00:09 13 февраля
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США обвинили в сокрытии ядерного оружия

Белый дом скрывает факты о состоянии ядерного оружия в США, заявляет газета The Washigton Post. Ряд экспертов раскритиковал подготовленный Пентагоном «Обзор ядерной политики», в котором умалчивается разработка американцами новых вооружений, в частности межконтинентальных баллистических ракет.

США обвинили в сокрытии ядерного оружия


Доклад администрации Трампа был опубликован в начале февраля. В нем говорится, что Вашингтон сокращает запасы ядерного оружия, в то время как Москва и Пхеньян активно занимаются разработкой ядерных систем и опережают в этом США. К документу прилагается таблица, которая демонстрирует достижения России и азиатских стран за последние восемь лет. «Обзор ядерной политики» устанавливает новую ядерную доктрину, согласно которой предлагается модернизация американского ядерного оружия.


Глава информационного проекта о ядерных вооружениях в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен в интервью газете рассказал, что США приняли на вооружение новые системы в 1990-х и в начале 2000-х годов. В России модернизация началась позднее. Поскольку доклад берет 2010 год как точку отсчета динамики развития ядерного оружия, это позволяет Белому дому утаить реальное состояние военной отрасли.

Кроме того, в таблицу не включили некоторые американские системы, которые разрабатываются, но пока не приняты на вооружение. К ним относятся бомбардировщик B-21 Raider, ракетный подводный крейсер класса Columbia, новая крылатая ракета большой дальности и новая межконтинентальная баллистическая ракета. Общая стоимость этих программ оценивается в 400 миллиардов долларов.

В то же время представлены вооружения России и Китая, которые, по сути, являются модернизированными версиями более ранних вооружений. Однако некоторые типы американского оружия, модернизация которых привела к созданию нового типа систем, в список также не попали, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: http://military-informant.com/
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Комментарии 30

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  1. svp67 Вчера, 17:56
    Белый дом скрывает факты о состоянии ядерного оружия в США, заявляет газета The Washigton Post.
    А я так и не понял, это "Пэремога" чи "Зрада"
    svp67
    1. Pirogov Вчера, 18:02
      Цитата: svp67
      А я так и не понял, это "Пэремога" чи "Зрада

      Это может быть для всего человечества.......................ОПА.
      Pirogov
      1. svp67 Вчера, 18:04
        Цитата: Pirogov
        Это может быть для всего человечества.......................ОПА.

        Так вот объясните, что цэ? "Пэремога" чи "Зрада"... Американцы так старались что то там скрыть, а их же американская газетенка, правда из первого ряда, их возьми в это дерьмо и ткни...
        svp67
        1. maxim947 Вчера, 18:15
          Тут схема проста: если есть следствие то нужно найти причину. Так вот, данная статья как и многие предшествующие это следствие, а причина - это банальные деньги, которые необходимо выбить, в данном случае из конгресса. Вот и долбят эту тему, хотя оружия у них завались, в т.ч. головы ракет лежащие на складах, которые они обещали утилизировать по договору с нами о сокращении ядерного оружия, + химоружие...
          maxim947
        2. Angel_and_Demon Вчера, 18:28
          Цитата: svp67
          "Пэремога" чи "Зрада"..

          это просто бизнес - не дали попилить, значит продал информацию request
          Angel_and_Demon
        3. Scoun Вчера, 18:33
          Цитата: svp67
          Цитата: Pirogov
          Это может быть для всего человечества.......................ОПА.

          Так вот объясните, что цэ? "Пэремога" чи "Зрада"... Американцы так старались что то там скрыть, а их же американская газетенка, правда из первого ряда, их возьми в это дерьмо и ткни...

          Для нас ничего хорошего.
          1. Модернизация их носителей ядерного оружия, закончилось сравнительно недавно, в 2000-х
          2. Тихой сапой они работают над новыми носителями ЯО и при этом прибедняются типа Россия и Китай модернизируют а мы стоим на месте. Это получается враньё! Они успешно и давно трудятся над новыми видами оружия
          Scoun
          1. svp67 Вчера, 18:35
            Цитата: Scoun
            Они успешно и давно трудятся над новыми видами оружия

            Кто б в Этом сомневался.
            Цитата: Scoun
            Тихой сапой они работают над новыми носителями ЯО и при этом прибедняются типа Россия и Китай модернизируют а мы стоим на месте. Это получается враньё!

