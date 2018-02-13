Грузинский снайпер: к расстрелу на майдане причастны нынешние депутаты Рады

Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой: из карабина "Сайга", его отец: из карабина СКС,

Нынешний глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский и депутат ВРУ Владимир Парасюк лично принимали участие в убийстве людей в ходе киевского майдана в феврале 2014 года, передает РИА Новости заявление грузинского снайпера Александра Ревазишвили.рассказал Ревазишвили адвокату. С этими показаниями он готов выступить в украинском суде.Корреспондент агентства пообщался в Тбилиси с грузинскими снайперами, которые, по их словам, непосредственно принимали участие в трагических событиях на майдане. По их словам, оружие и приказ открыть огонь они также получали от Пашинского.Как сообщил бывший грузинский военнослужащий Коба Нергадзе, на Украину его и других снайперов «пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, который сейчас возглавляет "Грузинский легион", воюющий в Донбассе на стороне Киева». Мамулашвили поставил задачу «срочно выезжать на Украину для помощи протестующим».По словам бывшего военного, на его группу «было выделено 10 тысяч долларов, еще 50 тысяч обещали после возвращения из командировки».Ранее итальянский телеканал выпустил в эфир документальный фильм, в котором журналисты поговорили с Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. Эти люди утверждают, что в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По словам одного из них, в момент обострения противостояний грузинскому отряду приказали открыть огонь одновременно по бойцам «Беркута» и по протестующим, однако грузинский отряд якобы воспринял приказ как провокацию и не стал открывать огонь.