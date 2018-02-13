12:05 13 февраля

Генерал Мороз и Господин Ленд-лиз

О том, чего на самом деле добиваются фальсификаторы истории, корреспонденту «Topwar» рассказывает военный историк, эксперт и публицист Николай Адамов.

Генерал Мороз и Господин Ленд-лиз


«ОН ИЗМЕНИЛ РАСПИСАНИЕ ВОЙНЫ…»


- Николай Анатольевич, почему западные толкователи истории так интенсивно взялись за толкование событий Великой отечественной войны? Это ведь хит последних пяти-семи лет, раньше они как-то не касались нашей Победы…

- Я полагаю, у любой победы есть свое временное послевкусие. Послевкусия нашей победы хватило на полвека. Немало, кстати. История знает массу примеров, когда другие подвиги забывались быстрее. Наша победа во Второй Мировой – это величайшая победа в величайшей из войн, которые когда-либо вело человечество за свое освобождение от рабства. Это как второе пришествие Христа. Правда, и жертвы были непомерными.

- Старт всей этой кампании был дан пактом Молотова-Риббентропа, которым нас стали тыкать в глаза в самом начале девяностых.

- В 40-ых годах яростная дипломатическая борьба велась вокруг одного вопроса: на кого первого нападет Гитлер? А то, что война неизбежна и будет идти на оба фронта, было для всех очевидно. Все дышало войной, все мужское население Германии было запряжено в колесницу войны. Британия, Франция страшно боялись гитлеровской экспансии на запад. Они осознавали размах аппетитов Гитлера, которые сам Черчилль называл «аппетитом гиены». Для того, чтобы перенацелить агрессора на Восток, они готовы были не только с Гитлером - с самим дьяволом сделку заключить. Надо отдать им должное – это у них получалось. В итоге произошла-таки полная и трусливая капитуляция западных демократий перед грубой силой. Мюнхенский сговор 1938 года, подписанный Чемберленом, Даладье, Гитлером и Муссолини, кинувший Чехословакию к ногам Гитлера – это несмываемый позор Запада, цинизм, продленный в бесконечность. Проглотив Чехословакию, переварив ее и не подавившись, Гитлер стал стремительно развивать успех, а западные державы хотели умиротворять его и дальше за счет восточных земель. Все попытки советской дипломатии заключить с Западом всеобъемлющий договор против Гитлера рухнули. Поняв, что нас водят за нос, наши дипломаты в последний момент переиграли Запад в этой игре. Даже бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер признавал, что «мерой достижения Сталина можно считать изменение расписания войны и приоритетов Гитлера».

КТО КОГО ЧЬИМИ ТРУПАМИ ЗАКИДАЛ…

- Но чуть позже был запущен миф, что мы якобы закидали немцев трупами…

- Скрытый идиотизм этой филиппики не подается никакому логическому анализу. Разве что трупами своих врагов. И вообще, что это значит – закидали трупами? Грузили их на самолеты и сбрасывали с воздуха на позиции врага, что ли? Или как-то еще?

- Но вроде бы наши жертвы по сравнению с их потерями были практически непомерными…

- Давайте по порядку. Мы ведь воевали не только с немцами. В сорок первом году против нас воевала практически 450-миллионная континентальная Европа. Против нас под немецкие стяги встали все: чехи, словаки, венгры, поляки, испанцы, итальянцы, датчане, голландцы, хорваты, болгары, датчане, финны, румыны и так далее. Практически все, кроме англичан. Одних французов в составе вермахта воевало 200 тысяч человек. В числе эсэсовских дивизий были: французская «Шарлемань», голландская «Нидерланд», бельгийские «Валлония» и «Лангемарк», скандинавские «Норланд», «Викинг» и «Норд».

Да и снабжала немецкую армию тоже вся Европа. Маневренность вермахта обеспечивалась за счет французских локомотивов и автомобилей. Точность и разрушительность артобстрелов - за счет орудий, изготовленных на чехословацкой «Шкоде». Лучшая сталь шла в Германию из Швеции, точные оптические приборы - из Швейцарии. Между прочим, в годы Второй Мировой Европа, как никогда, была экономически единым организмом. И весь этот организм, безжалостно раскручивающий центрифугу войны, работал против нас. Как заметил Черчилль, не самый большой друг Советского Союза, выбор у человечества стоял между благословением и проклятием. И мы победили. Мы победили их всех. И теперь внуки побежденных, отягощенные громадным комплексом вины, решили отобрать победу у внуков победителей. Сам Черчилль, между прочим, назвал эту мотивацию «тяжким порождением былого зла и позора, ненавистью побежденных». Поэтому все эти носители комплекса побежденных захлебываются желчью, пытаясь нивелировать поистине жертвенный подвиг нашего народа.

Ели бы не русский (или российский – как вам угодно) солдат, многие из нынешних глашатаев абсолютной истины давно бы стали дымом крематориев.

- Западные идеологи часто смакуют подробности о том, что почти пять миллионов советских военнослужащих в первые же дни войны оказались в немецком плену.

- У меня создается впечатление, что эти фальсификаторы испытывают какое-то каннибальское наслаждение от этого. Во-первых, мы имели дело с прекрасной военной машиной, которая крушила в считанные дни и недели целые европейские государства. Франция имела двухмиллионную армию, а капитулировала меньше чем за месяц. У нас после войны их пленных было ненамного меньше. Судите сами. По фактам из архивов Минобороны, после войны в советском плену войны оказалось 2 миллиона 400 тысяч немцев, 500 000 венгров, 200 000 румын, 150 000 австрийцев, 60 000 поляков, 10 000 (!) евреев. Не такая уж маленькая беззаветная команда. Согласно каннибальской логике захватчиков мы могли всех их уморить голодом - как это делали они с нами. Но советское руководство оказалось более гуманным и конструктивным – немцев просто заставили отстраивать заново те города, которые они во время наступления превратили в дымящиеся руины и окровавленные пепелища. И они строили… И от голода при этом никто не умирал. Во всяком случае, такие факты истории неизвестны.

