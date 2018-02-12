00:03 13 февраля
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В Москве рассмотрят предложение о смене адреса посольства США: Североамериканский тупик, 1

Московские власти получили предложение из Государственной Думы о переименования адреса расположения американского посольства в российской столице. Депутатская инициатива родилась в связи с тем, что власти Вашингтона приняли решение о переименовании адреса нахождения посольства в РФ в площадь Бориса Немцова (Борис Немцов плаза). Инициатива российских парламентариев выглядит следующим образом:
Присвоить зданию американской дипломатической миссии в Москве адрес «Североамериканский тупик, дом 1». При этом отмечается, что посольство США будет единственным зданием Москвы, находящимся в Североамериканском тупике.

Михаил Дегтярёв:
Москва - древний исторический город, в отличие от Вашингтона с его подростковыми комплексами. Поэтому мы не будем переименовывать существующие улицы и даже переулки ради каких-то сиюминутных политических амбиций или споров. Однако мы вполне могли бы изменить почтовый адрес безымянного тупика. (...) рядом с обоими зданиями посольства идёт внутридворовый проезд к Дому Наркомфина. Нужно назвать этот проезд Североамериканский тупик.



В Москве рассмотрят предложение о смене адреса посольства США: Североамериканский тупик, 1


Инициатива в московскую мэрию поступила от депутата фракции ЛДПР Михаила Дегтярёва несколько дней назад. Сегодня власти Москвы заявили, что рассмотрят поступившее предложение на очередном заседании рабочей группы Городской комиссии по наименованию объектов города Москвы.

Использованы фотографии: polit.info
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. Венд Вчера, 15:09
    Замечательная идея, так троллить США. laughing
    Венд
    1. Маз Вчера, 15:10

      Може "Атлантический Тупик"? Птичка такая атлантическая. Или абсолютный тупик?
      Маз
      1. dorz Вчера, 15:30
        Скотопрогонная улица, проезд и переулок тоже пойдет.
        dorz
        1. Geisenberg Вчера, 16:09
          Цитата: dorz
          Скотопрогонная улица, проезд и переулок тоже пойдет.


          Тупик гомосеков или Тупик содомитов, без номера ...
          Geisenberg
          1. Винни76 Вчера, 19:48
            Цитата: Geisenberg
            Тупик гомосеков или Тупик содомитов, без номера ...

            Шикарно, пусть попробуют потом сказать что у нас га..месов угнетают. Предлагаю просто Задний проход, д 1
            Винни76
        2. Metallurg_2 Вчера, 16:15
          Скотопрогонная уже есть на Старой Таганке.
          Metallurg_2
    2. Диванный Хенераль Вчера, 15:12
      Вон в области можно, на кучинской свалке - заодно пусть субботники проводят по уборке территории
      Диванный Хенераль
    3. 210окв Вчера, 15:13
      Вот интересно,в мэрии Москвы поставят ли этот разумный вопрос на голосование вообще.Точнее вообще ли примут к рассмотрению?А то вдруг санкции?Как бы чего не вышло..
      210окв
      1. куртка бейна Вчера, 16:31
        Цитата: 210окв
        Вот интересно,в мэрии Москвы поставят ли этот разумный вопрос на голосование вообще.

        Обязательно поставят. Ну не вопросами уборки снега им же там заниматься в самом деле.
        куртка бейна
    4. сибиралт Вчера, 15:19
      А не хило бы было вообще сменить адрес американского посольства на о.Сахалин? Там хотя бы до США ближе. А визу в Америку можно получать и в Белоруссии. Лукашенко возражать не будет.lol
      сибиралт
      1. Балу Вчера, 15:21
        Цитата: сибиралт
        А не хило бы было вообще сменить адрес американского посольства на о.Сахалин? Там хотя бы до США ближе.lol

        Да, им до дома будет ближе
        Балу
        1. Сергей39 Вчера, 15:30
          Так зачем Сахалин? Лучше в Крым
          Сергей39
          1. домохозяйка Вчера, 22:39
            Вот в Крыму их только и не хватает! Чукотский полуостров лучше! В самом деле, у нас Япония - ближнее зарубежье. А ведь до сша тоже рукой подать!
            домохозяйка
      2. 210окв Вчера, 15:31
        Зачем Сахалин?Поближе к подопытным зверькам ..В Крым!
        Цитата: сибиралт
        А не хило бы было вообще сменить адрес американского посольства на о.Сахалин? Там хотя бы до США ближе. А визу в Америку можно получать и в Белоруссии. Лукашенко возражать не будет.lol
        210окв
    5. seos Вчера, 15:20
      Американцы как раз тролят .... а наши делопуты нормально ответить не могут....
      Переименовать в "улицу Гомодрилов" (вид обезьян рода павианов).
      seos
      1. Esoteric Вчера, 15:31
        Цитата: seos
        Переименовать в "улицу Гомодрилов" (вид обезьян рода павианов).

