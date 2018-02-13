Белоруссия готова обойти Россию на международном рынке вооружений с системами ПВО и РСЗО

ЗРК «Бук МБ», макет

ЗРК «Бук МБ» в Азербайджане

РСЗО «Полонез»

РСЗО «Полонез»

РСЗО «Полонез»

Источники информации:

https://inosmi.ru/military/20180206/241380777.html

http://svpressa.ru/war21/article/192511

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201706291613-7gff.htm

https://russian.rt.com/ussr/article/476251-belorussiya-oruzhiye-eksport

Материалы из открытых источников

Белоруссия готовится составить России серьезную конкуренцию на международном рынке вооружений. Минск собирается активно продвигать на экспорт серьезно модернизированные еще советские системы ПВО: ЗРК «Бук-МБ» и новую систему РСЗО «Полонез» собственной разработки. Конечно, конкурировать с лучшими образцами российских вооружений белорусскому военно-промышленному комплексу будет очень сложно, но свою часть рынка он получит, особенно в сегменте оружия «для бедных», и в этом нет абсолютно ничего зазорного.По итогам 2017 года Белоруссия экспортировала различной продукции военного назначения более чем на миллиард долларов, об этом говорил Олег Двигалёв, являющийся председателем Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии. При этом перечень экспортируемой сегодня белорусской военной техники достаточно обширен. Он включает в свой состав зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, радиолокаторы, системы РЭБ, оптико-электронные приборы, бронеавтомобили, автомобили военного назначения, компьютеры специального назначения, роботизированные комплексы, беспилотники.Достигнутые показатели позволяют стране на протяжении последних нескольких лет входить в Топ-20 мировых экспортеров оружия. При этом Республика Беларусь стремится максимально расширять свои рынки сбыта. По словам Двигалёва, в 2017 году страна увеличила экспорт продукции военного назначения на 15 процентов, а объем собственного производства военной техники вырос на четверть. По словам белорусского чиновника, 2017 год стал для Минска «годом завоевания новых рынков»: продукция и услуги военных предприятий из Белоруссии поставлялись в 69 стран (в 2016 году их было 60).Как сообщает белорусская интернет-газета Naviny.by, ВПК страны наращивает усилия по выпуску высокотехнологичных образцов оружия для нужд иностранных заказчиков. Часто это более совершенное оружие, чем то, что находится сегодня на вооружении собственной армии республики. Одной из активно продвигаемых на экспорт систем является глубокая модернизация созданного в СССР зенитно-ракетного комплекса «Бук». Новая модель ЗРК была представлена 31 января 2018 года на выставке разработок Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпрома) Белоруссии за 2016-2017 годы.Речь идет о модификации, получившей обозначение «Бук МБ», она была разработана предприятиями и организациями системы Госвоенпрома, среди которых ОАО «Агат — системы управления» — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», научно-производственное ООО «ОКБ ТСП», ОАО «140 ремонтный завод» и ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения». По словам представителя Госвоенпрома Владимира Лавренюка, данная модернизация ЗРК «Бук» качественно отличается не только от базовой модели комплекса, но и от его последующих версий, включая Бук М1-2, который до сих пор состоит на вооружении белорусской армии. Лавренюк отметил, что степень модернизации комплекса позволяет говорить о фактически создании нового белорусского ЗРК. В результате проведения глубокой модернизации вся устаревшая аппаратура ЗРК была заменена на современные детали, комплекс полностью выполнен на новой элементной базе. В рамках модернизации для «Бук МБ» в Белоруссии создали более ста новых устройств и блоков.ЗРК «Бук МБ» в состоянии работать с любыми типами современных автоматизированных систем управления, а также цифровыми радиолокационными системами. Внедрение в состав комплекса принципиально новых технических решений позволило увеличить дальность обнаружения целей радиолокатором самоходной огневой установки (СОУ) сразу на 30 процентов, а также уверенно проводить автоматическое распознавание цели по траекторным признакам и автоматизированное – по звуковому портрету. Существенно были улучшены характеристики систем подавления как пассивных, так и активных помех. Отдельно выделяется наличие встроенной системы комплексного тренажера, которая позволяет операторам ЗРК «Бук МБ» проводить тренировку как в составе комплекса, так и автономно по входящим в него боевым элементам.