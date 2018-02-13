12:08 13 февраля

«Старичок» С-200 очень удивил израильтян

Итак, израильские ВВС, впервые с 1982 года, потеряли боевой самолет. Как признали в Минобороны, истребитель-бомбардировщик F-16 был сбит сирийской ракетой ПВО комплекса С-200. Дальность действия такого комплекса составляем не менее 200 км, поэтому части ракет падали даже в центральных районах Израиля.

Израиль, правда, решил сразу же ответить на этот "дерзкий выпад сирийцев". Через пару часов после уничтожения своего самолета, ВВС ЦАХАЛа нанесли групповой удар по сирийским объектам противовоздушной обороны. По заявлению Минобороны страны, в результате авианалета в той или иной степени было ведено из строя до 50% всей ПВО Сирии.

При этом, израильское командование предупредило, что продолжить атаковать территорию Сирии, если Дамаск и дальше будет позволять иранцам размещать у себя различные системы вооружения и живую силу.




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Комментарии 11

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  1. Теренин Сегодня, 10:32
    «Старичок» С-200 очень удивил израильтян, всё новое удивляет, а потом привычная констатация фактов yes
    Теренин
  2. Вас Влад Сегодня, 10:33
    Сейчас опять такое начнётся!!!
    Вас Влад
  3. Egorovich Сегодня, 10:33
    А поклеванный птичками(С-200) Фе-35 почему "избранные" не засчитали!? Стыдно им стало, что "Старичок" их так уделал.
    Egorovich
    1. karish Сегодня, 11:06
      Цитата: Egorovich
      А поклеванный птичками(С-200) Фе-35 почему "избранные" не засчитали!? Стыдно им стало, что "Старичок" их так уделал.

      а был ф 35 ?
      с 200 - по круче чем ПЗРК будет?
      Нам точно есть чему стыдиться wink
      karish
  4. Romka47 Сегодня, 10:58
    Ну почему ООН молчит, это же прямой акт агрессии!
    Romka47
    1. NEOZ Сегодня, 11:41
      кто? что? в ООН должен сделать? - или это был риторический вопрос?
      NEOZ
      1. Romka47 Сегодня, 11:46
        Вы меня правильно поняли.
        Romka47
  5. Чичиков Сегодня, 11:00
    Посмотришь на карту занятую всяким отребьем и понимаешь, что слишком часто заявляют о полном разгроме бандформирований! Бросаются из одной провинции в иную... Добить всех "умеренных" во внутренних провинциях и пусть тот-же Иран "восстановить" ПВО в провинциях граничащих с Израилем. Не все коту масленица, пора и по мордам давать!
    Чичиков
  6. Влад Морозов Сегодня, 11:36
    Израильтяне лгут! Старичок не осталяет шансов по определению! Он расносит цели в клочья! Поэтому фейк с самого начала.
    Влад Морозов
  7. Монархист Сегодня, 11:39
    "Старичка"С200 очень удивил..."ничего удивительного: " старый конь борозду не испортит".
    Кстати знаете происхождение этого выражение? Крестьянский труд был тяжел и умный хозяин не спешил молодого коня впрягать в плуг
    Монархист
  8. FalconD Сегодня, 11:47
    В 83-м году С-200 в Сирии уже сбивали изрильские БПЛА...думаю, что "удивление" израильтян - это эмоционально окрашенное выражение автора статьи..., т.к. удивляться по определению нечему...Ракета "старушка" вальнула "старичка" самолет... Вот когда сирийцы Ф-35 уложат, то тогда действительно не только израильтяне, а все поймут суть русской поговорки "и на старуху бывает проруха"!!!

    Как 117-й "невидимку" в Югославии в своё время "не заметили"...
    FalconD
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