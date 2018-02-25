Ракета-мишень ИЦ-35



Старт имитатора цели ИЦ-35 с ракетного катера



Противокорабельная ракета Х-35

По материалам сайтов:

http://ktrv.ru/

http://airwar.ru/

http://guraran.ru/

http://forums.airbase.ru/

Для правильной и полноценной подготовки расчетов комплексов противовоздушной обороны необходимо устраивать стрельбы по мишеням, имитирующим летательные аппараты или оружие противника. В частности, существуют мишени для отработки борьбы с противокорабельными ракетами условного противника. Один из отечественных образцов такого рода присутствует в каталоге продукции организации-разработчика под официальным обозначением ИЦ-35.Основную угрозу для боевых кораблей в настоящее время представляют противокорабельные управляемые ракеты, размещаемые на надводных или подводных платформах, на самолетах или береговых комплексах. Для борьбы с такими угрозами современные корабли несут развитый комплекс противовоздушной обороны, включающий в себя ракетные и артиллерийские системы. В тренировках расчетов зенитных комплексов нередко используются радиоуправляемые или беспилотные мишени. Среди прочих образцов такого рода отечественной промышленностью созданы мишени, имитирующие противокорабельные ракеты.В начале девяностых годов российский Государственный научно-производственный центр «Звезда-Стрела», ныне являющийся головным предприятием корпорации «Тактическое ракетное вооружение», приступил к разработке нескольких новых ракет-мишеней, предназначенных для обучения расчетов ПВО. На этот раз речь шла о создании систем для обучения флотских зенитчиков, и потому способных имитировать ПКР условного противника.С минимальным интервалом были запущены проекты под названиями MA-31 и ИЦ-35. Любопытно, что инициатором первого проекта была американская компания McDonnell Douglass. В тот период она участвовала в конкурсе ВМС США на разработку перспективной ракеты-мишени, и для упрощения и ускорения работ решила обратиться за помощью к российским специалистам. Подобный подход полностью оправдал себя. Ракета-мишень, созданная на основе советских / российских наработок при ведущей роли наших специалистов, через несколько лет победила в конкурсе Пентагона и была рекомендована к принятию на вооружение.Так же в начале девяностых годов ГНПЦ «Звезда-Стрела» приступил к проектированию второй ракеты схожего назначения, однако имеющей ряд заметных отличий. Эта мишень получила официальное обозначение ИЦ-35 или ITS-35 – для иноязычных материалов. Название ракеты полностью отражало ее суть. Литеры «ИЦ» означали «имитатор цели», а число 35 указывало на тип ракеты, взятой за основу, – Х-35.Поскольку будущая мишень для подготовки зенитчиков должна была максимально повторять характеристики и возможности реальных противокорабельных ракет, ее предложили делать на основе существующего изделия Х-35. Последнее отличается высокими характеристиками и потому мишень на его базе могла представлять большой интерес для потенциальных заказчиков. Научившись бороться с мишенями ИЦ-35, расчеты систем ПВО могли бы рассчитывать на высокие результаты при отражении реальной атаки противокорабельных ракет.По известным данным, в конструкции мишени ИЦ-35 было использовано большое число готовых узлов и агрегатов, заимствованных у базовой ракеты Х-35. При этом часть приборов и устройств убрали за ненадобностью, а на их место поместили новые агрегаты, соответствующие решаемым задачам. Такой подход не потребовал серьезных переработок внешнего вида ракеты, ее аэродинамической схемы, силовой установки и т.д.Ракета-мишень получила корпус большого удлинения со скругленным головным обтекателем. На большей части своей длины корпус имел круглое или близкое к круглому сечение. В центральной части корпуса, под его днищем, находился воздухозаборник двигателя, плавно сопрягавшийся с обшивкой хвостового отсека. В центре и хвосте корпуса помещались Х-образные крылья и рули складной конструкции. До выхода мишени из транспортно-пускового контейнера плоскости должны были находиться в сложенном состоянии.Компоновка корпуса не претерпела никаких серьезных изменений. Головной и центральный отсеки, ранее отдававшиеся под головку самонаведения и боевую часть, теперь предназначались для монтажа автопилота и некоторых других приборов. Хвостовой отсек вмещал двигатель; перед ним находился топливный бак кольцевой конфигурации, охватывавший канал воздухозаборника.Базовая противокорабельная ракета Х-35 имела активную радиолокационную головку самонаведения и автопилот, дополненный радиовысотомером. Наличие последнего позволяло ПКР летать над водой на минимальных высотах. Во время переделки существующая боевая ракета лишилась штатных средств обнаружения цели и наведения на нее. Вместо них предлагалось использовать доработанный автопилот, при помощи которого мишень могла бы имитировать профиль полета серийной Х-35. Как сохраненная, так и новая аппаратура помещались в головном приборном отсеке.Для поражения назначенных целей ПКР Х-35 должна была использовать 145-кг проникающую осколочно-фугасную боевую часть. Мишень, по очевидным причинам, не нуждалась в подобных устройствах, и потому центральный отсек для боезаряда был освобожден. При этом, как и другие изделия своего класса, ИЦ-35 оснастили самоликвидатором.В хвостовой части корпуса был сохранен двухконтурный турбореактивный двигатель ТРДД-50. Это изделие длиной всего 850 мм и диаметром 330 мм было способно развивать тягу до 450 кгс, достаточную для обеспечения требуемых характеристик противокорабельной ракеты или мишени.