00:03 13 февраля
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Минобороны сообщило о заключительном этапе госиспытаний арктического варианта комплекса "Тор-М2"

Минобороны РФ планирует провести 15 февраля на полигоне "Капустин яр" (Астраханская область") первые ракетные стрельбы из арктического зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2ДТ".

В ходе заключительного этапа государственных испытаний арктического зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" состоятся боевые стрельбы по нескольким летящим целям с одновременным пуском ракет малой дальности
- говорится в сообщении военного ведомства.

Минобороны сообщило о заключительном этапе госиспытаний арктического варианта комплекса "Тор-М2"



"Тор-М2ДТ" - арктический вариант комплекса "Тор-М2". Установлен на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30.

Эти комплексы обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при 50-градусном морозе. В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 тысяч метров
- сообщили в военном ведомстве.

ЗРК "Тор-М2ДТ" способен одновременно вести стрельбу по 4 воздушным целям, атакующим с различных направлений.

Первые серийные поставки арктического ЗРК "Тор-М2ДТ" начнутся в этом году.

"Тор-М2" - всепогодный ЗРК малой дальности, предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. Состоит на вооружении войсковой ПВО (Сухопутные войска) с 2015 года, передает "Интерфакс-АВН".

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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Комментарии 29

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  1. Magic Archer Вчера, 18:46
    Готовимся к защите Арктического шельфа.Правильно делаем.На мой взгляд именно в таких условиях надо испытывать технику.Всё таки бОльшая часть страны живёт в холоде.
    Magic Archer
    1. влад66 Вчера, 18:53
      Первые серийные поставки арктического ЗРК "Тор-М2ДТ" начнутся в этом году.

      И это радует.Вот небольшое видео про ЗРК. hi
      Опубликовано 3 сентября 2017 года.
      влад66
      1. assa67 Вчера, 19:11
        Цитата: влад66
        И это радует.

        отличный аппарат good ....радует что Севером серьезно занялись,а то в 90-м году Таймыр напоминал фильм "Начальник Чукотки"...
        assa67
        1. влад66 Вчера, 19:20
          Цитата: assa67
          радует что Севером серьезно занялись,а то в 90-м году Таймыр напоминал фильм "Начальник Чукотки".

          Да Андрей hi Арктикой занялись на полном серьезе,если мы ее не освоим,освоят без нас "партнеры".Вот еще видео про освоение. drinks hi
          влад66
          1. assa67 Вчера, 19:26
            я эту программу в захлеб,Влад,смотрел!...прямо распирало от гордости-дождались наконец-то....а "партнеры" уже этим серьезно обеспокоились,и сами признают ,что опоздали
            assa67
          2. Умник Вчера, 20:07
            Вы так радуетесь будто от ресурсов арктики. Удете процент получать)))
            Умник
            1. Вас Влад Вчера, 20:54
              Цитата: Умник
              Вы так радуетесь будто от ресурсов арктики. Удете процент получать)))

              Мы будем,а вот по поводу вас сомнения возникают!Нет,этому не довать am
              Вас Влад
              1. Умник Вчера, 21:02
                Отпишетесь как на карту процент переведут, ооочень интересно?!
                Умник
                1. Вас Влад Вчера, 21:05
                  Какой вы умник если элементарных вещей не понимаете?Бюджетникам каждый месяц переводят.
                  Вас Влад
  2. Egorovich Вчера, 18:46
    Северный форпост России укрепляется на глазах. Великолепно!!! good
    Egorovich
  3. svp67 Вчера, 18:47
    "Тор-М2ДТ" - арктический вариант комплекса "Тор-М2"
    Ну вот и арктические бригады, в след за "арктическим танком" получают "арктический зонтик"
    svp67
    1. Наблюдатель2014 Вчера, 18:55
      svp67 hi
      Ну вот и арктические бригады, в след за "арктическим танком" получают "арктический зонтик"
      Аляска!!!! Аууу ! Мы о тебе помним.И не забываем yes
      Наблюдатель2014
      1. svp67 Вчера, 18:56
        Цитата: Наблюдатель2014
        Аляска!!!! Аууу ! Мы о тебе помним.И не забываем

        Аляска, Аляской, но сейчас главное ШЕЛЬФ...
        svp67
        1. Наблюдатель2014 Вчера, 19:00
          svp67
          Аляска, Аляской, но сейчас главное ШЕЛЬФ...
          И шельф тоже feel В этом нелёгком геополитическом деле ,самое главное моральный аспект.По простому отмазка laughing
          Наблюдатель2014
          1. svp67 Вчера, 19:01
            Цитата: Наблюдатель2014
            В этом нелёгком геополитическом деле ,самое главное моральный аспект

