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Ситуация в Сирии
САА при поддержке ВКС РФ атакует позиции боевиков в Хаме, террористы потеряли ряд территорий в Идлибе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На территории оазиса Восточная Гута в течение дня продолжались боевые действия. Перестрелки между Сирийской арабской армии (САА) и группировками радикальной оппозиции отмечались в окрестностях населенного пункта Мисраба (провинция Дамаск). Кроме того, столкновения зафиксированы недалеко от города Дума.
В окрестностях Африна продолжились боестолкновения между поддерживаемой Анкарой Сирийской свободной армией (ССА) и курдскими отрядами ополчения. Боевики «свободной армии» захватили у SDF населенный пункт Аль-Мухаммадия и высоту Теллят аль-Амара в северной части провинции Алеппо. SDF в свою очередь ударили артиллерией по расположениям ССА в районе Азаза. Сообщается также о сбитом турецком беспилотнике в районе населенного пункта Раджу, расположенного к северо-западу от Африна. Командование ВС Турции заявило, что общие потери курдской стороны с момента начала операции против SDF составили 1369 бойцов.
Демократические силы Сирии (SDF) стягивают бойцов и военную технику в район месторождения Коноко (провинция Дейр-эз-Зор). Согласно информации источников, курды готовятся к наступлению формирований, подконтрольных сирийской армии. В конце дня стало известно, что скрывающиеся на захваченных SDF территориях региона террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) снова атаковали опорные пункты курдов. Бои разворачивались в окрестностях поселения Аль-Бахра.
На юге провинции Идлиб были зафиксированы столкновения между группировками вооруженной оппозиции и террористами ИГ, ранее бежавшими из Хамы под натиском САА. Повстанцы выбили игиловцев из населенного пункта Ард аз-Зарзур. В ходе боестолкновений уничтожены 23 террориста, несколько боевиков взяты в плен.
Сирийская армия под прикрытием ВКС РФ продолжила наступление в юго-восточной части провинции Хама. Боестолкновения между солдатами правительственных войск и радикальными исламистами террористической коалиции отмечались в районе населенного пункта Мукассим аль-Хамарат.
На территории оазиса Восточная Гута в течение дня продолжались боевые действия. Перестрелки между Сирийской арабской армии (САА) и группировками радикальной оппозиции отмечались в окрестностях населенного пункта Мисраба (провинция Дамаск). Кроме того, столкновения зафиксированы недалеко от города Дума.
В окрестностях Африна продолжились боестолкновения между поддерживаемой Анкарой Сирийской свободной армией (ССА) и курдскими отрядами ополчения. Боевики «свободной армии» захватили у SDF населенный пункт Аль-Мухаммадия и высоту Теллят аль-Амара в северной части провинции Алеппо. SDF в свою очередь ударили артиллерией по расположениям ССА в районе Азаза. Сообщается также о сбитом турецком беспилотнике в районе населенного пункта Раджу, расположенного к северо-западу от Африна. Командование ВС Турции заявило, что общие потери курдской стороны с момента начала операции против SDF составили 1369 бойцов.
Демократические силы Сирии (SDF) стягивают бойцов и военную технику в район месторождения Коноко (провинция Дейр-эз-Зор). Согласно информации источников, курды готовятся к наступлению формирований, подконтрольных сирийской армии. В конце дня стало известно, что скрывающиеся на захваченных SDF территориях региона террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) снова атаковали опорные пункты курдов. Бои разворачивались в окрестностях поселения Аль-Бахра.
На юге провинции Идлиб были зафиксированы столкновения между группировками вооруженной оппозиции и террористами ИГ, ранее бежавшими из Хамы под натиском САА. Повстанцы выбили игиловцев из населенного пункта Ард аз-Зарзур. В ходе боестолкновений уничтожены 23 террориста, несколько боевиков взяты в плен.
Сирийская армия под прикрытием ВКС РФ продолжила наступление в юго-восточной части провинции Хама. Боестолкновения между солдатами правительственных войск и радикальными исламистами террористической коалиции отмечались в районе населенного пункта Мукассим аль-Хамарат.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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