В качестве основы для мишени ИЦ-35 использовалась ракета Х-35 в конфигурации для корабельных и береговых ракетных комплексов. В связи с этим изделие также получило стартовый ускоритель. Последний в обоих проектах представляет собой небольшой твердотопливный двигатель в цилиндрическом корпусе со складными стабилизаторами, закрепляемый на хвостовом срезе ракеты. Задачей ускорителя является вывод ракеты из транспортно-пускового контейнера с последующим разгоном до требуемых скоростей. После этого происходит включение маршевого турбореактивного двигателя, а отработанный ускоритель сбрасывается.По имеющимся данным, бортовая аппаратура ракеты-мишени ИЦ-35 имела все необходимые алгоритмы и обеспечивала имитацию полета полноценной ПКР Х-35. Напомним, маршевая часть полета противокорабельной ракеты выполняется на высотах не более 10-15 м. В районе цели ракета снижается до 3-4 м. Малая высота полета позволяет уменьшить вероятность своевременного обнаружения ракеты средствами ПВО корабля или ордера. Кроме того, такой профиль полета заметным образом затрудняет применение зенитного вооружения. Ракета Х-35 является сложной угрозой для кораблей, и мишень ИЦ-35 призвана воссоздавать на учебных стрельбах все особенности боевого оружия.Имитатор цели ИЦ-35 в стартовой конфигурации имел длину 4,4 м, из которых около 550 мм приходилось на твердотопливный стартовый ускоритель. Корпус ракеты имел диаметр 420 мм. Размах разложенных плоскостей – 1,33 м. Стартовая масса определялась на уровне 620 кг. Установившаяся скорость полета, обеспечиваемая маршевым двигателем, находилась в пределах от М=0,8 до М=0,85. Минимальная дальность стрельбы была определена разработчиком в 5 км, максимальная – в 70 км.Тактико-технические характеристики показывают, что ракета-мишень ИЦ-35 по габаритам и скорости полета была максимально похожа на базовое изделие Х-35. Одновременно с этим она отличалась меньшей емкостью топливного бака, сокращавшей максимальную дальность полета. Для сравнения, ПКР типа Х-35 способна доставлять боевую часть на дальность до 130 км. Впрочем, единственная задача мишени не предъявляет особых требований к ее дальности полета. Даже 70 км дальности вполне позволяют правильным образом сымитировать профиль полета противокорабельной ракеты.Как и базовая ракета, изделие ИЦ-35 могло использоваться с разными платформами-носителями. Ракета со стартовым двигателем, помещенная в транспортно-пусковой контейнер, была совместима с корабельным ракетным комплексом «Уран». Последний используется на отечественных и зарубежных ракетных катерах, сторожевых кораблях и т.д. Кроме того, мишень, как и базовая ракета, могла использоваться береговыми комплексами «Бал».Как следует из официальных сообщений, авиационная модификация мишени ИЦ-35 отсутствует. Одновременно с этим корпорация «Тактическое ракетное вооружение» утверждает, что по желанию заказчика существующий комплекс может быть соответствующим образом доработан. По всей видимости, подобные доработки не отличаются особой сложностью. Так, авиационный вариант противокорабельной ракеты Х-35 отличается от базового отсутствием стартового ускорителя и транспортно-пускового контейнера. Требуемая доработка ИЦ-35, вероятно, заключается в отказе от контейнера и стартового ускорителя.Проектные работы по перспективному имитатору цели, разработанному на основе существующей ракеты, завершились в начале девяностых годов. Согласно некоторым источникам, осенью 1992 года изделия ИЦ-35 были поданы на летно-конструкторские испытания. Результаты этих проверок неизвестны, но имеются некоторые сведения о дальнейших событиях. Так, по известным данным, летом и осенью 1994 года ракета-мишень прошла государственные совместные испытания. Согласно иным сведениям, государственные испытания в этот период не проводились. Предприятие-разработчик не смогло подготовить новые опытные ракеты, из-за чего от проверок пришлось отказаться.Возможно, ракета ИЦ-35 могла получить рекомендацию к принятию на снабжение, однако дали о себе знать экономические проблемы девяностых годов. Мишень не пошла в серию и не поставлялась российским вооруженным силам. В связи с этим ГНПЦ «Звезда-Стрела» стал искать заказы за рубежом. Новое изделие было представлено на международном рынке под измененным названием ITS-35. С середины девяностых годов разные зарубежные заказчики проявляли интерес к противокорабельным ракетам Х-35, и потому можно было ожидать, что кто-то пожелает приобрести имитирующие их мишени.Несколько лет назад стало известно, что изделиями ITS-35 заинтересовалась Индия. Военно-морские силы этой страны имеют несколько кораблей с ракетным комплексом «Уран-Э» и активно эксплуатируют экспортные ПКР Х-35. Вследствие этого у индийского командования появился интерес к унифицированным ракетам-мишеням. В отчете корпорации «Тактическое ракетное вооружение» за 2010 год упоминалась проработка возможного соглашения о переделке некоторого количества боевых ракет, имеющихся у ВМС Индии, в имитаторы цели. Были ли реализованы такие планы – неизвестно.Из открытых данных следует, что ракета-мишень типа ИЦ-35 не показала особых успехов и даже не приблизилась к списку наиболее массовых образцов продукции отечественной оборонной продукции. Тем не менее, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» до сих пор держит это изделие в каталоге своей продукции и, вероятно, пока не собирается отказываться от него. Противокорабельные ракеты Х-35 состоят на вооружении нескольких стран, и потому имитаторы цели ITS-35 все еще могут найти своего покупателя.В силу определенных причин ракета-мишень ИЦ-35, призванная имитировать противокорабельную Х-35, не производилась большой серией и не находилась в активной эксплуатации. Тем не менее, в случае появления заказа организация-разработчик будет готова наладить выпуск таких изделий. Пока же, до появления подобного заказа, имитатор цели ИЦ-35 может быть лишь примером любопытного подхода к созданию специальных систем для тренировки расчетов корабельных зенитных комплексов.