00:11 13 февраля
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Киев выдвинул предложения по числу и странам происхождения миротворцев в Донбассе

Экс-руководитель НАТО, советник президента Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен представит доклад по миротворческой миссии ООН в Донбассе на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Согласно докладу Расмуссена, ООН должна рассмотреть вопрос об участии в миссии около 20 тыс. военнослужащих и 4 тыс. полицейских из стран, не входящих в НАТО, сообщает Reuters.

Киев выдвинул предложения по числу и странам происхождения миротворцев в Донбассе



Для операции потребуется участие некоторых европейских стран – например, Швеции, страны с опытом в области поддержания мира – такой, как Бразилия, и страны, которой доверяет Россия – к примеру, Белоруссии
– эксперт по вопросам ООН в Колумбийском университете Ричард Гоуэн.

Сообщается, что некоторые дипломаты и эксперты заявляли о контингенте в 50 тыс. человек, нужных для участия в урегулировании конфликта на востоке Украины. По мнению Гоуэна, это не очень реальный сценарий, при учете того, что Москва, скорее всего, будет против такого количества военных.

В ноябре стало известно, что США решили предложить России план по размещению 20 тыс. миротворцев в Донбассе.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.


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Комментарии 60

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  1. Rusland Вчера, 17:26
    Шведов метлой под зад, пусть не отвлекаются, а ищут наши подлодки.
    Rusland
    1. Пытливый Вчера, 17:29
      Сама постановка вопроса смешная. Это как если бы женщина с низкой социальной ответственностью себе партнеров назначала. Нашим надо настаивать, чтобы миротворцы были из Гондураса и разместить их на Западной Украине, пусть там и Гондурасят
      Пытливый
      1. Комментарий был удален.
        1. cniza Вчера, 17:47
          Сообщается, что некоторые дипломаты и эксперты заявляли о контингенте в 50 тыс. человек, нужных для участия в урегулировании конфликта на востоке Украины.


          Мечтать не вредно , но даже для ООН это будет высокозатратно.
          cniza
          1. demo Вчера, 18:00
            Предложить желающим поучаствовать в миротворческой миссии обеспечивать всем необходимым своих военнослужащих за свой счет.
            Желающих резко поубавится.
            А может быть и не найдется. Вообще.
            demo
          2. влад66 Вчера, 18:02
            Цитата: cniza
            Мечтать не вредно , но даже для ООН это будет высокозатратно

            Пусть и не думают мечтать Виктор drinks .чувствую будет применено право вето и вой хохлов будет долго раздаваться в Европе.
            влад66
            1. cniza Вчера, 18:14
              Вот пусть внимательно проанализируют твой анекдот , а то ненароком миротворцы их и того. lol
              cniza
      2. Диванный эксперт Вчера, 17:42
        Лучше колымить в гондурасе чем гондурасить в на=)
        Диванный эксперт
      3. Vita VKO Вчера, 18:50
        Цитата: Пытливый
        Сама постановка вопроса смешная.

        Нормальная постановка, если следовать логики миротворческих операций, то размещать нужно миротворцев не на территории ЛДНР, которые ни когда не вели наступательных военных операций, а на территории Донецка и Луганска, оккупированных войсками киевской хунты. Именно эта территория относится в зоне АТО, по киевской терминологии, и ввести туда миротворческие подразделения ООН вместо ВСУ будет идеальным вариантом для долгосрочного прекращения огня.
        Vita VKO
    2. Dimontius Вчера, 17:31
      Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, ну и Франция со Шведами от них... тогда наверно получилось бы что-то.
      Dimontius
      1. Angel_and_Demon Вчера, 17:36
        и разместить
        Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с
        Польшей
        Angel_and_Demon
        1. Подрезчик Вчера, 17:56
          Цитата: Angel_and_Demon
          и разместить
          Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с
          Польшей

          страны, которой доверяет Россия – к примеру, Белоруссии

          Будут, если мандат предоставят, будут!!! Но численностью не менее 90%!!!
          А там наши парни "возбудят ПРАВИЛЬНЫЕ" национальные идеи, если до сих пор не поняли...
          hi
          Подрезчик
          1. Angel_and_Demon Вчера, 18:19
            Цитата: Подрезчик
            там наши парни "возбудят ПРАВИЛЬНЫЕ" национальные идеи

