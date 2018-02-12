США обвинили в сокрытии ядерного оружия

Белый дом скрывает факты о состоянии ядерного оружия в США, заявляет газета The Washigton Post. Ряд экспертов раскритиковал подготовленный Пентагоном «Обзор ядерной политики», в котором умалчивается разработка американцами новых вооружений, в частности межконтинентальных баллистических ракет.Доклад администрации Трампа был опубликован в начале февраля. В нем говорится, что Вашингтон сокращает запасы ядерного оружия, в то время как Москва и Пхеньян активно занимаются разработкой ядерных систем и опережают в этом США. К документу прилагается таблица, которая демонстрирует достижения России и азиатских стран за последние восемь лет. «Обзор ядерной политики» устанавливает новую ядерную доктрину, согласно которой предлагается модернизация американского ядерного оружия.Глава информационного проекта о ядерных вооружениях в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен в интервью газете рассказал, что США приняли на вооружение новые системы в 1990-х и в начале 2000-х годов. В России модернизация началась позднее. Поскольку доклад берет 2010 год как точку отсчета динамики развития ядерного оружия, это позволяет Белому дому утаить реальное состояние военной отрасли.Кроме того, в таблицу не включили некоторые американские системы, которые разрабатываются, но пока не приняты на вооружение. К ним относятся бомбардировщик B-21 Raider, ракетный подводный крейсер класса Columbia, новая крылатая ракета большой дальности и новая межконтинентальная баллистическая ракета. Общая стоимость этих программ оценивается в 400 миллиардов долларов.В то же время представлены вооружения России и Китая, которые, по сути, являются модернизированными версиями более ранних вооружений. Однако некоторые типы американского оружия, модернизация которых привела к созданию нового типа систем, в список также не попали, передает "Лента.ru"