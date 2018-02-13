12:11 13 февраля

Ответ читателям по поводу массового уничтожения российских солдат американцами

Читаю сообщения, присланные в личку, и чувствую себя виноватым. Вы правы, мои уважаемые друзья и коллеги. Не досмотрел. Шланганул. Занимался личным здоровьем вместо того, чтобы выразить позицию издания по вопросу, прямо касающемуся меня как журналиста. Я о шумихе, которая искусственно поднята в соцсетях по поводу огромных потерь МО РФ и ЧВК Вагнера в Сирии.



Давайте разбираться с потерями ЧВК Вагнера вместе. Если честно, то я вообще подумал, что этой статьи не потребуется. Военные прекрасно знают структуру и численность подразделений. Более того, военные понимают, что под одним и тем же названием могут скрываться совершенно разные по структуре и численности подразделения. Не может рота потерять "более 600 человек".


Я читаю многие издания и блоги и с удивлением понимаю, что в стране начинается истерика. Число убитых российских наемников растет как маслята в теплую дождливую погоду. От "возможно, нескольких русских" до "более 600 двухсотых". Ребята, вы что, массово сошли с ума?

Ясно, что среди читателей ещё остались идеалисты, которые верят в непогрешимость некоторых персонажей. Потому напомню, откуда выросли ноги у новости о гигантских потерях Вагнера. А то место, откуда ноги растут, находится на страничке Игоря Стрелкова в ВК.

Именно там наш донбасский герой выложил сведения от разведки ОБС. Ничего не заметили? Естественно, кроме цифр? А ведь главное в последней строчке сообщения. Гиркин, при всём своем опыте работы наемником, почему-то упрекает МО РФ в отрицании наличия российских солдат в Сирии. Ход-то уже опробован на Донбассе. Вспомните его посты с воспоминаниями и аналитикой по ситуации в ЛДНР.

И второе. Ребята, не напоминает ли это "тысячи убитых подводных конно-мотострелковых горных водолазов" на Украине? Свидетельств миллион, а вот фото нет. Аномальные зоны кругом.

Помните сбитый самолет? Там не было зоны? Через сколько часов, даже минут в интернете были выложены фото- и видеоматериалы? Те фото, что сегодня появились на некоторых ресурсах о разгромленной колонне, не вызывают даже улыбки. Это сколько нужно выпить алкоголя, чтобы поверить в фейковые фото!

Те, кто давно читает материалы на нашем ресурсе, знают, что, чем никчемнее победа, тем сильнее пропаганда. Тем больше "свидетельств" можно увидеть в сети. Сирийские боевики в этом не исключение. Как и их кураторы из Лондона и прочих цивилизованных мест.

Где сотни машин и куча уничтоженных танков? Где трупы врагов? Где веселые, прыгающие на трупах парни? Где бородатая морда лица, рассказывающая, как отряд морды героически уничтожил всех ещё до американского удара?

Так есть ли правда в том, что сегодня кормит достаточно большое количество "журналистов" и блогеров? Лично моё мнение: ребята вбросили достаточно топорную работу в сеть, и многие на это повелись, как телята на веревочке. Попробую коротко аргументировать. Совсем коротко.

1. ЧВК — структура закрытая. Длинный язык там не допускается просто потому, что это грозит серьезными последствиями для всех. Потому сказки о каких-то перехваченных радиопереговорах или "источнике из ЧВК" — полнейший бред.

2. Все сотрудники ЧВК прекрасно знают, что работать будут в боевых условиях. А значит, вариант умереть более чем вероятен. Помните двух россиян, которых показывали террористы в сети? Пленных. Кто-нибудь из них обмолвился о своей принадлежности к какой-либо ЧВК? А ведь об атаке 16 на более чем 80 с ножами многие знают...

3. Согласно договору о военном сотрудничестве Россия обязуется помогать Сирии в борьбе с ИГИЛ (запрещено в РФ). Все остальные противники Асада его забота. Или его оплата.

4. ССО России не настолько глупы, чтобы использовать для передвижения регулярные части сирийцев. Именно этим и объясняется отсутствие свидетельств о русских в колонне.

5. Возможности ССО РФ показала операция по вывозу тела погибшего героя Романа Филипова. Потому поверить в секретность американского удара по колонне сложновато. Имеющий уши (особенно в нужном месте) да услышит.

6. ЧВК — структура наднациональная. В частности, в ЧВК Вагнера, по непроверенным по определенным причинам сведениям, есть выходцы из большинства бывших советских республик. Это как атлеты из России на Олимпиаде. Просто люди. Без Родины, без флага, без гимна. А значит, русские там ни при чем.

7. Операция с обеих сторон никак не связана с задачами улучшения позиций, уничтожения какой-либо группировки. Ни тактических, ни стратегических задач не проглядывается. А вот другая, коммерческая сторона видна невооруженным глазом.

Можно продолжать. К примеру, ответить тем, кто связывает сбитый Су-25 и этот удар американцев. Самим не смешно? Или просочившиеся сведения о работе в районе пуска ракеты ССО России считаете фейком?

Другое дело, что Асад и его союзники, в том числе и мы, получили очень впечатляющий пример "взаимодействия" и "союзничества". Наверное, не утверждаю, что это истина, именно этим объясняются красивые действия ПВО Сирии против израильских самолетов.

В целом, я думаю, наша позиция по поводу мнимого разгрома русской ЧВК читателям ясна. Опять господа Гиркины, Эль Мюриды и прочие Фейгины жиденько сходили под себя. Не снимая штанов. Попытались связать государство и частную военную компанию.

Единственное, что несколько коробит душу, это Гиркин. Как быстро можно превратиться из честного солдата в либерального прихвостня!

А у читателей «ВО» ещё раз прощу прощения за себя и всех товарищей. В любой сече бывает так, что и удар пропускаешь. Иногда по глупой голове. Но каждый такой удар здорово лечит. Как лом, воткнутый в одно место, здорово исправляет осанку.
Автор: Александр Ставер


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 110

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  1. Мар.Тира Сегодня, 06:20
    Спасибо за статью,.во время.Только вряд ли это образумит буйные головы.Сейчас сопли полетят с новой силой.А про Гиркина согласен.Мается человек от безделия,и своей невостребованности.
    Мар.Тира
    1. Chertt Сегодня, 07:07
      Цитата: Мар.Тира
      .А про Гиркина согласен.Мается человек от безделия,и своей невостребованности.

