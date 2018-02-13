12:13 13 февраля
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Аббас на встрече с Путиным: Палестина отказывается от посредничества США

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Основная тема переговоров касалась вопросов палестино-израильского конфликта и поиска вариантов его урегулирования. О разговоре Путина и Трампа рассказал глава Палестины Махмуд Аббас. Информацию подтвердила пресс-служба президента РФ.

Отмечено, что Трамп выразил соболезнования в связи с гибелью людей при крушении самолёта Ан-148 в Московской области.
В Белом доме США отметили, что помимо всего прочего президенты Российской Федерации и Соединённых Штатов обсудили вопрос «денуклеаризации Корейского полуострова».

В ходе же переговоров Владимира Путина с Махмудом Аббасом была поднята проблема деэскалации на Ближнем Востоке.

Пресс-служба Кремля приводит заявление палестинского лидера:

С момента избрания Дональда Трампа президентом США и до сентября прошлого года я встречался с ним четырежды. И он всегда говорил мне о сделке, которую он может выработать для того, чтобы положить конец арабо-израильскому противостоянию.
Все это время мы ждали, чтобы увидеть это решение, увидеть и услышать о том, как оно будет осуществлено. Однако затем для нас огромной неожиданностью стало решение правительства США несколько месяцев назад о закрытии представительства Организации освобождения Палестины в Вашингтоне.

Этому были свои причины, которые мы считаем странными, я о них расскажу, я имею в виду причины Конгресса поддержать такой шаг. Причина такова, что американский Конгресс считает нас, то есть Палестинскую Национальную Администрацию, и ООП с 1987 года террористическими организациями. И соответственно, это решение затрагивает наши отношения с американским правительством. Однако американское правительство, каждые 6 месяцев делало для нас исключения.

И поэтому для меня было очень удивительно услышать, каким образом американский Конгресс может занимать такую точку зрения, учитывая то, что у нас длительные отношения с Соединенными Штатами, были обмены визитами, и они предоставляли нам помощь, постоянно шли контакты. И тут вдруг они нас называют террористами.


Аббас на встрече с Путиным: Палестина отказывается от посредничества США


Далее Махмуд Аббас заявил о том, что Палестина после последних шагов США решает отказаться от сотрудничества с Вашингтоном, как с посредником в отношениях с Израилем.

Аббас:
И в подобной атмосфере, которая была создана действиями США, мы заявляем, что начиная с нынешнего момента, мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника, так как мы выступаем против их действий.


Судя по всему, в телефонном разговоре с Трампом Владимир Путин сообщил тому о решении главы Палестины.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Комментарии 58

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  1. Геркулесыч Сегодня, 05:44
    Трамп наверное, от такого решения под стол забился, и рыдает? belay Палестинцы кадры еще те -давно уже могли сами следуя решению ООН о признании палестинского государства, создать его на своих землях! При помощи земляков со всего мира, и сочувствующих арабских стран, давно бы имели свое государство.
    Геркулесыч
    1. oldseaman1957 Сегодня, 06:23
      Цитата: Геркулесыч
      Трамп наверное, от такого решения под стол забился, и рыдает?
      - Трамп не рыдает, Трамп НЕДОУМЕВАЕТ: "Почему же, почему все не любят так меня???"
      oldseaman1957
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:30
        Судя по всему, в телефонном разговоре с Тампом Владимир Путин сообщил тому о решении главы Палестины.
        ошибочка грамматическая...2 буквы в слове "ТАМПОН" пропущено...)))))))
        андрей юрьевич
    2. andrewkor Сегодня, 06:32
      Я,конечно,извиняюсь,но подскажите сколько земли осталось у палестинцев после аннексии Израилем и в1948 и в 1967 годах всей территории Палестины?
      andrewkor
      1. karish Сегодня, 06:49
        Цитата: andrewkor
        Я,конечно,извиняюсь,но подскажите сколько земли осталось у палестинцев после аннексии Израилем и в1948 и в 1967 годах всей территории Палестины?