            На воре и шапка горит...
            svp67
            1. Лексус Вчера, 19:29
              Шахты они, за исключением совершенно старых от "Титанов", в отличие от нас, не взрывали, оружейный плутоний никому не продавали, боеголовки и "автобусы" сняли и на хранение отложили. У них большой возвратный потенциал.
              Лексус
        4. Лопатов Вчера, 18:34
          Цитата: svp67
          их же американская газетенка

          Деньги, уважаемый, деньги. Те, кто проплатил это разоблачение, уверены, что они могди бы распилить бюджетные средства намного эффективнее.
          Лопатов
        5. Pirogov Вчера, 18:41
          Цитата: svp67
          Так вот объясните, что цэ? "Пэремога" чи "Зрада"... Американцы так старались что то там скрыть, а их же американская газетенка, правда из первого ряда, их возьми в это дерьмо и ткни..

          Коллега что вам не понятно ? По моему я одним словом выразил ,что это . Если матрасы скрывают ,что то так сказать от (свободной) прессы то там могут быть проблемы как со старыми ракетами и их утилизацией так и непонятки с новыми разработками и исходя из этого не чего хорошего в этом нет . Хорошо если жахнет у них и не очень сильно, а если к нам прилетит ?Я в этой теме не специалист ,может я и не прав и хорошо бы мне ошибиться но все все непонятки с ЯО меня напрягают.
          Pirogov
        6. Orionvit Вчера, 21:23
          Цитата: svp67
          их же американская газетенка, правда из первого ряда, их возьми в это дерьмо и ткни

          Они допрыгаются, что причиной глобальной войны станет разборка между демократами и республиканцами в самих штатах. У них самих там черт ногу сломит, власть не поделят, "патриоты" хре..вы.
          Orionvit
    2. Монос Вчера, 18:07
      Цитата: svp67
      А я так и не понял, это "Пэремога" чи "Зрада"

      Для республиканцев "зрада", а для демократов "пэрамога". Для "ядерного" лобби "зрада", а для лобби производителей неядерного оружия "перамога". Так мыслю.
      Монос
      1. cniza Вчера, 18:22
        Виктор ! hi , с какой стороны не зайти , это деньги для ВПК.
        cniza
        1. Монос Вчера, 18:25
          Добрый вечер, Виктор! hi
          Цитата: cniza
          с какой стороны не зайти , это деньги для ВПК.

          И каждый игрок этого рынка хочет урвать кусочек пожирнее. smile
          Монос
          1. cniza Вчера, 18:32
            Это так , но в основном это крупные корпорации и они уже все поделили.
            cniza
    3. Geisenberg Вчера, 18:18
      Цитата: svp67
      Белый дом скрывает факты о состоянии ядерного оружия в США, заявляет газета The Washigton Post.
      А я так и не понял, это "Пэремога" чи "Зрада"


      Ни то ни сё ... в материале нет высказанной единой мысли. Мешаниа и бреда и обидок. Так что не обращай внимание.
      Geisenberg
    4. влад66 Вчера, 18:22
      Цитата: svp67
      А я так и не понял, это "Пэремога" чи "Зрада"

      А фиг его знает request пять раз перечитал,тоже не понял зрада или перемога. what Понял только что деньги вышибают из Конгресса и виноваты Китай и Россия. what
      влад66
      1. svp67 Вчера, 18:24
        Цитата: влад66
        Понял только что деньги вышибают из Конгресса и виноваты Китай и Россия.

        А меня вот удивило отсутствие Ирана и КНДР....
        svp67
        1. влад66 Вчера, 18:30
          Цитата: svp67
          А меня вот удивило отсутствие Ирана и КНДР....

