00:06 13 февраля
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Хорватские танки М-84 получают израильские боевые модули

Из Хорватии поступают сообщения о том, что Минобороны этой страны собирается модернизировать основные боевые танки M-84, оставшиеся на вооружении армии Хорватии с югославских времён. М-84 – основной боевой танк югославской армии, по сути, являющийся одной из версий советского танка Т-72. На сегодняшний день МО Хорватии располагает примерно 75-ю танками М-84. Это данные Международного института стратегических исследований (IISS, Лондон).

Среди 75-ти танков M-84 есть несколько модернизированных версий M-84D и M-84A4. Так, модернизация M-84D отличается осовремененной версией защиты, включая систему предупреждения об атаке IRD-4B. Модернизация в своё время проводилась хорватской компанией «Duro Dakovic».

Хорватские танки М-84 получают израильские боевые модули



Теперь хорватское военное командование собирается усовершенствовать все М-84, которые стоят на вооружении армии. В частности, планируется оснастить все хорватские танки боевыми модулями Samson RCWS от израильского производителя Rafael. Боевой модуль имеет дистанционное управление и позволяет использовать различные средства поражения, включая автоматический гранатомёт, пулемёт или ПТРК. Хорватское МО склоняется к использованию «Самсона» с пулемётом калибра 12,7 мм.

Модернизация стартует в текущем году.


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Комментарии 26

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  1. assa67 Вчера, 15:50
    а смысл этой модернизации?...на шасси Т-72 установить чего-то там...барин заставляет раскошелиться?
    assa67
    1. сибиралт Вчера, 15:56
      Поздравим Израиль с великой металлургией на весь БВ, как и японцев много лет назад! Моисей, похоже, не ошибся. winked А если руки на стол, то откуда у них сырьё? belay
      сибиралт
      1. assa67 Вчера, 16:02
        lol ..действительно не ошибся-40 лет водил людей по пустыне и ,как кто-то из сатириков заметил,нашел единственное место в регионе где нефти нет....а так хоть на железках заработают богозбранные
        assa67
        1. IMH Вчера, 21:05
          Вот меня этот юмор и снисходительность россиян всегда умиляет. Россия, страна утопающая в нефти, а средняя зарплата ~500$, в Израиле минимальная 1500$... Да, Моисей привел нас в единственное место региона, где нет нефти, и слава Б-гу, что так. Мы не жалуемя, мы развиваемся изо дня в день.
          IMH
          1. Винни76 Вчера, 21:29
            Цитата: IMH
            Вот меня этот юмор и снисходительность россиян всегда умиляет. Россия, страна утопающая в нефти, а средняя зарплата ~500$, в Израиле минимальная 1500$..

            Сравнили известно что известно с чем. А размер скажем дорожной сети вас не умиляет? А протяженность границ не умиляет? А климат? Попробуйте паршивую избушку построить при минус 40. А как насчёт ядерной триады, много у Израиля скажем ракетоносцев с ядреными ракетами? А ПРО (не против летающих водопроводных труб). А космос. Сколько у Израиля космодромов? А GPS у Израиля есть?
            Сравнивать Израиль с Россией как муху со слоном. Слон дескать такой не эффективный, что порхать не может и гадить на лампочку не умеет.
            Винни76
      2. Андрей К Вчера, 16:12
        Цитата: сибиралт
        ...Поздравим Израиль с великой металлургией на весь БВ...

        Олег, вот чего у евреев не отнять, так это коммерческой жилки.
        Платформы сами не делают, но тихой сапой, предлагают модернизацию продукции ВПК СССР и России.
        Перед 08.08.08 грузинские танки были отмодернизированы израильтянами. Поставлены новые СУО, связь. Другое дело, что это им не помогло и смазав пятки салом побросали всё, что мешало драпать...
        То же самое они делают в Азербайджане.
        Сейчас хорватам предлагают. На худой кошелёк - "прокачивают" имеющуюся в наличии технику.
        Что тут сказать, молодцы евреи.
        Андрей К
      3. Арон Заави Вчера, 16:28
        Цитата: сибиралт
        Поздравим Израиль с великой металлургией на весь БВ, как и японцев много лет назад! Моисей, похоже, не ошибся. winked А если руки на стол, то откуда у них сырьё? belay

        Рано. Я новость не понял если честно. "RAFAEL" будет одним из участника тендера и никто не гарантирует ему победу. Не стоит бежать впереди паравоза.
        Арон Заави
      4. тлауикол Вчера, 16:30
        А если руки на стол, то откуда у нас лицензия на беспилотники ? и кому мы перечислили почти 2млрд. долл. за производство ?
        Цитата: сибиралт
        Поздравим Израиль с великой металлургией на весь БВ, как и японцев много лет назад! Моисей, похоже, не ошибся. winked А если руки на стол, то откуда у них сырьё? belay
        тлауикол
    2. seos Вчера, 19:13
      Да пулеметную установку с дистанционным наведением на башню прикрутят ... вот и вся модернизация ...
      seos
      1. karabas-barabas Вчера, 19:52
        А Вы полааете, ДУБМ отвечающий современным требованиям каждый может на коленке сколотить? В армии РФ ни на одной бронемашине нет ДУБМа, не смотря на опыт прошлых войн и настоящих тоже, парадные и выставочные экземпляры не в счёт. Видимо не такая уж и простая задача сделать современный ДУБМ, чья СУО и приводы позволят его использовать во время движения по любой местности, в любое время суток и конечно с минимальным рассеиванием и использованием БК.
        karabas-barabas
        1. Винни76 Вчера, 21:45
          Цитата: karabas-barabas
          В армии РФ ни на одной бронемашине нет ДУБМа, не смотря на опыт прошлых войн и настоящих тоже, парадные и выставочные экземпляры не в счёт. Видимо не такая уж и простая задача сделать современный ДУБМ, чья СУО