        Вы бы лучше не извинялись , а почитали -- что бы в теме бытью
        Государства Палестина никогда не было , они сами от него отказались в 1948 г , не приняв план по разделению подмандатных территорий.
        karish
        1. andrewkor Сегодня, 08:08
          Так Вы бы и заняли своё ,по резолюции ООН,а с чужим(палестинским) добром они со временем разобрались бы.Так нет ,хапнули,что плохо лежало и нажили проблем на десятилетия.Я не против Израиля и друзья есть из ваших,но ,согласитесь,что Вы ,все таки агрессор, а к агрессору и отношение соответствующее на генетическом уровне с 1941года!
          andrewkor
          1. KonoGon Сегодня, 08:53
            Цитата: andrewkor
            Так Вы бы и заняли своё
            Так и заняли своё, но арабам захотелось повоевать. А вы и не знали? В результате Израиль имеет то что имеет. Арабам бы урок выучить, но они не понимают.
            KonoGon
    3. профессор Сегодня, 08:03
      Цитата: Геркулесыч
      При помощи земляков со всего мира, и сочувствующих арабских стран, давно бы имели свое государство.

      Шутите? Тогда придется жить за свой счет, кормить самим своих голодранцев. Фылыстынцы уже десятки лет грозятся выпустить свою валюту, но... шекель им слаще.
      профессор
      1. Alexkorzun Сегодня, 10:49
        Шутите? Тогда придется жить за свой счет, кормить самим своих голодранцев.

        Ха-ха ха !!!! Кто бы говорил !!! Израиль - сам дотационное государство. Ежегодно грабит под сурдинку лохокоста Германию , постоянно на подкормке США.
        Единственное, что могу признать, это величайшее изобретение еврейского народа - ХУЦПА.
        Alexkorzun
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 06:42
    Ой-бой...Чего-то крупное будет.Только не понимаю-неприятности или уступки.Хотя-если Палестина взбрыкнула,там такое мессиво может быть...Нас на всех не хватит.
    ВЕРЕСК
    1. karish Сегодня, 07:45
      Цитата: ВЕРЕСК
      .Хотя-если Палестина взбрыкнула,там такое мессиво может быть

      палестина устроит месиво laughing
      Разрыв мозга laughing
      karish
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:44
    были обмены визитами, и они предоставляли нам помощь, постоянно шли контакты. И тут вдруг они нас называют террористами
    Странно, что Аббас этому удивлен. Что же так поздно ко многим приходит прозрение, что Сша верить нельзя, а тем более надеяться на их помощь. Но возможная хоть и небольшая, но халява так манит.
    rotmistr60
    1. karish Сегодня, 06:52
      Цитата: rotmistr60
      Странно, что Аббас этому удивлен. Что же так поздно ко многим приходит прозрение, что Сша верить нельзя, а тем более надеяться на их помощь

      Конечно нельзя .
      Палесы привыкли , что все валят им бабки , а они творят что хотят.
      Аббас наверное забыл - кто деньги платит - тот и барышню танцует.
      laughing
      Он отказывается -- laughing --- да всем в общем по барабану.
      laughing
      karish
    2. karish Сегодня, 06:57
      Цитата: rotmistr60
      . Но возможная хоть и небольшая, но халява так мани

      США платили им по 800 млн баксов в год.
      Хотите быть посредниками wink -- за удовольствие придётся заплатить.( я думаю примерно так он сказал Путину )
      Думаю , что ВВП сказал примерно следующие
      На хрен -- это туда laughing
      karish
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:05
        Александр из израиля -а вы и счастливы, что подмяли под себя чужие земли? Договориться с палестинцами и близко не пытались прикрываясь пустопорожными заявлениями что дескать, Палестина, рассадник терроризма, а значит, все возможности переговоров с ними по боку! Только сила оружия принесет туда израильскую правду!
        Геркулесыч
        1. Tiras Сегодня, 07:26
          Цитата: Геркулесыч
          что подмяли под себя чужие земли?


