12:10 13 февраля
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Польский премьер поставил Богдана Хмельницкого в один ряд с Адольфом Гитлером

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на тему истории взаимоотношений поляков и евреев процитировал раввина, который ставит Богдана Хмельницкого в один ряд с Адольфом Гитлером и Генрихом Гиммлером, передает РИА Новости.



По словам Моравецкого, Польша никогда не преследовала евреев, создавая для них хорошие условия для жизни с помощью различных привилегий, однако в истории отношений двух народов были и непростые моменты. В их числе – «восстание Хмельницкого середины XVII века, которое, в еврейской историографии сравнивается с Холокостом», отметил он.


Премьер привел слова одного из раввинов, который якобы во время недавней конференции в польской Торуне поставил Хмельницкого в один ряд с нацистскими лидерами – Гитлером и Гиммлером.

Для наших соседей Хмельницкий – это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой,
отметил Моравецкий.

Богдан Хмельницкий – гетман Войска Запорожского, предводитель казацкого восстания, в ходе которого Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отделились от Речи Посполитой. В 1654 году по Переяславскому договору земли Войска вошли в состав Русского государства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 54

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  1. Teberii Сегодня, 08:59
    Эти хорошие условия особенно проявились в Варшавском гетто.
    Teberii
    1. сибиралт Сегодня, 09:00
      А куда он поставит Пилсудского? belay
      сибиралт
      1. Тралл Сегодня, 09:04
        Украина пошла, Польше приготовиться. Уже в четвертый раз.
        Тралл
        1. LSA57 Сегодня, 09:27
          Цитата: Тралл
          Украина пошла, Польше приготовиться.

          да уж. пахнет массовкой
          LSA57
        2. Чёрный Сегодня, 10:08
          Обвиняя всех и вся, поляки скромно умалчивают о своих преступлениях во время как первой, так и второй мировых войн.
          Чёрный
      2. LSA57 Сегодня, 09:26
        Цитата: сибиралт
        А куда он поставит Пилсудского?

        по уму надо рядом. но у националисов в любой стране своя логика. свои, освободители. чужие, нацики и фашисты
        LSA57
    2. Диванный Хенераль Сегодня, 09:10
      Может полякам напомнить, как они евреев в фашистскую Германию отправляли? И бойню на мосту устроили? Стрелять то поляки первыми начали, ни как ни немцы...
      Диванный Хенераль
    3. Chertt Сегодня, 09:11
      "Для наших соседей Хмельницкий – это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой,"
      Здесь не поспоришь. Для России Хмельницкий "собиратель земель Русских", а для Имперской Польши, враг отколовший большой кусок страны
      Chertt
      1. LSA57 Сегодня, 09:31
        Цитата: Chertt
        Для России Хмельницкий "собиратель земель Русских"

        belay да никогда он небыл "собирателем земель".
        Из инета:

        "Иван III Васильевич — Собиратель земли русской Иван III Васильевич (1440-1505), великий князь Московский с 1462 г. Все 43 года правления Иван III Васильевич, великий князь Московский, занимался объединением вокруг Москвы русских земель."
        LSA57
        1. Chertt Сегодня, 09:35
          Цитата: LSA57
          да никогда он небыл "собирателем земель".

          Не придирайтесь к словам. Смысл вы поняли wink
          Chertt
    4. 210окв Сегодня, 09:19
      Он сказал правду...Правда частично.Поляки не трогали евреев,ибо они с них имели..Но вот пришли гитлеровцы-и понеслось..Первые стукачи-ляхи,охрана лагерей-тоже они.
      Цитата: Teberii
      Эти хорошие условия особенно проявились в Варшавском гетто.
      210окв
      1. demo Сегодня, 10:19
        История евреев на польских землях насчитывает более тысячи лет. В ней были и долгие периоды религиозной толерантности, но и также практически полное уничтожение, произведённое нацистским немецким государством во время оккупации Польши.

        Первые небольшие еврейские общины существовали в Польше уже к XIII веку, а затем польское еврейское население значительно увеличилось, приняв евреев, изгнанных из других стран Европы, в том числе из Германии (1346), Австрии (1420), Испании (1492), Португалии (1497), Франции (1394), Киева (1886), Москвы (1891), Венгрии (1349—1526 и 1686—1740). Король Казимир III Великий считается покровителем евреев в Польше. В 1334 году Казимир Великий вывел евреев из-под юрисдикции немецкого права и с того времени еврейские общины напрямую находились под юрисдикцией королевского суда. После решения Казимира Великого обеспечивающего безопасность и интересы евреев, Польское Королевство стала пристанищем семитского народа, изгнанного из всей остальной Европы.

