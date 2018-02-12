Киев выдвинул предложения по числу и странам происхождения миротворцев в Донбассе

Для операции потребуется участие некоторых европейских стран – например, Швеции, страны с опытом в области поддержания мира – такой, как Бразилия, и страны, которой доверяет Россия – к примеру, Белоруссии

Экс-руководитель НАТО, советник президента Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен представит доклад по миротворческой миссии ООН в Донбассе на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.Согласно докладу Расмуссена, ООН должна рассмотреть вопрос об участии в миссии около 20 тыс. военнослужащих и 4 тыс. полицейских из стран, не входящих в НАТО, сообщает Reuters.– эксперт по вопросам ООН в Колумбийском университете Ричард Гоуэн.Сообщается, что некоторые дипломаты и эксперты заявляли о контингенте в 50 тыс. человек, нужных для участия в урегулировании конфликта на востоке Украины. По мнению Гоуэна, это не очень реальный сценарий, при учете того, что Москва, скорее всего, будет против такого количества военных.В ноябре стало известно, что США решили предложить России план по размещению 20 тыс. миротворцев в Донбассе.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.