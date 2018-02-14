12:10 14 февраля

Олимпийский ответ России

Раскрученный МОК допинговый скандал вокруг России Владимир Путин, лицо более чем осведомлённое, назвал спецоперацией, «срежиссированной» западными нашими «коллегами», но какова тогда может быть цель её режиссёров? Почему после дисквалификации Олимпийского комитета России не отстранили полностью всех российских спортсменов от Олимпиады в Южной Корее? Кстати, на этом настаивали ВАДА, ряд спортивных инквизиторов и фейковых мировых СМИ, которые до сих пор твердят, что «России не должно было быть на этой Олимпиаде»?

В этом случае России ничего не оставалось, как проводить альтернативные Игры Доброй воли в Сочи, причём она могла сделать это одновременно с Олимпиадой в Ю. Корее, пригласив на неё всех недовольных, и такие бы непременно нашлись, не важно, сколько.

Этот ответ напрашивался и проговаривался в России на высоких уровнях. Это был бы явный раскол международного спортивного движения, причём по вине МОК, и с непредсказуемыми последствиями для того же МОК: Игры в Ю.Корее и в Сочи всё равно бы сравнивали.


Поэтому МОК, вернее, его режиссёры, допустили к Олимпиаде «чистых» спортсменов из России, это вынужденная мера, но пригласили на унизительных условиях: без флага, гимна, под надзором допинговых держиморд, провоцируя Россию на бойкот Олимпиады. Хотя, заметим, они оскорбляют этим садизмом и сам МОК, после чего его репутацию можно уничтожить после Игр под флагом оправдавшего Россию Арбитражного спортивного суда (CAS).

Вообще, CAS подставил МОК и его режиссёров под страшный удар России: теперь Москва может обвинить МОК и весь Запад в большой лжи по поводу якобы «независимого суда», «чистоты спорта», пресловутой «презумпции невиновности» и коррупции, ввиду очевидной политической предвзятости даже в спорте. Но после завершения Олимпиады, и главную скрипку в этом должен сыграть не Владимир Путин, а российские СМИ и рунет.

Садистскими унижениями режиссёры МОК очень хотели спровоцировать Россию на бойкот Олимпиады, и такие голоса были слышны в России, даже на ведущих российских каналах Никиты Исаевы кричали в слепой ярости и спешили попасть в этот капкан. После объявления бойкота любое решение суда CAS не имело бы сегодняшнего значения, и вообще, обращение в суд становилось бессмысленным. Но взять Россию «на слабо» режиссёрам МОК за счёт наших сверхпатриотов не удалось.

Бойкот Олимпиады превратил бы всё просто в скандал с весьма невыгодными последствиями для России. Олимпиада в Южной Корее прошла бы без России и без сучка и задоринки для МОК и ВАДА. Совсем другой оборот получается при участии России в Олимпиаде даже без флага и гимна: против МОК начинает складываться фронда уже на Олимпиаде! Россию зрители приветствуют больше, чем многие другие страны! Таким образом, приехав на Олимпиаду, Россия создала себе возможности для серьёзной контригры против МОК. Вся эта ситуация легко просчитывалась, поэтому сразу же и Путин, и большинство думающих политиков, включая даже Геннадия Зюганова, сказали, что нужно ехать на Олимпиаду, а слово «бойкот» вообще не употреблять.

Бойкот Олимпиады мог иметь ещё одно крайне негативное последствие, которое имели ввиду моковские наши оскорбители: он мог привести к расколу изнутри российского спорта. Кто из спортсменов поехал бы на Олимпиаду, их приветствовали бы и обласкивали как диссидентов, выбравших «чистый спорт», как обласкивают сегодня «придурка Родченкова». Неважно, сколько было бы таких спортсменов, всё равно это был бы раскол нашего спортивного движения, в который МОК и Запад вцепились бы всеми своими силами и возможностями.

