12:06 13 февраля
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Посольство США в РФ отреагировало на "Североамериканский тупик, 1"

В американском посольстве прокомментировали возможное решение московских властей по смене адреса посольского корпуса США в российской столице. Напомним, что накануне в мэрии Москвы заявили о готовности рассмотреть предложение депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярёва о присвоении посольскому корпусу США уникального адреса – Североамериканский тупик, 1.

Пресс-секретаря посольства США в РФ Мари Олсон цитирует информационная служба РИА Новости:
Каждый может рассуждать о тупиках. Будучи американскими дипломатами, мы предпочитаем концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией.


Таким образом, Штаты вновь обвинили РФ в том, что "тупики во взаимоотношениях создаёт Москва". Это после многократного использования санкционных мер и многочисленных провокаций, включая действия в отношении российских дипломатов и российской дипсобственности.


Посольство США в РФ отреагировало на "Североамериканский тупик, 1"


Напомним, что ранее в Вашингтоне местные власти удовлетворили прошение российских либералов и заявили о смене адреса российского диппредставитетельства США. Место, на котором находится здание российского посольства, назвали площадью Бориса Немцова (Борис Немцов Плаза). В России этот шаг был расценен в качестве провокации, и стали озвучивать предложения по переименованию географического объекта расположения американского посольства в Москве и дипмиссий США в других городах РФ.

Использованы фотографии: polit.info
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Комментарии 68

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  1. БЛОНДИН Сегодня, 06:04
    А с нашей стороны всесторонняя поддержка и уважение fellow
    Михаила Дегтярёва о присвоении посольскому корпусу США уникального адреса – Североамериканский тупик, 1

    Как молодёжь говорит
    Троль 80 уровня
    БЛОНДИН
    1. Ю-81 Сегодня, 06:36
      Да ну, ерунда полная. Если уж решили ответить, то очень слабо. Название должно быть такое, чтобы каждому америкосу поперек горла вставало.
      Хорошее предложение было что то вроде Площадь памяти жертв Хиросимы и Нагасаки.
      Ю-81
      1. ul_vitalii Сегодня, 06:48
        Значит не понравилось, знает кошка чьё мясо съела.
        ul_vitalii
      2. Felix99 Сегодня, 07:55
        Площадь Сонгми
        Felix99
        1. просто экспл Сегодня, 08:58
          ну еще перед посольством поставить памятник в память о геноциде краснокожих.
          просто экспл
          1. jjj Сегодня, 10:24
            Например, поставить памятник Чингачгуку
            jjj
      3. Балу Сегодня, 08:01
        Цитата: Ю-81
        Хорошее предложение было что то вроде Площадь памяти жертв Хиросимы и Нагасаки.

        "Площадь жертв американской демократии"-тоже ничего себе.
        Балу
        1. Коллега Сегодня, 08:54
          Дауновский тупик - звучит по моему лучше
          Коллега
      4. Ныробский Сегодня, 09:17
        Цитата: Ю-81
        Да ну, ерунда полная. Если уж решили ответить, то очень слабо. Название должно быть такое, чтобы каждому америкосу поперек горла вставало.

        Остальное в прозе....... yes
        Американец на Садовом
        Найти не может туалет.
        Вот, круг описывая новый,
        Зашел во двор. Народу нет.
        Вдруг строгий мент:
        ''Не порть ограду!''
        Американец чуть живой:
        ''Мне оч''эн, оч''эн писсат надо!''
        ''Пройдем'' - ответил постовой.
        Вот дом большой. Вокруг все чисто.
        Видать, здесь дворники метут!
        К фасаду мент подвел туриста:
        ''Вот, - говорит он. - Писай тут!
        '' За избавлением от муки
        Страж равнодушно проследил.
        Турист, застегивая брюки,
        Мента приветливо спросил:
        ''О! Это - рюсски хлье-бо-сольство?
        Не так ли? Много комплимент!''
        ''Американское посольство'',
        - Ответил вяло хмурый мент.
        Ныробский
    2. Комментарий был удален.
    3. midivan Сегодня, 07:21
      Цитата: БЛОНДИН
      Как молодёжь говорит
      Троль 80 уровня

