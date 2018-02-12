00:08 13 февраля

Россия живет «на вулкане»

Один процент российских семей владеет 71% рыночных активов. Это чудовищная пропасть, которая разрывает наше общество. Сегодня эта пропасть порождает ненависть, а завтра родит насилие. Ведь большинство бедных убеждено в том, что бедны они как раз из-за олигархов.

Либеральная политика, блокирование развития экономики, разрушение социальной сферы, проводимые правительством Медведева и Центробанком Набиуллиной, только усугубляют ситуацию. Согласно открытым данным, половина россиян не имеют сбережений от слова совсем. А из той половины, что их якобы имеет, 70% не проживет на свои сбережения больше месяца. Таким образом, реальные сбережения, о которых имеет смысл говорить, есть сегодня только у 15% народа.

Восемь процентов россиян являются нищими. Им не хватает денег на продукты питания. 30% хватает денег на еду, но уже не хватает на одежду. Еще 40% россиян хватает денег и на еду, и на одежду, но покупка бытовой техники и других товаров длительного пользования является проблемой.




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Комментарии 18

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  1. Vard Вчера, 18:31
    Ну а как вы думаете... Для чего росгвардия нужна... И полиция ... Там почти миллион...
    Vard
    1. Наблюдатель2014 Вчера, 18:57
      Vard
      Ну а как вы думаете... Для чего росгвардия нужна... И полиция ... Там почти миллион..
      Вот для этого самого и нужны.Незаменимые наши. laughing
      Наблюдатель2014
      1. Стропорез Вчера, 20:43
        Цитата: Наблюдатель2014
        Вот для этого самого и нужны.Незаменимые наши.

        Страшно им наверное...жрут в три горла , но боятся.
        Нам бы срочно надо. За нас и за Донбасс!
        Стропорез
    2. Бер Вчера, 19:02
      Ну а как вы думаете... Для чего росгвардия нужна... И полиция ... Там почти миллион...


      Да хоть пять миллионов, кто попрёт против народа? У этого миллиона нац. полицаев есть семьи, а Гражданская война это война не имеющая тыла, все против всех.

      Если и будет 5-10% вообще отмороженных на всю голову, их свои же добьют.
      Одно дело подавить мятеж организованный либерастами и проплаченный штатами, а другое дело если весь народ поднимется, ни кто семьи без защиты не оставит.
      Так что всё нормально, а 3,14доров если погоняют по Москве, дык люди ещё и помогут.
      Бер
      1. Стропорез Вчера, 20:52
        Цитата: Бер
        Да хоть пять миллионов, кто попрёт против народа? У этого миллиона нац. полицаев есть семьи, а Гражданская война это война не имеющая тыла, все против всех.

        Честно, я категорически против.! Русские русских этого допустить нельзя, ни при каких обстоятельствах.
        Надеюсь,что заблудшие "переобуются", делить то , нам нечего.
        Цитата: Бер
        Так что всё нормально, а 3,14доров если погоняют по Москве, дык люди ещё и помогут.

        По списку форбс.
        Стропорез
        1. Бер Вчера, 20:59
          По списку форбс.


          laughing Начиная с конезаводчиков (так рублёвских кличут за пос конезаводчиков между Горки2 и Горки9)
          По этим осооообая статистика ведётся, и полтора землекопа с ледорубами и лопатами, уже нагатове.....

          А что по списку форбс, те и так между молотом и наковальней уже давно.
          Бер
          1. Стропорез Вчера, 21:03
            Цитата: Бер
            Начиная с конезаводчиков

            Товарищ! Мы же с Вами не даём пустых обещаний good
            Начнём так, как "доктор прописал", то бишь сначала, а кто не спрятался, будет виноват перед спрятавшимися feel
            Стропорез
            1. Бер Вчера, 21:58
              Семь раз отмерь, один раз отрежь.
              Обещания обязаны соотносится с возможностями, и всё таки с моралью.

              Честно, я категорически против.! Русские русских этого допустить нельзя, ни при каких обстоятельствах.


              То что в пылу эмоций мы не допустим бойни типа гражданской войны, после 1991 года не говорил разве что ленивый.
              А в 2014 году появился Донбас, Луганск, где Русские убивают Русских, и Украинцы убивают Украинцев, с обоих сторон.

              И кто мог в прошлом предположить, что желание иметь дополнительный голос в ООН, нам аукнется в 1991 году отделением Южной Руси (Малороссии),
              с польско-греко-каталическим названием Украина?

              Стравить могут разделяя на разных противоречиях, наука психология в США не стоит на месте, а эмоции очень заразительны в толпе. Всё сложно.



              И эти с....ки все, что реально работает будут применять против русского народа, по этому мне жившему в СССР теперь не кажется глупым закрытые границы страны, в то время.

              Глобальная банковская система тех кого раньше называли империализм взяла курс на геноцид русского народа, то что когда то пыталась сделать с Китайским народом продавая опиум по всей стране а потом воюя пытаясь силой оружия Китайские власти заставить продавать опиум дальше.

              США боролись не с большевиками и коммунизмом а с Русскими, теперь это очевидно вообще любому, кроме предателей, и мира с ними не будет вообще ни когда ни сейчас ни через 1000 лет.

