Большой прокол самураев

На днях министр иностранных дел Японии Таро Коно выступил с не совсем типичным для японской дипломатии антироссийским заявлением. Нет, я вовсе не хочу этим сказать, что антироссийская риторика в Токио не в почете, Совсем даже наоборот. Но она традиционно всегда крутится вокруг одной и той же любимой японцами темы – якобы спорной принадлежности четырех островов Курильской гряды.А тут вдруг японский министр выступил чуть ли не в ранге представителя сверхдержавы и заявил, что действия России «привели к ситуации, когда США вынуждены разрабатывать ядерные боезаряды малой мощности».«Сейчас дестабилизирует мировое ядерное сообщество Россия, которая продвигает разработку и применение малых ядерных боезарядов», — подчеркнул Коно. Он заявил, что Япония поддерживает новую ядерную доктрину США и что разработка США ядерных боезарядов малой мощности вызвана развитием подобных технологий Россией.Данный демарш японского министра привлек мое внимание сразу по двум причинам.Во-первых, бросился в глаза откровенный, я бы даже сказал дежурный проамериканизм этого представителя якобы суверенной японской власти. Который стал очень красноречивым напоминанием о том, «кто есть ху» в мировой политике. И какую незавидную роль в ней на самом деле играет Япония.И, судя по всему, роль эта очень мало отличается от той чисто служебной, которую эта раздавленная Америкой по итогам второй мировой войны страна, сподобилась получить из рук своих американских «освободителей».И действительно – нет ни одной причины считать, что современная Япония хотя бы на йоту более самостоятельна в вопросах внешней политики, нежели в сентябре 1945 года.Если кто-то в порядке доказательства «очевидного роста японских суверенных амбиций» напомнит о существовании в этой стране вооруженных сил, формально запрещенных её же собственной конституцией, то по этому поводу можно сказать только одно – оные вооруженные силы строятся и оснащаются в точном соответствии с военно-политическими интересами США, которые активно используют Японию в рамках своей глобальной политики.Кстати, именно история с возрождением запрещенной после войны японской армией, как нельзя лучше иллюстрирует тот факт, что Соединенным Штатам никакой закон не писан. А их руководящим принципом является пресловутое «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Ведь в конституции Японии черным по белому написано следующее:Однако, когда Штатам понадобилось нарастить военные силы на Дальнем Востоке против СССР и Китая, они тут же наплевали на все установленные ими же для японцев военные запреты и разрешили им практически всё, кроме того, что могло быть направлено исключительно против них. Именно поэтому Япония до сих пор не имеет авианосцев.Зато все остальные виды войск и вооружений, в том числе и наступательные, которые Японии полностью запрещены, она развивает без всяких проблем. Включая боевую ударную авиацию, десантные вертолетоносцы и морскую пехоту.Но мало того, Япония в последнее время, без единого возражения со стороны США, занялась разработкой наступательного ракетного оружия.Казалось бы, на таком фоне, когда сама Япония самым активным образом, вопреки международным обязательствам и законам собственной страны, восстанавливает свой наступательный военный потенциал, славящимся своей восточной мудростью японским политикам стоило бы помолчать в тряпочку насчет других стран, которые якобы чего-то там подрывают и дестабилизируют. Как то это не совсем умно со стороны державы, у которой у самой рыльце в пушку «по самое немогу».И тот факт, что японский министр самым нахальным образом игнорирует простое житейское правило. гласящее «чьё бы мычало, а твое бы молчало», говорит именно о том, что Япония не очень то способна действовать в точном соответствии с собственными интересами. И этот явно неформатный для Токио наезд на Россию, по поводу каких-то непонятных мини-ядерных зарядов, от которого за версту несет интересами Вашингтона, говорит о многом.И, прежде всего о том, что степень государственной самостоятельности Японии, несмотря на весь её суверенный антураж и даже собственную армию, остается, мягко говоря, под большим вопросом. Точно так же, кстати, как и Германии, которая до сих временами так усердно пляшет под американскую дудку, что возникает законное недоумение о причинах столь полного игнорирования немецким правительством немецких же национальных интересов. Которые, например, в самую последнюю очередь предполагают непредсказуемую конфронтацию с Россией из-за Украины.Что же касается Японии, то её подтверждаемая на практике подневольность Вашингтону, вынуждает Москву присматриваться к своей восточной соседке именно под этим углом зрения. Ведь одно дело – иметь отношения с полностью суверенной державой, отстаивающей свои, пусть и не очень приемлемые, но хотя бы понятные интересы. И совсем другое, когда под видом таковых подчиненная мировому гегемону страна, проталкивает именно то, что требуется её сюзерену.Тот факт, что тема Курильских островов многими в Японии поднимается в её самом жестком варианте – требований о безусловном возвращении якобы оккупированных Россией «северных территорий», лучше всего коррелирует не с японскими, но с американскими устремлениями. Две соседние страны, у которых есть обширные взаимные интересы, наверняка смогли бы выйти на какое-то компромиссное решение, устраивающее обе стороны. И такие варианты, вроде создания зон совместной экономической деятельности, время от времени всплывают в повестке дня переговоров.Но потом, как будто по мановению чьей-то невидимой руки, эти компромиссные инициативы сворачиваются, тон японской стороны снова ужесточается и уже вроде бы обозначившийся прогресс идет насмарку. И японский министр иностранных дел, вдруг наехавший на Россию по поводу её якобы дестабилизирующей роли в мировом ядерном сообществе, к которому, кстати, сама Япония не имеет никакого отношения. конечно же, не мог не понимать, к каким плачевным последствиям это приведет в диалоге по курильским делам. Но Япония, похоже, себе действительно не хозяйка. А зачем это нужно американцам, тоже небольшая загадка.Курильский архипелаг имеет немалое военно-стратегическое значение как островная гряда, прикрывающая Россию со стороны Тихого океана. Вполне очевидно, что жесткий переход хотя бы части здешних островов под суверенитет Японии самым фатальным образом скажется на прочности и надежности этого естественного пояса безопасности. А в случае размещения там иностранных (читай – американских) военных баз, что совершенно неизбежно в силу все той же подневольности Японии, вооруженные силы США получат очень удобный стратегический плацдарм для непосредственного контроля всего российского Дальнего Востока.Именно этого, похоже, больше всего и опасаются в Москве. И спасибо японскому министру иностранных дел, которые еще раз и предельно доходчиво напомнил о том, с кем на самом деле имеет дело Москва, когда ведет диалог с Токио.