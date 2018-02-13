Ответ читателям по поводу массового уничтожения российских солдат американцами
Читаю сообщения, присланные в личку, и чувствую себя виноватым. Вы правы, мои уважаемые друзья и коллеги. Не досмотрел. Шланганул. Занимался личным здоровьем вместо того, чтобы выразить позицию издания по вопросу, прямо касающемуся меня как журналиста. Я о шумихе, которая искусственно поднята в соцсетях по поводу огромных потерь МО РФ и ЧВК Вагнера в Сирии.
Давайте разбираться с потерями ЧВК Вагнера вместе. Если честно, то я вообще подумал, что этой статьи не потребуется. Военные прекрасно знают структуру и численность подразделений. Более того, военные понимают, что под одним и тем же названием могут скрываться совершенно разные по структуре и численности подразделения. Не может рота потерять "более 600 человек".
Я читаю многие издания и блоги и с удивлением понимаю, что в стране начинается истерика. Число убитых российских наемников растет как маслята в теплую дождливую погоду. От "возможно, нескольких русских" до "более 600 двухсотых". Ребята, вы что, массово сошли с ума?
Ясно, что среди читателей ещё остались идеалисты, которые верят в непогрешимость некоторых персонажей. Потому напомню, откуда выросли ноги у новости о гигантских потерях Вагнера. А то место, откуда ноги растут, находится на страничке Игоря Стрелкова в ВК.
Именно там наш донбасский герой выложил сведения от разведки ОБС. Ничего не заметили? Естественно, кроме цифр? А ведь главное в последней строчке сообщения. Гиркин, при всём своем опыте работы наемником, почему-то упрекает МО РФ в отрицании наличия российских солдат в Сирии. Ход-то уже опробован на Донбассе. Вспомните его посты с воспоминаниями и аналитикой по ситуации в ЛДНР.
И второе. Ребята, не напоминает ли это "тысячи убитых подводных конно-мотострелковых горных водолазов" на Украине? Свидетельств миллион, а вот фото нет. Аномальные зоны кругом.
Помните сбитый самолет? Там не было зоны? Через сколько часов, даже минут в интернете были выложены фото- и видеоматериалы? Те фото, что сегодня появились на некоторых ресурсах о разгромленной колонне, не вызывают даже улыбки. Это сколько нужно выпить алкоголя, чтобы поверить в фейковые фото!
Те, кто давно читает материалы на нашем ресурсе, знают, что, чем никчемнее победа, тем сильнее пропаганда. Тем больше "свидетельств" можно увидеть в сети. Сирийские боевики в этом не исключение. Как и их кураторы из Лондона и прочих цивилизованных мест.
Где сотни машин и куча уничтоженных танков? Где трупы врагов? Где веселые, прыгающие на трупах парни? Где бородатая морда лица, рассказывающая, как отряд морды героически уничтожил всех ещё до американского удара?
Так есть ли правда в том, что сегодня кормит достаточно большое количество "журналистов" и блогеров? Лично моё мнение: ребята вбросили достаточно топорную работу в сеть, и многие на это повелись, как телята на веревочке. Попробую коротко аргументировать. Совсем коротко.
1. ЧВК — структура закрытая. Длинный язык там не допускается просто потому, что это грозит серьезными последствиями для всех. Потому сказки о каких-то перехваченных радиопереговорах или "источнике из ЧВК" — полнейший бред.
2. Все сотрудники ЧВК прекрасно знают, что работать будут в боевых условиях. А значит, вариант умереть более чем вероятен. Помните двух россиян, которых показывали террористы в сети? Пленных. Кто-нибудь из них обмолвился о своей принадлежности к какой-либо ЧВК? А ведь об атаке 16 на более чем 80 с ножами многие знают...
3. Согласно договору о военном сотрудничестве Россия обязуется помогать Сирии в борьбе с ИГИЛ (запрещено в РФ). Все остальные противники Асада его забота. Или его оплата.
4. ССО России не настолько глупы, чтобы использовать для передвижения регулярные части сирийцев. Именно этим и объясняется отсутствие свидетельств о русских в колонне.
5. Возможности ССО РФ показала операция по вывозу тела погибшего героя Романа Филипова. Потому поверить в секретность американского удара по колонне сложновато. Имеющий уши (особенно в нужном месте) да услышит.
6. ЧВК — структура наднациональная. В частности, в ЧВК Вагнера, по непроверенным по определенным причинам сведениям, есть выходцы из большинства бывших советских республик. Это как атлеты из России на Олимпиаде. Просто люди. Без Родины, без флага, без гимна. А значит, русские там ни при чем.
7. Операция с обеих сторон никак не связана с задачами улучшения позиций, уничтожения какой-либо группировки. Ни тактических, ни стратегических задач не проглядывается. А вот другая, коммерческая сторона видна невооруженным глазом.
Можно продолжать. К примеру, ответить тем, кто связывает сбитый Су-25 и этот удар американцев. Самим не смешно? Или просочившиеся сведения о работе в районе пуска ракеты ССО России считаете фейком?
Другое дело, что Асад и его союзники, в том числе и мы, получили очень впечатляющий пример "взаимодействия" и "союзничества". Наверное, не утверждаю, что это истина, именно этим объясняются красивые действия ПВО Сирии против израильских самолетов.
В целом, я думаю, наша позиция по поводу мнимого разгрома русской ЧВК читателям ясна. Опять господа Гиркины, Эль Мюриды и прочие Фейгины жиденько сходили под себя. Не снимая штанов. Попытались связать государство и частную военную компанию.
Единственное, что несколько коробит душу, это Гиркин. Как быстро можно превратиться из честного солдата в либерального прихвостня!
