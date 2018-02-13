Киев Колорадского Таракана. Часть 1



Ночная жизнь в Киеве уже, конечно, не та, что летом, но тем не менее, народу шатается — дай боже.





Ну вот такие бывают продукты-напитки-чай-кофе...





Это я вот даже не знаю, как вам преподнести... С одной стороны — вроде как прошлое. С другой — возможное будущее.













О мостах наших я отдельно вам расскажу. Нашел тут парней околомостных, ох будет вам рассказ...









А тут можно ничего не пояснять, правда? Просто смотреть...

























Фронт, тыл, партизаны... Ночная жизнь в Киеве уже, конечно, не та, что летом, но тем не менее, народу шатается — дай боже.Ну вот такие бывают продукты-напитки-чай-кофе...Это я вот даже не знаю, как вам преподнести... С одной стороны — вроде как прошлое. С другой — возможное будущее.О мостах наших я отдельно вам расскажу. Нашел тут парней околомостных, ох будет вам рассказ...А тут можно ничего не пояснять, правда? Просто смотреть...Фронт, тыл, партизаны...

Здравствуйте, мои обожаемые! Хоть и вне плана, так скажем. Но надеюсь, что вам будет приятно и пользительно.Вот не корысти или популярности ради, а просто чтобы не дать пропасть возможным шедеврам. Может, я стану когда-нибудь этаким реликтовым ископаемым, и снимки мои будут в музеях демонстрировать... Может же такое быть?Вот и Тараканушка бухтит, что если где-то меня и будут демонстрировать, то или в музее мединститута, или на щитах "Розшукуються особливо небезпечні злочинці".А я все равно попробую. Тем более, что уже не один город обошел, а вот Киеву внимания мало уделял. А вот теперь посмотрел, мама моя тараканиха! Наснимал-то... Надо поделиться.Тем более, что, будучи весьма организованным духовно насекомым, я часто просто так снимаю, не для иллюстрирования "Записок". И вот что вынесу на суд.Зарисовки города Киева.Понятно, что в основном они вечерне-ночные будут, но и днем расстараюсь. Будут и веселые (это с майдана), и не очень. А начну я серию с одного из своих любимейших и одновременно душевнейших мест Киева — парка Победы. И смотреть его лучше именно ночью. Почему — увидите.Мороз был — прямо русский. За душу хватал и не отпускал. Зато воздух был прозрачный и звенящий какой-то.Ну а здесь ветераны отдыхают. У них зимой почти что отпуск. До весны. А весной детвора придет. Наверное...Вот люблю я тут побродить. Летом, конечно, вольготнее и комфортнее. Но и зимой ничего так. Вот так тут и стоит пока наша память. Как дальше — сложно сказать, но пока держаться старички.Вообще вы знаете, я надеюсь, что придет еще время и они увидят красные флаги. Просто красные, без добавок.А утром повалил снег, и на город упал туман. Я по привычке направился к Раде, и оттуда начну вторую часть. Знаете, как в фильм ужасов попал. Только без кино. Идешь вроде в центре города, в столице, в центре Европы, а из тумана ТАКОЕ вываливается... Жуть.Думаю, вам понравится, если на ночь не смотреть.Так что — до следующей встречи!