      Хотя человек небесполезный. Россия могла бы использовать его качества, в своих целях. (У хорошего хозяина, любая дрянь в дело идет. Гоголь "Мертвые души" 2 том)
      Chertt
      1. Мар.Тира Сегодня, 07:44
        Ну если откровенно,она его уже использовала .Когда послала создавать ополчение Новороссии,а потом выбросила.Политическая обстановка сменилась,и он стал не нужен.
        Мар.Тира
        1. Chertt Сегодня, 07:47
          Цитата: Мар.Тира
          Ну если откровенно,она его уже использовала

          Имеет место быть мнение, что до сих пор успешно использует. Хотя это, чуть чуть конспирология wink
          Chertt
      2. Stas157 Сегодня, 07:47
        . Ответ читателям по поводу массового уничтожения российских солдат американцами

        Я так и не понял из статьи, так был ли удар американцев по ЧВК или нет??
        . коробит душу, это Гиркин. Как быстро можно превратиться из честного солдата в либерального прихвостня!

        А может человек правду сказал, а вы его за это в либералы! Вы же сами точно не знаете, был ли или не был тот удар.
        Похоже, что удар всё-таки был, и были жертвы. Только не в той размерности. Тогда получается Стрелков не соврал, а ошибся в количестве. Но, он точно, кстати, ничего и не утверждал!
        Stas157
        1. Ингвар 72 Сегодня, 08:08
          Цитата: Stas157
          Похоже, что удар всё-таки был, и были жертвы
          Родственники и знакомые Игоря Косотурова, Станислава Матвеева, Владимира Логинова и Кирилла Ананьева подтвердили СМИ информацию об их гибели на территории Сирийской Арабской Республики.
          Ингвар 72
          1. Рязанец87 Сегодня, 11:15
            Не думаю, что это исчерпывающий список. Тем более, помимо убитых наверняка есть и раненые.
            Если уж конкретно по "вагнеровцам", то:
            - кто их набирает?
            - кто их снабжает?
            - где их тренируют?
            - кто им платит?
            Видимо, Асад...ага-ага.
            Впрочем, по мнению автора статьи:
            "..Просто люди. Без Родины, без флага, без гимна. А значит, русские там ни при чем."
            Рязанец87
          2. twviewer Сегодня, 12:10
            Единственное, что несколько коробит душу, это Гиркин. Как быстро можно превратиться из честного солдата в либерального прихвостня!

            Прежде чем писать список из глупостей журналисту неплохо было бы узнать, что самый высокопоставленный либерал в стране В.В. Путин, что он лично и через пресс-секретаря не раз подтвердил.
            twviewer
        2. Околоточный Сегодня, 10:23
          У Явлинского спроси, у кумира своего. Потребовал у ВВП объяснения за "гибель сотен русских". Откуда же вы берётесь?
          Околоточный
        3. Отражение Луны Сегодня, 12:09
          А знаете это вполне ожидаемо, что после предыдущей статьи "читатели" связались с автором и он теперь чувствует себя сильно виновным)))
          Отражение Луны
      3. Sefevi Сегодня, 10:53
        Сколько бы не отрицали, но факт имеет место быть! Возможно не 200 или 300, но явно не один десяток. Об этом пишут не только зарубежные сайты и ресурсы. а ещё и российские-http://warsonline.info/siriia/novosti/
        siriia/deir-120218-1.html
        Sefevi
        1. Валерий Саитов Сегодня, 11:29
          Не может рота потерять "более 600 человек".)))Автор не дописал- Рота включает в себя от 3 до 6 взводов, то есть может состоять от 45 до 360 человек. Командует ротой командир роты. Это майорская должность. По факту командует старший лейтенант или капитан (в армии командира роты или называют ласково и сокращенно — ротный).
          В Сирии в провинции Дэйр-эз-Зор 7 февраля, в день, когда американская коалиция против ИГ («Исламское государство», запрещенная в России организация) нанесла массированный удар по проасадовским силам в долине реки Евфрат, погибли по крайней мере четыре россиянина, которые были бойцами ЧВК Вагнера. Их имена назвала группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) в своем Twitter со ссылкой на сообщения родственников и знакомых в социальных сетях.
          По данным CIT, в Дэйр-эз-Зоре погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области, а также Владимир Логинов из Калининградской области.
          Валерий Саитов
    2. 210окв Сегодня, 09:31
      А почему бы ему,мающемуся не применить свою нерастраченную силу в той же ЧВК?Опыт у него есть..Правда язык..Наверное и не берут.
      Цитата: Мар.Тира
      Спасибо за статью,.во время.Только вряд ли это образумит буйные головы.Сейчас сопли полетят с новой силой.А про Гиркина согласен.Мается человек от безделия,и своей невостребованности.
      210окв
      1. jjj Сегодня, 10:31
        Выборы скоро, вот и носит ветер чужие мечты
        jjj
  2. Комментарий был удален.
  3. elenagromova Сегодня, 06:27
    Мне кажется, основная проблема даже не в том, верить или не верить Министерству обороны или же Стрелкову. Сейчас есть слухи, что четверо россиян там было. Но проверить, опять же, невозможно. Плохо то, как это все подается. Жаль, что команда Стрелкова подает это с каким-то злорадством, что ли. Под таким соусом: "мы были правы, не надо было лезть в эту Сирию".
    В любом случае, имел место акт агрессии со стороны США. И погибших сирийцев так же жаль, как и любых других людей. Вечная им память, этим ребятам, которые боролись с терроризмом, но приняли смерть от тех, кто якобы тоже борется с терроризмом, а на самом деле... Не главное тут национальность.
    elenagromova
    1. Мар.Тира Сегодня, 06:41
      Здравствуй Лена.МО не может комментировать такие вещи,как бои местного значения на диванах.Тем более они уже высказались по поводу этого боя.А уж кто верит,кто нет,это их проблемы.
      Мар.Тира
      1. karish Сегодня, 08:14
        Цитата: Мар.Тира
        .МО не может комментировать такие вещи

        Это вообще не военнослужащие МО , наёмники.
        Не относящиеся к регулярным подразделениям.
        Что МО должно комментировать ?
        они воюют за деньги , знают на что идут.
        Ну проплатили им захват нефтяных месторождений , ну не получилось.
        Кто погиб - семьи получат компенсации , раненных вылечат и то же получат компенсации.
        Всё как на обычной работе.
        karish
        1. роман66 Сегодня, 09:49
          дело-то не в том , россияне там или нет( мало ли их в бармалеи пошли и сколько их там накрошили) а в том , что ваши амеровские друзья трогательно охраняют террористов от правительственных войск
          роман66
  4. Uncle Lee Сегодня, 06:27
    Пусть тогда этот фейк будет на совести его издавших !
    Uncle Lee
    1. Chertt Сегодня, 06:42
      Цитата: Uncle Lee
      Пусть тогда этот фейк будет на совести его издавших !

