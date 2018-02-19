12:48 19 февраля

Авианосец российского флота

После неоднозначно удачного похода группы кораблей Северного флота к берегам Сирии и обнадёживающих заявлений военных чинов Министерства обороны о перспективных планах постройки российского авианосца в обозримом будущем как-то заметно снизился накал дискуссии по этому вопросу. Сторонники, потирая руки, сглатывают аппетитные слюни, противники злорадно выжидают новых обстоятельств в труднейшем для всей страны вопросе. А ведь скрестить шпаги и преломить копья есть над чем. Концепции применения нет, техническое задание на проектирование не выдано, конкурс не объявлен, место постройки, флот и база не определены. Да и правительству будет трудно игнорировать общественное мнение, в формировании которого сыграет роль и наш уважаемый ресурс. И ведь есть что обсудить: принят в эксплуатацию «Джеральд Форд», построена «Королева Елизавета», открыт тендер на постройку индийского авианосца, и Китай не собирается ставить точку после третьего авианосца. Великодержавные амбиции, скажут противники; мировая тенденция, ответят сторонники. Из последнего: «американские авианосцы – оружие карателей против слабых стран» и «флот – оружие коллективное»!

Если взять за икону стиля американский СVN-78 «Джеральд Форд», то трудно не назвать этот проект дальнейшей модернизацией типа «Нимитц». Да, электромагнитные катапульты, да, новый тип реакторов без необходимости замены активной зоны, да новая радиоэлектроника и незначительное сокращение экипажа. Всё! Тот же корпус, тот же состав авиакрыла, три элеватора вместо четырёх и оптимистичные заявления о 15-20%-ном росте возможностей по выпуску самолётов в сутки. Изменение стоимости сброса бомбы / пуска ракеты в 7,5 млн. долларов за штуку скромно не обсуждается. У нас на флоте изменили бы просто последнюю цифру в проекте. Изначально противников у таких кораблей в западном полушарии планеты просто нет, избыточные размеры оправданы длительностью переходов через океаны к берегам Евразии и обратно. Ещё двадцать лет назад на таких кораблях планировалось применение до трёх специализированных авиакрыльев (ударное, противолодочное и универсальное или многоцелевое), в зависимости от решаемых поставленных задач.

Английская «Королева» представляется этакой принцессой-воином из голливудского сериала, у которой за проливом «страшный русский медведь», сказочный Ближний Восток и чёрная кровавая Африка. Ковровые бомбардировки и напалмовые пожары не для неё. Ведь никто не сомневается в способности Великобритании создать авианосец, подобный американскому, как поступили при создании платформы для «Трайдентов», только здравый смысл предупредил слепое копирование лидеров в этой области. Но и тройка поколения типа «Инвинсибл», которые по бюджетным соображениям отнесли к концепту «корабли контроля моря», разочаровали командование королевского флота после опыта применения в англо-аргентинском конфликте. Понимание этого подтвердило и решение советского руководства о росте водоизмещения кораблей проектов 1143 до размеров «Адмирала Кузнецова», «Варяга» и проектируемого «Ульяновска». Английская школа кораблестроения в новом проекте всё же отказалась от использования стартовых катапульт, палубного самолёта ДРЛО и вертикального взлёта ударной авиагруппы, сочтя эти элементы слишком дорогостоящими для своего авианосца. Учтём это и для себя. Впечатляет заявленная способность поднять в воздух 24 ударных самолёта за 15 минут, а это вся ударная авиагруппа корабля, которая способна выполнить любую боевую задачу в воздухе, на море и на суше.


Не могу удержаться, чтобы не высказать сугубо личное впечатление: в новом английском авианосце все же много от тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»! Сравнимые размеры, водоизмещение, состав авиакрыла, трамплин, отсутствие катапульт, три стартовых позиции на палубе…

Решить две главные проблемы нашего океанского флота (прикрыть с воздуха район патрулирования РПКСН и борьба с американской АУГ) сможем, если творчески продолжим развивать концепцию тяжёлого авианесущего крейсера, не втягиваясь в гонку многоцелевых авианосцев с американцами.

А теперь справедливость и гармония цифр из открытых источников. При сравнении кораблей, российского ТАВКР и английского HMS, из уважения к разнице в возрасте первым буду ставить параметры нашего корабля и через дробь британца.

