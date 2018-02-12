00:07 13 февраля

Как российский ученый напугал всю Европу

12 апреля 1961 года состоялась первая попытка человечества покорить космос. От того, вернется ли с орбиты Юрий Гагарин, зависели перспективы завоевания просторов вселенной, или же это останется утопией на долгие годы.

Через три дня после возвращения на землю, первый космонавт дает пресс-конференцию. На вопрос о том, отличались ли истинные условия полета от тех, которые он представлял себе, Гагарин ответил: "В книге Циолковского очень хорошо описаны факторы космического полета. Я просто поражаюсь, как мог настолько правильно предвидеть наш замечательный ученый все то, с чем только что довелось встретиться, что пришлось испытать на себе."

Очень многие предположения Константина Циоковского оказались совершенно правильными.


Константин Эдуардович Циолковский - легендарный основоположник теоретической космонавтики. Он первым в мире предложил использовать искусственные спутники, ракеты и орбитальные станции еще задолго до того, как их можно было построить.



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Комментарии 5

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  1. FalconD Вчера, 20:11
    Даешь молодежь!
    Это гений своего времени!
    FalconD
  2. Egorovich Вчера, 20:13
    Великий Человек - Циолковский!!! Человек с большой буквы!!!
    Egorovich
  3. Теренин Вчера, 20:15
    Все гении опережают время.
    Теренин
  4. Лексус Вчера, 20:18
    В родное село М.Э.Циолковского Ижевское Рязанской области и сегодня дорога оставляет желать лучшего. Не захочешь, мысли про Луну и космос в голову напросятся.
    Лексус
  5. Симон Вчера, 21:55
    Цитата: Egorovich
    Великий Человек - Циолковский!!! Человек с большой буквы!!!

    Главное у этого человека было три класса образования. А вырос гений!
    Симон
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