            и как я понимаю возбуждать будут
            Angel_and_Demon
            1. Подрезчик Вчера, 18:26
              hi Может и подобно... Да наши парни добрые, они только "националистов" не любят... wink
              Подрезчик
              1. Angel_and_Demon Вчера, 18:31
                Цитата: Подрезчик
                Да наши парни добрые,

                вот как раз в душевной доброте ни разу не сомневаюсь
                Angel_and_Demon
      2. Hammerlock Вчера, 17:45
        а Франция с какого бока? Она член НАТО
        https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_52044.h
        tm (правда с Польшей здесь косяк какой-то)
        http://www.perspektivy.info/book/vozvrashhenije_f
        rancii_v_nato_debaty_i_posledstvija_2009-04-25.ht
        m
        Hammerlock
      3. Лексус Вчера, 19:22
        Только не шведов, а то какая-то "шведская семья" будет. lol
        Лексус
    3. КВУ-НСвД Вчера, 17:33
      Шведов метлой под зад
      Шведов к местам их боевой славы - под Полтаву . Нехай оттуда миротворствуют . Кроме белорусов там делать никому нечего - иначе может кончится большим шухером
      КВУ-НСвД
      1. Angel_and_Demon Вчера, 17:53
        Цитата: КВУ-НСвД
        Кроме белорусов там делать никому нечего - иначе может кончится большим шухером

        и шо вы хочете от белорусов? опять бандерлогов по лесам ловить?
        Angel_and_Demon
        1. КВУ-НСвД Вчера, 18:02
          и шо вы хочете от белорусов?
          Ну таки один язык , культурный код , априори не накосячат по незнанию ну и тд , так что идеальный вариант , а бандерлогов со временем переловят сами украинцы как только помутнение в мозгах подразвеется (надеюсь)
          КВУ-НСвД
          1. Angel_and_Demon Вчера, 18:34
            Цитата: КВУ-НСвД
            Ну таки один язык ,

            вот тут то вы в корне не правы, я их понимаю, и они меня, в общем, у меня был случай, в конце 90-х в Виннице, они стали разговаривать только на украинском - я перешел на белорусский, в итоге - договаривались на русском laughing
            Angel_and_Demon
            1. КВУ-НСвД Вчера, 18:40
              вот тут то вы в корне не правы, я их понимаю, и они меня, в общем, у меня был случай, в конце 90-х в Виннице, они стали разговаривать только на украинском - я перешел на белорусский, в итоге - договаривались на русском laughing
              Да ладно Вам , я было дело с сербами общался и то без особых проблем . Хотя Вы правы - всегда можно по русски договорится..
              КВУ-НСвД
              1. Angel_and_Demon Вчера, 18:50
                Цитата: КВУ-НСвД
                всегда можно по русски договорится..

                и все нюансы понятны
                Angel_and_Demon
                1. КВУ-НСвД Вчера, 19:00
                  и все нюансы понятны
                  Местный самогон , сальцэ , бульбочка варёная , да под солёный огурчик и все нюансы как рукой снимает .... И разговор душевный , и как то русский , белорусский , украинский перестают быть непонятными.. А они нам свеев с бразильянцами втюхать пытаются...дбб... laughing
                  КВУ-НСвД
                  1. Angel_and_Demon Вчера, 19:04
                    Цитата: КВУ-НСвД
                    Местный самогон

                    ой, вы их буракивку пробовали?
                    Angel_and_Demon
                    1. КВУ-НСвД Вчера, 19:10
                      ой, вы их буракивку пробовали?
                      В смысле свекольную самогонку ? Чего я только не пробовал laughing В полевой обстановке не до изысков . Главное чтоб в ближайшем селении аборигены первачок не придерживали laughing А то стараются такую сивуху впарить.. feel feel
                      КВУ-НСвД
    4. Теренин Вчера, 17:35
      Они (шведы) знают, что наши подлодки сейчас на олимпиаде laughing
      Теренин
    5. demo Вчера, 17:58
      И назвать шведский отряд именем Ивана Степановича Мазепы, в благодарность за ранее оказанные им услуги шведской короне.
      demo
      1. собаковод Вчера, 19:33
        demo Сегодня, 17:58 ↑ Новый
        И назвать шведский отряд именем Ивана Степановича Мазепы, в благодарность за ранее оказанные им услуги шведской короне.

