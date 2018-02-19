Авианосец российского флота

После неоднозначно удачного похода группы кораблей Северного флота к берегам Сирии и обнадёживающих заявлений военных чинов Министерства обороны о перспективных планах постройки российского авианосца в обозримом будущем как-то заметно снизился накал дискуссии по этому вопросу. Сторонники, потирая руки, сглатывают аппетитные слюни, противники злорадно выжидают новых обстоятельств в труднейшем для всей страны вопросе. А ведь скрестить шпаги и преломить копья есть над чем. Концепции применения нет, техническое задание на проектирование не выдано, конкурс не объявлен, место постройки, флот и база не определены. Да и правительству будет трудно игнорировать общественное мнение, в формировании которого сыграет роль и наш уважаемый ресурс. И ведь есть что обсудить: принят в эксплуатацию «Джеральд Форд», построена «Королева Елизавета», открыт тендер на постройку индийского авианосца, и Китай не собирается ставить точку после третьего авианосца. Великодержавные амбиции, скажут противники; мировая тенденция, ответят сторонники. Из последнего: «американские авианосцы – оружие карателей против слабых стран» и «флот – оружие коллективное»!



Если взять за икону стиля американский СVN-78 «Джеральд Форд», то трудно не назвать этот проект дальнейшей модернизацией типа «Нимитц». Да, электромагнитные катапульты, да, новый тип реакторов без необходимости замены активной зоны, да новая радиоэлектроника и незначительное сокращение экипажа. Всё! Тот же корпус, тот же состав авиакрыла, три элеватора вместо четырёх и оптимистичные заявления о 15-20%-ном росте возможностей по выпуску самолётов в сутки. Изменение стоимости сброса бомбы / пуска ракеты в 7,5 млн. долларов за штуку скромно не обсуждается. У нас на флоте изменили бы просто последнюю цифру в проекте. Изначально противников у таких кораблей в западном полушарии планеты просто нет, избыточные размеры оправданы длительностью переходов через океаны к берегам Евразии и обратно. Ещё двадцать лет назад на таких кораблях планировалось применение до трёх специализированных авиакрыльев (ударное, противолодочное и универсальное или многоцелевое), в зависимости от решаемых поставленных задач.



Английская «Королева» представляется этакой принцессой-воином из голливудского сериала, у которой за проливом «страшный русский медведь», сказочный Ближний Восток и чёрная кровавая Африка. Ковровые бомбардировки и напалмовые пожары не для неё. Ведь никто не сомневается в способности Великобритании создать авианосец, подобный американскому, как поступили при создании платформы для «Трайдентов», только здравый смысл предупредил слепое копирование лидеров в этой области. Но и тройка поколения типа «Инвинсибл», которые по бюджетным соображениям отнесли к концепту «корабли контроля моря», разочаровали командование королевского флота после опыта применения в англо-аргентинском конфликте. Понимание этого подтвердило и решение советского руководства о росте водоизмещения кораблей проектов 1143 до размеров «Адмирала Кузнецова», «Варяга» и проектируемого «Ульяновска». Английская школа кораблестроения в новом проекте всё же отказалась от использования стартовых катапульт, палубного самолёта ДРЛО и вертикального взлёта ударной авиагруппы, сочтя эти элементы слишком дорогостоящими для своего авианосца. Учтём это и для себя. Впечатляет заявленная способность поднять в воздух 24 ударных самолёта за 15 минут, а это вся ударная авиагруппа корабля, которая способна выполнить любую боевую задачу в воздухе, на море и на суше.





Не могу удержаться, чтобы не высказать сугубо личное впечатление: в новом английском авианосце все же много от тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»! Сравнимые размеры, водоизмещение, состав авиакрыла, трамплин, отсутствие катапульт, три стартовых позиции на палубе…



Решить две главные проблемы нашего океанского флота (прикрыть с воздуха район патрулирования РПКСН и борьба с американской АУГ) сможем, если творчески продолжим развивать концепцию тяжёлого авианесущего крейсера, не втягиваясь в гонку многоцелевых авианосцев с американцами.



А теперь справедливость и гармония цифр из открытых источников. При сравнении кораблей, российского ТАВКР и английского HMS, из уважения к разнице в возрасте первым буду ставить параметры нашего корабля и через дробь британца.



