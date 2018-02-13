"Иракский министр: Мы ожидаем 80-90 млрд долларов на восстановление страны"

Иракские власти заявили о том, что после освобождения страны от ИГИЛ (*запрещена в России) пора переходить к восстановлению разрушенной многолетними боевыми действиями страны. Так, в ходе конференции, прошедшей в Кувейте, министр торговли и планирования Ирака Салман аль-Джумейли выступил с докладом, в котором представлена смета необходимых вложений в экономику Ирака для полноформатного процесса восстановления.По словам иракского министра, стране требуется первоочередные финансовые вливания на уровне не менее 22 млрд долларов. И это только на первом этапе. В целом же, как отметил аль-Джумейли, для восстановления годами разрушаемой инфраструктуры Ирака, потребуется более 80-90 млрд долларов.В ходе конференции, которая и была посвящена вопросам восстановления Ирака, были озвучены масштабы разрушений. Они колоссальны: более 140 тыс. зданий и строений находятся в руинах, из них до 50% нуждаются в полном сносе. Разрушены целые кварталы крупных иракских городов, включая Эль-Фаллуджу, Мосул и Тикрит.Иракский министр дал понять, что начало процессу разрушения объектов жилого фонда и инфраструктуры Ирака было положено задолго до того, как на территории страны начала формироваться террористическая группировка «Исламское государство»*.Напомним, что началось всё со вторжения США в Ирак – после известного случая с так называемой пробиркой Пауэлла. Эта грандиозная афера привела не только к колоссальным разрушениям, но и гибели не менее 1,2 млн иракцев за последние 15 лет.