Новый гегемон на Ближнем Востоке. За ниточки дёргает Путин
О хитром плане Путина, в итоге реализации которого США будут оттеснены от политики и стратегии на Ближнем Востоке, пишет мировая пресса. Всем, от Израиля до Европы, очень интересно, как поступит в ближайшем будущем в вопросе сирийского урегулирования Москва. Некоторые аналитики даже отводят Москве роль гегемона на Ближнем Востоке. Однако по плечу ли такая роль Путину? И сладит ли он с Ираном?
Главный кукловод на Ближнем Востоке, по крайней мере, в зонах сирийского конфликта, — Путин. Именно он дёргает за ниточки, считает Гил Ярон (Gil Yaron), корреспондент немецкой газеты «Die Welt» на Ближнем Востоке.
На Ближнем Востоке «всё сейчас в руках Путина», передаёт журналист из Тель-Авива.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встречах с главами государств обычно уверен в себе, отмечает корреспондент. Но вот две недели назад, когда он встречался с президентом России Владимиром Путиным, Нетаньяху отчего-то нервничал, ёрзал на стуле. И говорил не свободно, а с бумагами в руке. На обратных сторонах листов было что-то написано «дрожащею рукою», пишет Ярон. Зато Путин «спокойно улыбнулся, едва удостоив ответом замечания Нетаньяху».
«Бывший агент явно явно превзошёл бывшего элитарного солдата», — делает вывод журналист. «Доминирование» Путина отражает «политическое превосходство России», считает он. Решения Кремля, по мнению автора, имеют большое значение, которое касается и безопасности Израиля. «Влияние русских на Ближнем Востоке никогда не было таким сильным», — резюмирует корреспондент «Die Welt».
Об этом свидетельствует и недавняя эскалация конфликта между Израилем и Сирией. В субботу на минувшей неделе, напоминает автор, израильский истребитель был сбит в Сирии. Это был первый с 1982 года случай, когда израильский боевой самолёт был сбит на задании.
В ответ израильские военно-воздушные силы совершили атаки на сирийские и иранские цели в Сирии, а г-н Нетаньяху заявил на заседании кабинета министров, что Израиль готов к дальнейшим военным действиям. В свою очередь, Иран обвинил Израиль во «лжи», при помощи которой еврейское государство пытается скрыть «преступления в регионе».
Израиль в этом споре получил словесную поддержку от США. Согласно заявлению Государственного департамента США, Вашингтон «решительно поддерживает суверенное право Израиля на самооборону».
Однако и Россия кое-что заявила. Россия, продолжает корреспондент, которая в сирийской войне считается союзником Сирии и Ирана, продемонстрировала «нейтралитет». Москва призвала к сдержанности со стороны конфликтующих сторон и предупредила об «опасности эскалации» в Сирии. (Подробнее о реакции Москвы на новый конфликт читайте в материале «Израиль спасут русские?» на «Военном обозрении».)
И вот эта реакция, считает Гил Ярон, ещё раз показала, что Россия «не находится на одной стороне в конфликте» и «умело манипулирует игроками в регионе».
Далее автор переходит к анализу «манипулирования». Он напоминает, что параллельно с поддержкой Ирана и Сирии г-н Путин «много лет сотрудничает с правительством Биньямина Нетаньяху». Любопытно, что после каждого визита премьер-министра в Москву следовали «превентивные удары» Израиля по соседней стране. В Израиле некоторые даже спекулируют на этом, уверяя общественность в том, что Путин «одобряет эти особо деликатные операции». Официально Израиль это отрицает. И всё же имеются «явные признаки сотрудничества между Путиным и Нетаньяху», утверждает журналист.
Вот один из примеров. Россия развернула в Сирии ЗРК С-400. Однако эти системы не направлены против ВВС Израиля, хотя это «было бы легко».
Эксперт по России Алекс Тензер полагает в связи с этим, что как русские могли бы навредить Израилю, так и Израиль мог бы сорвать планы России. Кроме того, Москве нужен Израиль как стратегический противовес Ирану.
Далее Гил Ярон утверждает, что у России планы куда больше, нежели «победа в сирийской войне». Автор пишет, что Путин покусился не на что иное, как на превосходство США на Ближнем Востоке!
И действительно: сейчас на Ближнем Востоке — вакуум влияния. Он образовался в регионе вследствие «отступления» США при правлении Барака Обамы. И это отступление «продолжается при Дональде Трампе». Такого рода вакуум как раз и позволяет России вернуться в регион в качестве «жандарма». К тому же заодно русские усиливают своё влияние «в Ливии, в Египте и даже в Саудовской Аравии», пишет журналист.