Наибольшее полное водоизмещение 61390/70600 тонн, максимальная ширина 72/73 метра (по ватерлинии на миделе 34/39 метров), длина 306/284 метра, площадь полётной палубы 14800/13000 кв. метров - указанные геометрические размеры создают впечатление, что наш корабль более «воздушный», обладает как бы меньшей плотностью, хотя на нём присутствует броневая катаная сталь, дублирование корпуса сухими отсеками, противоторпедная трёхслойная защита шириной до 4,5 м, которая выдерживает попадание 400 кг заряда ТНТ, тогда как заявляется полное отсутствие бортовой брони и броневых переборок на английском. Да и действительно, элементы бронирования больше соответствуют названию тяжёлый, хоть и авианесущий, крейсер, чем классическому авианосцу. Но законы физики неоспоримы в нашей реальности: соотношение длины к ширине при одинаковой осадке и практически одинаковой мощности силовой установки дают преимущество в скорости полного хода (29/25 узлов) и экономического хода (18/15 узлов) нашему кораблю.

В будущем проекте российского тяжёлого авианесущего крейсера такое преимущество должно быть не только в отношении английского, индийского или китайского, но и всех огромных атомных американских авианосцев. Наша АУГ должна быть способна как догнать, так и уйти от погони вероятного противника. Подобная ситуация была в Германии при строительстве «карманных линкоров» в конце тридцатых годов прошлого столетия. Только немецкие инженеры в то время впервые решились оснастить столь крупные боевые корабли дизельными силовыми установками. Принятие решения о применении на новейшем российском авианесущем крейсере ядерной силовой установки не будет выглядеть революционным. Имеющийся у страны опыт в строительстве подводных атомоходов, атомных ледоколов, крейсеров и гражданских судов позволит создать и ядерное сердце для единственного авианосца. Реакторы, спрятанные глубоко под авиационным ангаром и полётной палубой, обеспечат не только высокую энерговооружённость корабля и скорость хода, но и положительно скажутся на внешней архитектуре надстроек. Отпадает необходимость в огромных дымоходах и вентиляционных шахтах для двигателей внутреннего сгорания и нескольких тысяч кубометров ёмкостей для моторного топлива.

Подобное преимущество в скорости положительно скажется и на работе ударной авиагруппы корабля, увеличивая боевую нагрузку или продолжительность полёта самолётов без катапультного старта. А такими самолётами конечно же должны стать если не Су-57, то как минимум Су-35С. Чтобы указанные тяжёлые истребители ВКС как можно легче были приспособлены для действий с палубы корабля, моряки и конструкторы должны принять за основу разработок проекта корабля категоричные требования о двух стартовых позициях с длиной стартовой дорожки не менее чем 250 метров и двух стартовых позиций с длиной пробега в 150 метров. Применение на «оморяченых» модификациях самолётов, однотипных с сухопутными, моделей двигателей с изменяемым вектором тяги позволит снизить и угол возвышения носового стартового трамплина с 14,30 (на ТАВКР «Адмирал Кузнецов») до вполне себе адекватных 130 (как на «Куин Элизабет»). Только так, собирая по крупицам тактические, технические, технологические преимущества и лучший мировой опыт в сочетании с отечественными реалиями, можно будет добиться непревзойдённого результата.

Специфическими характеристиками для авианесущих кораблей являются площадь полётной палубы (14800/13000 м2) и размеры подпалубных ангаров для авиатехники (153*26*7,2/155*33*6,7 м). Увеличение этих размеров напрямую повлияет и на увеличение состава базирующейся авиагруппы, ускорение подготовки и увеличение количества летательных аппаратов, готовых в кратчайшие сроки подняться в воздух. Тип «Нимиц» обладает площадью палубы в 18200 м2 и ангаром в пределах 206*33*7,6 м. Отношение длины ангара к длине корабля колеблется в пределах 0,5 у ТАВКР, 0,54 у «Елизабет» и 0,62 у «Нимица». Учитывая размещение под палубой «Адмирал Кузнецов» ПКРК «Гранит», которого не будет на новом российском ТАВКР, и не выходя за пределы длины корабля в те же 305 метров, можно рассчитывать на увеличение длины ангара до 190 метров. Если же пренебречь и «модельной стройностью» нашего «Адмирала» в 34 метра до полноты на миделе «Королевы Елизаветы» в 39 метров, есть смысл и стимул попытаться расширить ангар до тех самых 34 метров при высоте 7,5 метра. В предполагаемых условиях эксплуатации нашего корабля в полярных и дальневосточных морях, где полярная ночь накроет полётную палубу, а солёные брызги и пурга отполируют её до ледяного блеска, наличие просторного освещённого сухого помещения не будет казаться неоправданной роскошью.