      Как бы там ни было но ответ можно сравнить с легкой пощечиной, что и заслужили наши умники, ибо не хрен в дипломатов играть.
      midivan
    4. Spartanez300 Сегодня, 07:46
      Переименовать и по барабану что они там на это провякают .
      Spartanez300
    5. влад66 Сегодня, 08:22
      Каждый может рассуждать о тупиках.

      Значит проняло yes Хотя помойный североамериканский тупик звучало бы лучше. bully
      влад66
    6. Венд Сегодня, 09:54
      Заерзали матрасники, видно укол попал в цель. laughing
      Венд
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:05
    Какой еще тупик -"петушиный угол "!Вот название для места, где их посольство! Кстати, полностью соответствует название действительности!
    Геркулесыч
    1. Sirocco Сегодня, 06:28
      Цитата: Геркулесыч
      Какой еще тупик -"петушиный угол "

      С этим как то не то, они и не скрывают своих взглядов, это скорее всего примут за награду))))
      Помню с детства, отец называл в городе одно место возле магазина, "собачий угол" и это место знали все, было знаменитое, от туда расползались сплетни, пересуды и прочие ОБС. Так и в нашем случае, посольство США достойно такого адреса))))
      Sirocco
    2. Stas157 Сегодня, 06:40
      Цитата: Геркулесыч
      Какой еще тупик -"петушиный угол "!Вот название для места, где их посольство!

      Ну, там где тратиться не нужно, и это безопасно, то можно забыть про ассиметричные ответы... и ударить симметрично!
      Stas157
  3. Злой543 Сегодня, 06:05
    Тогда уж посольство США 1-й североамериканский тупик, а посольство Канады 2-й североамериканский тупик, чтобы не обидно было, и все с маленькой буквы
    Злой543
  4. Uncle Lee Сегодня, 06:06
    Североамериканский тупик
    Хорошее название, мне нравится ! И пусть никогда оттуда не выбираются.
    Uncle Lee
  5. kos2910 Сегодня, 06:07
    Знатно протроллили, только бы до конца довели эту инициативу :)
    kos2910
  6. BecmepH Сегодня, 06:14
    В России этот шаг был расценен в качестве провокации, и стали озвучивать предложения по переименовании географического объекта расположения американского посольства в Москве и дипмиссий США в других городах РФ.
    Детский сад какой-то.
    Проблем больше нет в государстве Российском...
    BecmepH
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:18
      Есть-изобилие либералов, и невозможность их выдворить из страны, ибо многие законы также увы, излишне либеральные!
      Геркулесыч
    2. Sirocco Сегодня, 06:31
      Цитата: BecmepH
      Проблем больше нет в государстве Российском...

      С волками жить по волчьи выть.
      Это не детский сад, детский сад, это наше молчание на рейдерский захват, нашей дипсобственности.Так что то под нос пробурчали, пожаловались воспитателю, сопли вытерли, и умылись. Дальше сидим в песочнице играем))))Пора бы лопаткой по морде-лица дать арессивному чаду))))
      Sirocco
    3. karish Сегодня, 07:02
      Цитата: BecmepH
      В России этот шаг был расценен в качестве провокации, и стали озвучивать предложения по переименовании географического объекта расположения американского посольства в Москве и дипмиссий США в других городах РФ.
      Детский сад какой-то.
      Проблем больше нет в государстве Российском...

