Реклама — двигатель торговли, или На безрыбье и рак рыба

12:11 13 февраля

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Великий и могучий американский флот в панике. Российские подводные лодки настолько пугают американских моряков, что флотское командование приняло решение для борьбы с ними создать беспилотный корабль.



Корабль, которым можно управлять на расстоянии и тем самым исключить вероятность влияния человеческого фактора при активном противостоянии. Точнее, если верить американскому изданию The National Interest, корабль-робот, способный в перспективе работать полностью автономно, без участия человека.


В принципе, такой корабль создать вполне возможно. В американском издании речь идет о "морском охотнике". Корабле полностью автоматизированном, действующем в автономном режиме поиска, пока под контролем операторов. Длина, по сообщениям американских источников, порядка 40 метров. Водоизмещение 145 тонн. Дальность плавания до 10000 миль. Скорость хода до 27 узлов.

В целом создание кораблей, которые смогли бы обеспечить безопасность более крупных судов тема действительно актуальная. Те же морские охотники в случае выполнения кораблестроителями всех требований заказчика смогут отслеживать современные подводные лодки вполне успешно. И делать это у побережья любой страны.

В то же время такие корабли достаточно дешевы в эксплуатации. Современный эскадренный миноносец США, опять же по утверждению американцев, обходится налогоплательщикам в 700 тысяч долларов в день. Беспилотный же "морской охотник" будет стоить всего 15-20 тысяч в день.

Основная головная боль американцев сегодня не только наши "черные дыры", но и быстрорастущий подводный флот Китая. Время, когда к китайскому подводному флоту можно было относиться с юмором прошло. Китайцы с удовольствием сыграли роль "промзоны" для США и теперь обладают прекрасной промышленностью и достаточно квалифицированными научными кадрами.

Держать автономные корабли в Черном море глупо. Даже при использовании портов Турции такие корабли будут уничтожены в первые часы конфликта. А вот у восточного побережья Евразии эти корабли очень даже пригодятся. Контролировать моря в этом регионе становится все сложнее.

В случае возникновения опасности они смогут быстро уйти из зоны обстрела в японские или южнокорейские порты. И в то же время, обладая достаточно малой осадкой, будут отслеживать подводные лодки даже на малых глубинах. Там, где миноносцы не работают.

Кстати, согласно планам КНР, к 2030 году в этом регионе будет насчитываться до 75 современных дизель-электрических подводных лодок. Сомнительно, что эти новые лодки будут уступать российским или американским. А наличие серьезного вооружения фактически блокирует использование АУГ.

В прошлом году флот США заказал всего один такой корабль. Однако, на этот год заказ будет увеличен. На сколько пока не ясно. Вернее всего, все будет зависеть от практических результатов использования беспилотника.

А что же основные конкуренты американцев? Именно по действиям конкурентов часто можно судить о перспективности предлагаемых проектов. Понятно, что появление данных о каких-то новых разработках, побуждает инженеров и конструкторов к поиску в заданном направлении.

Сведений о китайских беспилотных надводных кораблях у нас нет. О вот о создании мини подводных лодок есть. Точно такие же сведения есть и о российских проектах. В частности о мини лодках "Пиранья" сообщали многие издания. Сомнительно, чтобы перспективную и дешевую разработку и мы, и китайцы проигнорировали.

Так почему же американский флот столько внимания уделяет именно этим роботам? Неужели идея мирового господства так завладела американскими адмиралами, что все остальное они уже не видят? Или наоборот, так перспективно мыслят адмиралы?

Ни то и ни другое. Дело гораздо прозаичнее. Корабли-роботы будут заниматься тем, чем до настоящего времени занимались гидрофоны системы SOSUS. Именно эта система с использованием множества гидрофонов долгое время позволяла более или менее отслеживать суда вероятного противника у границ собственных территориальных вод.

Современные лодки, увы, этой системе оказались не по зубам. В настоящее время большинство гидрофонов законсервированы. Потому и будут корабли -роботы курсировать вдоль берегов США в надежде отловить лодки.

Специалисты говорят о страшных русских "Варшавянках" и аналогичных китайских субмаринах. Однако чуть выше я упомянул "Пиранью". И не зря. Мини-лодки корабль-робот поймать скорее всего не сможет. Хотя это станет известно уже после окончания испытаний.

