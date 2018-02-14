Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает?

Всем доброго здоровья!



Так случилось, что я не посещал сайт «ВО» несколько месяцев. Не было возможности. Сейчас такая возможность появилась, я распечатал (не могу читать в электронном виде) все интересующие меня статьи за эти несколько месяцев, прочитал их и захотел поделиться своим мнением.



У меня двоякое чувство. С одной стороны, радость по тому факту, что всё больше людей начинает более критично оценивать происходящее у нас в стране, а с другой – печаль, что сбываются мои опасения. Сейчас поясню всё более подробно.





24 декабря 2016 в комментарии к статье одного уважаемого мной автора «ВО» («Если рыба гниёт с головы, то чистят её… с головы же!») я уже выражал свои сомнения насчёт желания президента что-либо менять во внутренней политике.



Напомню основное:



«…я искренне люблю Россию и её народ, и также нисколько не хочу умалять заслуг В.В. Путина… мои выводы мне самому не нравятся, и я очень хотел бы ошибаться. У меня нет реальной надежды на то, что Путину хватит сил и времени вследствие нижеизложенного.



1. А не популизм ли это? Т. е. царь всегда хороший, это бояре плохие. Одна башня Кремля хорошая, другая — плохая. Не верю. Год назад полностью поддержал (В. В. Путин) политику ЦБ, когда рубль «обвалился», и он точно так же поддерживает действия правительства и сегодня. Да вот совсем недавно недвусмысленно призывал россиян голосовать за «ЕР». Следовательно, такая система и такой лидер её, системы.



2. Царь и вправду хороший, а бояре плохие. Тогда — другой вопрос. О компетентности. Вот представьте, я бы сказал инвестору/заказчику: мы работу плохо сделали потому, что у меня плохой мастер/прораб/сметчик/начальник ПТО/гл. инженер, и он/они у меня в строительстве ничегошеньки не понимают, и вообще, мои распоряжения выполняют через раз, да и то только, когда я «удивлюсь»! Представили?



…Лично у меня вывод напрашивается такой: Путину надо не силу и не время, а желание, чтобы изменить существующее положение вещей, а также осознание того, что ВСЁ оставлять так как есть значит создавать угрозу для самой нашей властвующей «элиты». Есть у меня вот такие сомнения».



Прошло больше года, и мы идём всё той же дорогой. Мне думается, что ругать В. В. Путина не стоит. У него просто другие взгляды на развитие, и он их, кстати, и не скрывает. Он нас не обманул ни разу. Это мы сами приписываем ему тот образ мышления, который как нам кажется, должен быть у национального лидера. А он сам прямо говорит: да, точно, так и есть – это на предложение иностранных журналистов сказать, что он либерал. На своём выступлении говорит: в России либеральная экономика, и возврата к прошлому не будет! Поддерживает ЦБ и призывает голосовать за «ЕР». Ещё говорит, что он любит Россию и что она без него сможет, а вот он без неё – нет. Где обман?! И что мы от него хотим?



Помимо лидера, у нас есть “’элита”, наш правящий класс. Нашу власть всё устраивает, и только мы всё чего-то ждём. И наблюдая за тем, что происходит во внутренней жизни страны, мы ломаем себе голову, не в силах объяснить необъяснимое и объять необъятное. Мы не можем понять, почему на фоне громогласных заявлений о повышении уровня культуры она, как нам кажется, падает. Нам говорят о росте здравоохранения, образования, промышленности, о повышении зарплат и уровня жизни, а мы не верим. У нас в голове входят в дисбаланс заявления о необходимости следования традиционным, в т.ч. семейным, ценностям, и происходящее на экранах, в театрах, в школах.



Всё это напоминает цирк шапито, балаган какой-то.



Что же происходит? Помните, у Бомарше: “Умному человеку нет смысла слушать всё подряд, он и так догадается” или у Гельвеция: “Только по поступкам мы судим о внутренних движениях, о мыслях, о действиях, о других чувствованиях”? Если посмотреть на поступки правящего класса, то мы видим, что они противоречивые, и на вопрос «что происходит?» ответа нет. А вот если посмотреть на мотивы, которыми руководствуется “элита”, тогда многое становится понятно. Мотивация, на мой взгляд, одна, а если не одна, то самая главная – прибыль. То есть деньги. Личная нажива.



Если посмотреть на западных “акул капитализма”, то мы увидим, что они – достаточно сильные бизнесмены, закалённые в конкурентной борьбе, плюс ещё тот факт, что капитализм на Западе развивается уже давно. Посмотрим на наш правящий класс, взросший на волне грабительской приватизации. Большинство из нашего правящего класса без бюджетных денег государства ни на что не способно. Такие представители “элиты” создавать не умеют, они умеют только перераспределять. Может, именно поэтому их на Западе не уважают? Они ведь попытались войти в мировое сообщество в конце 90-х, но их туда не пустили (гусь свинье не товарищ?), поэтому, чтобы не потерять свой непосильным трудом нажитый капитал, возникла необходимость в создании своего собственного государства во главе с сильным лидером. Кстати, некоторые представители “элиты” сами об этом недвусмысленно говорили в своё время, смысл такой: мы хотели войти в мировое сообщество, но нас туда не пустили. Тогда казалось, что “мы” и ”нас” — это про народ, но в свете дальнейших событий не вызывает уже сомнения, кого на самом деле имели в виду эти представители “элиты”. На этом этапе наши (народные и “элитные”) цели совпадали.



