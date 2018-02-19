Замок «Чуда мира» - Кастель-дель-Монте

Что-то мы давненько на ВО не обращали свое внимание на замки, а ведь их так много, что… обо всех ну просто не расскажешь. Вдумайтесь только: во Франции сегодня их более 600, но раньше было еще больше – около 6000! В Испании их более 2000, причем 250 находятся в целости и сохранности. А есть еще Англия, Германия, Чехия и даже все та же Польша, где высится один из самых больших кирпичных замков мира – замок Мариенбург. В Калининградской области руины древних замков высятся повсюду, а в одном из них – Шаакене, разыгрываются занятные «средневековые представления» с самой настоящей «рыцарской хреновухой», пивом и жареной сельдью. И каждый, кстати, неповторим, потому как построены они были в разных местах, в разное время и из разных материалов. Да и средствами их строители располагали тоже разными. Например, замок Бомарис в Англии выстроили всего за каких-то 18 месяцев, с 1278 по 1280 год, а все потому, что трудились над ним 400 каменщиков и 1000 чернорабочих, а всего работавших там было более 2000 человек. А теперь посмотрим, во что обходилось прокормление такой оравы: зерна по пол-литра на человека в день (1800 гектолитров за полгода!), а еще мясо, пиво, соленая рыба. Так что неудивительно, что замок отца – короля Генриха, его сынок – Ричард Львиное Сердце оплачивал потом целых 12 лет!Вот так выглядит замок Кастель-дель-Монте, расположенный на невысоком холме посреди равнины и цветущих фруктовых садов.Ну, а так он выглядит сегодня сверху.Существовали замки-крепости и замки для проживания, известны «королевские замки» и замки, принадлежавшие сеньорам, замки о которых все известно и замки, наполненные тайнами. И вот об одном из таких замков и пойдет сегодня наш рассказ. А называется этот замок Кастель-дель-Монте, что по-итальянски означает «замок на горе» или «горный замок».Сохранился до наших дней он очень хорошо, да и не удивительно. Осадам он ни разу не подвергался, никто в нем не жил, деревенских жителей, которые могли бы разобрать его на камни, рядом не было.Находится замок на юге Италии, всего лишь в 16 км от города Андрия, так что добраться до него труда не представляет. Ну, а интересен он в первую очередь тем, что это память об императоре Фридрихе II Гогенштауфене, которого современники называли кто «крестоносцем без креста и без похода», тогда как другие (понятно, что в первую очередь это были его придворные поэты и сами придворные!) пышно величали «Чудом мира».Изображение Фридриха II из его книги «De arte venandi cum avibus» («Об искусстве охоты с птицами»), конец XIII века. (Ватиканская апостольская библиотека, Рим)Сооружали его (если сравнить с тем же Бомарисом) довольно долго, с 1240 по 1250 год. Орды монголов разоряли поля и города Европы, повсюду лилась кровь, а тут люди обтесывали себе камни, мешали известку и не очень-то и торопясь возили на постройку камень. Обычная накладка на упряжку из двух быков составляла 2.5 тонны, но проехать с таким грузом они могли не более 15 км в день, так что нетрудно себе представить, сколько сил и времени заняла перевозка сюда на равнину одного лишь строительного материала. Архитектор замка неизвестен (хотя и возможно, что участвовал в строительстве и сам Фридрих). Сначала замку дали название castrum Sancta Maria de Monte по имени расположенного там же монастыря Мария-дель-Монте. Но от него ничего не осталось, так что с точностью этого утверждать нельзя. Принято считать, что это один из самых выдающихся замков эпохи жизни императора Фридриха II. Есть у замка и еще одно название – «Корона Апулии», что определенным образом связано с его формой. Здесь нужно сказать, что император Фридрих был известен современникам как один из самых образованных людей того времени, что он мог говорить на греческом и арабском языках, ну и, конечно, писал и говорил на латыни и приглашал к своему двору поэтов и художников как с Запада, так и с Востока. При его дворе проводились математические состязания, в которых принимал участие знаменитый математик Фибоначчи, и, возможно, это каким-то образом повлияло и на строгую архитектурную форму замка.