12:05 13 февраля

Фельетон. Таки "ВО" - американский сайт, да я вам говорю...

Новый день коллектив «Военного обозрения» начинал как обычно: планёрка с кофе «американо» под портретом главы Пентагона Джеймса Мэттиса в кабинете главного редактора, передовица The New York Times, из которой делались наиболее важные пометки по противостоянию кровожадному кремлёвского режиму и невыносимой гэбне – в качестве директивы. Далее – пятиминутка прославления ЛГБТ-ценностей и десятиминутка неистового желания передать Крым Украине, Курилы – Японии, Калининград – Германии, Сибирь – всему прогрессивному человечеству.

Планёрка привычно закончилась коллективным исполнением сначала американского, потом израильского гимнов и целованием соответствующих флагов с преклонением колен. За процедурой внимательно следили приглашённый раввин и шведская семья из троих протестантских пасторов, чтобы ни у кого при исполнении вдруг не проскочил недемократический русский акцент.

Новостной отдел, рассовывая иностранные паспорта по карманам с двойной подкладкой, уже принимал морзянку из Агентства национальной безопасности США, служба аналитики – бежала к телефону-вертушке, чтобы ни в коем разе не пропустить звонок с ЦУ из Моссада по поводу того, как правильно воспевать в России не имеющие аналогов в мире «Железный купол» и «Меркаву».


Модераторы, надев тем временем наушники и включив систему пеленгования российских патриотов, приступили к привычному делу – забаниванию исключительно тех, кто больше других горой выступает за защиту российских интересов, за развитие армии и флота, кто точно знает, как нам поднять Русь-матушку и как вымести воров-олигархов на чистую воду с последующим их расстрелом на Лобном месте из противотанковых гранатомётов. Забанив за первые 15 минут эфира, миллион с лишним этнических русских, модераторы присвоили их рейтинги себе, чтобы обменять в будущем на сухие пайки из стран НАТО и мили «Аэрофлота» в направлении аэропортов государств процветающей демократии. Кто-то уже улетал в Киев.

Администраторы «Военного обозрения», отчитавшись о проделанной работе перед инструктором из ЦРУ, включили прямой эфир зимних Олимпийских игр из корейского Пхёнчхана и принялись дружно болеть за сборные команды США и Канады. Когда олимпийские атлеты из России допускали ошибки, коллектив «ВО» выбегал на улицу с живописными портретами Ричарда Макларена и Григория Родченкова (до и после пластики) и запускал фейеверки с криками: «Так вам и надо, подлые поглотители допинга! Америка с нами!»

В этот момент в редакцию «Военного обозрения» уже звонили большие друзья из украинского коллектива «Правая секта» и предлагали за 50 гривен совершить очередной акт продажи России - акт написания материала о том, насколько украинская армия превосходит ВС России по выучке, вооружениям и харизме. Авторы «ВО», нисколько не сомневаясь, взяли деньги (заплатив налоги в американский бюджет) и выдали материал о том, как отделение киборгов сожгло, по меньшей мере, 14 Т-72 и 72 Т-14, применив по агрессору новейший украинский боеприпас «Бумеранг-Ж», протестированный самим Александром Великим Турчиновым.

В это время администрация сайта уже работала со штатными агентами MI6, которые под видом патриотично настроенных читателей, комментировали материалы на «ВО». Получив по железному кресту и по три денежных перевода по набежавшим на облигации госдолга США процентам, выдающие себя за русских патриотов читатели, принялись из оффшорных зон вмешиваться в ход подготовки к президентским выборам в России. На вырученные средства направили Ксению Собчак на молитвенный завтрак в Вашингтон.

С Капитолийского холма раздался звонок, в котором группа сенаторов-республиканцев отметила весомый вклад «Военного обозрения» в твёрдое отстаивание американских интересов на порабощённом пространстве агрессивной России. С модераторов сняли санкции, и в редакцию тут же пошли посылки с испанским хамоном и канадским кленовым сиропом. Запивая хамон сиропом, коллектив «ВО» написал письмо на телевидение с просьбой об увеличении эфирного времени для «Пусть говорят» и «Дом-2» и сокращении времени на новости о науке, культуре и армии России.

