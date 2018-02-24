15:02 24 февраля

Чем бы добить беднягу рыцаря? (Мечи и кинжалы Средневековья – часть третья)

22:6 ...взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе...
(Бытие)


Подсчитано, что в Библии слово нож встречается всего пять раз, тогда как меч 194. О чем это говорит? Разумеется, о большей значимости последнего перед первым. Нож – это нечто бытовое, хозяйственное, обыденное. Меч – это то, что слабого человека отделяет от сильного. Взял в руки меч – получил определенные права. Ведь недаром, кстати, в Библии не конкретизуется, чем Каин убил Авеля. Скорее всего, он его просто зарезал пастушеским ножом. Но сообщение об этом будучи записанным могло бы привести к непредсказуемым последствиям, поэтому-то его и не стали помещать в текст.



Одна из очень примечательных миниатюр своего времени, которая вполне может считаться первоисточником, несмотря на всю мифологичность своего сюжета. А сюжет банален: «Нашел он (то есть Самсон – В.О.) свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее, и убил ею тысячу человек.» Миниатюра взята из манускрипта «Зеркало истории», датируемым 1370 – 1380 гг. (Национальная библиотека Франции, Париж) Однако уберем с нее ослиную челюсть и перед нами предстанут типичные воины эпохи кольчужно-пластинчатой брони». На головах шлемы бацинеты без забрала типично французской формы, на одном – «шапель де фер» («железная шляпа»), а сами воины одеты в кольчуги, с трубчатыми доспехами на руках вместе с латными перчатками. Но обратите внимание: один из филистимлян замахивается на Самсона типичным кинжалом рондель! Значит… в это время такие кинжалы уже были в ходу!

Вот и в Средние века свободен был только лишь тот человек, который имел при себе сеч и – что самое важное, умел этим мечом пользоваться. Ведь привесить меч на бедро в принципе мог и крестьянин, но без многолетней тренировки он ничего бы не смог им сделать против рыцаря, которому деревянный меч дали в руки в семь лет и с тех пор он только и делал, что обучался искусству мечника.


А вот это миниатюра из знаменитых «Хроник Франции из Сен Дени» и годы практически те же 1380 – 1400. (Британская библиотека). Опять-таки обратим внимание на детали: на всех воинах шлемы бацинет типа «бундхугель», кольчужные оплечья – авентайл, кафтаны джупоны (или жупоны), под которыми скрываются латы на руках, но зато отлично видны латы на ногах, включая петли наголенников. Непонятно почему, но наколенники у всех изображенных на рисунке почему-то показаны позолоченными. И те же жупоны у некоторых подпоясаны, а у некоторых нет. На рисунке явно изображено посвящение в рыцари прямо на поле боя, но интереснее другое – кинжалы рондель, нарисованные в качестве принадлежности костюма двух рыцарей. И тот, и другой висят рукояткой вниз и это так и должно быть, поскольку рукоятка этого кинжала была тяжелее клинка. Но из ножен он не выпадал, значит там присутствовала какая-то «защелка». Кроме того, ни у того, ни у другого воина нет перевязи, на которой висели бы ножны. Значит, они были пришиты прямо к жупону! Но… где же у них мечи? Перевязей-то ведь не видно?

Впрочем, сегодня нас опять-таки интересуют не столько мечи, сколько кинжалы. Причем, если в предыдущем материале источниковой базой нашего исследования послужили непосредственно их артефакты и эффигии, то сегодня мы обратимся к средневековым миниатюрам – т.е. рисункам в манускриптах или «рукописных книгах». К миниатюрам из средневековых книг мы обращались уже неоднократно, и это позволяет нам сделать ряд интересных выводов.


«А вот так их применяли в рукопашной!» Принято считать, что тот же рондель применялся для того, чтобы добивать своих противников. И это притом, что добивать рыцаря означало то же самое, что резать курицу, несущую золотые яйца. Однако на этой миниатюре 1400 – 1425 гг. из Национальной библиотеки Франции в Париже мы видим странную картину: самоубийцу рыцаря на переднем плане, позади которого воин в «железной шляпе» поражает своего противника ударом ронделя в смотровую щель забрала.

Чем бы добить беднягу рыцаря? (Мечи и кинжалы Средневековья – часть третья)

Шлем-бацинет вроде тех, что изображены на этих миниатюрах из собрания Музея средневековой войны в замке Кастельно в Перигоне, Франция.