Одним из главных недостатков тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», как авианесущего корабля, признано наличие протяжённой и массивной надстройки практически в центре полётной палубы и только два самолётоподъёмника. Американский «Джеральд Форд» обладает относительно самой маленькой надпалубной рубкой и ещё более смещённой к корме, в сравнении с предшественниками. Англичане отклонили сложившийся стереотип и установили две разнесённые «башни», причём разделили функции управления кораблём и управления полётами палубной авиации между ними. Для российского новейшего ТАВКР видится более предпочтительным английский вариант. Преимущества заключаются в расширенных возможностях как для размещения двух мощнейших антенных постов обзорных РЛС, средств обнаружения и управления бортовыми ЗРК, средств связи и навигации, так и вопросами повышения боевой устойчивости корабля в целом. А отсутствие выхлопа ходовых двигателей и отсутствие соответствующих магистралей упростит условия эксплуатации и обслуживания радиоэлектронного оборудования. В промежутке между «островами» разместится третий элеватор для авиатехники.

Ничто из выше сказанного не вызовет таких споров, как вопрос о составе авиагруппы нового корабля. Любая серьёзная операция американского палубного авиакрыла начинается с подъёма в воздух незаменимого «Хокая», который выдаёт руководству львиную долю информации о воздушной и морской обстановке в пределах досягаемости бортового локатора. Но он же является и главным предвестником появления как палубной авиации, так и самого авианосца в данном районе океана, как маяк на берегу предупреждает об опасной близости береговых скал. Трудно представить себе движение авианосной ударной группы кораблей, да ещё при выполнении полётов в режиме полного радиомолчания. Охотнику на АУГ достаточно располагать современными средствами радиотехнической разведки, чтобы определить координаты соединения кораблей. Сравнительно небольшой и экономичный беспилотный летательный аппарат, крейсирующий на высоте 12000 метров со скоростью в 650 км/ч на протяжении до 12 часов, способен не хуже палубного пилотируемого самолёта или вертолёта ДРЛО вскрыть в пассивном режиме надводную и воздушную обстановку, как в целях разведки, так и целеуказания ударной группе с российского авианосца. 12-16 таких разведчиков на борту авианосца, при организации круглосуточного дежурства одного-двух из них в воздухе, во взаимодействии с космической разведкой ВКС надёжно гарантируют своевременное вскрытие угроз и обнаружение потенциальных целей для ударной авиагруппы самолётов. При соответствующей смене бортовой аппаратуры на приборы РЭБ такие БПЛА не будут лишними как при атаке, так и при ретираде нашего соединения кораблей.

Рассматривая состав ударной авиагруппы корабля, хотелось бы обосновать выбор в начале статьи в пользу тяжёлых отечественных самолётов. Если взять конкретно выбор Су-35С в пику существующему МиГ-29К или МиГ-35, то это объясняется большей дальностью и продолжительностью полёта прежде всего. Даже американским гигантам с трудом даётся прирост в количестве взлётов и посадок. Но для решения задач патрулирования достаточно увеличить продолжительность полёта самолёта в два раза, тем самым, сократив число взлётов и посадок в те же самые два раза. И если «Форду» надо будет, наверное, не один год попыхтеть, чтобы достичь 220 заявленных вылетов в сутки, то гораздо более скромная «Елизабет», скорее всего, довольно быстро добьётся максимальной интенсивности в 110 вылетов за 24 часа. Имея на борту более дальнобойные самолёты, наш авианосец сможет сводить на нет преимущество в количестве ударной авиации на борту вероятного противника при действиях в открытом океане. Действуя же у своих берегов, авианосец сможет выполнять и роль своеобразного аэродрома подскока, что легко увеличит в два раза интенсивность огневого воздействия по досягаемым с палубы целям. Если «Королева Елизавета» за 15 мин поднимет в воздух 24 F-35C, которые будут выполнять боевую задачу в течение двух часов и в полном составе вернутся на палубу за 24 минуты, то эти два часа вполне могут быть использованы для приёма, дозаправки и подъёма в воздух ещё одной, пусть и меньшей по составу, группы самолётов с береговой авиабазы. Такой финт ушами вряд ли будет возможен при незначительной продолжительности полёта базирующейся авиации. Наличие на борту «полка» в 36 однотипных тяжёлых универсальных самолётов упростит и систему обслуживания, и номенклатуру специалистов и запчастей.