Далее все снова исполнил гимны США и Израиля, а кто-то в дань уважения затянул «Ще не вмерла». На фоне воцарившейся тишины после исполнения, было слышно, как весь отдел иллюстраций упал ниц перед листом клёна из секретного гербария «Демократическая флора народов мира». В завершении рабочего дня коллектив стал готовиться к пиар-кампании за ЛГБТ-прайд в честь 100%-ного освобождения американской коалицией территории Сирии и Ирака от террористов.

P.S. Возможно, многие наши постоянные читатели удивлены появлению этого фельетона.

А дело в том, что в комментариях к статьям на самые разные темы военной, экономической и геополитической тематики обнаруживаются «товарищи» («господа»), которых интересует «наиважнейший вопрос»: на какую конкретно разведку – американскую, канадскую, израильскую, немецкую или британскую – работает наш информационно-аналитический портал? В том, что именно так работает «ВО», - эти ХражданЕ, конечно, не сомневаются.

А накануне отдельные читатели, которые являются зарегистрированными на «Военном обозрении» не первый год, и вовсе объявили, что сайт topwar.ru «отстаивает американские интересы». Их - единицы, но таковые имеются.

Фельетон. Таки "ВО" - американский сайт, да я вам говорю...


И коллектив «ВО» решил: зачем же таких, поражённых бациллой конспирологии, персоналий пытаться разубеждать – пусть уж в действительности узнают, как проходит рабочий день на «Военном обозрении», и утвердятся в своих убеждениях на наш счёт. О чём и был этот фельетон.

P.P.S. Ну всё – мы пошли обслуживать заокеанские интересы – гимн светоча демократии уже включен на всех аудиколонках, только тихо – об этом никому!
Автор: коллектив "Военного обозрения"

Использованы фотографии: советский агитплакат/В.Корецкий
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 57

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  1. Мар.Тира Сегодня, 06:13
    А сможете как RT с Симонян в главной роли, ролик выпустить,или слабо?Было бы интересно.
    Мар.Тира
    1. Chertt Сегодня, 06:39
      Переигрывают слегка, в саморазоблачении, что RT, что ВО.
      Chertt
      1. Ст.пропорщик Сегодня, 07:54
        Оба материала естественно гротеск. Но, у" России сегодня" получилось несколько элегантнее. Привлекайте к работе на ВО таких сотрудниц . Спасибо!
        Ст.пропорщик
      2. влад66 Сегодня, 07:54
        Ну всё – мы пошли обслуживать заокеанские интересы – гимн светоча демократии уже включен на всех аудиколонках, только тихо – об этом никому!

        Утро удалось! good good good Ох знал,знал,знал об этом laughing
        влад66
        1. Варяг_0711 Сегодня, 08:59
          А дело в том, что в комментариях к статьям на самые разные темы военной, экономической и геополитической тематики обнаруживаются «товарищи» («господа»), которых интересует «наиважнейший вопрос»: на какую конкретно разведку – американскую, канадскую, израильскую, немецкую или британскую – работает наш информационно-аналитический портал? В том, что именно так работает «ВО», - эти ХражданЕ, конечно, не сомневаются.

          Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
          Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
          Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
          Вся безумная больница у экрана собралась.
          ******
          Больно бьют по нашим душам голоса за тыщи миль,
          Мы зря Америку не глушим, ой, зря не давим Израиль,
          Всей своей враждебной сутью подрывают и вредят,
          Кормят, поят нас бермутью про таинственный квадрат.
          ******
          Пусть безумная идея, не рубайте сгоряча,
          Вызывайте нас скорее через гада главврача,
          С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то
          Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото"!... laughing laughing laughing

          Ну а если серьезно, то отмена минусов, это реально косяк администрации. Именно с этого момента на сайт массово стали вылазить все кому не лень, от "либеральной оппозиции", до откровенных укроботов.

          П.С. Влад, приветствую коллега! hi
          Варяг_0711
          1. влад66 Сегодня, 09:31
            Цитата: Варяг_0711
            Ну а если серьезно, то отмена минусов, это реально косяк администрации.

            Алексей hi Здрав Будь Коллега!Да просто все,нужна посещаемость,больше посещаемость.больше денег от рекламы,не хочешь видеть рекламу,подписывайся и не смотри,а если пользователи начнут загонять под плинтус
            от "либеральной оппозиции", до откровенных укроботов.