Поддержка Путиным сирийского президента Башара Асада может быть выгодна Москве. Выгода может состоять в соглашениях о поставках оружия, нефти, взаимной торговле, а особенно в новых российских военных базах и портах. Это «большой геостратегический манёвр». Президент России хочет «обойти противоракетную оборону Европы с юго-востока и подтолкнуть США к развороту [в политике]», допускает автор материала. Поэтому сегодня Путину важны «все государства на Ближнем Востоке, в том числе и могущественный в военном отношении Израиль».
Российские военные сейчас тесно сотрудничают с иранцами, российские дипломаты помогают Ирану в Совете безопасности ООН. Однако Москва там и сям сталкивается с разнонаправленными интересами Израиля и Ирана, напоминает автор. Но в итоге Путин «позиционирует» себя между всеми игроками в регионе. По сути, он и является «вдохновителем игры на Ближнем Востоке».
Почему всё так, а не иначе? Да потому, что в долгосрочной перспективе интересы Тегерана и Москвы расходятся, полагает Ярон. Россия и Иран «конкурируют за выгодные контракты на эксплуатацию сырьевых месторождений или за восстановление Сирии». Кроме того, идеологии «радикального исламского государства» и «светской России» непримиримы, уверен журналист. После победы в Сирии над террористами Иран захочет превратить Сирию «в бастион против Израиля и суннитских режимов». Ну а Россия захочет другого: «контролировать Ближний Восток, чтобы выстроить антизападный фронт».
Наконец, в игре Путина есть и кое-что личное. «Нельзя недооценивать эмоциональную привязанность Путина к Израилю», — говорит г-н Тензер. Эксперт сообщает, что у российского президента есть квартира в Тель-Авиве. В 2005 году, говорит эксперт, Путин передал эту квартиру своей любимой учительнице, которая учила его немецкому языку. Учительница эмигрировала в Израиль ещё в 1972 году и жила в бедности. Перед смертью бездетная женщина завещала её «своему покровителю».
Впрочем, о скором переезде Путина в Тель-Авив эксперт умалчивает.
Херб Кейнон в «The Jerusalem Post» тоже пишет о зависимости исхода войны в Сирии «от русских». По его мнению, Россия «однозначно в состоянии отбросить иранский вектор со своей нынешней траектории и предотвратить тем самым тотальную войну».
В случае подобной конфронтации Россия потеряет больше всех, уверен аналитик. И её проигрыш оказался бы не разовым поражением, а большим провалом во всей войне, который привёл бы, скорее всего, к широкому столкновению между Израилем с одной стороны и Ираном, Сирией и «Хезболлой» — с другой. И это поставило бы крест на многомиллиардных инвестициях России в Сирию, отмечает автор.
Россия действует в Сирии с 2015 года с одной целью: сохранить режим Башара Асада. С тех пор Москва «потратила миллиарды рублей и пролила русскую кровь, чтобы сделать именно это: помочь Асаду восстановить контроль над страной, избавив её от сирийских повстанцев и «Исламского государства» (запрещено в РФ). И теперь Москва вроде бы стоит на пороге достижения своих целей и даже «выступает в роли короля», который и определит расклад сил после войны. А потому последнее, чего сейчас хочет Москва, — это масштабная война с участием Израиля. Такой расклад будет угрожать всему, чего Москва достигла. Москва «хочет стабилизировать Сирию прямо сейчас», уверен Кейнон.
Однако есть одна трудность. Может ли Москва помешать Ирану создавать базы в Сирии? Тут надо помнить: Иран — суверенная страна, а не «клиентское государство», находящееся под опекой Москвы. И тем не мене, Израиль считает, что русские всё же могут (если захотят) повлиять на действия Ирана в Сирии. Поэтому Израиль надеется, что Москва «сделает больше, чтобы сдержать иранцев».
Так это или нет? Действительность никогда не желала укладываться в прокрустово ложе какой-то теории и подлаживаться под гипотезы экспертов, какими бы мудрыми и опытными последние ни были.
Во-первых, никто не в состоянии спрогнозировать, как поступит Москва. Во-вторых, у Москвы на носу выборы президента — до них остался месяц с небольшим. В-третьих, обуздание сирийского союзника Ирана, о котором размышляют политики Израиля и которого они ждут от Москвы, имело бы, несомненно, свою политическую цену для Кремля. Да, существует вопрос расхождения интересов Ирана и России в регионе, но он обострится только тогда, когда в Сирии будут окончательно побеждены террористы. Сегодня ни о полной победе, ни тем паче о восстановлении разрушенной войной Сирии говорить не приходится.
Претендует ли Россия на некую гегемонию в регионе? Это ещё один вопрос, на который эксперты дают почти что прямой ответ: да, Путин главный кукловод, да, это он дёргает за все ниточки. Однако никто из экспертов не может с уверенностью сказать, за какую ниточку Путин дёрнет завтра.
