12:11 13 февраля
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Турчинов: Наши войска продвинулись на 10 км

Глава украинского Совета национальной безопасности Александр Турчинов в эфире телеканала «Громадське» заявил о том, что за последние два года украинские силовики улучшили свои позиции на Донбассе. По словам Турчинова, ВСУ смогли в течение 2016-2017 года продвинуться «на 10 км вглубь оккупированной противником территории».

Из заявления главы СНБО Украины:
Об этом приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни одного метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшив свои позиции. Это факт.


При этом Турчинов заявил, что у ЛДНР нет сил для того, чтобы изменить сложившуюся на сегодняшний день линию разграничения.


Турчинов: Наши войска продвинулись на 10 км


Секретарь СНБО:
Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть, наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли бы изменить сложившуюся сегодня линию разграничения.


Эти заявления г-на Турчинова, как одного из высокопоставленных чиновников Украины, являются юридическим доказательством того, кто конкретно на территории Донбасса нарушает Минские договорённости. Слова Турчинова являются ещё и свидетельством факта пренебрежительного отношения Киева к тем договорённостям, которые три года назад подписывались в столице Республики Беларусь.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 35

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 07:10
    Турчинов: Наши войска продвинулись на 10 км
    назад бежать,стало дальше на 10км...
    андрей юрьевич
    1. Chertt Сегодня, 07:11
      Цитата: андрей юрьевич
      назад бежать,стало дальше на 10км..

      А не надо ни куда бежать. Где скакуны стоят, там пусть и закапываются
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 07:32
        "Низкий поклон""Минску".Для этого все и затевалось.Кремлевские начальники..
        210окв
        1. Чёрный Сегодня, 08:36
          А ларчик то просто открывается.... В 15 году после принятия Минска2 стороны вроде бы начали отвод образовав "Серую зону" ..Ну а потом почались "Жабынячии стрибки" все в тужу "Серую зону"
          Чёрный
      2. влад66 Сегодня, 09:26
        По словам Турчинова, ВСУ смогли в течение 2016-2017 года продвинуться «на 10 км вглубь оккупированной противником территории».

        Угу ага,притом что ополченцы не отступили ни на метр laughing Как так то,да просто все,жабьими прыжками,попутно квакая о злой России и громко крича о перемоге занимали серую зону.Ну ну кровавый пастор,народ ведется. laughing
        влад66
    2. Uncle Lee Сегодня, 07:13
      Цитата: андрей юрьевич
      назад бежать,стало дальше на 10км...

      Чем круче джип, тем дальше идти за трактором !
      Uncle Lee
      1. антивирус Сегодня, 11:29
        "...мы четвертый день наступаем,
        мы не ели четыре дня.."
        кохлы 4 года наступают- оне не ели 4 года?
        антивирус
    3. тол100в Сегодня, 07:22
      Цитата: андрей юрьевич
      назад бежать,стало дальше на 10км...

      Думается что бежать назад будет уже некому! Допекли они народ Донбасса.
      тол100в
      1. Hammerlock Сегодня, 08:18
        Цитата: тол100в
        Цитата: андрей юрьевич
        назад бежать,стало дальше на 10км...

        Думается что бежать назад будет уже некому! Допекли они народ Донбасса.

        да как-то не заметно sad
        Hammerlock
    4. Spartanez300 Сегодня, 07:26
      Котлы для себя готовят .
      Spartanez300
    5. Зяблицев Сегодня, 07:34
      Остановите кто нибудь Турчинов, а то увлекется наступлением и не заметит, как в Калифорнии окажется... laughing
      Зяблицев
    6. ст 2 статьи Сегодня, 10:13
      ладно если бежать,а так еще ведь и хоронить их прийдется
      ст 2 статьи
    7. Alex Nevs Сегодня, 10:38
      и всё таки надо СПИЛИТЬ ПРИЦЕЛЬНЫЕ МУШКИ ДЖАВЕЛИНОВ
      Alex Nevs
  2. Jovanni Сегодня, 07:12
    Эти заявления г-на Турчинова, как одного из высокопоставленных чиновников Украины, являются юридическим доказательством того, кто конкретно на территории Донбасса нарушает Минские договорённости.

    Ну, и чего теперь? Кто-то посадит нарушителя на 15 суток? Безнаказанность поощряет преступников...
    Jovanni
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:14
    В одном он прав -нельзя киеву отдавать свои земли! За каждый метр нужно бороться. А не ждать что укроина будет выполнять позорные минские соглошательства, и куда-то, на какую-то линию разграничения отведет своих оккупантов и мародеров. Отдали десять километров -отберете сотню!
    Геркулесыч
  4. LSA57 Сегодня, 07:15
    Слова Турчинова являются ещё и свидетельством факта пренебрежительного отношения Киева к тем договорённостям, которые три года назад подписывались в столице Республики Беларусь.