            то и денег меньше,все в них в дензнаки упирается. hi
            влад66
            1. Варяг_0711 Сегодня, 09:37
              влад66 Сегодня, 09:31 ↑
              Да просто все,нужна посещаемость,больше посещаемость.больше денег от рекламы,не хочешь видеть рекламу,подписывайся и не смотри,а если пользователи начнут загонять под плинтус
              Согласен, как говорят у нас в "НьюВасюках": "nothing personal just business"... request
              А жаль, сколько по настоящему интересных людей ушло с сайта из-за этого. recourse
              Варяг_0711
              1. влад66 Сегодня, 09:48
                Цитата: Варяг_0711
                А жаль, сколько по настоящему интересных людей ушло с сайта из-за этого.

                Вот от этого то грустно,а те кто остался те выходят раз в год по обещанию,видя какой контингент. request hi
                влад66
          2. Alena Frolovna Сегодня, 11:45
            Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,
            Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,
            Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,
            Вся безумная больница у экрана собралась.



            если серьёзно, то отмена минусов, это реально косяк администрации


            И ещё какой! Читаешь отклики порой и тошнить начинает.

            Комментаторы с улыбкой
            Выдают сегодня то,
            Что вчера ещё под пыткой
            Не промолвил бы никто…
            В.Асмолов


            Что писать в комментариях? (мысли вслух)
            А и, правда, что?
            Что автор хочет услышать на вымученный или не очень вымученный (скопированный, а порой и плагиатный) опус?
            И второй не менее важный вопрос: кому и что отвечать?

            Умных откликов мало, по большей части грязная и пошлая болтология. Ушли с "ВО" те, с кем действительно можно было обменяться мнениями.
            Alena Frolovna
      3. Вас Влад Сегодня, 08:13
        Цитата: Chertt
        Переигрывают слегка, в саморазоблачении, что RT, что ВО.

        Ну только чуть,чуть,я их всегда подозревал laughing
        Впрочем, я всех подозреваю lol
        Вас Влад
        1. Chertt Сегодня, 08:17
          Цитата: Вас Влад
          Впрочем, я всех подозреваю

          Правильно. Если не масон, так рептилойд, или еще хуже либерал скрытый wink
          Chertt
          1. Вас Влад Сегодня, 08:20
            Цитата: Chertt
            Правильно. Если не масон, так рептилойд, или еще хуже либерал скрытый

            Я то в курсе,а вот вы от куда знаете? laughing
            Вас Влад
            1. Chertt Сегодня, 08:22
              Цитата: Вас Влад
              Я то в курсе,а вот вы от куда знаете?

              Вы думаете только вам, голоса в голове всю правду рассказывают.
              Chertt
              1. Вас Влад Сегодня, 08:25
                У меня обычно вот так бывает:

                А у вас?
                Вас Влад
                1. Chertt Сегодня, 08:31
                  Цитата: Вас Влад
                  А у вас?

                  Неоднозначно
                  Chertt
                  1. Вас Влад Сегодня, 08:35
                    Ну если серьёзно Военное Обозрение трудно заподозрить в однобоком освещение событий и мнений hi
                    Вас Влад
                    1. Chertt Сегодня, 08:38
                      Иногда статьями провоцируют "общественную реакцию". Но это для придания остроты обсуждениям hi
                      Chertt
      4. Iline Сегодня, 08:35
        Есть расширение одно для браузеров, вредное, зараза. Показывает под чьим флагом сайт сервера использует. И что-то ВО явно не под флагом РФ. Вот и интересно - почему?
        Iline
        1. Black_PR Сегодня, 09:38
          У меня штаты показывает....
          Black_PR
      5. AllXVahhaB Сегодня, 11:09
        Цитата: Chertt
        Переигрывают слегка, в саморазоблачении, что RT, что ВО.

        Согласен. Уровни студенческого капустника...
        AllXVahhaB
  2. sergo1914 Сегодня, 06:28
    Чистосердечное признание? А я знал!
    sergo1914
    1. Alber Сегодня, 06:40
      Цитата: sergo1914
      Чистосердечное признание? А я знал!