Вход в замок был явно предназначен только для людей, а не для лошадей и это в то время, когда вся знать передвигалась только верхом. Даже женщины.Дело в том, что Кастель-дель-Монте имеет вид правильного восьмиугольника высотой 25 м, по углам которого высятся башни, также построенные в виде восьмиугольников высотой 26 м. Длина каждой из сторон основного восьмиугольника равна 16,5 м, а длины сторон восьмиугольных малых башен равна 3,1 м. Главный вход в замок ориентирован на восток и находится между двумя башнями. Другой вход находится прямо напротив первого.Так выглядел этот замок в 1898 году.Хотя Кастель-дель-Монте называют замком, это сооружение в точном смысле этого слова замком не является. У него нет рва, вала, нет и подъемного моста. В нем нет ни помещений для припасов, ни конюшен, ни кухни. Вход в него оформлен как портал готического собора. И уж совсем непонятно его функциональное предназначение. Высказывалось предположение, что возможно, он должен был стать охотничьей резиденцией императора, но его внутренние покои, по мнению ряда исследователей, были уж слишком богато отделаны и обставлены для простого «охотничьего домика».Вход напоминает портал собора.Чисто конструктивно Кастель-дель-Монте – это двухэтажное строение из камня, имеющее плоскую крышу. Точно на половине его высоты по всему периметру идет небольшой карниз, делящий этажи. Второй карниз, что отделяет цоколь здания, проходит на высоте около 2 м. Поскольку «замок» имеет форму восьмигранника, то и его внутренний двор имеет такую же форму правильного восьмиугольника.Входим в его внутренний двор…… смотрим вверх и видим правильный восьмиугольник!Все здание замка выглядит как один единый монолит, да таковым по сути дело оно и является. Выстроен он из отшлифованных известняковых блоков, но вот колонны, обрамления замковых окон и его порталы сделаны из мрамора. На внешней стене расположены по два окна — с одной аркой на первом этаже и с двумя на втором. Но почему-то одно окно второго этажа, выходящее на север, имеет три арки.План замка по-своему тоже загадка. Ну почему бы не соединить проходами все помещения? Зачем было делать именно так?А теперь немного посчитаем и выясним, что вся постройка связана с цифрой восемь, а она в нумерологии является символом мира и бесконечности, и находится между миром Неба и Земли. Все это попахивает самым настоящим оккультизмом. А к нему Фридрих был весьма склонен. И вообще он был большой рационалист. Например, он отрицал божественное происхождение стигматов Франциска Ассизского – случай для христианина беспрецедентный, причем на том основании, что, дескать, появились они у него на ладонях, а Христа не могли прибить к кресту таким образом, так как кости ладони не прочные и не выдержали бы веса его тела! Истинно божественные стигматы должны были бы появиться на запястьях, между лучевой и локтевой костями!Внешние окна первого и второго этажей.16 внутренних помещений замка имеют форму правильных трапеций, числом по восемь на каждом этаже. При этом в угловых башенках расположены гардеробы, туалеты и, ведущие наверх, винтовые лестницы. Интересно, что эти лестницы закручиваются не вправо, как это было бы принято по моде тех лет для целей обороны, а влево, словно панцирь у улитки. Причем известно, что сам Фридрих левшой не был.Лестница для левши?Во внутренний двор замка ведут три портала первого этажа, но кроме них, на уровне второго этажа также есть три двери, которые должны были выходить на кольцевой деревянный балкон, который до сегодняшнего дня не сохранился. Есть в стенах, выходящих во двор, и маленькие окна. Таким образом свет проникает в его внутренние помещения и через внешнюю, и через внутреннюю стену. Зубцовки ни на стенах, ни по периметру башенок предусмотрено не было и… законным образом возникает вопрос, а каким образом люди, которые должны были проживать в этом замке, вознамерились бы в случае необходимости его защищать?Окно второго этажа. Вид изнутри.