Во-вторых, огромное количество убитых мы потеряли, освобождая ту же Европу от немцев. Только в Польше погибло 600 000 военнослужащих. Причем против нас воевали как немцы, так и сами поляки. Не пошли бы мы в Европу - сохранили бы миллионы жизней. Но запущенную центрифугу истории уже нельзя было останавливать, надо было ломать хребет немецкому зверю, и мы перешли границу.
Американцы, кстати, в 1944году прикинули, что освобождение Японии обойдется им от полумиллиона до миллиона цинковых гробов своих соотечественников. А японцы уже довольно успешно дрались с ними на той же Окинаве. И, решив беречь свою живую силу, американцы рванули на территории Хиросимы ядерную бомбу.

И, наконец, в-третьих. Немцы считали только свои потери, и только боевые. Какие-то чехи, венгры и поляки их при подсчете потерь интересовали меньше всего. Но если мы только в плен взяли полмиллиона венгров, сколько же их полегло на полях сражений? Они же ведь не все в плен сдавались, правильно? То же касается и румын, и итальянцев, и всех остальных. Так что баланс невозвратных потерь на самом деле совершенно иной. И кто кого закидывал и чьими трупами – вопрос, конечно, интересный. И, наконец, самое главное. Ни для кого не секрет, что немецкие оккупанты и иже с ними миллионами уничтожали мирное население, сжигали живьем наших женщин и детей – беспрецедентный, чудовищный акт вандализма. А вот мирное немецкое (и не только) население от советских войск практически не страдало. Нет таких фактов. А ведь - чисто теоретически - наши войска могли повторить на освобожденной немецкой территории их же опыт. Но мы оказались гуманнее своего врага, и сберегли жизни миллионам европейцев, неблагодарные потомки которых сейчас пытаются очернить подвиг наших отцов. Если бы не наши отцы, их предки стали бы абажурами или дымом крематориев, а им самим вообще не суждено было бы появиться на свет.

НОВЫЙ КУРЬЕЗ - ГЕНЕРАЛ МОРОЗ

- Еще одна любимая тема - русским помог генерал Мороз…

- Плохому танцо…извините, вояке всегда морозы мешают. А что, о существовании морозов до начала войны не знали их хваленые Гудериан, Майнштейн и Гальдер? Гудериан, кстати, вообще в России учился – так то знал, куда шел. А как же быть с теми идеологическими роликами, где (сам видел) бравые немецкие солдаты со счастливыми лицами, раздетые по пояс, обтираются русским снегом? А какой мороз им помешал на Курской битве, которая случилась жарким летом 1943-ого? А на территории Польши, Чехословакии, Румынии и. наконец, самой Германии? Что, собственный мороз на своей Фатерлянд тоже стал проблемой?!

Кстати, еще во время Крымской войны лорд Пальмерстоун писала об ужасном положении английских русских солдат, замерзающих на ледяном ветру. Это в субтропическом-то Крыму! В этом плане нынешние фальсификаторы отнюдь не оригинальны - решительно все незадачливые противники России валили все свои неудачи на русскую погоду! Но, спрашивается, что ж это вы за вояки, если даже с погодой не можете совладать? Суворов в своей знаменитой «науке побеждать», помнится, говорил: «Солдат, который непогоды боится – баба, а не солдат!»

Хотя были среди них и более объективные оценщики. Тот же генерал Каткартом, командующий во время Крымской войны в битве при Альме английской дивизией (тогда 32 тысячи русских солдат с устаревшими ружьями были атакованы 55 тысячами прекрасно оснащенных по последнему слову техники войск союзников), объявил русскую пехоту «не способной к панике». Но слова профессионального разведчика и идеолога лорда Пальмерстона разлетелись тогда по всей Европе, а боевого генерала так никто и не услышал. Или не захотел услышать…

– Многие современные правдорубы стали говорить о том, как мы до потери пульса обязаны американской помощи по ленд-лизу. Мол, без американской тушонки и «студебеккеров» и войну бы не выиграли.

– Но забывают даже упомянуть, что за эту помощь союзников мы им платили золотом. И тем более никто не объясняет, что ленд-лиз нам был нужен главным образом на тот короткий период, когда мы эвакуировали наши предприятия на восток.

На Западе, кстати сказать, тема ленд-лиза строго табуирована. Открыть ее – значит признать, что англосаксы видели в нас не столько союзников, сколько партнеров в весьма выгодной для них торговой сделке.

ПОКАЯНИЯ И РАСКАЯНИЯ!

