12:11 14 февраля

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает?

Всем доброго здоровья!

Так случилось, что я не посещал сайт «ВО» несколько месяцев. Не было возможности. Сейчас такая возможность появилась, я распечатал (не могу читать в электронном виде) все интересующие меня статьи за эти несколько месяцев, прочитал их и захотел поделиться своим мнением.

У меня двоякое чувство. С одной стороны, радость по тому факту, что всё больше людей начинает более критично оценивать происходящее у нас в стране, а с другой – печаль, что сбываются мои опасения. Сейчас поясню всё более подробно.


24 декабря 2016 в комментарии к статье одного уважаемого мной автора «ВО» («Если рыба гниёт с головы, то чистят её… с головы же!») я уже выражал свои сомнения насчёт желания президента что-либо менять во внутренней политике.

Напомню основное:

«…я искренне люблю Россию и её народ, и также нисколько не хочу умалять заслуг В.В. Путина… мои выводы мне самому не нравятся, и я очень хотел бы ошибаться. У меня нет реальной надежды на то, что Путину хватит сил и времени вследствие нижеизложенного.

1. А не популизм ли это? Т. е. царь всегда хороший, это бояре плохие. Одна башня Кремля хорошая, другая — плохая. Не верю. Год назад полностью поддержал (В. В. Путин) политику ЦБ, когда рубль «обвалился», и он точно так же поддерживает действия правительства и сегодня. Да вот совсем недавно недвусмысленно призывал россиян голосовать за «ЕР». Следовательно, такая система и такой лидер её, системы.

2. Царь и вправду хороший, а бояре плохие. Тогда — другой вопрос. О компетентности. Вот представьте, я бы сказал инвестору/заказчику: мы работу плохо сделали потому, что у меня плохой мастер/прораб/сметчик/начальник ПТО/гл. инженер, и он/они у меня в строительстве ничегошеньки не понимают, и вообще, мои распоряжения выполняют через раз, да и то только, когда я «удивлюсь»! Представили?

…Лично у меня вывод напрашивается такой: Путину надо не силу и не время, а желание, чтобы изменить существующее положение вещей, а также осознание того, что ВСЁ оставлять так как есть значит создавать угрозу для самой нашей властвующей «элиты». Есть у меня вот такие сомнения».

Прошло больше года, и мы идём всё той же дорогой. Мне думается, что ругать В. В. Путина не стоит. У него просто другие взгляды на развитие, и он их, кстати, и не скрывает. Он нас не обманул ни разу. Это мы сами приписываем ему тот образ мышления, который как нам кажется, должен быть у национального лидера. А он сам прямо говорит: да, точно, так и есть – это на предложение иностранных журналистов сказать, что он либерал. На своём выступлении говорит: в России либеральная экономика, и возврата к прошлому не будет! Поддерживает ЦБ и призывает голосовать за «ЕР». Ещё говорит, что он любит Россию и что она без него сможет, а вот он без неё – нет. Где обман?! И что мы от него хотим?

Помимо лидера, у нас есть “’элита”, наш правящий класс. Нашу власть всё устраивает, и только мы всё чего-то ждём. И наблюдая за тем, что происходит во внутренней жизни страны, мы ломаем себе голову, не в силах объяснить необъяснимое и объять необъятное. Мы не можем понять, почему на фоне громогласных заявлений о повышении уровня культуры она, как нам кажется, падает. Нам говорят о росте здравоохранения, образования, промышленности, о повышении зарплат и уровня жизни, а мы не верим. У нас в голове входят в дисбаланс заявления о необходимости следования традиционным, в т.ч. семейным, ценностям, и происходящее на экранах, в театрах, в школах.

Всё это напоминает цирк шапито, балаган какой-то.

Что же происходит? Помните, у Бомарше: “Умному человеку нет смысла слушать всё подряд, он и так догадается” или у Гельвеция: “Только по поступкам мы судим о внутренних движениях, о мыслях, о действиях, о других чувствованиях”? Если посмотреть на поступки правящего класса, то мы видим, что они противоречивые, и на вопрос «что происходит?» ответа нет. А вот если посмотреть на мотивы, которыми руководствуется “элита”, тогда многое становится понятно. Мотивация, на мой взгляд, одна, а если не одна, то самая главная – прибыль. То есть деньги. Личная нажива.

Если посмотреть на западных “акул капитализма”, то мы увидим, что они – достаточно сильные бизнесмены, закалённые в конкурентной борьбе, плюс ещё тот факт, что капитализм на Западе развивается уже давно. Посмотрим на наш правящий класс, взросший на волне грабительской приватизации. Большинство из нашего правящего класса без бюджетных денег государства ни на что не способно. Такие представители “элиты” создавать не умеют, они умеют только перераспределять. Может, именно поэтому их на Западе не уважают? Они ведь попытались войти в мировое сообщество в конце 90-х, но их туда не пустили (гусь свинье не товарищ?), поэтому, чтобы не потерять свой непосильным трудом нажитый капитал, возникла необходимость в создании своего собственного государства во главе с сильным лидером. Кстати, некоторые представители “элиты” сами об этом недвусмысленно говорили в своё время, смысл такой: мы хотели войти в мировое сообщество, но нас туда не пустили. Тогда казалось, что “мы” и ”нас” — это про народ, но в свете дальнейших событий не вызывает уже сомнения, кого на самом деле имели в виду эти представители “элиты”. На этом этапе наши (народные и “элитные”) цели совпадали.

И такие вот “бизнесмены” в большинстве своём и составляют наш правящий класс, и рядом с ними работать могут лишь лояльные к ним люди, приспособленцы. Других они не потерпят, гордыня мешает – они же князья. Из грязи в князи… Я уверен, есть в их окружении и достойные люди (должен же кто-то пахать), но не на первых ролях.

С мотивацией всё понятно. Теперь стоит посмотреть на их идеологию. Их дети учатся в чужих странах, их деньги и деньги страны находятся в чужих странах, а их идеи – то ли либеральные, то ли патриотические, а зачастую непонятная смесь всего этого, плюс эти чужие страны против них вводят санкции. Здесь напрашивается простой вывод – полное отсутствие какой-либо идеологии.

Что с культурой? Что с образованием? Что с историей? Даже повторять не хочу, всё написано до меня.

Хочу только обратить внимание на очень важный момент – появление в нашей стране скотского отношения к людям.

И вот у нас есть правящий класс. Возникают вопросы: какая у него идеология? Насколько он образован? Культурен? Как он относится к нашей истории? К нашим традиционным ценностям?

Лично я себе на эти вопросы ответил. Что вообще можно ждать от такого правящего класса? Который не культурен, не образован (одностороннее образование таковым не является), который не имеет внятной идеологии, не чтит свою историю и не может никак определиться с традиционными ценностями. У которого цели и желания только одни – жажда наживы и личное обогащение. Вот и получается у нас: беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. И понимаем мы, что:

Кто виноват из них, кто прав, судить не нам;
Да только воз и ныне там.

Лично мне представляется, что врагов нашей страны в правящем классе нет, а если и есть, то очень мало. Да и зачем враги, когда такие друзья? Поэтому не стоит искать злого умысла в их деяниях, ибо его там может и не быть, ни злого умысла, ни смысла. Работают так, как умеют. (Вводят налоги и перераспределяют.) Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет. Точка.

