00:12 14 февраля

Вытурили. Надолго ли?

Кажется, затянувшееся цирковое представление закончилось? 12 февраля Михаила Саакашвили все-таки выслали из Украины — в соседнюю Польшу.



Поведение скандального грузинского политика в стране победившего «евромайдана» не могло не вызывать странного недоумения: либо он невероятно смел, либо все происходящее — шоу, согласованное откуда-то «свыше». Ну, не может человек в условиях настоящей диктатуры вести себя таким образом: сначала демонстративно пересечь государственную границу вопреки воле властей, затем — просить статус беженца и при этом призывать к очередному «майдану», при попытке задержания лезть на крышу и вещать с нее, как с трибуны. При этом слишком часто из Украины поступают леденящие душу известия о том, как поступают с настоящими политическими противниками действующей хунты… Их бросают в СИЗО и подвергают пыткам, их могут избить и даже застрелить средь бела дня.


Что же, Саакашвили — такой народный богатырь, который не боится ни Бога, ни дьявола? Достаточно вспомнить 2008 год, когда неистовый Мишико «героически» прятался от мифического российского истребителя, - и уже героем его не назовешь. Остается предположить лишь одно — у него слишком надежная «крыша». Только не та, с которой он выступал, а та, которая дает ему возможность выступать. И не просто выступать, но и майданчики устраивать — вот где его любимое занятие!

Довыступался? Сначала незваного гостя довольно-таки жестко задержали в киевском ресторане, после чего доставили в аэропорт Борисполь и отправили в соседнюю Польшу. Туда, откуда он несколько месяцев назад, в сентябре 2017 года, триумфально въехал вопреки запрету Киева. Как говорят украинские власти, это не депортация, а реадмиссия. То есть, нелегала отправили не в его собственную страну, а в то государство, откуда он прибыл.

В любом нормальном государстве (разумеется, при нормальной же ситуации) этому гражданину и кучке его сторонников никто бы не дал с таким шумом прорвать госграницу. Даже если бы прорвался — не смог бы продержаться долго.

В декабре прошлого года этого деятеля уже задерживали. Но ненадолго. Как утверждается, его освободили сторонники. Попробовал бы кто-нибудь всерьез освободить из тюрьмы тех, кто удерживается в застенках по обвинениям в «сепаратизме», «госизмене» и т. д.! Например, тех, кого укрохунта решила держать в неволе, чтобы шантажировать Россию….

Поводом к нынешнему задержанию Саакашвили стало то, что он не пришел на допрос в прокуратуру, несмотря на то, что его туда вызвали. Причина — на первый взгляд, в том, что он составляет конкуренцию Петру Порошенко.

Можно ли говорить о том, что высылка скандального деятеля была согласована с внешними покровителями «евромайдана» и пришедшей на его плечах власти? Вряд ли г-н Порошенко дернулся, не посоветовавшись со своими хозяевами.

Даже если это и так, с Саакашвили поступили достаточно гуманно — его отправили не в Грузию, а в Польшу. Между тем, власти Грузии уже готовятся обратиться к Польше с требованием его экстрадиции. У них есть к экс-президенту определенные вопросы, и в случае, если Мишико окажется на родине, для него уже заготовлена тюремная камера.
Сам Саакашвили достаточно гневно комментирует произошедшее. Называет г-на Порошенко «подлым барыгой». А комментируя собственное задержание в ресторане, сравнивает украинских силовиков с фашистами.

Украинская власть и ее приспешники, безусловно, заслуживают такого сравнения — не по поводу задержания Саакашвили, а хотя бы потому, что по городам регулярно проводятся факельные шествия, что на государственном уровне идет вандализм по отношению к советским памятникам, наконец, потому, что настоящие политзаключенные в тюрьмах подвергаются издевательствам (чему, в частности, есть подтверждения от людей, недавно освободившихся по обмену пленными с ДНР и ЛНР).

Но ранее Саакашвили как-то «не замечал» фашизма, более того — был его соучастником. Стоило же его самого немного потаскать за волосы — громко заверещал о фашизме. И это — между прочим, человек, который на своей родине обвиняется (в числе прочего) в пытках по отношению к своим политическим оппонентам.

Можно предположить, что произошедшее — лишь продолжение все того же цирка. Если бы украинские власти хотели по-настоящему избавиться от Саакашвили, можно было бы выдать его в Грузию. Еще не факт, что его бы там посадили надолго — все-таки грузинские власти также зависимы от мнения Вашингтона. Но, по крайней мере, выслать его на родину было бы логичнее, да и надежнее.