- Одно время очень модно было требовать у России покаяния - за все якобы совершенные ею злодеяния. Этим грешили не только европейцы, но и отечественная либеральная интеллигенция…

- Вернее, холуи умственного труда, которым в голову приходят только хорошо проплаченные мысли. Базовый закон политики, обкатанный тысячелетиями: в мире никто ни за что не кается. Покаяние нужно обиженным, а в мире политики обиженным всегда предъявят счет. Цель покаяния, которое требую от россиян: создать у нас ущемленное самосознание. Чтобы русские, как и положено побежденным, сильнее вжимали голову в плечи, чтобы чувствовали вину, каялись. Людям с таким размазанным самосознанием не надо даже руки выкручивать. Их легче склонить к уступкам - от политических до территориальных. Мне, профессиональному дипломату, так и хочется спросить у этих правдоискателей: вы ищет правду или требуете покаяния? Какую правду? Их много. В политике у каждого народа и у каждого государства своя правда. Я считаю, наше покаяние в свое время и без того перешло все мыслимые и немыслимые пределы. В начале ревущих девяностых мы готовы были посыпать себе пеплом голову даже за то, чего не совершали. Между прочим, Франция после Наполеона принесла покаяние лишь после того, как была поставлена на колени. А ведь в этих войнах погибли миллионы человеке, в том числе в топку всех наполеоновских войн были отправлены 2 миллиона французов.

- Претензии к России есть практически у каждой европейской страны. Та же Польша, например, никак не может смириться с тем фактом, что Россия расчленяла ее три раза.

- Зато к тому факту, что польские уланы в свое время кутили в стенах московского Кремля, они наверняка относятся благосклонно и с пониманием. Да, Россия расчленяла Польшу три раза –вместе с другими странами. Польша в составе Речи Посполитой простирала свои амбиции от моря до моря, и Россия мириться с этим, естественно, никак не мгла. И не мирилась. Но в тех регионах, которые принадлежали Австрии, поляков после их владычества не осталось совсем, а на территории, принадлежащей России, их число увеличилось в три раза. Как вам такой факт?

- И еще поляки постоянно попрекают нас Катынью…

- Во-первых, вопрос с Катынью до конца не исследован до сих пор. Бесспорно, там были преступления НКВД, но и нацистские преступления тоже оставили свой след. Да, действительно, бойцы НКВД, наверное, расстреляли в Осташковском и других лагерях примерно полторы-две тысячи человек. Но кого? Главным образом жандармов, чиновников из военно-судебного ведомства польской армии. А вот о том, что в 20-м году на территории, оккупированной Пилсудским, оказались в плену около 100 тысяч красноармейцев, поляки почему-то вспоминать не любят. А эти пленные были просто уморены голодом - их специально не кормили, наблюдая, как они умирают и сходят с ума. Да, поляки постоянно требуют от нас каких-то извинений. Тогда остается предложить им извиниться за вторжение в Москву в 1612 году, за сожжение митрополита Гермогена, за участие и подстрекательство в смуте… А иначе получается игра в одни ворота - с заведомо известным результатом.

НАРОД-ПОБЕДИТЕЛЬ ИЛИ «НАРОД-НЕУДАЧНИК»?

- Нас постоянно упрекают в том, что русские, мол, народ-неудачник, не способный создать ничего прогрессивного, и наше место - на обочине цивилизации и истории.

- Конечно, на Западе цивилизации всегда было побольше. Особенно цивилизованно европейцы проводили инквизицию, когда человека превращали в воющий мешок с костями. У нас таких вещей и в помине не было. В Европе в свое время говорили: красота от сатаны. И, руководствуясь этим прогрессивным посылом, сжигал своих же красавиц на кострах. Бросят в огонь, не сгорит - значит, ведьма. Сгорит - ну извините. А в России до сих пор красивые женщины встречаются на каждом перекрестке. У нас считают, что красота от Бога.
После костров инквизиции европейцы очень прогрессивно и в духе времени достаточно долго баловались работорговлей, накачивая американские плантации неграми-рабами. Первый донельзя цивилизованный Холокост тоже случился в Европе - еще в эпоху Возрождения. Очень цивилизованно изобрели концлагеря – еще во времена англо-бурской войны. Потом прогрессивные европейцы чрезвычайно «цивилизованно» придумали фашизм и запустили по миру колесо, полное кровавых костей. А потом тоже очень цивилизованно - сбросили атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Советский Союз, тоже обладавший к тому времени атомной бомбой, себе этого позволить не мог даже в страшном сне…А сейчас цивилизовано превратили цветущую Ливию в кровавые руины…

У нас не было инквизиции, ни одну свою женщину мы не сожгли на костре. У нас в Сибири живут «наши индейцы», очень много национальностей монголоидного типа. Никого из них никогда не загоняли в резервации. Мы никого насильно не заставляли насильно принимать христианство. Не предпринимал никаких рыцарских походов против какой-либо конфессии. У нас не было ни одной колонии. Атомную бомбу мы тоже ни на кого, в отличие от цивилизованного Запада, не скидывали...

Теперь - насчет обочины истории. Обратимся у сухим фактам. В создании атомной бомбы мы опередили Британию на 3 года, Францию – на 10 лет. В создании термоядерной : Британию – на 4 года, Францию – на 15 лет. Первую атомную станцию пустили опять же в СССР, в 1954 год. Только чрез два года – в Великобритании, и через три года – в США. Кстати, и первый атомный ледокол тоже был спущен в СССР, в 1959 году. Так кто и кого догонял все эти годы?

СЛАДОСТЬ ЗАПРЕТНОГО ПЛОДА

Вообще борьба за умы и души велась не прекращаясь все время холодной войны – сразу после знаменитой фултоновской речи Черчилля, объявившего Советский Союз империей зла и менее известной, но гораздо более знаковой речи Аллена Даллеса, где вся технология информационных войн прописана с потрясающим цинизмом и виртуозной достоверностью. Информационную войну они повели еще тогда, и денег на нее не жалели. Также они навязывали нашей молодежи (и небезуспешно) западную систему ценностей, культ западного образа жизни. И на это клевали.