Приведу слова героев Ф. М. Достоевского: “…но я на русский либерализм нападаю, и опять-таки повторяю, что за то, собственно, и нападаю на него, что русский либерал не есть русский либерал, а есть не русский либерал” («Идиот»). Это раз. “Григорий честен, но дурак. Много людей честных благодаря тому, что дураки. …Григорий мне враг. Иного выгоднее иметь в числе врагов, чем друзей“ («Братья Карамазовы»). А если эти люди не честные и не враги? Иной дурак похуже предателя будет. Это два. “Я тоже, например, считаю, что бежать в Америку из отечества – низость, хуже низости – глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользы для человечества? Именно теперь. Целая масса плодотворной деятельности” («Братья Карамазовы»). Это три.

Хочу заострить внимание ещё на одном моменте. Читал мнения, что наши т.н. ток-шоу – это некая попытка протолкнуть русофобию. Не согласен. По-моему, всё намного проще, удивительное рядом. Назначаются две точки зрения, одна — “элитная”, другая — откровенно русофобская, такая, что у нормального человека вызывает только негатив. Первая высказывается представителями “элиты” и телеведущими (возможны маленькие нюансы, но не сильные), вторая – ковтунами и прочими. По умолчанию считается, что одна из них обязательно верная. Человек, понимая, что точка зрения ковтуна – откровенно антирусская, соглашается с противоположной точкой зрения как с единственно верной. А кто сказал, что среди этих двух точек зрения есть верная, ведь третью точку зрения не озвучивают? Плюс ко всему, конечно, народ надо отвлечь от внутренних проблем.

Учитывая изложенное, можно подвести некоторый промежуточный итог. Мы ждём от нашего правящего класса того, что он в принципе не способен дать. В рамках той системы, которая существует, кардинально ничего не изменить. Именно поэтому мы и наблюдаем этот цирк шапито и балаган. А уж когда представители “элиты” идут на премьеру балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова и рукоплещут – это уже не балаган, а бесовство какое-то.

И можно очень долго разгадывать некий хитрый план, думать и гадать, а есть ли он. Скажу сразу, думаю, что есть. Какой – не знаю, узнаю во второй декаде марта. Вариантов только два.

Первый – резкий разворот во внутренней политике с заменой большой части “элит” и сбросом маски либерализма. Сталин ведь тоже “заигрывал” с Третьим рейхом, оттягивая начало войны, правда, при этом не разрушая образование и здравоохранение и проводя чистки в верхних эшелонах власти. Интересно было бы посмотреть на то, как будет выражена благодарность части “элит”, тем, что из «ЕР» – мол, спасибо, что вы все тут вместе собрались и не надо вас искать по всей стране. Также интересно было бы посмотреть на то, как руководителям крупнейших гос. корпораций и их замам будет в разы пересчитана зарплата в сторону многократного уменьшения. И то же самое с детьми представителей части “элиты”. Это всё интересно, но почему-то в это не верится. Да и зачем в таком случае надо было хоронить образование, например?

Второй – создание видимости существования этого хитрого плана при его полном отсутствии. Пусть все ломают свои головы и думают, что есть некий хитрый план, и пытаются его разгадать. Не будем никого разубеждать – пусть все ищут чёрную кошку в тёмной комнате, всё равно её там нет. Чем не план? Из той же серии – то ли иду на выборы, то ли не иду. Гадают все! В русском языке этому явлению есть прекрасные характеристики – наводить тень на плетень или заводить рака за камень. Больше заняться нечем?

У нас сейчас появился ещё один кандидат на пост президента – Грудинин П.Н. Я давно слежу в Интернете за его деятельностью, и для меня стало приятным сюрпризом его выдвижение. До его выдвижения у меня и многих моих знакомых была позиция: на выборах, ввиду отсутствия графы “против всех”, перечеркнуть всех предложенных кандидатов и написать “достойных не вижу”. Правда, чуть позднее К. Собчак и эту идею “опошлила”.

Лично для меня не стоит вопрос о том, что П. Н. Грудинин – от КПРФ, или он ставленник Кремля. Я слышал ещё и третью версию – США дали команду “фас” Г. А. Зюганову. Необходимо для себя решить, надо что-то менять или нет. Может нас Грудинин П. Н. обмануть? Теоретически да, но это уже будет обман, а действующая власть и обманывать не собирается: у неё и так всё очень хорошо. На мой взгляд, необходимо делать то, что должен, и будь что будет. Каждый для себя сам должен решить, воспользоваться шансом или нет.

Что касается упреков в отсутствии "направления движения" у редакции «ВО»: мол, только критикуют… Считаю, что критика, конечно, если она конструктивная, сама по себе уже и есть направление движения. Как иначе достучаться до народа? Мы все должны заниматься общественно полезными делами. Конструктивная критика – одно из них, да и людям не мешает, а только помогает.

Элиты (или их часть) выходят из народа или нет? Если да, то представляется, что это не самые лучшие его представители. Так почему народ позволяет своим не самым лучшим представителям вытирать об него ноги? Можно, конечно, промолчать в надежде, что именно меня всё плохое обойдёт стороной, но вспомните, что сказал Мартин Нимёллер:

Когда они пришли за коммунистами,
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов,
я промолчал.
Я не был социал-демократом.
Когда они пришли за членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.
Когда пришли за мной,
не осталось никого, кто бы заступился за меня.

Я никого ни с кем не сравниваю, я к тому, что стороной всё плохое может и не обойти.

И не будем забывать, что сказал в своём письме Жозеф де Местре: каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает, перефразировав при этом Ш. Монтескье (“Каждый народ достоин своей участи”). Если предположить, что народ заслуживает всего, что с ним происходит, тогда ему надо смириться и не возмущаться. Если нет, то не бойкотировать выборы, а идти на избирательные участки и голосовать согласно своей совести и гражданской позиции. Но для этого всё общество должно измениться и перестать быть апатичным, аполитичным и безответственным.

Поэтому, на мой взгляд, редакция «ВО», поднимая острые вопросы, занимается благим делом, за что ей моя искренняя признательность.

Оценивая происходящее вокруг, не могу не привести несколько фраз, ставших крылатыми, и половиц. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты» (учитывая это: трудно о человеке лишь по друзьям судить, ведь у Иуды были друзья — лучше и не найти) и «Каков поп, таков и приход», а также «По ватаге и атаман, а по овцам пастырь».

В заключение хочу сказать: всё будет хорошо, Россия выстоит. Будет ли Грудинин Павел Николаевич или Путин Владимир Владимирович, который по факту для страны сделал много хорошего, выполнит ли первый свои обещания, поменяет ли второй внутренний курс, но в любом случае, исходя даже из законов диалектики, Россия устоит. Не может не устоять. Будет нелегко, Россия всегда была богата талантами: Ломоносов, Пушкин, Курчатов и множество других, но уже сейчас ощущается недостаточное количество грамотных специалистов среднего и нижнего уровней (учитывая систему образования), которые на местах будут решать поставленные сверху задачи. Чтобы их обучить, надо несколько лет, и времени остаётся всё меньше. Повторюсь, в любом случае мы выстоим, только хочется, чтобы потерь было меньше.

