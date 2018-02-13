Саакашвили на Украине надоел всем, даже американцам

«Петр Алексеевич, для меня очевидно, что это произошло по вашему личному указанию, иначе бы никто на такой унизительный для Украины шаг не пошел. Лидер государства ценен для нации прежде всего своей личной высокой нравственностью, духовностью и праведностью своих поступков. Учитывая, что вас и Украину воспринимают как одно целое, не разрушайте общечеловеческие ценности и не унижайте Украину расправой над ее другом, президентом Грузии Михаилом Саакашвили».

Красиво, точно, молниеносно. Именно так был вчера 12 февраля 2018 года из Украины был выдворен экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Его сторонники еще только планировали организовать блокаду, а небольшой частный самолет уже взлетел из международного аэропорта «Борисполь» и взял курс на Варшаву. И пока все смаковали новость , и ждали, чем окончится путешествие беспокойного кавказского мишки в Польшу, самые дальновидные уже начали задаваться вопросом, а что будет дальше...Да, кто будет следующим? Кто поднимет на своем древке знамя борьбы против кровавого режима Порошенко и объявит себя новым главным оппозиционером Украины?Да, Михаил Саакашвили уже давно превратился в бесполезный символ Майдана своего имени. Нет, шанс у него был, ему дали деньги, организовали медийную и общественную поддержку на местах, но экс-президент Грузии по своему обыкновению все промотал.Уже 17 октября 2017 года, когда в Киеве был организован первый марш, на который не вышел ни один лидер ни одной политической партии, стало понятно, что Саакашвили будет трудно. За 40 дней разъездов по Украине и уговоров местных и киевских элит, он, даже несмотря на открытую поддержку США, так и не смог стать объединяющей всех фигурой. А кому он такой нужен? Какой смыл держать на Майдане лидера, который за три месяца майдана так и не смог собрать ни разу даже 10 000 человек?Между тем накал противостояния по линии Вашингтон-Киев постоянно нарастал. Порошенко ни за что не соглашался выполнять требования Госдепа США и последнему было очевидно, что в этой ситуации надо что-то менять. И самым логичным здесь было поменять лицо майдана.Вы обратили внимание, как все последние месяцы действовала Юлия Тимошенко?Первый раз она громко заявила о себе во время пересечения Михаилом Саакашвили польско-украинской границы. Она вместе с лидером «Самопомощи» Андреем Садовым была одной из активнейших участниц того незаконного перехода границы, за которое вчера Саакашвили и был выдворен из Украины. И очень странно было не увидеть ее после этого рядом с ним 17 октября 2017 года на площади возле Верховной Рады.Вероятно, уже к этому моменту «партнеры» сумели разругаться. Ни Саакашвили, ни Тимошенко никогда не согласятся играть партию вторым номером. И вероятно именно это и послужило причиной их разлада. Тимошенко не только за все время стояния Михомайдана ни разу сама не появилась на площади перед парламентом, но и запретила своим соратникам помогать борьбе Саакашвили.Было лишь одно исключение из правил. Как раз в тот день, когда Саакашвили был задержан сотрудниками СБУ. Именно тогда Юлия Владимировна вновь вытащила из шкафа свою боевую косу и принялась защищать бедного и несчастного «политзаключенного» Саакашвили.«Вынырнула» Тимошенко только вчера, сразу после сообщения о задержании Саакашвили и выдворении его из страны. Она обратилась в Петру Порошенко с гневной и очень интересной речью:Обратили внимания на фразу «ее другом …». Юлия Владимировна никогда не пишет просто так. Как видим, Тимошенко, как и все украинские так называемые элиты не считают Саакашвили своим. Он им просто друг из Грузии.Именно это очень важно для понимания дальнейшего. Пока непонятно, какие договоренности есть у Вашингтона и украинской так называемой оппозицией, но США уже четко послан посыл, Саакашвили на Украине чужой и никто никогда не окажет ему здесь должной поддержки.Но теперь, когда Михаила Никалозовича нет, другое дело. Уверен, что лидеры найдутся и первой, кто себя предложит в этой роли будет сама Юля, которая будет не прочь вновь достать свою косу и попытаться вынести из президентского дворца своего давнего врага Петра Порошенко.Посмотрим на ответные действия США. Если посыл будет понят правильно Саакашвили уже не сможет вернуться на Украину и не будет мешать своим «партнерам» продолжать начатое им дело. И если так случится, то это будет большой победой украинских элит, которые таки смогли навязать Вашингтону игру на своих правилах.