Минобороны сообщило о заключительном этапе госиспытаний арктического варианта комплекса "Тор-М2"

В ходе заключительного этапа государственных испытаний арктического зенитного ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" состоятся боевые стрельбы по нескольким летящим целям с одновременным пуском ракет малой дальности

Эти комплексы обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не теряют свою работоспособность при 50-градусном морозе. В составе комплекса 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 тысяч метров

Минобороны РФ планирует провести 15 февраля на полигоне "Капустин яр" (Астраханская область") первые ракетные стрельбы из арктического зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2ДТ".- говорится в сообщении военного ведомства."Тор-М2ДТ" - арктический вариант комплекса "Тор-М2". Установлен на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30.- сообщили в военном ведомстве.ЗРК "Тор-М2ДТ" способен одновременно вести стрельбу по 4 воздушным целям, атакующим с различных направлений.Первые серийные поставки арктического ЗРК "Тор-М2ДТ" начнутся в этом году."Тор-М2" - всепогодный ЗРК малой дальности, предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км. Состоит на вооружении войсковой ПВО (Сухопутные войска) с 2015 года, передает "Интерфакс-АВН".