Не изобретая велосипеда, вооружим новый авианосец по старой схеме на новой элементной базе, заменив четыре батареи ЗРАК «Кортик» на четыре батареи «Панцирь М» и 24 вертикальные ПУ ЗРК «Кинжал» с боекомплектом в 192 ракеты на четыре пакета по 15 модулей 9М334 с боекомплектом в 240 ракет для ЗРК «М-Тор». Специально не акцентирую внимание на типах боеприпасов и модификациях ракет, к моменту ввода в строй корабля они могут неоднократно измениться. Но стоило бы задуматься уже сейчас о подкалиберном 30-мм снаряде и радиолокационном или программируемом взрывателе. Нельзя не задуматься и об угрозе баллистических ПКР. Отказавшись от старых добрых шести штук АК-630М в арсенале нового корабля, его ПРО практически не пострадает, а вот увеличить за их счёт полезную площадь верхней полётной палубы возможно.

Как не специалиста и как сторонника «традиционной ориентации» кораблей, меня шокировали известия об отсутствии ГАК на новейших британских, а затем ещё и на немецких эсминцах. Подняв доступную литературу по вопросу гидроакустики на авианосцах, убедился в наличии на авианесущих кораблях как минимум гидроакустических средств обнаружения и защиты от торпедной угрозы, хоть таковая на «Адмирале Кузнецове» вызывает сомнения в эффективности. На снимках «Джеральда Форда» в доковой камере или на стапеле поражают размеры носового бульба корабля – сюда просто грех не установить мощнейший многофункциональный гидроакустический комплекс! Ведь если соединение кораблей или район дежурства РПКСН будут надёжно прикрыты от угрозы с воздуха и поверхности моря наличием отряда наших кораблей с флагманским авианосцем во главе, то наличия угрозы от подводных охотников тоже никто не отменял. И количество капитанов, преемников Гюнтера Прина и Отто Кречмера, желающих поднять лавры победителя российского авианосца, в окружающем нас мире гораздо больше, чем на все американские и натовские авианосцы вместе взятые. Я могу и ошибаться, но наличие и условия применения ГАК на авианесущем крейсере предполагаемых размеров будут предпочтительнее, чем на существующих БПК и эсминцах. И это обстоятельство только придаст больше гибкости и устойчивости ПЛО соединения, а также универсальности самого крейсера при базировании на нём тяжёлых противолодочных вертолётов или вертолётов-тральщиков.

Итак, ТТХ будущего российского ТАВКР от автора:

Длина, ширина (на миделе), осадка (м) – 305, 39, 11.
Водоизмещение стандартное (полное) (т) – 63000 (70000).
Ширина полётной палубы 73 м, её площадь 15000 м2.
Подпалубный ангар (длина*ширина*высота) (м) – 190*34*7,5.
Ядерная энергетическая установка обеспечит кораблю 32 уз полного хода и 18 узлов крейсерского.
Вооружение: 36 самолётов типа Су-35С; 12 БПЛА; 12 вертолётов ПЛО и ПС; четыре батареи «Панцирь М»; четыре батареи ЗРК «М-Тор» с боекомплектом в 240 ракет; две обзорные трёхкоординатные РЛС дециметрового и сантиметрового диапазонов; ГАК.
Обеспечение до 100 вылетов в сутки при максимальной интенсивности в 18 самолётовылетов за 12 минут.
Автор: Шарнхорст


