Олимпийский ответ России

Раскрученный МОК допинговый скандал вокруг России Владимир Путин, лицо более чем осведомлённое, назвал спецоперацией, «срежиссированной» западными нашими «коллегами», но какова тогда может быть цель её режиссёров? Почему после дисквалификации Олимпийского комитета России не отстранили полностью всех российских спортсменов от Олимпиады в Южной Корее? Кстати, на этом настаивали ВАДА, ряд спортивных инквизиторов и фейковых мировых СМИ, которые до сих пор твердят, что «России не должно было быть на этой Олимпиаде»?



В этом случае России ничего не оставалось, как проводить альтернативные Игры Доброй воли в Сочи, причём она могла сделать это одновременно с Олимпиадой в Ю. Корее, пригласив на неё всех недовольных, и такие бы непременно нашлись, не важно, сколько.



Этот ответ напрашивался и проговаривался в России на высоких уровнях. Это был бы явный раскол международного спортивного движения, причём по вине МОК, и с непредсказуемыми последствиями для того же МОК: Игры в Ю.Корее и в Сочи всё равно бы сравнивали.





Поэтому МОК, вернее, его режиссёры, допустили к Олимпиаде «чистых» спортсменов из России, это вынужденная мера, но пригласили на унизительных условиях: без флага, гимна, под надзором допинговых держиморд, провоцируя Россию на бойкот Олимпиады. Хотя, заметим, они оскорбляют этим садизмом и сам МОК, после чего его репутацию можно уничтожить после Игр под флагом оправдавшего Россию Арбитражного спортивного суда (CAS).



Вообще, CAS подставил МОК и его режиссёров под страшный удар России: теперь Москва может обвинить МОК и весь Запад в большой лжи по поводу якобы «независимого суда», «чистоты спорта», пресловутой «презумпции невиновности» и коррупции, ввиду очевидной политической предвзятости даже в спорте. Но после завершения Олимпиады, и главную скрипку в этом должен сыграть не Владимир Путин, а российские СМИ и рунет.



Садистскими унижениями режиссёры МОК очень хотели спровоцировать Россию на бойкот Олимпиады, и такие голоса были слышны в России, даже на ведущих российских каналах Никиты Исаевы кричали в слепой ярости и спешили попасть в этот капкан. После объявления бойкота любое решение суда CAS не имело бы сегодняшнего значения, и вообще, обращение в суд становилось бессмысленным. Но взять Россию «на слабо» режиссёрам МОК за счёт наших сверхпатриотов не удалось.



Бойкот Олимпиады превратил бы всё просто в скандал с весьма невыгодными последствиями для России. Олимпиада в Южной Корее прошла бы без России и без сучка и задоринки для МОК и ВАДА. Совсем другой оборот получается при участии России в Олимпиаде даже без флага и гимна: против МОК начинает складываться фронда уже на Олимпиаде! Россию зрители приветствуют больше, чем многие другие страны! Таким образом, приехав на Олимпиаду, Россия создала себе возможности для серьёзной контригры против МОК. Вся эта ситуация легко просчитывалась, поэтому сразу же и Путин, и большинство думающих политиков, включая даже Геннадия Зюганова, сказали, что нужно ехать на Олимпиаду, а слово «бойкот» вообще не употреблять.



Бойкот Олимпиады мог иметь ещё одно крайне негативное последствие, которое имели ввиду моковские наши оскорбители: он мог привести к расколу изнутри российского спорта. Кто из спортсменов поехал бы на Олимпиаду, их приветствовали бы и обласкивали как диссидентов, выбравших «чистый спорт», как обласкивают сегодня «придурка Родченкова». Неважно, сколько было бы таких спортсменов, всё равно это был бы раскол нашего спортивного движения, в который МОК и Запад вцепились бы всеми своими силами и возможностями.



Но Россия поехала на Олимпиаду, хотя и оскорблённая, но не признавшая выдвинутых обвинений, поэтому всё равно гордая, а унизители поэтому же сами оказались в тяжёлом положении лицемеров, гонителей, садистов. Поэтому уже складывается спортивная фронда против МОК, ВАДА и всего спортивного Запада с его допинговыми «терапевтическими исключениями».



Многие ведь наши спортсмены не верили до последнего момента, что их, совершенно «чистых», не допустят, готовили лыжи и коньки, а теперь всё поняли, наконец. Те наши спортсмены, которые всё равно хотели выступать на Олимпиаде, и которых допустили, выступят, и почувствуют не теоретически, а практически на себе всю «чистоту» МОК и ВАДА. Получается, что режиссёры МОК сами сплотили всех российских спортсменов против себя, и это очень важно.



Сейчас для России не важно, как закончатся Игры в Южной Корее, не важен медальный зачёт — в таких условиях главное участие. Большее значение приобретают Игры для не допущенных на Олимпиаду спортсменов, которые будут проведены в России после Олимпиады, на которые планируется пригласить иностранных спортсменов. Решение об этом уже принято, Владимир Путин на камеру дал поручение правительству об их подготовке. Наверное, эти Игры пройдут в Сочи, и они, по факту, всё равно станут альтернативными Олимпиаде.



Как только завершатся Игры в Ю.Корее, начнётся контригра России. Понятно, что официальное заявление об Играх в России будет сделано Москвой после Олимпиады: месть лучше получается в холодном виде, на холодную голову. И чтобы не давать поводов для провокаций режиссёрам МОК на идущей Олимпиаде, кстати, их вероятность, с объявлением Россией о проведении своих Игр, уменьшается. Какой может быть эта контригра?



Учитывая, что МОК пытается расколоть российский спорт, нужно делать ставку на решительный раскол МОК, то есть делать альтернативные Игры как можно более представительными, действовать бескомпромиссно, понимая, что олимпийская война с режиссёрами МОК всё равно продолжится. Однако, вести эту войну нужно, как и МОК, без формального её объявления, токмо ради чистоты и развития международного спорта



Чтобы больше было международных соревнований, хороших и разных, также раз в четыре года, на это патентов ни у кого нет. Какие-то партнёры у России обязательно найдутся, можно рассчитывать на Китай, Иран, Индию, многие страны Латинской Америки, в общем, на все страны БРИКС, ШОС и ОДКБ.



При таком ответе просматриваются два варианта развития событий. 1.Раскол международного спорта и утверждение двух альтернативных спортивных международных структур. При этом Россия и другие страны могут одновременно входить в разные международные структуры, то есть Россия может сохранять членство даже в недружественном МОК, но при этом всегда имея возможность уйти на альтернативную площадку, как и другие недовольные МОК страны. Это создаст сильные предпосылки для реформирования МОК. Аналогично, в мире создаются сейчас параллельные западным финансовые структуры, причём западные страны участвуют в обеих структурах, кроме, кажется, США.



2.Реформа МОК и ВАДА с полной сменой нынешнего руководства за грязную игру с допингом, «терапевтические исключения» и политическую коррупцию.



Вот такая просматривается наша олимпийская контригра, иначе через четыре года всё повторится с начала. В нынешней ситуации Россия должна идти на раскол МОК, но, заметим, не мы его начали…

Автор: Виктор Каменев