        Со времён основания Польского Королевства, через весь период существования созданной в 1569 году Республики Обоих Народов, и до периода военных поражений восстания Хмельницкого и Потопа в XVII веке, Польша была единственным толерантным к евреям государством Европы, став домом для одной из крупнейших и динамично развивающихся еврейских общин. Неслучайно современники называли тогдашнюю Польшу «Еврейским раем» (лат. paradisus Iudaeorum). Это название происходит из выражения: «Польша была небом для шляхты, чистилищем для мещан, пеклом для холопов и раем для евреев (польск. Polska była niebem dla szlachty, czyśćcem dla mieszczan, piekłem dla chłopów, a rajem dla Żydów)», происходящего с начала XVII века. Согласно Станиславу Коту, фраза впервые появляется в пасквиле 1606 года анонимного автора, называющемся Paskwiliusze na królewskim weselu podrzucone. Автор этого текста, по видимому мещанин или католический священник, критикует привилегии шляхты и экономически с ней связанных евреев[6]. Краковский раввин XVI века Моисей Иссерлес подчёркивал, что если бы Бог не дал евреям Польши как убежища, судьба израильского народа была бы, по видимому, уничтожение.

        Однако, когда польско-литовская уния стала ослабевать по причине войн и религиозных конфликтов (между протестантами и католической контрреформацией, а также между православными и брестской унией), исчезла также и традиционная польская толерантность. В общем, со второй половины XVII века ухудшилось положение польских евреев.

        Дегенеративные евреи, изгнанные из всей Европы, вдруг приняты в одном месте, одним народом.
        Это почему?
        Наверное потому, что сами такие же дегенераты.
        Вот и все.
        После очередного раздела Речи Посполитой присоединенную к Российской империи часть назвали "Чумным поцелуем Европы".
        demo
    5. Венд Сегодня, 09:46
      Для наших соседей Хмельницкий – это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой,
      Первый аккорд в гибели Речи Пасполитой сделали польские шляхтичи. Так что нечего перекладывать с больной головы на здоровую.
      Венд
    6. влад66 Сегодня, 10:04
      Цитата: Teberii
      а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой,

      Сами вонючки Европы своим неуемным гонором и спесью разваливали Польшу сколько раз. laughing
      влад66
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:19
        Влад , привет ! hi drinks Мне вот интересно , как свидомозавры отреагируют на такую эскападу поленьев ? Я им предлагаю отозвать из Польши всех заробитчан - чтобы подорвать польскую экономику . wassat
        bouncyhunter
        1. влад66 Сегодня, 10:25
          Цитата: bouncyhunter
          Влад , привет ! hi drinks Мне вот интересно , как свидомозавры отреагируют на такую эскападу поленьев ? Я им предлагаю отозвать из Польши всех заробитчан - чтобы подорвать польскую экономику . wassat

          Здарова Паша! drinks hi Заробитчан отозвать хохлам конечно можно,но вот поедут ли они обратно это большой вопрос. laughing Их из страны "агрессора" то хрен вытуришь. laughing
          влад66
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:29
            Цитата: влад66
            Заробитчан отозвать хохлам конечно можно,но вот поедут ли они обратно это большой вопрос.

            Рогами упрутся , но в нэньку не вернутся . Но Порось всяко щёки раздует .
            Цитата: влад66
            Их из страны "агрессора" то хрен вытуришь

            Ну да : поливают Россию дерьмом , но уезжать не торопятся . Не все , конечно , хают Россию , но хватает ушлёпков .
            bouncyhunter
            1. влад66 Сегодня, 10:39
              Цитата: bouncyhunter
              , но хватает ушлёпков .

              Это точно drinks
              влад66
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:41
                Во-во , очень в тему анекдот ! good
                bouncyhunter
      2. влад66 Сегодня, 10:54
        Цитата: влад66
        Teberii

        Коллега Teberii drinks hi Прошу понять и простить,это не ваши слова,а слова из статьи,не отредактировал свой комментарий,прошу прощения Коллега! hi hi
        влад66
  2. Андрей К Сегодня, 09:00
    ...Для наших соседей Хмельницкий – это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой...