            Все очень просто, Россия укрепляет свои северные морские рубежи от нападок сомалийских пиратов.
            svp67
      2. Умник Вчера, 20:30
        Нет чтобы промышленность поднимать, производить востребованый товар с высоким уровнем доб стоимости неееттт зачем???!!! Нам шельф нефть газ лес продавать за бугор за фантики зеленые
        Умник
  4. Irokez Вчера, 18:47
    Готовится противостояние не только за Арктику, но и за Антарктику. Дело времени и тот кто не готов в пролёте будет.
    Irokez
  5. Лексус Вчера, 18:49
    Можно было отказаться от такой громоздкой башенной конструкции: оставить поворотными РЛС и ОЭС, а остальное, включая увеличенный БК, разместить в корпусе.
    Лексус
  6. Сержант71 Вчера, 18:49
    Ждём новостей о начале реальных поставок в войска. Вот тогда можно начинать радоваться!
    Сержант71
  7. Vita VKO Вчера, 18:57
    Стрельбы на полигоне "Капустин яр" далеко не показатель готовности арктического ЗРК. Вот когда будут испытания со стрельбой в -50 град.С, что для Арктики обычное дело, тогда станет понятно на сколько Тор-М2ДТ готов к реальным условиям боевого применения.
    Vita VKO
  8. федоров Вчера, 19:00
    Это было давно,но правда, когда с "ОСЫ АКМ" переучивали но "ТОРы". Небо и Земля - сказка-аппарат !. В "ОСЕ" лампа на лампе, а тут - практически цифра, зрение не садит. Робот от "Антея". Можно вылезти покурить.а она себе работает. Прям жаба в чистом виде давит, не суждено на последних модификациях поработать. sad wink Вперед ребята, защищать рубежи родины...
    федоров
    1. Paranoid50 Вчера, 20:42
      Цитата: федоров
      Прям жаба в чистом виде давит, не суждено на последних модификациях поработать.

      Ох,не зарекайтесь... laughing hi
      Paranoid50
      1. федоров Вчера, 22:06
        Я бы рад. Но предложения от минобороны России явно не поступит. Я ж гр. Украины по паспорту. Командира батареи явно во сне вижу. Да ладно, могу и любое место оператора занять.
        Да и тут делов хватает. Хохлостан е-мае..
        федоров
  9. Волька Вчера, 19:05
    теперь на данную платформу пересадить панцири и с-400
    Волька
    1. Лопатов Вчера, 19:11
      Цитата: Волька
      теперь на данную платформу пересадить панцири и с-400


      А для С-400 этого не нужно.
      Лопатов
  10. Sewer Krainiy Вчера, 21:24
    "Тор-М2" - всепогодный ЗРК малой дальности, предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. Состоит на вооружении войсковой ПВО (Сухопутные войска) с 2015 года, передает "Интерфакс-АВН".
    Я так понимаю, предназначен для защиты каких-то конкретных объектов. На северах, где гарнизоны на сотни, тысячи километров друг от друга он-то на шасси зачем, разве только чтобы вокруг защищаемого объекта круги нарезать. Самый короткий путь для стратегических ракет из Америки до европейской части России через северный полюс, т.е. Арктику. В давние времена там не Торы стояли...да и теперь, по сообщениям СМИ, тоже не их на северах ставят laughing Так что статья... не понял восхищенных отзывов о данной технике.
    Sewer Krainiy
    1. Григорий_45 Вчера, 23:25
      Цитата: Sewer Krainiy
      Самый короткий путь для стратегических ракет из Америки до европейской части России через северный полюс, т.е. Арктику.

      Вы собираетесь из "Тора" сбивать стратегические ракеты? lol
      Цитата: Sewer Krainiy
      он-то на шасси зачем

      "Тор" - войсковой ЗРК, предназначен для ПВО мотострелковых и танковых дивизий во всех видах боевых действий и в районах сосредоточения, защиты командных пунктов узлов связи, радиотехнических средств, мостов, аэродромов и т.д.
      Григорий_45
  11. aud13 Вчера, 23:07
    Интересно, этот ТОР-2М, или Панцирь можно на вертолет присобачить?
    Если да, то вот это "вездеходность" и "проходимость" была бы...
    aud13
  12. Григорий_45 Вчера, 23:18
    ЗРК "Тор-М2ДТ" способен одновременно вести стрельбу по 4 воздушным целям, атакующим с различных направлений

    это каким же образом? Количество одновременно обстреливаемых целей - да, 4 , но не с разных направлений. ФАР станции наведения у "Тора" смотрит не вкруговую, а в определенном секторе (потому "башня" подвижная). Это антенна на крыше СОЦ круговой обзор имеет
    Григорий_45
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