Но Россия поехала на Олимпиаду, хотя и оскорблённая, но не признавшая выдвинутых обвинений, поэтому всё равно гордая, а унизители поэтому же сами оказались в тяжёлом положении лицемеров, гонителей, садистов. Поэтому уже складывается спортивная фронда против МОК, ВАДА и всего спортивного Запада с его допинговыми «терапевтическими исключениями».

Многие ведь наши спортсмены не верили до последнего момента, что их, совершенно «чистых», не допустят, готовили лыжи и коньки, а теперь всё поняли, наконец. Те наши спортсмены, которые всё равно хотели выступать на Олимпиаде, и которых допустили, выступят, и почувствуют не теоретически, а практически на себе всю «чистоту» МОК и ВАДА. Получается, что режиссёры МОК сами сплотили всех российских спортсменов против себя, и это очень важно.

Сейчас для России не важно, как закончатся Игры в Южной Корее, не важен медальный зачёт — в таких условиях главное участие. Большее значение приобретают Игры для не допущенных на Олимпиаду спортсменов, которые будут проведены в России после Олимпиады, на которые планируется пригласить иностранных спортсменов. Решение об этом уже принято, Владимир Путин на камеру дал поручение правительству об их подготовке. Наверное, эти Игры пройдут в Сочи, и они, по факту, всё равно станут альтернативными Олимпиаде.

Как только завершатся Игры в Ю.Корее, начнётся контригра России. Понятно, что официальное заявление об Играх в России будет сделано Москвой после Олимпиады: месть лучше получается в холодном виде, на холодную голову. И чтобы не давать поводов для провокаций режиссёрам МОК на идущей Олимпиаде, кстати, их вероятность, с объявлением Россией о проведении своих Игр, уменьшается. Какой может быть эта контригра?

Учитывая, что МОК пытается расколоть российский спорт, нужно делать ставку на решительный раскол МОК, то есть делать альтернативные Игры как можно более представительными, действовать бескомпромиссно, понимая, что олимпийская война с режиссёрами МОК всё равно продолжится. Однако, вести эту войну нужно, как и МОК, без формального её объявления, токмо ради чистоты и развития международного спорта

Чтобы больше было международных соревнований, хороших и разных, также раз в четыре года, на это патентов ни у кого нет. Какие-то партнёры у России обязательно найдутся, можно рассчитывать на Китай, Иран, Индию, многие страны Латинской Америки, в общем, на все страны БРИКС, ШОС и ОДКБ.

При таком ответе просматриваются два варианта развития событий. 1.Раскол международного спорта и утверждение двух альтернативных спортивных международных структур. При этом Россия и другие страны могут одновременно входить в разные международные структуры, то есть Россия может сохранять членство даже в недружественном МОК, но при этом всегда имея возможность уйти на альтернативную площадку, как и другие недовольные МОК страны. Это создаст сильные предпосылки для реформирования МОК. Аналогично, в мире создаются сейчас параллельные западным финансовые структуры, причём западные страны участвуют в обеих структурах, кроме, кажется, США.

2.Реформа МОК и ВАДА с полной сменой нынешнего руководства за грязную игру с допингом, «терапевтические исключения» и политическую коррупцию.

Вот такая просматривается наша олимпийская контригра, иначе через четыре года всё повторится с начала. В нынешней ситуации Россия должна идти на раскол МОК, но, заметим, не мы его начали…
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 38