Во-первых, средневековые художники-миниатюристы долгое время исторической перспективной не владели. Например, есть масса миниатюр, изображающих распятие Христа и на всех этих «картинках» мы видим людей, одетых в одежду своего времени, то есть того времени, когда была сделана эта миниатюра. А вот оружие в руках у «римских легионеров» может быть весьма оригинальным и непохожим ни на какое оружие вообще. То есть… художник, очевидно, понимал, что «тогда, это не сейчас» и каким-то образом хотел это подчеркнуть. Проще всего было придумать и нарисовать фантастического вида оружие, тогда как придумывать еще и одежду было и долго, и хлопотно.


О том, что все так и было, говорит частота повторений миниатюр в манускриптах разных стран. Например, на этой миниатюре их «Хроники» 1410 года (Национальная библиотека Нидерландов) мы видим схватку рыцарей из Фландрии, и они тоже одеты в жупоны, причем у кого-то они не подпоясаны, и они точно также дерутся кинжалами ронделями.


Миниатюра из манускрипта 1380 – 1400 гг. из Британской библиотеки. Здесь изображено, как победители добивают побежденных. Добивают их мечами, топорами, кинжалами и боевыми молотками. Интересно, что кинжал у воина в центре висит на поясе почему-то слева, вместо меча, а сам он «работает» топором! То есть на меч этот «товарищ» еще не заработал?

Во-вторых, изображения оружия служили определенной цели. Например, очень часто сарацины изображались с жуткого вида «кривыми мечами», реально никогда не существовавшими. Нет их и на собственно арабских миниатюрах – там мечи у всех прямые. То есть этим самым подчеркивалось их несходство с воинами христианами. Но такие же мечи мы нередко видим и в руках у воинов европейцев. Как это объяснить? Понятно, что это не трофеи, нельзя взять в качестве трофея то, чего нет. Тогда что? А это злая сатира!!! «Наши» изображены как положено, а вот противник – вооружен оружием неверных. То есть – «они плохие». И, кстати, этот прием применяется в пропаганде и сегодня.


Примером изображения оружия, которого археологи еще не нашли, а может быть и не найдут уже никогда, является вот эта миниатюра из манускрипта «Ab Urbe Condita» 1400 – 1425 гг. (Национальная библиотека Франции, Париж). Здесь мы видим фелчен, а также две какие-то совершенно жуткие секиры, в то время как остальные дерутся копьями и топорами. Кинжалов на одежде нет ни у кого. Зато все в типичных для того времени шлемах бацинетах и жупонах.

Так что средневековым миниатюрам как источнику доверять можно, но при условии, что миниатюры с изображением Троянской войны из манускрипта XIII века мы не станем записывать в источники именно по Троянской войне, равно как и миниатюры из «Романа об Александре» (имеется ввиду Александр Македонский). Далее – им можно доверять, если изображения на них коррелируются с дошедшими до нас артефактами. То есть щиты с выпуклым изображением человеческого лица скорее всего следует признать фантазией миниатюриста. А вот щиты с оковками и умбоном – реальность, поскольку мы видим их и на барельефах, и в руках у эффигий, и целых ряд таких щитов нашли в болотах и… даже сейчас можем подержать некоторые из них, сохранившиеся в стенах замков и монастырей.


Странная какая-то сценка. Один рыцарь пронзает другого мечом, а тот почему-то держит в руке кинжал…


Очень занятная сцена поединка. «Блуждающий рыцарь» 1400 г. (Национальная библиотека Франции, Париж). На рыцаре слева типичная бригандина, причем с двумя цепями и крюком для копья. Корона на шлеме может означать все, что угодно – это может быть и король, и барон, и просто положительный персонаж, такая была мода. Восточный рыцарь справа имел удивительный (судя по ножнам) меч, но где-то его потерял. Судя по мифическому щиту и ножнам от меча это… «не наш человек», «плохой». Но все остальное снаряжение у него аналогичное «герою» слева. Ну не видел миниатюрист восточных рыцарей и как его «по-восточному» изобразить? Вот он и пририсовал ему меч и щит, а так даже кинжал ему дал в руку обычный – привычный всем рондель!

То же самое касается и оружия. Частотность находок и изображений должна коррелироваться, то есть примерно совпадать. А если этого не происходит, то можно предполагать, что мы имеем дело с… живописной модой, данью времени, или даже необузданной фантазией художника.


