00:11 13 февраля
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Новейший американский вертолет впервые поднял бронемашину

Перспективный американский тяжелый транспортный вертолет CH-53K King Stallion во время испытаний впервые перевез на внешней подвеске бронемашину. Как сообщает Defense Aerospace, целью состоявшихся испытаний была не только проверка самого вертолета, но и новой бронемашины проекта JLTV, которая в перспективе должна будет частично заменить в войсках устаревшие HMMWV.

Новейший американский вертолет впервые поднял бронемашину


Во время испытаний, состоявшихся 18 января 2018 года, но подробности которых были раскрыты только сейчас, вертолет CH-53K поднял бронемашину JLTV массой 8,6 тонны на высоту 30 метров, на десять минут перешел в режим висения, а затем опустил броневик и отстегнул крепежные тросы.


King Stallion, крупнейший американский вертолет, имеет максимальную взлетную массу 39,9 тонны. Машина может перевозить на внешней подвеске грузы массой до 12,2 тонны. Боевой радиус вертолета составляет около 200 километров. CH-53K, оснащенный тремя двигателями GE38-1B, способен развивать скорость до 315 километров в час.

Крупнейшим в мире тяжелым транспортным вертолетом, выпускаемым серийно, является российский Ми-26Т. Максимальная взлетная масса машины составляет 56 тонн. Вертолет может перевозить грузы массой до 20 тонн или до 85 бойцов. Ми-26Т способен развивать скорость до 295 километров в час, а дальность его полета при максимальной загрузке составляет 475 километров, передает "N+1".

Использованы фотографии: US Navy
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Комментарии 47

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  1. Vard Вчера, 16:32
    Купили бы у нас тот же ми... И возили бы себе и на подвеске и внутри... То же мне успех...
    Vard
    1. cniza Вчера, 16:39
      Цитата: Vard
      Купили бы у нас тот же ми... И возили бы себе и на подвеске и внутри... То же мне успех...


      Гордость не позволяет , мы слишком дешево продаем.
      cniza
      1. Соломон Кейн Вчера, 16:41
        Опоздали....полосатые...
        6 августа 1969 — Ми-12 поднял груз в 44 205 кг на высоту 2255 м


        Виктор! Моё почтение hi
        Соломон Кейн
        1. cniza Вчера, 16:43
          Приветствую Костя! hi , да были у нас такие рекордсмены.
          cniza
      2. Гигант мысли Вчера, 16:47
        Далеко ещё по грузоподъёмности американским вертолётам до советского Ми-26, старичок наш пашет и у военных и на гражданке, вот она советская конструкторская мысль и воплощение показывает себя во всей красе.
        Гигант мысли
        1. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 23:56
          дозаправляться может? на палубу садиться может? зачем вы вообще их сравниваете?
          Евгений Гончаров (smoogg)
    2. ProkletyiPirat Вчера, 16:41
      это то же самое что покупать новую машину к новым туфлям дабы по цвету подходили wassat
      ProkletyiPirat
    3. сибиралт Вчера, 17:01
      Такой фокус мы видели в СССР в середине прошлого века, и что? belay
      сибиралт
      1. ul_vitalii Вчера, 17:09
        Только мы таскали опоры ЛЭП.
        ul_vitalii
        1. Sevastiec Вчера, 18:03
          Хе хе... Вообще-то, сначала таскали МБР, для чего такие машины и создавались.
          Sevastiec
    4. 73bor Вчера, 17:44
      У нас покупать это слишком дёшево, кстати забыли сказать что "жеребец" самый дорогой ветолёт в мире!
      73bor
  2. san4es Вчера, 16:36
    King Stallion, крупнейший американский вертолет, имеет максимальную взлетную массу 39,9 тонны.