        Род павианов зовётся - гамадрилы, гомо - это или "сапиенс" или "сексуалист", а 90 градусов - прямой угол... lol
        Esoteric
    6. Kars Вчера, 15:21
      Улица ли Харви освальда
      Kars
    7. тол100в Вчера, 15:26
      Цитата: Венд
      Замечательная идея, так троллить США.

      Можно и "Североамериканский тупик убиенных индейцев". Троллить, так троллить!
      тол100в
    8. влад66 Вчера, 15:26
      что посольство США будет единственным зданием Москвы, находящимся в Североамериканском тупике.

      Тогда бы лучше назвали помойным тупиком.
      влад66
      1. Соломон Кейн Вчера, 16:02
        ...тогда уж сразу сюда.....
        Соломон Кейн
        1. assa67 Вчера, 16:12
          Костя,приветствую hi ....замечательное место подыскал шпионскому гнездышку!...это реальный плевок в сторону РФ,кто додумался-то до этого в матрасии?...даже в таких мелочах куснуть норовят,хуже вшей
          assa67
    9. sgazeev Вчера, 17:45
      Цитата: Венд
      Замечательная идея, так троллить США. laughing

      Толку мало,диппочта как шла по Новинскому так и будет.Просто само здание назвать "Дом Аль Капоне" и занести в реестр туристической достопримечательности города.Соответственно консульства именами гангстеров и бандитов,что бы народ видел кто в тереме работает. drinks
      sgazeev
    10. Pete Mitchell Вчера, 18:34
      "Да хоть горшком назовите", но в печку поставьте. Грамотная мысль.
      Быль: много лет тому обратно товарищ мой, очень нескромного телосложения, поймал двух балбесов курочивших отверткой замок его первой иномарки. Сгреб за загривки и поводил мордами по раскуроченному замку, поцарапал ... Как говорю? Замок плевать, но каждый день глядя утром в зеркало они будут помнить этот несчастный замок. Доброту медведя пользуют, может достаточно? а то придётся полмира "мордами поводить"
      Pete Mitchell
  2. IMH Вчера, 15:11
    Хороший юмор. Люблю такой тонкий троллинг.
    IMH
    1. iliitchitch Вчера, 15:20
      Цитата: IMH
      Хороший юмор. Люблю такой тонкий троллинг.

      североамериканский тупик laughing laughing laughing . Пять баллов . Потом это здание №1 тупо вообще отобрать . Эти беспредельщики только с ноги по фейсу понимают .
      iliitchitch
    2. Beby Вчера, 15:54
      Да, наверное, кто-то долго придумывал, как так бы назвать, чтобы при переводе звучало куда как интереснее, чем в оригинале: "Североамериканский тупик", если я не ошибаюсь, станет "North American Dead End".
      Beby
      1. Kurare Вчера, 16:21
        Цитата: Beby
        "Североамериканский тупик", если я не ошибаюсь, станет "North American Dead End".

        Проблема в том, что почтовый адрес всё равно будут транскриптировать, т.е. для американцев это будет типа: "Severoamerikanski tupik". Они даже слово "тупик" не будут переводить. Т.е. весь смысл троллинга - впустую.
        Надо что-то, что при транскрипции остаётся со смыслом, что-то типа "Russki Krym" hi
        Kurare
        1. михаил3 Вчера, 16:27
          Ну так Покахонтас №1 тогда. Пусть корчатся...
          михаил3
          1. Kurare Вчера, 16:41
            Цитата: михаил3
            Ну так Покахонтас №1 тогда. Пусть корчатся...

            Что, от смеха? laughing
            Неее, надо что-то, что бы когда какой-нибудь конгрессмен в посольство писал, у него зубы от злобы заскрежетали и посыпались...
            Kurare
            1. михаил3 Вчера, 18:45
              А вот и нет. Мало что может так взбесить п-а, как спокойное разъяснение, что он то вообще то не американец. Кстати, погуглите, кто такой Покахонтас...
              михаил3
              1. Kurare Вчера, 19:36
                Цитата: михаил3
                Кстати, погуглите, кто такой Покахонтас...