      )таки скажите какова у вас зарплата от гоздепа, мы сломя голову побежим как один к вам на работу... )))
      Alber
      1. dsk Сегодня, 07:08
        Собчак заработала за шесть лет 403 миллиона 855 тысяч рублей. Такие данные опубликованы на сайте ЦИК. Среди источников этих активов указаны зарплата телеведущей на радиостанции "Серебряный дождь" и телеканале "Дождь", Дом-2, а также в издательском доме "Глобал Медиа Групп".
        dsk
        1. Alber Сегодня, 07:56
          Цитата: dsk
          Собчак заработала за шесть лет 403 миллиона 855 тысяч рублей. Та

          Интересно, у неё то место которым она долгие 6 лет с таким трудом зарабатывала эти 400 лимонов, это самое место не стерлось?
          Alber
          1. dzvero Сегодня, 09:43
            Зубы, чтоли? Вроде на месте и клацают smile
            dzvero
    2. andj61 Сегодня, 11:29
      Цитата: sergo1914
      Чистосердечное признание? А я знал!

      good
      С Капитолийского холма раздался звонок, в котором группа сенаторов-республиканцев отметила весомый вклад «Военного обозрения» в твёрдое отстаивание американских интересов на порабощённом пространстве агрессивной России. С модераторов сняли санкции, и в редакцию тут же пошли посылки с испанским хамоном и канадским кленовым сиропом. Запивая хамон сиропом, коллектив «ВО» написал письмо на телевидение с просьбой об увеличении эфирного времени для «Пусть говорят» и «Дом-2» и сокращении времени на новости о науке, культуре и армии России.

      Вот оно что, Михалыч!



      bully hi
      andj61
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:35
    Во врут ! В ЦРУ они очитываются, в МI6 отчеты пишут, в Моссад звонят ! Да ни в жизнь не поверю ! fool
    Uncle Lee
    1. Chertt Сегодня, 07:57
      Чуток замахнули с утра drinks wink
      Chertt
      1. роман66 Сегодня, 10:26
        замахнули - ну и проболтались, что у трезвого на уме... yes
        роман66
    2. сергей32 Сегодня, 09:04
      Предлагаю популярный на сайте вопрос "В каком полку служили?" заменить на "Какой разведке служите?"
      сергей32
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:03
    Есть хорошее выражение - "В каждой шутке есть доля правды". А вот то, что перед выборами вдруг у некоторых начало сносить крышу причем исключительно в "либеральную" и оппозиционную сторону это заметно. Успехов вам в нелегкой работе. Перед выходом из здания не забудьте проверить на месте ли наган, партбилет с 5 пунктом и конечно еще раз повторите пароль.
    rotmistr60
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:10
      Есть пули в нагане,
      И надо успеть
      Сразиться с врагами
      И песню допеть.
      И нет нам покоя,
      Гори, но живи!
      Погоня, погоня,
      Погоня, погоня
      в горячей крови.
      Uncle Lee
    2. Балу Сегодня, 07:59
      Цитата: rotmistr60
      Есть хорошее выражение - "В каждой шутке есть доля правды"

      Добровольное признание отягощает вину.
      Есть мнение, что в редакции ВО есть инопланетяне. Надо создать комиссию, проверить, а то опять как в прошлый раз. Не нравится мне игривое настроение редакции, они что, уже празднуют 23 февраля?
      Балу
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:09
        Не нравится мне игривое настроение редакции
        Скорее не игривое, а этакий взгляд с высока - вы пишите и думайте, что хотите, а бал правим мы.
        rotmistr60
      2. Вольнопёр Сегодня, 09:07
        Цитата: Балу
        Цитата: rotmistr60
        Есть хорошее выражение - "В каждой шутке есть доля правды"

        Добровольное признание отягощает вину.
        Есть мнение, что в редакции ВО есть инопланетяне. Надо создать комиссию, проверить, а то опять как в прошлый раз. Не нравится мне игривое настроение редакции, они что, уже празднуют 23 февраля?

        Вам же откровенно признались
        В завершении рабочего дня коллектив стал готовиться к пиар-кампании за ЛГБТ-прайд

        Значит уже начали праздновать "14 февраля"...
        И шо я в тебя такой влюбленный...

        laughing
        Вольнопёр
        1. роман66 Сегодня, 10:28
          ооо! вот они, истоки украинской толерантности laughing laughing laughing
          роман66
    3. Лесс Сегодня, 08:56
      Цитата: rotmistr60
      Есть хорошее выражение - "В каждой шутке есть доля правды"