      У них на "совести" столько всего, что один дополнительный фейк, ситуацию не изменит.
      Chertt
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:16
        Цитата: Chertt
        ситуацию не изменит.

        Тогда пусть идет в копилку обвинений !
        Uncle Lee
    2. влад66 Сегодня, 08:02
      Цитата: Uncle Lee
      Пусть тогда этот фейк будет на совести его издавших !

      У Гиркина на совести столько,что очистить его совесть может только пистолет с одним патроном. hi
      влад66
      1. Гардамир Сегодня, 08:28
        пистолет с одним патроном
        Если бы не Стрелков, тысячи погибших были бы в Крыму. Так что не будьте так категоричны.
        Гардамир
        1. влад66 Сегодня, 08:32
          Цитата: Гардамир
          тысячи погибших были бы в Крыму.

          Да ну,а не "вежливые" люди? request
          влад66
          1. Гардамир Сегодня, 08:40
            "вежливые" люди?
            вежливые люди это март. вспомните апрель, май. Если бы Донбасс не оттянул на себя, все эти ломанулись бы на Крым. И "кондиционеры" бы взрывались не в Донецке, а в Симферополе.
            Гардамир
            1. влад66 Сегодня, 08:47
              Цитата: Гардамир
              вежливые люди это март.

              Леонид вежливые люди это конец февраля,согласен что Гиркин там был раньше
              Цитата: Гардамир
              вспомните апрель, май.

              Люди одни были счастливы что вернулись в Россию,другим было все равно,дочери офицеров драпали вна Украину. hi
              Цитата: Гардамир
              Если бы Донбасс не оттянул на себя, все эти ломанулись бы на Крым

              Донбасс как раз и начал в апреле после Крымского референдума и там кстати и не было вежливых людей. request hi
              влад66
              1. Гардамир Сегодня, 08:51
                не было вежливых людей.
                извините убегаю, поэтому если будет время посмотрите российский фильм Стрелок-2, не Украина, Средняя Азия, но ассоциации....
                Гардамир
            2. andj61 Сегодня, 11:50
              Цитата: Гардамир
              "вежливые" люди?
              вежливые люди это март. вспомните апрель, май. Если бы Донбасс не оттянул на себя, все эти ломанулись бы на Крым. И "кондиционеры" бы взрывались не в Донецке, а в Симферополе.

              Ага,ломанулись бы... Самому-то не смешно? bully
              andj61
  5. sergo1914 Сегодня, 06:37
    Оправдания всегда выглядят жалко. Особенно корявые, сляпанные на скорую руку. С кучей ошибок. Жидко под себя, по моему, сходил автор статьи.
    sergo1914
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 06:51
    Толково и точно.Где видео?Весь инет визжал-бы уже как ошпаренный.Однако-тю-тю.Много разного про это пропихнули.А,ведь многие поверили.Мне на работе приходится "отстрелливаться".Хотя сам толклм непонимаю.Кому нужен этот фейк с 600 погибшими из Роты? Ни фа се рота!sergo1914 Вы в курсе событий?Скинте пару роликов про кучу трупов,которых,кстати,судя по некоторым каналам,порядка 600-уже вывезли в Ростов.А если нароете видео бабахов-тогда-Почёт Вам и Уважение.Работайте.
    ВЕРЕСК
    1. Ulax Сегодня, 07:23
      https://youtu.be/Ouf7hQ4wKeM
      Ulax
      1. Victor Jnnjdfy Сегодня, 07:45
        Вы берете плохой пример с пресс-службы нашего МО. Они как-то умудрились в качестве доказательств использовать картинки из компьютерной игры. Удар был. Потери тоже. Вопросы есть. Например. Кто направил бойцов ЧВК отжимать нефтянку и при этом проигнорировал вопросы взаимодействия с МО РФ? Почему МО оказывается не в курсе, чем занимается ЧВК?
        Victor Jnnjdfy
      2. Вас Влад Сегодня, 07:48
        Цитата: Ulax
        Ulax

        Таких видео в интернете тысячи,только там под ними буковки другие!Возьмите видео ,подпишите по интересу, вуаля готово!
        Вас Влад
      3. kotdavin4i Сегодня, 07:56
        А ничего что это видео фейк из компьютерной игры?
        https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0&f
        eature=youtu.be - вот оригинал выложено в сеть в 2015 году.
        kotdavin4i
      4. andre Сегодня, 11:24
        Ухахаха да я в эту игру играл!!!
        andre
  7. elenagromova Сегодня, 06:59
    Еще один момент. Увеличивая число жертв, те, кто громче всех об этом трубят, снижают доверие к себе еще больше. Все-таки, скажем, в то, что погибших около сотни, поверить легче, чем в 600 погибших. Зачем?
    elenagromova
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:11
      Елена. hi С Уважением к Вам.Но-вы сами в это верите?Или просто-сомневаетесь? Где факты?Бармалеи уже всё давно-бы в инет скинули,как и матрасы.Не думаю,что Вы повелись на этот развод.Тем-более,что у "Вагнера" нет даже 600 бойцов.Тем-более,что некоторые из них работают в других государствах.Хотя,по сути-"Вагнер"-фейк. Для многих. Но-в реальности,немножко другое.Не расстраивайтесь.Скоро узнаем.Сказать не могу когда.Подождём.И не плачте о "убиенных". Небыло такого ничего.Или Вагнеровцы полные ? Профи прокололись в песочнице! Не мне Вам обьяснять,чему верить. hi
      ВЕРЕСК
      1. elenagromova Сегодня, 07:47
        Я не знаю. Свечку не держала. По-любому, погибли люди. Мне лично их жаль, кто бы они ни были - сирийцы, представители "Хизбаллы", иранцы или же, как кто-то утверждает, россияне. По-любому, это были НАШИ люди - в том смысле, что сражающиеся за правду. Даже не так. Не просто жаль по-обывательски, а жаль, что ушли бойцы.
        elenagromova
      2. Ингвар 72 Сегодня, 08:13
        Цитата: ВЕРЕСК
        Тем-более,что у "Вагнера" нет даже 600 бойцов.