- И я, помнится, клевал. Мы сходили с ума от джинсов, Роллинг-Стоунз, пинк-флойдовской «Стены». Да и от той же кока-колы! А по ночам самые продвинутые студенты под подушками или втихаря слушали Радио Свободы.

- …правильно, потому что запретный плод был сладок. Сразу после Второй Мировой на идеологическом началась ожесточенная конкуренция между различными ценностными ориентирами и моделями развития.

И одними запретами эту конкуренцию устранить было невозможно. Можно было только отсрочить развязку. А наши политорганы и штатные пропагандисты, кроме запретов, ничего нашему обществу преподнести не могли. То ли заорганизованы были, то ли еще что-то. Тем самым добивались зачастую обратного эффекта, подогревая интерес к западному образу жизни. В любом случае западный идеологический креатив победил нашу косность, кондовость и заорганизованность. В итоге мы получили пафос трибун и хохот курилок, и в конец концов Советский Союз рухнул, как пьяный в лужу. Протрезвление наступило гораздо позже. Из того, что мы были плохими (как они нас уверяли), мы все сделали ошибочный вывод, что они хорошие. «И лишь очень немногие будут догадываться, что происходит на самом деле, - заметил Алле Даллес в своем знаменитом спиче 1946 года, посвященном развалу СССР. - Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, растлевать, развращать ее. Мы сделаем из молодых циников, пошляков, космополитов. Вот так мы это и сделаем”. Вот так они это и сделали. Теперь они то же самое хотят сделать с нашей войной и нашей победой. Не получится…

- Говоря о войне, мы не может обойти стороной тему патриотизма, которая в течение всех девяностых была почти табу. Придуманы были даже специальные слоганы – квасной патриотизм, «патриотизм – последнее не прибежище негодяя»…
А какой тогда патриотизм у американцев- кока-кольный, что ли? А у итальянцев – макаронный? У англичан, соответственно, пудинговый? Я вам навскидку приведу высказывания трех великих людей, авторитетов мирового масштаба, о квасном, как выговорите, патриотизме. Наполеон заметил что «патриотизм - это качество, которое отличает гражданина от раба» Ричард Олдингтон назвал патриотизм «прекрасным чувством коллективной ответственности». А Черчилль заметил, что его «всю жизнь отличал несгибаемый патриотизм и желание возвеличить вой царственный остров, окаймленный серебром морей». А насчет последнего прибежища негодяя… Прекрасный пример того, как вырванная из контекста фраза может в корне изменить весь ее первоначальный смыл высказывания. Потому что в оригинале фраза Сэмюэля Джонса на самом деле звучала так: «Патриотизм – последнее прибежище даже для негодяя». То есть даже подонок может стать достойным членом общества, если вспомнит о необходимости быть патриотом.

- Но почему аккумулированы такие силы для противодействия фальсификации – МИД, Миобнауки, Минкульт, два федеральных канала? Не многовато чести?

-Да уж слишком враг у нас серьезный, и слишком большие средства аккумулированы для лишения нас исторической памяти. А деньги - известный честесгубитель и волесломитель. И слишком масштабную задачу он перед собой ставит – заставить нас отказаться от подвига наших отцов, изменить всю свою мировоззренческую парадигму, признать, что в этом мире есть только одна абсолютная ценность – истинный доллар во славке своей. И, как следствие, стать пылью на дрогах истории.

Да, Вторая Мировая война Западом проиграна. После всех принесенных жертв мы утвердили свой победный флаг среди расколотых тевтонских богов. Но не проиграна «холодная», а сегодня они хотели бы разжечь психологическую. Наша победа не дает им покоя. Потому что на ее фоне зачастую их собственное ничтожество буквально бьет по глазам. Внуки тех, кто в свое время покорно встал перед Гитлером на колени, кипят иррациональной ненавистью к детям победителей, побуждая их отказаться от великого подвига отцов. Но если мы откажемся от подвигов отцов, нас проклянут собственные внуки, ослабнут и рухнут самые главные скрепы общества, которые делают территорию – страной, а людей, ее населяющих – обществом, нацией, народом. На это и делается расчет.

Но, как сказал поэт, «наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие – как часовые…». И мы тоже – часовые нашей памяти, которая призывает нас быть достойными подвигов своих отцов.

Как только мы уничтожим подлинную память о Великой Отечественной войне, страна наша просто перестанет существовать. А Россия – это вечная страна, которую Христос босым исходил, которая родила Сергия Радонежского и Андрей Рублева. Поэтому, оказавшись волею судеб на другом фронте – идеологическом, мы будем сражаться - за прах своих отцов, за храмы своих Богов. И за свою Великую победу в той Великой Войне…
Автор: Игорь Моисеев


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 34

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  1. БЛОНДИН Сегодня, 06:35
    холуи умственного труда, которым в голову приходят только хорошо проплаченные мысли. Базовый закон политики, обкатанный тысячелетиями: в мире никто ни за что не кается. Покаяние нужно обиженным, а в мире политики обиженным всегда предъявят счет. Цель покаяния, которое требую от россиян: создать у нас ущемленное самосознание. Чтобы русские, как и положено побежденным, сильнее вжимали голову в плечи, чтобы чувствовали вину, каялись

    Один из пунктов в ряду покаяний нейтралы
    БЛОНДИН
    1. БЛОНДИН Сегодня, 06:45

      план известен
      поэтому и противодействие должно начинаться с ужесточения законодательства
      БЛОНДИН
      1. vladimirZ Сегодня, 08:00
        Хорошая статья, но не полная. Расписаны все происки врагов, недоработки Советского периода в плане заскорузлости политического мышления, сделавших "запретный плод сладким", но не написано ни слова о тех кто, выполнял план Даллеса у нас в стране, и стоял, и до сих пор стоит у власти в России, продолжая выполнять этот дьявольский план разрушения России.
        Вот в статье написано:
        Но почему аккумулированы такие силы для противодействия фальсификации – МИД, Миобнауки, Минкульт, два федеральных канала? Не многовато чести?