    san4es
    1. влад66 Вчера, 17:27
      [quote=san4es][quote]King Stallion, крупнейший американский вертолет, имеет максимальную взлетную массу 39,9 тонны.[/quote]
      Саня это их ответ нам. drinks
      drinks
      влад66
      1. влад66 Вчера, 17:29
        Цитата: влад66
        Саня это их ответ нам

        А вот еще
        Нашли полосатые кого удивить. hi drinks
        влад66
      2. san4es Вчера, 17:37
        hi ...Привет Влад.
        ...Не дотягивают по ТТХ:
        Технические характеристики Sikorsky CH-53K King Stallion.
        Экипаж: 5 человек (В зависимости от модификации);
        Вместимость: 55 человек (В зависимости от модификации);
        Длина вертолёта: 30,2 м. (В зависимости от модификации);
        Высота вертолёта: 8,46 м.;
        Диаметр несущего винта: 24 м. (В зависимости от модификации);
        Масса пустого вертолёта: 15070 кг. (В зависимости от модификации);
        Максимальный взлётный вес: 33600 кг. (В зависимости от модификации);
        Крейсерская скорость: 315 км\ч. (В зависимости от модификации);
        Максимальная скорость полёта: 345 км\ч. (В зависимости от модификации);
        Максимальная дальность полёта: 865 км.;
        Максимальная высота полёта: 4900 м.;
        Силовая установка: 3 × General Electric GE38-1B (В зависимости от модификации);
        Мощность: 3 × 7500 л.с. (В зависимости от модификации)
        Подробнее на: http://avia.pro/blog/vertolyot-sikorsky-ch-53k-ki
        ng-stallion-tehnicheskie-harakteristiki-foto

        МИ -26:
        san4es
        1. Sevastiec Вчера, 18:07
          Скорость и дальность повыше. Кстати, насчёт скорости, особенно интересно: как они такую придали грузовой машине? У нас боевые так не летают и собираются только изобретать "сверхскоростной" вертолёт, с такой же крейсерской скоростью.
          Sevastiec
          1. san4es Вчера, 18:24
            Цитата: Sevastiec
            Скорость и дальность повыше. Кстати, насчёт скорости, особенно интересно: как они такую придали грузовой машине?

            request ...может скорость вращения несущего винта побольше (при меньшем диаметре и той-же мощности) и взлётная масса поменьше
            san4es
          2. Григорий_45 Вчера, 22:46
            Цитата: Sevastiec
            Кстати, насчёт скорости, особенно интересно: как они такую придали грузовой машине?

            А у "Жеребца" это не крейсерская, 315 - это максималка. Крейсер у него 270 км/час. Три мощных движка по 7500 кобылок и большая удельная нагрузка на винт.
            Цитата: Sevastiec
            У нас боевые так не летают

            Ми-24, Ка-52 - 315 км/час
            Григорий_45
  3. злой партизан Вчера, 16:36
    шоб ты Ё. yes И твой потомок тоже. yes
    злой партизан
  4. КОТ БАЮН Вчера, 16:38
    Ну да.... достижение... laughing
    Русские не заморачивались рекордами.... Просто "Чинуки" тягали по 12000...
    КОТ БАЮН
    1. Angel_and_Demon Вчера, 16:53
      Цитата: КОТ БАЮН
      Русские не заморачивались рекордами....