                В том то и дело, что для средне-нижнестатистического американца, т.е. для конгрессменов, - это всего лишь фигура из мультфильма Диснея. Не пойдёт! ))
                Kurare
              2. домохозяйка Вчера, 22:41
                Вообще-то ведь не кто такой, а кто такая.
                домохозяйка
        2. Капитан Пушкин Вчера, 17:31
          Цитата: Kurare
          Цитата: Beby
          "Североамериканский тупик", если я не ошибаюсь, станет "North American Dead End".

          Проблема в том, что почтовый адрес всё равно будут транскриптировать, т.е. для американцев это будет типа: "Severoamerikanski tupik". Они даже слово "тупик" не будут переводить. Т.е. весь смысл троллинга - впустую.
          Надо что-то, что при транскрипции остаётся со смыслом, что-то типа "Russki Krym" hi

          Тупик Хиросимы и Нагасаки. Без перевода поймут.
          Капитан Пушкин
        3. ИНТЕР Вчера, 19:06
          yes смысл от этого переименования, нужно если переименовывать, чтобы даже простой американец это понял.
          Крым, Вьетнам, Хиросима Нагасаки
          ИНТЕР
          1. svd-73 Вчера, 21:09
            Крым, Вьетнам, Хиросима Нагасаки
            Фидель Кастро или на худой конец Эдвард Сноуден,только без тупиков в этом случае,проезд там или переулок.
            svd-73
        4. Fil743 Вчера, 19:25
          Kars Сегодня, 15:21 ↑ Новый
          Улица ли Харви освальда

          А может назвать "Далласский проезд, № 1"? Или "Тупик им. Героев Далласа", ведь не один Ли Харви Освальд там отметился по "№ 1"
          Fil743
  3. Romka47 Вчера, 15:18
    Молодцы! Могут же когда хотят.
    Romka47
    1. 210окв Вчера, 15:33
      Кто может?Пока никто инициативу не поддержал.И я думаю что и не поддержат.Ибо в Майами все хотят.Но не все могут.
      Цитата: Romka47
      Молодцы! Могут же когда хотят.
      210окв
  4. КВУ-НСвД Вчера, 15:20
    Какая героическая борьба депутатов с США ! ДББ ! Самито хоть понимают свою смехотворность ...?
    КВУ-НСвД
    1. kepmor Вчера, 15:36
      а зачем им что-либо понимать????...они же депутаты...их дело пукать,да по-громче...других забот то нет в стране...
      kepmor
      1. Галеон Вчера, 15:54
        И в стране, и властям Москвы - в их городе. Неделю назад снегопад в Москве прошел, до сих пор тротуары не чищены. Ну митинговать приятней, чем работать.
        Галеон
    2. Аскет Вчера, 15:44
      Цитата: КВУ-НСвД
      Какая героическая борьба депутатов с США ! ДББ ! Самито хоть понимают свою смехотворность ...?

      Согласен, это из разряда когда коту делать нечего он яйца лижет, а депутат ГД придумывает дурацкие законы и инициативы. Я понимаю если общественность этим занимается, но никак не депутат.
      Аскет
  5. Балу Вчера, 15:21
    Цитата: Маз

    Може "Атлантический Тупик"? Птичка такая атлантическая. Или абсолютный тупик?

    Просто тупой тупик.
    Балу
  6. Сержант71 Вчера, 15:21
    Лучше Тупик памяти поражения американских империалистов во Вьетнаме wassat
    Сержант71
    1. ul_vitalii Вчера, 15:56
      В адресной строке на конверте не поместится и табличка на доме получится трёхэтажной или длиною в три метра. smile
      ul_vitalii
  7. svp67 Вчера, 15:24
    Североамериканский тупик, 1
    Прощу рассмотреть и мое предложение, назвать этот тупичок "Цивилизационным"
    svp67
    1. assa67 Вчера, 16:16
      улица Ким Чен Ына....или Вьетнамская....с немцовым -это залуженцы перебрали,конечно....вообще-то,не стоит нам опускаться до их уровня...
      assa67
      1. Винни76 Вчера, 19:53
        Цитата: assa67
        лица Ким Чен Ына....или Вьетнамская