        Не знаю. Только в Тольятти есть пара погибших в Сирии. А по стране? request
        Ингвар 72
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:19
          Из "Вагнера"?
          ВЕРЕСК
          1. Ингвар 72 Сегодня, 08:20
            Не знаю, но точно не официалы.
            Ингвар 72
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:41
              Так уточните.Нечого горячку пороть.Из Сирии и у нас пару похорон уже было.
              ВЕРЕСК
              1. Ингвар 72 Сегодня, 08:52
                Цитата: ВЕРЕСК
                Так уточните.Нечого горячку пороть

                Так я и не порю. Насколько я знаю, наших ЧВК в Сирии всего два, так что и вариантов, где служили погибшие то же два.
                Цитата: ВЕРЕСК
                Из Сирии и у нас пару похорон уже было.
                Повторюсь - официально из Тольятти никто не погибал. А если и у вас то же пара, то тогда сколько по стране? hi
                Ингвар 72
                1. insular Сегодня, 09:01
                  Цитата: Ингвар 72
                  А если и у вас то же пара, то тогда сколько по стране?

                  Вот так и рождаются слухи. Один не поставил кавычки, другой уже подхватил не уточняя...
                  insular
                  1. Ингвар 72 Сегодня, 10:05
                    Цитата: insular
                    Вот так и рождаются слухи.

                    Буду ехать по Баныкина - заеду на кладбище, сфотографирую.
                    Ингвар 72
                2. ВЕРЕСК Сегодня, 09:03
                  Официально ЧВК у нас нет. Есть ребята,ищущие себе просто приключений,или за деньги,на свою пятую точку.
                  ВЕРЕСК
        2. Злой543 Сегодня, 10:27
          Цитата: Ингвар 72
          Цитата: ВЕРЕСК
          Тем-более,что у "Вагнера" нет даже 600 бойцов.

          Не знаю. Только в Тольятти есть пара погибших в Сирии. А по стране? request

          Ну в Москве то же. Был фанат страйкбола, записался хотя в армии не служил, а война не страйкбол, там убивают по настоящему
          Злой543
    2. красноярск Сегодня, 07:38
      Цитата: elenagromova
      Еще один момент. Увеличивая число жертв, те, кто громче всех об этом трубят, снижают доверие к себе еще больше. Все-таки, скажем, в то, что погибших около сотни, поверить легче, чем в 600 погибших. Зачем?

      Статья мне не понравилась по двум моментам:
      1 .= Просто люди. Без Родины, без флага, без гимна. А значит, русские там ни при чем.=
      Вот так запросто открестился от российской ЧВК, работающей там, уверен, под руководством командующего российской группировкой войск в Сирии. Дескать, если их там и побили, то ЧО их жалеть, не русские ведь. 2. Ни в одной статье на эту тему не читал о потерях более 217человек, и менее 177. А тут сразу 600 Если пытаются расскрыть одну ложь с помощью другой лжи, то, сами понимаете.....
      красноярск
      1. elenagromova Сегодня, 07:55
        Вот я как раз и выступаю против той точки зрения, что, если русские, то жалко, а если сирийцы - то и Бог с ними...
        600 человек - это, конечно, преувеличение. И очень сильное.
        elenagromova
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:07
          Ёкарный бабай.Ничего небыло.Фейк чистой воды.
          ВЕРЕСК
      2. Житель Урала Сегодня, 09:15
        Так и МО их не считает, хотя чвк туда и отправлялись чтобы наземные операции проводить неофициально, так как официально еще Лавров сказал, что наши солдаты там не будут воевать "никогда и низачто". А сейчас просто неграждане -типа сами полезли.
        Про такое количество конечно фейк, но то что наше чвк там под раздачу попало - это получается уже факт. Вот кто виноват, сами полезли, или это такая тонкая операция на "авось", что ожидали, что те в панике побегут? Я не верю что там действия ведутся вне плана МО.
        Житель Урала
        1. Злой543 Сегодня, 10:51
          "А сейчас просто неграждане -типа сами полезли."

          В принципе сами и за деньги, это их осознанный выбор.
          Злой543
  8. samarin1969 Сегодня, 07:08
    Не замечал раньше такой системной работы против двух затерянных в сети блогеров. Это примерно как молотом по ореху. Так можно добиться и противоположного эффекта. Вряд ли поднятый шум окажет помощь "отрядам" в Сирии.
    samarin1969
  9. Комментарий был удален.
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:10
    Статья хорошая. Больше и сказать нечего. hi
    rotmistr60
  11. Алекс фон Дорн Сегодня, 07:12
    Не знаю сколько и кого там погибло, но факт нападения был. Неплохо бы ответить....
    Алекс фон Дорн
  12. astill07 Сегодня, 07:16
    Просматривал, практически, все
    дайджесты англояз. по "Сирия".
    Сообщения об этом "событии" есть
    (1) начальные от США, что "предположительно, возможно", т.е.,
    теоретически, там было какое-то кол-во
    "русских". В след. дни полный ноль
    продолжений или обсуждений. Не упоминаются даже "курдские" источники.
    (2). вчера-сегодня появились сообщения
    о "нескольких" погибших "русских", но ВСЕ они указывают (ссылаются) на российские источники информации. Всем, здесь, уже известные.
    Так, что все это, в основном, информвойна. С "бойцами", и там, и,
    к сожалению, тут.
    astill07
  13. Ulax Сегодня, 07:18
    Для автора и тех кто отрицает потери чвк вагнера https://youtu.be/Ouf7hQ4wKeM
    Ulax
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:36
      Дата на видео-стёрта.Что-то напоминает очередной скид Варфейс.ЧВК,вооруженные только стрелковым,с бронетехникой,без разведки и ПЗРК,даже без прикрытия боковых арьергардов-это что за ясли?Для парней,прошедших не одну войну-они на рыбалку ехали или на дискотеку в соседнюю деревню?
      ВЕРЕСК
      1. Ulax Сегодня, 07:47
        Надеюсь это фейк, но как быть с сообщениями о том что «Родственники троих россиян, о гибели которых в Сирии стало известно ранее, подтвердили информацию об их смерти»
        Ulax
        1. insular Сегодня, 07:58
          Цитата: Ulax
          Надеюсь это фейк, но как быть с сообщениями о том что «Родственники троих россиян, о гибели которых в Сирии стало известно ранее, подтвердили информацию об их смерти»

