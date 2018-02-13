Фельетон. Таки "ВО" - американский сайт, да я вам говорю...
Новый день коллектив «Военного обозрения» начинал как обычно: планёрка с кофе «американо» под портретом главы Пентагона Джеймса Мэттиса в кабинете главного редактора, передовица The New York Times, из которой делались наиболее важные пометки по противостоянию кровожадному кремлёвского режиму и невыносимой гэбне – в качестве директивы. Далее – пятиминутка прославления ЛГБТ-ценностей и десятиминутка неистового желания передать Крым Украине, Курилы – Японии, Калининград – Германии, Сибирь – всему прогрессивному человечеству.
Планёрка привычно закончилась коллективным исполнением сначала американского, потом израильского гимнов и целованием соответствующих флагов с преклонением колен. За процедурой внимательно следили приглашённый раввин и шведская семья из троих протестантских пасторов, чтобы ни у кого при исполнении вдруг не проскочил недемократический русский акцент.
Новостной отдел, рассовывая иностранные паспорта по карманам с двойной подкладкой, уже принимал морзянку из Агентства национальной безопасности США, служба аналитики – бежала к телефону-вертушке, чтобы ни в коем разе не пропустить звонок с ЦУ из Моссада по поводу того, как правильно воспевать в России не имеющие аналогов в мире «Железный купол» и «Меркаву».
Модераторы, надев тем временем наушники и включив систему пеленгования российских патриотов, приступили к привычному делу – забаниванию исключительно тех, кто больше других горой выступает за защиту российских интересов, за развитие армии и флота, кто точно знает, как нам поднять Русь-матушку и как вымести воров-олигархов на чистую воду с последующим их расстрелом на Лобном месте из противотанковых гранатомётов. Забанив за первые 15 минут эфира, миллион с лишним этнических русских, модераторы присвоили их рейтинги себе, чтобы обменять в будущем на сухие пайки из стран НАТО и мили «Аэрофлота» в направлении аэропортов государств процветающей демократии. Кто-то уже улетал в Киев.
Администраторы «Военного обозрения», отчитавшись о проделанной работе перед инструктором из ЦРУ, включили прямой эфир зимних Олимпийских игр из корейского Пхёнчхана и принялись дружно болеть за сборные команды США и Канады. Когда олимпийские атлеты из России допускали ошибки, коллектив «ВО» выбегал на улицу с живописными портретами Ричарда Макларена и Григория Родченкова (до и после пластики) и запускал фейеверки с криками: «Так вам и надо, подлые поглотители допинга! Америка с нами!»
В этот момент в редакцию «Военного обозрения» уже звонили большие друзья из украинского коллектива «Правая секта» и предлагали за 50 гривен совершить очередной акт продажи России - акт написания материала о том, насколько украинская армия превосходит ВС России по выучке, вооружениям и харизме. Авторы «ВО», нисколько не сомневаясь, взяли деньги (заплатив налоги в американский бюджет) и выдали материал о том, как отделение киборгов сожгло, по меньшей мере, 14 Т-72 и 72 Т-14, применив по агрессору новейший украинский боеприпас «Бумеранг-Ж», протестированный самим Александром Великим Турчиновым.
В это время администрация сайта уже работала со штатными агентами MI6, которые под видом патриотично настроенных читателей, комментировали материалы на «ВО». Получив по железному кресту и по три денежных перевода по набежавшим на облигации госдолга США процентам, выдающие себя за русских патриотов читатели, принялись из оффшорных зон вмешиваться в ход подготовки к президентским выборам в России. На вырученные средства направили Ксению Собчак на молитвенный завтрак в Вашингтон.
С Капитолийского холма раздался звонок, в котором группа сенаторов-республиканцев отметила весомый вклад «Военного обозрения» в твёрдое отстаивание американских интересов на порабощённом пространстве агрессивной России. С модераторов сняли санкции, и в редакцию тут же пошли посылки с испанским хамоном и канадским кленовым сиропом. Запивая хамон сиропом, коллектив «ВО» написал письмо на телевидение с просьбой об увеличении эфирного времени для «Пусть говорят» и «Дом-2» и сокращении времени на новости о науке, культуре и армии России.
Далее все снова исполнил гимны США и Израиля, а кто-то в дань уважения затянул «Ще не вмерла». На фоне воцарившейся тишины после исполнения, было слышно, как весь отдел иллюстраций упал ниц перед листом клёна из секретного гербария «Демократическая флора народов мира». В завершении рабочего дня коллектив стал готовиться к пиар-кампании за ЛГБТ-прайд в честь 100%-ного освобождения американской коалицией территории Сирии и Ирака от террористов.
P.S. Возможно, многие наши постоянные читатели удивлены появлению этого фельетона.
А дело в том, что в комментариях к статьям на самые разные темы военной, экономической и геополитической тематики обнаруживаются «товарищи» («господа»), которых интересует «наиважнейший вопрос»: на какую конкретно разведку – американскую, канадскую, израильскую, немецкую или британскую – работает наш информационно-аналитический портал? В том, что именно так работает «ВО», - эти ХражданЕ, конечно, не сомневаются.
А накануне отдельные читатели, которые являются зарегистрированными на «Военном обозрении» не первый год, и вовсе объявили, что сайт topwar.ru «отстаивает американские интересы». Их - единицы, но таковые имеются.
И коллектив «ВО» решил: зачем же таких, поражённых бациллой конспирологии, персоналий пытаться разубеждать – пусть уж в действительности узнают, как проходит рабочий день на «Военном обозрении», и утвердятся в своих убеждениях на наш счёт. О чём и был этот фельетон.