Модернизированный белорусским ВПК комплекс ПВО получил возможность использования твердотопливных одноступенчатых зенитных управляемых ракет не одного, а сразу трех типов (9М38, 9М38М1, 9М317) в любом сочетании. Так созданная еще в СССР ракета 9M38M1 обладала скоростью 850 м/с, дальность стрельбы – 35 км, максимальная высота поражаемых целей – 22,5 км, вероятность поражения – 0,71. У более современной ЗУР 9M317 скорость возросла до 1230 м/с, дальность стрельбы – 42 км, максимальная высота поражаемых целей – 25 км, точность – 0,78.Если каждая самоходная огневая установка модернизированного комплекса является одноканальной по цели, то в целом «Бук МБ» в штатной комплектации имеет уже шесть целевых каналов. В условиях современного боя это важно для надежного прикрытия охраняемых наземных объектов и отражения массированного воздушного удара. Так как СОУ модернизированного комплекса выступают самостоятельными огневыми единицами, которые могут работать как в составе ЗРК, так и самостоятельно, то «Бук МБ» обладает более высокой боевой живучестью, что особенно важно в случае применения противником современных образцов противорадиолокационного оружия.В состав каждого дивизиона модернизированного белорусского ЗРК «Бук МБ» включается 6 самоходных огневых установок 9А310МБ, 3 транспортно-заряжающих машины 9А310МБ, а также трехкоординатная радиолокационная станция обнаружения целей кругового обзора, оснащенная фазированной антенной решеткой (она позволяет обнаруживать воздушные цели, созданные по технологии «стелс»), пункт боевого управления 9С470МБ и различное вспомогательное оборудование.Согласно информации белорусских производителей, проект модернизированного комплекса «Бук МБ» в первую очередь ориентирован на экспорт в небогатые государства, для которых продукция ведущих мировых производителей оружия, к примеру, России, США и Израиля, является очень дорогой. Как считают авторы специализированного интернет-ресурса janes.com, ЗРК «Бук МБ» привлекательна для покупателей и тем, что она уже была опробована на практике. К примеру, покупателем данной системы ПВО уже являются вооруженные силы Азербайджана, они получили от Минска два дивизиона комплексов ЗРК «Бук МБ» в рамках контракта, который был подписан еще в 2010 году. Первый из дивизионов был впервые показан публике в рамках военного парада в июне 2013 года. Известно, что азербайджанские военные успешно освоили новый комплекс, о чем свидетельствовало сообщение на официальном сайте Минобороны Азербайджана от 14 октября 2017 года.Согласно опубликованной информации, по поручению генерал-полковника Закира Гасанова была проведена проверка состояния боеготовности имеющихся ЗРК «Бук МБ» войск противовоздушной обороны Азербайджана. При выполнении учебно-боевых задач в условиях сложных радиоэлектронных помех подразделения войск ПВО Азербайджана смогли обнаружить и взять на сопровождение малоразмерные высокоскоростные воздушные цели условного противника, которые затем были успешно поражены.Известно, что интерес к модернизированной белорусской версии ЗРК «Бук» проявляют страны Центральной Азии (в том числе Казахстан), а также страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, есть у него возможные покупатели и в Европе, в частности интерес к комплексу проявляет Сербия. Военные эксперты сходятся во мнение в том, что интерес обусловлен не только высокими заявленными ттх комплекса, но и финансовым аспектом. К примеру, некоторые развивающиеся страны из-за недостатка денежных средств не в состоянии приобрести ЗРК «Бук МБ» в стандартной конфигурации. Для таких покупателей Минск благодаря модульной архитектуре комплекса может предложить усеченную конфигурацию дивизиона с 4 СОУ.Второй перспективной разработкой белорусского ВПК, которая имеет очень хорошие экспортные перспективы и может составить реальную конкуренцию российским разработкам, является тяжелая РСЗО «Полонез», принятие которой на вооружение, а также выход на внешний рынок должны произойти уже в 2018 году. Система вышла настолько удачной, что Александр Лукашенко в массовом порядке представил конструкторские коллективы, принимавшие участие в ее разработке, к наградам.