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Аббас на встрече с Путиным: Палестина отказывается от посредничества США
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Основная тема переговоров касалась вопросов палестино-израильского конфликта и поиска вариантов его урегулирования. О разговоре Путина и Трампа рассказал глава Палестины Махмуд Аббас. Информацию подтвердила пресс-служба президента РФ.
Отмечено, что Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении самолёта Ан-148 в Московской области.
В Белом доме США отметили, что помимо всего прочего президенты Российской Федерации и Соединённых Штатов обсудили вопрос «денуклеаризации Корейского полуострова».
В ходе же переговоров Владимира Путина с Махмудом Аббасом была поднята проблема деэскалации на Ближнем Востоке.
Пресс-служба Кремля приводит заявление палестинского лидера:
Далее Махмуд Аббас заявил о том, что Палестина после последних шагов США решает отказаться от сотрудничества с Вашингтоном, как с посредником в отношениях с Израилем.
Аббас:
Судя по всему, в телефонном разговоре с Трампом Владимир Путин сообщил тому о решении главы Палестины.
Отмечено, что Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении самолёта Ан-148 в Московской области.
В Белом доме США отметили, что помимо всего прочего президенты Российской Федерации и Соединённых Штатов обсудили вопрос «денуклеаризации Корейского полуострова».
В ходе же переговоров Владимира Путина с Махмудом Аббасом была поднята проблема деэскалации на Ближнем Востоке.
Пресс-служба Кремля приводит заявление палестинского лидера:
С момента избрания Дональда Трампа президентом США и до сентября прошлого года я встречался с ним четырежды. И он всегда говорил мне о сделке, которую он может выработать для того, чтобы положить конец арабо-израильскому противостоянию.
Все это время мы ждали, чтобы увидеть это решение, увидеть и услышать о том, как оно будет осуществлено. Однако затем для нас огромной неожиданностью стало решение правительства США несколько месяцев назад о закрытии представительства Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.
Этому были свои причины, которые мы считаем странными, я о них расскажу, я имею в виду причины Конгресса поддержать такой шаг. Причина такова, что американский Конгресс считает нас, то есть Палестинскую Национальную Администрацию, и ООП с 1987 года террористическими организациями. И соответственно, это решение затрагивает наши отношения с американским правительством. Однако американское правительство, каждые 6 месяцев делало для нас исключения.
И поэтому для меня было очень удивительно услышать, каким образом американский Конгресс может занимать такую точку зрения, учитывая то, что у нас длительные отношения с Соединенными Штатами, были обмены визитами, и они предоставляли нам помощь, постоянно шли контакты. И тут вдруг они нас называют террористами.
Все это время мы ждали, чтобы увидеть это решение, увидеть и услышать о том, как оно будет осуществлено. Однако затем для нас огромной неожиданностью стало решение правительства США несколько месяцев назад о закрытии представительства Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.
Этому были свои причины, которые мы считаем странными, я о них расскажу, я имею в виду причины Конгресса поддержать такой шаг. Причина такова, что американский Конгресс считает нас, то есть Палестинскую Национальную Администрацию, и ООП с 1987 года террористическими организациями. И соответственно, это решение затрагивает наши отношения с американским правительством. Однако американское правительство, каждые 6 месяцев делало для нас исключения.
И поэтому для меня было очень удивительно услышать, каким образом американский Конгресс может занимать такую точку зрения, учитывая то, что у нас длительные отношения с Соединенными Штатами, были обмены визитами, и они предоставляли нам помощь, постоянно шли контакты. И тут вдруг они нас называют террористами.
Далее Махмуд Аббас заявил о том, что Палестина после последних шагов США решает отказаться от сотрудничества с Вашингтоном, как с посредником в отношениях с Израилем.
Аббас:
И в подобной атмосфере, которая была создана действиями США, мы заявляем, что начиная с нынешнего момента, мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника, так как мы выступаем против их действий.
Судя по всему, в телефонном разговоре с Трампом Владимир Путин сообщил тому о решении главы Палестины.
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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