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 33

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:05
    опять "влажные фантазии" о несбыточном... говорить об авианесущем корабле,можно тогда будет,когда появится хотя бы намёк на строительство кораблей эскорта. то есть эсминцев с мощной системой ПВО и ГАС. а пока-забыть.
    андрей юрьевич
    1. 210окв Сегодня, 06:30
      Ну,почему.Когда то и Циолковский о космических полетах мечтал.А наши отцы и деды эту мечту осуществили..Правда времена сейчас другие.И главное-другая страна.
      Цитата: андрей юрьевич
      опять "влажные фантазии" о несбыточном... говорить об авианесущем корабле,можно тогда будет,когда появится хотя бы намёк на строительство кораблей эскорта. то есть эсминцев с мощной системой ПВО и ГАС. а пока-забыть.
      210окв
    2. сибиралт Сегодня, 06:36
      Зачем возить самолеты и тысячи матросов по морям-океанам. Что мы там забыли? Ракеты дешевле, эффективнее и быстрее. winked
      сибиралт
      1. Муссаси Сегодня, 07:22
        Цитата: сибиралт
        Зачем возить самолеты и тысячи матросов по морям-океанам. Что мы там забыли? Ракеты дешевле, эффективнее и быстрее. winked

        Всё верно, если уж строить авианосцы то космические и выводить их на около земную орбиту с боевыми дронами на борту.
        Муссаси
        1. Гардамир Сегодня, 08:12
          то космические
          Кстати хорошая идея,лучше мечты о прошлом второго комментария.
          Гардамир
      2. raw174 Сегодня, 10:11
        Цитата: сибиралт
        Зачем возить самолеты и тысячи матросов по морям-океанам. Что мы там забыли? Ракеты дешевле, эффективнее и быстрее.

        В точку. Нужно развивать надежное целеуказание и ракеты, которые запускаются чуть ли не с рыбацких баркасов. Ну нет у нас нужды в авианосце, не будем мы его применять! На мой взгляд, есть два пути нанесения удара по врагу за океанам: 1. авианосцы; 2. ракеты. Нужно делать ставку на ракеты, т.к. они несут ту же разрушительную силу, опаснее для врага и дешевле, последнее - самое важное.
        raw174
    3. макс702 Сегодня, 08:32
      Главный вопрос ЗА ЧЕМ? нету у нашей страны в ближайшие десятилетия целей и задач оправдывающих строительство АУГ.. Автор правильно подметил о стоимости любой бомбы или ракеты примененной самолетом авианосца в 7.5млн\дол тот же калибр стоит 1млн\долл( закупочные для ВМФ думаю гораздо ниже) а если вспомнить что еще и пилот необходим... Звездный час АУГ пришелся на ВОВ , но с развитием ПВО, ракетных, космических технологий АУГ устарели, как устарели броненосцы и линкоры.. На подходе гиперзвук, целеуказание через космос, и других источников вплоть до "спящих", АУГ это не конь в вакууме ,а материальный объект с рассчитываемыми маршрутами применения, следовательно нежданчика не будет, для прикрытия РПКСН то же не нужны сегодня не полвека назад могут и от пирса отстреляться.. И самое главное надо понимать если мы воюем всерьез с АУГ с применением всех сил и средств то это значит третья мировая с одним концом для всех..
      макс702
      1. Dart2027 Сегодня, 08:56
        Цитата: макс702
        И самое главное надо понимать если мы воюем всерьез с АУГ

