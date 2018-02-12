Как российский ученый напугал всю Европу

12 апреля 1961 года состоялась первая попытка человечества покорить космос. От того, вернется ли с орбиты Юрий Гагарин, зависели перспективы завоевания просторов вселенной, или же это останется утопией на долгие годы.



Через три дня после возвращения на землю, первый космонавт дает пресс-конференцию. На вопрос о том, отличались ли истинные условия полета от тех, которые он представлял себе, Гагарин ответил: "В книге Циолковского очень хорошо описаны факторы космического полета. Я просто поражаюсь, как мог настолько правильно предвидеть наш замечательный ученый все то, с чем только что довелось встретиться, что пришлось испытать на себе."



Очень многие предположения Константина Циоковского оказались совершенно правильными.





Константин Эдуардович Циолковский - легендарный основоположник теоретической космонавтики. Он первым в мире предложил использовать искусственные спутники, ракеты и орбитальные станции еще задолго до того, как их можно было построить.