      так и им хочется, они ж великие
      Angel_and_Demon
  5. КВУ-НСвД Вчера, 16:42
    Боевой радиус вертолета составляет около 200 километров.
    Немного ... , да и максимальная грузоподёмность не фонтан , хотя делается под определённые задачи и в рамках определённого ТЗ...
    КВУ-НСвД
  6. Симон Вчера, 16:42
    Да..а, сколько времени прошло, чтоб создать такую машину. Тугодумы! У нас давно такие вертолеты летают, еще со времен Союза! fool
    Симон
    1. Maksus Вчера, 17:05
      У них тоже давно, Жеребца просто модернизировали в очередной раз.
      Maksus
    2. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 23:58
      особенно успешно летают ми-6, гниющие на земле
      Евгений Гончаров (smoogg)
  7. rodus Вчера, 16:43
    "..Каждый такой вертолет стоит 138,5 миллионов долларов, он дороже истребителя F-35, который и так известен своей баснословной ценой.."
    "200 таких машин обойдутся в 31 миллиард долларов. В период с марта 2016 по апрель 2017 года цена вертолетов поднялась на 6,9%, причем покупателям об этом объявили только в последний момент. Теперь каждый стоит 138,5 миллионов долларов, хотя еще год назад они стоили 131,2 миллиона. Больше четверти цены пришлось на новые исследования и разработку новых технологий. Для примера новейший истребитель F-35 с вертикальным взлетом сейчас стоит 122,8 миллиона долларов"

    https://topwar.ru/113935-stoimost-vertoleta-ch-53
    k-king-stallion-prevysila-stoimost-f-35.html

    Ми-26 в зависимости от модификации указываются цены от 20 до 25 млн долларов.
    rodus
    1. Сергей39 Вчера, 17:09
      Надо их генералам малиновые мундиры пошить
      Сергей39
    2. Oleg7700 Вчера, 17:22
      Десять дней назад делегация локхидовцев была в Израиле, который хочет приобрести 24 тяж. вертолёта. Цена 87 мн. долл. за ед. но при такой партии, якобы, существенно дешевле. Боевой радиус 840-890 км. при крейсерской скорости 270-280 км. час. макс-315 ( 200 км. меньше часа полёта, где автор их взял?)
      Oleg7700
      1. Григорий_45 Вчера, 22:49
        Цитата: Oleg7700
        Боевой радиус 840-890 км

        вот это где Вы взяли? Это практическая дальность, а не радиус.
        Григорий_45
  8. demo Вчера, 17:07
    Я, грешным делом подумал что американцам дома лавры их командировочных в Германии собратьев не дают покоя.
    Это когда те три броневика угробили.
    demo
  9. Alexey RA Вчера, 17:20
    М-да... не стареют душой ветераны. © smile
    Разработка многофункционального семейства Н-53 началась в октябре 1960 года, когда Морская пехота США объявила о намерении заменить свои Sikorsky HR2S-1 на новый палубный тяжелый десантный вертолет.
    Первый вертолет из партии в 16 серийных СН-53А поступил в сентябре 1965 года в 463-ю эскадрилью тяжелых вертолетов Морской пехоты на авиабазу Санта-Ана, Калифорния.
    Alexey RA
  10. iliitchitch Вчера, 17:34
    кинг сталлион , надо же . С названиями у них не тема , прямо скажем .
    iliitchitch
  11. Force Вчера, 17:40
    Тут данные не правильно приведены.Вот данные с англоязычной википедии.

    Экипаж: 5: 2 пилота, 1 начальник экипажа / правый стрелок, 1 левый стрелок, 1 стрелок-хвост (боевой экипаж)
    Вместимость: 37 военнослужащих (55 с установленными осевыми сиденьями)
    Полезная нагрузка: * 35 000 фунтов (15 900 кг)
    Длина: 99 футов 1/2 дюйма (30,2 м)
    Диаметр ротора: 79 футов (24 м)
    Высота: 27 футов 9 дюймов (8,46 м)
    Площадь диска: 4 900 м² (460 м²)
    Вес пустого: 33,226 фунтов (15 071 кг)
    Вес: 74 000 фунтов (33 600 кг)
    Максимум. взлетный вес: 84 700 фунтов (38 400 кг)
    Роторные системы: 7 лопастей на основном роторе (каждый 35 футов × 35 дюймов), 4 лопасти на хвостовом роторе
    Силовая установка: 3 × * General Electric GE38-1B turboshaft, * 7500 ш. (5 600 кВт) каждый

