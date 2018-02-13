«Сажать нельзя оправдать»: сложный выбор для военного судьи Пахомова

Если мне кто-то попробует доказать, что есть более невезучие люди в военной среде Западного военного округа, убедить меня в этом будет весьма непросто.Есть два человека, которым я искренне и от души сочувствую. Причем, абсолютно без ерничания. Так уж вышло.Это майор Цыганков из военной прокуратуры, и судья Пахомов из Курского гарнизонного военного суда.Спросите, почему, естественно. Отвечу.Не знаю, чем провинились Пахомов и Цыганков, но именно на них возложили дело капитана Золотарева. Того самого «ябедника Путину».И все бы ничего, но есть момент, на который я обращал внимание в предыдущих статьях. То, что капитан Золотарев начал писать главкому и рассказывать про некоторые непотребства – это только половина апельсина.Вообще, конечно, строчить жалобы Путину – как бы не очень адекватно. И свидетельствует о некоей излишней вере в голове у капитана. Но это вообще отдельный вопрос – вопрос веры в главкома.А вот действия его командиров свидетельствуют о совершенно иных моральных аспектах. И тут прокурор и судья если не поняли, то поймут в процессе, в какой жир ногами вляпались.Поговорим о документах и свидетельствах? Легко.Более того, на ближайшем заседании Курского гарнизонного суда, где рассматривается дело, будут присутствовать некоторые из тех, чьи подписи стоят на документах. И мы надеемся задать пару вопросов лично.А пока – дело капитана Золотарева, который полгода или около того не являлся на службу и вел праздный образ жизни. И подозрение в полнейшей некомпетентности ряда должностных лиц в структурах ЗВО.Вот у нас есть серьезный документ. Материалы расследования, проведенного командиром в/ч 34670 полковника Казачкова.На основании проведенного расследования, полковник передает дело в военную прокуратуру, будучи на 100% уверенным, что Золотарев, как указано в «расследовании», уклонился от выполнения обязанностей, предусмотренных контрактом. И шатался где-то (преимущественно в Валуйках) с 18 ноября 2016 года по 3 апреля 2017.Отпуск себе организовал товарищ капитан...Что ж, если Золотарев действительно организовал себе такой отпуск, то его надо было бы привлечь к ответственности за такие номера.Однако, по словам очевидцев, в этой части еще не такое происходит. Но к прогульщикам под крылышком командования и их реальным «подвигам» мы еще вернемся. Ибо есть что предъявить командованию дивизии. Да и армии.Но возвращаемся к командирам охамевшего Золотарева. Капитан спокойно проживает (так в документе) в Валуйках, а в части все сбились с ног, пытаясь его разыскать?Возможно.Но всем службам полка и дивизии оказалось не под силу эта сверхсложная задача. Валуйки – это громадный районный центр с площадью в 34 квадратных километра и населением 35 тысяч человек.Это вам не Москва, тут, надо понимать, не просто человека найти. Особенно, если он не прячется.Казалось бы, взять и перекрыть кислород. Не ходит человек на службу – значит, никакого ему содержания. Б/с, так сказать. Прибежал бы как миленький из своего схрона.Но нет. Золотарев где-то скрывается, военная полиция и прокуратура задумчиво ходят мимо, а в части… спокойно выплачивают Золотареву деньги за подсъем жилья!Это адекватно?Вот два не секретных финансовых документа. Выписки из приказов о выплатах от 13.12.2016 и 31.01.2017 годов соответственно.Из документов следует, что как минимум раз в месяц Золотарев являлся в часть и подавал рапорт для выплаты ему денег на жилье. Рапорт принимали, подписывали, деньги выплачивали.Вместо того, чтобы задержать на КПП или в любом отделе и передать в руки кому положено.Бред? Бред.Еще один документ. По которому находящегося в бегах Золотарева переводят с одной должности на другую. С выплатой, обратите внимание, премии за «добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей» в ноябре 2016 года.