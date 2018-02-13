«Старичок» С-200 очень удивил израильтян

Итак, израильские ВВС, впервые с 1982 года, потеряли боевой самолет. Как признали в Минобороны, истребитель-бомбардировщик F-16 был сбит сирийской ракетой ПВО комплекса С-200. Дальность действия такого комплекса составляем не менее 200 км, поэтому части ракет падали даже в центральных районах Израиля.



Израиль, правда, решил сразу же ответить на этот "дерзкий выпад сирийцев". Через пару часов после уничтожения своего самолета, ВВС ЦАХАЛа нанесли групповой удар по сирийским объектам противовоздушной обороны. По заявлению Минобороны страны, в результате авианалета в той или иной степени было ведено из строя до 50% всей ПВО Сирии.



При этом, израильское командование предупредило, что продолжить атаковать территорию Сирии, если Дамаск и дальше будет позволять иранцам размещать у себя различные системы вооружения и живую силу.