С наилучшими пожеланиями, Степан.
Автор: Степан


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 92

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:47
    Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает?
    не думаю...скорее правительству с народом не везёт
    андрей юрьевич
    1. vladimirZ Сегодня, 06:23
      Тезисы статьи:
      ... Прошло больше года, и мы идём всё той же дорогой. Мне думается, что ругать В. В. Путина не стоит. У него просто другие взгляды на развитие, и он их, кстати, и не скрывает. Он нас не обманул ни разу. Это мы сами приписываем ему тот образ мышления, который как нам кажется, должен быть у национального лидера. А он сам прямо говорит: да, точно, так и есть – это на предложение иностранных журналистов сказать, что он либерал. На своём выступлении говорит: в России либеральная экономика, и возврата к прошлому не будет! Поддерживает ЦБ и призывает голосовать за «ЕР». ...
      С мотивацией всё понятно. Теперь стоит посмотреть на их идеологию. Их дети учатся в чужих странах, их деньги и деньги страны находятся в чужих странах, а их идеи – то ли либеральные, то ли патриотические, а зачастую непонятная смесь всего этого, плюс эти чужие страны против них вводят санкции. Здесь напрашивается простой вывод – полное отсутствие какой-либо идеологии. ...
      Лично мне представляется, что врагов нашей страны в правящем классе нет, а если и есть, то очень мало. Да и зачем враги, когда такие друзья? Поэтому не стоит искать злого умысла в их деяниях, ибо его там может и не быть, ни злого умысла, ни смысла. Работают так, как умеют. (Вводят налоги и перераспределяют.) Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет. Точка. ...
      Учитывая изложенное, можно подвести некоторый промежуточный итог. Мы ждём от нашего правящего класса того, что он в принципе не способен дать. В рамках той системы, которая существует, кардинально ничего не изменить. ...
      И можно очень долго разгадывать некий хитрый план, думать и гадать, а есть ли он. Скажу сразу, думаю, что есть. Какой – не знаю, узнаю во второй декаде марта. Вариантов только два.
      Первый – резкий разворот во внутренней политике с заменой большой части “элит” и сбросом маски либерализма. ...
      Второй – создание видимости существования этого хитрого плана при его полном отсутствии. Пусть все ломают свои головы и думают, что есть некий хитрый план, и пытаются его разгадать. Не будем никого разубеждать – пусть все ищут чёрную кошку в тёмной комнате, всё равно её там нет. Чем не план? ...
      У нас сейчас появился ещё один кандидат на пост президента – Грудинин П.Н. Я давно слежу в Интернете за его деятельностью, и для меня стало приятным сюрпризом его выдвижение. ..
      Лично для меня не стоит вопрос о том, что П. Н. Грудинин – от КПРФ, или он ставленник Кремля. Я слышал ещё и третью версию – США дали команду “фас” Г. А. Зюганову. Необходимо для себя решить, надо что-то менять или нет. ...
      Поэтому, на мой взгляд, редакция «ВО», поднимая острые вопросы, занимается благим делом, за что ей моя искренняя признательность. - из статьи

      Автор считает у правящего класса нет идеологии. Не соглашусь с ним. Идеология есть, и это идеология либерального капитализма, позволяющая классу богатых эксплуататоров наживаться на трудящихся, народе; использовать Россию, как свою кладовую для собственного обогащения.
      И то что это враги для трудящихся, народа - это естественно, не может быть в классовой борьбе соратников, в ней только противостоящие друг другу противники.
      Существующая система управления не может разрешить классовые противоречия между ограбившими народ олигархами, перехватившими у народа власть, и здесь никакой "хитрый план" не поможет. Не стоит ждать никакого марта, выборы, при победе Путина В. ничего не решат.
      Надежда одна, если на выборах народ изберет кандидата левых сил, выдвинутого КПРФ в союзе с Левым фронтом - Павла Грудинина. Он с командой коммунистов, патриотов России сможет изменить ситуацию и повернуть общество и государство к социально справедливому разрешению противоречий. Если победы Грудинина не будет, верх одержат представители олигархического класса, и тогда социально-политические противоречии в России будут только нарастать, с непредсказуемыми последствиями в своем разрешении.
      vladimirZ
      1. Татьяна Сегодня, 07:01
        Хорошее письмо-обращение к простым россиянам от автора Степана но "ВО" опубликовано!
        Много правильных и полезных русских пословиц при этом автор в статье привёл, призывая простых граждан РФ политически грамотно участвовать в предстоящих мартовских выборах Президента РФ - с позитивным для страны результатом.
        Однако мне невольно на этот счёт вспомнилась ещё одна пословица:
        "Эх, нашему бы "теляти" да "волка" съесть!"

        С "правильными" в стране кандидатурами на выборах в президенты России туговато будет!
        Татьяна
        1. Chertt Сегодня, 07:28
          Цитата: Татьяна
          С "правильными" в стране кандидатурами на выборах в президенты России туговато будет!

          Ох уж эти "правильные". У каждой группы населения (да что там группы, кучки) свое понимание правильности. А вроде как интеллектуалы и патриоты, все не как не могут родить ни идею ни лидера. Только брюзжат (это возрастное) и спорят (это от самолюбования). Пословицы приводить не буду, банально. Скажу словами уважаемой Веры Кузьминой , "этож такая тоска, что только взять чернила и выпить"
          Chertt
          1. Mestny Сегодня, 09:26
            Родить идею они могут, соответствующего уровня.
            Ну если взрослый человек пишет, что
            Он ( Грудинин) с командой коммунистов, патриотов России сможет изменить ситуацию и повернуть общество и государство к социально справедливому разрешению противоречий.
            - какую работоспособную идею высокого государственного уровня он может родить. Всё отобрать и поделить, и таким образом "разрешить противоречия"?
            Так что с заголовком автора статьи согласен - мы имеем ровно ту власть. которой достойны.
            Mestny
            1. Chertt Сегодня, 09:35
              Цитата: Mestny
              Родить идею они могут, соответствующего уровня.

              Сам себе по противоречу. Такие идеи зреют на территории России, и возможно на частях бывшего СССР, уже не один год. И вероятность условного "Озарения" исключать нельзя
              Chertt
              1. Mestny Сегодня, 09:59
                Можно.
                Если Вы имеете прямое отношение например к точным наукам, например к физике, да даже если не имеете - к Вам вопрос: много ли прорывных идей и внезапного озарения поступило от людей, к данной науке непричастных, с ней малознакомых, и не опирающихся на опыт, наработанный в данных направлениях за последние десятилетия?
                Их нет, оказывается.
                Почему считается, что руководство страной это не наука, и любой посторонний вдруг неожиданно может быть осенён работоспособной идеей?
                Если я никогда не управлял пассажирским лайнером - я воздержусь озвучивать свои гениальные идеи о способах управления им.
                Даже если бы они у меня вдруг возникли - это повод позаботиться о своём душевном здоровье.
                Mestny
                1. Chertt Сегодня, 10:13
                  Цитата: Mestny
                  Почему считается, что руководство страной это не наука, и любой посторонний вдруг неожиданно может быть осенён работоспособной идеей?

                  Нет так не считается. И за последние десятилетия, было не мало научных, в полном смысле, работ в областях связанных с моделями государственного строительства и управления. И хватает мыслителей ,ученных которые в состоянии обобщить достижения нескольких научных дисциплин. И выработать способ управления "лайнером нового типа"
                  Chertt
                  1. Mestny Сегодня, 11:07
                    Чудесно.
                    Какие работы по данному направлению имеются у кандидатов на высший пост управления в стране? Например у Грудинина?
                    Mestny
        2. woron333444 Сегодня, 10:02
          В 91 одного неправильного поменяли на другого правильного. Поимели по полному (нас поимели). Грудинин уже два месяца как не может перепрятать деньги, всё находят. Ругали "айфона" за дачу на Волге, а у Грудинина в Италии замечать не хотят. Кандидат, который смотрит на запад и обещает золотые горы.
          woron333444
      2. Муссаси Сегодня, 09:43
        Цитата: vladimirZ
        Автор считает у правящего класса нет идеологии. Не соглашусь с ним. Идеология есть, и это идеология либерального капитализма, позволяющая классу богатых эксплуататоров наживаться на трудящихся, народе; использовать Россию, как свою кладовую для собственного обогащения