Это еще один персонаж добавился. Гвардии полковник Константинов, врио командира части. Тоже не ведал, что творит? Или все-таки ведал? И действительно, к Золотареву никаких претензий не было?Идем дальше. Врио так врио, но наш основной персонаж, полковник Казачков, добился того, что заместитель руководителя военного следственного отдела СК России по Воронежскому гарнизону майор юстиции Пильгун возбудил-таки уголовное дело.Упоминал уже даты. С 18 ноября 2016 по 3 апреля 2017 года Золотарев «праздно проводил время по своему усмотрению», проживая в Валуйках. И «вся королевская конница и вся королевская рать» найти его не смогла.Правда, есть нюансы.Каким-то образом рапорта, о которых говорилось выше, в часть приносились и на стол к командованию попадали.Более того, как минимум, дважды Золотарев посетил санчасть. В результате осмотров майор медслужбы Ершов выписывал Золотареву освобождение от служебных обязанностей.Вот мне интересно, кто здесь неадекватен? Золотарев, который в период новогодних выходных обратился за освобождением от службы (вопрос, зачем ему больничный, если он в бегах?) или начмед Ершов, который ему это освобождение выдал?Или все-таки начмед с обычной точки зрения абсолютно нормален, и выдал-таки освобождение от караула реально заболевшему офицеру? В это верится больше почему-то.И вишенка на тортике для полковника Казачкова. Вот такой еще документик имеется. Да, больничный можно там по дружбе оформить и все такое (это как с медиками договоришься), но вот вам еще:22 ноября 2016 года. То есть, когда Золотарев уже наслаждался незаконным отдыхом. Вот такая накладная. И о чем она рассказывает? А о том, что в этот день капитан Золотарев не просто посетил склад РАВ, но и совершил там процедуру передачи на складское хранение двух пулеметов ПКТ.И вот думаешь, что опаснее: капитан, решивший отдохнуть с парой ПКТ или полковник, который допустил такое безобразие?В целом, веселая история предстоит судье и прокурору.Конечно же, в СОЧи с пулеметами Золотарев не отправился. И ни в каких самоволках не пребывал. К сожалению, это все вымыслы и домысли в том числе и полковника Казачкова, которому ой как надо «отмазаться» от того, что написал в своих обращениях Золотарев.Мы продолжим копаться в этом деле, тем более, что в нем возникают новые и новые обстоятельства. И мы расскажем о них, так как они, обстоятельства, этого заслуживают.Не ради того даже, чтобы показать, как у нас может быть плохо, нет. Ради того, чтобы не было хуже.Командованию Западного военного округа в целом и 20-й армии в частности давно стоит не заниматься откровенными глупостями, фабрикуя в судах липовые дела на тех, кто еще верит в справедливость главкома Путина, а реально разобраться.Наказать виновных и сделать выводы на будущее.Мы вернемся к этой теме в ближайшее время. Расскажем, как и кто похищал людей, кто реально был в самовольной отлучке, как офицер бросил вверенную ему технику в чистом поле и получил за это квартиру.Не смешно, ведь граница с нашим безумным соседом в паре десятков километров. А когда защитниками являются такие товарищи офицеры, как-то защищенным себя не сильно ощущаешь.Закончу тем, с чего начал. Пожеланием судьям и прокурорам действительно разобраться с тем идиотизмом, в который их ввергли нерадивые командиры из Валуек.Понятно, что по-хорошему (для Казачкова и компании) Золотарева надо не просто не пустить обратно служить, как уже решил суд, а еще и посадить. Чтобы в дальнейшем у всех, кто решит обратиться к Главкому/Президенту, перед глазами стоял такой пример.Растоптанного, униженного и оплеванного напрочь бывшего офицера.И чтобы каждый, кому захочется справедливости, знал: так справедливости не найти.И тогда, вполне закономерно, наша армия станет крепнуть день ото дня. Фальшивыми делами и отчетами командиров типа полковника Казачкова.А не хотелось бы такого.Потому - продолжение следует...