Ясно лишь одно: в сирийской войне Россия стала ключевым игроком, и с её решениями будет считаться весь регион.
Главный кукловод на Ближнем Востоке, по крайней мере, в зонах сирийского конфликта, — Путин. Именно он дёргает за ниточки, считает Гил Ярон (Gil Yaron), корреспондент немецкой газеты «Die Welt» на Ближнем Востоке.
На Ближнем Востоке «всё сейчас в руках Путина», передаёт журналист из Тель-Авива.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встречах с главами государств обычно уверен в себе, отмечает корреспондент. Но вот две недели назад, когда он встречался с президентом России Владимиром Путиным, Нетаньяху отчего-то нервничал, ёрзал на стуле. И говорил не свободно, а с бумагами в руке. На обратных сторонах листов было что-то написано «дрожащею рукою», пишет Ярон. Зато Путин «спокойно улыбнулся, едва удостоив ответом замечания Нетаньяху».
«Бывший агент явно явно превзошёл бывшего элитарного солдата», — делает вывод журналист. «Доминирование» Путина отражает «политическое превосходство России», считает он. Решения Кремля, по мнению автора, имеют большое значение, которое касается и безопасности Израиля. «Влияние русских на Ближнем Востоке никогда не было таким сильным», — резюмирует корреспондент «Die Welt».
Об этом свидетельствует и недавняя эскалация конфликта между Израилем и Сирией. В субботу на минувшей неделе, напоминает автор, израильский истребитель был сбит в Сирии. Это был первый с 1982 года случай, когда израильский боевой самолёт был сбит на задании.
В ответ израильские военно-воздушные силы совершили атаки на сирийские и иранские цели в Сирии, а г-н Нетаньяху заявил на заседании кабинета министров, что Израиль готов к дальнейшим военным действиям. В свою очередь, Иран обвинил Израиль во «лжи», при помощи которой еврейское государство пытается скрыть «преступления в регионе».
Израиль в этом споре получил словесную поддержку от США. Согласно заявлению Государственного департамента США, Вашингтон «решительно поддерживает суверенное право Израиля на самооборону».
Однако и Россия кое-что заявила. Россия, продолжает корреспондент, которая в сирийской войне считается союзником Сирии и Ирана, продемонстрировала «нейтралитет». Москва призвала к сдержанности со стороны конфликтующих сторон и предупредила об «опасности эскалации» в Сирии. (Подробнее о реакции Москвы на новый конфликт читайте в материале «Израиль спасут русские?» на «Военном обозрении».)
И вот эта реакция, считает Гил Ярон, ещё раз показала, что Россия «не находится на одной стороне в конфликте» и «умело манипулирует игроками в регионе».
Далее автор переходит к анализу «манипулирования». Он напоминает, что параллельно с поддержкой Ирана и Сирии г-н Путин «много лет сотрудничает с правительством Биньямина Нетаньяху». Любопытно, что после каждого визита премьер-министра в Москву следовали «превентивные удары» Израиля по соседней стране. В Израиле некоторые даже спекулируют на этом, уверяя общественность в том, что Путин «одобряет эти особо деликатные операции». Официально Израиль это отрицает. И всё же имеются «явные признаки сотрудничества между Путиным и Нетаньяху», утверждает журналист.
Вот один из примеров. Россия развернула в Сирии ЗРК С-400. Однако эти системы не направлены против ВВС Израиля, хотя это «было бы легко».
Эксперт по России Алекс Тензер полагает в связи с этим, что как русские могли бы навредить Израилю, так и Израиль мог бы сорвать планы России. Кроме того, Москве нужен Израиль как стратегический противовес Ирану.
Далее Гил Ярон утверждает, что у России планы куда больше, нежели «победа в сирийской войне». Автор пишет, что Путин покусился не на что иное, как на превосходство США на Ближнем Востоке!
И действительно: сейчас на Ближнем Востоке — вакуум влияния. Он образовался в регионе вследствие «отступления» США при правлении Барака Обамы. И это отступление «продолжается при Дональде Трампе». Такого рода вакуум как раз и позволяет России вернуться в регион в качестве «жандарма». К тому же заодно русские усиливают своё влияние «в Ливии, в Египте и даже в Саудовской Аравии», пишет журналист.
Поддержка Путиным сирийского президента Башара Асада может быть выгодна Москве. Выгода может состоять в соглашениях о поставках оружия, нефти, взаимной торговле, а особенно в новых российских военных базах и портах. Это «большой геостратегический манёвр». Президент России хочет «обойти противоракетную оборону Европы с юго-востока и подтолкнуть США к развороту [в политике]», допускает автор материала. Поэтому сегодня Путину важны «все государства на Ближнем Востоке, в том числе и могущественный в военном отношении Израиль».