        На этот счёт отлично высказался Михеев
        Муссаси
    2. Комментарий был удален.
    3. сибиралт Сегодня, 10:43
      Наша Конституция под перемены не заточена. На то у неё и есть Гарант. winked
      сибиралт
      1. freddyk Сегодня, 11:38
        Цитата: сибиралт
        Наша Конституция под перемены не заточена. На то у неё и есть Гарант


        А почему Вы решили, что одному гаранту можно, под себя, менять конституцию. А другому нельзя, для страны и народа.
        freddyk
    4. freddyk Сегодня, 11:34
      Цитата: андрей юрьевич
      Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает?
      не думаю...скорее правительству с народом не везёт


      А по мне так Этому правительству с народом очень повезло. Хотяя....посмотрим в марте.)
      freddyk
    5. andj61 Сегодня, 11:50
      Цитата: андрей юрьевич
      Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает?
      не думаю...скорее правительству с народом не везёт

      В этом случае правительство должно распустить этот народ и набрать себе новый! bully
      А по факту наш народ имеет такое правительство, которое его ( то есть народ) имеет. request hi
      andj61
  2. SarS Сегодня, 05:52
    Все проблемы в России в национальности ее элиты.
    В общем схожая ситуация в истории нашего государства уже была, пять царей были татарами (полу татарами), страна развивалась, крепла.
    Но с евреями мы видим совсем другой результат, судя по всему они работают на "центральный аппарат", вне России, ну и на свой бездонный карман.
    SarS
    1. Monster_Fat Сегодня, 07:03
      "Эт-то точно..." ("Белое солнце пустыни").
      Monster_Fat
      1. Татьяна Сегодня, 07:48
        SarS
        Все проблемы в России в национальности ее элиты.
        Ну ведь не зря же прозападные российские либероиды во власти в паспорте РФ графу национальность предусмотрительно изъяли, а вкладыш в него с её указанием сделали совсем необязательным!

        Помню, как за это громче всех яростно выступала Инина Хакамада и солидно двигал эту идею в массы первый мер Москвы Гавриил Попов.
        Татьяна
        1. юра яковлев Сегодня, 10:28
          Жириновский тоже вложил в это дело свою лепту.
          юра яковлев
        2. Винни76 Сегодня, 11:34
          Цитата: Татьяна
          Ну ведь не зря же прозападные российские либероиды во власти в паспорте РФ графу национальность предусмотрительно изъяли, а вкладыш в него с её указанием сделали совсем необязательным!

          А что есть возражения по существу? При наличие этой графы народ как сыр в масле катался? Или скажем запись в паспорте что я еврей или узбек что-то меняет в положительную сторону? Денег в кошельке прибавляется?
          Винни76
    2. Владивосток1969 Сегодня, 07:27
      А может грузина поищем?Я не про Саакашвили.Чур меня,чур
      Владивосток1969
      1. Monster_Fat Сегодня, 07:57
        Я бы(будь на то моя воля) президентом оставил бы Путина, а премьером сделал бы......Кадырова..... tongue
        Monster_Fat
        1. andj61 Сегодня, 11:55
          Цитата: Monster_Fat
          Я бы(будь на то моя воля) президентом оставил бы Путина, а премьером сделал бы......Кадырова..... tongue

          Ой нет - чур меня! crying
          Премьер трудягой должен быть, и за землячество не держаться. Тут надо кого-то, похожего на Примакова, или хотя бы на Николая Рыжкова (не демократа, а предсовмина СССР). hi
          andj61
      2. Mestny Сегодня, 09:32
        Уже было, шутили по этому поводу, поиска руководителя. Салтыков-Щедрин.
        Mestny
        1. Monster_Fat Сегодня, 10:05
          Там(у Салтыкова-Щедрина) вроде генералы мужика искали, который для них бы все организовал и прокормил-бы, не? Или вы о "Медведе на воеводстве"? wink
          Monster_Fat
          1. Mestny Сегодня, 11:12
            Нет, по моему "История одного города", глава "О корени происходжения глуповцев"
            Mestny
    3. Krasnodar Сегодня, 07:35
      Цитата: SarS
      Все проблемы в России в национальности ее элиты.
      В общем схожая ситуация в истории нашего государства уже была, пять царей были татарами (полу татарами), страна развивалась, крепла.
      Но с евреями мы видим совсем другой результат, судя по всему они работают на "центральный аппарат", вне России, ну и на свой бездонный карман.

      В Штатах тоже четверть элиты евреи - а каков результат? )))
      Средняя зарплата более 250 тыс рублей, средняя пенсия примерно 120 тыс. Лучшая в мире медицина, (главное, плати страховку), лучшие в мире универы (правильно воспитывай ребёнка и аккуратно копи на коледж). Кроме недвижки цены на все детские, зато Ипотека всего около 3%,
      Израиль - шо элита, шо гегемон евреи. Средняя зарплата примерно 160 тыс. Пенсия 84. Цены в среднем в два раза выше, но ипотека 2,5 %, кредиты потребительские и под бизнес в среднем в районе 7%, медицина прекрасная, ВУЗы тоже.
      Господа, может, не еврейская элита в бедах России виновата? )))))
      Krasnodar
      1. kepmor Сегодня, 07:45
        рабами самим не надо быть...тогда и на америкосов, и на евреев с китайцами...тьфу и растереть...
        слабый всегда ищет причины проблемы, а сильный ищет способы решение этой проблемы...
        kepmor
      2. Monster_Fat Сегодня, 07:46
        Ага, расскажите мне про "штаты" и про "лучшее в мире образование", "медицину" там (особенно об их доступности).... wink Ну, и пост выше от SarS указал за счет кого "банкет" в этих странах...
        Monster_Fat
        1. Sasha_Sar Сегодня, 10:14
          С языка сняли, спасибо.
          Sasha_Sar
      3. Ингвар 72 Сегодня, 07:46
        Цитата: Krasnodar
        Лучшая в мире медицина, (главное, плати страховку),

        Не надо ля-ля. Там и по страховке далеко не все качественную медицину получают. Если бы вы Европу в пример привели, тогда да, но не США.
        Ингвар 72
        1. Krasnodar Сегодня, 08:10
          Цитата: Ингвар 72
          Цитата: Krasnodar
          Лучшая в мире медицина, (главное, плати страховку),

          Не надо ля-ля. Там и по страховке далеко не все качественную медицину получают. Если бы вы Европу в пример привели, тогда да, но не США.


          Я медицинским туризмом занимаюсь лет 17 примерно и знаю, о чем говорю.
          Онкология в Европе слабее израильской, израильская плюс минус равна американской (только рак лёгких в Израиле лечат лучше, чем в Штатах)
          Ортопедия - лучшая в Европе немецкая, примерно равна американской.
          Кардиология - лучшая в Европе французская - равна американской.
          ЭКО, ИКСИ и прочее - лучшая в Европе в Бельгии - примерно равна американской.
          Причина: высочайшие гонорары врачей, что притягивает в Штаты лучших докторов мира и громадные деньги на мед.исследования в Универах.
          Krasnodar
          1. Ингвар 72 Сегодня, 08:19
            Цитата: Krasnodar
            Ортопедия - лучшая в Европе немецкая, примерно равна американской.

            Давайте за доступность для простых смертных поговорим? wink
            Ингвар 72
            1. Krasnodar Сегодня, 08:26
              Цитата: Ингвар 72
              Цитата: Krasnodar
              Ортопедия - лучшая в Европе немецкая, примерно равна американской.

              Давайте за доступность для простых смертных поговорим? wink

              Согласен. )))
              Амерская оч дорогая для туристов и страховку гражданам там желательно брать самую дорогую. Но это уже недостатки системы здравоохранения, а не медицины.
              Krasnodar
        2. Boris55 Сегодня, 09:05
          Цитата: Ингвар 72
          Если бы вы Европу в пример привели, тогда да, но не США.