А у читателей «ВО» ещё раз прощу прощения за себя и всех товарищей. В любой сече бывает так, что и удар пропускаешь. Иногда по глупой голове. Но каждый такой удар здорово лечит. Как лом, воткнутый в одно место, здорово исправляет осанку.
Давайте разбираться с потерями ЧВК Вагнера вместе. Если честно, то я вообще подумал, что этой статьи не потребуется. Военные прекрасно знают структуру и численность подразделений. Более того, военные понимают, что под одним и тем же названием могут скрываться совершенно разные по структуре и численности подразделения. Не может рота потерять "более 600 человек".
Я читаю многие издания и блоги и с удивлением понимаю, что в стране начинается истерика. Число убитых российских наемников растет как маслята в теплую дождливую погоду. От "возможно, нескольких русских" до "более 600 двухсотых". Ребята, вы что, массово сошли с ума?
Ясно, что среди читателей ещё остались идеалисты, которые верят в непогрешимость некоторых персонажей. Потому напомню, откуда выросли ноги у новости о гигантских потерях Вагнера. А то место, откуда ноги растут, находится на страничке Игоря Стрелкова в ВК.
Именно там наш донбасский герой выложил сведения от разведки ОБС. Ничего не заметили? Естественно, кроме цифр? А ведь главное в последней строчке сообщения. Гиркин, при всём своем опыте работы наемником, почему-то упрекает МО РФ в отрицании наличия российских солдат в Сирии. Ход-то уже опробован на Донбассе. Вспомните его посты с воспоминаниями и аналитикой по ситуации в ЛДНР.
И второе. Ребята, не напоминает ли это "тысячи убитых подводных конно-мотострелковых горных водолазов" на Украине? Свидетельств миллион, а вот фото нет. Аномальные зоны кругом.
Помните сбитый самолет? Там не было зоны? Через сколько часов, даже минут в интернете были выложены фото- и видеоматериалы? Те фото, что сегодня появились на некоторых ресурсах о разгромленной колонне, не вызывают даже улыбки. Это сколько нужно выпить алкоголя, чтобы поверить в фейковые фото!
Те, кто давно читает материалы на нашем ресурсе, знают, что, чем никчемнее победа, тем сильнее пропаганда. Тем больше "свидетельств" можно увидеть в сети. Сирийские боевики в этом не исключение. Как и их кураторы из Лондона и прочих цивилизованных мест.
Где сотни машин и куча уничтоженных танков? Где трупы врагов? Где веселые, прыгающие на трупах парни? Где бородатая морда лица, рассказывающая, как отряд морды героически уничтожил всех ещё до американского удара?
Так есть ли правда в том, что сегодня кормит достаточно большое количество "журналистов" и блогеров? Лично моё мнение: ребята вбросили достаточно топорную работу в сеть, и многие на это повелись, как телята на веревочке. Попробую коротко аргументировать. Совсем коротко.
1. ЧВК — структура закрытая. Длинный язык там не допускается просто потому, что это грозит серьезными последствиями для всех. Потому сказки о каких-то перехваченных радиопереговорах или "источнике из ЧВК" — полнейший бред.
2. Все сотрудники ЧВК прекрасно знают, что работать будут в боевых условиях. А значит, вариант умереть более чем вероятен. Помните двух россиян, которых показывали террористы в сети? Пленных. Кто-нибудь из них обмолвился о своей принадлежности к какой-либо ЧВК? А ведь об атаке 16 на более чем 80 с ножами многие знают...
3. Согласно договору о военном сотрудничестве Россия обязуется помогать Сирии в борьбе с ИГИЛ (запрещено в РФ). Все остальные противники Асада его забота. Или его оплата.
4. ССО России не настолько глупы, чтобы использовать для передвижения регулярные части сирийцев. Именно этим и объясняется отсутствие свидетельств о русских в колонне.
5. Возможности ССО РФ показала операция по вывозу тела погибшего героя Романа Филипова. Потому поверить в секретность американского удара по колонне сложновато. Имеющий уши (особенно в нужном месте) да услышит.
6. ЧВК — структура наднациональная. В частности, в ЧВК Вагнера, по непроверенным по определенным причинам сведениям, есть выходцы из большинства бывших советских республик. Это как атлеты из России на Олимпиаде. Просто люди. Без Родины, без флага, без гимна. А значит, русские там ни при чем.
7. Операция с обеих сторон никак не связана с задачами улучшения позиций, уничтожения какой-либо группировки. Ни тактических, ни стратегических задач не проглядывается. А вот другая, коммерческая сторона видна невооруженным глазом.
Можно продолжать. К примеру, ответить тем, кто связывает сбитый Су-25 и этот удар американцев. Самим не смешно? Или просочившиеся сведения о работе в районе пуска ракеты ССО России считаете фейком?
Другое дело, что Асад и его союзники, в том числе и мы, получили очень впечатляющий пример "взаимодействия" и "союзничества". Наверное, не утверждаю, что это истина, именно этим объясняются красивые действия ПВО Сирии против израильских самолетов.
В целом, я думаю, наша позиция по поводу мнимого разгрома русской ЧВК читателям ясна. Опять господа Гиркины, Эль Мюриды и прочие Фейгины жиденько сходили под себя. Не снимая штанов. Попытались связать государство и частную военную компанию.
Единственное, что несколько коробит душу, это Гиркин. Как быстро можно превратиться из честного солдата в либерального прихвостня!
А у читателей «ВО» ещё раз прощу прощения за себя и всех товарищей. В любой сече бывает так, что и удар пропускаешь. Иногда по глупой голове. Но каждый такой удар здорово лечит. Как лом, воткнутый в одно место, здорово исправляет осанку.
Автор: Александр Ставер
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