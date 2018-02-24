Чем бы добить беднягу рыцаря? (Мечи и кинжалы Средневековья – часть третья)

22:6 ...взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе...

(Бытие)

Подсчитано, что в Библии слово нож встречается всего пять раз, тогда как меч 194. О чем это говорит? Разумеется, о большей значимости последнего перед первым. Нож – это нечто бытовое, хозяйственное, обыденное. Меч – это то, что слабого человека отделяет от сильного. Взял в руки меч – получил определенные права. Ведь недаром, кстати, в Библии не конкретизуется, чем Каин убил Авеля. Скорее всего, он его просто зарезал пастушеским ножом. Но сообщение об этом будучи записанным могло бы привести к непредсказуемым последствиям, поэтому-то его и не стали помещать в текст.Одна из очень примечательных миниатюр своего времени, которая вполне может считаться первоисточником, несмотря на всю мифологичность своего сюжета. А сюжет банален: «Нашел он (то есть Самсон – В.О.) свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею тысячу человек.» Миниатюра взята из манускрипта «Зеркало истории», датируемым 1370 – 1380 гг. (Национальная библиотека Франции, Париж) Однако уберем с нее ослиную челюсть и перед нами предстанут типичные воины эпохи кольчужно-пластинчатой брони». На головах шлемы бацинеты без забрала типично французской формы, на одном – «шапель де фер» («железная шляпа»), а сами воины одеты в кольчуги, с трубчатыми доспехами на руках вместе с латными перчатками. Но обратите внимание: один из филистимлян замахивается на Самсона типичным кинжалом рондель! Значит… в это время такие кинжалы уже были в ходу!Вот и в Средние века свободен был только лишь тот человек, который имел при себе сеч и – что самое важное, умел этим мечом пользоваться. Ведь привесить меч на бедро в принципе мог и крестьянин, но без многолетней тренировки он ничего бы не смог им сделать против рыцаря, которому деревянный меч дали в руки в семь лет и с тех пор он только и делал, что обучался искусству мечника.А вот это миниатюра из знаменитых «Хроник Франции из Сен Дени» и годы практически те же 1380 – 1400. (Британская библиотека). Опять-таки обратим внимание на детали: на всех воинах шлемы бацинет типа «бундхугель», кольчужные оплечья – авентайл, кафтаны джупоны (или жупоны), под которыми скрываются латы на руках, но зато отлично видны латы на ногах, включая петли наголенников. Непонятно почему, но наколенники у всех изображенных на рисунке почему-то показаны позолоченными. И те же жупоны у некоторых подпоясаны, а у некоторых нет. На рисунке явно изображено посвящение в рыцари прямо на поле боя, но интереснее другое – кинжалы рондель, нарисованные в качестве принадлежности костюма двух рыцарей. И тот, и другой висят рукояткой вниз и это так и должно быть, поскольку рукоятка этого кинжала была тяжелее клинка. Но из ножен он не выпадал, значит там присутствовала какая-то «защелка». Кроме того, ни у того, ни у другого воина нет перевязи, на которой висели бы ножны. Значит, они были пришиты прямо к жупону! Но… где же у них мечи? Перевязей-то ведь не видно?Впрочем, сегодня нас опять-таки интересуют не столько мечи, сколько кинжалы. Причем, если в предыдущем материале источниковой базой нашего исследования послужили непосредственно их артефакты и эффигии, то сегодня мы обратимся к средневековым миниатюрам – т.е. рисункам в манускриптах или «рукописных книгах». К миниатюрам из средневековых книг мы обращались уже неоднократно, и это позволяет нам сделать ряд интересных выводов.«А вот так их применяли в рукопашной!» Принято считать, что тот же рондель применялся для того, чтобы добивать своих противников. И это притом, что добивать рыцаря означало то же самое, что резать курицу, несущую золотые яйца. Однако на этой миниатюре 1400 – 1425 гг. из Национальной библиотеки Франции в Париже мы видим странную картину: самоубийцу рыцаря на переднем плане, позади которого воин в «железной шляпе» поражает своего противника ударом ронделя в смотровую щель забрала.Шлем-бацинет вроде тех, что изображены на этих миниатюрах из собрания Музея средневековой войны в замке Кастельно в Перигоне, Франция.