12:12 13 февраля
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Иракский министр: Мы ожидаем 80-90 млрд долларов на восстановление страны

Иракские власти заявили о том, что после освобождения страны от ИГИЛ (*запрещена в России) пора переходить к восстановлению разрушенной многолетними боевыми действиями страны. Так, в ходе конференции, прошедшей в Кувейте, министр торговли и планирования Ирака Салман аль-Джумейли выступил с докладом, в котором представлена смета необходимых вложений в экономику Ирака для полноформатного процесса восстановления.

По словам иракского министра, стране требуется первоочередные финансовые вливания на уровне не менее 22 млрд долларов. И это только на первом этапе. В целом же, как отметил аль-Джумейли, для восстановления годами разрушаемой инфраструктуры Ирака, потребуется более 80-90 млрд долларов.

Иракский министр: Мы ожидаем 80-90 млрд долларов на восстановление страны



В ходе конференции, которая и была посвящена вопросам восстановления Ирака, были озвучены масштабы разрушений. Они колоссальны: более 140 тыс. зданий и строений находятся в руинах, из них до 50% нуждаются в полном сносе. Разрушены целые кварталы крупных иракских городов, включая Эль-Фаллуджу, Мосул и Тикрит.

Иракский министр дал понять, что начало процессу разрушения объектов жилого фонда и инфраструктуры Ирака было положено задолго до того, как на территории страны начала формироваться террористическая группировка «Исламское государство»*.

Напомним, что началось всё со вторжения США в Ирак – после известного случая с так называемой пробиркой Пауэлла. Эта грандиозная афера привела не только к колоссальным разрушениям, но и гибели не менее 1,2 млн иракцев за последние 15 лет.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:35
    Иракский министр: Мы ожидаем 80-90 млрд долларов на восстановление страны
    это к ФРС,пусть станок дадут на пару дней...
    андрей юрьевич
    1. Logall Сегодня, 06:40
      За деньгами на восстановление СШАшники к РФ направят... Найдётся куча липовых предлогов!
      Logall
    2. Александр 3 Сегодня, 06:40
      Да и откроют лабараторию по клонированию людей.
      Александр 3
    3. влад66 Сегодня, 08:49
      Кто бомбил,тот пускай и оплачивает,но у полосатых всегда есть 1000 и 1 способ уйти от долгов. yes
      влад66
  2. oldseaman1957 Сегодня, 06:36
    более 140 тыс. зданий и строений находятся в руинах, из них до 50% нуждаются в полном сносе
    - Да, помахали пробирочкой...
    oldseaman1957
  3. Sirocco Сегодня, 06:43
    Тем кто будет вкладывать, какие бонусные программы? Или так, за крепкое рукопожатие? Желательно бонусы задокументированные, и не с мечтой о списании долгов, как любят на этом континенте. Бизнес ничего личного))))
    Sirocco
  4. Маки Авелльевич Сегодня, 06:45
    "Иракский министр: Мы ожидаем 80-90 млрд долларов на восстановление страны"
    Маки Авелльевич
  5. viktor. Сегодня, 06:46
    У партнёров по уничтожению Саддама и Государства Ирак кляньчите!!!!!
    viktor.
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:49
    Янки на Ираке нажились хорошо, вывезли оттуда и массу долларов из банков Ирака, и массу антиквариата из музеев! Так вот, денег, украденных америкой за глаза хватит, чтобы Ирак два раза с нуля отстроить заново! Там гигантские суммы, как национального банка, так и многих тех кто поддерживал или был родственником покойного Саддама Хусейна в сша незаконно вывезено, или тайно украдено с иракских счетов!
    Геркулесыч
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:49
    потребуется более 80-90 млрд долларов
    Сначала предали Садама, распустили (разбежалась) армию, цветами встречали оккупантов, сносили памятники, ликовали, а теперь... "Подайте кто сколько может. Мы не местные, отстали от поезда".
    rotmistr60
  8. Alex-a832 Сегодня, 07:00
    Американские оружейные лобби зарабатывают на разрушении стран, а не на восстановлении мишеней. В итоге Вашингтон откупится нищенской подачкой на миллионы с пиар компанией их щедрости на триллион. Остальное "завтраками" в рассрочку на 300 лет. У американцев со времен "освоения" Америки есть такие правила: "Проблемы индейцев шерифа не е..т (не волнуют)", "Проблемы индейского народа решает сам индейский народ".
    Alex-a832
  9. Быков. Сегодня, 07:05
    Иракский министр: Мы ожидаем 80-90 млрд долларов на восстановление страны

    Мало... Просите больше. 300 или лучше 600 млрд... всё равно не дадут.
    У америкосы и европэйцев хорошо развит хватательный рефлекс, а отдают они неохотно, без пинков и подзатыльников ничего от них не получите.
    Быков.
  10. лысова Сегодня, 08:44
    Кому перечислять ?!
    лысова
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