      Ещё говорят: "В каждой шутке есть только доля шутки". Вообще это первая мысль, которая пришла мне в процессе чтения статьи.
      Лесс
  5. inkass_98 Сегодня, 07:47
    Сеанс саморазоблачения? Актуально. Кому в середине представления голову отрывать будут? А в роли товарища Семплеярова кто будет выступать, по голове зонтиком (как минимум) выхватит?
    inkass_98
  6. Boris55 Сегодня, 08:14
    Чем выше активность политической жизни общества, тем ярче предпочтения граждан, тем сильнее противоречия. Пройдут выборы. Рассосётся болотная, несогласная с результатами выборов, и жизнь опять войдёт в привычную свою колею.
    Коллективу ВО не скатиться до диктатуры и не начать махать шашкой направо и налево пожизненно баня всех подряд. Помните, единомыслие сгубило не только что множество сайтов, но и не одно государство.
    Boris55
    1. Балу Сегодня, 09:55
      Цитата: Boris55
      Коллективу ВО не скатиться до диктатуры и не начать махать шашкой направо и налево пожизненно баня всех подряд.

      Я понимааааюююю, зачем они минусы отменили belay
      Балу
  7. BecmepH Сегодня, 08:19
    P.S. Возможно, многие наши постоянные читатели удивлены появлению этого фельетона.
    Фельетон? Так себе.. Искры нету.
    А вот обида у вас льётся через край! А зря.
    Порой вы удаляете комментарии, которые просто не понравились вам. Зачем? Где свобода слова?.
    Пару примеров.
    Обсуждали статью о ВВП. И, на мой взгляд, обсуждали немного не то. Я обратил внимание читателей на это и привёл цитату из текста статьи, сказав, что, мол, вот он-главный посыл статьи. Мой пост был был удалён. Хотя всё было написано культурно.
    Далее. Совсем недавно был удалён мой комментарий "за флуд". Я был удивлён, ведь комментарии посетителей сайта порой настолько в сторону уходят, что забываешь про статью. И? Ничего! На других сайтах модераторы просят не отклоняться в сторону и только потом удаляют комментарии.
    Ненормативная лексика. Согласен! Но ведь не все комментарии удаляются. Я как то обратил на это внимание модератора. Ответ простой. "Мы за всем не уследим!" Это не ответ.
    Прошу принять мою критику не как оскорбление, а как совет. Честно скажу, с уважением отношусь к сайту. Это самый посещаемый мною сайт. Особенно люблю читать комментарии и вы порой портите настроение.
    Ну и "минусы" бы вернуть. А то отношение к комментариям получается не корректным. Ваш посыл, мол загоняют организованно по сговору кого-то в "минус. А "поднять плюсами" не могут организованно? Вашу отговорку считаю не состоятельной.
    С уважением!
    BecmepH
    1. Лесс Сегодня, 09:00
      Крайне редко бываю с вами согласен, но это тот случай, когда вам однозначный плюс. Особенно за
      Цитата: BecmepH
      "минусы" бы вернуть

      hi
      Лесс
    2. Boris55 Сегодня, 09:04
      Цитата: BecmepH
      Ненормативная лексика. Согласен!

      По поводу ненормативной лексики. В самом движке сайта предусмотрена автозамена слов. Почему её не используют в полной мере - загадка. Не хотелось бы предполагать, что это сделано специально, для того что бы модераторы имели возможность банить некультурно выражающихся laughing
      Цитата: BecmepH
      Ну и "минусы" бы вернуть.

      Можно конечно и минусы вернуть но по моему это несколько уменьшит степень откровенности комментариев.
      По поводу присвоения воинских званий. Одна реформа на ВО, по случаю засилья маршалов, уже была. Через некоторое время эта ситуация опять повторится. Если ВО пойдёт тем же путём, то вновь присоединившиеся товарищи просто не будут иметь возможности да же до майора дослужиться...
      Предлагаю: оставить расценки те же которые были до реформы и раз в год, скажем в день рождения сайта, всем без исключения обнулять звания до рядового. Ни кому обидно не будет и лишний стимул появится.
      Boris55
      1. Балу Сегодня, 09:56
        Цитата: Boris55
        Предлагаю: оставить расценки те же которые были до реформы и раз в год, скажем в день рождения сайта, всем без исключения обнулять звания до рядового. Ни кому обидно не будет и лишний стимул появится.