          Забиваю в поисковике запрос:
          Родственники троих россиян, о гибели которых в Сирии стало известно ранее, подтвердили информацию об их смерти

          Получаю ответ и все источники как на подбор:
          echo.msk.ru
          regnum.ru
          meduza.io
          discred.ru
          unian.net
          mk.ru
          kommersant.ru
          ...
          Мой вам совет, не верьте подобным источникам. Верьте сразу комитету бездетных матерей, там и не такое напишут (ну если хочется душещипательной жетушки).
          insular
        2. Александр War Сегодня, 08:01
          Это фейковое видео ,взято тут
          Александр War
          1. Околоточный Сегодня, 10:26
            На "ИА Рекс" один автор выложил по пунктам фейкомётство.
            Околоточный
      2. vandarus Сегодня, 09:47
        "ЧВК с ПЗРК, боковые арьергарды" с умным видом такую х..ю!
        Вереск, кто ты?
        vandarus
    2. elenagromova Сегодня, 07:51
      Ни в коем случае не хочу кощунствовать. Но это похоже на компьютерную игру
      elenagromova
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:14
        Оно и есть.Типа-Варфейс что-то.На видео-5-ти тонный урал опрокидывается от попадания ракеты,аналога С-8 метра в пяти от него.Ка-ак? Перевернуть 5-ти тонную машину,плюс с грузом осколочная и не рядом? У младшего спрошу,что за игрушка.Он всё знает в играх.Кстати-графика на ролике не реальная для беспилотника.Слишком квадратично и удобоваримо.Год,где-то 92-98й разработки игры.Ещё нет толковых компов.
        ВЕРЕСК
  14. Гардамир Сегодня, 07:24
    Автор опоздал с опровержением. Да не 600, но погибшие с нашей стороны есть.
    Гардамир
    1. insular Сегодня, 08:01
      Цитата: Гардамир
      Да не 600, но погибшие с нашей стороны есть.

      С чьей "с нашей"?
      insular
      1. Ингвар 72 Сегодня, 08:19
        Цитата: insular
        С чьей "с нашей"?

        С Русской.
        Ингвар 72
        1. insular Сегодня, 09:48
          Цитата: Ингвар 72
          С Русской.

          Так то в России, за наемничество - статья... Вы уверены что они русские? Что они на нашей стороне? Что выполняли наши задачи, а не скажем Асада (за барыш ломануться на промысел, не согласовав это с Коорд.центром)?
          Ну и последне, на русской стороне могуть быть только ВС РФ.
          insular
          1. Ингвар 72 Сегодня, 10:06
            Цитата: insular
            Вы уверены что они русские?

            Уверен.
            Ингвар 72
      2. Гардамир Сегодня, 08:21
        С чьей "с нашей"?
        Вы наверно сотрудник госдепа, если мнение организаций работающих за деньги российского правительства не авторитет?
        Гардамир
        1. insular Сегодня, 08:28
          Цитата: Гардамир
          если мнение организаций работающих за деньги российского правительства не авторитет?

          Сейчас о какой конкретно организации речь и о каком конкретном мнении?
          Будьте точнее пожалуйста. Мнение Медузы и Эха, для меня не авторитет, хоть они работают и на деньги РФ... Вы о них?
          Цитата: Гардамир
          Вы наверно сотрудник госдепа
          Очень не хотелось бы делать преждевременных выводов о уровне вашего интеллекта. По этому ответьте пожалуйста на вопросы, они на мой взгляд закономерны.
          insular
          1. Гардамир Сегодня, 08:36
            уровне вашего интеллекта
            Я себе цену знаю и адекватные люди общающиеся здесь тоже. Почему я вам должен что-то доказывать? Министерство Обороны лжёт также, как Эхо Москвы, какая разница кому верить или нет. Недавно сбили нашего лётчика, заметьте не ЧВК. И пока "шли бои" в интернете МО молчало, но доказательства оказались сильны. И гибель лётчика признали и героем наградили. А не было бы доказательств, даже жена бы не простилась.
            Гардамир
            1. insular Сегодня, 08:41
              Цитата: Гардамир
              Почему я вам должен что-то доказывать?

              Наверное потому, что Вы в утвердительной форме на общественном ресурсе пишете нечто, на что я, прочитав это имею вопросы. На заданные вопросы я увидел оскорбительный полу вопрос полубред про госдеп в ответ. От того, ценность Вашего мнения стремится к нулю, а о себе вы можете быть хоть какого мнения.
              Цитата: Гардамир
              . А не было бы доказательств, даже жена бы не простилась.

              Не надо выдавать свои желания за действительность. Именно зная о Вашей склонности перекрашивать события я и уточнил, кто в данном случае "Ваши".
              insular
              1. Гардамир Сегодня, 08:49
                в утвердительной форме на общественном ресурсе пишете нечто,
                Видите ли, я очень любопытный человек, прежде чем отвечать вам, я прочитал ваши комментарии. Перечитайте сами, что касается "госдепа" это такой провокативный сарказм. Давно пора перестать обзывать друг друга, госдеповцами, либералами, украинцами и пр.
                Да вы меня не обзывали госдеповцем, просто я вас опередил.
                У всех своё мнение.
                Почитайте мои вчерашние комментарии, я не хотел, чтоб гибель русских людей оказалась правдой, но кажется увы....
                Гардамир
                1. insular Сегодня, 08:56
                  Цитата: Гардамир
                  я прочитал ваши комментарии.

                  Цитата: Гардамир
                  Да вы меня не обзывали госдеповцем, просто я вас опередил.