          А по моему на Кубе медицина куда лучше чем в США. laughing
          Boris55
      4. Mestny Сегодня, 09:35
        Израиль - шо элита, шо гегемон евреи. Средняя зарплата примерно 160 тыс. Пенсия 84. Цены в среднем в два раза выше, но ипотека 2,5 %, кредиты потребительские и под бизнес в среднем в районе 7%, медицина прекрасная, ВУЗы тоже.
        Господа, может, не еврейская элита в бедах России виновата? )))))

        Да про это мы тоже слышали неоднократно.
        Например что если бы не "кровавый тиран" Сталин и коммунисты, Гитлер бы на СССР ни в коем случае не нападал, а мы бы все ели баварские сосиски.
        Mestny
        1. Krasnodar Сегодня, 10:02
          Цитата: Mestny
          Израиль - шо элита, шо гегемон евреи. Средняя зарплата примерно 160 тыс. Пенсия 84. Цены в среднем в два раза выше, но ипотека 2,5 %, кредиты потребительские и под бизнес в среднем в районе 7%, медицина прекрасная, ВУЗы тоже.
          Господа, может, не еврейская элита в бедах России виновата? )))))

          Да про это мы тоже слышали неоднократно.
          Например что если бы не "кровавый тиран" Сталин и коммунисты, Гитлер бы на СССР ни в коем случае не нападал, а мы бы все ели баварские сосиски.

          Ага. А ещё американцы не были на Луне, теракты 11 сентября подстроены американцами, а если бы не евреи, Россия бы жила как Швейцария ))))))
          Krasnodar
          1. Mestny Сегодня, 11:44
            Да, это тоже из этой серии. Ещё рептилоиды управляют США
            Коспирологи, адепты РЕН-ТВ
            Mestny
      5. serriy Сегодня, 10:03
        Господа, может, не еврейская элита в бедах России виновата? )))))

        Если вы киваете на америку, где "тоже четверть элиты евреи ", то надо бы видеть, что она, элита ТАМ живёт полностью, совсем - со всеми своими деньгами, если куда деньги и уходят, то крохи. А на вынос идея лохам - деньги не имеют границ. Ага, щас! Попробовали бы они в "цивилизованной" стране унести бабло. Вложиться в чужую экономику без выгоды для Америки. Жить и платить налоги где-то. Они и из Швейцарских банков убежавшее достали!
        Это у нас для элиты особые законы, чтобы не переплачивали налоги (платят там, где живут более полугода, и это не у нас). hi
        serriy
  3. vfqjh Сегодня, 05:59
    Каждый народ имеет то правительство , которое имеет . Сейчас , правительство *имеет* народ .
    vfqjh
    1. Mestny Сегодня, 09:37
      Всегда, во все времена, во всех странах было и будет именно так. А не только "сейчас".
      Mestny
  4. Бензорез Сегодня, 06:08
    Здоровенная статьища однако. С автором в большинстве своём-согласен. Особенно порадовал итог-тяжелые дни миновали, еще тяжелее нас ждут.
    Ну, а теперь на работу мне пора собираться. hi
    Бензорез
  5. Волька Сегодня, 06:30
    ну и решало, и стоило огород городить когда в конце "...мы выстоим..." ясно как божий день, к бабке не ходи, или у на есть еще какая-то альтернатива...
    Волька
    1. Stas157 Сегодня, 07:45
      Цитата: Волька
      ну и решало, и стоило огород городить когда в конце "...мы выстоим..." ясно как божий день, к бабке не ходи, или у на есть еще какая-то альтернатива...

      Ну, раз есть такая предопределенность, тогда и делать ничего не надо. Можно занимать пассивную роль, роль зрителя - всё равно же выстоим!
      Не нравится мне такой вывод, как и доброе отношение автора к Путину. Никаких заслуг в сохранении страны у Путина нет. У нас все время подменяют понятия, Ельцин не Россию рушил, а советское наследие. Путин же, как консерватор, закреплял, сохранял это положение. Укреплял власть(олигархическую)), наводил новый порядок, после ельцинских "достижений". Сороны же кажется, что Ельцин - разрушитель, а Путин - сохранитель. И сей час, когда Путин "борется"(на самом деле ищет компромис с партнёрами! На днях заявил, что он уверен, что от нас отстанут.) с Западом, он прежде всего себя спасает и своих дружков олигархов... но многим кажется, что народ!
      Поэтому, друзья, пойдёмте на выборы, и проголосуем ... сами знаете за кого. (Мне на днях влепили предупреждение за предложение голосовать за Грудинина. Не знал, что это преступление на этом сайте.)
      Stas157
      1. kepmor Сегодня, 08:05
        хоть в России бедненько народ живёт... однако...обещаниями Путина со товарищами сыт по горло.....
        kepmor
        1. Mestny Сегодня, 11:46
          То есть сейчас "бедненько", а будет "богато" - если Путина со товарищи убрать?
          Или "да будет богато, но не сразу, а потом, в перспективе"?
          Или сразу?
          Mestny
      2. Boris55 Сегодня, 09:21
        Цитата: Stas157
        Поэтому, друзья, пойдёмте на выборы, и проголосуем ... сами знаете за кого

        Знаю. За Путина!
        Цитата: Stas157
        Мне на днях влепили предупреждение за предложение голосовать за Грудинина. Не знал, что это преступление

        Это преступление перед всем народом России! Призывать голосовать за того, который был за пять минут до назначения его в кандидаты не в курсе и посему не успел вовремя подчистить все зарубежные счета - это преступление перед народом! Хватит нас держать за идиотов!
        Boris55
        1. Sasha_Sar Сегодня, 10:18
          Правильно хватит нас держать за идиотов, и "махать перед носом" не закрытые счета Грудинина.
          Sasha_Sar
          1. Boris55 Сегодня, 10:33
            Цитата: Sasha_Sar
            Правильно хватит нас держать за идиотов, и "махать перед носом" не закрытые счета Грудинина.

            Незакрытые вовремя счете Грудилина говорят лишь о том, что он не собирался быть президентом. Ну и зачем нам эта марионетка?
            Boris55
        2. Stas157 Сегодня, 10:28
          Цитата: Boris55
          не успел вовремя подчистить все зарубежные счета - это преступление перед народом!

          Олигарх... зарубежные счета! Какая то истерия на пустом месте. Коллеги вы забываете что Грудинин совсем не чиновник. Он коммерсант! Как можно обвинять предпринимателя в том, что он деньги зарабатывает успешно, и счета разные имеет? По моему это совершенно нормально. Нет?
          Поэтому не надо рвать на себе волосы от возмущения, если Грудинин в чем то виноват, значит подайте на него в суд. И пусть кинут за решетку, "негодяя"! Если же у нас таких законов нет, то тогда уже это вопросы совсем не к Грудинину! А к действующей власти.
          Вот Грудинин, сам же предлагает ограничить олигархов, ввести прогрессивный налог на роскошь и на богатых, приватизировать сырьевые компании... Соратники коммунисты ему в этом помогут. Поэтому друзья, другого выбора у нас просто нет! Голосуем сами знаете за кого.
          Stas157
          1. Boris55 Сегодня, 11:31
            Цитата: Stas157
            Какая то истерия на пустом месте.

            Вы хотите сказать, что закон для вас - это пустое место? belay
            Цитата: Stas157
            если Грудинин в чем то виноват, значит подайте на него в суд.