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  1. BecmepH Сегодня, 06:12
    Очень жалко и обидно, но это всё иллюзии. Никому не будем отвечать. Мы уже прогнулись и на этом "фронте". Ждём, что ещё запад придумает против . А мы дальше будем "стойко переносить тяготы и лишения..."
    BecmepH
    1. Vard Сегодня, 06:46
      Мы да... Но вот против например Норвегов уже формируется фронт... И начало положил именно скандал с допингом в России... Думается почистят агеевы конюшни мирового спорта...
      Vard
      1. 210окв Сегодня, 08:14
        Ну да,если только кто то будет говорить.Тех и вычистят..
        Цитата: Vard
        Мы да... Но вот против например Норвегов уже формируется фронт... И начало положил именно скандал с допингом в России... Думается почистят агеевы конюшни мирового спорта...
        210окв
        1. Stas157 Сегодня, 08:35
          Вся статья о том, дескать давайте стиснув зубы выдерживать нападки и оскорбления, ибо в противном случае нам будет ещё хуже! А так, хоть МОК будет чувствовать себя не удобно!
          Да с чего вы взяли, Виктор Каменев, что МОКу некомфортно нынешнее положение униженной России? Ведь именно этого МОК и добивался. И в чем была бы трагедия, если бы Россия обесценила Олимпийские Игры своим отсутствием? Это уже легко проделывали и СССР и США... И ничего! СССР всегда был впереди планеты всей!
          Трагедия страну униженной видеть, и ничего трагичного в случае байкота недо Олимпиады, возглавляемой МОКом не произошло бы.
          Stas157
          1. АнпеЛ Сегодня, 08:47
            Предлагаю переименовать Олимпийские Игры (ОИ) в ПИмдофзкии Дермактарические АнтиРусские Командные Игры (аббревиатура наверное усматривается соответствующая). В таком случае все становится на свои места: нас не допустили до них, да и сами мы не можем принимать участие в таких антирусских командных играх.
            АнпеЛ
          2. freddyk Сегодня, 11:27
            Цитата: Stas157
            Трагедия страну униженной видеть, и ничего трагичного в случае байкота недо Олимпиады, возглавляемой МОКом не произошло бы.

            О бойкоте речь не могла идти. Как может страна, не допущенная на олимпиаду, объявить ещё и бойкот? Её и так там нет. Были приглашены отдельные, нейтральные атлеты из страны проживания Россия. Вот конкретно за ними решение и было , ехать или нет. Это личная позиция каждого атлета.
            freddyk
    2. Titsen Сегодня, 06:55
      Цитата: BecmepH
      Очень жалко и обидно, но это всё иллюзии. Никому не будем отвечать. Мы уже прогнулись и на этом "фронте". Ждём, что ещё запад придумает против . А мы дальше будем "стойко переносить тяготы и лишения..."


      Согласен.

      Но при этом остается впечатление, что мы как перед 41 годом готовимся к вторжению, а времени, сил и средств не хватает.

      Но вторжение уже началось! И давно - в умы наших сограждан.

      А вот активная фаза раньше 24 года вряд ли планируется.

      И у нас есть время поправить умы.

      В первую очередь чиновников и их преспешников.

      Ну и, конечно, ЭКОНОМИКУ!

      ТОЛЬКО ВОТ БЕЗ ПЕРЕСТРОЕННЫХ УМОВ ЭТО НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
      Titsen
    3. 210окв Сегодня, 08:13
      Фаберже то не железные...И надо же ездить в командировки,на презентации туда сюда за госсчет.Конечно ничего не будет.
      Цитата: BecmepH
      Очень жалко и обидно, но это всё иллюзии. Никому не будем отвечать. Мы уже прогнулись и на этом "фронте". Ждём, что ещё запад придумает против . А мы дальше будем "стойко переносить тяготы и лишения..."
      210окв
    4. сибиралт Сегодня, 08:34
      Игры "доброй воли", говорите? А представьте в какую копеечку они нам влетели! Да и соцлагерь был готовый взять под козырек. Помнится полированная мебель была в дефиците, так её уже готовую разбирали и везли со всей страны в Москву для отделки стен панелями в гостиницах для интуристов. Но и тогда мы ничего и никому не доказали. Если "высокий спорт" - бизнес, то им должны заниматься бизнесмены, а не государство. Министрество спорта вообще нонсенс при либеральной экономике! belay
      сибиралт
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:49
        Раскрученный МОК допинговый скандал вокруг России Владимир Путин, лицо более чем осведомлённое, назвал спецоперацией, «срежиссированной» западными нашими «коллегами»,
        почему "лицо осведомлённое" проспало ситуацию?
        андрей юрьевич
  2. Altona Сегодня, 07:13
    Цитата: BecmepH
    Очень жалко и обидно, но это всё иллюзии. Никому не будем отвечать. Мы уже прогнулись и на этом "фронте". Ждём, что ещё запад придумает против . А мы дальше будем "стойко переносить тяготы и лишения..."