          Израиль не подминал чужие земли. Арабы пошли войной на Израиль и проиграли.Что в бою взято - то свято.


          Цитата: Геркулесыч
          Договориться с палестинцами и близко не пытались прикрываясь пустопорожными заявлениями что дескать


          Вы бы не лезли в темы, в которых ничего не понимаете и ничего не знаете.

          Хоть немного изучите вопрос перед тем как лезть в тему и писать очередную чушь.
          Tiras
          1. Геркулесыч Сегодня, 07:36
            Виктор -нравится мне это "коллективное бессознательное " от сайтовых израильтян! wassat Я пишу одному, ответ получаю от другого, и естественно, с обвинением меня в куче всяких грехов, вплоть до отрецания факта существования израиля! fool Умеете вы переверать чужие комментарии, в выгодную для вас сторону! !!!!!!!!
            Геркулесыч
            1. Tiras Сегодня, 07:44
              Цитата: Геркулесыч
              естественно, с обвинением меня в куче всяких грехов


              Не могу я пройти мимо бредовых заявлений.

              Вас можно обвинить лишь в одном - полном не знании того, что происходит между палестинцами и евреями отсюда и результат - все, что вы пишите касательно этой темы просто чушь, не имеющая к реальности никакого отношения.

              Не пытались договориться?
              Прочитайте про соглашения Осло, прочитайте про предложение Аббасу премьер министрами Израиль Эхудом Ольмертом и Эхудом Бараком.
              Прочитайте как Аббас сорвал переговоры самый последний раз, когда те начались.

              Изучите хоть немного историю вопроса или не лезьте в тему negative
              Tiras
            2. Dimmih Сегодня, 09:56
              Геркулесыч, грамотность подтяните для начала: 1)отрИцать пишется через И, 2)перевИрать тоже пишется через И. Это я к чему-люди не освоившие даже родную речь берутся судить о сотрясениях мировых фундаментов! Ужасошася, как писал древний летописец. Воистину, сейчас время воинствующих неучей!!!! Советская школа, вернись к нам обратно!!!
              Dimmih
        2. karish Сегодня, 07:44
          Цитата: Геркулесыч
          Александр из израиля -а вы и счастливы, что подмяли под себя чужие земли?

          чужой - свой , какая то не совсем понятная постановка вопроса.
          Крым ваш или чужой ?
          Отож.
          Цитата: Геркулесыч
          Договориться с палестинцами и близко не пытались прикрываясь пустопорожными заявлениями что дескать, Палестина, рассадник терроризма, а значит, все возможности переговоров с ними по боку!

          Почитайте немножко литературу . а потом пытайтесь что то утверждать.
          Смысл спорить с человеком , не имеющим базисных знаний ?
          Цитата: Геркулесыч
          Только сила оружия принесет туда израильскую правду!

          Мы бы хотели , от палесов духу бы не осталось на всей территории , и сил и возможностей у нас для этого хватает.
          karish
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 08:24
        На хрен -- это туда laughing Отличное предположение! hi
        ВЕРЕСК
  4. апро Сегодня, 06:59
    Сегодня для Росси на бв ничего не светит.удержать бы влияние в Сирии.палестинцы явно уже перебор.того влияния и могущества как при СССР уже не будет в обозримом будущем.так зачем на себя ещё проблемы наваливать?тем более решить в свою пользу будет крайне проблематично.
    апро
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:08
      Точно? Честное пионерское? А может быть, власти нужно действовать иначе в отстаивании своих интересов в регионе? Может хватит задабривать и обещать? А если что и пообещали, так делать не через долгие годы, а сразу же?
      Геркулесыч
      1. апро Сегодня, 07:26
        Цитата: Геркулесыч
        А может быть, власти нужно действовать иначе в отстаивании своих интересов в регионе?

        На каких основах?
        апро
        1. Геркулесыч Сегодня, 07:37
          Да на любых -лишь бы интересы нашей страны не пострадали!
          Геркулесыч
          1. karish Сегодня, 07:47
            Цитата: Геркулесыч
            Да на любых -лишь бы интересы нашей страны не пострадали!

