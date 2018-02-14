12:16 14 февраля

Новый гегемон на Ближнем Востоке. За ниточки дёргает Путин

О хитром плане Путина, в итоге реализации которого США будут оттеснены от политики и стратегии на Ближнем Востоке, пишет мировая пресса. Всем, от Израиля до Европы, очень интересно, как поступит в ближайшем будущем в вопросе сирийского урегулирования Москва. Некоторые аналитики даже отводят Москве роль гегемона на Ближнем Востоке. Однако по плечу ли такая роль Путину? И сладит ли он с Ираном?



Главный кукловод на Ближнем Востоке, по крайней мере, в зонах сирийского конфликта, — Путин. Именно он дёргает за ниточки, считает Гил Ярон (Gil Yaron), корреспондент немецкой газеты «Die Welt» на Ближнем Востоке.


На Ближнем Востоке «всё сейчас в руках Путина», передаёт журналист из Тель-Авива.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встречах с главами государств обычно уверен в себе, отмечает корреспондент. Но вот две недели назад, когда он встречался с президентом России Владимиром Путиным, Нетаньяху отчего-то нервничал, ёрзал на стуле. И говорил не свободно, а с бумагами в руке. На обратных сторонах листов было что-то написано «дрожащею рукою», пишет Ярон. Зато Путин «спокойно улыбнулся, едва удостоив ответом замечания Нетаньяху».

«Бывший агент явно явно превзошёл бывшего элитарного солдата», — делает вывод журналист. «Доминирование» Путина отражает «политическое превосходство России», считает он. Решения Кремля, по мнению автора, имеют большое значение, которое касается и безопасности Израиля. «Влияние русских на Ближнем Востоке никогда не было таким сильным», — резюмирует корреспондент «Die Welt».

Об этом свидетельствует и недавняя эскалация конфликта между Израилем и Сирией. В субботу на минувшей неделе, напоминает автор, израильский истребитель был сбит в Сирии. Это был первый с 1982 года случай, когда израильский боевой самолёт был сбит на задании.

В ответ израильские военно-воздушные силы совершили атаки на сирийские и иранские цели в Сирии, а г-н Нетаньяху заявил на заседании кабинета министров, что Израиль готов к дальнейшим военным действиям. В свою очередь, Иран обвинил Израиль во «лжи», при помощи которой еврейское государство пытается скрыть «преступления в регионе».

Израиль в этом споре получил словесную поддержку от США. Согласно заявлению Государственного департамента США, Вашингтон «решительно поддерживает суверенное право Израиля на самооборону».

Однако и Россия кое-что заявила. Россия, продолжает корреспондент, которая в сирийской войне считается союзником Сирии и Ирана, продемонстрировала «нейтралитет». Москва призвала к сдержанности со стороны конфликтующих сторон и предупредила об «опасности эскалации» в Сирии. (Подробнее о реакции Москвы на новый конфликт читайте в материале «Израиль спасут русские?» на «Военном обозрении».)

И вот эта реакция, считает Гил Ярон, ещё раз показала, что Россия «не находится на одной стороне в конфликте» и «умело манипулирует игроками в регионе».

Далее автор переходит к анализу «манипулирования». Он напоминает, что параллельно с поддержкой Ирана и Сирии г-н Путин «много лет сотрудничает с правительством Биньямина Нетаньяху». Любопытно, что после каждого визита премьер-министра в Москву следовали «превентивные удары» Израиля по соседней стране. В Израиле некоторые даже спекулируют на этом, уверяя общественность в том, что Путин «одобряет эти особо деликатные операции». Официально Израиль это отрицает. И всё же имеются «явные признаки сотрудничества между Путиным и Нетаньяху», утверждает журналист.

Вот один из примеров. Россия развернула в Сирии ЗРК С-400. Однако эти системы не направлены против ВВС Израиля, хотя это «было бы легко».

