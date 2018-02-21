«Болотные люди»: все концы – в воду!

«Красавец-мужчина», не так ли? (Лицо «толлундского человека»)Практически каждый хоть однажды слышал о мумиях Древнего Египта. Начальные сведения о них мы получили еще в школьные годы, позже информацию о них можно было найти в журналах и газетах того времени. Но и раньше, и сейчас кроме древнеегипетских мумий мир удивляли и другие находки. Это так называемые «болотные люди». Разумеется, это не обитатели болот и топей. Это человеческие останки – находки ученых. Погибших в торфяных топях массово находили в XIX– первой половине XX века. Мумифицированные тела выкапывали в болотах по всей Северной Европе. Удивительно, но находки превосходно сохранились.По подсчетам ученых, общее количество найденных в торфяниках тел составило более тысячи. Вопреки представлениям многих о том, что в болоте тело, скорее всего, быстро придет в негодность, торфяники имеют консервирующие свойства и прекрасно сохраняют попавшие в них тела. Некоторые находки имели превосходный вид. Тела были мумифицированы, но не подверглись процессу разложения. Как правило, мумии обнаруживали разработчики торфа. Но поскольку рабочие торфяников были людьми малограмотными, то эти тела для них абсолютно никакого интереса не представляли. А потому и поступали с ними как заблагорассудится. Из-за этого многие мумии наука попросту потеряла, ведь тела при добыче торфа изымались неаккуратно, по фрагментам, которые тут же и выбрасывались. Никто никуда о находках не сообщал.Когда появились более совершенные методы исследования, ученые с помощью радиоуглеродного метода исследования смогли, наконец, определить возраст «утопленников». И он оказался весьма солидным: большинство находок попало в болотные топи 2 – 2,5 тысячи лет назад. А есть и совсем «долгожители»: на датском острове Фьюнен было найдено скелетированное тело молодой женщины. Возраст находки составлял 8000 лет. А все благодаря торфу. Ведь болото на 90 процентов состоит из кислот торфа, а они обладают прекрасными консервирующими, а также дубильными свойствами. Да плюс еще и холодная вода. Из-за такой совокупности свойств попавшие тела надолго оставались без доступа кислорода, а значит тлен не разрушал ни тела, ни волосы, ни одежду.При исследовании останков ученым порой приходилось выступать в роли криминалистов. Ведь необходимо было выяснить причину смерти, почему было совершено злодеяние, а кроме того, еще и «вещественные доказательства» собрать, а также все, что принадлежало утопленнику. Непременно проводили вскрытие тела и уж потом, собрав все факты воедино, составлялась «картина» произошедшего, ну и, по возможности, образа жизни тогда еще живого человека.К примеру, исследование содержимого желудка и желудочно-кишечного тракта помогло ученым установить, что они ели перед смертью. К примеру, древний житель местечка Толлунд незадолго до смерти утолял голод кашей из смеси множества семян и зерен. О качестве и содержании пищевого рациона многое могут рассказать и волосы, которые ученые брали на анализ у мумий. Например, человек, найденный под Клоникаваном, употреблял в пищу множество овощей, а значит и умер, вероятней всего, летом.Стоит отметить и еще одну весьма любопытную деталь: все найденные тела имеют одинаковый рыжий цвет волос и черный цвет кожи. Но ведь неграми-то они никогда не были (мы помним, что большинство находок было из Северной Европы). А причина в особом действии торфа.Особые, консервирующие свойства торфа способствовали и сохранению одежды. Пролежав в торфяниках сотни лет, часть одежды все-таки сохранилась. На некоторых телах сохранились фрагменты одежды, по которым можно понять, что носили древние люди. Например, известный человек из Толлунда носил шапку из кожи мехом внутрь. Рядом с погибшей женщиной из Хюлдермюса нашли пару кожаных шапок, ленту для волос, юбку из шерсти. А человек из Клоникавана был еще и франтом: свои волосы он укладывал «гелем» из смолы и растительного масла. Женщина из Эллинга носила роскошные волосы почти метровой длины, сплетенные в косу и уложенные в затейливую прическу.Так как же было на самом деле? Отчего люди попадали в болото? Версий у ученых несколько. Выводы, как правило, делались после внешнего осмотра. Те, на ком не было никаких признаков насилия, считались просто утонувшими. Иначе говоря, это были жертвы несчастного случая или нелепой случайности. Другое дело – люди, обнаруженные со следами насилия, связанные, задушенные либо с перерезанным горлом. Здесь два варианта: или это жертвы убийцы, или это – жертвоприношение, иначе говоря, ритуальное убийство. Дабы умилостивить страшных болотных богов, им приносили в жертву человека, предварительно задушив его. Кого-то перед смертью пытали. Страшные находки свидетельствуют об этом: у некоторых тел в руках были проделаны отверстия, в них вставлены ореховые прутья, связанные узлом. Таким вот образом скрывались следы преступлений и пыток: жертвы просто выбрасывались в болото.