      Вот и я про то , у нас резиденция премьера в Иерусалиме находится на улице --Газа 35
      Всем наплевать , что ж теперь историческое название улицы менять что ли ?
      karish
  7. andrewkor Сегодня, 06:26
    Могу поспорить ,что эта инициатива обернётся простым сотрясением воздуха в стиле Жириновского!
    andrewkor
  8. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:26
    накануне в мэрии Москвы заявили о готовности рассмотреть предложение депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярёва о присвоении посольскому корпусу США уникального адреса – Североамериканский тупик, 1.
    Депутаты Госдумы как дети малые,хлебом не корми а только дай в сифу поиграться winked На большее ума не хватает. smile С поросенко пример берут,чтоли? what Дак тот реальным дерьмом в обидчиков-пшеков зафитилил.. laughing
    ДЕДПИХТО
  9. rotmistr60 Сегодня, 06:29
    предпочитаем концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией.
    Судя по их заявлению они не просто в тупике, а тупике где и развернуться невозможно. Причем загнали в этот тупик себя сами. Полный тупик в головах американских политиков и дипломатов.
    rotmistr60
    1. ul_vitalii Сегодня, 06:51
      И нужно помочь им в этом утвердиться, иногда это помогает.
      ul_vitalii
    2. BecmepH Сегодня, 07:44
      Цитата: rotmistr60
      Причем загнали в этот тупик себя сами.

      Вот тут не согласен. В тупике-мы.
      А вот тут Вы правы на все 100
      Полный тупик в головах американских политиков и дипломатов.
      BecmepH
  10. elenagromova Сегодня, 06:30
    Мне кажется, лучше эту улицу назвать именем реального известного человека, убитого США. Именем Милошевича, Хусейна, Каддафи. Именем жертв НАТОвской агрессии. Как-то так. Тупик - не лучшее решение.
    elenagromova
    1. Ncplc Сегодня, 06:47
      Елена, вы как всегда блеснули умом! По вашей логике Немцова убила власть ? Вы это только что признали.
      Ncplc
      1. elenagromova Сегодня, 06:50
        Это у вас какая-то извращенная логика
        elenagromova
        1. Ncplc Сегодня, 06:53
          Да нет это у вас ее полное отсутствие.
          Ncplc
          1. Геркулесыч Сегодня, 06:59
            Сионист Алекс из израиля -где Елена в своих постах писала что немцова убила власть? Зачем вы к тому-же бездарно, перевераете чужие комментарии -чтобы оправдать американские, как и ваши убийства мирных граждан, под предлогом, что они вам неугодные "боевики '"?.
            Геркулесыч
            1. Ncplc Сегодня, 07:39
              Я то думал что вы мужчина , но судя по тому что у вас проблемы с логикой вы скорее женщина, поэтому я вам ОБЕИМ объясню- в своём посте Елена пишет « назвать именем реального человека, убитого США» то бишь властью этой страны , значит вы подразумеваете , что Немцова убила власть России? Доходчиво объяснил?
              Ncplc
              1. PROXOR Сегодня, 10:50
                Давай попиши в том же духе. Одну жалобу на тебя в администрацию я уже накатал.
                PROXOR
              2. Станислав Сегодня, 11:06
                Цитата: Ncplc
                Я то думал что вы мужчина , но судя по тому что у вас проблемы с логикой вы скорее женщина
                У вас проблемы с сексуальной ориентацией? Алогизм - это не признак женственности, но признак шизофрении. Вы делаете нелогичный вывод:
                Цитата: Ncplc
                значит вы подразумеваете , что Немцова убила власть России
                Вы делаете этот вывод, опираясь лишь на одну посылку:
                Цитата: Ncplc
                в своём посте Елена пишет « назвать именем реального человека, убитого США»
                Для вывода требуется ещё одна посылка (большая). Пример силлогизма с таким выводом: 1) ЕГ считает, что надо дать строго симметричный ответ. 2) ЕГ предлагает назвать площадь именем реального человека, убитого США, то бишь властью этой страны. 3) Значит, ЕГ подразумевает, что Немцова убила власть России. Громова могла исходить из другой большей посылки (например, о том, что надо дать асимметричный ответ), тогда и вывод должен быть противоположным.
                Станислав
          2. ul_vitalii Сегодня, 06:59
            Не приставайте к даме, лучше расскажите о своих традициях в наименовании улиц, площадей.
            ul_vitalii
      2. midivan Сегодня, 07:35
        Цитата: Ncplc
        По вашей логике Немцова убила власть ?

