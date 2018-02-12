00:03 13 февраля
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Иран представил новую баллистическую ракету

Иран представил в воскресенье новую баллистическую ракету "Кадр" (Qadr), передает агентство Fars.

Жидкотопливная ракета дальностью полета 2 тысячи километров была представлена публике в ходе мероприятий в честь 39-ой годовщины исламской революции в Тегеране. Ракета может быть оснащена разделяющейся головной частью для поражения различных целей. Запуск ракеты возможен как с подвижной пусковой установки, так и из пусковой шахты. Ракета оснащена системой, которая позволяет скрыть ее передвижения от радаров.

Иран представил новую баллистическую ракету



Также была представлена «Фаджр-5» — ракета, произведенная иранскими военными для поражения целей ближней дальности
— сказано в сообщении. Кроме того, были продемонстрированы противотанковая управляемая ракета «Туфан-2М» и иранская подводная лодка класса «Фатех», проходящая последние испытания перед поступлением на вооружение.

Представление нового вооружения проходило на фоне конфликта Ирана с Израилем, обострившимся накануне, 10 февраля. Последний перехватил запущенный с территории Сирии иранский беспилотник в ночь на 10 февраля и счел это вторжением на свою территорию. После чего израильские военные атаковали «иранские цели в Сирии» — «системы управления» БПЛА.

Использованы фотографии: http://en.farsnews.com
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Комментарии 47

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  1. Romario_Argo Вчера, 16:45
    рассекретили, после Израильского фашистского налёта на Сирию
    Romario_Argo
    1. влад66 Вчера, 16:54
      Ох щас визгу будет-Карфаген должен быть разрушен. laughing
      влад66
      1. cniza Вчера, 17:04
        Влад , доброго времени! hi drinks , крепко там узелок завязывается и куда все это заведет?
        cniza
      2. Geisenberg Вчера, 17:04
        Цитата: влад66
        Ох щас визгу будет-Карфаген должен быть разрушен. laughing


        Как будто этот визг когда то прекращается ... У этих всегда есть повод - то Крафаген, то Асад то безпилотник из Ирана, которого ни кто не видел ...
        Geisenberg
    2. влад66 Вчера, 17:03
      Вот видео
      Иран представил в воскресенье новую баллистическую ракету "Кадр" (Qadr), передает агентство Fars
      влад66
      1. Маз Вчера, 17:07
        чо то там народ не в восторге
        Маз
    3. Tiras Вчера, 20:30
      Цитата: Romario_Argo
      после Израильского фашистского налёта на Сирию


      С каких пор налёт на инфраструктуру террора в стране, с которой находишься в состоянии войны называется фашистким? fool
      Tiras
    4. Комментарий был удален.
  2. Лексус Вчера, 16:45
    Ну, а что остаётся - кругом одни "друзья".
    Лексус
  3. Диванный Хенераль Вчера, 16:45
    Ждем новых санкций для Ирана, вой еврейцев "Тегеран должен быть разрушен", подпевки саудитов....
    Диванный Хенераль
  4. Angel_and_Demon Вчера, 16:47
    Представление нового вооружения проходило на фоне конфликта Ирана с Израилем,
    уже достанут, ну теперь что скажут богоизбранные?
    Angel_and_Demon
    1. Tiras Вчера, 20:34
      Цитата: Angel_and_Demon
      уже достанут, ну теперь что скажут богоизбранные?


      За них скажет Иерихон-3 и Popeye Turbo SLCM
      Tiras
      1. влад66 Вчера, 21:59
        Цитата: Tiras
        За них скажет Иерихон-3 и Popeye Turbo SLCM

        Ну ну воинственный вы наш laughing США была первой страной применившей атомное оружие,Израиль похоже будет второй? wink
        влад66
        1. Tiras Вчера, 22:38
          Цитата: влад66
          Ну ну воинственный вы наш


          Причём тут воинственный - просто эти ракеты великолепно долетят до Ирана если будет необходимость.

          Цитата: влад66
          США была первой страной применившей атомное оружие,Израиль похоже будет второй?