        Сколько раз за последние полвека воевали авианосцы? И сколько раз воевали АПЛ?
        Dart2027
        1. Per se. Сегодня, 12:33
          Цитата: Dart2027
          И сколько раз воевали АПЛ?
          Одни не хотят или не могут это понять, другие на чужое лобби заказы отрабатывают. Все значимые флоты мира имеют авианосцы, нельзя на море обходиться без авиации, и одной базовой авиацией нельзя решать все задачи, нужна и палубная. Италия может построить "Джузеппе Гарибальди" и "Конте ди Кавур", им это надо, а России надо "развивать надежное целеуказание и ракеты, которые запускаются чуть ли не с рыбацких баркасов" (raw174), ещё лучше сразу с берега, и флот не нужен... Ядерные ракеты в шахтах стоят десятилетиями, пожирая огромные деньги, на дежурство и обновление, статично сохраняя мир, авианосцы же участвуют во множествах операций, в том числе и по прикрытию развёртывания своих стратегических лодок, активно борясь за интересы государства, своевременно купируя проблемы, и являясь таким же оружием сдерживания, оружием предстартового состояния, которое во многом и определяет, дойдёт ли дело до ядерных ракет. Любители играть в шахматы одними пешками, будут горе-шахматистами, любители иметь ракетный флот из "баркасов" проиграют страну. На фото корабли маленькой Италии.
          Per se.
  2. 210окв Сегодня, 06:27
    Интересная статья..Только правительство наше оно такое...Если корабль не сможет перевозить СПГ,то зачем он нужен?
    210окв
  3. Monster_Fat Сегодня, 06:40
    После неоднозначно удачного....

    Вот это выражение! Не, снимаю шляпу....обязательно возьму эту фразу на "вооружение"-буду использовать для написания "отписок" своему начальству. Спасибо автор! hi
    Monster_Fat
    1. Правда Сегодня, 09:18
      Вы тоже заменили этот оборот?) Как завернул-то автор! Нет, ну не все же звездалеты утопили. Сам корабль не утонул\сгорел. Однозначно это неоднозначный успех!)
      Правда
  4. ланс Сегодня, 06:42
    опять ауг, куда автор собрался отплыть? в антарктиду? с инопланитянами воевать.
    ланс
    1. raw174 Сегодня, 10:15
      Цитата: ланс
      опять ауг, куда автор собрался отплыть? в антарктиду? с инопланитянами воевать.

      Ну да, помните как в фильме "Притяжение", там с Кузнецова поднялись самолёты и сбили инопланетян)))
      raw174
  5. oracul Сегодня, 06:58
    В очередной раз свои желания и рассуждения выдаются за некую перспективу, развития ВМФ России. Личный интерес автора это одно. Реальные возможности и потребности государства это другое. Дискуссия только ради дискуссии - удел небольшого круга людей. Специалистам же некогда - они работают.
    oracul
    1. Аскет Сегодня, 08:05
      Цитата: oracul
      В очередной раз свои желания и рассуждения выдаются за некую перспективу, развития ВМФ России

      Перспектива строительства авианосцев обсуждается уже лет 20,целое поколение успело вырасти, а мы всё копья ломаем,обсуждаем концепции,планы и т.п. На данный момент обсуждать пока нечего ,ключевым пунктом морской части Госпрограммы вооружения на 2018-2027 г.г. станет строительство кораблей ближней морской зоны с высокоточными крылатыми ракетами, а также стратегических и многоцелевых подводных лодок

      Никаких авианосцев и даже крупных кораблей океанской зоны не будет.
      Аскет
  6. Vadim851 Сегодня, 07:22
    Спасибо, статья интересная, один авианосец не помешал бы.Вот немного смущает ПВО. Для чего гигантский боезапас ЗУР сравнительно небольшой дальности? 48 Н6е3 как минимум , хотя бы 48 штучек. Или же параллельно строить свиту из эсминцев тогда.
    Vadim851
  7. Alex_59 Сегодня, 07:58
    наш корабль более «воздушный», обладает как бы меньшей плотностью, хотя на нём присутствует броневая катаная сталь, дублирование корпуса сухими отсеками, противоторпедная трёхслойная защита

    Расставил слова по другому. Смысл не изменился, однако! fellow

    наш корабль более «трёхслойный», обладает меньшей сталью , хотя на нём присутствует как бы броневая катаная плотность, дублирование корпуса сухими отсеками, противоторпедная воздушная защита
    Alex_59
    1. Цой Сегодня, 08:45
      Цитата: Alex_59
      наш корабль более «трёхслойный», обладает меньшей сталью , хотя на нём присутствует как бы броневая катаная плотность, дублирование корпуса сухими отсеками, противоторпедная воздушная защита