            Так , просто , мне интересно -- а какие у вас интересы в Палестине?
            karish
          2. апро Сегодня, 08:14
            А какие там интересы.у СССР понятно противостояние империалистам.а у русских капиталистов?
            апро
  5. Вежливый Лось Сегодня, 07:05
    Палестина отказывается от посредничества США

    Если это не останется просто словами, то роль посредника переходит к нам. Может быть теперь удастся снизить температуру в отношениях Израиля с Палестиной, а заодно и Ираном.
    Вежливый Лось
    1. Tiras Сегодня, 07:34
      Увы, Россия не обладает таким же авторитетом и такой политической силой, как СССР.

      Поэтому Россия может быть желает быть посредником, может Аббас желает, чтобы Россия была посредником, но без США никакого продвижения мира не будет.
      Tiras
      1. Вежливый Лось Сегодня, 08:13
        Цитата: Tiras
        но без США никакого продвижения мира не будет

        А мне кажется, что именно без США и будет продвижение к миру, т.к. маслица в огонь подливают они регулярно. Если, конечно, Израиль в этом мире заинтересован. А с Ираном как Израиль договариваться собирается, вернее - через кого? Через п-сов, что-ли? Или через турок? Если вообще не собирается - то это, мягко говоря, неразумно. Если принцип "худой мир лучше доброй ссоры" сохранит жизнь хотя бы одному израильскому солдату, то он уже имеет право на воплощение в жизнь. А насчет:
        Цитата: Tiras
        Увы, Россия не обладает таким же авторитетом и такой политической силой, как СССР.

        Я этому даже несколько рад. Рад тому, что мы сейчас не лезем в каждый монастырь со своим уставом и не покупаем себе союзников на срок, пока деньги не кончатся, а целенаправленно занимаемся чувствительными и критичными для нас областями во внешней политике, без необходимости доказывать всем свою политическую силу и стоить коммунизм во всем мире ценой пустых полок в магазинах.
        Вежливый Лось
        1. Tiras Сегодня, 08:30
          Цитата: Вежливый Лось
          Если, конечно, Израиль в этом мире заинтересован


          Заинтересован, именно поэтому у Израиля мир с Египтом и Иорданией.


          Цитата: Вежливый Лось
          А мне кажется, что именно без США и будет продвижение к миру, т.к. маслица в огонь подливают они регулярно


          Это не масло, а отревзление зажравшихся палестинцев.

          Как правильно написано ниже - Аббас уже не избирался много лет, юридически он нелегетимный представитель палестинцев, у него нет власти над Сектором Газа, он не может наладить мир более 10 лет даже между собой и Хамасом, что правит в Секторе Газа. С кем подписать договор, если половина его будущего государства не под его контролем?
          Но с Аббасом все носятся, а он платит деньги террористам убивающим евреев, убегает от переговоров и отказывается принять реальность.




          Цитата: Вежливый Лось
          А с Ираном как Израиль договариваться собирается, вернее - через кого?


          Наверное через Россию, которая спасла Асада . Но это не тут уровень договора. Тут не будет речи о мире итд.
          Речь о том, чтобы Иран прекратил помогать террористам вокруг Израиля. По крайней мере касательно террористов и их инфраструктуры в Сирии.

          России это тоже выгодно, а не только Израилю. Сильное иранское влияние в Сирии, России не особо нужно
          Tiras
          1. Вежливый Лось Сегодня, 09:30
            Цитата: Tiras
            Наверное через Россию, которая спасла Асада . Но это не тут уровень договора. Тут не будет речи о мире итд.

            А о чем тогда вообще договариваться?
            Цитата: Tiras
            Речь о том, чтобы Иран прекратил помогать террористам вокруг Израиля. По крайней мере касательно террористов и их инфраструктуры в Сирии.