          Вряд-ли. В последней арабо израильской войне Израиль уже имел ЯО, но его не применял, хотя мог.
          ЯО крайний вариант.
          Tiras
  5. taiga2018 Вчера, 16:47
    визг Израиля и США обеспечен...
    taiga2018
    1. BerBer Вчера, 16:54
      Уверен, ничего интересного мы не услышим. У них уже фантазия закончилась.
      BerBer
    2. Tiras Вчера, 20:55
      Визг тут от счастья у некоторых ура патриотов России, что хоть кто-то может нагадить Израилю и США wink

      На самом деле зная качество иранских ракет и качество израильских ПВО, особенно учитывая тот факт, что относительно недавно заступили на боевое дежурство в Израиле все основные звенья системы ПРО , то Израиль сложно запугать. Тем более Израилю есть чем ответить и с земли и с подводных лодок.
      Tiras
  6. assa67 Вчера, 16:48
    ну все теперь...еще баз поналепят вокруг России,прикрываясь Иранской угрозой...где там еще места остались? у финнов,кто там на очереди?..в укропии не станут-разворуют...а вот под ригой,вильнюсом,таллинном вполне теперь "обоснованно"...вот радости-то матрасам!
    assa67
  7. Симон Вчера, 16:50
    "Иран представил в воскресенье новую баллистическую ракету "Кадр" (Qadr). Ракета может быть оснащена разделяющейся головной частью для поражения различных целей".--- Молодец Иран раскрутился, свои ракеты стал создавать! recourse
    Симон
  8. КВУ-НСвД Вчера, 16:53
    Показательные выступления для главного заинтересованного зрителя - Израиля . Аргумент солидный . Правда есть вопросы : количество , серийность , точность , возможность маневрирования , кол-во блоков в боеголовке ну и тд
    КВУ-НСвД
  9. злой партизан Вчера, 16:54
    2 тыщи? what
    А ведь до Израыля ближе! yes
    Взял рулетку. делаю радиусы. УЖОС!!!belay
    Завтра начинаю копать бомбоубежище request
    злой партизан
    1. Greenwood Вчера, 17:48
      Я думаю, Иран более дальние делать и не будет. Достаточно совершенствовать имеющиеся. К тому же, все потенциальные цели в пределах досягаемости.
      Greenwood
      1. shans2 Вчера, 20:29
        Он просто возьмет готовые северокорейские технологии, Хвасон 12 будет более чем достаточно)
        shans2
    2. Стройбат запаса Вчера, 18:17
      Барную стойку там сделать не забудь с полочками для ТВ и попкорна laughing
      Привет, Юра)
      Стройбат запаса
      1. злой партизан Вчера, 18:20
        Цитата: Стройбат запаса
        Барную стойку там сделать не забудь

        Дык вокруг неё и буду всё остальное строить! Кстати. Не хочешь тряхнуть молодостью? wink
        Привет, историк высоковольтный! drinks
        злой партизан
        1. Стройбат запаса Вчера, 18:21
          В смысле, раскидать тебе провода по бомбоубежищу? laughing
          А до Штаба мне еще долго не дойти.
          Стройбат запаса
  10. garnik Вчера, 16:56
    Единственное государство исламского мира, достижением которого рады некоторые христианские страны.
    garnik
    1. Антоха Вчера, 17:19
      Мы приветствуем работы любой страны по своей обороноспособности, особенно перед лицом явных агрессоров.
      Антоха
  11. IMH Вчера, 16:57
    Наверняка макет пустотелый laughing
    IMH
    1. Комментарий был удален.
    2. Vita VKO Вчера, 17:12
      Цитата: IMH
      Наверняка макет пустотелый

      Хорошо бы еще в этом убедить израильских политиков, а то уже собственной тени шугаются. Это же надо додуматься из-за какого-то БПЛА, потерять F-16, еще немного и началась бы полномасштабная война fool
      Vita VKO
      1. Tiras Вчера, 22:53
        Цитата: Vita VKO
        Хорошо бы еще в этом убедить израильских политиков, а то уже собственной тени шугаются


        Зачем выдумывать то, чего нет?

        Цитата: Vita VKO
        Это же надо додуматься из-за какого-то БПЛА, потерять F-16, еще немного и началась бы полномасштабная война


        Это лишь показывает на сколько вы далеко от происходящего на Ближнем Востоке.

        Если вы в самом деле думали, что потеря F16 могла привести к войне, то мне вас жаль.

        Поймите элементарную вещь- если Асад и Иран не захотят войны, её не будет.

        У них три варианта:
        1)Асад прекращает поддерживать террористов Хизбалла и Иран, и тогда ни один самолёт Израиля не ударит по Сирии
        2)Израиль дальше будет ударять по инфраструктуре террора Ирана в Сирии и не важно будет там ПВО или нет.
        3)Иран решит разыграть карту Хизбаллы и начнётся третья Ливанская война, которая в этот раз уже загонит Ливан в руины. Часть конфликта может перейти на Сирию, но небольшая. Но до этого очень очень далеко.

        Поэтому Россия может заставить Асада идти по первому варианту, тем более, что усиление Ирана в Сирии России не выгодно .

        Израилю война не нужна, но Ирану и его террористам в Сирии он не даст осесть.