        Многие верят, что вот такие "огромные" силы "аккумулированы" у нас для противодействия фальсификации?
        Минобрнауки? Тогда откуда у нас массово появляются "мальчики из Уренгоя", ведь он там был не один, целая делегация российских школьников в Бунденстаге, жалельщиков о "безвинно убитых фашистах"? А российские учебники истории? В которых искажен весь Советский период истории, который и создал, обеспечил нашу ПОБЕДУ в Второй Мировой войне. Учебники, в которых теме изучения Победы отведены лишь несколько страниц. Национальные герои войны Зоя Космодемьянская, 28 панфиловцев, Александр Матросов, маршалы и солдаты даже не упоминаются.
        А Минкульт? Тот, который порождает мифы о войне, искажая её. Достаточно вспомнить фильм Бондорчука о Сталинградской битве, Михалкова со своими фильмами, в которых солдаты идут в атаку с палками?
        Да, и сам МИД, вместе с современными руководителями государства, признающими, взявшими на себя расстрел поляков в Катыни, который даже не признан Нюрнбергским судом, что он совершен русскими.
        О каких аккумулированных силах можно говорить в России, когда ПАРАД ПОБЕДЫ в Москве проводится с задрапированным Мавзолеем, к подножию которого были брошены знамена поверженной Германии? Вспомните торжества в честь недавнего 75-летия Сталинградской битвы, проведенные с искаженным Знаменем Победы, без Серпа и Молота, изображенным на настоящем Знамени Победы, в безликом городе Волгограде, не несущим в своем названии грозного отблеска той битвы.
        К сожалению, нынешняя капиталистическая Россия, её руководство сами проводят фальсификацию истории Второй Мировой, Великой Отечественной войны, нашей Победы.
        vladimirZ
        1. rkkasa 81 Сегодня, 08:42
          Цитата: vladimirZ
          сам МИД, вместе с современными руководителями государства, признающими, взявшими на себя расстрел поляков в Катыни, который даже не признан Нюрнбергским судом, что он совершен русскими

          ... и Сталин горит в аду в два раза ярче Гитлера... ну во всяком случае так считает М. Захарова, официальный представитель того же МИДа.
          rkkasa 81
        2. шурави Сегодня, 11:12
          Цитата: vladimirZ
          Хорошая статья, но не полная. Расписаны все происки врагов, недоработки Советского периода в плане заскорузлости политического мышления, сделавших "запретный плод сладким", но не написано ни слова о тех кто, выполнял план Даллеса у нас в стране, и стоял, и до сих пор стоит у власти в России, продолжая выполнять этот дьявольский план разрушения России.


          Ну так это не секрет. ГМС и его команда. Вот его деятельность:
          - ускорение, хозрасчёт, кооперация - де-факто, разрушение механизмов социалистической экономики с целью вызвать бардак, в первую очередь в сфере потребительских товаров и как следствие недовольство населения
          - гласность - де-факто пропаганда и клевета
          - перестройка - де-факто слом государственной машины, назначение "нужных" руководителей на местах

          И по мелочам:
          - поспешный вывод войск из Европы, полёт Руста, - де-факто мероприятия по деморализации армии

          Финальный аккорд - ГКЧП. Реалити-шоу с целью отвлечь электорат. Ему кинули кость с имитацией победы. И пока оный ликовал со "своей победой над хунтой", тод этот занавес протащили беловежский сговор.
          И то, никто тогда не заявлял о развале государства и смене экономического курса, речь шла только о смене "вывески".
          Так что всякого кто заявляет что СССР рухнул врёт. И такого следует бить по морде за враньё.
          Ибо всякий у кого есть глаза и мозги способен узреть вполне чёткий план и его выполнение.
          шурави
  2. Мур Сегодня, 06:41
    А наши политорганы и штатные пропагандисты, кроме запретов, ничего нашему обществу преподнести не могли. То ли заорганизованы были, то ли еще что-то. Тем самым добивались зачастую обратного эффекта, подогревая интерес к западному образу жизни. В любом случае западный идеологический креатив победил нашу косность, кондовость и заорганизованность.

    Да уж... Михаил Андреевич умел с малолетства привить ненависть к общественной работе и живому делу.
    Помню, в 70-х назначили (именно так, а не выбрали) меня в звеньевые пионерского отряда (класса нашего, проще говоря). Организоваться на предмет сбора металлолома - запросто, на очистку леса от мусора - сколько угодно, "Зарница" - вообще в кайф! Но вести в седьмом классе одну тетрадку с планами работы, а вторую с протоколами собраний... Это был трындец... До сих пор помню нудёж ст. пионервожатой по поводу того, что я там что-то не отписал. Может, где-то и по-другому было...
    Мур
    1. Monster_Fat Сегодня, 08:51
      Зато теперь с "идеологией" и "патриотической мотивацией" все в порядке.... wink

      Monster_Fat
  3. апро Сегодня, 06:43
    А правда о победе нужна русским сегодня?сегодня все преимущества для страны достигнутые неимоверными усилиями советского народа и советского правительства.под руководством ВКПб и лично тов ИВСталиным утраченны.
    Правда мешает грабить страну.
    апро
  4. Uncle Lee Сегодня, 07:03
    Ели бы не русский (или российский – как вам угодно) солдат, многие из нынешних глашатаев абсолютной истины давно бы стали дымом крематориев.
    Это нужно выучить всем европоидам !
    Uncle Lee
    1. rkkasa 81 Сегодня, 08:33
      Цитата: Uncle Lee
      Ели бы не русский (или российский – как вам угодно) солдат, многие из нынешних глашатаев абсолютной истины давно бы стали дымом крематориев.
      Это нужно выучить всем европоидам !

