12:05 13 февраля
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Ситуация в Сирии

САА при поддержке ВКС РФ атакует позиции боевиков в Хаме, террористы потеряли ряд территорий в Идлибе. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На территории оазиса Восточная Гута в течение дня продолжались боевые действия. Перестрелки между Сирийской арабской армии (САА) и группировками радикальной оппозиции отмечались в окрестностях населенного пункта Мисраба (провинция Дамаск). Кроме того, столкновения зафиксированы недалеко от города Дума.


В окрестностях Африна продолжились боестолкновения между поддерживаемой Анкарой Сирийской свободной армией (ССА) и курдскими отрядами ополчения. Боевики «свободной армии» захватили у SDF населенный пункт Аль-Мухаммадия и высоту Теллят аль-Амара в северной части провинции Алеппо. SDF в свою очередь ударили артиллерией по расположениям ССА в районе Азаза. Сообщается также о сбитом турецком беспилотнике в районе населенного пункта Раджу, расположенного к северо-западу от Африна. Командование ВС Турции заявило, что общие потери курдской стороны с момента начала операции против SDF составили 1369 бойцов.

Демократические силы Сирии (SDF) стягивают бойцов и военную технику в район месторождения Коноко (провинция Дейр-эз-Зор). Согласно информации источников, курды готовятся к наступлению формирований, подконтрольных сирийской армии. В конце дня стало известно, что скрывающиеся на захваченных SDF территориях региона террористы ИГ (группировка запрещена в РФ) снова атаковали опорные пункты курдов. Бои разворачивались в окрестностях поселения Аль-Бахра.

На юге провинции Идлиб были зафиксированы столкновения между группировками вооруженной оппозиции и террористами ИГ, ранее бежавшими из Хамы под натиском САА. Повстанцы выбили игиловцев из населенного пункта Ард аз-Зарзур. В ходе боестолкновений уничтожены 23 террориста, несколько боевиков взяты в плен.

Сирийская армия под прикрытием ВКС РФ продолжила наступление в юго-восточной части провинции Хама. Боестолкновения между солдатами правительственных войск и радикальными исламистами террористической коалиции отмечались в районе населенного пункта Мукассим аль-Хамарат.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. 210окв Сегодня, 09:37
    Обязательно надо ответить заштатникам!Безнаказанность их в Сирии превышает все мыслимые пределы.
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 09:40
      Восточную Гуту надо зачищать. Не дело это, когда фактически часть столицы государства, находится под контролем банд формирований.
      Chertt
    2. Stas157 Сегодня, 09:56
      Цитата: 210окв
      Обязательно надо ответить заштатникам!Безнаказанность их в Сирии превышает все мыслимые пределы.

      Суровикин должен быть жесток не только с подчиненными, но и с нашим противником тоже.
      Stas157
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 09:38
    В Сирии идёт процесс формирования "кусков пирога" . Процесс долгий и запутанный из-за переплетения множества интересов.
    КВУ-НСвД
    1. Vita VKO Сегодня, 10:28
      Цитата: КВУ-НСвД
      идёт процесс формирования "кусков пирога"

      действительно, на этом фоне воровские сходки и криминальные войны кажутся тимуровским движением.
      Vita VKO
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:33
        воровские сходки и криминальные войны
        это и есть политика в миниатюре.. Или политика - это
        воровские сходки и криминальные войны
        в масштабе...Кому как больше нравится...
        КВУ-НСвД
  3. Горный стрелок Сегодня, 09:41
    Масштабы значительно снизились. Как раньше говорили - бои местного значения. Вот бы полосатоухим кто-нибудь "врезал" под дых. Уж очень вольготно они себя чувствуют...
    Горный стрелок
    1. Евгений Гончаров (smoogg) Сегодня, 11:12
      думаете найдутся желающие?
      Евгений Гончаров (smoogg)
  4. Piramidon Сегодня, 09:44
    Маловато сил у САА. Выбивают бармалеев, освобождают территории, а удержать не могут. Те, как ртуть, с одного места на другое перетекают и через некоторое время приходится снова те же территории освобождать. Это может до бесконечности продолжаться. "Тришкин кафтан", какой то, получается.
    Piramidon
  5. Лексей Сегодня, 09:45
    Сам чёрт там ногу сломит - кто с кем ,почему зачем.....
    Лексей
  6. DimerVladimer Сегодня, 10:29
    То есть про то, как америкосы 7 февраля раскатали группу Вагнера - никаких новостей?

    "Итог — почти вся 5-ая рота уничтожена, это больше 200 человек, обстрел начали с вертолетов и артиллерии, потом уже в дело пошла пехота", — говорится в материале издания.
    Гиркин: "На данный момент точно ясно, что убитых и раненых реально — сотни. Несколько сотен... Якобы - аж за 600 (644, если точнее, - и это только убитых)... Ранее звучали цифры в 215-217 "200х"... И еще сообщают, что "не окончательно" — много людей по сейчас числятся пропавшими без вести...
    Отмечается, что в ходе операции американские дроны уничтожили артиллерию ЧВК "Вагнер", которая должна была прикрыть атакующую группу: "Говорят, что там даже собирать нечего, потому что все начисто разбомбили".