                  То, что вы ноль, я теперь уже для себя тоже определил. Вместо ответа за свои слова, вы полезли в чужое бельё копаться.
                  Да еще и со своими домыслами наперед. Это Фантастика! laughing
                  А главное, сразу ясно о ценности Вашего мнения - оно такое же, на передок...
                  insular
  15. Albatroz Сегодня, 07:28
    Если нет достоверной информации
    ЧВК — структура закрытая

    Тогда нечего вообще впустую языком молоть и переливать из пустого в порожнее
    Это я не к статье, а к ситуации.
    Спасибо автору за пояснения и тема, так понимаю, исчерпана
    Albatroz
  16. rassom Сегодня, 07:53
    "А ведь об атаке 16 на более чем 80 с ножами многие знают..." это про что?
    rassom
    1. Житель Урала Сегодня, 09:20
      Сон мальчика-бананана... (х,ф "Асса")
      Житель Урала
  17. Одиссей Сегодня, 08:08
    Такое "опровержение" хуже молчания.
    1) Уже пошли имена.Вот,например. -http://rusvesna.su/news/1518463428. Издание как мы видим-"ультро патриотическое".
    2) Стрелков известен тем что говорит то,что надо и что не надо.Его можно обвинять в чем угодно,но только не в сознательном вранье.
    3) Про 600 трупов он написал,что ему самому это кажется недостоверным.
    4) Штат роты Вагнера не соответствует армейскому,плюс там была арт и броне- группа.
    5)Неясно какие видео с ночного боя хочет видеть автор.Если же он думает,что Вагнеровцы будут фотографировать свои же трупы после того как они их забрали,то он,по меньшей мере наивен.
    Попытка же откреститься от ЧВК и ,вообще,сказать,что Русские тут не при чем,поскольку они с Донбасса,а не с РФ это ,вообще,что-то запредельное.
    P.S. При этом вопрос о количестве убитых и раненых по-прежнему остается открытым.Тот же Стрелков говорил со слов тех ,кто в Сирии-вовсе не факт,что они 100 % достоверны.
    Одиссей
    1. dragy52rus Сегодня, 08:48
      5. в Сирии вроде нет полярной ночи? в сети много видео, где воюющие с обеих сторон почти в реальном времени выкладывают видео о своих победах. как один танк подбивают есть, а целую колонну нет. Украинский вирус локально поразил аппаратуру видеофиксации?
      dragy52rus
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 08:53
      Про 600 трупов он написал,что ему самому это кажется недостоверным. И тогда зачем было писать,если не уверен?И ещё-все 600 уже в России! Малость подумайте.1.Надо вывезти убитых с поля боя,которое сейчас под бородатыми.2.Сколько машин для этого потребуется и времени?По новостям Гиркина-Стрелкова,9-го числа все уже были в России.3.Доставить на аэродром.4.Загрузить в самолёт.Для справки-ИЛ-76 может взять не более 100 "200"-х. 6 самолётов!5.Раскидать груз по моргам.Которые столько не вместят.6.И никто,абсолютно никто не скинул видео боя,кучу разбитой техники,видео расстрела колонны,поиска и сбора трупов,кучу машин для них,договорённость о выдаче,загрузку самолётов,их встречу в России,перезагрузка и отвоз в морги!Шикарно проведённая операция!Браво!Верте далее.Я завтра нарисую,что с Гиркиным познакомился-и вы все поверите?Я-нет! Думайте.Зачем вам мозги даны?Ведитесь на лоховице и далее.
      ВЕРЕСК
      1. Одиссей Сегодня, 11:52
        Цитата: ВЕРЕСК
        И тогда зачем было писать,если не уверен?

        Вопрос к Стрелкову-но ответ очевиден. Потому что ему так сказали,те кто находятся в Сирии.
        Цитата: ВЕРЕСК
        И ещё-все 600 уже в России!

        Еще раз-Стрелков написал,что не верит в такие цифры.Зачем Вы обманываете ?
        Цитата: ВЕРЕСК
        .Надо вывезти убитых с поля боя,которое сейчас под бородатыми.

        На это давалось время по согласованию Мин.Обороны с Американцами. Сирийские похороны показали.Это факт.
        Цитата: ВЕРЕСК
        По новостям Гиркина-Стрелкова,9-го числа все уже были в России

        Будьте любезны доказать Ваше утверждение. Где Стрелков 9-го говорил,что все тела уже в России ?
        Цитата: ВЕРЕСК
        Доставить на аэродром.4.Загрузить в самолёт.Для справки-ИЛ-76 может взять не более 100 "200"-х. 6 самолётов!

        Вы сначала обманываете,а потом предлагаете спорить с Вашим обманом. Прекрасно...
        Еще раз-для Вереска
        1) Стрелков говорил,что число 600 кажется ему завышенным.Зачем же обсуждать число 600 ?
        2) Где он утверждал,что все тела(а точнее фрагменты тел) уже в России ?
        Цитата: ВЕРЕСК
        И никто,абсолютно никто не скинул видео боя,кучу разбитой техники,видео расстрела колонны,поиска и сбора трупов,кучу машин для них,

        Уже писал.Никто не будет "фоткать для Инстаграмма "свои трупы.И когда в Вас стреляет,тем более,ночью видео Вы снимать не будете.
        И,кстати, для Вас Вагнеровцы воюют в Сирии уже 3 год,причем воюют в качестве штурмовой пехоты, потери были и до этого,и тем не менее,никаких "фоточек для Вереска" они,простите,не делают.Даже в случае удачных операций. Постить и инстаграмить о освобождении Сирии разрешается только самим Сирийцам.
        Одиссей
  18. Салют Сегодня, 08:20
    не хочешь погибнут на чужбине, оставайся дома
    Салют
  19. SANCHES332 Сегодня, 08:22
    Цитата: ВЕРЕСК
    Толково и точно.Где видео?Весь инет визжал-бы уже как ошпаренный.Однако-тю-тю.Много разного про это пропихнули.А,ведь многие поверили.Мне на работе приходится "отстрелливаться".Хотя сам толклм непонимаю.Кому нужен этот фейк с 600 погибшими из Роты? Ни фа се рота!sergo1914 Вы в курсе событий?Скинте пару роликов про кучу трупов,которых,кстати,судя по некоторым каналам,порядка 600-уже вывезли в Ростов.А если нароете видео бабахов-тогда-Почёт Вам и Уважение.Работайте.

    Видео ему подавай)))) Езжай да снимай
    SANCHES332
  20. EvilLion Сегодня, 08:30
    Помните двух россиян, которых показывали террористы в сети? Пленных.


    В гражданских тряпках, а у одного спустя 5 дней после захвата огромная бородища.

    Давно я так не ржал, как с той фальшивки.

    А Гиркин 99% просто подставной клоун за которым в том же Славянске стояли люди в штатском, но с выправкой и нелюбовью к камерам.
    EvilLion
  21. Xscorpion Сегодня, 08:45
    Цитата: ВЕРЕСК
    Толково и точно.Где видео?Весь инет визжал-бы уже как ошпаренный.Однако-тю-тю.Много разного про это пропихнули.А,ведь многие поверили.Мне на работе приходится "отстрелливаться".Хотя сам толклм непонимаю.Кому нужен этот фейк с 600 погибшими из Роты? Ни фа се рота!sergo1914 Вы в курсе событий?Скинте пару роликов про кучу трупов,которых,кстати,судя по некоторым каналам,порядка 600-уже вывезли в Ростов.А если нароете видео бабахов-тогда-Почёт Вам и Уважение.Работайте.