        И в проводники другого Ивана - Сусанина!
        собаковод
    6. 210окв Вчера, 18:13
      Можно привлечь.В Полтаву.Стричь газоны.
      Цитата: Rusland
      Шведов метлой под зад, пусть не отвлекаются, а ищут наши подлодки.
      210окв
  2. assa67 Вчера, 17:27
    снова Югославский сценарий предлагается,вместо того чтобы на бандерлогов намордник надеть,надо вводить миротворцев на территорию самой укропии,а не в Донбасс soldier
    assa67
    1. Geisenberg Вчера, 17:34
      Цитата: assa67
      снова Югославский сценарий предлагается,вместо того чтобы на бандерлогов намордник надеть,надо вводить миротворцев на территорию самой укропии,а не в Донбасс soldier


      Не для того они целую страну в превращали чтоб заднюю включать.

      PS Югославского сценария тут не будет, скорее будет косовский но в другую сторону.
      Geisenberg
      1. assa67 Вчера, 17:39
        значит,снова будет "вето" в совбезе оон(не хочу большими буквами обозначать это конторку),и все останется на круги своя...
        assa67
        1. 210окв Вчера, 18:15
          Боюсь что на круги своя не останется.Я не исключаю что Кремль все таки дожмут.
          Цитата: assa67
          значит,снова будет "вето" в совбезе оон(не хочу большими буквами обозначать это конторку),и все останется на круги своя...
          210окв
          1. assa67 Вчера, 18:32
            не хочется думать,что снова прогнемся,Дим,сколько можно-то уже....а ввод "независимых",что само по себе фикция,миротворцев автоматом дает полномасштабную войну.пара провокаций со стороны бандерлогов,обвинения в этом ЛДНР и получите,распишитесь...
            assa67
          2. Angel_and_Demon Вчера, 18:37
            Цитата: 210окв
            Я не исключаю что Кремль все таки дожмут.

            кремль могут дожать только свои нувориши, из списка, котрые побоятся за свое не посильно нажитое, а так больше ни чем request
            Angel_and_Demon
  3. svp67 Вчера, 17:28
    Экс-руководитель НАТО, советник президента Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен представит доклад по миротворческой миссии ООН в Донбассе на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.
    Молодцы, теперь осталось услышать такой же список от ЛДНР и сравнить их...Иначе это нарушение основ ООН
    svp67
    1. Geisenberg Вчера, 17:36
      Цитата: svp67
      Экс-руководитель НАТО, советник президента Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен представит доклад по миротворческой миссии ООН в Донбассе на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.
      Молодцы, теперь осталось услышать такой же список от ЛДНР и сравнить их...Иначе это нарушение основ ООН


      И почему я уверено что списки не совпадут ??? )
      Geisenberg
      1. svp67 Вчера, 17:42
        Цитата: Geisenberg
        И почему я уверено что списки не совпадут ??? )

        Ну почему, может где то и будут совпадения... Например: Бан­гла­деш, Па­ки­стан, Индия, Иор­да­ния, Непал, Эфи­о­пия, Уруг­вай, Гана, Ни­ге­рия и Южная Аф­ри­ка, Это основные поставщики вооруженных подразделений для миротворческих миссий ООН
        svp67
  4. Ирек Вчера, 17:33
    Всё окончится этим...
    Ирек
  5. ded100 Вчера, 17:39
    Зачем миротворцы разогнать нациков и петьку со товарищами осудить и мир настанет никаких миротворцев из гондурасов не надо будет! am
    ded100
  6. лысова Вчера, 17:43
    --- "... Почему на площади, нельзя заниматься любовью ? --- Не дадут - советчиков много. ". Вот так и здесь, каково хрена, этот заокеанский советчик, в чужом огороде, советовать будет. Даже продажная организация ООН не поможет. Решать не им.
    лысова
  7. iliitchitch Вчера, 17:48
    Убрать этот тупой киев , и на Донбассе всё само собой решится . Эти дыбилы украинские нас просто тупо троллят , ну а мы ж ведёмся , как же ж без этого-то ? Государственность украинская , да . Лучше дикарей вилкой пользоваться научить , образно . А то всё в носе ей ковыряют , и никак не поймут , почему ноздри две , а у вилки конца четыре .
    iliitchitch
  8. К-50 Вчера, 17:51
    Ну мне кажется сначала надо левобережье очистить от ВСУ, до самого Днепра, потом ещё Одесса точно русский город. Его граф Потёмкин основал, укров тогда ещё не было, шумерили где-то. Только потом ещё подумать можно/, к примеру Белоруссия и Казахстан вполне справятся с функциями миротворцев. остальных коз лов нечего в огород запускать, больше напакостят. yes
    К-50
    1. Piramidon Вчера, 18:04
      Цитата: К-50
      Ну мне кажется сначала надо левобережье очистить от ВСУ, до самого Днепра, потом ещё Одесса точно русский город. Его граф Потёмкин основал, укров тогда ещё не было, шумерили где-то. Только потом ещё подумать можно/, к примеру Белоруссия и Казахстан вполне справятся с функциями миротворцев. остальных коз лов нечего в огород запускать, больше напакостят. yes