И такие вот “бизнесмены” в большинстве своём и составляют наш правящий класс, и рядом с ними работать могут лишь лояльные к ним люди, приспособленцы. Других они не потерпят, гордыня мешает – они же князья. Из грязи в князи… Я уверен, есть в их окружении и достойные люди (должен же кто-то пахать), но не на первых ролях.



С мотивацией всё понятно. Теперь стоит посмотреть на их идеологию. Их дети учатся в чужих странах, их деньги и деньги страны находятся в чужих странах, а их идеи – то ли либеральные, то ли патриотические, а зачастую непонятная смесь всего этого, плюс эти чужие страны против них вводят санкции. Здесь напрашивается простой вывод – полное отсутствие какой-либо идеологии.



Что с культурой? Что с образованием? Что с историей? Даже повторять не хочу, всё написано до меня.



Хочу только обратить внимание на очень важный момент – появление в нашей стране скотского отношения к людям.



И вот у нас есть правящий класс. Возникают вопросы: какая у него идеология? Насколько он образован? Культурен? Как он относится к нашей истории? К нашим традиционным ценностям?



Лично я себе на эти вопросы ответил. Что вообще можно ждать от такого правящего класса? Который не культурен, не образован (одностороннее образование таковым не является), который не имеет внятной идеологии, не чтит свою историю и не может никак определиться с традиционными ценностями. У которого цели и желания только одни – жажда наживы и личное обогащение. Вот и получается у нас: беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. И понимаем мы, что:



Кто виноват из них, кто прав, судить не нам;

Да только воз и ныне там.



Лично мне представляется, что врагов нашей страны в правящем классе нет, а если и есть, то очень мало. Да и зачем враги, когда такие друзья? Поэтому не стоит искать злого умысла в их деяниях, ибо его там может и не быть, ни злого умысла, ни смысла. Работают так, как умеют. (Вводят налоги и перераспределяют.) Не стреляйте в пианиста – он играет, как умеет. Точка.



Приведу слова героев Ф. М. Достоевского: “…но я на русский либерализм нападаю, и опять-таки повторяю, что за то, собственно, и нападаю на него, что русский либерал не есть русский либерал, а есть не русский либерал” («Идиот»). Это раз. “Григорий честен, но дурак. Много людей честных благодаря тому, что дураки. …Григорий мне враг. Иного выгоднее иметь в числе врагов, чем друзей“ («Братья Карамазовы»). А если эти люди не честные и не враги? Иной дурак похуже предателя будет. Это два. “Я тоже, например, считаю, что бежать в Америку из отечества – низость, хуже низости – глупость. Зачем в Америку, когда и у нас можно много принести пользы для человечества? Именно теперь. Целая масса плодотворной деятельности” («Братья Карамазовы»). Это три.



Хочу заострить внимание ещё на одном моменте. Читал мнения, что наши т.н. ток-шоу – это некая попытка протолкнуть русофобию. Не согласен. По-моему, всё намного проще, удивительное рядом. Назначаются две точки зрения, одна — “элитная”, другая — откровенно русофобская, такая, что у нормального человека вызывает только негатив. Первая высказывается представителями “элиты” и телеведущими (возможны маленькие нюансы, но не сильные), вторая – ковтунами и прочими. По умолчанию считается, что одна из них обязательно верная. Человек, понимая, что точка зрения ковтуна – откровенно антирусская, соглашается с противоположной точкой зрения как с единственно верной. А кто сказал, что среди этих двух точек зрения есть верная, ведь третью точку зрения не озвучивают? Плюс ко всему, конечно, народ надо отвлечь от внутренних проблем.



Учитывая изложенное, можно подвести некоторый промежуточный итог. Мы ждём от нашего правящего класса того, что он в принципе не способен дать. В рамках той системы, которая существует, кардинально ничего не изменить. Именно поэтому мы и наблюдаем этот цирк шапито и балаган. А уж когда представители “элиты” идут на премьеру балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова и рукоплещут – это уже не балаган, а бесовство какое-то.



И можно очень долго разгадывать некий хитрый план, думать и гадать, а есть ли он. Скажу сразу, думаю, что есть. Какой – не знаю, узнаю во второй декаде марта. Вариантов только два.