        Конечно власть, только бы выяснить какой страны yes
        midivan
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              1. andre Сегодня, 09:40
                Да что вы с ним общаетесь, я вам сей час флаг нарисую (через анонимайзер) что я из.......А тролль явно из Гондураса!!!
                andre
          2. ДЕДПИХТО Сегодня, 09:03
            Вы- бы поосторожнее со своими переводами...ваш ник тоже можно по своему трактовать tongue No charge public limited company-бесплатная открытая акционерная компания,с ограниченной ответственностью laughing ...по- русски можно сократить до одного слова... feel
            ДЕДПИХТО
            1. Комментарий был удален.
          3. PROXOR Сегодня, 10:52
            Ещё одна. Прилет бан от души душевно в душу.
            PROXOR
  11. ВЕРЕСК Сегодня, 06:36
    Орригинальное название!Потдерживаю всеми конечностями! Скоро появиться тупик-2,потом-3 о т.д.Вплоть до тупика для самой матрасии.А прилегающие улицы- elenagromova -как Вы предлагаете.
    ВЕРЕСК
    1. Sirocco Сегодня, 06:49
      Цитата: ВЕРЕСК
      Скоро появиться тупик-2,потом-3

      Еще лучше Тупик нечистой силы, или не честной))))
      Sirocco
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 07:00
        Сирокко! hi drinks Именно такая цифиря и нужна.Вроде-они её панически боятся.Точно не знаю,по слухам.Название тупика-оставим,а вот ответвление-самое то!(в болото,помойку,представительство сша...) good
        ВЕРЕСК
    2. домохозяйка Сегодня, 11:58
      Так может "полосатый тупик" просто? Все поймут.
      домохозяйка
  12. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:40
    Таким образом, Штаты вновь обвинили РФ в том, что "тупики во взаимоотношениях создаёт Москва". Это после многократного использования санкционных мер и многочисленных провокаций, включая действия в отношении российских дипломатов и российской дипсобственности.

    С ослиным упрямством долбят свое и хоть бы что. Им плевать с высокой горки на нашу аргументацию и прочую дипломатию. Может так надо.
    IGOR GORDEEV
  13. МРоманович Сегодня, 06:44
    Со стороны мэрии Москвы очень неумный ход, прям как дети малые. Мировая общественность воспримет сей акт как выходку от бессилия на политической арене и никто не будет разбираться что это инициатива только мэрии, а не правительства.
    МРоманович
    1. ul_vitalii Сегодня, 06:54
      Мировая общественность в аналогичном тупике.
      ul_vitalii
    2. SOF Сегодня, 06:55
      Цитата: МРоманович
      Мировая общественность

      lol давно вас интересует мнение мировой общественности? Если да, то тогда подскажите, как её (общественность) ублажить по поводу Крыма?
      SOF
  14. К-50 Сегодня, 07:04
    о присвоении посольскому корпусу США уникального адреса – Североамериканский тупик, 1.