Многие сравнивали данную систему с российской РСЗО «Смерч», но это абсолютно неверно. «Полонез» превосходит по дальности не только «Смерч» (90 км), но и более совершенный российский комплекс «Торнадо-С», ракеты которого могут поражать цели на удалении до 120 км. «Полонез» уже сейчас может поражать цели на удалении до 280 километров. При этом калибр ракет одинаковый – 300 мм. По сути, речь идет об установке, которая является аналогом американской многоцелевой РСЗО M142 HIMARS, превосходя ее по дальности стрельбы вдвое.Пусковая установка РСЗО «Полонез» не имеет традиционных для советских и российских установок трубчатых направляющих. Вместо них применяются специальные пакеты-модули с транспортно-пусковыми контейнерами коробчатого сечения. После пуска ракет, такой пакет-модуль снимается и вывозится для перезарядки на предприятие-изготовитель, либо на утилизацию, а на его место устанавливается новый. Данная технология позволяет снизить время на перезарядку установки и осуществление повторного залпа. Одна машина несет 8 ракет.Первоначально с комплексом использовались ракеты китайского производства. Скорее всего, речь шла о ракетах А-200 с дальностью стрельбы до 200 км. Затем она была модернизирована с целью повышения дальности. В настоящее время ракета выпускается на Заводе точной электромеханики в Дзержинском районе. Шасси комплекса – МЗТК-793 производства Минского завода колесных тягачей. Данное шасси позволяет комплексу развивать скорость до 70 км/ч.В октябре 2017 года в Гомельской области были осуществлены испытания модернизированной версии «Полонеза». Как рассказал белорусским СМИ руководивший стрельбами генерал-майор запаса Анатолий Ванькович, директор Завода точной электромеханики, изготовившего новые ракеты, это уникальное оружие позволяет поражать цели на удалении до 300 км. По словам Ваньковича, ракета комплекса летит на высоте около 50 км, на цель она пикирует практически вертикально, обладая при этом скоростью соответствующей пяти скоростям звука, она устойчива к помехам. Все это делает поражение ее средствами ПВО/ПРО очень трудновыполнимой задачей.Данная РСЗО предназначена для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы противника, бронированной и небронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии. Круговое вероятное отклонение при стрельбе на максимальную дальность не превышает 30 метров. Подобная точность в совокупности с иными достоинствами этой ракетной системы позволяет решать на поле боя самые разные задачи, в том числе характерные для бомбардировочной авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов.Как уже отмечалась, с использованием новых 300-мм белорусских корректируемых ракет, испытания которых проводятся в Белоруссии в настоящее время, дальность комплекса в два раза превосходит показатели американской системы РСЗО HIMARS. Ракеты оснащены комбинированной системой корректировки на основе инерциальной и спутниковой навигационных систем. Боевая часть ракет может нести разные варианты снаряжения: осколочное кассетное, осколочно-фугасное, кассетное с самоприцеливающимися противотанковыми боевыми элементами и т.д. Батарея РСЗО «Полонез», состоящая из шести боевых машин, в состоянии одним залпом накрыть до 48 отдельно стоящих целей, расположенных на площади 100 квадратных километров. Каждая из 8 запускаемых с пусковой установки ракет может наводиться на свою цель.Испытания РСЗО «Полонез» с ракетой полностью белорусского производства планируется провести в первой половине 2018 года. Об этом журналистам рассказал госсекретарь Совета Безопасности Станислав Зась. По его словам, комплекс «Полонез» весь белорусский, ракета частично наша. Стоит задача, чтобы она полностью стала белорусской. «В настоящее время мы вышли на испытания комплекса с нашей ракетой. Очень надеюсь, что мы проведем их в первой половине 2018 года, и они будут успешными», – отметил Станислав Зась.Первым экспортным покупателем комплекса может стать Азербайджан, который проявляет к «Полонезу» предметный интерес. Ранее Россия поставила Армении ОТРК «Искандер-Э» и Баку был заинтересован в поиске противовеса. Возможно, именно для обсуждения деталей данной сделки министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов приезжал в октябре 2017 года в Минск. Некоторые эксперты считают, что Баку даже уже внес предоплату за данные комплексы. Как отмечали высокопоставленные азербайджанские военные, РСЗО белорусского производства по своим характеристикам почти не уступают российским «Искандерам-Э».