Российские военные сейчас тесно сотрудничают с иранцами, российские дипломаты помогают Ирану в Совете безопасности ООН. Однако Москва там и сям сталкивается с разнонаправленными интересами Израиля и Ирана, напоминает автор. Но в итоге Путин «позиционирует» себя между всеми игроками в регионе. По сути, он и является «вдохновителем игры на Ближнем Востоке».
Почему всё так, а не иначе? Да потому, что в долгосрочной перспективе интересы Тегерана и Москвы расходятся, полагает Ярон. Россия и Иран «конкурируют за выгодные контракты на эксплуатацию сырьевых месторождений или за восстановление Сирии». Кроме того, идеологии «радикального исламского государства» и «светской России» непримиримы, уверен журналист. После победы в Сирии над террористами Иран захочет превратить Сирию «в бастион против Израиля и суннитских режимов». Ну а Россия захочет другого: «контролировать Ближний Восток, чтобы выстроить антизападный фронт».
Наконец, в игре Путина есть и кое-что личное. «Нельзя недооценивать эмоциональную привязанность Путина к Израилю», — говорит г-н Тензер. Эксперт сообщает, что у российского президента есть квартира в Тель-Авиве. В 2005 году, говорит эксперт, Путин передал эту квартиру своей любимой учительнице, которая учила его немецкому языку. Учительница эмигрировала в Израиль ещё в 1972 году и жила в бедности. Перед смертью бездетная женщина завещала её «своему покровителю».
Впрочем, о скором переезде Путина в Тель-Авив эксперт умалчивает.
Херб Кейнон в «The Jerusalem Post» тоже пишет о зависимости исхода войны в Сирии «от русских». По его мнению, Россия «однозначно в состоянии отбросить иранский вектор со своей нынешней траектории и предотвратить тем самым тотальную войну».
В случае подобной конфронтации Россия потеряет больше всех, уверен аналитик. И её проигрыш оказался бы не разовым поражением, а большим провалом во всей войне, который привёл бы, скорее всего, к широкому столкновению между Израилем с одной стороны и Ираном, Сирией и «Хезболлой» — с другой. И это поставило бы крест на многомиллиардных инвестициях России в Сирию, отмечает автор.
Россия действует в Сирии с 2015 года с одной целью: сохранить режим Башара Асада. С тех пор Москва «потратила миллиарды рублей и пролила русскую кровь, чтобы сделать именно это: помочь Асаду восстановить контроль над страной, избавив её от сирийских повстанцев и «Исламского государства» (запрещено в РФ). И теперь Москва вроде бы стоит на пороге достижения своих целей и даже «выступает в роли короля», который и определит расклад сил после войны. А потому последнее, чего сейчас хочет Москва, — это масштабная война с участием Израиля. Такой расклад будет угрожать всему, чего Москва достигла. Москва «хочет стабилизировать Сирию прямо сейчас», уверен Кейнон.
Однако есть одна трудность. Может ли Москва помешать Ирану создавать базы в Сирии? Тут надо помнить: Иран — суверенная страна, а не «клиентское государство», находящееся под опекой Москвы. И тем не мене, Израиль считает, что русские всё же могут (если захотят) повлиять на действия Ирана в Сирии. Поэтому Израиль надеется, что Москва «сделает больше, чтобы сдержать иранцев».
* * *
Так это или нет? Действительность никогда не желала укладываться в прокрустово ложе какой-то теории и подлаживаться под гипотезы экспертов, какими бы мудрыми и опытными последние ни были.
Во-первых, никто не в состоянии спрогнозировать, как поступит Москва. Во-вторых, у Москвы на носу выборы президента — до них остался месяц с небольшим. В-третьих, обуздание сирийского союзника Ирана, о котором размышляют политики Израиля и которого они ждут от Москвы, имело бы, несомненно, свою политическую цену для Кремля. Да, существует вопрос расхождения интересов Ирана и России в регионе, но он обострится только тогда, когда в Сирии будут окончательно побеждены террористы. Сегодня ни о полной победе, ни тем паче о восстановлении разрушенной войной Сирии говорить не приходится.
Претендует ли Россия на некую гегемонию в регионе? Это ещё один вопрос, на который эксперты дают почти что прямой ответ: да, Путин главный кукловод, да, это он дёргает за все ниточки. Однако никто из экспертов не может с уверенностью сказать, за какую ниточку Путин дёрнет завтра.
Ясно лишь одно: в сирийской войне Россия стала ключевым игроком, и с её решениями будет считаться весь регион.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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