    так об этом всем давно всем известно. только западные "гаранты" этого не видят
    LSA57
  5. PValery53 Сегодня, 07:20
    Этот "зачинатель" войны в Донбассе ещё коптит небо?! - Непростительно.
    PValery53
  6. Быков. Сегодня, 07:26
    По словам Турчинова, ВСУ смогли в течение 2016-2017 года продвинуться «на 10 км вглубь оккупированной противником территории».

    Какой Укро-вермахт, такой и блитцкриг.
    Я никак не пойму, он похвалил всу или пожурили?!
    Быков.
  7. К-50 Сегодня, 07:28
    Трупчинонв: Об этом приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни одного метра своей земли. Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед.

    А ничего что они совсем не наступали и как бы, в отличии от бандерлогов, пытались выполнять минские соглашения. fool
    Походу на Уркаине чем тупее, тем главнее. what
    К-50
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:36
    в течение 2016-2017 года продвинуться «на 10 км вглубь оккупированной противником территории».
    Если прибегнуть к простой арифметике, то по 5 км в год (и то за счет "серых зон") конечно "грандиозные" успехи. Это, чтобы продвинуться на 100 км потребуется всего-то 20 лет. Да вот кто же им даст это сделать. А пастор слишком долго перехаживает на земле, а его уже давно заждались в преисподне.
    rotmistr60
  9. APASUS Сегодня, 07:39
    Когда кругом "зрада" ,а очень хочется выглядеть как Наполеон,"перемогу надо выдумать"!
    APASUS
  10. Alex-a832 Сегодня, 07:41
    Бессовестно, в нарушение договоренностей, продвинулиль по зоне разграничения, т е. по нейтральной полосе, в "неравных боях" с полчищами невидимых ВС России, нападавших миллионными армиями по ночам. И только предварительно принятая доза палёного алкоголя, закусываемая мухоморами помогала им выстоять. Даже белочки и черти становились плечом к плечу с несгибаемой армией укровермахта... Фсё, занавес, конец очередной серии. Продолжение следует...
    Alex-a832
  11. Комментарий был удален.
  12. andrewkor Сегодня, 07:51
    До Москвы осталось чуть,а там и Волга ,и Урал, и Сибирь,желательно восточная!
    andrewkor
  13. Ураган70 Сегодня, 08:02
    Цитата: 210окв
    "Низкий поклон""Минску".Для этого все и затевалось.Кремлевские начальники..

    У вас все Путин виноват?
    Ураган70
  14. surovts.valery Сегодня, 08:04
    [quote][/ВСУ смогли в течение 2016-2017 года продвинуться «на 10 км вглубь оккупированной противником территории».quote] Только не уточнил, где и как. То ли по всей линии разграничения, то ли в одном месте и направлении. А может в сумме, в одном месте на 30-50м, в другом на 100-150м, итого получилось 10 км. Странная у него арифметика, а про геометрию и уж тем более топографию он может и слышал что-то, когда работал инструктором обкома ВЛКСМ, да за годы незалежности все знания растерял за ненадобностью.
    surovts.valery
  15. sgr291158 Сегодня, 08:49
    Губошлеп выдает желаемое за действительное. Что они научились отлично делать так это врать.
    sgr291158
  16. raw174 Сегодня, 08:53
    на 10 км вглубь оккупированной противником территории

    А с оккупантом то определились? Есть официальный агрессор, который напал на страну извне? или всё же гражданская война?
    raw174
  17. ded100 Сегодня, 08:56
    Эти заявления г-на Турчинова, как одного из высокопоставленных чиновников Украины, являются юридическим доказательством того, кто конкретно на территории Донбасса нарушает Минские договорённости

    Дозаявляется турчинов! wassat
    ded100
  18. CooL_SnipeR Сегодня, 09:04
    Прям блицкриг ей Богу laughing
    CooL_SnipeR
  19. zapfen Сегодня, 09:15
    "Нет сил, которые могли бы изменить..." А где же 920 русских танков?
    zapfen
  20. zivXP Сегодня, 09:26
    Вот неймется штопаным, а потом будут верещать "а нас то за шо?"
    zivXP
  21. ротмистр Сегодня, 09:29
    Напрасно наш президент в 2014г остановил наступление на Мариуполь. Теперь будет трудно остановить Порошенко. Кто из комментирующих думает, что на Украине все мечтают сбросить Порошенко, смею вас заверить , что это не так. Это по телевизору у них там все плохо.
    ротмистр
  22. КОТ БАЮН Сегодня, 10:07
    .... Читаю это и задаюсь вопросом: когда его уже повесят, этого утырка небритого?
    КОТ БАЮН
  23. Bosch Сегодня, 10:19
    Хохол ждет котел.
    Bosch
  24. Alex Nevs Сегодня, 10:36
    и всё таки надо СПИЛИТЬ ПРИЦЕЛЬНЫЕ МУШКИ ДЖАВЕЛИНОВ
    Alex Nevs
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