Эксперт по России Алекс Тензер полагает в связи с этим, что как русские могли бы навредить Израилю, так и Израиль мог бы сорвать планы России. Кроме того, Москве нужен Израиль как стратегический противовес Ирану.

Далее Гил Ярон утверждает, что у России планы куда больше, нежели «победа в сирийской войне». Автор пишет, что Путин покусился не на что иное, как на превосходство США на Ближнем Востоке!

И действительно: сейчас на Ближнем Востоке — вакуум влияния. Он образовался в регионе вследствие «отступления» США при правлении Барака Обамы. И это отступление «продолжается при Дональде Трампе». Такого рода вакуум как раз и позволяет России вернуться в регион в качестве «жандарма». К тому же заодно русские усиливают своё влияние «в Ливии, в Египте и даже в Саудовской Аравии», пишет журналист.

Поддержка Путиным сирийского президента Башара Асада может быть выгодна Москве. Выгода может состоять в соглашениях о поставках оружия, нефти, взаимной торговле, а особенно в новых российских военных базах и портах. Это «большой геостратегический манёвр». Президент России хочет «обойти противоракетную оборону Европы с юго-востока и подтолкнуть США к развороту [в политике]», допускает автор материала. Поэтому сегодня Путину важны «все государства на Ближнем Востоке, в том числе и могущественный в военном отношении Израиль».

Российские военные сейчас тесно сотрудничают с иранцами, российские дипломаты помогают Ирану в Совете безопасности ООН. Однако Москва там и сям сталкивается с разнонаправленными интересами Израиля и Ирана, напоминает автор. Но в итоге Путин «позиционирует» себя между всеми игроками в регионе. По сути, он и является «вдохновителем игры на Ближнем Востоке».

Почему всё так, а не иначе? Да потому, что в долгосрочной перспективе интересы Тегерана и Москвы расходятся, полагает Ярон. Россия и Иран «конкурируют за выгодные контракты на эксплуатацию сырьевых месторождений или за восстановление Сирии». Кроме того, идеологии «радикального исламского государства» и «светской России» непримиримы, уверен журналист. После победы в Сирии над террористами Иран захочет превратить Сирию «в бастион против Израиля и суннитских режимов». Ну а Россия захочет другого: «контролировать Ближний Восток, чтобы выстроить антизападный фронт».

Наконец, в игре Путина есть и кое-что личное. «Нельзя недооценивать эмоциональную привязанность Путина к Израилю», — говорит г-н Тензер. Эксперт сообщает, что у российского президента есть квартира в Тель-Авиве. В 2005 году, говорит эксперт, Путин передал эту квартиру своей любимой учительнице, которая учила его немецкому языку. Учительница эмигрировала в Израиль ещё в 1972 году и жила в бедности. Перед смертью бездетная женщина завещала её «своему покровителю».

Впрочем, о скором переезде Путина в Тель-Авив эксперт умалчивает.

Херб Кейнон в «The Jerusalem Post» тоже пишет о зависимости исхода войны в Сирии «от русских». По его мнению, Россия «однозначно в состоянии отбросить иранский вектор со своей нынешней траектории и предотвратить тем самым тотальную войну».

В случае подобной конфронтации Россия потеряет больше всех, уверен аналитик. И её проигрыш оказался бы не разовым поражением, а большим провалом во всей войне, который привёл бы, скорее всего, к широкому столкновению между Израилем с одной стороны и Ираном, Сирией и «Хезболлой» — с другой. И это поставило бы крест на многомиллиардных инвестициях России в Сирию, отмечает автор.

Россия действует в Сирии с 2015 года с одной целью: сохранить режим Башара Асада. С тех пор Москва «потратила миллиарды рублей и пролила русскую кровь, чтобы сделать именно это: помочь Асаду восстановить контроль над страной, избавив её от сирийских повстанцев и «Исламского государства» (запрещено в РФ). И теперь Москва вроде бы стоит на пороге достижения своих целей и даже «выступает в роли короля», который и определит расклад сил после войны. А потому последнее, чего сейчас хочет Москва, — это масштабная война с участием Израиля. Такой расклад будет угрожать всему, чего Москва достигла. Москва «хочет стабилизировать Сирию прямо сейчас», уверен Кейнон.

