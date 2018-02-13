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Пентагон перебросит в Европу вооружений на $ 1,3 млрд
В рамках так называемой «Европейской инициативы сдерживания» Вашингтон намерен перебросить в Европу в 2019 финансовом году различных вооружений на общую сумму $1,3 млрд, передает ТАСС заявление замдиректора подразделения бюджетного планирования в Сухопутных войсках армии США Дэвиса Уэлша.
Бюджетный план предполагает переброску в Европу «40 (танков) Abrams на $455 млн, 61 (ракету PAC-3) MSE на $260 млн, 66 многоцелевых бронетранспортеров на $230 млн, 61 боевую машину пехоты M2 Bradley на $205 млн и ракеты HIMARS на $171 млн», сказал Уэлш на брифинге в Пентагоне.
В какие именно европейские страны планируется отправлять это вооружение, он не уточнил.
При этом директор подразделения бюджетного планирования сухопутных войск генерал-майор Пол Чемберлен подтвердил тот факт, что ассигнования на «Европейскую инициативу сдерживания» в новом бюджетном плане возросли.
В материалах Пентагона поясняется, что в соответствии с бюджетным запросом на 2018 год расходы на эту программу составили $4,8 млрд, а в новом проекте бюджета Пентагон запрашивает уже $6,5 млрд – то есть на $1,7 млрд больше.
Бюджетный план предполагает переброску в Европу «40 (танков) Abrams на $455 млн, 61 (ракету PAC-3) MSE на $260 млн, 66 многоцелевых бронетранспортеров на $230 млн, 61 боевую машину пехоты M2 Bradley на $205 млн и ракеты HIMARS на $171 млн», сказал Уэлш на брифинге в Пентагоне.
В какие именно европейские страны планируется отправлять это вооружение, он не уточнил.
При этом директор подразделения бюджетного планирования сухопутных войск генерал-майор Пол Чемберлен подтвердил тот факт, что ассигнования на «Европейскую инициативу сдерживания» в новом бюджетном плане возросли.
В материалах Пентагона поясняется, что в соответствии с бюджетным запросом на 2018 год расходы на эту программу составили $4,8 млрд, а в новом проекте бюджета Пентагон запрашивает уже $6,5 млрд – то есть на $1,7 млрд больше.
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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