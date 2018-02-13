Посольство США в РФ отреагировало на "Североамериканский тупик, 1"

Каждый может рассуждать о тупиках. Будучи американскими дипломатами, мы предпочитаем концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией.

В американском посольстве прокомментировали возможное решение московских властей по смене адреса посольского корпуса США в российской столице. Напомним, что накануне в мэрии Москвы заявили о готовности рассмотреть предложение депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярёва о присвоении посольскому корпусу США уникального адреса – Североамериканский тупик, 1.Пресс-секретаря посольства США в РФ Мари Олсон цитирует информационная служба РИА Новости Таким образом, Штаты вновь обвинили РФ в том, что "тупики во взаимоотношениях создаёт Москва". Это после многократного использования санкционных мер и многочисленных провокаций, включая действия в отношении российских дипломатов и российской дипсобственности.Напомним, что ранее в Вашингтоне местные власти удовлетворили прошение российских либералов и заявили о смене адреса российского диппредставитетельства США. Место, на котором находится здание российского посольства, назвали площадью Бориса Немцова (Борис Немцов Плаза). В России этот шаг был расценен в качестве провокации, и стали озвучивать предложения по переименованию географического объекта расположения американского посольства в Москве и дипмиссий США в других городах РФ.