Да и уже известные лодки смогут успешно оставлять этого охотника с носом. Услышать это "громыхало из под мышки" акустики смогут намного раньше, чем охотник услышит "дичь". Опять надежда на суперсовременное сверх оборудование? Которое будет...

Информацию о новом корабле общественности предоставил достаточно серьезный ресурс, The National Interest. Именно аналитики из этого издания высказались о новом корабле-роботе как о идеальном оружии против русских дизель-электрических подводных лодок. Но возникает простой вопрос: а бывает идеальное оружие?

Пока что можно сказать только то, что американский флот закупил новый корабль за 25 млн. долларов. Корабль интересный. Но вот сможет ли он выполнить поставленные перед ним задачи, пока вопрос.
Автор: Александр Ставер


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Комментарии 6

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  1. alstr Сегодня, 07:23
    В статье есть ошибки:
    1. С поверхности можно отслеживать ТОЛЬКО подлодки до определенной глубины, которая разная для каждого места. поэтому беспилотники могут бороться только на мелководье, а не даже. При этом надо понимать, что там где не пройдет миноносец - не пройдет и подлодка. Причем даже мини, т.к. ей нужна существенно большая глубина.

    2. Легкой целью беспилотники будут в любом случае. Например, Китай для их истребления сможет использовать любые устаревшие самолеты с устаревшими ракетами, т.к. беспилотники не имеют вооружения. А подлодки могкт использовать торпеды небольшого калибра. Про надводные корабли вообще молчим.

    3. Скрыться в портах Корее и Япониии они не смогут, т.к. они и там будут уничтожены. Да и просто не успеют.

    Есть еще один ньюанс, что подлодка обнаружит этот беспилотник в движении раньше, чем он подлодку. Т.е. чтобы он обранужил подлодку и она его не обнаружила, нужно, чтобы беспилотник не двигался, т.е. был бы аналогом стационарного гидрофона. Но гидрофоны были размещены под водой и на разной глубине. а тут только на поверхности и не очень большой глубине. Т.е. ничем не лучше разбрасываемых гидрофонов с самолетов.

    Да. Еще не забываем ро модный ныне РЭБ
    alstr
    1. dauria Сегодня, 11:50
      Услышать это "громыхало из под мышки" акустики смогут намного раньше, чем охотник услышит "дичь".


      А разве атаковать такой беспилотник не значит- обнаружить себя ? Вопрос именно в этом. Да и стоимость цели мизерная. Лодка конечно услышит раньше и эсминец и этот беспилотник. Но если беспилотников 20 штук вместо одного фрегата ? Действия лодки они свяжут хотя бы по скорости передвижения. Когда-то маленький дешевый пароходик в 800 тонн с 16-тью узлами и одной пушечкой 100 мм, переделанный из рыболовного именно своей массовостью сковал "волчьи стаи" и стал популярным в Англии как у нас Т-34. Не забывайте об этом.
      dauria
  2. andrewkor Сегодня, 07:27
    "Варшавянка" у берегов США-офигеть не встать!Это же надо так пиплу мозги запудрить.Ещё можно понять "датчан и разных прочих шведов",на крайняк мелкобританцев с турками ,но США,Карл!
    andrewkor
  3. Лопатов Сегодня, 10:50
    На самом деле всё не так кучеряво, как кажется автору.

    Во-первых, корабли-охотники малого водоизмещения и в большом количестве по умолчанию серьёзно ограничат возможности подводных лодок. Любых, включая атомные.
    Во-вторых, это дешевле, чем применять для этого авиацию и тем более строить крупные ПЛ корабли. Посему таких охотников можно построить намного больше
    В-третьих, охотники-роботы будут иметь по умолчанию намного бОльшую автономность, чем обитаемые аналогичного водоизмещения. Что опять таки будет способствовать обеспечению бОльшей "плотности" таких ПЛ средств.

    уйти из зоны обстрела

    А зачем?
    Ведь "стаи охотников" будут прикрыты боевыми кораблями и авиацией. Можно уничтожить "охотника", тем самым обозначив себя. И это превратится в фактически размен. Сравнительно дешёвого робота на боевой корабль, ПЛ или самолёт.
    Лопатов
  4. Paul Zewike Сегодня, 11:26
    Интересно! А приличная ГАС не перевернет этот кораблик?
    Paul Zewike
  5. exo Сегодня, 11:52
    Если,кораблик окажется также эффективен как своё время SOSUS,то проблем он создаст,много.
    exo
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