      Велик и могуч русский язык. Спасибо посмеялся.
      Цой
  8. midivan Сегодня, 08:05
    Да и правительству будет трудно игнорировать общественное мнение, в формировании которого сыграет роль и наш уважаемый ресурс.
    Я может быть не так долго тут и не так часто как остальные, поэтому не видел ни разу как - Наш Уважаемый ресурс влияет на правительство-? Да ложило правительство и на ресурс и на общественное мнение. Если я не прав, хоть один факт пожалуйста можно? Вижу как Роман Скоморохов и Роман Кривов пытаются отстоять капитана но влияния ... request
    midivan
  9. Лесс Сегодня, 08:36
    Ну что тут скажешь... Автор всё расписал, завтра можно начинать строить...
    Лесс
    1. Вадим237 Сегодня, 08:42
      Дело осталось за малым - 500 миллиардов рублей на НИОКР и строительство найти.
      Вадим237
  10. ЗВО Сегодня, 08:39
    Опять натягивание совы на глобус.

    Только катапульта дает авианосцу реальные преимущества...
    ЗВО
  11. Вадим237 Сегодня, 08:40
    Темы по Русскому авианосцу, можно откладывать лет на десять, минимум.
    Вадим237
    1. Владивосток1969 Сегодня, 09:23
      В чем причина именно такой отсрочки объясните?
      Владивосток1969
  12. ЗВО Сегодня, 08:43
    Я могу и ошибаться, но наличие и условия применения ГАК на авианесущем крейсере предполагаемых размеров будут предпочтительнее, чем на существующих БПК и эсминцах.


    А как это относится с тем, что что бы быть всегда начеку и быстро начать запускать самолеты - авианосец должен иметь большую маршевую скорость?
    Примерно 20-25-30 узлов...
    Как ГАК (пусть и огромный) будет выполнять свой функционал при таких скоростях? По моему никак...
    Проще использовать давно применяющиеся схемы вынесенных за пределы ордера дозоров в пассивном режиме все обследующих.
    ЗВО
    1. Dart2027 Сегодня, 08:59
      Цитата: ЗВО
      авианосец должен иметь большую маршевую скорость

      Если он постоянно будет идти на полном ходу, то просто выработает свой ресурс за несколько лет. Ни авианосцы, ни корветы не ходят на всех парах без необходимости и большую часть времени идут на экономном ходу, то есть примерно 14 узлов.
      Dart2027
      1. ЗВО Сегодня, 09:03
        Цитата: Dart2027
        Цитата: ЗВО
        авианосец должен иметь большую маршевую скорость

        Если он постоянно будет идти на полном ходу, то просто выработает свой ресурс за несколько лет. Ни авианосцы, ни корветы не ходят на всех парах без необходимости и большую часть времени идут на экономном ходу, то есть примерно 14 узлов.


        Ну и ?
        Т.е. мы начинаем подходить к тому. что как только начинаются полеты - вся система ПЛО, основанная на ГАКе авианосца - превращается в тыкву? И авианосец как главная единица - становится глухой пустышкой. и все остальные корабли (по концепции автора - не нуждающиеся в мощных ГАКах) - то же ничего не могут в ПЛО... Так?
        ЗВО
        1. Dart2027 Сегодня, 09:17
          Цитата: ЗВО
          Так?

          Ну во-первых, все надводные корабли 1-2 ранга оснащаются ГАК, другое дело,что его размеры зависят от размеров корабля и ГАК, который без проблем поместится на авианосце в фрегат физически не впихнуть.
          Во-вторых, нет оружия, которое бы могло делать все. У любого есть свои сильные и слабые стороны, поэтому и флот и армия должны быть сбалансированы, чтобы разные боевые единицы прикрывали друг друга. Не думаю, что кто-то будет отказываться от дозоров, но и собственный ГАК лишним не будет.
          Dart2027
          1. ЗВО Сегодня, 09:24
            Цитата: Dart2027
            Не думаю, что кто-то будет отказываться от дозоров, но и собственный ГАК лишним не будет.