        Поэтому как раз Израиль и его политики самые хладнокровные и вопрос лишь в том, на что готовы и как далеко готов пойти Иран и готова ли Россия успокоить Иран.

        Хладнокровный ответ Израиля дал понять, что для Израиля уничтожить ПВО Сирии не проблема, дал понять Ирану, что не позволит ему осесть в Сирии и тем более посылать бпла.

        Поэтому о войне сейчас тут и близко речи нет, тем более, что Асад против Израиля воевать не способен вообще и в лучшем случае речь о ливанской войне и то Хизбалла сможет выстрелить лишь один раз, после чего будет практически уничтожена и поэтому очень маловероятно, что Иран задействует их сейчас так как Россия наверняка предупредила Иран, чтобы он таких глупостей не делал.
        Tiras
  12. Geisenberg Вчера, 17:03
    Дальность маленькая. Больше надо.
    Geisenberg
    1. злой партизан Вчера, 17:41
      Цитата: Geisenberg
      Дальность маленькая. Больше надо.

      А Вы, Коллега, уверены, то у Ирана не возникнут вопросы к РФ?? Тут надо тонкую грань не переступить: и за Договором о не распространении ракетного вооружения следить, и с Ираном не поссориться. Но в качестве гаранта от удара Израиля надо всё-таки выступить. рано или поздно, это придется сделать. И РФ и Китаю. ИМХО.
      злой партизан
    2. Greenwood Вчера, 17:50
      До Израиля и всех нефтяных суннитских королевств долетает, так что бОльшая дальность не особо нужна.
      Greenwood
    3. Incvizitor Вчера, 18:18
      До Израиля и нормально...
      Incvizitor
  13. Влад Морозов Вчера, 17:17
    Как и писал раннее, израильтяне , своими действиями в Сирии, стимулируют Иран на скорейшее создание ядерного оружия. Натяньяху - пешка госдепа! А там думать больше не способны
    Влад Морозов
  14. Zina389 Вчера, 17:25
    Главное знать, то что у Ирана только появляется у Израиля есть уже лет 30. Еще в архивах ЮАР радостные освобожденные негры обнаружили договоры о поставках из Израиля балистических ракет средней дальности способных нести "особую" боеголовку.
    Zina389
  15. ultra Вчера, 17:33
    Вот что России точно не надо так это Иран с ядрёной бомбой и средствами доставки.
    ultra
    1. Tiras Вчера, 20:37
      Да, но этого к сожалению ура-патриоты не понимают no
      Tiras
    2. Николай Грек Вчера, 21:20
      Цитата: ultra
      Вот что России точно не надо так это Иран с ядрёной бомбой и средствами доставки.

      what what так же, как нам и не надо америкоссии с ядрёной бомбой и средствами доставки!!!! request laughing laughing laughing
      Николай Грек
  16. Incvizitor Вчера, 18:16
    Чем больше ракет у Ирана тем меньше вероятность агрессии Израиля. good
    Incvizitor
    1. Tiras Вчера, 20:39
      Цитата: Incvizitor
      агрессии Израиля


      Вот странно. Иран находящийся за 1500 км от Израиля финансирует и поставляет оружие террористам Хизбалла, Хамас, исламский джихад воюющих против Израиля и находящиеся вокруг Израиля, а вероятный удар Израиля по источнику шиитского террора - Ирану, называется агрессией request
      Tiras
  17. Gavrohs Вчера, 18:52
    Также была представлена «Фаджр-5» — ракета, произведенная иранскими военными для поражения целей ближней дальности
    Это что тот новое ближней дальности- ох уж этот ВПК Ирана "он все может"! wassatЖдем ракет дальной дальности!
    Gavrohs
  18. ultra Вчера, 19:34
    Цитата: Incvizitor
    Чем больше ракет у Ирана тем меньше вероятность агрессии Израиля. good

    А что Израиль граничит с Ираном?
    ultra
    1. Дормидонт Вчера, 19:55
      Так он и с Россией не граничит, однако ж
      Дормидонт
  19. Дормидонт Вчера, 19:54
    Работайте, братья !
    Дормидонт
  20. shans2 Вчера, 20:25
    Ким Чен Ын уже поставил к ним 120 кт термоядерные заряды, хы хы
    shans2
  21. Zina389 Вчера, 22:31
    Зачем у Кима просить, он и так бедный. С голоду пухнет, судя по фото. Лучше у Израиля попросить. Доставят в два счета. И вообще, мало ли какие аварии могут быть у среднестатистического иранского генерала. Вот корабль недавно взял и утонул. Кто ураган в Каспийском море устроил? У-у. И землетрясения там бывают. Ракета закачалась и на голову хрясть и БУМ.
    Zina389
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