Однако есть одна трудность. Может ли Москва помешать Ирану создавать базы в Сирии? Тут надо помнить: Иран — суверенная страна, а не «клиентское государство», находящееся под опекой Москвы. И тем не мене, Израиль считает, что русские всё же могут (если захотят) повлиять на действия Ирана в Сирии. Поэтому Израиль надеется, что Москва «сделает больше, чтобы сдержать иранцев».

* * *


Так это или нет? Действительность никогда не желала укладываться в прокрустово ложе какой-то теории и подлаживаться под гипотезы экспертов, какими бы мудрыми и опытными последние ни были.

Во-первых, никто не в состоянии спрогнозировать, как поступит Москва. Во-вторых, у Москвы на носу выборы президента — до них остался месяц с небольшим. В-третьих, обуздание сирийского союзника Ирана, о котором размышляют политики Израиля и которого они ждут от Москвы, имело бы, несомненно, свою политическую цену для Кремля. Да, существует вопрос расхождения интересов Ирана и России в регионе, но он обострится только тогда, когда в Сирии будут окончательно побеждены террористы. Сегодня ни о полной победе, ни тем паче о восстановлении разрушенной войной Сирии говорить не приходится.

Претендует ли Россия на некую гегемонию в регионе? Это ещё один вопрос, на который эксперты дают почти что прямой ответ: да, Путин главный кукловод, да, это он дёргает за все ниточки. Однако никто из экспертов не может с уверенностью сказать, за какую ниточку Путин дёрнет завтра.

Ясно лишь одно: в сирийской войне Россия стала ключевым игроком, и с её решениями будет считаться весь регион.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 12

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  1. Комментарий был удален.
  2. zzdimk Сегодня, 06:15
    Иностранные журналисты готовят россиян к выборам.
    zzdimk
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:55
      Олег, о "товарище" Гил Ярон : lol hi
      андрей юрьевич
    2. сибиралт Сегодня, 08:14
      Как то про Китай забыли. А он может заявить свои права на БВ. winked
      сибиралт
  3. Vard Сегодня, 06:39
    Вакуум влияния США... Ну сколько можно гадить... Последниму ослу ясно... Держись от американцев подальше...
    Vard
    1. BerBer Сегодня, 10:02
      Вот и я говорю. США уже смердят от разложения, но никто этого не хочет признавать.
      BerBer
  4. Aleks713 Сегодня, 07:12
    Сирия - только одна небольшая, хотя в настоящий момент и важная, "клеточка" на многомерной и многоуровневой геополитической "шахматной" доске. В отличие от Израиля, для которого Большой Ближний Восток - "всё или почти всё" с точки зрения выживания, для России он - лишь одно из примерно десятка важных направлений нацеленных на неё военно-политических, экономических и других угроз. И наши базовые, глубинные военно-политические структуры, осуществляющие реальную, а не демонстративно-пиаровскую политику (в числе этих "демонстраторов" - Дума, Совфед, политические партейки, медийные либералы/патриоты/центристы и прочая), понимают это. По опыту прошлых десятилетий и веков там знают, что союзники (клиенты, друзья, партнеры...) преходящи. Тот же Иран, и Турция, и Китай, и даже сама Сирия, которую спасли, - в конкретных обстоятельствах и в конкретный (ограниченный!) временной отрезок - с нами. А завтра, послезавтра все может кардинально измениться. Украина - нагляднейший пример. Любые трудно прогнозируемые будущие изменения возможны из-за наших недоработок (наплевательства, лени, глупости отвечающих за те или иные участки работы людей и структур, из-за недолжной продуманности выбора приоритетов политики...) или из-за более изощренно-мастерской работы противников (да и просто экономических и политических конкурентов) или из-за случайных мировых сдвигов (в политике, экономике, экологии и т.п.). Все это требует от России осторожности в принятии и проведении решений и умения, действительно, оставаться над схваткой, не заужая, в том числе и из-за личных президентских пристрастий, "коридор" возможностей при принятии решений.
    Aleks713
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 07:18
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встречах с главами государств обычно уверен в себе, отмечает корреспондент.

