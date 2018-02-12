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Латвия вооружается израильскими "Спайками"
Латвийская армия получит на вооружение израильские противотанковые ракеты. Пресс-служба Минобороны Латвии объявила о том, что сегодня, 12 февраля, состоится подписание контракта на закупку ПТРК Spike.
Договор будут подписывать министр обороны Латвии Раймонд Бергманис и исполнительные директора предприятия EuroSpike Гюнтер Лауэр и Арье Лапидот. Сумма сделки составит €108 млн, объём поставок стороны пока не разглашают.
Израильские ПТРК поступят на вооружение Национальной гвардии и пехотных подразделений латвийской армии. Кроме того, командование ВС Латвии планирует оснастить «Спайками» боевые гусеничные машины разведки CVR (T) — Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked), закупленные у Великобритании. В военном ведомстве считают, что современные ПТРК позволят морально устаревшим боевым машинам продолжить службу в войсках.
Spike — семейство израильских ракет, разработанное в 90-е годы компанией Rafael Advanced Defence Systems. Spike представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электрооптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника. Пуск ракеты может осуществляться в трёх основных режимах: «Выстрелил и забыл» (Fire and Forget), «Выстрелил, заметил и скорректировал» (Fire, Observe and Update) и «Выстрелил и направил» (Fire and Steer). Ракеты Spike могут оснащаться кумулятивными, осколочными и комбинированными боеголовками, передает "Warspot".
Договор будут подписывать министр обороны Латвии Раймонд Бергманис и исполнительные директора предприятия EuroSpike Гюнтер Лауэр и Арье Лапидот. Сумма сделки составит €108 млн, объём поставок стороны пока не разглашают.
Израильские ПТРК поступят на вооружение Национальной гвардии и пехотных подразделений латвийской армии. Кроме того, командование ВС Латвии планирует оснастить «Спайками» боевые гусеничные машины разведки CVR (T) — Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked), закупленные у Великобритании. В военном ведомстве считают, что современные ПТРК позволят морально устаревшим боевым машинам продолжить службу в войсках.
Spike — семейство израильских ракет, разработанное в 90-е годы компанией Rafael Advanced Defence Systems. Spike представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электрооптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы противника. Пуск ракеты может осуществляться в трёх основных режимах: «Выстрелил и забыл» (Fire and Forget), «Выстрелил, заметил и скорректировал» (Fire, Observe and Update) и «Выстрелил и направил» (Fire and Steer). Ракеты Spike могут оснащаться кумулятивными, осколочными и комбинированными боеголовками, передает "Warspot".
Использованы фотографии: inn.co.il
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