            Я вообще не про это. Я про то, что человек в принципе не собирался быть президентом.
            Цитата: Stas157
            Вот Грудинин, сам же предлагает ограничить олигархов

            Пчёлы против мёда? laughing
            Цитата: Stas157
            приватизировать сырьевые компании

            Что он собирается там приватизировать, если контрольный пакет акций находится в руках государства? Не став президентом он уже лжёт, что же будет тогда, когда он им станет?
            Цитата: Stas157
            Голосуем сами знаете за кого.

            Знаю. За Путина!
            Boris55
            1. Stas157 Сегодня, 11:48
              Цитата: Boris55
              Вы хотите сказать, что закон для вас - это пустое место?

              Не надо сыпать голословные вопросы и утверждения. Если Грудинин что то нарушил, то
              Цитата: Stas157
              значит подайте на него в суд. И пусть кинут за решетку, "негодяя"!

              Тем более охотников бы нашлось море! Если до сих пор, армия Единоросов и других недоброжелателей, не нашла ничего, за что бы можно было судить Грудинина, то зачем кричать на форумах, что Грудинин нарушил закон? Вы ставите себя на место банального пачкуна и очернителя, имени честного человека.
              Цитата: Boris55
              Что он собирается там приватизировать, если контрольный пакет акций находится в руках государства? Не став президентом он уже лжёт, что же будет тогда, когда он им станет?

              Ну, далеко не во всех ключевых сырьевых нефтегазовых предприятиях. И, потом вы считаете если 51%(в Роснефти помоему 40%) принадлежит государству, то остальную половину уже и нельзя приватизировать?
              Stas157
              1. Boris55 Сегодня, 12:02
                Цитата: Stas157
                Не надо сыпать голословные вопросы и утверждения.

                Третий раз пытаюсь донести до вас, что Грудилин в принципе не собирался выдвигаться в президенты. Его назначили неожиданного для него самого. Он - марионетка. hi
                Вот один из тех, кто его назначил:
                Boris55
        3. Mestny Сегодня, 11:49
          Напомню, что всё может оказаться ещё интереснее - например что Грудинин это и есть проект Путина с максимально легитимной формой передачи власти так сказать в нужные руки.
          А все загрудиницы как обычно в таких случаях расходный материал, масса с социалистическими кастрюлями на головах.
          Mestny
      3. Mestny Сегодня, 09:44
        Автор использует несколько более тонкий приём в политической пропаганде и агитации, как бы обращаясь к аудитории более здравомыслящей, чем либероидно-подростковая предыдущих агитаторов.
        Именно у этих последних Путин и действующая власть является безусловным злом, которому нельзя верить, и следовательно необходимо убрать любым путём.
        Авторам таких пропагандистских теорий стало понятно, что это теряет эффективность, значительное количество людей поумнее и постарше воспринимают такую риторику с ужасом и негодованием, прекрасно понимая, что она глупа и крайне опасна.
        Следовательно необходима корректировка с целью смягчить позиции, и как следствие попытаться заинтересовать и привлечь именно этот- думающий, слой общества.
        Цель разумеет не изменилась - создать как можно более отрицательный имидж о действующей власти в глазах как можно большего количества граждан.
        Ну элементарно же, стандартный приём.
        Mestny
  6. vlad007 Сегодня, 06:47
    Оценивая деятельность правительства надо оперировать экономическими показателями, а не общими фразами, разбавляя их общеизвестными цитатами. Советую автору поинтересоваться как вырос золотой запас за время правления Путина, сколько долгов бывшего СССР вернула Россия. О долгах надо сказать конкретнее - после развала СССР ВСЕ долги всех республик СССР Россия взяла на себя, а цифра там не маленькая - более 100 млрд. долларов. Последние 120 млн. отдали только в прошлом году. И так далее, не люблю длинно писать, мало кто читает длинные комментарии.
    Автору надо читать не только статьи сайта ВО, но и статистические показатели, например:
    Сайт "Хорошие новости России", раздел статистика http://rus.vrw.ru/category/statistic/next/2
    vlad007
    1. Владивосток1969 Сегодня, 07:13
      Извините.А как выросший золотой запас повлиял на Вас ,или Меня ,или на пенсионера тетю Клаву?Долги отдавать тоже хорошо,но в долг давать США когда свои есть хотят правильно?Статистика-это 20 миллионов за чертой бедности(официально)реально оцените.
      Владивосток1969
      1. vlad007 Сегодня, 07:59
        Цитата: Владивосток1969
        Долги отдавать тоже хорошо,но в долг давать США когда свои есть хотят правильно?Статистика-это 20 миллионов за чертой бедности(официально)реально оцените.

        А в 90-х сколько было за чертой бедности?
        vlad007
        1. Владивосток1969 Сегодня, 08:25
          Тоесть мы из одного ..овна в другое вляпались.Тогда чего хвалитесь
          Владивосток1969
    2. kepmor Сегодня, 07:33
      статистика говорите...да плевать на эти цифирьки...
      какой прок народу от золотого запаса,если сами власти признают, что 20% в нищите прозибают... когда зарплата у 60% трудяг не препревышает и 30 т. деревом...
      какое счастье ...как лохи последние - сами с голой задницей, но блин такие честные и благородные...всем долги ещё за царя с коммуняками отдали....а своих должников "с барского плеча" всех простили и ещё новых кредитов подкинули..гордость пузо рвет и штаны полны радостью...
      в январе 2009 кому раздали миллиарды из кубышки???...предприятиям???...малому или среднему бизнесу???...да хрен там...банкирам с олигархами всё и досталось...и почти 70% этих средств в течении года плавно уплыли в оффшоры... даже сам Путин это признал....
      так что меньше читайте "хорошие новости из России"...больше по улицам пешком ходите и увидите как живёт народ...
      kepmor
      1. Monster_Fat Сегодня, 07:52
        меньше читайте "хорошие новости из России"...больше по улицам пешком ходите и увидите как живёт народ...

        Мне к примеру, достаточно заехать в "Зону таможенного оформления"(часто там бываю) чтобы составить себе представление о том, что и в каком количестве вывозится и ввозится в Россию...
        Monster_Fat
    3. Chertt Сегодня, 07:33
      Цитата: vlad007
      Сайт "Хорошие новости России"

      Большое спасибо за ссылку. Мое уважение hi
      Chertt
      1. vlad007 Сегодня, 08:19
        Цитата: Chertt
        Большое спасибо за ссылку. Мое уважение


        Спасибо. Есть еще сайт "Сделано у нас", очень интересный, там конкретная информация по отраслям(авиация, промышленность, судостроение и т.д., с ХОРОШИМИ фото и цифрами) по всей стране.
        https://sdelanounas.ru/blogs/
        vlad007
    4. Ингвар 72 Сегодня, 07:44
      Цитата: vlad007
      сколько долгов бывшего СССР вернула Россия

      А уж сколько простила дальнему зарубежью! wink
      Цитата: vlad007
      Сайт "Хорошие новости России", раздел статистика

      Есть поговорка про ложку дегтя и бочку меда. Вы говорите о ложке МЕДА и бочке дегтя. wink
      Ингвар 72
    5. Sasha_Sar Сегодня, 10:32
      Простите , а "коммерческие долги" на сколько увеличились? Долги отдали "государевы" благодаря высоким ценам на углероды. Это заслуга "Гаранта"? Только почему-то "наши" банки в том числе "Сбербанк", ВТБ, и т.д. берут коммерческие кредиты "за бугром" под 2-4%, а мне и Вам их предлагают под 15-20%, это как. А "государев" фонд, где находится? Я то же писать долго не буду, только надо, правильно было написано ,смотреть на поступки. Где был Чубайс в 90-х и где сейчас. Если бы он был на нарах, я бы гаранту верил, а так как Чубайс продолжает "вкусно есть и сладко спать", ну ни как не верится.
      Sasha_Sar
  7. Monster_Fat Сегодня, 06:56
    ругать В. В. Путина не стоит.....Он нас не обманул ни разу. Это мы сами приписываем ему тот образ мышления, который как нам кажется, должен быть у национального лидера...... Кто виноват из них, кто прав, судить не нам;....Лично мне представляется, что врагов нашей страны в правящем классе нет, а если и есть, то очень мало.... «Каков поп, таков и приход», а также «По ватаге и атаман, а по овцам пастырь»...... В заключение хочу сказать: всё будет хорошо

    Господи, какая же каша в голове у автора... Помните, как гомик "Сердючка" пел? "Все будет хорошо! Все будет хорошо-я это знаю!" Тьфу.
    Monster_Fat
    1. Chertt Сегодня, 07:35
      Цитата: Monster_Fat
      Помните, как гомик "Сердючка" пел?

