00:07 13 февраля
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Саакашвили после задержания в Киеве отправили в Польшу

Информационные ресурсы Украины сообщают о том, что сегодня украинская Служба безопасности всё же задержала бывшего главу Одесской областной государственной администрации. При этом заявлено, что после задержания Михаила Саакашвили посадили на чартерный авирейс, который направлялся в Польшу.

Украинское издание «ТСН» сообщает, что в СБУ назвали «пятнашки» с Михаилом Саакашвили не депортацией, а «реадмиссией».
Из материала:
Это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл.



Саакашвили после задержания в Киеве отправили в Польшу


Напомним, что ранее Саакашвили неоднократно пытались задержать сотрудники силовых структур незалежной, но либо безуспешно, либо после задержания суд отпускал лидера так называемого «Руха новых сил» на свободу. На сей раз, судя по всему, от Саакашвили решили избавиться и переложить ответственность за его дальнейшую судьбу и деятельность на Польшу, «обидевшую» Киев принятием закона о запрете бандеровской пропаганды.

На данный момент известно, что самолёт с Саакашвили на борту приземлился в Варшаве, но при этом в украинских СМИ нет данных о том, пересёк ли Саакашвили польскую границу в аэропорту или пока нет. Ведь Варшава может и не принять экс-президента Грузии, и того, по закону, повезут уже обратно в Киев. А Киев – обратно в Варшаву?..

Использованы фотографии: Фейсбук
29

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Комментарии 85

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  1. assa67 Вчера, 18:53
    во фигаро....а ведь пшеки могут и на родину отправить....а там-тюрьма...бедный мишико...успеет за лужу смотаться?
    assa67
    1. Чёрный Вчера, 18:54
      Караванами, пароходами Я к тебе прорвусь, mon amie. Рациями, факсами, Телефонами пока завязаны мы. wassat... Мишаню в мэры Кракова!!! laughing
      Чёрный
      1. ul_vitalii Вчера, 18:58
        Что вы, американские друзья уже получили ЦУ как с ним быть.
        ul_vitalii
        1. Чёрный Вчера, 19:10
          Цитата: ul_vitalii
          Что вы, американские друзья уже получили ЦУ как с ним быть.

          Чую, поедет Мишико к жене тюльпаны выращивать. laughing
          Чёрный
          1. seti Вчера, 19:43
            Все таки дибилы в Киеве. Отправили бы его в Ю Осетию - назад бы он точно не вернулся бы. А так опять людям идти скупать поп кормом.
            seti
            1. PN Вчера, 20:16
              Какой вы жестокий)))
              PN
              1. Ил-18 Вчера, 20:51
                Ни то Паниковский (человек без паспорта), ни то персонаж из "необыкновенный приключений итальянцев в России", у которого паспорт из самолета выбросили.
                Ил-18
                1. влад66 Вчера, 21:45
                  повезут уже обратно в Киев. А Киев – обратно в Варшаву?..

                  Футбольный мячик. laughing
                  влад66
                  1. Ил-18 Сегодня, 00:01
                    А в Тбилиси? Там ждут.
                    Ил-18
        2. assa67 Вчера, 19:14
          мишаня и залуженцам поднадоел...не оправдал надежд,хотя матрасы и сами не знали зачем это чучело им нужно было...
          assa67
          1. Татьяна Вчера, 23:35
            assa67
            мишаня и залуженцам поднадоел...не оправдал надежд,хотя матрасы и сами не знали зачем это чучело им нужно было...
            "Матрасы"-то как раз знали, зачем им нужен Саакашвили и использовали его! Не знал об этом, видимо, сам Саакашвили! А именно.

            Вашингтон использовал Саакашвили всего лишь для политического давления на Порошенко в Киеве, чтобы Петруха из боязни потерять личную власть в Украине был бы Вашингтону более послушным и более управляемым из Пентагона в вопросе войны и "мира" в Украине в интересах США. Именно Вашингтон упорно толкал и толкает Порошенко на активацию эскалации войны Киева с ЛНР и ДНР с прицелом войны против России.
            Именно Вашингтону, находящемуся на безопасном расстоянии от войны за океаном, нужен сейчас до зарезу в Западной Европе второй фронт прокси-войны США с Россией.
            С помощью Саакашвили Вашингтон уже заставил Порошенко шевелиться быстрее с накручиванием эскалации военной напряжённости в украинском регионе.
            Поэтому-то недаром власти Киева отправили Саакашвили в Польшу, а не выдали Грузии. Порошенко просто не осмелился перед Вашингтоном передать Саакашвили Грузии, как бы ему ни хотелось закончить этим дело со своим оппонентом Саакашвили.
            ИТОГО. Партия Вашингтона с Порошенко ещё не сыграна до конца. Вашингтон будет держать у себя на поводке в запасе Саакашвили, как плёточку для послушания Порошенко.
            Татьяна
        3. тол100в Вчера, 19:47
          Цитата: ul_vitalii
          Что вы, американские друзья уже получили ЦУ как с ним быть.

