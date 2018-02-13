12:08 13 февраля
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Пентагон перебросит в Европу вооружений на $ 1,3 млрд

В рамках так называемой «Европейской инициативы сдерживания» Вашингтон намерен перебросить в Европу в 2019 финансовом году различных вооружений на общую сумму $1,3 млрд, передает ТАСС заявление замдиректора подразделения бюджетного планирования в Сухопутных войсках армии США Дэвиса Уэлша.



Бюджетный план предполагает переброску в Европу «40 (танков) Abrams на $455 млн, 61 (ракету PAC-3) MSE на $260 млн, 66 многоцелевых бронетранспортеров на $230 млн, 61 боевую машину пехоты M2 Bradley на $205 млн и ракеты HIMARS на $171 млн», сказал Уэлш на брифинге в Пентагоне.


В какие именно европейские страны планируется отправлять это вооружение, он не уточнил.

При этом директор подразделения бюджетного планирования сухопутных войск генерал-майор Пол Чемберлен подтвердил тот факт, что ассигнования на «Европейскую инициативу сдерживания» в новом бюджетном плане возросли.

В материалах Пентагона поясняется, что в соответствии с бюджетным запросом на 2018 год расходы на эту программу составили $4,8 млрд, а в новом проекте бюджета Пентагон запрашивает уже $6,5 млрд – то есть на $1,7 млрд больше.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 22

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:21
    Цель какую преследуют переброской этих войск , если запугать Россию то тут без вариантов , если воевать то наземных операций не будет будут только ракетные удары .
    Spartanez300
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 08:23
      Да видимо все-таки не терпится кому-то повоевать.... только с Россией сцыкатно, вот и ищут неадекватиков, которые "захвытят" сие оружие и полезут в очередной раз к нам...
      Диванный Хенераль
      1. Chertt Сегодня, 08:26
        Цитата: Диванный Хенераль
        вот и ищут неадекватиков, которые "захвытят" сие оружие и полезут в очередной раз к нам...

        Вы бредите. Адекватность вернись laughing
        Chertt
        1. cniza Сегодня, 08:34
          Пентагон перебросит в Европу вооружений на $ 1,3 млрд


          Я вот не понимаю , почему количество техники и войск оценивается в долларах , а не физических единицах. Да ниже есть пересчет , но для чего?
          cniza
          1. Chertt Сегодня, 08:43
            Цитата: cniza
            почему количество техники и войск оценивается в долларах , а не физических единицах.

            В баксах выглядит серьезнее. А так напишешь, что на всю Европу привезли дополнительно 40 ржавых Абрамсов, Всеж только по улыбаются
            Chertt
          2. BerBer Сегодня, 08:44
            Чтобы американцы не делали, всегда будут замешаны деньги. Наверняка есть какой-то интерес. Да и привычка осталась - "сильнее тот, у кого больше денег".
            BerBer
        2. Диванный Хенераль Сегодня, 08:44
          Chertt
          Т.е. вы такой сценарий развития событий не рассматриваете: в один далеко не совсем прекрасный момент, толпы понаехавших "штурмуют" базы НАТО в скажем Германии, Франции и захватывают тонны стволов. Начинается бойня местные vs понаехавшие. США умывает руки - типа демократично все, вся движуха за реформы и все такое. Кто пострадает? ЕС? так и хрен с ней. США это не касается. Так вот, когда вот эти понаехавшие, а ими будут тонко руководить, "прожрут" все запасы в магазинах - а это будет через месяц после начала "бунта", их, голодных, двинут через пшекию и 404 на Россию со словами - там халявная выпивка, жратва и бабы.
          Почему нет?
          Пока что все "вписывается в теорию". Мигрантов дохера, законы мягкие, вседозволенность им дали. А вот работы нет. Чем не пороховая бочка?
          Диванный Хенераль
          1. Chertt Сегодня, 08:57
            Цитата: Диванный Хенераль
            Т.е. вы такой сценарий развития событий не рассматриваете:

            Очень уж фантастично. Неграмотные мигранты на захваченных Абрамсах, через Польшу наступают на Россию. По моему это чересчур
            Chertt
            1. Диванный Хенераль Сегодня, 09:08
              а им победа как таковая не нужна - это просто с целью сократить население ... вот и все. Опять же арабов не жалко, а если они еще постреляют немного в русских - совсем замечательно.
              опять классика жанра - война с Россией чужими руками..
              как раз в духе англосаксов
              Диванный Хенераль
          2. Northern warrior Сегодня, 11:29
            По крупным скоплениям черножопников Су-34 наносят удары ядерными бомбами, расчищая дорогу нашим танковым клиньям.
            Northern warrior
      2. Андрей К Сегодня, 08:33
        Цитата: Диванный Хенераль
        ...Да видимо все-таки не терпится кому-то повоевать.... только с Россией сцыкатно, вот и ищут неадекватиков, которые "захвытят" сие оружие и полезут в очередной раз к нам...

        Вы сильно сгущаете краски.
        Неадекватики в Европе на данный момент только одни - небратья.
        Европейцы просто в драку не полезут - некогда и некому.
        Технику мерины таскают - кипешь поднимают, изображают кипучую деятельность. Как привезли, так и увезут (хотя могут впарить её прибалтам и тем же небратьям).
        Андрей К
        1. Диванный Хенераль Сегодня, 08:45
          Да хотелось бы верить... Но неадекватиков там дофига на самом деле. 494, пшеки, прибалтийские вымираты - сотни их...
          Диванный Хенераль
      3. Teberii Сегодня, 08:43
        Подсчитывают будущие потери заранее,будет с кого бабки требовать.
        Teberii
  2. mvg Сегодня, 08:31
    О чем новость? Скинули на гейропу обслуживание техники. Нафига она им на американском континенте?
    mvg
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:16
      Ближний свет ! Тянуть технику в Европу,что бы с нее пылинки сдувать и гусянки абрамсам подтягивать ! Тут у них другой интерес. ! А вот какой ?
      Uncle Lee
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 08:32
    Точно забыли....
    ВЕРЕСК
  4. Гардамир Сегодня, 08:41
    Надо побольше вложиться в трежерис.
    Гардамир
  5. лысова Сегодня, 09:00
    Зачем тратить деньги на обслуживание у себя, когда для этого холопский ЕС существует. Да и впаривать отсюда будет удобней - так сказать торговая база.
    лысова
  6. rocket757 Сегодня, 09:14
    Птички "мира" прилетели! Подарки от дяди Сэма привезли.
    rocket757
  7. Jovanni Сегодня, 09:27
    Чего бы им такого взад перебросить...
    Jovanni
  8. voyaka uh Сегодня, 09:32
    Вернут на те же базы в Германии, с которых были вывезены при Обаме.
    voyaka uh
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:23
      Так если бы только в Германии. А Польша, Прибалтика, Румыния (ПРО). Это "сдерживание" уже прямо походит на подготовку к войне. Сегодня 40 танков и пару батальонов, а завтра счет пойдет на дивизии?
      rotmistr60
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