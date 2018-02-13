12:06 13 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Грузинский снайпер: к расстрелу на майдане причастны нынешние депутаты Рады

Нынешний глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский и депутат ВРУ Владимир Парасюк лично принимали участие в убийстве людей в ходе киевского майдана в феврале 2014 года, передает РИА Новости заявление грузинского снайпера Александра Ревазишвили.



Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой: из карабина "Сайга", его отец: из карабина СКС,
рассказал Ревазишвили адвокату. С этими показаниями он готов выступить в украинском суде.


Корреспондент агентства пообщался в Тбилиси с грузинскими снайперами, которые, по их словам, непосредственно принимали участие в трагических событиях на майдане. По их словам, оружие и приказ открыть огонь они также получали от Пашинского.

Как сообщил бывший грузинский военнослужащий Коба Нергадзе, на Украину его и других снайперов «пригласил советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили, который сейчас возглавляет "Грузинский легион", воюющий в Донбассе на стороне Киева». Мамулашвили поставил задачу «срочно выезжать на Украину для помощи протестующим».

По словам бывшего военного, на его группу «было выделено 10 тысяч долларов, еще 50 тысяч обещали после возвращения из командировки».

Ранее итальянский телеканал выпустил в эфир документальный фильм, в котором журналисты поговорили с Нергадзе, Ревазишвили и Залоги Кварацхелия. Эти люди утверждают, что в 2014 году их в качестве снайперов направил в Киев экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По словам одного из них, в момент обострения противостояний грузинскому отряду приказали открыть огонь одновременно по бойцам «Беркута» и по протестующим, однако грузинский отряд якобы воспринял приказ как провокацию и не стал открывать огонь.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 09:56
    А в этом никто и не сомневается.Кто и за что расстрелял майданутых на майдане это и д.ураку понятно,а за что детей,женщин стариков на Донбассе, вот за это,каждая фашистская морда должна ответить!
    Чёрный
    1. Chertt Сегодня, 10:00
      По словам бывшего военного, на его группу «было выделено 10 тысяч долларов, еще 50 тысяч обещали после возвращения из командировки».
      Как дешево, можно купить команду, согласных на все подо*нков
      Chertt
      1. Чёрный Сегодня, 10:05
        В преступном перевороте вместо "революции гидности" уже не сомневаются даже самые самые майдунистые. Токо не все еще нашли в себе силы это признать открыто.
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:24
          Слава hi
          Цитата: Чёрный
          Токо не все еще нашли в себе силы это признать открыто.

          И не признают , ибо это их самих дерьмом обляпает .
          bouncyhunter
          1. Чёрный Сегодня, 10:25
            Цитата: bouncyhunter
            И не признают , ибо это их самих дерьмом обляпает .

            дерьмо дерьмом не обляпаешь laughing
            Чёрный
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:26
              Цитата: Чёрный
              дерьмо дерьмом не обляпаешь

              Это факт , но они себя таковым не считают . А зря ... yes
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:35
                Доброе утро Паша! hi сколько ещё интересного предстоит всем узнать , что то мне подсказывает , ничего скрыть не удастся и это только первые прокаты.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:37
                  Взаимно , Витя ! hi Дай-то Бог чтобы так и было . Я почему-то тоже считаю , что как запахнет жареным - скакуасы сдадут всех и вся .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 10:39
                    Мы же их натуру знаем , стоит одного прищемить... будет суд.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 10:42
                      Цитата: cniza
                      будет суд

                      До которого доживут не все виновные . yes
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 10:48
                        Ну да , грызня будет не по дески , да и "ускорителей" приговора много.
                        cniza
                2. bouncyhunter Сегодня, 10:54
                  Цитата: cniza
                  Ну да , грызня будет не по дески , да и "ускорителей" приговора много.