        Улица Фиделя
        Винни76
  8. трактористъ Вчера, 15:25
    Слабенький троллинг. Радикальнее нужно.
    Здание посольства забрать, а взамен выделить участок в Тьмутаракани. Пусть любуются Крымом ))
    трактористъ
    1. домохозяйка Вчера, 22:43
      И опять же - жирно им будет сидеть на кубанском бережку! Ещё чего!
      домохозяйка
  9. ul_vitalii Вчера, 15:25
    Детский сад. Закрыли бы до выборов консульство в Екатеринбурге эдак скромно, без плясок и баяна. Был бы очень доволен.
    ul_vitalii
    1. Балу Вчера, 15:34
      Цитата: ul_vitalii
      Детский сад. Закрыли бы до выборов консульство в Екатеринбурге эдак скромно, без плясок и баяна. Был бы очень доволен.

      Консульства все закрыть. Согласен. Куриный тупик тоже неплохо.
      Балу
  10. Heterosigma Вчера, 15:26
    два больших государства маются дурью.Как дети малые.Это так глупо ,то что происходит что слов нет.
    Heterosigma
  11. ротмистр Вчера, 15:33
    Я за. И вообще очень оригинально и своевременно.
    ротмистр
  12. Игорь В Вчера, 15:51
    А стоит ли опускаться до их уровня?
    Игорь В
    1. Govorun Вчера, 16:01
      А никто не опускается,просто в России с чувством юмора все хорошо,а главное никакого оскорбления....
      Govorun
      1. Антоха Вчера, 17:21
        Почему главное? Типа, "главное, чтобы не было войны"? Уже проходили. Оскорбление обязательно.
        Антоха
        1. Govorun Вчера, 18:16
          ГЛАВНОЕ потому,что оскорбления-это удел мелких по духу,слабых и бессовестных....А если вы считаете оскорбления обязательны...то читайте вышесказанное и мне вас лично жаль.
          Govorun
  13. Галеон Вчера, 15:57
    Даешь Москве улицу Ассенизаторов! Посольство США - дом 1, Британии - дом 2, Германии - 89, Японии - 44 (четверка у них плохая цифра, кажется). И так весь Евросоюз независимо от фактического месторасположения...
    Галеон
  14. майор147 Вчера, 16:01
    Предлагаю переименовать закоулок в Крымский проезд 1.
    майор147
  15. zivXP Вчера, 16:01
    Может еще кому придет идея менять адрес посольства раз в месяц? Чтоб у этих мериканцев бумага осталась только в туалете.
    zivXP
    1. домохозяйка Вчера, 22:44
      Нет, пусть у них бумага вся закончится!!! wassat
      домохозяйка
  16. 1536 Вчера, 16:03
    Наверняка все бланки, визитки, проспекты в связи с изменением адреса нашего посольства в Вашингтоне пришлось перепечатывать. А это деньги и немалые.
    Поэтому самый действенный ответ американским "партнёрам" в этой связи, это поменять индекс почтового отделения (отделения связи), где обслуживается в Москве американское посольство. И затраты с нашей стороны минимальные, и эффективность хорошая, и карту Москвы не испортим.
    1536
  17. sxfRipper Вчера, 16:10
    А мож в Матрасный переулок/тупик переименовать?
    sxfRipper
  18. Елизар Задунайский Вчера, 16:22
    тановский тупик -лучше
    Елизар Задунайский
  19. Железностоп Вчера, 16:49
    Вся ская дипломатическая шушера должна прилетать в Россию строго через аэропорт Симферополя.
    Железностоп
    1. zloybond Вчера, 17:17
      да... там единственная таможня для дипломатов должна быть.
      zloybond
  20. Mic1969 Вчера, 17:10
    Ул. Джулиана Асанжа. Или, как его, который у нас в аэропорту жил.
    Mic1969
    1. Metallurg_2 Вчера, 17:22
      Сноуден. Ассанж в эквадорском посольстве в какой-то европейской стране отирается.
      Metallurg_2
  21. Антоха Вчера, 17:14
    Да, но они-то назвали в честь ненавистника России. А "North American cut" для американцев не унизительно звучит. Лучше "1963 Lee Harvey Oswald way".
    Антоха
    1. Metallurg_2 Вчера, 17:18
      Можно еще переименовать Новинский бульвар в Pearl-Harbor avenue, а зданию посольства присвоить номер 7/12 (или 12/7, чтобы им было понятнее в их формате даты).
      Metallurg_2
  22. Metallurg_2 Вчера, 17:15
    Можно еще перерегистрровать по адресу регистрации Леши Анального: Лешику к хозяевам не надо будет бегать)
    Metallurg_2
  23. zloybond Вчера, 17:17
    вообще, если реально нет адреса- название дать необходимо...
    Но в масштабах страны - переименование ради амбиций любой группы людей - ветеранов, политиков, героев, антигероев... все должно происходить только на основе новых улиц, адресов, городов.... хоть именем героев ЛГБТ называйтесь... только постройте улицу, город, село.... и называйтесь. Всему что переименовано после рождения - должно быть возвращено имя данное при рождении. А то пришли белые - назвали, пришли красные - назвали, придут дерьмагоги-либерасты - тоже начнем переименовываться? Все что переименовано - все должно относится к потере доверия. Память живет в людях и нельзя давать волю политически направленным желаниям увековечить или прославить. Стройте - называйте.
    zloybond
  24. Piramidon Вчера, 17:17
    Присвоить зданию американской дипломатической миссии в Москве адрес «Североамериканский тупик, дом 1».