    Северо-американские тУпики тоже не плохо звучит. yes
    К-50
  15. 1536 Сегодня, 07:11
    Центр Москвы - это не место для переименования улиц, а тем более присвоения им каких-то новых имен. Речь шла о "присвоении" имени собачьей тропинке на помойку во дворе. Но и это лишнее. Мы же уважаем наших американских "друзей", тем более, что посольство представляет весь народ США, а не коррумпированных американских ковбоев и их семьи. В нас говорит обида. А это плохое чувство при принятии решений.
    1536
  16. bsk_una Сегодня, 07:12
    Североамериканский тупик,1. Это здорово! Голосую за всех жителей Новосибирской области, а это 1,7 миллиона людей! Либерасты не дадут? Плевать на них!
    Только не сверните с этого пути!
    bsk_una
  17. oracul Сегодня, 07:14
    Ну, и жаль, что похоже в наших руководителей опять побеждает извечная русская добрость, надежда на то, что "друзья"-партнеры одумаются. Оснований для этого нет и не предвидится.
    oracul
  18. Yngvar Сегодня, 07:17
    Может на название конкурс объявить? Как вариант: ША - Матрасный тупик...
    Для КанадЫ - Листопадный... Или Листопадший...
    Да и с цифирями поиграть...
    Yngvar
    1. ul_vitalii Сегодня, 07:22
      Типа клён ты мой опавший. smile
      ul_vitalii
    2. Боло Сегодня, 10:57
      Горбатая гора дом 2
      Боло
  19. лысова Сегодня, 07:41
    Как погано не назови, дип. почта будет адресоваться в Россию (сами себе в огород,). Что то типо Нагасаки - так плевали они, а большинство даже не знает, что там произошло. Думаю кусочек дома, им не помешает: " Yellow stone ( жёлтая глина (охра) ) - звонок в преисподнюю.
    лысова
  20. prior Сегодня, 08:32
    А в вопросе переименования, троллят по-моему русский народ. Кто ж его (адрес посольства) в настоящее время переименует?! В Российском политикуме не осталось таких ни мужиков, ни баб. В колонии, какой стала Россия, такие вопросы не решаются.
    Патриотизм - это здесь, на страницах ВО. А в кабинетах совсем другие проблемы....
    prior
  21. Waroc Сегодня, 08:39
    Номер лучше не 1, а 13. Каково звучит - "Североамериканский тупик 13"
    Waroc
  22. Житель Урала Сегодня, 08:59
    Площадь памяти индейцев, жертв американской тирании.
    Житель Урала
  23. Vard Сегодня, 09:16
    Есть птица... Кормится... Ударяя клювом по дереву... Очень они похожи....
    Vard
  24. bumerang. Сегодня, 09:18
    Мэр Анкары Мустафа Туда сообщил, что улицу, где расположено посольство США, переименуют и назовут в часть операции в Африне "Оливковая ветвь".
    wassat
    bumerang.
  25. Дормидонт Сегодня, 09:46
    Можно назвать именем Леонарда Пелтиера или Рудольфа Ивановича Абеля
    Дормидонт
  26. Mishmih999 Сегодня, 09:58
    Лучше ул. Фиделя Кастро
    Mishmih999
  27. Сибирский цирюльник Сегодня, 10:06
    Ну,вот.... Скоро будем ездить в американское посольство,за присвоением имён,для наших детей.. Лишь бы американцы были довольны! wassat
    Сибирский цирюльник
  28. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:52
    Это лишком мудрено для них, для американцев надо что-то попроще что-то вроде - улица Жертв американской агрессии во Вьетнаме, или улица Бессмысленного применения ядерного оружия Хиросиме и Нагасаки, улица Геноцида коренных народов Америки, улица Сноудена тоже подойдет, может даже лучше чем все остальные...
    Ratmir_Ryazan
  29. Боло Сегодня, 10:53
    улица памяти жертв деревни Сонгми.
    Боло
  30. PROXOR Сегодня, 10:55
    Улица Хо Ше Мина. Вот это будет укол.
    PROXOR
  31. Alkonost Сегодня, 11:18
    Не то. 99% американцев даже не поймут, в чём прикол названия. А вот, например, от площади героев вьетнамцев-победителей их точно бомбанёт.
    Alkonost
  32. rodus Сегодня, 11:55
    проезд Пёрл-Харбор 7.12

    коли уж уникальное, так макнуть с головой надо, победители недоделанные yes
    rodus
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