    Надолго ли "уверенность".?!? Правоохранители навозбуждали кучу уголовных дел в отношении Б.Н. И если докажут, в чём есть высокая вероятность по данным СМИ, то сядет в тюрьму. bully
    a.s.zzz888
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:25
    Всем, от Израиля до Европы, очень интересно
    Интересно, спрашивайте. Наверное поэтому зачастили в Москву. По Нетаньяху прошелся зло и явно без симпатии к своему премьеру. Не порядок - на встрече с ВВП у премьера целого Израиля дрожит рука.
    rotmistr60
  7. ul_vitalii Сегодня, 07:44
    Слонами в посудной лавке не выступали, вот и тянутся к нам.
    ul_vitalii
  8. Krasnodar Сегодня, 08:54
    В Нетании Путин своей учительнице квартиру купил и завещала она ее наверняка своим детям.
    Krasnodar
    1. omit Сегодня, 12:06
      Krasnodar, wassat Читай внимательно
      "В Нетании Путин своей учительнице квартиру купил и завещала она ее наверняка своим детям"
      Перед смертью бездетная женщина завещала её «своему покровителю».
      omit
  9. Алекс2048 Сегодня, 09:45
    Вот это уровень болтологии! Ну автор просто молорик! Супер аналитическая статья. Еду понятно, что на сегодняшний день ни одна из стран мира ничего в Сирии сделать не может без оглядки на РФ. Ясно любому что вся ситуация на ближнем востоке завязана на Сирии. Для понимания этого не надо быть аналитиком. Куда как интереснее прогноз на действия РФ о котором только и сказал автор что ничего не ясно за какую верёвочку дернет кукловод.
    Алекс2048
  10. мерцание Сегодня, 12:01
    В случае подобной конфронтации Россия потеряет больше всех, уверен аналитик. И её проигрыш оказался бы не разовым поражением, а большим провалом во всей войне, который привёл бы, скорее всего, к широкому столкновению между Израилем с одной стороны и Ираном, Сирией и «Хезболлой» — с другой. И это поставило бы крест на многомиллиардных инвестициях России в Сирию, отмечает автор.
    ...потому последнее, чего сейчас хочет Москва, — это масштабная война с участием Израиля. Такой расклад будет угрожать всему, чего Москва достигла.
    Ну вот все правильно, остается ответить на один вопрос: а кто больше всего хочет поражения Москвы? Конечно, США, точнее правящая элита США (во многом состоящая из влиятельных евреев). Не трудно предположить, что именно последние больше всего и хотят развязать войну Израиля с Ираном и Сирией. Получается, что силы которые долгие годы помогали Израилю, сейчас бросают его в огонь войны. Сопротивляться этим силам Израиль не может, так как "свои". Для американской элиты (включая и евреев) Израиль такой же расходный материал как и другие, но для Нетаньяху Израиль это ценность и он не хочет его уничтожения. Нетаньяху оказывается между молотом и наковальней. Именно поэтому:
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встречах с главами государств обычно уверен в себе, отмечает корреспондент. Но вот две недели назад, когда он встречался с президентом России Владимиром Путиным, Нетаньяху отчего-то нервничал, ёрзал на стуле. И говорил не свободно, а с бумагами в руке. На обратных сторонах листов было что-то написано «дрожащею рукою»
    Короче, напряжение нарастает ... для его безкровного снятия потребуются консолидированные, разумные шаги всех государств БВ.
    мерцание
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