    Ладно с трупами,там еще десятки единиц бронетехники и автомобилей сожженных должны быть,но чё то ни одного не показали.
    Xscorpion
    1. Околоточный Сегодня, 10:29
      "Показали", отфотошопили Иловайский котёл и всё.
      Околоточный
  22. Xscorpion Сегодня, 08:48
    Цитата: красноярск
    Цитата: elenagromova
    Еще один момент. Увеличивая число жертв, те, кто громче всех об этом трубят, снижают доверие к себе еще больше. Все-таки, скажем, в то, что погибших около сотни, поверить легче, чем в 600 погибших. Зачем?

    Статья мне не понравилась по двум моментам:
    1 .= Просто люди. Без Родины, без флага, без гимна. А значит, русские там ни при чем.=
    Вот так запросто открестился от российской ЧВК, работающей там, уверен, под руководством командующего российской группировкой войск в Сирии. Дескать, если их там и побили, то ЧО их жалеть, не русские ведь. 2. Ни в одной статье на эту тему не читал о потерях более 217человек, и менее 177. А тут сразу 600 Если пытаются расскрыть одну ложь с помощью другой лжи, то, сами понимаете.....


    Это уже много где написано.И с первых дней причем.Кстати уже есть инфа,что погибли курды,а не наши.США типа по ошибке их накрыли.Разумеется скорее всего тоже фейк,просто журналисты уже не знают,что можно высосать из этой истории.
    Xscorpion
  23. трофим Сегодня, 08:54
    Ну вот, все таки погибшие есть (пока 4, а позавчера был 0) и удар оказывается был. Так получается не такой уж Стрелков и либерал-болобол. А вот кто то другой похоже адепт великого Пу. По поводу нашего доблестного руководства то как то странно получается, то они визжат что мы имеем с Асадом договор и все остальные в Сирии плохиши не легитимные (это когда можно за слова не отвечать, а так на электорат поработать) а когда реально те же плохиши месят и Асада и ЧВК из России ( и не надо песен что они там оказались чисто случайно по туристическим визам в Антарктиду, и вобще я не я и рожа не моя) то простите язык между булок зажало? Вот точно так же они сольют любого и ЧВКшника и строевого. Или кто то забыл про "они помидорами не отделяются".
    трофим
  24. Xscorpion Сегодня, 09:01
    Цитата: Ингвар 72
    Цитата: ВЕРЕСК
    Тем-более,что у "Вагнера" нет даже 600 бойцов.

    Не знаю. Только в Тольятти есть пара погибших в Сирии. А по стране? request


    Даже если есть,откуда вы знаете что они погибли в Сирии,а не на Донбассе к примеру или где то еще?И о том что они погибли не 2-3 месяца назад,а именно на днях? В условиях контракта ЧВК прописано неразглашение,иначе никаких денег не получит.А для наемника,который пошел туда именно из за денег это основной аргумент для того чтобы держать язык за зубами даже с близкими родственниками.Тоже касается супер секретных переговоров сотрудников ЧВК по whatsap о том что их разбомбили.Любому военному смешно от таких заявлений.
    Xscorpion
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:08
      откуда вы знаете что они погибли в Сирии,а не на Донбассе к примеру или где то еще? Я где-то писал,что "погибли"?Перечитайте повнимательнее.
      ВЕРЕСК
  25. Monster_Fat Сегодня, 09:02
    Потихоньку появляются уже более или менее правдимые разъяснения того, что произошло...
    http://k-politika.ru/raskryty-obstoyatelstva-mass
    ovoj-gibeli-rossiyan-v-sirii/?utm_source=warfiles
    .ru
    Monster_Fat
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 09:11
      Это уже 9-го числа было.Нет ни опровержения,ни доказательств в существовании данного атамана.
      ВЕРЕСК
  26. Vard Сегодня, 09:29
    Давным давно это известно... Толи он пальто украл... Толи у него украли... Но была там какая то история....
    Vard
  27. Radikal Сегодня, 10:02
    Статья неубедительная, одни эмоции, с элементами (что кстати странно) ура- патриотизма! sad
    Radikal
  28. тагил Сегодня, 10:05
    Численность батальона 500 человек. По статистики на одного убитого приходится 3-4 раненых. Сейчас с современными средствами защиты число раненых 6-7 человек. Так вот сколько было в этой колонне людей если только погибло 600 человек, не считая раненых которых должно быть до 2500 тысяч (полк), а сколько вообще было по численности это подразделение, должны же были остаться не раненые бойцы и опять по статистики их больше в несколько раз чем раненых. Вы вообще представляете себе это боевое подразделение по численности или хотя бы длину колонны из машин я уже не говорю про другую технику. А теперь ответьте сколько сотен человек должно быть нападающих. Во общем все. Здесь большинство люди в погонах и элементарно должны знать такие выкладки. Ведь вас чему то в училищах учили.
    тагил
    1. vvvjak Сегодня, 11:38
      Я не военный, но исходя из простой логики можно прикинуть, что 2 500 бойцов это примерно 360 БМП + автомобили МТО. Размер 1 БМП 7 метров. Если их поставить вплотную одна к одной это уже 2 500 метров. В походной колоне при угрозе обстрела или минирования интервал между транспортом 100- 150 метров (50 метров при движении в тылу) + интервалы между подразделениями (взводный, ротный, батальонный). Даже учитывая, что не все военные передвигаются на броне (часть на Уралах) на километров 30 (грубо) колонна растянется. А если сюда еще и танки включить, да заминки, остановки, тех. неисправности и т.д. километров 50 наберется с гаком.
      По поводу заявлений о 100500 уничтоженных конно-бурятских дивизий сам лично видел по новостям на украинском 5 канале сообщение о том, за 1 (ОДИН) день боев за Донецкий аэропорт ВСУ убили 500 и ранили 100 российских военнослужащих (именно в таком порядке), так "доблестные" американцы при поддержке авиации минимум тысяч 20 должны положить не меньше, что они хуже ВСУ воюют.
      vvvjak
  29. Верхомнапуле Сегодня, 10:05
    статья в лузу!
    Верхомнапуле
  30. artem artemov Сегодня, 10:34
    Вообще не понимаю в чем проблема?! Чвк это частная компания. Кстати наемничество у нас запрещено. Ребята получают деньги и знают что идут убивать и могут быть убиты. К государству официально никак не относятся. И мо не обязано давать какие либо объяснения по поводу их смерти.
    artem artemov
  31. Cop Сегодня, 10:50
    Да, такое впечатление, что автор бредит.....
    ....почему-то упрекает МО РФ в отрицании наличия российских солдат в Сирии.