Хотя все помещения, как на первом, так и на втором этажах, имеют одинаковую для всех форму, друг от друга они все же отличаются расположением входных дверей. У двух залов первого этажа есть выходы за пределы замка через восточный и западный порталы, но у них нет выходов во внутренний двор, хотя из них есть двери в другие залы. То есть из зала №2 ты никак кроме как через двор в зал №3 не попадешь, хотя разделяет их только стена. Нужно выйти во двор, пройти в зал №4 и уже из него попасть в зал №3! Зато из комнаты №4 вы можете свободно прости в комнаты 5,6,7,8. То есть кроме проходных залов, у которых по 2-3 двери, в замке есть и такие, в которых наличествует всего одна дверь. И таких залов 4 — опять-таки по два на каждом из этажей. В каждом из этих 4 залов есть камин и ход в туалет, расположенный в смежной с ним башне. Туалеты устроены таким образом, что хорошо проветривались через отдушины в стенах и даже – о, чудо тогдашней архитектуры и строительного искусства, – могли промываться водой из баков, находившихся на крыше. Есть зал, который обычно называют тронным. Его окно выходит на восток и находится над главным порталом. Однако в нем нет ни камина, ни туалета.Типичный готический крестокупольный свод.А теперь самое интересное: вот эти самые окна в стенах первого и второго этажей. Через них в каждое помещение на втором этаже прямой солнечный свет обязательно проникает два раза в сутки весь год, а вот на первом этаже такое происходит только летом. То есть, что получается? Верхняя часть замка - это по сути огромные солнечные часы, а первый этаж так и вовсе может служить календарем. То есть весь этот замок, есть не что иное, как гигантский астрономический прибор? Вполне возможно. Документов о его постройке не сохранилось. Вернее, есть один документ от 29 января 1240 г., в котором император Священной Римской империи Фридрих II Штауфен приказывает губернатору и судье Ричарду де Монтефуссолу купить известку, камень и все необходимое для строительства. Есть еще документ от 1241-1246 гг. – «Список укреплений, требующих починки». Но в нем Кастель-дель-Монте уже указан как построенный, а не строящийся замок. Нет и никаких подтверждений того, что Фридрих II вообще хоть когда-то бывал в этом замке или же использовал его как свою охотничью резиденцию. А в 1250 г. Фридрих II вообще умер и замок перешел к его сыновьям.Фридрих хотя и был рыцарем, но воевать не любил. Добивался своих целей переговорами. Поэтому его биографам приходилось прибегать к откровенным подделкам. Например, на этой миниатюре, изображающей битву при Джильо (1241), Фридрих изображен слева в шлеме с короной, хотя на самом деле он в ней не участвовал. «Новая хроника» Джованни Виллани. (Ватиканская апостольская библиотека, Рим)Тут-то и подтвердилась правота поговорки, что «природа на детях отдыхает». Если Фридрих успешно противостоял двум Папам, трижды подвергался отлучению от церкви, без войны сумел вернуть христианам Иерусалим, подписав с султаном аль Камилем соглашение о передачи им святых мест Палестины, то сын его Манфред умер, так и не добившись трона Сицилии и Неаполя, а его малолетних детей: Фридриха, Генриха и Энцо его победитель Карл Анжуйский заточил в этот замок на целые 33 года. А потом этот замок был и вовсе заброшен и его лишь изредка использовали для свадебных церемоний, а еще там спасалась местная знать от чумы.Такие вот «головки» в архитектуре того времени использовались очень часто.В 1876 году замок был приобретен государством, отреставрирован и приведен в порядок., а 1996 году ЮНЕСКО внесло его в список всемирного наследия, так что за ним сегодня следят, приводят в порядок, а поток туристов к нему не ослабевает!Макет замка Кастель-дель-Монте фирмы Aedes Ars.П.С. Нет возможности вот так просто взять и поехать посмотреть этот замок? Тогда к вашим услугам его… макет в масштабе 1:150, который собирается из маленьких кирпичиков! Вот до чего дошли нынче люди – предлагают и такие оригинальные «сборные модели». О качестве можно судить по фотографии. Производитель – испанская фирма Aedes Ars, ну а само фото собранного замка нам любезно предоставила фирма «Верфь на столе».