    Всех от кого люлей огребли во враги, всех кто говорит о польских бесчинствах - под уголовку, не было этого.
    Богдан Хмельницкий у нас Герой. И орден его имени есть.
    У поляков теперь, говоря по современному, тренд - включать "обиженку" и со всех требовать репараций, извинений и прочих "ништяков"...
    Осталось Сусанина самим "диаволом" изобразить.
    Он, по извечной российской дремучести, отряд поляков в болоте утопил...
    Андрей К
    1. Teberii Сегодня, 09:03
      Сусанин заблудился и ввел в заблуждение Войско Польское, для нас герой для националистов из Польши- враг.
      Teberii
      1. 210окв Сегодня, 09:22
        А кстати я до сих пор не понимаю,почему поляки клянут Хмельницкого,но не клеймят Сусанина?Есть чего бояться?Надо ему памятник в Смоленске перед польским мемориалом поставить.Они сносят- мы ставим.
        Цитата: Teberii
        Сусанин заблудился и ввел в заблуждение Войско Польское, для нас герой для националистов из Польши- враг.
        210окв
        1. Андрей К Сегодня, 09:45
          Цитата: 210окв
          ...Надо ему памятник в Смоленске перед польским мемориалом поставить...

          Дмитрий hi
          Поляки и так ведут себя, как беременные истерички.
          С памятником Сусанину, у польского мемориала - железно в кому впадут laughing
          Андрей К
      2. Антарес Сегодня, 11:53
        Цитата: Teberii
        Сусанин заблудился и ввел в заблуждение Войско Польское, для нас герой для националистов из Польши- враг.

        в суд подать-за неправильную дорожную карту и искаженные данные навигатора.
        Антарес
  3. Егоза Сегодня, 09:07
    А я не удивляюсь. Да еще во времена СССР, когда приезжали поляки и их водили с экскурсиями по Киеву, останавливаясь возле памятника Хмельницкому, всегда кто-нибудь да прошипит "предатель!" А нынче можно и в открытую сказать. Тем более, что с Хмельницким "не так все однозначно". Вроде ж и гетман, и за Украину, но к России же привел "страну" и куда его теперь девать? "Сносить или не сносить? Вот в чем вопрос!"- думает Вятрович.
    Егоза
    1. LSA57 Сегодня, 09:34
      Цитата: Егоза
      Вот в чем вопрос!"- думает Вятрович.

      ну, что думает это не поймёшь кто скорее всего он сам не знает.с таким полётом фантазии далеко зайти можно и назад дороги не найти.
      Привет Елена hi love
      LSA57
    2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:19
      За какую Украину?! Во времена Богдана Хмельницкого воевали не за Украину, а как и другой гетман войска запорожского Северин Наливайко - воевали за свободу русского народа от польской оккупации!!!
      Только восстание Северина Наливайко было подавлено, он был предан, а тех кто его выдал все-равно поляки казнили, а восстание Хмелницкого было успешным только потому, что он обратился за помощью к русскому царю и поддержку получил...

      Сносить Хмелницкому памятники или не сносить конечно дело ваше, хотите опять полякам служить - сносите, хотите русскими быть какими были ваши предки - молитесь на него!!!
      Ratmir_Ryazan
      1. Антарес Сегодня, 11:55
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        восстание Хмелницкого было успешным только потому, что он обратился за помощью к русскому царю и поддержку получил...

        да не было поддержки в начале особой. Москва не готова была и выжидала(хотя счас можно сказать что ждала истощение сторон по китайски)
        Хмель изведал радость побед и горечь поражений.
        Антарес
  4. olhon Сегодня, 09:11
    Спорим не подеретесь?
    olhon
  5. Rotmistr Сегодня, 09:16
    А мы ставим этого поляка в один ряд с паном Чаплинским, увезжим у Хмельницкого жену.
    Не выше)
    Rotmistr
  6. alexhol Сегодня, 09:17
    Война середины 17 века на территории Беларуси одна из самых кровопролитных за всю историю.Поляк прав.
    alexhol
  7. prior Сегодня, 09:21
    И что, херои Майдана это проглотят? Может по требованию поляков и памятник Богдану Хмельницкому декоммунизируют ? Великая дружба панов и холопов. Европейское единство при поддержке омерики.
    prior
  8. BerBer Сегодня, 09:22
    Пусть историю почитают. Если бы не польский шляхтский гонор , Украина была бы польской. Хмельницкий метался из стороны в сторону. Пусть объявят фашистами себя неДоумки.
    BerBer
  9. Евгений Стрыгин Сегодня, 09:24
    ААААА поляки всегда хорошо относились к евреям!!!!!!!!))) какой анекдот) ой блин настроение аж поднялось от таких шутеек
    Евгений Стрыгин
  10. Кот_Кузя Сегодня, 09:30
    Можно бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь, и как ср...тся ляхи и хохлы.
    Кот_Кузя
    1. Dym71 Сегодня, 11:28
      Сто пудов ляхи думают так же про нас. В общем всё идёт своим чередом, однако 21 век на дворе! fellow
      Dym71
  11. Jovanni Сегодня, 09:35
    Н-н-да... Ничему не учатся паны пОляки... Уже который раз. Казалось, чего проще, следи за метлой, и живи себе спокойно. Так нет жэшь....
    Jovanni
  12. Горный стрелок Сегодня, 09:35
    При чем тут евреи? А Минин и Пожарский - вообще исчадия ада? Лишили Московского царства?
    Горный стрелок
  13. Dimmih Сегодня, 09:38
    Всё в нашем мире относительно...
    Dimmih
  14. Дормидонт Сегодня, 09:42
    Надо просто игнорировать шипение сатанистов
    Дормидонт
  15. Vard Сегодня, 09:42
    Перечитал статью два раза... Я таки не понял... Кто ставит Богдана на одну доску с Гитлером... Пример или раввин... Если премьер... То это не хорошо.. А если раввин то все в порядке...
    Vard
  16. Ingvar0401 Сегодня, 09:46
    Да, и свои герои уже не герои. До чего докатилась Польша. Уже немного жалко поляков....
    Ingvar0401
  17. brigadir Сегодня, 10:01
    Предположительно во время хмельниччины было убито порядка 300000 евреев. При тогдашней численности населения это вполне сопоставимо с холокостом.
    brigadir
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:13
      Ага, может еще скажешь миллион евреев убили?! По оценкам историков всего евреев проживало во всей Речи Посполитой около 200-500 т. человек... Причем на территории всей Украины не не более 30-40 тысяч...