    --------------------------------------
    Я Олимпиаду не смотрю, но все статьи и обсуждения вокруг неё читаю. Конечно, всё это печально, что так получилось. Но МОК сам выкапывает яму, в которую провалится. Зрительский интерес к Пхеньчхану раза в полтора ниже чем к Сочи. Надуманные отстранения и неприглашения тоже ослабляют интерес к этой псевдоспортивной борьбе. Кстати, в сети предлагают бойкотировать напитки Кока-Кола как Генерального спонсора Игр.
    Altona
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:55
      Цитата: Altona
      Я Олимпиаду не смотрю

      а я смотрю...кёрлинг...когда Брызгалова . камень катает...хороша ! feel и всё!
      остальное не смотрю...
      андрей юрьевич
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:22
    И ещё одна черта для МОКа. Эта шарага находится в большом минусе. По данным СМИ более 100 млн. И после окончания ОИ, долговая яма будет ещё больше расти. Туда ему и дорога. angry
    a.s.zzz888
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:35
    Предложенные автором варианты развития событий конечно хороши, но на сегодняшний день все таки не реальны т.к. одно дело рассчитывать на " Китай, Иран, Индию, многие страны Латинской Америки, в общем, на все страны БРИКС, ШОС и ОДКБ", а другое дело как может получиться в реальности.
    rotmistr60
  5. alma Сегодня, 07:45
    Автор забывает простую истину - "После драки кулаками не машут!" Интерес к Олимпиаде, после ее окончания, пропадет. И все телодвижения России, если они будут, мировые СМИ будут замалчивать или не замечать.
    alma
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:49
      Цитата: alma
      будут замалчивать или не замечать.

      И все наши телодвижения будут похожи на дулю в кармане ! what
      Uncle Lee
  6. Гардамир Сегодня, 07:54
    Минусы запретили, поэтому автору минус.
    Гардамир
  7. AlexS Сегодня, 07:55
    Принятое решение по участию в ОИ, наверное вызвано предстоящим чемпионатом мира по футболу. Туда столько денег вложили в спортивную инфраструктуру,, что должно хоть чуть чуть отбится. Стадионы строили с учетом на будущие поколения. Но не факт, что чемпионат пин**cы оставят без внимания...
    AlexS
    1. Uncle Lee Сегодня, 08:34
      Уже пробный шар пустили, что ЧМ по футболу будет в России, НО БЕЗ России !
      Наказание за допинг в Сочи ! crying
      Uncle Lee
      1. роман66 Сегодня, 09:41
        и запретить в России флаги России же, чтобы уж совсем смешно было! lol добрейшего! hi
        роман66
        1. Uncle Lee Сегодня, 09:47
          Цитата: роман66
          запретить в России флаги России
          hi
          И по русски говорить !
          Uncle Lee
          1. роман66 Сегодня, 09:49
            и чтоб ни одного медведя на трибунах и водку русской не называть
            роман66
            1. Uncle Lee Сегодня, 11:51
              Все самовары в утиль, балалайки на слом ! belay
              Uncle Lee
  8. Алексей N Сегодня, 07:59
    Надо прямо сказать , ситуацию элементарно прошляпили те , кто обязан был заниматься вопросом по должности. Время было. Возможности не изменились. Обижаться бессмысленно, на обиженных воду возят.
    Но глупо и наивно было бы полагать , что руководство России не воспользовалось дымовой завесой с допинговым скандалом и не замутило под сурдинку свои схемы.
    Смотрим, Ким изменил риторику и активно контактирует с Сеулом. А объединение Кореи - страшный сон США и Японии .США лишаются своей подмандатной территории с 13 местом в мире по ВВП, Япония вообще обнуляется, а сбыт евроамериканских вооружений в Ю-В. Азию накрывается медным тазом. Это весьма и весьма точный ход , сама вероятность которого ставит на уши устойчивость современного мира и на порядок сокращает влияние в нем Запада.
    Воля ваша , судари , но это дорогого стоит.
    Для вящего понимания темы https://aftershock.news/?q=node/609076
    Алексей N
  9. Altona Сегодня, 08:12
    Цитата: AlexS
    Принятое решение по участию в ОИ, наверное вызвано предстоящим чемпионатом мира по футболу. Туда столько денег вложили в спортивную инфраструктуру,, что должно хоть чуть чуть отбится.

