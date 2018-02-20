Просто бургиньот

Один из самых простых бургонетов XVI в. Изготовлен в Саксонии. Украшен накладными чеканными позолоченными деталями и выкрашен в черный цвет. Весит 1454,3 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Когда мы говорим о европейском Возрождении (XIV-XVII вв.), то знаем, что это был «грандиозный культурный скачок после мрачного средневековья». Но изучая древнегреческие и римские статуи и рассматривая раскопанные мозаики, барельефы с колонн Траяна и Марка Аврелия, культуртрегеры Возрождения не могли не обратить свое внимание и на военную культуру Древней Греции и Рима. И не только на саму культуру, но и на ее отдельные детали и, в частности, специфические и зачастую безвкусно пышные шлемы той эпохи. И вот так в результате симбиоза старой культуры и моды, а также новых технологий обработки металла и появился характерный тип неоклассического шлема, который быстро вытеснил прежние салады и бацинеты, характерные для XV века.Характерной особенностью нового шлема стал гребень, похожий на гребень шлема армет, но несколько другой формы. К тому же на «бургундском шлеме» таких гребней (вот как на этом) могло быть сразу несколько. Данный шлем изготовлен в 1540–1550 гг. в Аугсбурге. Вес его 2251 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Совсем простой бургонет, но зато с наносником. Вторая четверть XVII в. Северная Европа. Вес – 2101 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Новый шлем появился в начале XVI века, и имел множество характерных признаков, позаимствованных из прошлого: во-первых – простую полусферическую форму; отсутствие полного прикрытия для лица без ограничения зрения и дыхания; во-вторых, на некоторых шлемах имелся «воротник» для защиты шеи; и в-третьих, для него были характерны пластины для защиты лица и головы на шарнирах, по образцу римских легионерских шлемов и козырек. Иногда его называли бургундским саладом, однако он очень мало был похож на обтекаемый классический салад XV века.Слева бургиньот, справа – армет. Хорошо заметны различия в конструкции и устройстве обоих шлемов. (Дрезденская оружейная палата).Богато декорированный бургиньот 1610 г. Типичный «шлем с воротником». Франция. Материал – сталь, отделка позолота, медь. Вес –2237 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Англоязычные специалисты дали этому шлему название бургонет, что, по-видимому, является «калькой» с французского термина bourguignotte. Как бы там ни было, лингвистически прослеживается связь названия этого шлема с герцогством Бургундия, хотя итальянские оружейники сыграли очень важную роль в его развитии.Поскольку речь идет о моде эпохи Ренессанса, то, понятно, что новый шлем, изготовленный для парадных доспехов, тут же получил свою порцию обнаженных переплетающихся тел, виноградных листьев и античных завитков «бегущей волны». Так, например, выглядит и вот этот типичный бургионьот с козырьком и наушами, примерно 1550 г. Франция. Вес 1905 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Безусловно, бургонет не только соответствовал моде Ренессанса. У него были и свои преимущества. Так, он обеспечивал своему владельцу лучшее периферийное зрение, да и дышалось в нем совсем легко. Так что неудивительно, что он получил одобрения всех воинов эпохи Возрождения, начиная от пехотинцев и до королей включительно, но особенную популярность он приобрел в кавалерии. Первоначально бургиньот появился в Италии в XVI в. Оттуда он попал в Испанию, затем появился во Франции, Германии и так распространился по всей Европе, включая Польшу. Применялись эти шлемы до XVII века, когда новые типы шлемов, морион и кабассет, понемногу вытеснили бургонет из пехоты. Но только из пехоты! В тяжелой кавалерии он продолжал использоваться еще долго.Бургонет, ок. 1560 г. Италия. Вес 3755 г. Принадлежал к так называемому «тяжелому» типу, так как снабжен предличником – баффом. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Бургонет часто называют «легким» шлемом, что на самом деле мало что значит, поскольку существовало множество разновидностей этого шлема и какие-то и впрямь были «легкими», а были и такие, что в начале XVII века весили четыре килограмма и более!Бургонет обычно ковался из одного листа стали, но некоторые из них были сделаны из двух пластин, соединенных между собой вдоль центрального гребня. Поскольку для шлема данного типа был очень важен хороший обзор, но так как без забрала обходиться тоже не хотелось, многие бургонеты получили разного вида металлические решетки. Некоторые из них прямо-таки копировали геральдические изображения, или, скажем так, геральдические изображения делались по реальным образцам.Оригинальный шлем с «геральдическим» неподвижным забралом. Германия, XVII в. Вес 2892 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Бургиньот с забралом «решеткой», ок. 1600 г. Германия. Вес 2750 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)В тех случаях, когда на этом шлеме присутствовали нащечники или науши, они прикреплялись шарнирами по обеим сторонам его купола. На подбородке они могли скрепляться ремнем, как у римских легионеров, или же крючком.Польский бургонет XVII в. Вес 1984 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)В целом, несмотря на все многообразие бургонетов-бургиньотов от страны к стране, от мастера к мастеру, все эти шлемы имеют довольно сильно вытянутый назад купол, снабженным либо неподвижным или же подвижным назатыльником. Спереди на нем имеется направленный вверх козырек. По обеим сторонам на петлях могли крепиться науши. И вот как раз по ним бургиньоты и оказалось легче всего классифицировать на шлемы «открытого типа», в котором науши соединяются подбородочными ремнями, и «закрытого типа», в котором они образуют подбородник, являющийся неким подобием забрала. На ранних бургиньотах было три гребня, на поздних – один. На затылке, под гребнем могли крепить гильзу для султана из перьев.Бургиньот работы Филиппо Негроли. Украшен рельефным орнаментом и изображением русалки и Медузы Горгоны. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Как и все прочие части доспехов той эпохи, бургонеты украшались гравировкой, травлением, инкрустацией, они могли быть окрашены в разные цвета и просто отполированы. Некоторые из них обтягивали тканью – мода, перекочевавшая на них со шлема салад. Многие бургонеты настолько обильно декорированы, что ни для каких-либо иных целей, кроме как на парад, не годились. К некоторым шлемам данного предназначения ковали щиты с сюжетной композицией, повторяющей основной мотив украшения шлема. Одной из поздних форм закрытого бургонета, имевшего распространение среди тяжелой кавалерии XVII в., стал шлем «мертвая голова», забрало которого напоминало человеческий череп. Менее мрачное его название «савояр» или «савойский шлем». То есть местом их первоначального появления являлась Савойя.Немецкий или итальянский «савойский шлем», 1620 – 1630 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)«Савояр» из Музея Армии в Париже, 1629 г.Известным мастером, изготовившим немало замечательных «бургундских шлемов», был итальянский оружейник Филиппо Негроли (1510—1579), живший и работавший в Милане в XVI столетии. Он был настолько широко известен своим замечательным мастерством, что может рассматриваться как один из наиболее известных оружейников всех времен и народов. Филиппо работал не один, а вместе с двумя своими младшими братьями — Джованни Баттиста (1511—1591) и Франческо (1522—1600) в большой мастерской Негроли, принадлежавшей еще их отцу — Джану Джакомо Негроли. Сам Филиппо любил заниматься чеканкой, тогда как Франческо специализировался на инкрустации доспехов золотом и серебром. Работы Филиппо отличаются от прочих тем, что были изготовлены из стали, а не из железа, которое в обработке удобнее. Он изготовил парадные доспехи для Карла V, императора Священной Римской империи и Гвидобальдо II, герцога Урбинского.Бургонет работы мастера Филиппо Негроли (ок. 1532 – 1551). Вес 1800 г. (Коллекция Уоллеса, Лондон)