Польский премьер поставил Богдана Хмельницкого в один ряд с Адольфом Гитлером

Для наших соседей Хмельницкий – это национальный герой, а для нас тот, который сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой,

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления на тему истории взаимоотношений поляков и евреев процитировал раввина, который ставит Богдана Хмельницкого в один ряд с Адольфом Гитлером и Генрихом Гиммлером, передает РИА Новости По словам Моравецкого, Польша никогда не преследовала евреев, создавая для них хорошие условия для жизни с помощью различных привилегий, однако в истории отношений двух народов были и непростые моменты. В их числе – «восстание Хмельницкого середины XVII века, которое, в еврейской историографии сравнивается с Холокостом», отметил он.Премьер привел слова одного из раввинов, который якобы во время недавней конференции в польской Торуне поставил Хмельницкого в один ряд с нацистскими лидерами – Гитлером и Гиммлером.отметил Моравецкий.Богдан Хмельницкий – гетман Войска Запорожского, предводитель казацкого восстания, в ходе которого Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отделились от Речи Посполитой. В 1654 году по Переяславскому договору земли Войска вошли в состав Русского государства.