Наибольшее полное водоизмещение 61390/70600 тонн, максимальная ширина 72/73 метра (по ватерлинии на миделе 34/39 метров), длина 306/284 метра, площадь полётной палубы 14800/13000 кв. метров - указанные геометрические размеры создают впечатление, что наш корабль более «воздушный», обладает как бы меньшей плотностью, хотя на нём присутствует броневая катаная сталь, дублирование корпуса сухими отсеками, противоторпедная трёхслойная защита шириной до 4,5 м, которая выдерживает попадание 400 кг заряда ТНТ, тогда как заявляется полное отсутствие бортовой брони и броневых переборок на английском. Да и действительно, элементы бронирования больше соответствуют названию тяжёлый, хоть и авианесущий, крейсер, чем классическому авианосцу. Но законы физики неоспоримы в нашей реальности: соотношение длины к ширине при одинаковой осадке и практически одинаковой мощности силовой установки дают преимущество в скорости полного хода (29/25 узлов) и экономического хода (18/15 узлов) нашему кораблю.



В будущем проекте российского тяжёлого авианесущего крейсера такое преимущество должно быть не только в отношении английского, индийского или китайского, но и всех огромных атомных американских авианосцев. Наша АУГ должна быть способна как догнать, так и уйти от погони вероятного противника. Подобная ситуация была в Германии при строительстве «карманных линкоров» в конце тридцатых годов прошлого столетия. Только немецкие инженеры в то время впервые решились оснастить столь крупные боевые корабли дизельными силовыми установками. Принятие решения о применении на новейшем российском авианесущем крейсере ядерной силовой установки не будет выглядеть революционным. Имеющийся у страны опыт в строительстве подводных атомоходов, атомных ледоколов, крейсеров и гражданских судов позволит создать и ядерное сердце для единственного авианосца. Реакторы, спрятанные глубоко под авиационным ангаром и полётной палубой, обеспечат не только высокую энерговооружённость корабля и скорость хода, но и положительно скажутся на внешней архитектуре надстроек. Отпадает необходимость в огромных дымоходах и вентиляционных шахтах для двигателей внутреннего сгорания и нескольких тысяч кубометров ёмкостей для моторного топлива.



Подобное преимущество в скорости положительно скажется и на работе ударной авиагруппы корабля, увеличивая боевую нагрузку или продолжительность полёта самолётов без катапультного старта. А такими самолётами конечно же должны стать если не Су-57, то как минимум Су-35С. Чтобы указанные тяжёлые истребители ВКС как можно легче были приспособлены для действий с палубы корабля, моряки и конструкторы должны принять за основу разработок проекта корабля категоричные требования о двух стартовых позициях с длиной стартовой дорожки не менее чем 250 метров и двух стартовых позиций с длиной пробега в 150 метров. Применение на «оморяченых» модификациях самолётов, однотипных с сухопутными, моделей двигателей с изменяемым вектором тяги позволит снизить и угол возвышения носового стартового трамплина с 14,30 (на ТАВКР «Адмирал Кузнецов») до вполне себе адекватных 130 (как на «Куин Элизабет»). Только так, собирая по крупицам тактические, технические, технологические преимущества и лучший мировой опыт в сочетании с отечественными реалиями, можно будет добиться непревзойдённого результата.



Специфическими характеристиками для авианесущих кораблей являются площадь полётной палубы (14800/13000 м2) и размеры подпалубных ангаров для авиатехники (153*26*7,2/155*33*6,7 м). Увеличение этих размеров напрямую повлияет и на увеличение состава базирующейся авиагруппы, ускорение подготовки и увеличение количества летательных аппаратов, готовых в кратчайшие сроки подняться в воздух. Тип «Нимиц» обладает площадью палубы в 18200 м2 и ангаром в пределах 206*33*7,6 м. Отношение длины ангара к длине корабля колеблется в пределах 0,5 у ТАВКР, 0,54 у «Елизабет» и 0,62 у «Нимица». Учитывая размещение под палубой «Адмирал Кузнецов» ПКРК «Гранит», которого не будет на новом российском ТАВКР, и не выходя за пределы длины корабля в те же 305 метров, можно рассчитывать на увеличение длины ангара до 190 метров. Если же пренебречь и «модельной стройностью» нашего «Адмирала» в 34 метра до полноты на миделе «Королевы Елизаветы» в 39 метров, есть смысл и стимул попытаться расширить ангар до тех самых 34 метров при высоте 7,5 метра. В предполагаемых условиях эксплуатации нашего корабля в полярных и дальневосточных морях, где полярная ночь накроет полётную палубу, а солёные брызги и пурга отполируют её до ледяного блеска, наличие просторного освещённого сухого помещения не будет казаться неоправданной роскошью.