      Да казаки и крымские татары воевали с поляками, и вероятно доставалось и евреям которые служили полякам, но никакого геноцида и тем более того что описывает еврейский летописец Натан Ганновер никогда не было... Этот лжец, просто занимался пропагандой пытаясь обмарать как можно сильнее грязью борцов за свободу русского народа!!!

      С евреями которые служили полякам поступали также как и с поляками...
      Ratmir_Ryazan
  18. rotmistr60 Сегодня, 10:02
    С польским премьером понятно - такая же клиника как и украинской "знати". А вот это наверное очень порадует посетителей сайта из Израиля:
    Польша никогда не преследовала евреев, создавая для них хорошие условия для жизни с помощью различных привилегий
    Пора Израилю в знак благодарности поделиться с Польшей денежкой.
    rotmistr60
  19. parusnik Сегодня, 10:06
    Польша никогда не преследовала евреев, создавая для них хорошие условия для жизни с помощью различных привилегий
    ...Что характерно, да...Польские паны, что бы не заниматься хозяйством, ставили управляющими евреев.Денег для увеселений, содержания своей армии, требовалось много...Управляющие старались,давили деньгу откуда могли, ну и себя не забывали..Бывало, пан менял управляющего на другого, той же национальности..Причиной служило воровство.Зато у пана складывался имидж, "хороший" пан, "плохой" управляющий..В городах евреи вели банковские дела, заведовали ломбардами, соляными промыслами и прочими доходными местами..Доходы панам,..а евреям ненависть народная...Обычная политика, разделяй и властвуй..
    parusnik
    1. andj61 Сегодня, 11:21
      Цитата: parusnik
      Польша никогда не преследовала евреев, создавая для них хорошие условия для жизни с помощью различных привилегий
      ...Что характерно, да...Польские паны, что бы не заниматься хозяйством, ставили управляющими евреев.Денег для увеселений, содержания своей армии, требовалось много...Управляющие старались,давили деньгу откуда могли, ну и себя не забывали..Бывало, пан менял управляющего на другого, той же национальности..Причиной служило воровство.Зато у пана складывался имидж, "хороший" пан, "плохой" управляющий..В городах евреи вели банковские дела, заведовали ломбардами, соляными промыслами и прочими доходными местами..Доходы панам,..а евреям ненависть народная...Обычная политика, разделяй и властвуй..