      Правильнее вот так - Если бы не советский солдат, многие из нынешних глашатаев абсолютной истины давно бы стали дымом крематориев.
      Вот что нужно выучить всем европоидам. И многим посетителям ВО тоже.
      rkkasa 81
      1. ротмистр Сегодня, 11:27
        Цитата: rkkasa 81
        Цитата: Uncle Lee
        Ели бы не русский (или российский – как вам угодно) солдат, многие из нынешних глашатаев абсолютной истины давно бы стали дымом крематориев.
        Это нужно выучить всем европоидам !

        Правильнее вот так - Если бы не советский солдат, многие из нынешних глашатаев абсолютной истины давно бы стали дымом крематориев.
        Вот что нужно выучить всем европоидам. И многим посетителям ВО тоже.

        Задолбали краснофлажковые "советским народом" и либероиды "российским".
        Даже президент Узбекистана сказал, что войну выиграли благодаря РУССКИМ. Повторяю для краснофлажковых и либералов; президент Узбекистна сказал. А вы все русофобы этого никогда не говорили и не скажите.
        Да, свою роль сыграли все народы СССР, но войну выиграли благодаря русским, это даже Узбекский президент признал( бывший первый секретарь ЦК КПУз. А все осевшие здесь русофобы; особенно краснофлажковые и либералы этого признать боятся. Уууу племя подлое.
        ротмистр
  5. амурец Сегодня, 07:13
    После костров инквизиции европейцы очень прогрессивно и в духе времени достаточно долг баловались работорговлей, накачивая американские плантации неграми-рабами. Первый донельзя цивилизованный Холокост тоже случился в Европе - еще в эпоху Возрождения. Очень цивилизованно изобрели

    Да не неграми, негры стоили очень дорого, а европейцы были первыми рабами в Америке:"Нам не нужно перечислять все кровавые подробности, не так ли? Мы слишком хорошо знаем злодеяния работорговли африканцами.
    Но разве сейчас речь идёт об африканских рабах? Короли Яков Второй и Карл Первый тоже приложили множество усилий для развития рабства – порабощая ирландцев. Знаменитый англичанин Оливер Кромвель развил практику дегуманизации ближайших соседей.
    Торговля ирландцами началась, когда Яков Второй продал 30 тыс. ирландских заключённых в американское рабство. Его прокламация 1625 года провозгласила необходимость отправки ирландских политических заключённых за границу и продажу их английским поселенцам в Вест-Индии. К середине 1600-х ирландских рабов больше других продавали в Антигуа и Монсеррат. В то время 70% общей популяции Монсеррат составляли ирландские рабы.
    Вскоре Ирландия стала крупнейшим источником человеческого товара для английских бизнесменов. Большинство первых рабов Нового Света были белыми." Ничего не буду больше добавлять, кроме того что подобным образом англичане заселяли Австралию.
    https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo
    /belye-raby-ameriki-stoili-v-10-raz-deshevle-negr
    ov
    амурец
    1. Rey_ka Сегодня, 08:17
      Кстати об отношении к ирланцам неплохо показано в "Всаднике без головы" Майн Рида в образе мустангера Морисе Джеральд. я маленький был все понять не мог за что они так его вроде белый европеец?
      Rey_ka
  6. Alex_59 Сегодня, 07:22
    И тем более никто не объясняет, что ленд-лиз нам был нужен главным образом на тот короткий период, когда мы эвакуировали наши предприятия на восток.
    Ну врать-то зачем? Вот меня всегда прикалывает, когда чужую ложь опровергают своей ложью. Это странно.
    Основные поставки по программе Ленд-Лиза пришлись на 1943-1945 годы. Ну какая эвакуация? Все наоборот. Самые тяжелые 1941-1942 годы мы выстояли в основном за счет собственных сил.
    Alex_59
    1. kvs207 Сегодня, 08:14
      "Поставки же же по ленд-лизу начались 1 октября 1941 и закончились по разным источникам 8 или 20 сентября 1945 (после окончания войны с Японией).

      В первый период войны США с 1 октября 1941 г. по 30 июня 1942 г. отправили в СССР (по данным Википедии) 545 самолётов, 783 танка, т.е. 3 с лишним раза меньше запланированных, а также 16502 грузовых автомашин, то есть в 5 с лишним раз меньше, чем было затребовано.
      В дальнейшем положение дел было улучшено."
      Ю. Веремеев.
      kvs207
    2. hohol95 Сегодня, 09:16
      Вы проглядели фразу - БЫЛ НУЖЕН...
      Опять же тут можно много спорить о возможностях самих стран поставщиков в 1941-1942 годах!
      Мы говорим - мы вас просили, а вы нам не дали! Они отвечают - ваши запросы завышены, у нас у самих столько нет! И так далее...
      Что бы меньше просить - надо меньше терять! А мы слишком много потеряли...