    А лучше по адресу: Якутия. Оймякон. Североамериканский тупик, яранга 1. Согласен за свой счет им ярангу купить.
    Piramidon
  25. Alex Justice Вчера, 17:21
    Цитата: Kurare
    Проблема в том, что почтовый адрес всё равно будут транскриптировать, т.е. для американцев это будет типа: "Severoamerikanski tupik". Они даже слово "тупик" не будут переводить. Т.е. весь смысл троллинга - впустую.

    Верно. Памяти Хиросимы и Нагасаки все поймут.
    Alex Justice
    1. Metallurg_2 Вчера, 17:26
      Можно еще Проспект Исламских летчиков, дом 9 стр. 11.
      Metallurg_2
  26. Монархист Вчера, 17:32
    Браво Дегтярев: культурно и ехидно пнуть амеров
    В 1973 или 1972 у Сингапура были дипломатические тёрки с ФРГ: кто-то против посольства открыл ресторан Гитлер,а по имени ресторана и улицу стали называть. МИД Германии просил Сингапурцев убрать ресторан. Нашли компромисс: название ресторана перевели на местный язык ,а улицу стали именовать каким-то прежним именем.
    А здесь просто направляем оплошность: не было имени,а теперь будет
    Монархист
  27. badbrabus Вчера, 17:53
    Однако мы вполне могли бы изменить почтовый адрес безымянного тупика. (...) рядом с обоими зданиями посольства идёт внутридворовый проезд к Дому Наркомфина.


    Нужно назвать этот проезд Моники Левински.
    badbrabus
  28. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:58
    Детский сад, конечно, но почему бы и нет))
    Генерал Песчаных Карьеров
  29. jetfors_84 Вчера, 18:29
    Очень замечательно переименовать адрес посольства амеров и показать всему миру где оно находится в отличии от всех стоящих зданий на улице и в мире. Еще бы название придумать по язвительнее например улица ким чен ына или фиделя кастро. Пущай радуются
    С другой стороны думаю какие бабки были ими вложены в немцова что они его такой памяти удостоили. И не где нибудь в захолустье а в столице. И как оплакивают потерянные ими бабки. Может тому кто его грохнул орден дать?
    jetfors_84
  30. ИНТЕР Вчера, 19:07
    Цитата: ИНТЕР
    yes смысл от этого переименования, нужно если переименовывать, чтобы даже простой американец это понял.
    ИНТЕР
  31. PValery53 Вчера, 19:24
    Я несколько раньше предлагал просто - "Американский тупик", подразумевающий США.
    PValery53
  32. Стас Снежин Вчера, 20:20
    Глупости всё это, как фиги из-за забора показывать..
    Стас Снежин
  33. falcon Вчера, 21:50
    Ну, что можно сказать по поводу предложения депутата Гос. Думы от фракции ЛДПР - детский сад и подростковые комплексы !
    Членам рабочей группы Городской комиссии по наименованию объектов города Москвы - выдержки и терпения !
    falcon
  34. Vikmay16 Вчера, 22:29
    Надо было одновременно с американцами, но лучше поздно, чем никогда! Депутаты фракции ЛДПР с юмором однако!
    Vikmay16
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