    Представление

    Скорость круиза: * 170 узлов (196 миль / ч, 315 км / ч)
    Диапазон: * 460 nmi (852 км) нет запасов
    Боевой радиус: * 110 нм (126 миль, 204 км)
    Сервисный потолок: * 14 400 футов (4 380 м)
    Скорость подъема: 2500 футов / мин (13 м / с)
    Force
  12. Николай Петров Вчера, 17:42
    Ну пЭрЭмога сродни соседской шумерской. Так-то "Корова" Ми-26 уже лет 50 возит БТРы, именно БТР, а не бронированные амеровские УАЗки.
    Николай Петров
  13. svp67 Вчера, 17:47
    Новейший американский вертолет впервые поднял бронемашину
    Странно, что не электромобиль "Тесла"
    svp67
  14. Влад Vlad (Shimas) Вчера, 17:55
    почему у них самолеты и вертолеты такие страшные?
    Влад Vlad (Shimas)
  15. Piramidon Вчера, 18:40
    Гордые Янки, вы немного опоздали. Ваши ветушки уже наши Ми-26 вывозят.
    Piramidon
  16. федоров Вчера, 19:24
    В добавок.
    Опоздали на пол века - МИ-10 ! Хоть и выпустили штук 45-ть, не помню, но это веха !
    федоров
    1. шурави Вчера, 20:44
      Цитата: федоров
      В добавок.
      Опоздали на пол века - МИ-10 ! Хоть и выпустили штук 45-ть, не помню, но это веха !



      Вот за какой машиной плачут. Ми-10К

      шурави
      1. bragin Вчера, 22:07
        Вот это машина. Был такой у нас, наверное с месяц, в паре с Ка-32с. Бук, дуб вытаскивали с гор на внешней подвеске. Вертолетная трелевка. Кубань. Предгорье. Начало 90-х.
        bragin
  17. trahterist Вчера, 19:35
    Да уж, событие...наши(имею в виду СССР) уже давно такими трюками баловались...
    trahterist
  18. Николай Р-ПМ Вчера, 19:49
    Не вполне верно сравнивать ch53k c ми26. По характеристикам он скорее аналог ми6 как и его сухопутный собрат ch47 и разрабатывающийся ahl. Главная особенность ch53, то что он палубный вертолет в отличие от упомянутых машин.
    Николай Р-ПМ
    1. неглавный Вчера, 22:55
      Цитата: Николай Р-ПМ
      Не вполне верно сравнивать ch53k c ми26. По характеристикам он скорее аналог ми6 как и его сухопутный собрат ch47 и разрабатывающийся ahl. Главная особенность ch53, то что он палубный вертолет в отличие от упомянутых машин.

      В чём он отличается от Ми-6 как "палубник"? А Ми-6 то же на палубу садились! Не могу вставить фото. Я хоть и старый хакер, но ключевое слово старый!
      неглавный
  19. MOSKVITYANIN Вчера, 20:42
    Новейший американский вертолет впервые поднял бронемашину

    Сайт ВО в своем репертуаре....
    Тяжелый транспортный штурмовой вертолет Сикорский S-65 впервые поднялся в воздух 14 октября 1964 г под обозначением СН-53 "Sea Stallion"

    http://www.warships.ru/usa/Aircraft/Rotary_Wing/H
    -53_(%27Sea_Dragon%27)/SeaDragon.htm
    MOSKVITYANIN
    1. Мимопроходил Вчера, 22:22
      Россия представит на авиасалоне в Сингапуре новейшие истребители МиГ-35
      Сайт ВО в своем репертуаре....

      Сейчас расскажите, что МиГ-35 не модификация Миг-29
      Мимопроходил
  20. Григорий_45 Вчера, 22:36
    Мы их "Чинука" на Ми-26 вертели))
    Григорий_45
  21. Кэптен45 Вчера, 22:53

    Переброска техники на промысел. Лето,"зимника" нет.Навесное с УДМки сняли до 19 тн.
    Кэптен45
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