    По данным источника "ЕЖа", после этого инцидента из Сирии были эвакуированы около 150 раненых: "Три борта: В Москву и два в Питер. В основном все осколочные, просто авиацией/артой прошлись", — пишет автор, подчеркивая, что прямого боестолкновения с американцами не было.
    "Были ы (американцы)… Сначала артой (артиллерией) накрыли, потом подняли четыре вертушки (вертолеты) и в карусель запустили из крупнокалиберных пулеметов… У наших кроме автоматов ничего не было. Вообще устроили там ад. ы конкретно и четко знали, что это мы идем, русские вот наши шли завод отжимать, а они на этом заводе сидели… Очень много пропавших без вести", — говорит голос на первой записи, отмечая, что "сразу же" погибли 200 человек в первой роте, 10 во второй и еще сколько-то в третьей.

    http://vzpolitik.ru/blog/43147367224/SSHA-razgrom
    ili-rossiyskuyu-kolonnu-v-Sirii-«U-patsanov-ne-by
    ilo
    DimerVladimer
    1. donavi49 Сегодня, 10:58
      Пруфы есть на этот отряд ISIS Hunters (элитные небольшие отряды созданные по типу армейского СпН силами МО и усиленные ЧВК - то есть 5АК или Тигры - это армейские операции, а это зачистка и специальные операции). В нем 4 россиянина погибло и 15-20 ISIS Хантеров.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 11:04
        Похороны ISIS Хантеров. Русские - казак Логинов Владимир Николаевич там 100% погиб, два бойца из Асбеста не ясно (могли в другом эпизоде на том плацдарме, или вообще утка - просто там 30км между пунктами где было столкновение и где пишут некрологи по ним), Лодыгин скорей всего в том ударе.


        По самой ситуации или они на местном уровне приняли решение отжать позиции у курдов, не проинформировав центр. Или они проинформировали (например на сирийском уровне - ибо ISIS Хантеры то номинально через сирийскую вертикаль командования) но инфа не дошла. Или это было прикрытие - "Это не наши", а они бы быстро выбили курдов и все, местное ополчение, ничего не знаем, просто не рассчитывали на такую быструю реакцию США.
        donavi49
        1. DimerVladimer Сегодня, 11:11
          Цитата: donavi49
          По самой ситуации или они на местном уровне приняли решение отжать позиции у курдов, не проинформировав центр. Или они проинформировали (например на сирийском уровне - ибо ISIS Хантеры то номинально через сирийскую вертикаль командования) но инфа не дошла. Или это было прикрытие - "Это не наши", а они бы быстро выбили курдов и все, местное ополчение, ничего не знаем, просто не рассчитывали на такую быструю реакцию США.


          Под прикрытием артиллерии? Сомнительно, что местное командование решилось бы на самостоятельное решение...
          DimerVladimer
      2. DimerVladimer Сегодня, 11:04
        Цитата: donavi49
        Пруфы есть на этот отряд ISIS Hunters (элитные небольшие отряды созданные по типу армейского СпН силами МО и усиленные ЧВК - то есть 5АК или Тигры - это армейские операции, а это зачистка и специальные операции). В нем 4 россиянина погибло и 15-20 ISIS Хантеров.


        Все очень запутано - очень может быть что и 4 россиянина и 100 местных.
        Вопрос в том, что военные прощелкали - не восприняв серьезно предупреждение и разграничении территории - и это не есть плюс - утерлись кровью...
        DimerVladimer
    2. Филиппов Юрий Сегодня, 11:05
      Количество солдат в роте - 100 человек.
      Филиппов Юрий
  7. pytar Сегодня, 10:30
    Каждой долбить каждого... Жутковатая картинка. no Ванга говорила, что "от Сирии камень поверх камня не останется"! Факт!
    pytar
  8. DimerVladimer Сегодня, 10:37
    «Устроили там ад»
    Десятки наемников российских ЧВК, возможно, погибли в бою с американцами в Сирии
    Канал WarGonzo опубликовал несколько аудиозаписей, на которых якобы бойцы российских ЧВК рассказывают о случившемся. В аудио много мата, дословно расшифровать их невозможно, но в целом речь идет о том, что при некоем столкновении в Сирии погибли более 200 человек.
    https://www.znak.com/2018-02-11/desyatkov_boycov_
    rossiyskih_chvk_vozmozhno_pogibli_v_boyu_s_amerik
    ancami_v_sirii
    Версия американской стороны

    Как писал ранее Newsader, по данным американской стороны, в ту ночь в наступлении с российско-асадовской стороны принимало участие около 500 человек, российские танки Т-54 и Т-72, а также артиллерия. По данным CNN, в их нейтрализации приняли участие в том числе стелс-истребители пятого поколения F-22, а также F-15 и боевые дроны MQ-9.

    "20-30 артиллерийских и танковых машин разместились в радиусе 500 метров" от штаб-квартиры SDF перед тем, как Коалиция успела нанести по ним удары, рассказал американский чиновник. Он отметил, что США расценили маневры прорежимных сил как попытку захватить прибыльные нефтяные месторождения, которые SDF освободили от ИГИЛ в сентябре и теперь удерживают соответствующую территорию, рассказывает телеканал CNN.

    По данным Минобороны США, было ликвидировано свыше 100 человек, в то время как американцы и их союзники потерь не понесли.
    DimerVladimer
    1. Филиппов Юрий Сегодня, 11:08
      В Сирии разрешено перемещаться только с разрешения командования ВС РФ.
      Кто ходит по своей воле - тот покойник.
      Филиппов Юрий
      1. karish Сегодня, 11:10
        Цитата: Филиппов Юрий
        В Сирии разрешено перемещаться только с разрешения командования ВС РФ.
        Кто ходит по своей воле - тот покойник.

        ну вы гоните belay
        karish
        1. Филиппов Юрий Сегодня, 11:29
          Падение самолёта ВС Израиля видели?
          Без разрешения летал и ещё безобразничал.
          Филиппов Юрий
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