Первый – резкий разворот во внутренней политике с заменой большой части “элит” и сбросом маски либерализма. Сталин ведь тоже “заигрывал” с Третьим рейхом, оттягивая начало войны, правда, при этом не разрушая образование и здравоохранение и проводя чистки в верхних эшелонах власти. Интересно было бы посмотреть на то, как будет выражена благодарность части “элит”, тем, что из «ЕР» – мол, спасибо, что вы все тут вместе собрались и не надо вас искать по всей стране. Также интересно было бы посмотреть на то, как руководителям крупнейших гос. корпораций и их замам будет в разы пересчитана зарплата в сторону многократного уменьшения. И то же самое с детьми представителей части “элиты”. Это всё интересно, но почему-то в это не верится. Да и зачем в таком случае надо было хоронить образование, например?



Второй – создание видимости существования этого хитрого плана при его полном отсутствии. Пусть все ломают свои головы и думают, что есть некий хитрый план, и пытаются его разгадать. Не будем никого разубеждать – пусть все ищут чёрную кошку в тёмной комнате, всё равно её там нет. Чем не план? Из той же серии – то ли иду на выборы, то ли не иду. Гадают все! В русском языке этому явлению есть прекрасные характеристики – наводить тень на плетень или заводить рака за камень. Больше заняться нечем?



У нас сейчас появился ещё один кандидат на пост президента – Грудинин П.Н. Я давно слежу в Интернете за его деятельностью, и для меня стало приятным сюрпризом его выдвижение. До его выдвижения у меня и многих моих знакомых была позиция: на выборах, ввиду отсутствия графы “против всех”, перечеркнуть всех предложенных кандидатов и написать “достойных не вижу”. Правда, чуть позднее К. Собчак и эту идею “опошлила”.



Лично для меня не стоит вопрос о том, что П. Н. Грудинин – от КПРФ, или он ставленник Кремля. Я слышал ещё и третью версию – США дали команду “фас” Г. А. Зюганову. Необходимо для себя решить, надо что-то менять или нет. Может нас Грудинин П. Н. обмануть? Теоретически да, но это уже будет обман, а действующая власть и обманывать не собирается: у неё и так всё очень хорошо. На мой взгляд, необходимо делать то, что должен, и будь что будет. Каждый для себя сам должен решить, воспользоваться шансом или нет.



Что касается упреков в отсутствии "направления движения" у редакции «ВО»: мол, только критикуют… Считаю, что критика, конечно, если она конструктивная, сама по себе уже и есть направление движения. Как иначе достучаться до народа? Мы все должны заниматься общественно полезными делами. Конструктивная критика – одно из них, да и людям не мешает, а только помогает.



Элиты (или их часть) выходят из народа или нет? Если да, то представляется, что это не самые лучшие его представители. Так почему народ позволяет своим не самым лучшим представителям вытирать об него ноги? Можно, конечно, промолчать в надежде, что именно меня всё плохое обойдёт стороной, но вспомните, что сказал Мартин Нимёллер:



Когда они пришли за коммунистами,

я оставался безмолвным.

Я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов,

я промолчал.

Я не был социал-демократом.

Когда они пришли за членами профсоюза,

я не стал протестовать.

Я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за евреями,

я не возмутился.

Я не был евреем.

Когда пришли за мной,

не осталось никого, кто бы заступился за меня.



Я никого ни с кем не сравниваю, я к тому, что стороной всё плохое может и не обойти.



И не будем забывать, что сказал в своём письме Жозеф де Местре: каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает, перефразировав при этом Ш. Монтескье (“Каждый народ достоин своей участи”). Если предположить, что народ заслуживает всего, что с ним происходит, тогда ему надо смириться и не возмущаться. Если нет, то не бойкотировать выборы, а идти на избирательные участки и голосовать согласно своей совести и гражданской позиции. Но для этого всё общество должно измениться и перестать быть апатичным, аполитичным и безответственным.



Поэтому, на мой взгляд, редакция «ВО», поднимая острые вопросы, занимается благим делом, за что ей моя искренняя признательность.



Оценивая происходящее вокруг, не могу не привести несколько фраз, ставших крылатыми, и половиц. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты» (учитывая это: трудно о человеке лишь по друзьям судить, ведь у Иуды были друзья — лучше и не найти) и «Каков поп, таков и приход», а также «По ватаге и атаман, а по овцам пастырь».



В заключение хочу сказать: всё будет хорошо, Россия выстоит. Будет ли Грудинин Павел Николаевич или Путин Владимир Владимирович, который по факту для страны сделал много хорошего, выполнит ли первый свои обещания, поменяет ли второй внутренний курс, но в любом случае, исходя даже из законов диалектики, Россия устоит. Не может не устоять. Будет нелегко, Россия всегда была богата талантами: Ломоносов, Пушкин, Курчатов и множество других, но уже сейчас ощущается недостаточное количество грамотных специалистов среднего и нижнего уровней (учитывая систему образования), которые на местах будут решать поставленные сверху задачи. Чтобы их обучить, надо несколько лет, и времени остаётся всё меньше. Повторюсь, в любом случае мы выстоим, только хочется, чтобы потерь было меньше.



С наилучшими пожеланиями, Степан.

Автор: Степан



