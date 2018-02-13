Аббас на встрече с Путиным: Палестина отказывается от посредничества США

С момента избрания Дональда Трампа президентом США и до сентября прошлого года я встречался с ним четырежды. И он всегда говорил мне о сделке, которую он может выработать для того, чтобы положить конец арабо-израильскому противостоянию.

Все это время мы ждали, чтобы увидеть это решение, увидеть и услышать о том, как оно будет осуществлено. Однако затем для нас огромной неожиданностью стало решение правительства США несколько месяцев назад о закрытии представительства Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.



Этому были свои причины, которые мы считаем странными, я о них расскажу, я имею в виду причины Конгресса поддержать такой шаг. Причина такова, что американский Конгресс считает нас, то есть Палестинскую Национальную Администрацию, и ООП с 1987 года террористическими организациями. И соответственно, это решение затрагивает наши отношения с американским правительством. Однако американское правительство, каждые 6 месяцев делало для нас исключения.



И поэтому для меня было очень удивительно услышать, каким образом американский Конгресс может занимать такую точку зрения, учитывая то, что у нас длительные отношения с Соединенными Штатами, были обмены визитами, и они предоставляли нам помощь, постоянно шли контакты. И тут вдруг они нас называют террористами.

И в подобной атмосфере, которая была создана действиями США, мы заявляем, что начиная с нынешнего момента, мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника, так как мы выступаем против их действий.