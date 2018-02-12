00:10 13 февраля

России есть чем ответить новой ракете Маска

Эффектный запуск самой тяжелой ракеты-носителя в мире Falcon Heavy наделал много шума. В России, к примеру, сразу же заговорили об отставании наших космических технологий от американских. Возможно, в маловероятных скорых планах по покорению Марса мы действительно "уступаем" США, однако, что касается более близких к нам космических объектов, тут у нашей страны есть определенный задел.

Речь о Луне, и именно с нее начнется космическая гонка между ведущими державами планеты. Белый дом США уже потребовал ускорить подготовку к пилотируемым миссиям на естественный спутник Земли и даже обозначил сроки - до конца 2018 года американцы должны обосноваться на "ночном светиле".

Все это, конечно же, похоже на фантазии. А вот у России вполне реальные планы. В следующем году, после почти 40-летнего перерыва, наша страна отправит на Луну исследовательский аппарат "Луна-25". Главной его задачей станет поиск предполагаемого места под строительство российской лунной базы.




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Комментарии 8

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  1. svp67 Вчера, 17:59
    В следующем году, после почти 40-летнего перерыва, наша страна отправит на Луну исследовательский аппарат "Луна-25".
    Искренне желаю этой миссии УСПЕХА и что бы она не пополнила "океанскую группировку"
    svp67
  2. Vard Вчера, 18:32
    У американцев богатый опыт делать шоу из запусков ракет в космос... Одна лунная программа чего стоит...
    Vard
    1. Вадим237 Вчера, 19:49
      И у них всё получилось - высадки и шоу на весь мир. Но на это потратили триллион долларов.
      Вадим237
  3. Лексус Вчера, 19:30
    Хочется, чтобы ответ не ограничился словоблудием и обещалками.
    Лексус
  4. Mavrikiy Вчера, 19:33
    Не нужны нам совместные проекты с амерами. Они только гадить будут нам, "реальнее"..
    Mavrikiy
  5. ё-моё Вчера, 20:19
    О чём вообще заметка !? Немного зная о стоимостях подобных проектов, нужно сказать что ни одно частное лицо, будь оно хоть супер-мульти-миллиардером, ни одна частная компания не потянут космическую программу. НИ ОДИН и НИ ОДНА !!! Если захотят рискнуть, то очень быстро окажутся "без штанов". Только очень немногие государства могут себе позволить "заниматься" космосом.
    ё-моё
    1. синоби Вчера, 21:37
      С Фалконом Маска всё как раз просто и ясно.Запуск был демонстрацией возможностей.И ни на какую Луну, тем более Марс Маск не собирается.Пустой трёп и понты рекламы ради.Мало кто обратил внимание что Фалкон модульный конструктор.Как наша Ангара.И тут да, они нас обошли.Пока обошли, ненадолго.Опять же в свете последних сообщений о новых двигателях,всё выглядит не так однозначно радужно для них.Может полностью сменится направление ракетостроения.
      синоби
  6. синоби Вчера, 21:24
    Один единственный вопрос-зачем?Можем, и мы можем и они могут,вопрос чисто финансовый. Зачем?Любая экспансия,а база это уже экспансия,имеет под собой экономичисую подоплёку.Поиск новых источников ресурсов,рынков сбыта.Тут их не будет пока не будет найден дешёвый способ транспортировки грузов.
    синоби
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