              Эти дятлы поспешили себя проявить не успев уничтожить у нас ядерный потенциал, а теперь всё, что гитлеровская германия 1941 года, что англия и сша это одно и то же.
              Бер
    3. Мар.Тира Вчера, 19:34
      Мы сами тоже не промах себя в кабалу загнать.Посмотрите сколько развелось банков?Откуда они по вылезли?.Да всё оттуда же,от нашего желания владеть здесь и сейчас..Спрос рождает предложение.На весь СССР было 43 банка.А сейчас что?510!!!!!!!!!!Их бьют они вылазят,их бьют,а они снова растут как лишай!
      Мар.Тира
    4. Ищущий Вчера, 22:12
      А сколько в России пролетариата ? Уж никак не меньше десятков миллионов.Но!!!-без НАСТОЯЩЕЙ партии,выражающей интересы пролетариата-это ничто,человеческая масса.
      Ищущий
  2. Mavrikiy Вчера, 19:21
    Вот потому и поддержка Путину от народа, что бы либерастов разогнал.
    А рев.ситуацими пугать не нужно. Забор на границе повыше сделать и все сразу стабилизируется на 1/7 суши.
    Вот помню в 1970.....
    Mavrikiy
  3. Azim77 Вчера, 19:29
    Прогрессивная шкала налогообложения в таких случаях помогает. Во многих развитых странах она есть. Во Франции подоходный налог у граждан с доходом более 1 млн.евро составляет 75%. Да, это провоцирует уклонение от выплаты налогов, прятать уровень доходов, но куда сейчас спрятать? А разве сейчас не прячут?
    Azim77
  4. Лексус Вчера, 19:38
    Согласно открытым данным, половина россиян не имеют сбережений от слова совсем. А из той половины, что их якобы имеет, 70% не проживет на свои сбережения больше месяца.

    Лексус
  5. кедр Вчера, 20:15
    Россия живёт не на вулкане, а в долговом капкане. Совокупного долга у населения и корпораций на 700 000 000 000 зелени. В обеспечение этого колоссального долга населением и компаниями заложено собственности на сумму в три раза превышающую сумму долгов. Кому заложено? Да у кого в долг брали. У кого в долг брали? Да у того самого 1 %.
    Кто эту систему грабежа нам подогнал? Да западная банкократия и подкинула разведя на на разных бирюльках демократии и либерализма. Кто поможет выбраться из этой западни и избавит от рабства?
    Та ясно кто. Американские Чип и Дейл ужо спешат вам на помощь...
    кедр
  6. xBoris Вчера, 21:38
    А вот тут полностью согласен! То что вылепилось за эти годы, особенно то, куда развивается ситуация в последние 4 года - это прямой путь к катострофе. Пользуясь лозунгом "кризис" - индексация ЗП полнстью заморожена, при этом все цены на продукты (за исключением хлеба) выросли в 2 и более раза. Работы все прибавляется. Девиз прост как мычание - не хочешь - уходи!! А что, за бортом очередь стоит. Самый низкий налог - акцентирован на самое бедное население.. С каждого рубля - 61 копейка уходит в налог. А вот богатые - страдают намного меньше. Ведь с процентов от банковских вкладов - налог не берут. Вот и получается - если есть у тебя 10..15 лямчиков, то и жить можно на одни проценты.. А если нет - то с рубля отдай 61 коп. в налоги.
    xBoris
  7. БастаКарапузикИ Вчера, 22:16
    Бедные россияне. Очевидно нагишом ходют. Как же они, в мороз, да на пустой желудок? Ежей то, поди, уже всех съели...
    crying
    А если серьёзно, что за нытьё я сейчас прочитал?
    БастаКарапузикИ
  8. Вечно так Вчера, 22:41
    Это не Россия живёт на вулкане, это ворьё под защитой ввпутина живёт на вулкане.
    Вечно так
  9. Бригадир Вчера, 23:33
    Народ не слепой, он всё видит. Видит, как "слуги народа" делают всё, чтобы народ был более нищим, а они они более богатыми. А услышав такие фамилии, как Медведев, Кудрин, Набиуллина, Чубайс и прочие аналогичные, редкий человек из народа не захочет ощутить в своей руке на крайний случай крепкое полено, а то и еще что-нибудь потяжелее. Мы ведь видим, что всё, что делают лица "с пониженной социальной ответственностью" в верхах, идёт исключительно во вред народу.
    "Низы" скоро созреют, чтобы снова сбросить ярмо капиталистов - эксплуататоров и снова построить государство рабочих и крестьян, где нет места тем, которые сегодня владеют 71% рыночных активов!
    "Аврора" уже почти готова к своему следующему историческому выстрелу, ибо, как нам показывает история, если из человека присосавшияся пиявки пьют кровь, то не надо их уговаривать отцепиться, их надо ДАВИТЬ, иначе - смерть!
    Наш народ скинул ярмо капиталистов в 1917г., и готов сделать это сегодня, ибо терпеть дальше смерти подобно!
    Проголосовав за Путина, мы проголосуем за дальнейшую нищету, стагнацию экономики и за то, чтобы 1 % российских семей владел уже не 71%, а минимум 80 % рыночных активов. Спросите себя, люди, вам это надо? Вашим детям это надо? Это надо только тем, кто сегодня во власти. Если мы промолчим, то страну через 5-6 лет приведут к пропасти, а после для них хоть трава не расти, потому, что те, кто это сделают, свалят за рубеж, а мы останемся тут, в нищей и разорёной стране! Поэтому надо голосовать не за того, кто много обещает уже много лет, а за того, на кого ещё есть какая-то надежда!
    ВСЕ ГОЛОСУЕМ ЗА ГРУДИНИНА !!!
    Бригадир
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