                  Да многим попросту заткнут глотку , чтобы лишнего не наболтали .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 11:02
                    Угу , путем усечения самой верхней конечности.
                    cniza
      2. Гигант мысли Сегодня, 10:06
        Вот и получается, что основные преступники Майдана. находятся у власти на Украине, и отсюда вывод, вся нынешняя украинская власть преступная и должна быть судима, а Запад со своими двойными стандартами выставляет хохлобандеровцев розовыми и пушистыми.
        Гигант мысли
        1. oldseaman1957 Сегодня, 10:22
          Цитата: Гигант мысли
          ...а Запад со своими двойными стандартами выставляет хохлобандеровцев розовыми и пушистыми...
          - Так медленно меняется калейдоскоп жизни: когда же придут все хорошие и перефигачат всех плохих...
          oldseaman1957
        2. Лелёк Сегодня, 11:58
          Цитата: Гигант мысли
          вся нынешняя украинская власть преступная и должна быть судима

          hi
          К сожалению так считаем только мы, а половина остального мира за эти мерзости киевской хунты "накладывает" санкции на нас - на Россию, называя эту подлость геополитикой.
          Лелёк
      3. dorz Сегодня, 10:15
        После драки кулаками не машут, нужно что-то делать сегодня. На восток Украины прибыли иностранные инструкторы. Они должны обучить киевских силовиков зачистке населенных пунктов.
        dorz
      4. AlexVas44 Сегодня, 10:42
        Цитата: Chertt
        Как дешево, можно купить команду, согласных на все подо*нков

        - на его группу «было выделено 10 тысяч долларов,

        - еще 50 тысяч обещали после возвращения
        AlexVas44
      5. aud13 Сегодня, 11:32
        Я думаю что выделил то больше, просто по "дороге" большую часть украли...
        aud13
    2. volodya Сегодня, 10:04
      Мы это знаем,а хохлы всё-равно неповерят!
      volodya
      1. СКАД Сегодня, 10:28
        К сожалению это не анекдот .Значительная часть нас,тупых хохлобандеровцев,так и рассуждают. И прости господи-люди которым далеко за 60-70.
        СКАД
        1. Chertt Сегодня, 10:59
          Цитата: СКАД
          Значительная часть нас,,так и рассуждают

          hi Переживем, Бывало и хуже
          Chertt
    3. влад66 Сегодня, 10:28
      рассказал Ревазишвили адвокату. С этими показаниями он готов выступить в украинском суде.

      И потом пополнит небесную тысячу прямо в зале суда. yes
      влад66
      1. cniza Сегодня, 10:37
        Думаю , сначала он все расскажет на камеру , а потом уже его пустят в суд.
        cniza
    4. Отец солдата Сегодня, 10:34
      Кто бы сомневался, после того как зачистили все поле боя и уничтожили улики. Власть которая заинтересована в объективном расследовании так не поступает, на лицо ситуация когда "рыльце в пушку".
      Отец солдата
    5. Чичиков Сегодня, 10:46
      Цитата: Чёрный
      А в этом никто и не сомневается.
      Вот они! Кстати, за какие такие заслуги Пашинский, с внешним видом последнего лоха на селе, награжден именным оружием - пистолет «Glock 17» (28 марта 2014), пистолет-пулемёт «Форт-224» (14 октября 2014).
      Чичиков
    6. Spartanez300 Сегодня, 11:26
      Судя по всему нынешняя власть в Укропии была в курсе всего этого мало того сами этот расстрел учинили , и потому к этим упырям нет никаких претензий . Будут прикрываться тем что это якобы был заказ Кремля , а на их депутатов наговаривают .
      Spartanez300
  2. Teberii Сегодня, 09:58
    Правда всплывает, жаль что поздно,либо опять кому- то нужна очередная буза.
    Teberii
    1. Vita VKO Сегодня, 10:17
      Цитата: Teberii
      жаль что поздно,