«Женщина из Хюлдремоса»Ну а теперь есть смысл познакомиться с некоторыми «экземплярами» поближе. Предоставим право первенства женщинам.Одна из находок – «Женщина с болота Хюлдре» жила почти 2,5 тысячи лет назад. Носила она в ту пору теплую шерстяную юбку, найденную там же, где и женщина. Последней ее пищей был ржаной хлеб. В находке присутствовала одна странность – разрубленные во многих местах конечности.«Женщина из Харальдскера», выставленная в застекленном саркофаге в Вайле, Дания.Находка была обнаружена в 1835 году в болотистой местности Ютландии. Предполагается, что женщина погибла в V веке до н.э. Мумия также прекрасно сохранилась: и кожа, и внутренности были в очень хорошем состоянии. Рост женщины был невелик, всего лишь полтора метра. Смерть наступила в возрасте 50 лет. Что примечательно, организм не был поражен болезнями. Скорее всего, женщина стала жертвой преступников: наличие на шее следа от веревки яркое тому доказательство. Мумия нашла свой «приют» в Дании, в городе Вайле, где находится церковь св. Николая. Тело поместили в застекленный, красиво украшенный саркофаг.«Толлундский человек»Этого человека обнаружили в торфяниках 6 мая 1950 года обитатели датской деревни Толлунд. Обнаруженное тело извлекли из торфа и тщательно обследовали. Рост человека составлял не более 1 м 62 см. Эксперт, производя осмотр, утверждал, что человека вначале задушили, а затем он был брошен в болото. Благодаря прекрасной сохранности внутренних органов, ученые смогли установить возраст погибшего, который составлял приблизительно 40 лет. Вероятней всего, погибший попал в болото или ранней весной, или поздней осенью. Вода в это время уже была достаточно холодна, остальное доделал торф. Время, в которое он жил – железный век. Однако его положение в обществе так и осталось загадкой, которую, к сожалению, разгадать уже невозможно. Находку можно увидеть в Дании, в местечке Силькеборг, где и находится тамошний музей.«Клоникаванский человек»Еще один «экземпляр» обнаружили в 2003 году в Британии в болотах Клоникавана, расположенного в ирландском графстве Мид. Сохранность мумии была поразительна, и это позволило вначале заняться ей криминалистам. Судмедэксперты решили, что эта находка «по их части», и лишь установив возраст тела (более 2000 лет), ее передали ученым. Отличительной чертой мумии была затейливая прическа, уложенная с помощью специального средства для волос. В состав средства входили специальные компоненты, которых не было тогда в Ирландии. Из этого был сделан вывод, что уже в то время между Ирландией и Южной Европой велась активная торговля. К слову, среди ученых нашлись футбольные болельщики (мало того, еще и великие шутники), которые в облике мумии нашли некоторое сходство с … Дэвидом Бэкхемом, за что ее тут же и окрестили его именем (интересно, как отнесся к этому сам Дэвид?).«Человек из Линдоу»Еще одна находка, вызвавшая немалый интерес среди ученых, обнаружилась также в Англии. Ему дали прозвище Пит Марш («торфяное болото»). Тело обнаружили в 1984 году. Вернее, не тело, а сначала лишь голову. Это была голова женщины. Поначалу также решили, что это дело рук преступника, орудовавшего в наше время и прикончившего свою жертву либо после ограбления, либо как ненужного свидетеля. Полисмены вспомнили события еще 30-летней давности. Была в то время одна темная история, связанная с убийством женщины. Под подозрение попал местный житель, который после ареста сознался, что в 50-х годах действительно убил свою жену, расчленил тело и утопил его в болоте. Но дальше дело приняло неожиданный оборот. Полисмены наверняка получили похвалу от начальства за раскрытие убийства, а вот находка отправилась к ученым. Их «терзали смутные сомнения», что не так уж и молода была находка. И ученые оказались правы. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст головы «барышни» – более 2000 лет. Вскоре нашли и «тело Пита Марша», умершего, как выяснилось более тысячи лет назад.Еще ученым удалось установить возраст человека на момент гибели – он был достаточно молод, 25 лет от роду. Рост его составлял 1 м 65 см, а вес приблизительно 65 кг. Обращали внимание на себя коротко подстриженные усы и борода. Смерть наступила от удара по голове каким-то тяжелым предметом, вдобавок ему перерезали горло. Сейчас мумия находится в фонде Британского музея в Лондоне.«Человек из Гроболла»Тело этого человека также было прекрасно сохранено. Обнаружили его в апреле 1952 года в тех же торфяниках, что и «Толлундского человека». На этой мумии сохранились и волосы, и ногти. «Портит вид» лишь изуродованная шея. Несчастному перерезали горло, за что – видимо, так и останется неизвестным.По данным того же радиоуглеродного метода, человек этот жил также в железном веке и погиб в тридцатилетнем возрасте. Рост его составлял 1 м 75 см. Мумия находится в Дании, в музее города Орхус.