Турчинов: Наши войска продвинулись на 10 км

Об этом приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни одного метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшив свои позиции. Это факт.

Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть, наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли бы изменить сложившуюся сегодня линию разграничения.

Глава украинского Совета национальной безопасности Александр Турчинов в эфире телеканала «Громадське» заявил о том, что за последние два года украинские силовики улучшили свои позиции на Донбассе. По словам Турчинова, ВСУ смогли в течение 2016-2017 года продвинуться «на 10 км вглубь оккупированной противником территории».Из заявления главы СНБО Украины:При этом Турчинов заявил, что у ЛДНР нет сил для того, чтобы изменить сложившуюся на сегодняшний день линию разграничения.Секретарь СНБО:Эти заявления г-на Турчинова, как одного из высокопоставленных чиновников Украины, являются юридическим доказательством того, кто конкретно на территории Донбасса нарушает Минские договорённости. Слова Турчинова являются ещё и свидетельством факта пренебрежительного отношения Киева к тем договорённостям, которые три года назад подписывались в столице Республики Беларусь.