      Голому мужику такие выражения применять, как минимум странно
      Chertt
  8. Гардамир Сегодня, 08:06
    Во всём с автором согласен кроме последнего абзаца. Россия выстояла в 1991, но уменьшилась. Ещё раза два так выстоять и что останется?
    Гардамир
  9. Boris55 Сегодня, 08:06
    Цитата: Степан
    Так почему народ позволяет своим не самым лучшим представителям вытирать об него ноги?

    Потому что от народа скрыты знания по управлению. Будь у вас хоть десять высших образований, но если вы не прочитали ни одной книжки по управлению, будьте уверены, вас разведут точно так же как и последнего двоечника.
    Если бы ЕР прямо заявила, что она представляет интересы эксплуататоров и что им абсолютно плевать на народ, она бы ни когда не прошла в Думу.
    Если бы Горбатый назвал истинные цели перестройки, то СССР был бы до сих пор.
    Лож, обман, сокрытие знаний и узурпация СМИ, позволяет манипулировать мнением народа в нужную им сторону.
    Как в начале прошлого века остро стоял вопрос о борьбе с поголовной безграмотностью, точно так же сегодня должен стоять вопрос борьбы с поголовной управленческой безграмотностью.
    Boris55
    1. Владивосток1969 Сегодня, 08:31
      Найдите монолог Грефа на последнем Петербургском форуме.Он там всем всё объяснил.Кем управлять и как управлять.Это и есть отношение правительства к своему народу
      Владивосток1969
      1. Boris55 Сегодня, 08:47
        Цитата: Владивосток1969
        Найдите монолог Грефа на последнем Петербургском форуме

        Вы имеете в виду вот этот?


        Высказывание Ленина по этому же поводу:


        Кроме видимого участия народа в выборе лидера, есть ещё и эрегориально-матричное управление осуществляемое всем народом. Надоел народу мямля Брежнев - избрали говоруна Горбатого. Надоел говорун - избрали пьянь Ельцина, надоел пьяница - избрали того, кого надо.

        Ни какая революция не даст нам избавления. Только повышая уровень знания народа можно без потрясений построит общество справедливости (не путать с уравниловкой).
        Boris55
        1. Владивосток1969 Сегодня, 09:45
          К сожалению сейчас не могу просмотреть этот ли монолог.пардон на работе.
          Владивосток1969
        2. Mestny Сегодня, 11:18
          Смысл данной цитаты в том, что имеется ввиду именно ОБУЧЕНИЕ управлению государством. На тот момент считалось ( по мнению В.И. Ленина), что не просто управлять, а даже обучатся управлению способны и достойны только выходцы из богатых семей.
          На самом деле это было не совсем так, но действуя по всем правилам политической борьбы В.И. Ленин возводит проблему в абсолют, и выступает решительно против, утверждая, что ОБУЧАТСЯ управлению государством способны и выходцы из "низов".
          Mestny
  10. akudr48 Сегодня, 08:36
    Степан сказал, что лучше не скажешь,

    1. всё будет хорошо, Россия выстоит. Будет ли Грудинин Павел Николаевич или Путин Владимир Владимирович, который по факту для страны сделал много хорошего, исходя даже из законов диалектики, Россия устоит.


    Т.е., это все равно, будет ли первый, который ничего еще не сделал по факту для страны, или второй, который наоборот, спасибо диалектике, для страны сделал много хорошего, наша любимая страна Россия - устоит. Тут Степан гарантирует, это Степан как психотерапевт со знанием диалектики отвечает, все под контролем, устоим.

    2. Если предположить, что народ заслуживает всего, что с ним происходит, тогда ему надо смириться и не возмущаться. Если нет, то не бойкотировать выборы, а идти на избирательные участки и голосовать согласно своей совести и гражданской позиции.


    Степан предположил, что поскольку каждому свое, то можно смириться, но можно и голосовать. Потому, что свобода. Правда, где смысл голосовать, если все равно, что Павел Николаевич что Владимир Владимирович, а Россия - устоит, получается что П на Г менять - только время терять...

    3. Мне думается, что ругать В. В. Путина не стоит. У него просто другие взгляды на развитие, и он их, кстати, и не скрывает. Он нас не обманул ни разу.


    Степан, лучше не скажешь, именно у него другие взгляды, именно он их не скрывает, именно не обманул, именно ни разу!
    Например, он не обещал, что уровень доходов не упадет в 2 раза вместе с рублем, который упал в 2 раза, значит, и не обманул, раз не обещал.
    Или, не обещал он не заморозить пенсии, что пенсии не будут расти, и не обманул, пенсии точно не растут, в полном соответствии со своим не обещанием.
    И само собой, он не обещал, что в России за время его правления не появится 100 миллиардеров, которые не вывезут > $1 000 000 000 000 к супостату, и не нарушил своего не обещания, молодец, как и положено честному человеку.

    Степан, ведь как это верно, как это правильно, что это все не так важно, главное он нас не обманул ни разу, поэтому и в следующие 6 годов ни разу не обманет, а Россия, само собой, устоит!
    akudr48
  11. Чичиков Сегодня, 08:55
    Это что, воззвание Моисея?
    "Вот не было меня", несколько месяцев, и все на ВО бродили стадом... Я, вернулся и хочу вам открыть глаза...

    На ВО, за несколько лет, прямо на глазах, сформировалась группа "оппозиционно-обманутых" политических и патриотических дольщиков - "все пропальщиков", несогласные, обиженные, незаслуженно не замечаемых властью патриотов и советников, - уровня министров и начальника ГШ, и прочих "спасителей России".
    Ну да, теперь можно! Россия уже не 90-х годов, - бандитские ОПГ, тех лет, ушли, - в историю, как и две чеченских войны, зарплаты кастрюлями и стеклотарой, более не выдают, армия, - снова стала армией, а не доживающим своей век объединением пенсионеров, десятки гигантов ОПК, а вместе с ним и сотни смежных предприятий, - работают, внешние долги, - погашены, золотой запас России, - вышел на шестое место в мире, Россия, - снова, мировая держава, а не "девочка по вызову"... Теперь можно! Теперь, впереди планеты всей, новый класс - креативный. Новаторский, созидательный и творческий!
    Чичиков
  12. BAI Сегодня, 09:00
    Хочу только обратить внимание на очень важный момент – появление в нашей стране скотского отношения к людям.

    Именно об этом я и писал вчера. Только это отношение существует давно - наши чиновники ничем не лучше олигархов и могут существовать только в России.
    BAI
    1. Boris55 Сегодня, 09:08
      Цитата: BAI
      наши чиновники ничем не лучше олигархов и могут существовать только в России.