А вот на этой серии миниатюр с сайта «военная миниатюра» показана «судьба» рыцаря, пораженного именно кинжалом. В поедин

Аминь!
Автор: В.Шпаковский


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 15

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  1. andrewkor Сегодня, 05:43
    В "Крестоносцах"" Сенкевича юный рыцарь Збышко ,восемнадцати лет,рукой выжимал сок из дубовой ветки.Это я к тому,что рыцарь с детства тренировался,про что и упомянул Автор.
    andrewkor
    1. Авиатор_ Сегодня, 09:50
      Ну, Сенкевич - ещё тот источник, особенно про "ясновельможных панов". А любому рыцарю с детства ничего не оставалось, кроме как постигать азы будущей профессии (если он собирался жить относительно долго).
      Авиатор_
      1. andrewkor Сегодня, 11:15
        Как минимум не хуже Дрюоона!
        andrewkor
        1. Авиатор_ Сегодня, 11:17
          Вообще-то хуже: Дрюон не русофоб, хотя бы.
          Авиатор_
          1. 3x3zsave Сегодня, 13:10
            В свете "нашего ответа Чемберлену" (Сенкевичу) из худлита предлагаю почитать "Погоня на Грюнвальд" (К. Тарасов)
            3x3zsave
  2. Серж72 Сегодня, 07:26
    Судьба рыцаря пораженного таким кинжалом действительно незавидна
    Аминь!
    Серж72
  3. igordok Сегодня, 07:29
    Современных "девушек-дизайнеров" критиковать довольно -таки легко. Изображения современной техники, а также вооружения и техники времен ПМВ и ВМВ весьма доступны. А вот что-бы критиковать "девушек-дизайнеров" средневековья надо быть в теме. Спасибо за статью.
    Следует вспоминать отечественных "девушек-дизайнеров", времен средневековья, изображающих монголоидов с европейскими лицами.
    igordok
    1. Мур Сегодня, 08:10
      Цитата: igordok
      Следует вспоминать отечественных "девушек-дизайнеров", времен средневековья, изображающих монголоидов с европейскими лицами.

      Вот вам "девушки" и неотечественные:

      Может они и на самом деле так выглядели??
      Мур
  4. polpot Сегодня, 09:18
    Спасибо за статью ,прекрасные иллюстрации ,ждем продолжения .
    polpot
  5. 3x3zsave Сегодня, 12:04
    Иллюстрация "странной сценки" (к сожалению, Вячеслав Олегович, против обыкновения, не привел источник) очень интересна! Выдвину предположение, что на ней зпечатлен не поединок, а убийство. Отсюда и разница в используемом оружии. Кстати, способ удержания клинка у рыцаря с мечом, очень хорошо прорисован и является "фехтовальным" (рукоять меча расположена вдоль кисти, а не перпендикулярно).
    3x3zsave
    1. kalibr Сегодня, 12:12
      В оригинале статьи было еще ТРИ иллюстрации из этого же источника - манускрипт из Германии, библиотека Нюрнберга. Там вообще дальше сцены жуткие...Но почему-то... конца нет, слово ПОЕДИН... и все. Хотя Аминь относится к картинке с уложением бедняги в гроб! Видимо, объем ВО не позволил вместить ее целиком. Такое бывает!
      kalibr
      1. 3x3zsave Сегодня, 12:45
        Я имел в виду третью снизу картинку. Что до последнего изображения, если прорисовка точна, то победитель тоже нежилец,, судя по всему вскрыта бедренная или подвздошная артерия. Если последняя, то жить ему оставалось минут пятнадцать. В первом случае был шанс, но маленький.
        3x3zsave
  6. sib.ataman Сегодня, 12:33
    Безусловно, благодарим автора за труд по написанию статьи. Однако, хотелось бы, с учетом богатых познаний Вячеслава в области вооружения и амуниции средневековья, в его статьях видеть более углубленный анализ развития вооружений и, соответственно, снаряжения, с учетом тенденций влиявших на этот процесс, и по-возможности с примерами исторических личностей, что, кстати, он не раз демонстрировал в прошлых статьях.
    sib.ataman
  7. 3x3zsave Сегодня, 13:21
    Вячеслав Олегович, по поводу "свободного человека" в Средние Века, позвольте не согласится. Степень свободы не определялась наличием меча и в разные периоды существенно разнилась. Да и сама периодизация историческая, понятие очень расплывчатое, зависящее от трактовки исторического процесса той или иной исследовательской школой.
    3x3zsave
  8. Михаил_Зверев Сегодня, 14:15
    Ведь недаром, кстати, в Библии не конкретизуется, чем Каин убил Авеля. Скорее всего, он его просто зарезал пастушеским ножом. Но сообщение об этом будучи записанным могло бы привести к непредсказуемым последствиям, поэтому-то его и не стали помещать в текст.

    Что-то непонятно, каким последствиям?
    Михаил_Зверев
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