          Наверное для Мишико место в Кишиневе готовят!
          тол100в
      2. Тралл Вчера, 18:58
        Что за мода такая, Какашвилли бросаться через границу? smile
        Тралл
        1. Чёрный Вчера, 19:00
          Цитата: Тралл
          Что за мода такая, Какашвилли бросаться через границу?

          А может просто полетел новый галстук прикупить....к ужину...дюжину wassat
          Чёрный
          1. Тралл Вчера, 19:02
            У поляков укрогрузину только намыленную верёвку из галстуков предложить могут smile
            Тралл
            1. Ныробский Вчера, 20:44
              Цитата: Тралл
              У поляков укрогрузину только намыленную верёвку из галстуков предложить могут smile
              Зря вы так. У поляков есть исторический опыт по выращиванию левых царей. Нам вот ЛжеДмитрия подсовывали. Уркаине сейчас из Мишки ЛжеПетьку организуют, типа в изгнании., которого посадят на трон во Львовском воеводстве.
              Ныробский
        2. LSA57 Вчера, 19:22
          Цитата: Тралл
          Что за мода такая, Какашвилли бросаться через границу?

          пинг понг по уркаински laughing
          LSA57
          1. Чёрный Вчера, 19:29
            Вот интересно, Мишке робу жёвто-блакыдную в Польше выдадут, как всем гастерам с украины what ...как никак УКРАИНЕЦ!!! wassat
            Чёрный
        3. gm9019 Вчера, 20:54
          Цитата: Тралл
          Что за мода такая, Какашвилли бросаться через границу?

          Эх, прямо в кабаке и схватили, недюди.. Он только-только вилочку в рот занёс, а тут его - хвать! lol
          gm9019
        4. Николай Грек Вчера, 21:00
          Цитата: Тралл
          Что за мода такая, Какашвилли бросаться через границу? smile

          его выслали, чтобы...ещё раз прорвался через границу и опустил каклятское "государство" по-полной!!! wassat wassat lol lol lol
          Николай Грек
      3. assa67 Вчера, 18:59
        да упаси Бог!...у пшеков и так мозги набекрень,а тут еще этого дебилоида им а атаманы....
        assa67
      4. Тралл Вчера, 19:04
        Цитата: Чёрный
        Мишаню в мэры Кракова!!!

        И кольцо краковской на шее затянуть smile
        Тралл
        1. домохозяйка Вчера, 22:26
          Съест и не подавится! Ему надо тоже операцию сделать на лицо и всем показать, как и тому недоумку.
          домохозяйка
      5. влад66 Вчера, 19:05
        повезут уже обратно в Киев. А Киев – обратно в Варшаву?..

        Они его как футбольный мячик будут перекидывать с одной стороны на другую. laughing
        влад66
      6. LiSiCyn Вчера, 19:25
        Стоит , перед глазами, классика сов. кинематографа..." Итальянцы в России".
        Доктор вроде, так и летал... Туда, сюда, обратно... Тебе и мне приятно... lol
        .
        LiSiCyn
        1. Офицер запаса Вчера, 19:45
          Есть еще одна печальная кинематографическая история. "Санта-Барбара" называется. Сейчас идет только 15-я или 20-я серия. Не считаю, возможно и больше. А классика жанра никак не меньше 500 серий требует. Так что впереди еще много приключений.
          Офицер запаса
      7. Балу Вчера, 20:05
        Цитата: Чёрный
        Караванами, пароходами Я к тебе прорвусь, mon amie. Рациями, факсами, Телефонами пока завязаны мы. wassat... Мишаню в мэры Кракова!!! laughing

        Дайте наконец бомжу в законе паспорт , я вас умоляю! Это бесчеловечно... crying
        А вот Краков прошу не трогать, не для этого Краков наши разведчики спасли такую красоту.
        Может назначить его президентом Литвы или Эстонии request
        Балу
        1. домохозяйка Вчера, 22:28
          Президентом америки. Это будет последний чёрный президент.
          домохозяйка
          1. Балу Вчера, 22:31
            Цитата: домохозяйка
            Президентом америки. Это будет последний чёрный президент.

