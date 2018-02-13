Неактуальная «вторая жизнь» 5,56х45 НАТО

С некоторых пор патрон 5,56х45 НАТО, являющийся основным для индивидуального оружия Северо-Атлантического альянса, под который выпущено бесчисленное множество образцов боевых, служебных и гражданских винтовок и карабинов, подвергается критике.[center][thumb]https:Принятый на вооружение Армии США в 1964 году, совместно с винтовкой АР-15, этот малоимпульсный, и можно сказать, революционный для того времени патрон обеспечивал приемлемую точность автоматического огня и эффективное действие по цели на коротких и средних дистанциях. Кроме того его малый вес позволил увеличить носимый боекомплект чуть ли не в двое, в сравнении с патроном 7,62х51 НАТО. Конечно, новый патрон несколько уступал по эффективной дальности своему предшественнику.Так, известный американский стрелок-практик и инструктор Габриэль Суарес обозначает «приемлемую раневую баллистику» 5,56х45 дистанцией в 200 ярдов. Но для штурмовой винтовки такие показатели считались достаточными.С начала нынешнего столетия военные стран Западного блока все чаще высказывают недовольство этим патроном. Большая часть претензий была связана с операциями в Афганистане и на Ближнем Востоке. В частности, в связи с широким распространением у боевиков «поясов шахидов», военные НАТО стали жаловаться на недостаточное «убойное действие», которое не обеспечивает гарантированную ликвидацию противника с одного выстрела. Кроме того, сообщается, что пуля 5,56х45 НАТО не слишком эффективна против целей, защищенных бронежилетами, которые сегодня широко распространены даже среди боевиков НВФ.На основе афганского и иракского опыта департамент обороны США представил доклад, в котором утверждалось, что откладывать замену стрелкового комплекса «штурмовая винтовка-патрон» более нельзя. Поскольку, как сообщалось в документе, оружие американских военных по ряду параметров уступало АК-47 – главному вооружению неприятеля.Говорилось о недостаточной пробивной способности патрона 5, 56х45, пули которого не могли в некоторых случаях пробить даже борта грузового автомобиля в то время, когда очереди из АК легко прошивали стенки из кирпича и пеноблоков и поражают укрывшихся за ними бойцов.В том числе, и на основании этого доклада, было объявлено несколько конкурсов на замену штурмовой винтовки, однако все они закончились ничем. Один из них «Interim Combat Service Rifle», предполагающий замену нынешнего индивидуального оружия стрелковым комплексом на основе патрона 7,62х51 был досрочно завершен минувшей осенью под предлогом перераспределения военного бюджета. Впрочем, эксперты дали «удивительное» заключение о непригодности патрона данного калибра для штурмовых автоматических винтовок по причине чрезмерного рассеяния. Как будто это обстоятельство и не стало главной причиной принятия на вооружение в 1964 году стрелкового комплекса под патрон 5,56х45!Надо сказать, что оружейники предлагают и несколько вариантов компромисса, пытаясь достичь более высокой мощности, при умеренной отдаче. Таким в частности стал патрон 6,5х39 Grendel, получивший распространение на гражданском рынке. Или патрон 6,8х43 Remington SPC, который в сочетании с карабином Barrett REC7 с коротким ходом газового поршня, участвовал в программе Пентагона на создание «винтовки будущего».Еще более революционный подход был реализован в другом участнике конкурса - карабине Textron. Применяемый в нем инновационный патрон 6,5 мм имеет необычную компоновку - пуля полностью скрыта в гильзе, которая сделана с использованием полимеров.Впрочем, шансов на то, что эти или подобные комплексы станут массовым вооружением армий невелики. Ведь любой переход от широко распространенных типов боеприпасов для существующего стрелкового оружия, связан с огромными затратами на закупки и логистику.В этой связи куда более перспективным видится подход израильтян, которые стремятся максимально улучшить характеристики имеющегося боеприпаса.Израильский портал Globes сообщает, что компания Israel Military Industries объявила о серьезных достижениях в модернизации патрона 5,56х45 НАТО. Ими создан патрон, успешные испытания которого показали, что он превосходит пробивную способность пули калибра 7,62 мм. (Какого именно патрона – 7,62х39 или 7,62х51, не уточняется. Поскольку их номенклатура огромна и характеристики различны, без указаний, с какими именно боеприпасами проводится сравнение, это утверждение больше напоминает рекламный трюк).На дистанции 800 метров израильская «суперпуля» пробивает стальную пластину толщиной 3,4 миллиметра. В то время, как обычная пуля патрона M855 5,56х45 НАТО способна пробивать стальную пластину толщиной три миллиметра на дальности 600 метров.Возможно, что если израильским разработчикам действительно удалось создать боеприпас с улучшенными характеристиками, он позволит снять часть претензий к имеющимся штурмовым винтовкам под 5,56х45 НАТО.Насколько это необходимо в реальности? В современных войнах, которые ведут Западный блок и Израиль, они предпочитают избегать контактных боестолкновений, и штурмовая винтовка для большинства солдат этих армий, скорее оружие самообороны, применяемое на дистанциях, на которых возможности штатного патрона M855 достаточны. Спецназ же имеет возможность использовать любое подходящее для его задач оружие ограниченного стандарта. То есть задача замены, или даже модернизации стрелкового комплекса «патрон - штурмовая винтовка» для большинства стран НАТО, отнюдь не является первоочередной (как это фактически признали представители Пентагона в отношении программы «Interim Combat Service Rifle»).Большинство же объявленных конкурсов скорее связанны с аппетитами оружейников и их лоббистов в органах власти и военных ведомствах.Между прочим, управляющий отдела боеприпасов Israel Military Industries Израэль Шмиловиц, заявил, что «суперпуля» разработана компанией в качестве предложения на запрос вооруженных сил многих стран, нуждающихся в универсальном боеприпасе с улучшенными характеристиками, сочетающими высокие показатели точности и пробивной способности.То есть задачи программы сугубо коммерческие, и ориентированы преимущественно на экспорт. И если разработка действительно удачна, она вполне может оказаться востребованной на мировом рынке оружия. Во всяком случае, предпосылки для этого есть. Легенда о «слабости», и даже «непригодности» штатного 5,56х45 НАТО пустила прочные корни в общественном сознании.