Одним из главных недостатков тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», как авианесущего корабля, признано наличие протяжённой и массивной надстройки практически в центре полётной палубы и только два самолётоподъёмника. Американский «Джеральд Форд» обладает относительно самой маленькой надпалубной рубкой и ещё более смещённой к корме, в сравнении с предшественниками. Англичане отклонили сложившийся стереотип и установили две разнесённые «башни», причём разделили функции управления кораблём и управления полётами палубной авиации между ними. Для российского новейшего ТАВКР видится более предпочтительным английский вариант. Преимущества заключаются в расширенных возможностях как для размещения двух мощнейших антенных постов обзорных РЛС, средств обнаружения и управления бортовыми ЗРК, средств связи и навигации, так и вопросами повышения боевой устойчивости корабля в целом. А отсутствие выхлопа ходовых двигателей и отсутствие соответствующих магистралей упростит условия эксплуатации и обслуживания радиоэлектронного оборудования. В промежутке между «островами» разместится третий элеватор для авиатехники.



Ничто из выше сказанного не вызовет таких споров, как вопрос о составе авиагруппы нового корабля. Любая серьёзная операция американского палубного авиакрыла начинается с подъёма в воздух незаменимого «Хокая», который выдаёт руководству львиную долю информации о воздушной и морской обстановке в пределах досягаемости бортового локатора. Но он же является и главным предвестником появления как палубной авиации, так и самого авианосца в данном районе океана, как маяк на берегу предупреждает об опасной близости береговых скал. Трудно представить себе движение авианосной ударной группы кораблей, да ещё при выполнении полётов в режиме полного радиомолчания. Охотнику на АУГ достаточно располагать современными средствами радиотехнической разведки, чтобы определить координаты соединения кораблей. Сравнительно небольшой и экономичный беспилотный летательный аппарат, крейсирующий на высоте 12000 метров со скоростью в 650 км/ч на протяжении до 12 часов, способен не хуже палубного пилотируемого самолёта или вертолёта ДРЛО вскрыть в пассивном режиме надводную и воздушную обстановку, как в целях разведки, так и целеуказания ударной группе с российского авианосца. 12-16 таких разведчиков на борту авианосца, при организации круглосуточного дежурства одного-двух из них в воздухе, во взаимодействии с космической разведкой ВКС надёжно гарантируют своевременное вскрытие угроз и обнаружение потенциальных целей для ударной авиагруппы самолётов. При соответствующей смене бортовой аппаратуры на приборы РЭБ такие БПЛА не будут лишними как при атаке, так и при ретираде нашего соединения кораблей.



Рассматривая состав ударной авиагруппы корабля, хотелось бы обосновать выбор в начале статьи в пользу тяжёлых отечественных самолётов. Если взять конкретно выбор Су-35С в пику существующему МиГ-29К или МиГ-35, то это объясняется большей дальностью и продолжительностью полёта прежде всего. Даже американским гигантам с трудом даётся прирост в количестве взлётов и посадок. Но для решения задач патрулирования достаточно увеличить продолжительность полёта самолёта в два раза, тем самым, сократив число взлётов и посадок в те же самые два раза. И если «Форду» надо будет, наверное, не один год попыхтеть, чтобы достичь 220 заявленных вылетов в сутки, то гораздо более скромная «Елизабет», скорее всего, довольно быстро добьётся максимальной интенсивности в 110 вылетов за 24 часа. Имея на борту более дальнобойные самолёты, наш авианосец сможет сводить на нет преимущество в количестве ударной авиации на борту вероятного противника при действиях в открытом океане. Действуя же у своих берегов, авианосец сможет выполнять и роль своеобразного аэродрома подскока, что легко увеличит в два раза интенсивность огневого воздействия по досягаемым с палубы целям. Если «Королева Елизавета» за 15 мин поднимет в воздух 24 F-35C, которые будут выполнять боевую задачу в течение двух часов и в полном составе вернутся на палубу за 24 минуты, то эти два часа вполне могут быть использованы для приёма, дозаправки и подъёма в воздух ещё одной, пусть и меньшей по составу, группы самолётов с береговой авиабазы. Такой финт ушами вряд ли будет возможен при незначительной продолжительности полёта базирующейся авиации. Наличие на борту «полка» в 36 однотипных тяжёлых универсальных самолётов упростит и систему обслуживания, и номенклатуру специалистов и запчастей.