      А вы, кроме как в России, в других странах с чиновниками какие нить вопросы пытались решить? laughing
      Boris55
  13. Mestny Сегодня, 09:21
    Анекдот такой есть.
    Встречаются двое знакомых на улице. И одни другому - " Давно не виделись. Как, сам, как жена, дети, как работа..." А потом - одолжи денег.
    А второй ему отвечает - знаешь... поцелуй меня в шею.
    - При чём тут шея?
    - Ну ты же тоже издалека начал.
    Уважаемый автор статьи - я понимаю, за Грудинина.
    Не обязательно было так стараться, столько писать с обилием цитат.
    Серьёзные люди это всё и так понимают, но за него голосовать не будут.
    А для школоты нужны более простые аргументы.
    Мимо.
    Mestny
  14. prior Сегодня, 09:24
    Есть предположение что, общество развивается по спирали, циклично.
    После цикла недосоциализма, наступил очередной виток: не то неорабовладельческий, не то неофеодально-крепостнический.
    Одним словом, есть хозяева всего и есть крепостные, лишенное всего....Развитие социальных институтов (медицина, образование, культура.....) - соответствующее.
    Изменить кардинально систему может к сожалению только воздействие извне, как это произошло в результате первой мировой войны.
    prior
  15. serriy Сегодня, 09:40
    Вот говорят, что Родченков скрылся за океаном. И у нас всплыл Грудинин. hi

    good drinks
    serriy
    1. Владивосток1969 Сегодня, 10:16
      Цитата: serriy

      1
      serriy Сегодня, 16:40
      Вот говорят, что Родченков скрылся за океаном. И у нас всплыл Грудинин.

      И сделал пластическую операцию.Все сходства оптический обман tongue
      Владивосток1969
    2. fa811147 Сегодня, 10:32
      laughing Автору респект
      fa811147
  16. Mestny Сегодня, 09:52
    Цитата: vlad007
    Оценивая деятельность правительства надо оперировать экономическими показателями, а не общими фразами, разбавляя их общеизвестными цитатами. Советую автору поинтересоваться как вырос золотой запас за время правления Путина, сколько долгов бывшего СССР вернула Россия.

    Автору ничего этого не надо. У него другая задача, пропагандистская. Направленная на аудиторию, не владеющую никакой экономической информацией, кроме собственного кошелька, то есть на большую часть граждан.
    Только в этот раз мозги пытаются промыть "умеренно-недовольным" и в "целом согласным".
    Mestny
    1. Владивосток1969 Сегодня, 10:23
      А Вы стесняюсь спросить вещаете не в пропагандистских целях?Наверное для нашего развития.Владеете всей экономической информацией и не заботитесь о своём кошельке.Значит Вы олигарх?И Вы в меньшинстве? hi
      Владивосток1969
      1. Mestny Сегодня, 11:33
        В пропагандистских, а как же.
        Любые дискуссии, касающиеся темы выборов и политики вообще непосредственно относятся к этим самым целям. Вы тоже, участвуя в данном разговоре высказываетесь в пропагандистских целях.
        По поводу экономической информации скажу так - я не владею таковой на уровне управления страной, как и подавляющее большинство граждан. Следовательно утверждать на этом основании, что у нас "всё плохо" я тоже не могу. И обратите внимание, я не утверждаю и обратного.
        Однако как бы там ни было - оно работает, страна я имею ввиду. До поедания последних ёжиков нам ещё пока далеко, кто бы что ни говорил.
        Некоторые предлагают всё это взять и поменять, утверждая, что будет значительно лучше. Я естественно задаю им вопрос - а откуда вы взяли, что будет именно лучше?
        Мне например, простому обывателю, послушавшему что рассказывают о себе кандидаты это совсем не очевидно.
        Ну и как человек сильно причастный к технике напомню простое народное правило - если что-то, в чём ты не разбираешься, работает, пусть даже на твой взгляд плохо - не трогай неумелыми руками, незнакомые кнопки не нажимай.
        Именно это я предлагаю делать - не нажимать кнопки, о назначении которых мы имеем весьма слабое представление. И уж тем более не стоит пытаться это разобрать.
        Mestny
  17. rait Сегодня, 10:28
    Он нас не обманул ни разу.


    Особенно с предвыборными обещаниями и майскими указами...
    rait
  18. fa811147 Сегодня, 10:31
    Все прекрасно понимают, что от выборов ничего не зависит. Статитсты и реальные правители расставлены по местам на 20 лет вперёд.Выбор делать предлагается между отвратительными и омерзительными. Надеяться можно только на "выпрыгнувшего из коробочки неизвестного никому". Про идеологию - сущая правда.
    fa811147
    1. Petr1968 Сегодня, 11:41
      Цитата: fa811147
      Надеяться можно только на "выпрыгнувшего из коробочки неизвестного никому".

      Кто проголосует за неизвестно кого. ВСЕ проголосуют за того, про кого по 1 каналу три дня в прайм-тайм фильмы крутят, какой он умный и крутой. А кому принадлежит 1 канал?
      Petr1968
  19. проходящий Сегодня, 10:59
    Отличная статья! Куча плюсов!
    Пока не сменим "элиту" улучшение не будет. А элиту можно сменить, поменяв президента.
    Путин укрепил страну,но укрепил для олигархических и бюрократических элит.
    Остальные помрут на пути к светлому будущему .
    Разрешить пьянющим судьям и прокурорским раскатываться по дорогам, это ли не подтверждение,что в РФ закон для черни, а не для элит.
    проходящий
    1. Mestny Сегодня, 11:37
      Как можно "сменить элиту" отлично продемонстрировала быв. Украина.
      Особенно ярко проявили себя рядовые сменяльщики элит с кастрюлями на головах.
      Mestny
    2. Винни76 Сегодня, 11:42
      Цитата: проходящий
      Отличная статья! Куча плюсов!

      От цитат в глазах рябит
      Винни76
  20. Petr1968 Сегодня, 11:38
    Автор состряпал агитку к выборам...и типо за свое мнение выдал))
    За "Я за Путина"- никто не заплатит..А за "размышления" на несколько страниц- могут))
    И как это у автора в конце осталось два кандидата? У нас вообще то Кремль разделил на две кучки - правые и левые, по несколько кандидатов с каждой стороны. Вроде как должны "покрыть" всю аудиторию, которая придет...и проиграет Путину))
    И сколько можно писать бред, про то что Путин или ЦБ обрушили рубль. Если понимаешь в этом - пиши конкретные ошибки, нет - молчи в тряпочку. А то как с упавшим самолетом, кругом "эксперты", кругом теракты и невиновные экипажи.
    Petr1968
  21. кедр Сегодня, 12:00
    Цитата: woron333444
    В 91 одного неправильного поменяли на другого правильного. Поимели по полному (нас поимели). Грудинин уже два месяца как не может перепрятать деньги, всё находят. Ругали "айфона" за дачу на Волге, а у Грудинина в Италии замечать не хотят. Кандидат, который смотрит на запад и обещает золотые горы.


    Так на - то и расчёт США и запада. Ведь если их главного кандидата по тем или иным причинам снимают с выборов. Он, униженный и оскорблённый становится во главе униженных и оскорблённых, всё это кубло закручивается по известному сценарию майданов, и вот наш автор Стёпа, в месте с другими такими стёпами бодро шагает по улицам Москвы, Питера и прочих городов России на майдан. Посол США довольно потирает ручёнки и щедро поливает своёй зеленью разгорающийся огонь горящих покрышек в подожжённой им с четырёх концов России.
    Зрим в корень. США против Путина. США за Грудинина.
    Суверенитет. Россия. Путин.
    кедр
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