Саакашвили после задержания в Киеве отправили в Польшу

Это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл.

Информационные ресурсы Украины сообщают о том, что сегодня украинская Служба безопасности всё же задержала бывшего главу Одесской областной государственной администрации. При этом заявлено, что после задержания Михаила Саакашвили посадили на чартерный авирейс, который направлялся в Польшу.Украинское издание «ТСН» сообщает, что в СБУ назвали «пятнашки» с Михаилом Саакашвили не депортацией, а «реадмиссией».Из материала:Напомним, что ранее Саакашвили неоднократно пытались задержать сотрудники силовых структур незалежной, но либо безуспешно, либо после задержания суд отпускал лидера так называемого «Руха новых сил» на свободу. На сей раз, судя по всему, от Саакашвили решили избавиться и переложить ответственность за его дальнейшую судьбу и деятельность на Польшу, «обидевшую» Киев принятием закона о запрете бандеровской пропаганды.На данный момент известно, что самолёт с Саакашвили на борту приземлился в Варшаве, но при этом в украинских СМИ нет данных о том, пересёк ли Саакашвили польскую границу в аэропорту или пока нет. Ведь Варшава может и не принять экс-президента Грузии, и того, по закону, повезут уже обратно в Киев. А Киев – обратно в Варшаву?..