      Советская автомобильная техника, брошенная на окраине городка в СССР.
      На снимке грузовики ЗиС-5, ГАЗ-АА, легковой автомобиль ГАЗ М-1.
      hohol95
    3. BAI Сегодня, 09:23
      В принципе этого еще никто не опроверг:
      Достоверность передачи К. Симоновым этих бесед с Жуковым, состоявшихся в 1965- 1966 гг., подтверждается высказываниями Г. Жукова, зафиксированными в результате прослушивания органами безопасности в 1963 г.: "Вот сейчас говорят, что союзники никогда нам не помогали... Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну... У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали! Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? А сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в изобилии"{5}

      Кстати, из американского алюминия делали самолеты. Причем набрали столько, что и реактивные самолеты после войны делали из него.
      BAI
    4. Лесс Сегодня, 09:28
      А в чём ложь? Ленд-Лиз действительно был жизненно необходим именно в начальный период войны. И как раз в этот период поставки по ленд-лизу были в разы меньше необходимого, в полном соответствие с политикой наших "партнёров": чем больше русские и немцы убивают друг друга - тем лучше для Запада. А в 1943-1945 поставки ленд-лиза уже не играли определяющей роли, со стороны Запада это был просто бизнес, а СССР воспользовался этим чтобы приблизить Победу. Так ложь тут не при чём. Абсолютно.
      Лесс
      1. Alexey RA Сегодня, 11:51
        Цитата: Лесс
        И как раз в этот период поставки по ленд-лизу были в разы меньше необходимого, в полном соответствие с политикой наших "партнёров": чем больше русские и немцы убивают друг друга - тем лучше для Запада.

        Кхм... на 1942 год основной производитель ленд-лизовской техники - США - должны были:
        - Укомплектовать свою армию, развёрнутую из 3-х дивизий в 60. Причём сделать это с пустыми складами и арсеналами - ФДР в 1941 выгреб запасы армии США для Британии. И сделать это нужно было до середины 1942 - потому как сухопутные силы уже были нужны для будущего "Торча".
        - Завершить перевооружение армии Британии - до декабря 1941 года 50% производства ВПК США шло на Острова.
        - Завершить мобилизацию промышленности и перевод её на военные рельсы.
        - Поставить в производство модели вооружения, адекватные Второй мировой.
        Фактически, ВПК США, будучи ещё не до конца мобилизованным, снабжал армии двух стран. И тут к ним присоединилась третья. Причём эта третья страна не имела ни торгового, ни военного флота для своего снабжения. Она даже портовых мощностей не имела - в 1942 повторилась ситуация 1916 года, когда импортные грузы застряли в порту и на складах Архангельска, так как порт просто не мог их обработать вовремя.
        Почему-то очень многие считают, что в 1941-1942 годах США уже имели ВПК образца 1945 года и всё необходимое для доставки грузов образца того же года.
        Цитата: Лесс
        А в 1943-1945 поставки ленд-лиза уже не играли определяющей роли, со стороны Запада это был просто бизнес, а СССР воспользовался этим чтобы приблизить Победу.

        Авиабензин. Медь. Алюминий. Пороха. Полноприводные машины.
        Alexey RA
  7. Rey_ka Сегодня, 08:14
    А вот мирное немецкое (и не только) население от советских войск практически не страдало.

    Странный историк ? А как же миллионы изнасилованных немок извращенным способом? И кстати следуя логике это наше поколение. Так что наши солдаты их еще от вымирания спасли притоком свежей азиатской крови
    Rey_ka
    1. роман66 Сегодня, 10:46
      если извращенным- притока крови не получится wink
      роман66
  8. hohol95 Сегодня, 08:25
    СССР и Россия на бойне. Людские потери в войнах XX века
    Соколов Борис Вадимович

    Потери Венгрии

    Потери венгерской армии во Второй мировой войне составили 110—120 тыс. убитых и умерших от ран[965]. Мы примем верхнюю оценку в 120 тыс. погибших.

    Согласно данным германского командования, потери венгерских сухопутных войск и авиации на Восточном фронте в период с 22 июня 1941 года по 6 апреля 1943 года составили 39 886 убитых, 55 924 раненых и 28 618 пропавших без вести. Из этого числа с начала советско-германской войны и до конца 1942 года было убито 6167 человек, ранено – 25 813, а пропало без вести всего 3016 человек. До конца 1943 года венгерские потери возросли до 39 868 убитых, 55 924 раненых и 28 618 пропавших без вести. Поскольку в феврале – декабре 1943 года венгерские войска вели лишь очень ограниченные боевые действия против партизан, то рост потерь произошел главным образом за счет более полных потерь в декабре 1942 – январе 1943 года. К концу 1944 года (более поздних германских данных нет) венгерские потери на Восточном фронте достигли 42 361 убитым, 74 056 ранеными и 32 097 пропавшими без вести[966]. Здесь явно сохраняется большой недоучет потерь пропавшими без вести (пленными). Сравнительно небольшое число раненых по сравнению с убитыми (1,75 раненого на 1 убитого), по всей вероятности, объясняется тем, что значительная часть раненых оказалась среди пленных.

    ...Потери Венгрии во Второй мировой войне составили, по нашей оценке, 788,9 тыс. человек, в том числе 179,4 тыс. человек погибших военнослужащих. Из них только 600 человек погибли, сражаясь на стороне Красной Армии.
    hohol95
  9. Altona Сегодня, 08:34
    Одно коротенькое письмо моего деда разбивает в пух и прах весь этот западный вымысел о "ленд-лизе" и "ужасных заградотрядах". Насчет ленд-лиза. Дед писал, что уже две недели идут маршем (без всяких вам студебеккеров и виллисов). Писал,что дали медаль "За отвагу" за форсирование Днепра (на территории Белоруссии). В представлении к награде написано "за умелые и инициативные действия на переправе". Где там заградотряды, ау? И в последнем бою, как я читал, наши передовые две дивизии(порядка 20 тысяч солдат) с марша вступили в бой со 105-тысячной (!!) группировкой немцев в Шабунском лесу. Потом подошла помощь, танки и принудили фрица сдаться, но дед погиб. Ау, кто кого трупами закидывал?
    Altona
  10. Altona Сегодня, 08:37
    Цитата: Мур
    Да уж... Михаил Андреевич умел с малолетства привить ненависть к общественной работе и живому делу.