      Как хорошо быть "генералом". У Вас есть конкретные планы по Вашим "стратегическим" предложениям?
      Piramidon
      1. К-50 Вчера, 18:07
        Экий у вас диванчик, долго собирали такой? what
        К-50
        1. Piramidon Вчера, 18:10
          Цитата: К-50
          Экий у вас диванчик, долго собирали такой? what

          Не собирал, а Ваш сфотографировал.
          Piramidon
          1. К-50 Вчера, 18:13
            Цитата: Piramidon
            Не собирал, а Ваш сфотографировал.

            Да вы оказывается по чужим квартирам шаритесь и без спроса. Ай-яй-яй, как не прилично. request negative Только мне кажется свою квартиру за мою выдвигаете, к чему бы это? what
            К-50
            1. Piramidon Вчера, 18:23
              Цитата: К-50
              Да вы оказывается по чужим квартирам шаритесь и без спроса.

              Не ходил я к Вам в квартиру, посещал только "Google Maps". Вы разве не слышали, что великий и ужасный GOOGLE наблюдает за Вами через вашу веб-камеру. Срочно заклейте её ЧЕРНОЙ изолентой. laughing
              Piramidon
  9. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 17:55
    Ну и будут стоять на линии разграничения, смотреть на свидомых свиней, коньяк жрать и плевать в потолок, потому что никуда их больше не пустят.
    Генерал Песчаных Карьеров
  10. Домкрат Вчера, 18:12
    Путин согласился разместить миротворцев ООН на всей территории Донбасса: https://lenta.ru/news/2017/09/11/miritvoretz/
    Домкрат
    1. Дормидонт Вчера, 19:52
      Славная хуцпа. Подленькая
      Дормидонт
  11. Чичиков Вчера, 18:21
    Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.
    И как тогда будут вводить "своих" миротворцев? Так, что ли!
    Чичиков
    1. Лексус Вчера, 19:20
      Там спичку к нижнему "соплу" подносить нужно lol
      Лексус
  12. Bosch Вчера, 18:37
    Куев пускай с начала вернет 3 000 000 000$.
    Bosch
  13. Кент0001 Вчера, 18:37
    20 тыс. штыков-это по территории все ЛДНР, но это же нам неприемлемо (или было неприемлемо)?????
    Кент0001
  14. Дормидонт Вчера, 19:50
    Дабы обсуждение этого наркоманского общечеловеческого бреда протекало в конструктивном русле, в переговорах должен участвовать Жириновский
    Дормидонт
  15. LeonidL Вчера, 20:41
    Поживем - пожуем. Кому и где, для чего нужны голубые каски? Киеву для повторения югославских дел. Донбассу - не нужны, России - ?
    LeonidL
  16. APASUS Вчера, 20:51
    Сам механизм миротворцев не работает,вернее работает выборочно.Куча скандалов с миротворцами в Африке,прямая сдача в Югославии и откуда такая уверенность что этот механизм сработает на Донбассе.Ведь пока есть только одна и конечная цель - захват Донбасса.Да это не формирование общества на новых принципах ,это старое "доброе "поглощение на принципах бандеризма. Страны Запада так и не одернули Украину
    APASUS
  17. ronnon Вчера, 21:34
    В след за "миротворцами" Туда вползут натовские войска, сделают провокацию,что то вроде гибели "миротворцев"
    И вторгнутся под предлогом полицейской операции, как вторгаются на территорию других стран.
    ronnon
    1. Ищущий Вчера, 22:26
      Верно мыслите.
      Ищущий
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