Если он однажды уже ворвался с территории Польши туда, откуда его вытурили, - сможет ли кто-то ему помешать повторить этот трюк? Время покажет. Но ощущение, что из него и далее лепят «героя». Не для того ли, чтобы с помощью этой фигуры Вашингтон мог и далее держать Порошенко на коротком поводке?
Автор: Елена Громова


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Комментарии 14

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  1. dsk Вчера, 15:09
    помощью этой фигуры Вашингтон мог и далее держать Порошенко на коротком поводке?
    В вопросе - ответ. Запасная "проверенная" марионетка.
    dsk
    1. Чёрный Вчера, 15:15
      Он улетел но обещал вернуться. wassat...Говорят, чт о спустившись с трапа в Варшавском аэропорту, Саакашвили первым делом заявил, что Анджей Дуда - барыга и ему нужно объявить народный импичмент! wassat
      Чёрный
      1. Татьяна Вчера, 15:33
        Вытурили. Надолго ли?

        Вашингтон использовал и использует Саакашвили всего лишь для политического давления на Порошенко в Киеве, чтобы Петруха из боязни потерять личную власть в Украине был бы Вашингтону более послушным и более управляемым из Пентагона в вопросе войны и "мира" в Украине в интересах США. Именно Вашингтон упорно толкал и толкает Порошенко на активацию эскалации войны Киева с ЛНР и ДНР с прицелом войны против России.
        Именно Вашингтону, находящемуся на безопасном расстоянии от войны за океаном, нужен сейчас до зарезу в Западной Европе второй фронт прокси-войны США с Россией.
        С помощью Саакашвили Вашингтон уже заставил Порошенко шевелиться быстрее с накручиванием эскалации военной напряжённости в украинском регионе.
        Поэтому-то недаром власти Киева отправили Саакашвили в Польшу, а не выдали Грузии. Порошенко просто не осмелился перед Вашингтоном передать Саакашвили Грузии, как бы ему ни хотелось закончить этим дело со своим оппонентом Саакашвили.
        ИТОГО. Партия Вашингтона с Порошенко ещё не сыграна до конца. Вашингтон будет держать у себя на поводке в запасе Саакашвили, как плёточку для послушания Порошенко.
        Татьяна
      2. Балу Вчера, 22:32
        Цитата: Чёрный
        Он улетел но обещал вернуться. wassat...Говорят, чт о спустившись с трапа в Варшавском аэропорту, Саакашвили первым делом заявил, что Анджей Дуда - барыга и ему нужно объявить народный импичмент! wassat

        Это все знают, кто барыга. Поляки еще не переправили его в США? Я представляю, на трапе самолета бомжа в законе Сукашвили и массовку хором скандирующих: Трампампам-Барыга! Трампампама в кутузку!
        Балу
    2. BerBer Вчера, 15:51
      Запасная "проверенная" марионетка.
      Извините поправлю чуть-чуть - подержанная политическая ПростИтутка, точнее будет.
      BerBer
    3. 210окв Вчера, 20:55
      А мне все же думается что это использованный презерватив.
      Цитата: dsk
      помощью этой фигуры Вашингтон мог и далее держать Порошенко на коротком поводке?
      В вопросе - ответ. Запасная "проверенная" марионетка.
      210окв
  2. Равик Вчера, 15:13
    В Польшу ненадолго...Надолго в Грузию.
    Равик
  3. ded100 Вчера, 15:30
    Сам Саакашвили достаточно гневно комментирует произошедшее. Называет г-на Порошенко «подлым барыгой»
    Мишико улетел но обещал вернуться! wassat
    ded100
  4. Ирек Вчера, 17:32
    Это будет вечно...
    Ирек
  5. Лексус Вчера, 19:04
    "Банный лист" снова в поиске причинного места, к которому можно прилипнуть.
    Лексус
  6. Пытливый Вчера, 21:15
    В русском фольклоре есть персонаж Ванька-встанька, а тут грузино-украинский персонаж Мишико-тудасюдайкин, единственный наверное кто не с Украины на Запад рвётся, как все нормальные свидомые незалеженцы, а наоборот с Запада на Украину :)
    Обычно говорят цирк уехал, а клоуны остались... а здесь какой то сюр: из цирка увезли главного клоуна
    Пытливый
  7. Егоза Вчера, 21:40
    Я так думаю, что Мишу отправили в Польшу с благославления США, чтобы он готовил своими выступлениями "общественное мнение" Европы. Вот пока он будет рассказывать о киевских преступниках во власти (а говорить он может долго, материала хватает) столько и будут его держать. Ну а потом смена власти протестов в ЕС не вызовет. А как же - негодяев сместили, а США помогли восстановить демократию.
    Егоза
  8. Curious Вчера, 22:12
    Из шести статей типа "аналитики" - две - о Саакашвили. Наверно для России - самый животрепещущий вопрос.
    Curious
    1. Балу Вчера, 22:35
      Цитата: Curious
      Из шести статей типа "аналитики" - две - о Саакашвили. Наверно для России - самый животрепещущий вопрос.

      А что, все время о грустном нагнетать. Это рабочий день укорачивает жизнь на 8 часов, а минута смеха удлиняет жизнь на 1 час, так британские ученые утверждают.
      Балу
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