Россия живет «на вулкане»

Один процент российских семей владеет 71% рыночных активов. Это чудовищная пропасть, которая разрывает наше общество. Сегодня эта пропасть порождает ненависть, а завтра родит насилие. Ведь большинство бедных убеждено в том, что бедны они как раз из-за олигархов.



Либеральная политика, блокирование развития экономики, разрушение социальной сферы, проводимые правительством Медведева и Центробанком Набиуллиной, только усугубляют ситуацию. Согласно открытым данным, половина россиян не имеют сбережений от слова совсем. А из той половины, что их якобы имеет, 70% не проживет на свои сбережения больше месяца. Таким образом, реальные сбережения, о которых имеет смысл говорить, есть сегодня только у 15% народа.



Восемь процентов россиян являются нищими. Им не хватает денег на продукты питания. 30% хватает денег на еду, но уже не хватает на одежду. Еще 40% россиян хватает денег и на еду, и на одежду, но покупка бытовой техники и других товаров длительного пользования является проблемой.