Не изобретая велосипеда, вооружим новый авианосец по старой схеме на новой элементной базе, заменив четыре батареи ЗРАК «Кортик» на четыре батареи «Панцирь М» и 24 вертикальные ПУ ЗРК «Кинжал» с боекомплектом в 192 ракеты на четыре пакета по 15 модулей 9М334 с боекомплектом в 240 ракет для ЗРК «М-Тор». Специально не акцентирую внимание на типах боеприпасов и модификациях ракет, к моменту ввода в строй корабля они могут неоднократно измениться. Но стоило бы задуматься уже сейчас о подкалиберном 30-мм снаряде и радиолокационном или программируемом взрывателе. Нельзя не задуматься и об угрозе баллистических ПКР. Отказавшись от старых добрых шести штук АК-630М в арсенале нового корабля, его ПРО практически не пострадает, а вот увеличить за их счёт полезную площадь верхней полётной палубы возможно.



Как не специалиста и как сторонника «традиционной ориентации» кораблей, меня шокировали известия об отсутствии ГАК на новейших британских, а затем ещё и на немецких эсминцах. Подняв доступную литературу по вопросу гидроакустики на авианосцах, убедился в наличии на авианесущих кораблях как минимум гидроакустических средств обнаружения и защиты от торпедной угрозы, хоть таковая на «Адмирале Кузнецове» вызывает сомнения в эффективности. На снимках «Джеральда Форда» в доковой камере или на стапеле поражают размеры носового бульба корабля – сюда просто грех не установить мощнейший многофункциональный гидроакустический комплекс! Ведь если соединение кораблей или район дежурства РПКСН будут надёжно прикрыты от угрозы с воздуха и поверхности моря наличием отряда наших кораблей с флагманским авианосцем во главе, то наличия угрозы от подводных охотников тоже никто не отменял. И количество капитанов, преемников Гюнтера Прина и Отто Кречмера, желающих поднять лавры победителя российского авианосца, в окружающем нас мире гораздо больше, чем на все американские и натовские авианосцы вместе взятые. Я могу и ошибаться, но наличие и условия применения ГАК на авианесущем крейсере предполагаемых размеров будут предпочтительнее, чем на существующих БПК и эсминцах. И это обстоятельство только придаст больше гибкости и устойчивости ПЛО соединения, а также универсальности самого крейсера при базировании на нём тяжёлых противолодочных вертолётов или вертолётов-тральщиков.



Итак, ТТХ будущего российского ТАВКР от автора:



Длина, ширина (на миделе), осадка (м) – 305, 39, 11.

Водоизмещение стандартное (полное) (т) – 63000 (70000).

Ширина полётной палубы 73 м, её площадь 15000 м2.

Подпалубный ангар (длина*ширина*высота) (м) – 190*34*7,5.

Ядерная энергетическая установка обеспечит кораблю 32 уз полного хода и 18 узлов крейсерского.

Вооружение: 36 самолётов типа Су-35С; 12 БПЛА; 12 вертолётов ПЛО и ПС; четыре батареи «Панцирь М»; четыре батареи ЗРК «М-Тор» с боекомплектом в 240 ракет; две обзорные трёхкоординатные РЛС дециметрового и сантиметрового диапазонов; ГАК.

Обеспечение до 100 вылетов в сутки при максимальной интенсивности в 18 самолётовылетов за 12 минут.

Автор: Шарнхорст