          Задача возможно непростая, но ДУБМы сейчас лепят все кому не лень. Задача скорее найти на это деньги.
          Винни76
  2. Грац Вчера, 15:50
    чушь какая то, в северной корее такие помеси ужа с ежом клепают, вместо того чтоб сделать бмпт
    Грац
    1. 210окв Вчера, 15:53
      Ну что там клепают-это им виднее.Главное что заштатники напрягаются от этой "клепки"
      Цитата: Грац
      чушь какая то, в северной корее такие помеси ужа с ежом клепают, вместо того чтоб сделать бмпт
      210окв
  3. Маз Вчера, 15:50
    Ну да, не картошку же продавать самой мирной стране на планете.
    Маз
    1. Krasnodar Вчера, 20:19
      Цитата: Маз
      Ну да, не картошку же продавать самой мирной стране на планете.

      Таки продаём ))))
      Krasnodar
  4. 210окв Вчера, 15:51
    Грузины тоже устанавливали что то израильское..Ну и как?Помогло?
    210окв
    1. Zaurbek Вчера, 15:54
      Против РФ нет, Но танки были на порядок современнее, чем у 58армии (самой боеспосовной в РФ тогда, после Чечни) особенно оптика и связь...
      Zaurbek
      1. assa67 Вчера, 16:04
        что ж,теперь осетины катаются...и нам кое-что для изучения передано,думаю
        Цитата: Zaurbek
        танки были на порядок современнее, чем у 58армии
        assa67
    2. karabas-barabas Вчера, 20:04
      Вообще-то как-раз эти грузинские Т-72М (вроде так они назывались после еврейского тюнинга) принесли не мало бед продвигающимся коллонам, уничтожили не мало различных боевых и пр. машин. По моему ни один Т-72М1 интактный в руки россиянам не попал, все или сами пожгли, или грузины покидая, их всего-то несколько штук было, хотя планы были на 100 штук по моему. Но может кое что из израильской СУО сохранилось и попало куда надо, что потом пригодилось для модернизаций Т-72Б3, Б3М и Т-90М. Конечно грузинам даже Абрамсы не помогли бы, вся армия, включая всех около 30 тыс личного состава, соответственно и колличество техники.
      karabas-barabas
    3. IMH Вчера, 21:07
      Если полку папуасов раздать «Арматы», то сильно ли им это поможет против роты СпН ВДВ?
      IMH
  5. А. Привалов Вчера, 16:01
    А что, такую приблуду не стыдно и на танк примастырить.
    А. Привалов
    1. svp67 Вчера, 17:01
      Цитата: А. Привалов
      А что, такую приблуду не стыдно и на танк примастырить.

      Вот именно, что примастырить...башня танка, это не ровная поверхность крыши легкой боевой машины, посмотрим как он там приживется
      svp67
      1. А. Привалов Вчера, 17:18
        Цитата: svp67
        Цитата: А. Привалов
        А что, такую приблуду не стыдно и на танк примастырить.

        Вот именно, что примастырить...башня танка, это не ровная поверхность крыши легкой боевой машины, посмотрим как он там приживется

        Всё просто. Они ставят вариант mini с пулемётом калибра 12,7 мм. Этот девайс и меньше и дешевле и лучше станет на башню или даже позади. В этом ролике есть все модели включая mini.
        А. Привалов
  6. Romka47 Вчера, 16:10
    Если я правильно помню на обычном М 84 нет ДЗ, созревает вопрос: Какой смысл от Samson RCWS если этот танк можно сжечь обычным "граником" про ПТУР просто молчу.
    Romka47
    1. svp67 Вчера, 17:11
      Цитата: Romka47
      Если я правильно помню на обычном М 84 нет ДЗ

      Этим боевым модулем собираются оснастить М-84D
      svp67
  7. alta Вчера, 19:58
    Цитата: сибиралт
    Поздравим Израиль с великой металлургией на весь БВ, как и японцев много лет назад! Моисей, похоже, не ошибся. winked А если руки на стол, то откуда у них сырьё? belay

    Во время войны 1967г. Израиль захватил 820 танков и САУ.
    200 танков были на ходу, часть отремонтировали, а остальные пошли на переплавку ... так зародилась металлургия ....
    В ходе войны 1973 г. Израиль захватил около 1500 арабских танков (в т.ч. 200 Т-62), из них 550 - исправны, часть отремонтировали, остальные пошли на переплавку.
    В течение последних 15 лет в Израиле стабильно выплавлялось от 280 тыс. до 300 тыс. т стали в год .... Сталь выплавляют в электродуговых печах (ЭДП) .
    Израильская сталелитейная промышленность снабжает израильскую оборонку металлом для выпуска оружия .
    alta
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