Новейший американский вертолет впервые поднял бронемашину

Перспективный американский тяжелый транспортный вертолет CH-53K King Stallion во время испытаний впервые перевез на внешней подвеске бронемашину. Как сообщает Defense Aerospace, целью состоявшихся испытаний была не только проверка самого вертолета, но и новой бронемашины проекта JLTV, которая в перспективе должна будет частично заменить в войсках устаревшие HMMWV.Во время испытаний, состоявшихся 18 января 2018 года, но подробности которых были раскрыты только сейчас, вертолет CH-53K поднял бронемашину JLTV массой 8,6 тонны на высоту 30 метров, на десять минут перешел в режим висения, а затем опустил броневик и отстегнул крепежные тросы.King Stallion, крупнейший американский вертолет, имеет максимальную взлетную массу 39,9 тонны. Машина может перевозить на внешней подвеске грузы массой до 12,2 тонны. Боевой радиус вертолета составляет около 200 километров. CH-53K, оснащенный тремя двигателями GE38-1B, способен развивать скорость до 315 километров в час.Крупнейшим в мире тяжелым транспортным вертолетом, выпускаемым серийно, является российский Ми-26Т. Максимальная взлетная масса машины составляет 56 тонн. Вертолет может перевозить грузы массой до 20 тонн или до 85 бойцов. Ми-26Т способен развивать скорость до 295 километров в час, а дальность его полета при максимальной загрузке составляет 475 километров, передает "N+1".