            Зачем ГАК авианосцу, которого отправлять в самостоятельное плавание даже в мирное время - преступление?
            В боевое же время - Авианосец всегда должен быть прикрыть минимум 4-6 корабрями ордера и парой АПЛ...
            ГАК большой мощности (как хочет автор изначально) излишен на авианосцах - особенно с учетом стоимости оборудования, содержания. владения.
            ЗВО
            1. Dart2027 Сегодня, 10:58
              Цитата: ЗВО
              Зачем ГАК авианосцу, которого отправлять в самостоятельное плавание даже в мирное время - преступление

              Затем же что и ПВО ближней зоны действия - на всякий случай. То есть в идеале его должны защитить корабли эскорта и собственная авиагруппа, но на всякий пожарный лучше иметь, тем более что ГАК находится в нижней части корпуса и не мешает размещению авиагруппы.
              Dart2027
  13. Андрей из Челябинска Сегодня, 12:05
    Сожалею, но... крайне спорная аргументация
    Андрей из Челябинска
  14. alstr Сегодня, 12:11
    Я вот согласен с теми кто задает вопрос зачем нам авианосец?
    Мое ИМХО.
    В первую очередь авианосец нужен для разведки и целеуказания.
    В вторых, для улучшения устойчивости корабельной группировки.
    И только в третью очередь, для ударов по побережью и демонстрации флага.

    Теперь надо рассмотреть эти цели более подробно.
    Берем целеуказание.
    Возникает вопрос: кто может нанести удар по морю и берегу. Перечисляем:
    1. Корабли разных рангов
    2. Противокорабельные береговые комплексы
    3. Подлодки

    По факту у нас корабли и береговые батареи привязаны к берегу, т.к. в реальной обстановке их оперирование вне зоны полетов береговой авиации (примерно 1тыс км, а ударный радиус будет не более 1,5 тыс км) - это самоубийство (иногда вполне рациональное, если разменять тот же ТАРК на авианосец).
    с другой стороны подлодки (лучше атомные) могут подобраться достаточно близко к цели незамеченными, но без необходимого целеуказания.

    Т.е. реально нам нужно хорошее целеуказание для подлодок. Надводный флот мы никогда не построен сильнее, чем флот НАТО (один флот США даже не переплюнем).

    Плюс развитие всяческого рода беспилотников.

    Соединяя все это можно предложить следующую концепцию будущего флота.
    1. Флот надо разделить на две части. Флот защиты побережья и демонстрации флага и ударный флот.

    Флот защиты побережья - это флотилии корветов и сторожевых кораблей. Здесь же можно построить большие вертолетоносцы для обеспечения десантных операций и демонстрации флага.
    Можно также создать группы на каждом флоте из ТАРКов, вертолетоносцев и нескольких корветов и фрегатов.
    В любом случае, задача такого "домашнего флота" - защита побережья во взаимодействии с береговой авиацией, береговыми ЗРК и ПКК (ВАЛ, Бастион), а также системами РЭБ.
    А вот ударный флот превратить в полностью подводный.
    Создать несколько группировок ударных подлодок. При этом надо понимать, что нам потребуются и новые типы подлодок - подлодки матки для подводных и воздушных беспилотников.
    Т.е. мысль такая: создается группа подлодок с разным назначением. Одни чисто ударные, т.е. подлодки арсеналы с вооружение около 150-200 ПРК.
    Часть поисковые (но тоже имеют ПРК, но в небольшом количестве). Основным их оружием будут беспилотники разведки как подводные, так и воздушные. Сейчас размеры позволяют даже на существующих подлодках производить пуски БПЛА. Остается обеспечить связь и сразу противник получает скрытного и сильного противника. Пуска 150-200 ракет отразить даже АУГ не сможет, а если их будет больше,то АУГ перестанет существовать. Причем тут как на суше - подранок хуже трупа, т.к. на него идет отвлечение сил и средств.

    Тактика в принципе примитивная поисковые лодки с помощью беспилотников обнаруживают и передают координаты подлодкам арсеналам. А те стреляют сразу всем чем можно и сматываются.

    Кроме того, возникает интересная ситуация. Для группировки подлодок такого типа не нужно ПВО от слова вообще. Нужно только ПЛО, но ПЛО под водой обеспечивается лучше, чем для надводных кораблей. К тому же больше 8 торпед с одной лодки противника (т.е. США) мы не получим (а теперь сравним с количеством возможного залпа ПРК с любого эсминца). Да и скорости на порядки ниже, т.е. время на реагирование есть намного больше.

    Отсюда следует, что авианосцы нам не нужны от слова совсем. А вот подлодки носители беспилотников очень даже.
    alstr
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