            Русским хакерам уже дали задание?
            Балу
            1. домохозяйка Вчера, 22:34
              В нашей стране всё возможно. Ждём очередную серию! bully
              домохозяйка
    2. Лексус Вчера, 18:57
      Грузинам он тоже, как собаке "пятая нога". Может Южная Осетия "примет в объятия", на ближайшее дерево, можно на галстуке.
      Лексус
      1. Офицер запаса Вчера, 21:32
        Цитата: Лексус
        Грузинам он тоже, как собаке "пятая нога". Может Южная Осетия "примет в объятия", на ближайшее дерево, можно на галстуке.


        Лучше в зоопарк. Рядом с обезьянами.
        Офицер запаса
        1. LiSiCyn Вчера, 22:43
          Да, за "кОксом" он поехал... wink Видно , запасы закончились...
          А потом, толпа радостных почитателей.... Внесет его, на руках wassat
          Минуя, все возможные проверки на границе...
          Попутно, протащив чемодан, с какой нибудь " химией" попроще, для боевиков...
          И можно, опять на майдане собираться... wink
          LiSiCyn
    3. svp67 Вчера, 19:00
      Цитата: assa67
      а ведь пшеки могут и на родину отправить

      Нет, уж туда точно НЕТ. Могут в Нидерланды, в пункт приема эмигрантов. Но скорей всего решат вопрос по иному.
      svp67
      1. assa67 Вчера, 19:04
        а вдруг...он ведь прилично поднадоел всем,в том числе и залуженцам-надежд не оправдал
        assa67
        1. штрафбат Вчера, 19:07
          И бабушка Тамара, знакомая тов.Сталина wink не помогла....
          штрафбат
          1. svp67 Вчера, 19:46
            Цитата: штрафбат
            И бабушка Тамара, знакомая тов.Сталина не помогла....

            А "бабушка" еще свое слово и не сказала....
            svp67
    4. Отец солдата Вчера, 19:09
      Остап Бендер помнится через румынскую границу пробирался, саака пусть там попробует.
      Отец солдата
    5. SOF Вчера, 19:12
      Цитата: assa67
      во фигаро....а ведь пшеки могут и на родину отправить....а там-тюрьма...бедный мишико...успеет за лужу смотаться?

      ...эт вряд-ли. Эт не по сценарию голливуда на капитолийском холме..
      У него теперь две дороги
      1. Болтаться в воздухе, как персонаж Итальянцев в России... или
      2. Спрыгивать по шасси саломета, как героический Коммандо Арни Шварценеггера...
      SOF
    6. Мар.Тира Вчера, 19:19
      Пшеки уже предлагают,дать ему польский паспорт,и обратно в Киев-послом.Вот это я понимаю !!!!!!
      Мар.Тира
      1. svp67 Вчера, 19:47
        Цитата: Мар.Тира
        Пшеки уже предлагают,дать ему польский паспорт,и обратно в Киев-послом.Вот это я понимаю !!!!!!

        Уж точно, ты его в дверь, а он в окно... Но не получится, процедуру утверждения не пройдет, хотя чем черт не шутит...
        svp67
    7. сибиралт Вчера, 22:27
      Мишико, как стало известно, знал об этой "операции". Возможно и цвет для мешка на голову согласовал. Запил в ресторане чохахбили винцом и в пусть. Но почему в Польшу, если его разыскивают в Грузии? Кто заполнил полетный лист на чартер? Если он "ценный кадр", то для кого и для чего? belay
      сибиралт
  2. ul_vitalii Вчера, 18:53
    Знакомый сюжетец, как в фильме "Невероятные приключения итальянцев в России". smile
    ul_vitalii
    1. Чёрный Вчера, 18:55
      Пора в Польше навести порядок. Михо спешит на помощь! wassat
      Чёрный
      1. Лексус Вчера, 19:03
        Если только с Мацеревичем на пару, "порадовать" местных психиатров. fellow
        Лексус
  3. Siegen Вчера, 18:54
    Похоже, Михаил Саакашвили великий шаман. Он умеет призывать Российскую Армию.
    Вначале призвал ее к себе - и Грузия лишилась двух регионов.
    Зимой съездил на Майдан - и Украина фактически лишилась Крыма...
    Думаю в Польшу ему въезд запретят - а то мало ли... belay
    Siegen
  4. Angel_and_Demon Вчера, 18:55
    Ведь Варшава может и не принять экс-президента Грузии,
    а паспорт у него есть? его же анулировали lol
    Angel_and_Demon
    1. Тралл Вчера, 19:01
      Вспоминается один фильм smile
      Тралл
      1. Володин Вчера, 19:13
        Спасибо! Не мог никак вспомнить, где я видел на экране Г.Родченкова)))
        Володин
        1. Тралл Вчера, 19:15
          Цитата: Володин
          Спасибо! Не мог никак вспомнить, где я видел на экране Г.Родченкова)))