P.P.S. Ну всё – мы пошли обслуживать заокеанские интересы – гимн светоча демократии уже включен на всех аудиколонках, только тихо – об этом никому!
Планёрка привычно закончилась коллективным исполнением сначала американского, потом израильского гимнов и целованием соответствующих флагов с преклонением колен. За процедурой внимательно следили приглашённый раввин и шведская семья из троих протестантских пасторов, чтобы ни у кого при исполнении вдруг не проскочил недемократический русский акцент.
Новостной отдел, рассовывая иностранные паспорта по карманам с двойной подкладкой, уже принимал морзянку из Агентства национальной безопасности США, служба аналитики – бежала к телефону-вертушке, чтобы ни в коем разе не пропустить звонок с ЦУ из Моссада по поводу того, как правильно воспевать в России не имеющие аналогов в мире «Железный купол» и «Меркаву».
Модераторы, надев тем временем наушники и включив систему пеленгования российских патриотов, приступили к привычному делу – забаниванию исключительно тех, кто больше других горой выступает за защиту российских интересов, за развитие армии и флота, кто точно знает, как нам поднять Русь-матушку и как вымести воров-олигархов на чистую воду с последующим их расстрелом на Лобном месте из противотанковых гранатомётов. Забанив за первые 15 минут эфира, миллион с лишним этнических русских, модераторы присвоили их рейтинги себе, чтобы обменять в будущем на сухие пайки из стран НАТО и мили «Аэрофлота» в направлении аэропортов государств процветающей демократии. Кто-то уже улетал в Киев.
Администраторы «Военного обозрения», отчитавшись о проделанной работе перед инструктором из ЦРУ, включили прямой эфир зимних Олимпийских игр из корейского Пхёнчхана и принялись дружно болеть за сборные команды США и Канады. Когда олимпийские атлеты из России допускали ошибки, коллектив «ВО» выбегал на улицу с живописными портретами Ричарда Макларена и Григория Родченкова (до и после пластики) и запускал фейеверки с криками: «Так вам и надо, подлые поглотители допинга! Америка с нами!»
В этот момент в редакцию «Военного обозрения» уже звонили большие друзья из украинского коллектива «Правая секта» и предлагали за 50 гривен совершить очередной акт продажи России - акт написания материала о том, насколько украинская армия превосходит ВС России по выучке, вооружениям и харизме. Авторы «ВО», нисколько не сомневаясь, взяли деньги (заплатив налоги в американский бюджет) и выдали материал о том, как отделение киборгов сожгло, по меньшей мере, 14 Т-72 и 72 Т-14, применив по агрессору новейший украинский боеприпас «Бумеранг-Ж», протестированный самим Александром Великим Турчиновым.
В это время администрация сайта уже работала со штатными агентами MI6, которые под видом патриотично настроенных читателей, комментировали материалы на «ВО». Получив по железному кресту и по три денежных перевода по набежавшим на облигации госдолга США процентам, выдающие себя за русских патриотов читатели, принялись из оффшорных зон вмешиваться в ход подготовки к президентским выборам в России. На вырученные средства направили Ксению Собчак на молитвенный завтрак в Вашингтон.
С Капитолийского холма раздался звонок, в котором группа сенаторов-республиканцев отметила весомый вклад «Военного обозрения» в твёрдое отстаивание американских интересов на порабощённом пространстве агрессивной России. С модераторов сняли санкции, и в редакцию тут же пошли посылки с испанским хамоном и канадским кленовым сиропом. Запивая хамон сиропом, коллектив «ВО» написал письмо на телевидение с просьбой об увеличении эфирного времени для «Пусть говорят» и «Дом-2» и сокращении времени на новости о науке, культуре и армии России.
Далее все снова исполнил гимны США и Израиля, а кто-то в дань уважения затянул «Ще не вмерла». На фоне воцарившейся тишины после исполнения, было слышно, как весь отдел иллюстраций упал ниц перед листом клёна из секретного гербария «Демократическая флора народов мира». В завершении рабочего дня коллектив стал готовиться к пиар-кампании за ЛГБТ-прайд в честь 100%-ного освобождения американской коалицией территории Сирии и Ирака от террористов.
P.S. Возможно, многие наши постоянные читатели удивлены появлению этого фельетона.
А дело в том, что в комментариях к статьям на самые разные темы военной, экономической и геополитической тематики обнаруживаются «товарищи» («господа»), которых интересует «наиважнейший вопрос»: на какую конкретно разведку – американскую, канадскую, израильскую, немецкую или британскую – работает наш информационно-аналитический портал? В том, что именно так работает «ВО», - эти ХражданЕ, конечно, не сомневаются.
А накануне отдельные читатели, которые являются зарегистрированными на «Военном обозрении» не первый год, и вовсе объявили, что сайт topwar.ru «отстаивает американские интересы». Их - единицы, но таковые имеются.
И коллектив «ВО» решил: зачем же таких, поражённых бациллой конспирологии, персоналий пытаться разубеждать – пусть уж в действительности узнают, как проходит рабочий день на «Военном обозрении», и утвердятся в своих убеждениях на наш счёт. О чём и был этот фельетон.
P.P.S. Ну всё – мы пошли обслуживать заокеанские интересы – гимн светоча демократии уже включен на всех аудиколонках, только тихо – об этом никому!
Автор: коллектив "Военного обозрения"
Использованы фотографии: советский агитплакат/В.Корецкий
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