    -----------------------------------
    Не только. Северный поток-2 хотят достроить, не нагнетая обстановку.
    Altona
  10. Дед Талаш Сегодня, 08:17
    Думаю, что чинушам духу не хватит..ведь все знали, что после олимпиады в Сочи будет серьезное...но чинуши вместо того, что бы предупредить последствия, сидели тихо и жевали сопли...и не надо делать из случившегося "Великий замысел"- это банальное русское "авось".
    Дед Талаш
  11. XYZ Сегодня, 08:27
    Очередная статья про дурных "ультрапатриотов", которые вроде бы за нас, а на самом деле вредней американцев и мудрых наших руководителей, которые ведут тонкую игру, которая обязательно должна закончится полной победой и конфузом противника. До дрожи хотелось бы верить (не шучу), но только вот одна такая умная игра уже велась два года назад и закончилась тем, чем и должна была закончится на корейской олимпиаде. А М и Ж, которые ее вели выглядят не как умные профессионалы, а как полные неудачники, попавшие на свои места по воле случая. После всего произошедшего, извините автор, но я вам не верю. И, если все-таки что-то произойдет позитивное с положением нашей страны в олимпийском движении, то уж точно не из-за хитрых ходов вышеуказанных деятелей...
    XYZ
  12. savage1976 Сегодня, 08:51
    Сомневаюсь в каком-либо ответе России моку и другим, чтоб они заволновались. Да, власти и Путин не имели права запрещать ехать на олимпиаду спортсменам, это должно было быть их личным патриотическим решением, но они выбрали позор и получили в довесок войну. Уже сейчас можно смело утверждать, что от России поехали чистые спортсмены и они без допинга не смогли показать выдающиеся результаты которые показывали ранее, а значит раньше они все были на допинге.
    savage1976
  13. Лесс Сегодня, 09:16
    Ну примерно об этом я с самого начала говорил...
    Лесс
  14. Altona Сегодня, 09:26
    Цитата: XYZ
    После всего произошедшего, извините автор, но я вам не верю. И, если все-таки что-то произойдет позитивное с положением нашей страны в олимпийском движении, то уж точно не из-за хитрых ходов вышеуказанных деятелей...

