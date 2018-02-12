Иран представил новую баллистическую ракету

Также была представлена «Фаджр-5» — ракета, произведенная иранскими военными для поражения целей ближней дальности

Иран представил в воскресенье новую баллистическую ракету "Кадр" (Qadr), передает агентство Fars.Жидкотопливная ракета дальностью полета 2 тысячи километров была представлена публике в ходе мероприятий в честь 39-ой годовщины исламской революции в Тегеране. Ракета может быть оснащена разделяющейся головной частью для поражения различных целей. Запуск ракеты возможен как с подвижной пусковой установки, так и из пусковой шахты. Ракета оснащена системой, которая позволяет скрыть ее передвижения от радаров.— сказано в сообщении. Кроме того, были продемонстрированы противотанковая управляемая ракета «Туфан-2М» и иранская подводная лодка класса «Фатех», проходящая последние испытания перед поступлением на вооружение.Представление нового вооружения проходило на фоне конфликта Ирана с Израилем, обострившимся накануне, 10 февраля. Последний перехватил запущенный с территории Сирии иранский беспилотник в ночь на 10 февраля и счел это вторжением на свою территорию. После чего израильские военные атаковали «иранские цели в Сирии» — «системы управления» БПЛА.