            А вот тут давайте немного обобщим:
            1. Россия поддерживает Сирию в борьбе с мировым злом - ИГ, которое является выкормышем п-сов.
            2. Иран в этом процессе активно участвует, как на правительственном уровне, так и всякими Хамасами и Хезболлами, помощь которым Иран вряд ли прекратит, но очень даже может перенацелить их активность целиком на террористов ИГ. Но для этого у Ирана должен быть какой-то интерес, который без переговоров сам не появится.
            3. Россия и Сирия не трогают боевиков Хамаса и Хезболлы, ибо воюем на одной стороне. Следовательно негативно относятся к тем, кто обижает временных попутчиков. Отсюда С-300 в Иране и вялотекущая (пока) модернизация системы ПВО Сирии.
            4. Насчет через чур сильного влияния Ирана в Сирии можно не беспокоиться. В Сирии все прекрасно знают, что без нашей поддержки Сирии, как государства, уже бы не было. А Иран был бы следующим. И в Иране это тоже знают.
            Так что, все упирается в договороспособность сторон. Или в амбиции их лидеров.
            Вежливый Лось
      2. влад66 Сегодня, 08:13
        Цитата: Tiras
        но без США никакого продвижения мира не будет.

        laughing tongue Отлично вылизал.Трамп лично пожмет руку. good
        влад66
        1. Tiras Сегодня, 08:21
          Цитата: влад66
          Отлично вылизал.Трамп лично пожмет руку.
          Ответить


          Это реальность, которая может вам не нравится, но это ваша проблема.

          Без США как посредника между евреями и палестинцами - соглашения не будет.
          Tiras
          1. karish Сегодня, 08:23
            Цитата: Tiras
            Это реальность, которая может вам не нравится, но это ваша проблема.
            Без США как посредника между евреями и палестинцами - соглашения не будет.

            мне просто интересно . а какое соглашение видят российские посетители сайта ? мне интересно . за что ломаем копья комрады ? laughing
            karish
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:27
              Проблемы индейцев шерифа не интересуют.
              ВЕРЕСК
            2. Вежливый Лось Сегодня, 08:44
              Цитата: karish
              мне просто интересно . а какое соглашение видят российские посетители сайта

              Диванно-утопическая версия:
              1. Израиль садится за стол переговоров с палестинцами и идет на какое-то соблюдение их интересов в обмен на прекращение террористической деятельности. После достижения перемирия всех непримиримых душат с двух сторон.
              2. На экономической почве Израиль сближается с Ираном в обмен на обуздание Хизболлы.
              3. Израиль снимает с Асада колпак палача и кровопийцы и помогает вооружением или гуманитарной помощью правительству Сирии искоренить ИГ.
              4. Израиль активно участвует (за соответствующее, так сказать, вознаграждение) в восстановлении региона после боевых действий.
              Но, это мне так с дивана видится...
              Вежливый Лось
              1. karish Сегодня, 09:50
                Цитата: Вежливый Лось
                Цитата: karish
                мне просто интересно . а какое соглашение видят российские посетители сайта

                Диванно-утопическая версия:
                1. Израиль садится за стол переговоров с палестинцами и идет на какое-то соблюдение их интересов в обмен на прекращение террористической деятельности. После достижения перемирия всех непримиримых душат с двух сторон.
                2. На экономической почве Израиль сближается с Ираном в обмен на обуздание Хизболлы.
                3. Израиль снимает с Асада колпак палача и кровопийцы и помогает вооружением или гуманитарной помощью правительству Сирии искоренить ИГ.
                4. Израиль активно участвует (за соответствующее, так сказать, вознаграждение) в восстановлении региона после боевых действий.
                Но, это мне так с дивана видится...