    ------------------------------
    Тупые запреты с голой пропагандой не работают, если не пресекается социальное разложение тех, кто имеет доступ к распределению материальных благ. Наоборот, пропаганда высвечивает собственные недостатки и создает лицемерие. Собственно, парализовав торговлю "дефицитом" СССР и добили.
    Altona
  11. parusnik Сегодня, 08:51
    Еще одна любимая тема - русским помог генерал Мороз…
     ....Издавна, издавна русские приеменяли климатическое оружие.... laughing...Спасибо за статью..всё верно обозначено..
    parusnik
    1. роман66 Сегодня, 10:49
      причем, все, вроде, про это оружие знают - но как на нас идти - враз забывают
      роман66
  12. Лесс Сегодня, 09:20
    Очень. Правильная. Статья. Как с исторической точки зрения, так и с точки зрения информационной войны.
    Лесс
    1. роман66 Сегодня, 10:50
      обязать к прочтению в школах с 5 по 11 класс!
      роман66
      1. Лесс Сегодня, 10:53
        А либероидов так и заставить выучить наизусть, чтоб "от зубов отскакивало" laughing
        Лесс
        1. роман66 Сегодня, 10:54
          а не выучил - пороть! laughing
          роман66
          1. амурец Сегодня, 11:52
            Цитата: роман66
            а не выучил - пороть!

            Ну не надо переносить английскую практику на нашу почву. Европейцы не поймут.
            "Наиболее разработанная система телесных наказаний детей, вошедшая в традицию и сохранившаяся в течение всего Нового времени, существовала в Великобритании".
            https://topwar.ru/25466-angliya-klassicheskaya-st
            rana-telesnyh-nakazaniy.html
            "По результатам проведенного среди британских учителей в 2008 году опроса, спустя более чем 20 лет после запрета телесных наказаний в государственных школах, оказалось, что каждый пятый учитель хотел бы вернуть практику использования трости в крайних случаях. А многие британцы, как показало проведенное правительственное исследование, считают, что отмена телесных наказаний в школах стала существенным фактором общего ухудшения поведения детей."
            http://tour-vestnik.ru/istoriya-telesnykh-nakazan
            iy
            амурец
            1. роман66 Сегодня, 11:56
              вооот! пока пороли - была империя - а как перестали...
              роман66
  13. Radikal Сегодня, 10:44
    Цитата: БЛОНДИН

    план известен
    поэтому и противодействие должно начинаться с ужесточения законодательства

    Кто, по вашему это сделает - те, кто на самом деле, на протяжении 20-ти с лишним лет воплощают на нашей территории этот план? О чём вы? Посмотрите программы образования, учебники истории, да саму систему образования! Посмотрите телепрограммы, тот же канал (прости господи) "Культура"! И ещё много чего... . Это всё с чьего молчаливого, и не только "благословления" происходит? Дошло до того, что сам Гарант таким бодрым, таким жизнерадостным (типа-шутка юмора) голосом с экрана телевизора рассказывает своим гражданам, что на атомных объектах, и в окружении Чубайса официально работали сотрудники ЦРУ США! И что? Сразу вопрос -а кто это допустил? При ком это всё происходило, с чьего позволения, и с кого спросить надо? Хоть кто-то ему задал этот вопрос? А Вы говорите... . Очки "цветные" снимите - может по-другому всё увидите! sad
    Radikal
  14. Alexey RA Сегодня, 11:40
    Но забывают даже упомянуть, что за эту помощь союзников мы им платили золотом.

    Ленд-лиз в период войны был бесплатным. Оплате (после войны) подлежали только товары гражданского назначения, не возвращённые после окончания войны.
    Проблема в том, что параллельно с ЛЛ СССР вёл закупки товаров, не вошедших в ЛЛ перечень. И вот за них как раз платили золотом. А доставлялось закупленное теми же маршрутами.
    И тем более никто не объясняет, что ленд-лиз нам был нужен главным образом на тот короткий период, когда мы эвакуировали наши предприятия на восток.

    Ну да, ну да... вероятно поэтому в 1944 году доля ленд-лизовских порохов составляла аж 44% (по некоторым компонентам для производства порохов ЛЛ составлял 100%). А с ленд-лизовской высокооктановой иглы наши ВВС слезли только после завершения войны. Причём импортный высокооктан использовался не только в чистом виде, но и в смеси с отечественным бензином - эти смеси в статистике производства записывались в графу "произведено в СССР".
    Доля ленд-лизовского алюминия - 55% от общего количества алюминия, произведенного и полученного СССР. Эти поставки позволили начать уход от дельта-древесины и прочего дерева в конструкции самолётов начиная с 1943.
    Доля ленд-лизовской меди - 45% от общего производства и поставок в СССР. Кстати, эти поставки меди позволили наконец-то наладить массовый выпуск 85-мм выстрелов и перейти с Ф-34 на ЗИС-С-53 и Д-5Т. А ленд-лизовские станки для обработки погонов башен диаметром более 1500 мм позволили сделать башню, в которую эти пушки вставали. В самом СССР после эвакуации таких станков осталось 2, причём один из них был занят на производстве тяжёлых танков.
    Alexey RA
Картина дня