Во-первых, средневековые художники-миниатюристы долгое время исторической перспективной не владели. Например, есть масса миниатюр, изображающих распятие Христа и на всех этих «картинках» мы видим людей, одетых в одежду своего времени, то есть того времени, когда была сделана эта миниатюра. А вот оружие в руках у «римских легионеров» может быть весьма оригинальным и непохожим ни на какое оружие вообще. То есть… художник, очевидно, понимал, что «тогда, это не сейчас» и каким-то образом хотел это подчеркнуть. Проще всего было придумать и нарисовать фантастического вида оружие, тогда как придумывать еще и одежду было и долго, и хлопотно.О том, что все так и было, говорит частота повторений миниатюр в манускриптах разных стран. Например, на этой миниатюре их «Хроники» 1410 года (Национальная библиотека Нидерландов) мы видим схватку рыцарей из Фландрии, и они тоже одеты в жупоны, причем у кого-то они не подпоясаны, и они точно также дерутся кинжалами ронделями.Миниатюра из манускрипта 1380 – 1400 гг. из Британской библиотеки. Здесь изображено, как победители добивают побежденных. Добивают их мечами, топорами, кинжалами и боевыми молотками. Интересно, что кинжал у воина в центре висит на поясе почему-то слева, вместо меча, а сам он «работает» топором! То есть на меч этот «товарищ» еще не заработал?Во-вторых, изображения оружия служили определенной цели. Например, очень часто сарацины изображались с жуткого вида «кривыми мечами», реально никогда не существовавшими. Нет их и на собственно арабских миниатюрах – там мечи у всех прямые. То есть этим самым подчеркивалось их несходство с воинами христианами. Но такие же мечи мы нередко видим и в руках у воинов европейцев. Как это объяснить? Понятно, что это не трофеи, нельзя взять в качестве трофея то, чего нет. Тогда что? А это злая сатира!!! «Наши» изображены как положено, а вот противник – вооружен оружием неверных. То есть – «они плохие». И, кстати, этот прием применяется в пропаганде и сегодня.Примером изображения оружия, которого археологи еще не нашли, а может быть и не найдут уже никогда, является вот эта миниатюра из манускрипта «Ab Urbe Condita» 1400 – 1425 гг. (Национальная библиотека Франции, Париж). Здесь мы видим фелчен, а также две какие-то совершенно жуткие секиры, в то время как остальные дерутся копьями и топорами. Кинжалов на одежде нет ни у кого. Зато все в типичных для того времени шлемах бацинетах и жупонах.Так что средневековым миниатюрам как источнику доверять можно, но при условии, что миниатюры с изображением Троянской войны из манускрипта XIII века мы не станем записывать в источники именно по Троянской войне, равно как и миниатюры из «Романа об Александре» (имеется ввиду Александр Македонский). Далее – им можно доверять, если изображения на них коррелируются с дошедшими до нас артефактами. То есть щиты с выпуклым изображением человеческого лица скорее всего следует признать фантазией миниатюриста. А вот щиты с оковками и умбоном – реальность, поскольку мы видим их и на барельефах, и в руках у эффигий, и целых ряд таких щитов нашли в болотах и… даже сейчас можем подержать некоторые из них, сохранившиеся в стенах замков и монастырей.Странная какая-то сценка. Один рыцарь пронзает другого мечом, а тот почему-то держит в руке кинжал…Очень занятная сцена поединка. «Блуждающий рыцарь» 1400 г. (Национальная библиотека Франции, Париж). На рыцаре слева типичная бригандина, причем с двумя цепями и крюком для копья. Корона на шлеме может означать все, что угодно – это может быть и король, и барон, и просто положительный персонаж, такая была мода. Восточный рыцарь справа имел удивительный (судя по ножнам) меч, но где-то его потерял. Судя по мифическому щиту и ножнам от меча это… «не наш человек», «плохой». Но все остальное снаряжение у него аналогичное «герою» слева. Ну не видел миниатюрист восточных рыцарей и как его «по-восточному» изобразить? Вот он и пририсовал ему меч и щит, а так даже кинжал ему дал в руку обычный – привычный всем рондель!То же самое касается и оружия. Частотность находок и изображений должна коррелироваться, то есть примерно совпадать. А если этого не происходит, то можно предполагать, что мы имеем дело с… живописной модой, данью времени, или даже необузданной фантазией художника.А вот на этой серии миниатюр с сайта «военная миниатюра» показана «судьба» рыцаря, пораженного именно кинжалом. В поединАминь!