      good И не только управляющих ставили - в аренду земли за фиксированную сумму сдавали, а потом такой аредатор выколачивал из крестьян, всё, что мог. Ещё один момент - в отличие от России, на украинных землях была разрушена община, и у крестьян отдельной земли практически не было: только участок рядом с хатой. Также и церковь принадлежала помещику, а не общине, как в России. Когда в начале 17 века множество православных дворян и князей, желая блистать при дворе в Кракове, сменили православие на католичество, церковь тоже передавали в аредо этим самым арендаторам. Или в управление упомянутым Вами управляющим. Крестить детей, обвенчаться, совершить любой церковный обряд можно было только по разрешению еврея! Это, как все понимают, особой любви к евреям не добавило. Такие управляющие и арендаторы составляли доли процентов от всего еврейского народа, а вот погромы касались, в первую очередь, не их - они, чаще всего, успевали убежать - а простых тружеников-евреев.
      По поводу войны казаков с польским государством - тут всё тоже не так однозначно. Казаки, в первую очередь, требовали увеличить реестр. Это чтобы король признал казаками большее количество семей, а казацких старшин уравняли в правах со шляхтой. И требовали прекратить политику практически насильственного насаждения униатства и католичества. И воевали казаки, в основном, с такими же русскими. К примеру, главным врагом Б.Хмельницкого был князь Ярёма - князь Иеремия Вишневецкий. Сам он перешел из православия в католичество в 18 лет, активно и довольно успешно воевал с казаками, и популярность Иеремии в Речи Посполитой после его смерти была настолько высока, что это отразилось даже на карьере его воспитанника — князя Дмитрия Вишневецкого, который, несмотря на то, что совсем не был великим полководцем, стал, тем не менее, Великим коронным гетманом, и сына — Михаила , выбранного в 1668 году королём польским. Так что и в те времена очень часто русские люди противостояли таким же русским... Хотя в Польше считают Вишневецкого настоящим поляком. hi
      andj61
      1. parusnik Сегодня, 12:01
        Спасибо, хорошо дополнили hi
        parusnik
  20. tveritianin Сегодня, 10:08
    Полнейший идиотизм. При чём здесь Гитлер? Если казаки отделились от Речи Посполитой, спасая свои жизни. А то. что РП развалилась тогда, пусть поляки пороются в своей национальной памяти: что они делали на правобережной украине с "холопами", кем они для них были? Быдлом! Так при чем здесь одно до другого? Вот сколько жил на границе с ними, сколько потом служил, никогда не понимал: почему им все должны, а они никому?! Не буду приводить сравнения советских времен Польши с девкой. Но они всегда были продажными тем, кто обеспечит их шляхту землей, паньство сеймом и гонором для плясок и вольной жизни. На остальное и всех окружающих им всегда было плевать. Потому и с Англией якшались, и с Наполеоном, до этого с королем саксонским Августом. А Пруссию тихо ненавидели именно из-за того, что не давали им построить мечту о Польше от Можа до Можа!
    tveritianin
  21. gorgo Сегодня, 10:50
    Цитата: Teberii
    Эти хорошие условия особенно проявились в Варшавском гетто.

    Вопреки расхожему мнению, гетто - это не то место, куда евреев насильно сгоняли, это место их добровольного закрытого компактного проживания. Они сами собирались в гетто, чтобы не смешиваться с окружающими гоями. Собственно, часто именно этот факт вынуждал правителей решать "еврейский вопрос", т.к. эти гетто были рассадниками нечистот и инфекций...
    gorgo
  22. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:59
    Эти польские политики просто черти совсем в край обнаглели... То есть оккупация части русских земель по самый Киев - это для них норма, а вот восстание Хмелницкого, который кстати сначала служил полякам и осаждая Смоленск даже спас жизнь польскому королю, за что польская знать его "отблагодарила" убив сына и изнасиловав жену, для них трагедия?!

    Польские политики - просто лицемерные скоты...
    Ratmir_Ryazan
  23. Антарес Сегодня, 11:50
    Он прав, но не во всем. Поляки к евреям тоже не очень то и относились. Впрочем евреи у них служили и были символом угнетения и несчастья панщины и тяжелой ситуации.
    Хмель для них действительно знаковая фигура-низверг он Речь, но как мы знаем в общем то поляки сами виноваты. Заигрались в аристократию, не слушали своего короля, не давали православным никакого права-только право умереть в борьбе с ними.Так что изнутри добили, а Хмель уже оформил все это дело.
    Для евреев страшная эта была Освободительная война. Сам Хмель к массовому геноциду евреев не причастен, однако восставший народ убивал евреев где мог. Поляков могли пощадить отпустить за выкуп, а евреев принципиально уничтожали. Примеров таких много.
    Так что истинная причина лежит в самих действиях панов Польши. Они добили мощную страну изнутри.
    Антарес
  24. abeluk Сегодня, 11:54
    почему не нравится Хмельницкий?? больно и обидно вспоминать. 6 мая 1648 г. под Жёлтыми Водами Богдан Хмельницкий уничтожил до единого человека польскую шляхту, элиту, "летучие" гусары- 7000 человек. Потом Корсунь,Пилява, до Львова. А во Львове взял с них богатый выкуп.
    abeluk
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