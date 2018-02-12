России есть чем ответить новой ракете Маска

Эффектный запуск самой тяжелой ракеты-носителя в мире Falcon Heavy наделал много шума. В России, к примеру, сразу же заговорили об отставании наших космических технологий от американских. Возможно, в маловероятных скорых планах по покорению Марса мы действительно "уступаем" США, однако, что касается более близких к нам космических объектов, тут у нашей страны есть определенный задел.



Речь о Луне, и именно с нее начнется космическая гонка между ведущими державами планеты. Белый дом США уже потребовал ускорить подготовку к пилотируемым миссиям на естественный спутник Земли и даже обозначил сроки - до конца 2018 года американцы должны обосноваться на "ночном светиле".



Все это, конечно же, похоже на фантазии. А вот у России вполне реальные планы. В следующем году, после почти 40-летнего перерыва, наша страна отправит на Луну исследовательский аппарат "Луна-25". Главной его задачей станет поиск предполагаемого места под строительство российской лунной базы.