        Поддерживаю и предлагаю еще раз ввести минусы! Хватит душить демократию и свободу слова на сайте!
        Балу
    3. BAI Сегодня, 09:08
      Действительно, вот, например, чем не угодило широко известное выражение Лаврова? По телевизору и везде - можно, в тут - нельзя? Причем не дословно, а с многоточием.
      BAI
      1. omit Сегодня, 11:00
        BAI
        "Действительно, вот, например, чем не угодило широко известное выражение Лаврова? По телевизору и везде - можно, в тут - нельзя? Причем не дословно, а с многоточием."

        Потому , что ВО должно быт святее Папы Римского. tongue
        omit
    4. andj61 Сегодня, 11:40
      Цитата: BecmepH
      Фельетон? Так себе.. Искры нету.
      А вот обида у вас льётся через край! А зря.

      good
      Цитата: BecmepH
      Ненормативная лексика. Согласен!

      Тоже согласен. Мне за это влепили бан, хотя там даже мата не было, а лишь намёк на него - картинка с двумя старыми буквами Ѣ (ять). А прямые маты вполне проходят... request
      Цитата: BecmepH
      Ну и "минусы" бы вернуть. А то отношение к комментариям получается не корректным. Ваш посыл, мол загоняют организованно по сговору кого-то в "минус. А "поднять плюсами" не могут организованно? Вашу отговорку считаю не состоятельной.

      Эту отговорку вообще можно было бы минимизировать: к примеру, снимать балл только за первые пять минусов, за следующие 10 - половину, за следующие 100 - 1/4 с округлением до целого. Либо ввести 2 рейтинга - и по минусам, и по плюсам, а "звания" давать только за плюсы. Вариантов много. hi
      andj61
  8. Rey_ka Сегодня, 08:41
    с последующим их расстрелом на Лобном месте
    Дом-2 !?
    Rey_ka
  9. SPLV Сегодня, 08:45
    Ну, мне кажется, что с данным фельетоном коллектив перегнул палку. Было бы адекватнее сообщить, что мол, ребята, ВО имеет такие то причины..... для существования сайта, а IP имеет адрес там потому и потому. Ведь анализ ВО на нескольких сайтах действительно показывает, что адрес реально находится на территории США. А фельетон только подливает масла в огонь. Всегда найдётся тот, кто будет задавать вопросы, так не лучше ли один раз ответить и расставить все точки над i? Для меня нет разницы в местонахождении доменов. Но, как-то не правильно ответили, вопросы остались...
    SPLV
    1. Boris55 Сегодня, 09:14
      Цитата: SPLV
      Было бы адекватнее сообщить, что мол, ребята, ВО имеет такие то причины..... для существования сайта, а IP имеет адрес там потому и потому.

      Так это может сделать каждый. Забей в поисковик и получи: laughing

      Boris55
      1. dauria Сегодня, 11:25
        Ну всё – мы пошли обслуживать заокеанские интересы


        Мдя уж. "Если хочешь, чтобы не поверили- скажи правду, но со смехом". Перемудрили вы , ребята , с фельетоном. Дали бы простое коммерческое объяснение штатовскому IP- все бы успокоились.
        dauria
  10. andrej-shironov Сегодня, 08:55
    Фельетон то фельетоном, но на самом деле может статься что это так и есть, как пишут авторы wink В наше время нечему удивляться! Хотелось бы подробностей, любых!
    andrej-shironov
  11. Ныробский Сегодня, 09:48
    И как теперь с этим жить? laughing
    Ныробский
    1. роман66 Сегодня, 10:30
      регулярно!! lol
      роман66
  12. Адьютант Сегодня, 10:04
    ВО - отличный сайт
    Где работают специалисты
    Патриотизм так и бьет через край)
    Интересы отстаивает только российские
    В чем желаю дальнейших успехов
    Адьютант
  13. Radikal Сегодня, 10:05
    P.P.S. Ну всё – мы пошли обслуживать заокеанские интересы – гимн светоча демократии уже включен на всех аудиколонках, только тихо – об этом никому!
    laughing good drinks
    Radikal
  14. a.s.zzz888 Сегодня, 11:53
    Их - единицы, но таковые имеются.

    Точно, кого только не заносит на сайт! И явно не все желают блага России. Не все патриоты родины, России, и даже не все её граждане. Ну так эта прокла....прослойка влезает везде. Пытаются своей дешёвой идеологией что то противопоставить. Уверен - не получиться у них ничего. angry
    a.s.zzz888
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