      У военных преступлений нет срока давности. Посмотрите динамику деградации украинского режима за последние 4 года. Улучшений нет ни в одной сфере. Поэтому не трудно спрогнозировать развитие ситуации в ближайшие 1-2 года. Сомневаюсь, что США и Европа захотят себя дискредитировать укрывая военных преступников, не смотря на всю их русофобию.
      Vita VKO
      1. БАРХАН Сегодня, 11:16
        Цитата: Vita VKO
        Сомневаюсь, что США и Европа захотят себя дискредитировать укрывая военных преступников, не смотря на всю их русофобию

        Зачем укрывать?Вообще то план гнать их на восток и втянуть Россию в войну.Накал неприязни поднят,население прозомбировано,войско собрано...земля подсохнет и вперёд.
        Так ,что это в любом случае и при любом раскладе надолго.Нет ничего хуже гражданской войны.И нормальной жизни шумерам не видать ближайшие лет 30...
        БАРХАН
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:01
    В этом могут сомневаться только те, кто это организовывал. Ибо преступники есть, и должны предстать перед судом. Отпираться будут до последнего. По принципу, "Дорогой, ты все неправильно понял..."! laughing
    Горный стрелок
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 10:02
    А в том, что расстрелы людей на майдане дело рук хунты никто и не сомневался.
    Дойдет ли дело до суда? Может и дойдет, но не факт что обе стороны будут присутствовать. 100% кто-то не доживет....
    КОТ БАЮН
  5. Адьютант Сегодня, 10:05
    "Народные"
    "Избранники"
    Так сказать
    Адьютант
  6. parusnik Сегодня, 10:11
    С этими показаниями он готов выступить в украинском суде.
    ..Кто ж ему даст...выступить..Он и до суда не дойдет...Трамвай переедет.."Верите - раз! Голова - прочь! Правая нога - хрусть, пополам! Левая - хрусть, пополам! Вот до чего эти трамваи доводят!"
    parusnik
  7. КВУ-НСвД Сегодня, 10:12
    Грузинские наёмники сливают бывших заказчиков отрабатывая под нового Ничего личного , просто бизнес...Хотя за такое положена скоропостижная кончина в расцвете сил.. Или не боятся , или куш хорош , или предложение , от которых не отказываются....
    КВУ-НСвД
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:14
    к расстрелу на майдане причастны нынешние депутаты Рады
    Вот удивил. Там (в Раде) таких причастных выше крыши. Кто к расстрелу на майдане, кто к Одесским событиям, кто к Донбассу... Преступная власть, преступные "законотворцы".
    rotmistr60
  9. askort154 Сегодня, 10:19
    Про Баку, про Вильнус, про Киев всё знают в ЦРУ.
    Из КГБ Запад сделал "монстра", а ЦРУ такая же структура - "распространитель демократии"
    живёт и процветает.
    askort154
  10. Victor_B Сегодня, 10:41
    Ну и зачем таких свидетелей живыми выпустили?
    Исключительно из-за бардака?
    Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой: из карабина "Сайга", его отец: из карабина СКС,

    А вот эти гаврики (если так и было) должны получить "несчастные случаи".
    Victor_B
  11. taiga2018 Сегодня, 10:47
    вот "удивил так удивил..."но это ничего не изменит,по крайней в ближайшей перспективе,вот если бы он заявил,что к этому причастны российские спецслужбы,а ещё лучше если бы сказал,что Путин стрелял из автомата,а Шойгу из карабина,то тут же сбежались бы всякие гааги,страсбурги,брюссели и СБ ООН...
    taiga2018
  12. Дормидонт Сегодня, 10:51
    О, сколько им открытий чудных готовит свидомизма дух...
    Дормидонт
  13. a.s.zzz888 Сегодня, 11:13
    рассказал Ревазишвили адвокату. С этими показаниями он готов выступить в украинском суде.
    Оформить это надо юридически, закрепиться доказательствами и спрятать его до суда.
    a.s.zzz888
Картина дня