                когда Аббат сможет контролировать сектор Газы - тогда может и поговорим ( кстати их террор мы и сами прекрасно руби м) - так вот когда у него будет власть -тогда поговорим - а сейчас толку то ?
                2 а что нам нужно от Ирана с точки зрения экономики? belay
                3.давайте всей этой фигня займетесь вы и лавры ваши - а мы в сторонке постоим
                4восстанавливать ?
                а мы то тут при чем
                Ну и на последок а какая связь всех этих пунктов с палестинцами ?
                как то это все вроде как про сирию
                karish
                1. Вежливый Лось Сегодня, 10:53
                  Цитата: karish
                  когда Аббат сможет контролировать сектор Газы - тогда может и поговорим

                  А если его поддержать? Мож и будет полный контроль, а?
                  Цитата: karish
                  кстати их террор мы и сами прекрасно руби м

                  Какова цена вопроса? И отложенная вероятность того, что при стечении обстоятельств террористы ударят очень больно.
                  Цитата: karish
                  давайте всей этой фигня займетесь вы и лавры ваши - а мы в сторонке постоим

                  Долго стоять в сторонке не получится. Иран окрепнет (не исключаю, что с нашей помощью) и задружиться с ним будет гораздо труднее. Это пока Вам пофиг, до тех пор, пока люди гибнуть не начнут.
                  Цитата: karish
                  а что нам нужно от Ирана с точки зрения экономики?

                  Деньги. После продолжительного периода санкций они там рады будут любой товар обменять на нефть. А нефть - это деньги.
                  Цитата: karish
                  восстанавливать ?а мы то тут при чем

                  Деньги. Регион разрушен войной. Строительство инфраструктуры и промышленных объектов - это деньги, причем немалые. Бонусом лояльность местного населения.
                  Цитата: karish
                  Ну и на последок а какая связь всех этих пунктов с палестинцами ?

                  Произойдет замирение Израиля с Хамасами и Хезболлами в Палестине - на остальных границах тоже поутихнет.
                  Вежливый Лось
          2. влад66 Сегодня, 08:25
            Цитата: Tiras
            Это реальность, которая может вам не нравится, но это ваша проблема.

            Абсолютно начхать на ваши отношения с палестиной laughing это ваша проблема.Но лизнул хорошо полосатым.Они будут довольны. yes
            Цитата: Tiras
            Без США как посредника между евреями и палестинцами - соглашения не будет.

            Да ваши проблемы.
            влад66
            1. Tiras Сегодня, 08:43
              Цитата: влад66
              Но лизнул хорошо полосатым.Они будут довольны.


              Если для вас описание реальности, это лизать полосатым то и ладно request

              Цитата: влад66
              Да ваши проблемы.


              Которые любят обсуждать на русскоязычном сайте what
              Tiras
    2. Dimmih Сегодня, 09:57
      Скорее бабло сосать с нас будут, как при СССР. Оно нам надо?
      Dimmih
  6. Tiras Сегодня, 07:20
    Аббас обиделся за то, что американцы перестали давать деньги за то, что тот продолжает платить террористам, убившим евреям и не хочет идти на переговоры.
    Если террорист погиб - Аббас платит пособие террориста его семье.
    Если террорист сидит в израильской тюрьме, то ему громадные по палестинским меркам деньги его семье.

    По факту Аббас представляет собой террористическое образование, которое не только платит деньги террористам и их семьям, называет именами террористов улицы, школы, ведёт пропаганду способствующую террору, но ещё и создаёт хорошую почву для террора, когда террористы знают, что после их смерти или после того, как их поймают и посадят, Аббас будет платить большие деньги им и их семьям до конца жизни.
    Tiras
    1. karish Сегодня, 07:49
      Цитата: Tiras
      Если террорист погиб - Аббас платит пособие террориста его семье.
      Если террорист сидит в израильской тюрьме, то ему громадные по палестинским меркам деньги его семье

      Я думаю за такие бабки . не мало россиян то же бы в тюрьме посидела laughing
      1 бакс -3.4 шекеля
      Палестинские террористы, находящиеся в заключении в израильских тюрьмах, ежемесячно получают пособия от властей Палестинской автономии. Сумма зависит от срока, назначенного судом, то есть фактически, от тяжести совершенного преступления. Чем тяжелее преступление, тем выше сумма. Пособия также выплачиваются семьям убитых террористов.