          Пять баллов! laughing
          Тралл
        2. KondratKo Вчера, 19:34
          Родченков вылитый. А мне вот второй персонаж Грудинина напомнил. )))
          Не даром говорят, что у каждого человека, обязательно есть свой двойник на планете. )
          KondratKo
          1. Inok10 Вчера, 20:58
            Цитата: KondratKo
            Не даром говорят, что у каждого человека, обязательно есть свой двойник на планете. )

            ... или был ... Четверяшки ... совсем плохо с фантазией "за речкой" ... wink
            Inok10
            1. Офицер запаса Вчера, 21:59
              По поводу Грудинина в этом списке - перебор. Форум ВО - не сплетни бабушек у парадной. На таких вот комментариях потерять уважение форумчан можно запросто. Если есть что сказать против него - никто не запрещает. А такие вот плевки в спину много говорят об уровне комментирующего.
              Офицер запаса
              1. домохозяйка Вчера, 22:30
                Дак похож ведь, я давно заметила.
                домохозяйка
                1. Офицер запаса Вчера, 22:42
                  Внешние черты - не повод для низких оскорблений. Советский артист цирка народный артист СССР Герой Социалистического Труда Михаил Николаевич Румянцев (клоун Карандаш) свои усы специально стриг под Чарли Чаплина. Когда ему сказали, что такие же у Гитлера, то он это воспринял с юмором и стал высмеивать этот образ. Но если бы кто-то вот так его фото опубликовал рядом с фото Гитлера – это была бы нижайшая подлость. Может люди тогда умнее были? Да вроде нет. Но что-то ушло из нашей культуры, к сожалению…
                  Офицер запаса
                  1. домохозяйка Вчера, 23:08
                    Я просто сказала, что похож. Вон, женщина из России, чемпионка по метанию ножей - вылитая фрау Меркель. Просто факт.
                    домохозяйка
  5. Петр Царь Вчера, 18:58
    Цирк Михеила теперь гастролировать по Польше будет. Если в Грузию, на родину, не вернут. Порошенко зачищает тылы от конкурентов. Кто же теперь вместо Саакашвили будет главным раздражителем Петра?
    Петр Царь
    1. тол100в Вчера, 19:52
      Цитата: Петр Царь
      Кто же теперь вместо Саакашвили будет главным раздражителем Петра?

      Баба с косой!
      тол100в
      1. Петр Царь Вчера, 20:06
        Не зря она летала на молитвенный завтрак wink
        Петр Царь
  6. Egorovich Вчера, 19:02
    А из пшекии нужно посадить его на самолет в бандерию, и нигде не выпускать из самолета, как в фильме, про итальянцев в России. laughing
    Egorovich
  7. taiga2018 Вчера, 19:04
    это такая маленькая пакость Польше от Украины за антибандеровский закон...какая страна,такая и пакость...
    taiga2018
  8. faterdom Вчера, 19:04
    Со стороны поляков было правильным поручить Мишико составлять списки бандеровцев, которым надо давать 3 года. Ведь он их всех так хорошо знает.
    faterdom
  9. Вадим237 Вчера, 19:05
    Прорыв Украинской границы 2.0 - Мишка жги.
    Вадим237
  10. Лексус Вчера, 19:07
    Не знаю, а мне ей-богу не понятно, почему это "чудо" ещё в 2008-м не захватил "юго-осетинский" спецназ. Уж, если что-то делаешь, то делай до конца. Всё равно Россию во всех грехах обвинили.
    Лексус
  11. nahalenok911 Вчера, 19:07
    Что-то мне это напоминает... Итальянцы, не? Которые в России... ))))
    nahalenok911
  12. Петр Царь Вчера, 19:07
    Цитата: Siegen
    Похоже, Михаил Саакашвили великий шаман. Он умеет призывать Российскую Армию.
    Вначале призвал ее к себе - и Грузия лишилась двух регионов.
    Зимой съездил на Майдан - и Украина фактически лишилась Крыма...
    Думаю в Польшу ему въезд запретят - а то мало ли... belay


