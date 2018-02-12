00:10 13 февраля
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Латвия вооружается израильскими "Спайками"

Латвийская армия получит на вооружение израильские противотанковые ракеты. Пресс-служба Минобороны Латвии объявила о том, что сегодня, 12 февраля, состоится подписание контракта на закупку ПТРК Spike.

Договор будут подписывать министр обороны Латвии Раймонд Бергманис и исполнительные директора предприятия EuroSpike Гюнтер Лауэр и Арье Лапидот. Сумма сделки составит €108 млн, объём поставок стороны пока не разглашают.

Латвия вооружается израильскими "Спайками"



Израильские ПТРК поступят на вооружение Национальной гвардии и пехотных подразделений латвийской армии. Кроме того, командование ВС Латвии планирует оснастить «Спайками» боевые гусеничные машины разведки CVR (T) — Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked), закупленные у Великобритании. В военном ведомстве считают, что современные ПТРК позволят морально устаревшим боевым машинам продолжить службу в войсках.

Spike — семейство израильских ракет, разработанное в 90-е годы компанией Rafael Advanced Defence Systems. Spike представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электрооптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника. Пуск ракеты может осуществляться в трёх основных режимах: «Выстрелил и забыл» (Fire and Forget), «Выстрелил, заметил и скорректировал» (Fire, Observe and Update) и «Выстрелил и направил» (Fire and Steer). Ракеты Spike могут оснащаться кумулятивными, осколочными и комбинированными боеголовками, передает "Warspot".

Использованы фотографии: inn.co.il
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Комментарии 33

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  1. IMH Вчера, 16:24
    Вторая хорошая новость для израильского ВПК за день.
    IMH
    1. _Ugene_ Вчера, 16:26
      против кого интересно Израиль Латвию вооружает? Неужели против Литвы или Эстонии воевать собрались?
      _Ugene_
      1. Дормидонт Вчера, 16:29
        попахивает антисемитизьмом
        Дормидонт
      2. Арон Заави Вчера, 16:29
        Цитата: _Ugene_
        против кого интересно Израиль Латвию вооружает? Неужели против Литвы или Эстонии воевать собрались?

        Что значит вооружает? Обычная сделка по продаже оружия.
        Арон Заави
        1. влад66 Вчера, 16:50
          Цитата: Арон Заави
          Обычная сделка по продаже оружия.

          Арон hi Вы однако полосатых и тут сделали.
          18 ноября 2014 министр обороны Эстонии Свен Миксер подписал договор о покупке противотанковых систем Javelin производства США. Стоимость 80 пусковых установлок и ракет составила почти 40 млн. евро, сообщает rus.delfi.ee.
          тогда как вы продали
          Сумма сделки составит €108 млн, объём поставок стороны пока не разглашают.
          Ясен перец против "агрессивной России" hi
          влад66
        2. Angel_and_Demon Вчера, 16:56
          Цитата: Арон Заави
          Что значит вооружает? Обычная сделка по продаже оружия.

          ну, вот это номер, а я только начал инструкцию по джавелинам изучать, теперь надо на спайк искать recourse
          Angel_and_Demon
        3. _Ugene_ Вчера, 17:23
          в общем да, единственно это оружие только против России может быть применено, не против Литвы и Эстонии же?
          _Ugene_
      3. x.andvlad Вчера, 16:37
        Вряд ли "Израиль вооружает". Правильно будет "д. Сэм велел Латвии вооружиться" (хорошо известно против кого). А Израиль - это просто продавец, только и всего.
        А ПТРК - не плох. Есть даже версия для стрельбы с ЗОП на дальность 25 км.
        x.andvlad
        1. Гигант мысли Вчера, 16:41
          Наши военные будут иметь в виду, что у латвийцев будет в наличии такое оружие, и не более того. Вообще-то Россия с Латвией воевать не собирается, разве, что грозная Латвия нападёт на Россию.
          Гигант мысли
          1. ul_vitalii Вчера, 16:57
            Лишь бы в хохлостан не передали, латвийцы те ещё истребители бронетехники.
            ul_vitalii
            1. Angel_and_Demon Вчера, 17:40
              Цитата: ul_vitalii
              Лишь бы в хохлостан не передали

              эти из вредности могут, но придется только морем request
              Angel_and_Demon
    2. Incvizitor Вчера, 18:21
      Ну фшисты их на "джа" развели евреи на "спайки" без лоха жизнь плоха lol
      Incvizitor
    3. Бер Вчера, 20:20
      Угомонись, незваный гость.. рано или поздно Россия будет воевать с Израилем,
      и это будет очень плохой новостью для израилького впк, или то что от него останется.
      Пока путин у власти вам ещё везёт.
      Бер
  2. Арон Заави Вчера, 16:25
    И в чем новость? Эта сделка была известна еще год назад. Ее просто утвердили.
    Арон Заави
    1. ul_vitalii Вчера, 17:02
      А что сейчас ещё утвердили? Вы уж скажите нам, чтобы не ждать год и не выглядить перед Вами блекло. hi
      ul_vitalii
  3. assa67 Вчера, 16:28
    чем лабусы расплачиваться будут,шпротами?....
    Цитата: Арон Заави
    Эта сделка была известна еще год назад. Ее просто утвердили.