    ------------------------------------------
    В принципе две светлые идеи в статье обозначены:1) Что тихий саботаж лучше громкого бойкота. 2) Несмотря на проституцию Мутко, Смирнова и Жукова, ситуацию еще можно выкрутить в нужном направлении при наличии политической воли. Но этой воли как вы правильно подметили пока не наблюдается. И со стороны самовыдвиженца и "главного кандидата в президенты" кстати тоже.
    Altona
    1. роман66 Сегодня, 09:44
      и еще упущена идея непременной массовой подачи в суды требований о компенсации потерь( любых) нашими спортсменами - раз уж признали их невиновными. причем возможно, даже и персональные - к тому же макларену, чтоб он водкой подавился подлюга!
      роман66
    2. XYZ Сегодня, 09:50
      Вы знаете, а я бы Смирнова в эту компанию особо не привлекал. Пожилой и наверно не очень здоровый, но достаточно заслуженный человек был, по очень большой нужде, брошен разгребать кучу фекалий нагроможденных нашими фюрерами от спорта. Мне не кажется, что он очень был рад этому поручению, но профессионалов у нас не осталось вообще, а ситуацию надо было как-то исправлять и минимизировать потери. Хороших вариантов там не было.
      XYZ
  15. unignm Сегодня, 10:16
    вот не понимаю почему говорят что там типо наши спортсмены? где? я не вижу флага. а раз флага нет то и спортсменов нет.
    unignm
  16. Alex_59 Сегодня, 11:06
    нужно делать ставку на решительный раскол МОК, то есть делать альтернативные Игры как можно более представительными, действовать бескомпромиссно,
    Это значит самим с собой долбиться что-ли? Или позвать для унижения Иран? Крупные команды не поедут - не впишут они в свой плотный календарь еще какие-то игры, особенно с учетом того, что для всех спортсменов мира Олимпийские игры по прежнему остаются главными играми планеты Земля.
    Alex_59
  17. мыслитель Сегодня, 11:18
    1.Раскол международного спорта

    Вопрос создания альтернативного спортивного движения робко обсуждается уже несколько лет.
    Спецпредставитель президента Абдулатипов предложил возродить Спартакиады
    Вопрос не простой, а было бы здо́рово организовать и регулярно проводить Российскую Открытую Спартакиаду.
    мыслитель
  18. Monster_Fat Сегодня, 11:23
    В этом случае России ничего не оставалось, как проводить альтернативные Игры Доброй воли в Сочи, причём она могла сделать это одновременно с Олимпиадой в Ю. Корее, пригласив на неё всех недовольных, и такие бы непременно нашлись, не важно, сколько.

    Этот ответ напрашивался и проговаривался в России на высоких уровнях. Это был бы явный раскол международного спортивного движения, причём по вине МОК, и с непредсказуемыми последствиями для того же МОК: Игры в Ю.Корее и в Сочи всё равно бы сравнивали.

    Футбол. ЧМ по футболу держит ВВП за "фаберже". А вот, когда он пройдет....я и МОК и ВАДА не завидую... wink
    Monster_Fat
  19. михаил3 Сегодня, 11:32
    Как и говорилось многократно, подымется хор голосов насчет хитрого плана и неких "выгод", которые мы типа "завоевали", отправившись на этот позор. Все это - целиком и полностью ерунда. Олимпийское движение в его нынешнем виде практически исчерпало себя. Раньше олимпийская медаль ценилась в основном из за того, что все страны-участники очень старались следить за чистотой соревнований.
    Теперь все это в прошлом. Олимпиада нынче такое же сборище мошенников и шоуменов, как и остальной спорт. Собственно говоря, понятие спорта нуждается в коренном пересмотре, и скоро его придется сделать. На этом фоне отчаянные усилия не мытьем так катанием влезть в тележку Олимпиады очень хорошо характеризует наших спортсменов, спортивных чиновников и комментаторов разного рода, типа автора статьи.
    Люди кормятся на обмане. Только и всего. Больше ничего от спорта не осталось - мошенники, устраивающие масштабные зрелища. Никаких спортсменов, только актеры. Никаких соревнований, только договорняк причем не между актерами, а между спонсорами. Спорт?
    Тьфу.
    михаил3
  20. Bulrumeb Сегодня, 11:36
    Бойкот Олимпиады превратил бы всё просто в скандал с весьма невыгодными последствиями для России.

    только не нужно снова заводить старую пластинку про очередной "хитрый" план
    Bulrumeb
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