      Прейскурант таков:
      3-5 лет тюремного заключения – 2000 шекелей в месяц
      5-10 лет тюремного заключения – 4000 шекелей в месяц
      10-15 лет тюремного заключения - 6000 шекелей в месяц
      15-20 лет тюремного заключения – 7000 шекелей в месяц
      20-25 лет тюремного заключения – 8000 шекелей в месяц
      25-30 лет тюремного заключения – 10.000 шекелей в месяц
      30 лет тюремного заключения и выше – 12.000 шекелей в месяц
      karish
      1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 07:57
        В зеркало посмотри.
        Твой далекий предок,
        зa 30 шекелeй учителя продал.
        А ты про россиян...
        Хотя,если учесть,что у тебя и подобных ещё есть паспорта РФ.
        То вы(типа россияне,с 3 паспортами) не отказались бы,
        в тюрьме посидеть за бабки. laughing tongue
        Крановщик Нахамкинсон
        1. karish Сегодня, 08:26
          Цитата: Крановщик Нахамкинсон
          В зеркало посмотри.
          Твой далекий предок,
          зa 30 шекелeй учителя продал.

          Мой далёкий предок( по деду ) - и был учителем , а со стороны бабушки - все апостолы laughing
          Цитата: Крановщик Нахамкинсон
          То вы(типа россияне,с 3 паспортами) не отказались бы,
          в тюрьме посидеть за бабки

          У меня зарплата , как 2 раза по 30 посидеть ( и это в не самый лучший месяц ) laughing tongue
          karish
          1. Dym71 Сегодня, 10:10
            Цитата: karish
            У меня зарплата , как 2 раза по 30 посидеть ( и это в не самый лучший месяц )

            Вы в Хеврат Хашмаль трудитесь?
            Dym71
            1. karish Сегодня, 10:24
              Цитата: Dym71
              Цитата: karish
              У меня зарплата , как 2 раза по 30 посидеть ( и это в не самый лучший месяц )

              Вы в Хеврат Хашмаль трудитесь?

              wink
              karish
              1. Dym71 Сегодня, 10:49
                Если да, то должны знать, что вашу контору пол Израиля ненавидит. love
                Dym71
  7. shans2 Сегодня, 07:56
    Евреи будут, как обычно в последнее время, в шоке)))
    Дрессированные евреи - новое блюдо )
    shans2
    1. Tiras Сегодня, 08:36
      Евреи в шоке от глупых комментариев диванных троллей laughing

      После удара Израиля по Сирии, в том числе по иранским целям, сирийцы и иранцы ничего кроме словесного поноса выдать не смогли.

      Видимо они до сих в шоке от того, что Израиль так легко прошёлся по Сирии, иранским целям и ПВО.

      Да и касательно этой темы, чего Израилю быть в шоке? lol
      Tiras
  8. профессор Сегодня, 08:00
    Далее Махмуд Аббас заявил о том, что Палестина после последних шагов США решает отказаться от сотрудничества с Вашингтоном, как с посредником в отношениях с Израилем.

    Фылыстынцы никогда не упустят возможность упустить возможность. Ну нет альтернативы американским посредникам. Просто нет. Нет ни кого кроме США ни средств ни рычагов влияния на стороны этого конфликта.

    А вообще Абас (АКА Абу Мазен) забавный чувак. 13 лет уже забывает привести выборы в Иудеи и Самарии, не контролирует Газу, но представляет по всему миру "мнение фылыстынского народа". Кстати, давеча он заявил, что на самом деле арабы Самарии и Иудеи вовсе не потомки филистимлян, а потомки кнаанцев которые были на этой земле до евреев. Скоро заявит, что он произошел напрямую от обезьяны. laughing
    профессор
    1. Балу Сегодня, 08:10
      Цитата: профессор
      Скоро заявит, что он произошел напрямую от обезьяны.

