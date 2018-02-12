В Москве рассмотрят предложение о смене адреса посольства США: Североамериканский тупик, 1

Москва - древний исторический город, в отличие от Вашингтона с его подростковыми комплексами. Поэтому мы не будем переименовывать существующие улицы и даже переулки ради каких-то сиюминутных политических амбиций или споров. Однако мы вполне могли бы изменить почтовый адрес безымянного тупика. (...) рядом с обоими зданиями посольства идёт внутридворовый проезд к Дому Наркомфина. Нужно назвать этот проезд Североамериканский тупик.

Московские власти получили предложение из Государственной Думы о переименования адреса расположения американского посольства в российской столице. Депутатская инициатива родилась в связи с тем, что власти Вашингтона приняли решение о переименовании адреса нахождения посольства в РФ в площадь Бориса Немцова (Борис Немцов плаза). Инициатива российских парламентариев выглядит следующим образом:Присвоить зданию американской дипломатической миссии в Москве адрес «Североамериканский тупик, дом 1». При этом отмечается, что посольство США будет единственным зданием Москвы, находящимся в Североамериканском тупике.Михаил Дегтярёв:Инициатива в московскую мэрию поступила от депутата фракции ЛДПР Михаила Дегтярёва несколько дней назад. Сегодня власти Москвы заявили, что рассмотрят поступившее предложение на очередном заседании рабочей группы Городской комиссии по наименованию объектов города Москвы.