          А их Сергей оставили на запас,наверное еще на какую нибудь пакость клянчить будут. hi
          влад66
          1. svp67 Вчера, 18:31
            Цитата: влад66
            А их Сергей оставили на запас,наверное еще на какую нибудь пакость клянчить будут.

            Вариант не исключенный...
            svp67
      2. Scoun Вчера, 22:44
        Цитата: влад66
        Цитата: svp67
        А я так и не понял, это "Пэремога" чи "Зрада"

        А фиг его знает request пять раз перечитал,тоже не понял зрада или перемога. what Понял только что деньги вышибают из Конгресса и виноваты Китай и Россия. what

        Вы тоже недогнали.
        На их новые разработки..... уже выделено 400 миллиардов североамериканских рублей.
        Это то чтт небыло представленно оБчеству!!!

        Кроме того, в таблицу не включили некоторые американские системы, которые разрабатываются, но пока не приняты на вооружение. К ним относятся бомбардировщик B-21 Raider, ракетный подводный крейсер класса Columbia, новая крылатая ракета большой дальности и новая межконтинентальная баллистическая ракета. Общая стоимость этих программ оценивается в 400 миллиардов долларов.

        Вот зачем приплетать лозунги - распил бабла!!! Хотят выбить денег!!!
        "Миханы" весь чат загаживают, тут конкретно, только на эти новые разработки, они выделили 400 миллиардов.
        Scoun
  2. Пытливый Вчера, 17:56
    Правила и Договоры соблюдают только слабые, таковы реалии современной политики.
    С амерами все как в старом анекдоте про зверей которые собрались в Карты поиграть:а кто будет мухлевать тот получит по наглой рыжей морде...
    Пытливый
  3. assa67 Вчера, 18:01
    ничего удивительного..барабама же объявил матрасию"исключительной"нацией,т.е все что ни делается-непреложная истина,в том числе и разработки новейшего ЯО,нести свет демократии по всему миру,пусть даже стерев его в порошок,предназначение избранного народа...
    assa67
    1. VALERIK_097 Вчера, 18:20
      предназначение избранного народа...,добавлю-даже если потом избранный народ сам выпадет в осадок(радиоактивный).
      VALERIK_097
      1. assa67 Вчера, 18:24
        так они лелеют мечту что отсидятся за лужей,пока жизненное пространство очистится...вот вам и доктрина о "золотом миллиарде"...ни чему их история не учит
        assa67
  4. IMH Вчера, 18:10
    Вот так новость. У всех изут, а сами прячут?
    IMH
  5. КВУ-НСвД Вчера, 18:14
    К ним относятся бомбардировщик B-21 Raider, ракетный подводный крейсер класса Columbia, новая крылатая ракета большой дальности и новая межконтинентальная баллистическая ракета. Общая стоимость этих программ оценивается в 400 миллиардов долларов.
    Ну в общем-то всё перечисленное секрет Полишинеля . Наше дело реагировать без лишних движений . США не ударит пока не уверенно в приемлемости своих потерь , а таковой уверенности там и близко нет...
    КВУ-НСвД
  6. manechka Вчера, 18:15
    заявляет газета The Washigton Post

    вот взяли и сдали без подла... lol
    manechka
  7. iliitchitch Вчера, 18:18
    Этим сусликам веры нет вообще . "Чей туфля ? Ой , это же моё туфля .." Это про них . То боезаряды заныкают , то десяток бомберов "потеряют" .
    iliitchitch
  8. Старый26 Вчера, 18:36
    Цитата: svp67
    Белый дом скрывает факты о состоянии ядерного оружия в США, заявляет газета The Washigton Post.
    А я так и не понял, это "Пэремога" чи "Зрада"

    Это бред газеты Вашингтон Пост

    Цитата: Пытливый
    Правила и Договоры соблюдают только слабые, таковы реалии современной политики.
    С амерами все как в старом анекдоте про зверей которые собрались в Карты поиграть:а кто будет мухлевать тот получит по наглой рыжей морде...

    Пытливый! Не стоит считать противника глупее себя. Договор, тем более стратегический, и тем более между США и Россией они соблюдает с точностью до пусковой и боеоголовки.
    Старый26
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