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Киев выдвинул предложения по числу и странам происхождения миротворцев в Донбассе
Экс-руководитель НАТО, советник президента Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен представит доклад по миротворческой миссии ООН в Донбассе на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.
Согласно докладу Расмуссена, ООН должна рассмотреть вопрос об участии в миссии около 20 тыс. военнослужащих и 4 тыс. полицейских из стран, не входящих в НАТО, сообщает Reuters.
Сообщается, что некоторые дипломаты и эксперты заявляли о контингенте в 50 тыс. человек, нужных для участия в урегулировании конфликта на востоке Украины. По мнению Гоуэна, это не очень реальный сценарий, при учете того, что Москва, скорее всего, будет против такого количества военных.
В ноябре стало известно, что США решили предложить России план по размещению 20 тыс. миротворцев в Донбассе.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.
Согласно докладу Расмуссена, ООН должна рассмотреть вопрос об участии в миссии около 20 тыс. военнослужащих и 4 тыс. полицейских из стран, не входящих в НАТО, сообщает Reuters.
Для операции потребуется участие некоторых европейских стран – например, Швеции, страны с опытом в области поддержания мира – такой, как Бразилия, и страны, которой доверяет Россия – к примеру, Белоруссии– эксперт по вопросам ООН в Колумбийском университете Ричард Гоуэн.
Сообщается, что некоторые дипломаты и эксперты заявляли о контингенте в 50 тыс. человек, нужных для участия в урегулировании конфликта на востоке Украины. По мнению Гоуэна, это не очень реальный сценарий, при учете того, что Москва, скорее всего, будет против такого количества военных.
В ноябре стало известно, что США решили предложить России план по размещению 20 тыс. миротворцев в Донбассе.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.
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