    или за год поднакопили кредитов у тех же богоизбранных?
    assa67
    1. Арон Заави Вчера, 16:31
      Цитата: assa67
      чем лабусы расплачиваться будут,шпротами?....
      Цитата: Арон Заави
      Эта сделка была известна еще год назад. Ее просто утвердили.

      или за год поднакопили кредитов у тех же богоизбранных?

      Я был в Латвии пару лет назад. Живут вполне себе не плохо. На уровне Москвы.
      Арон Заави
      1. assa67 Вчера, 16:34
        тоже бываю там периодически...согласен,не плохо поживают yes ..по-хуже чем при Союзе,но скажем так,времена теперь другие,и потребности
        assa67
      2. frols Вчера, 19:10
        Бедная Москва если люди там живу как в Латвии laughing
        frols
      3. APASUS Вчера, 21:09
        Цитата: Арон Заави
        Я был в Латвии пару лет назад. Живут вполне себе не плохо. На уровне Москвы.

        Вы не находите противоречий в своем высказывании?
        Это отрывок из местной прессы:
        Всего же с 1990 по 2014 год количество населения в ЛР уменьшилось на 25 процентов! И это без войн, эпидемий и стихийных бедствий! По прогнозам Eurostat, то есть евросоюзовского статуправления, если эмиграция из Латвии продолжится такими же темпами, то при сохранении нынешней демографической динамики наша страна потеряет к 2020 году еще почти 20 процентов жителей! Вдумайтесь: за 30 лет (1990–2020) Латвия лишится почти 45 процентов населения! Это действительно рекорд, достойный Книги Гиннесса.

        Люди живущие как в Москве просто бегут из этой страны.............................без войн,эпидемий и стихийных действий.
        APASUS
        1. alexmach Вчера, 23:29
          Люди живущие как в Москве просто бегут из этой страны.............................без войн,эпидемий и стихийных действий.

          А знаете почему? потому что имеют такую возможность. в отличии от людей живущих в Москве.
          alexmach
  4. Дормидонт Вчера, 16:28
    Так им и надо
    Дормидонт
  5. Vard Вчера, 16:32
    Масса ракеты от 4 до 70 килограмм... Это чего они наделали... И стрелять по танкам на 20 километров... Это какое зрение надо иметь...
    Vard
    1. Вадим237 Вчера, 19:02
      С беспилотников увидят.
      Вадим237
      1. dvina71 Вчера, 19:09
        Эти ракеты сами беспилотник.
        dvina71
  6. taiga2018 Вчера, 16:44
    Латвия вооружается...необязательно только против нас,мало ли куда заокеанский хозяин может их отправить в качестве пушечного мяса...
    taiga2018
  7. svp67 Вчера, 16:56
    Латвийская армия получит на вооружение израильские противотанковые ракеты.
    Так понимаю, что стоит их ожидать и на Украине.
    svp67
  8. Романенко Вчера, 16:58
    Похоже тратиться Латвии больше не на что, а €108 млн просто руки жгут, сил нет, как хочется Спайки приобрести...
    Сборище ненормальных!!!
    Скоро жрать там нечего будет кроме шпротов, которые никому не нужны, зато можно будет спать спокойно.
    Не получится - на пустое брюхо сны плохие снятся, даже в танке.
    Романенко
  9. Bosch Вчера, 17:16
    Армия Латвии - грозная сила!
    Bosch
  10. san4es Вчера, 17:47
    ВС Латвии планирует оснастить «Спайками» боевые гусеничные машины разведки CVR (T) — Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked), закупленные у Великобритании.


    Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) (рус. боевая гусеничная машина разведки), сокр. CVR(T) — серия боевых бронированных машин, впервые разработанных в Великобритании в 1960-е годы компанией Alvis с целью заменить в эксплуатации предыдущую разработку той же фирмы — бронеавтомобиль Saladin. Модификации CVR(T) включают, в частности, лёгкие танки Scorpion и Scimitar, бронетранспортёр Spartan, самоходную противотанковую ракетную установку Striker и командно-штабную машину Sultan.
    Все модификации CVR(T) имеют однотипные подвеску, двигатель и сварной бронекорпус из алюминиевой брони. В общей сложности на вооружение британских вооружённых сил и армий других стран поступило свыше 3500 машин этого класса. CVR(T), принимавшие участие в Фолклендской войне, войне в Персидском заливе и (на вооружении миротворцев ООН) в ходе Боснийского конфликта, в конце XX и начале XXI века постепенно снимаются с вооружения британской армии. Окончание срока службы остающихся в строю машин семейства запланировано на 2020 год

    san4es
  11. Бер Вчера, 20:17
    Латвия вооружается израильскими "Спайками"


    Ага а в РФ до сих пор без визовый режим с израилем закрыть не могут...

    Ну и естественно израильские ПТРК будут направлены против против НАТО, а не против России.
    Бер
  12. Громобой Вчера, 20:32
    Вот и "ответка" за С-300 для Ирана прилетела laughing Прибалты неплохо в последнее время упаковываются ,а оружейникам навар с них перепадает.Возможности их бригад уже не те,что 2-3 года назад.
    Громобой
  13. ТОР2 Вчера, 21:40
    Латвия вооружается израильскими "Спайками"
    ЖдёмС выделение средств на то, на что их давно пора выделить...
    ТОР2
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