    Вот это хорошее предположение. В том раёне как раз и Словакия, Венгрия и Румыния уже рты пораскрывали на новые территории в Украине, а там и кусок поляка можно рвануть. А может дядьки западные решили в Польше как в Украине бардак устроить, то Порошенко не может Россию втянуть в конфликт бедолага.
    Петр Царь
  13. Proton Вчера, 19:09
    Сракашвили ,как Поняковский laughing лицо без паспорта,Михаил Самуэльевич,тож границы нарушал laughing
    Proton
  14. Василенко Владимир Вчера, 19:10
    не долго музыка играла ...
    Василенко Владимир
  15. Чичиков Вчера, 19:14
    Красиво перешел границу, его тезке, - по духу, пришлось пешком и не задаром...
    Чичиков
  16. mikh-korsakov Вчера, 19:15
    Вечное движение?! В движеньи мельник жизнь ведет, в движеньи. Ф, Шуберт. Или приключения М, Саакашвили на просторах Восточной Европы. Робинзон Крузо отдыхает.
    mikh-korsakov
  17. kefan Вчера, 19:21
    А что "Свадьба в Малиновке" уже закончилась?
    kefan
    1. Балу Вчера, 21:54
      Цитата: kefan
      А что "Свадьба в Малиновке" уже закончилась?

      Нет, не успевают писать очередную серию
      Балу
      1. Офицер запаса Вчера, 22:12
        Да нет, все проще. У пана атамана уже нема золотого запасу. Хлопцы разбегаются.
        Офицер запаса
  18. Nimitz Вчера, 19:28
    Вот только бы Поляки , не отправили его самолетом в Смоленск.
    А то опять виноваты окажемся.
    Nimitz
  19. Дормидонт Вчера, 19:42
    Разве пшеки его в розыск подавали? Его генацвале в сакартвело заждались с паяльниками и утюгами
    Дормидонт
  20. Пленник Вчера, 19:48
    Конечно в Польшу. Куда же ещё? Все "щирые" украинцы уходят в Польшу. lol
    Пленник
  21. pvv113 Вчера, 19:52
    и того, по закону, повезут уже обратно в Киев. А Киев – обратно в Варшаву?..

    Невероятные приключения Саакашвили в Европе laughing
    pvv113
  22. Комментарий был удален.
  23. demo Вчера, 20:17
    Возьми себе Боже, что нам негоже!
    demo
  24. bumerang. Вчера, 20:21
    Будет Саакашвили жить в воздухе. crying https://www.svoboda.org/a/28735850.html
    Двенадцать мигрантов уже почти два месяца остаются запертыми в своих каютах на борту парома, который ходит между Одессой и Стамбулом. И Украина, и Турция отказываются впускать их. По словам датской компании, обслуживающей паром, мигрантов пришлось запереть из-за проявленной ими агрессии и угроз броситься за борт. Министерство иностранных дел Дании ведет переговоры с властями Украины и Турции. Представитель украинской погранслужбы заявил, что мигранты хотели попасть из Турции в Румынию, но сели на другой паром, а документов для въезда на Украину у них нет. В Киеве настаивают, что Турция должна принять мигрантов обратно.

    Фирма, которой принадлежит судно, наняла охранников и пригласила сотрудников ООН, чтобы допросить пассажиров. Удалось выяснить, что шестеро из них – марокканцы, четверо из Алжира, гражданство двух других пока не установлено. Владельцы парома утверждают, что мигранты незаметно пробрались на судно во время погрузки.
    bumerang.
  25. Комментарий был удален.
  26. Radikal Вчера, 20:32
    Саакашвили после задержания в Киеве отправили в Польшу
    Странно - почему не в Грузию, там его с нетерпением ожидают! Значит ещё нужен... wassat
    Radikal
  27. Злюка Бобёр Вчера, 20:48
    обратно в Киев? вот смеху-то будет......
    Злюка Бобёр
  28. Сержант71 Вчера, 20:52
    Ждём новый прорыв через границу! wassat
    Сержант71
  29. olf Вчера, 21:24
    В Москву отправьте. ВВ обещал ему кое-что оторвать.
    olf
  30. rehev931 Вчера, 21:46
    так и будет как х... в проруби болтаться!!!
    rehev931
  31. ору219 Вчера, 22:37
    Его могут спокойно поляки сажать . На михо майданах присутствовало много черно красных бандеровских флагов .
    ору219
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