      Все мы произошли от разных обезьян и только многоугольные от инопланетных обезьян? А ведь с виду приличные люди, у них и шляпы есть.
      Балу
  9. Балу Сегодня, 08:04
    Аббас на встрече с Путиным: Палестина отказывается от посредничества США

    И надолго? Не верю. Теперь понимаете, почему Президентом РФ должен быть человек, профессионально подготовленный для этого и компетентный, а не какая-нибудь медийная курица профессионально ведущая корпоративы, псевдоюрист-воришка и прочие балаболы-краснобаи.
    Балу
    1. KonoGon Сегодня, 09:01
      Цитата: Балу
      И надолго?
      Ну пока денги давать будет. Денег не даст и от России откажутся. Причём в момент.
      KonoGon
  10. Дормидонт Сегодня, 09:47
    Ибо соучастник не может быть посредником
    Дормидонт
  11. Dimmih Сегодня, 09:49
    Вопрос-а нужно ли палестинским арабам, ошибочно называемым палестинцами(этак можно туарега и зулуса одинаково африканцами назвать, между тем мало они между собой похожи), своё государство? Посмотреть бы где-нибудь статистику финансовых вливаний из расчёта на 1 араба в Палестине. Это к тому, будет ли им лучше в своём государстве или выгодней экономически взлягивать на интифаде и жить на финансовую помощь ? Отважится ли кто-нибудь на ВО рассмотреть финансовую сторону ПА, сам, увы не располагаю такими возможностями. Чую именно финансовый интерес является стержнем этого бурления. Как деньги перестанут давать-побегут в очередь за израильским паспортом.
    Dimmih
  12. А. Привалов Сегодня, 09:57
    Я уже как-то раз об этом говорил, но если тут кое-кто ещё не в курсе, повторю, что больше всего на свете палестинские арабы боятся создания собственного государства.
    Нынешний статус им гораздо выгоднее – из него можно извлекать огромные деньги, которые при создании государства тут же исчезнут. Статус жертвы невероятно выгоден: никто не станет ни в чем вас обвинять. “Несчастные” и “обездоленные” могут творить всё, что им заблагорассудится, включая самые кровавые преступления, но в насилии никто их не обвинит. Ведь они подают себя миру как жертву насилия!
    Убедив большинство стран мира в том, что палестинцы являются объектом чудовищных преследований и унижений на Святой земле, они довели эту идею до полного совершенства. И с тех пор не устают извлекать беспрецедентные прибыли. Они стали любимцами ООН и европейских элит: на Западном берегу прибывшие из-за границы молодые идеалисты готовы лечь под израильские танки – лишь бы отменить строительство в районе Наалина и Билъина заградительного сооружения. Иностранные некоммерческие организации и благотворительные фонды вливают в бездонные карманы палестинцев миллионы долларов, стремясь исцелить физические, психологические и финансовые раны измученного народа. Официальные вливания только за прошлый год приближаются к трём миллиардам.
    Это при собственном ВВП 8(!) млрд.
    В своё время, План Маршала за несколько лет поднял из руин разрушенные 2МВ страны Европы. В палестинские карманы с 1993 года мировые спонсоры вывалили уже почти 4(четыре, Макс!) Плана Маршала.
    Однако, в условиях собственной государственности палестинцы тут же утратят особую харизму вселенской жертвы, страдающей от жестокой “оккупации”. И тогда – прости-прощай, денежная помощь.
    Мудрые палестинцы, которые пока еще помнят Арафата и банду его хищников, имеют свои веские причины для тихого сопротивления государственности. Они понимают, что если получат свое государство, – навязанные им извне израильские правила будут заменены внутри беспощадным угнетением со стороны коррумпированных чиновников ФАТХа или религиозных фанатиков ХАМАСа, которые ни перед чем не остановятся – лишь бы сохранить за собой власть и деньги. Они не хотят власти ХАМАСа, стремящегося установить законы шариата, и не желают быть под властью чиновников ФАТХа, которые беззастенчиво их грабят.
    Если Россия возьмётся заменить Трампа, ей придётся кормить весь "братский палестинский народ".
    А. Привалов
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