    А что г-н автор, "Вагнеровцы" разве не в интересах России в Сирии работают? Или вы считаете, мол за "длинным рублём" поехали? А раз так, то чего их жалеть то. Так что-ли, автор?
    ".....тысячи убитых подводных конно-мотострелковых горных водолазов" на Украине? Свидетельств миллион, а вот фото нет. Аномальные зоны кругом.

    Откройте газету РБК Дайли, №157(1932) от 27.08.2014, статья называется "Пропавшие полки". В ней перечислены номера воинских частей этих самых "подводных конно-мотострелковых горных водолазов" и даже конкретные фамилии некоторых из них. Советую вам прочитать её, г-н автор.
    Помните сбитый самолет? Там не было зоны?

    Ну, если была зона, то почему отправили пару Су-25-х с полным боекомплектом? Гораздо логичнее было бы отправить Ту-214Р.
    Где трупы врагов?

    Ну вот вроде как уже четверых нашли, разве нет?
    Лично моё мнение: ребята вбросили достаточно топорную работу в сеть.....

    И вы один из них.
    ....Возможности ССО РФ показала операция по вывозу тела погибшего героя Романа Филипова.

    Причём здесь ССО РФ? Это всё сделали турецкие ССО и это им нужно за это спасибо сказать.
    Как быстро можно превратиться из честного солдата в либерального прихвостня!

    Он в отличие от вас г-н автор воевал и имел реальную возможность быть прикопаным где-нибудь на обочине дороги под Славянском.
    Но каждый такой удар здорово лечит....

    Вы г-н автор в каске. Так что вам это не грозит.......
    Cop
  32. axxmanm Сегодня, 11:02
    Как быстро можно превратиться из честного солдата в либерального прихвостня!

    либеральными прихвостнями являются те, кто защищают компрадорский режим сырьевой колонии,
    axxmanm
  33. axxmanm Сегодня, 11:08
    Сама идея ЧВК - попытка скрыть военное насилие от контроля общества,что совершенно недопустимо.
    Наоборот - надо строго настрого запретить ЧВК в любых формах,
    и объявить на весь мир , что любой член ЧВК(по сути наемник) любой страны ,
    а тем более организатор и выгодо-приобретатель становиться военным преступником по факту и подлежит строжайшему неотвратимому наказанию без срока давности ..
    axxmanm
    1. axxmanm Сегодня, 11:19
      Цитата: axxmanm
      Сама идея ЧВК - попытка скрыть военное насилие от контроля общества

      На этом фоне выглядит позорно-смехотворно попытки некоторых индивидуумов объяснить чвк "хитрой-хитростью" - типа когда чвк успешно выполняют военные задачи - то с важной многозначительностью намекнуть - "ну вы понимаете ж, что это наши парни красавцы так здорово воюют" , а в случае их гибели -сначала недоуменно хлопать ресницами - "вы ваще про что ? МО - молчит значит ничего не было" - а потом когда эта придурочная "хитрость" не сработает - начать верещать "..это наемники - наши власти тут не причем..почему упрекают наше МО?...они сами шли на смерть...докажите что они погибли именно там , а не дома по бытовой причине.."
      .. интеллект таких персонажей любящих "хитрые планы" на уровне ребенка сложившего ладошки над головой и говорящего "..я в домике.."
      ..это и есть бездарная наивная
      попытка скрыть военное насилие от контроля общества
      axxmanm
  34. unignm Сегодня, 11:12
    стрелочек ещё та
    unignm
  35. Связист17 Сегодня, 11:39
    Вот та самая статья, которую многие долго ждали, всё встало на свои места чётко и внятно!!!
    Связист17
  36. Старый военрук Сегодня, 11:53
    Спасибо. Дельные разъяснения. Вой-то стоит несусветный. Ну а вагнеровцы, если они там есть, такие лопухи, что подставились целой колонной. Не смешите мои тапочки. А впрочем, всё в общей струе информационной войны. Главное - укусить Россию и побольней. Израильский сайт "курсорнет" аж наизнанку выворачивается, радуясь предполагаемому событию, авторы русскоговорящие. Ню - ню.
    Старый военрук
  37. serezhasoldatow Сегодня, 11:54
    Может кому интересно почитать http://vott.ru/entry/503167?utm_referrer=https%3A
    %2F%2Fzen.yandex.com
    serezhasoldatow
  38. MKPU-115 Сегодня, 12:04
    Помните сбитый самолет? Там не было зоны?

    Ну, если была зона, то почему отправили пару Су-25-х с полным боекомплектом? Гораздо логичнее было бы отправить Ту-214Р.
    Где трупы врагов?

    Ну вот вроде как уже четверых нашли, разве нет?
    Почему отправили пару Су-25-х с полным боекомплектом , а не Ту-214Р ,я вот не могу на этот вопрос ответить , потому что:
    1. НЕ ЯВЛЯЮСЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛИСТОМ;
    2. НЕ РАСПОЛАГАЮ ОПЕРАТИВНЫМИ ДАННЫМИ ПО ЭТОМУ РЕГИОНУ, количество и состояние сил и средств противника, районы его сосредоточений, резервы, возможные направления его действий и т.п.
    Я так понимаю, Вы специалист в этой области и располагаете оперативными данными?
    А по поводу количества погибших...
    Осталось найти 596 , судя по вашему комментарию Вы их нашли.
    MKPU-115
  39. Антарес Сегодня, 12:10
    Мда, когда они нужны-они нужны, они русские, они для русских интересов. В случаи чего от них можно отказаться
    События на Украине показали, что добровольцы, которые участвуют в конфликте (с обеих сторон) политически выгоднее государству. Да и нам тоже. От них всегда можно откреститься. Сами поехали, сами участвуют. Сами отвечают за свою жизнь и смерть.

    впрочем такая же позиция к ЧВК у всех.
    Антарес
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