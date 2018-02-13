00:16 14 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Латвия закупила израильские ракетные системы Spike

В понедельник глава оборонного ведомства Латвии Раймонд Бергманис подписал с представителями EuroSpike договор о приобретении противотанковых ракетных систем Spike производства Израиля за 108 миллионов евро, передает РИА Новости.

Латвия закупила израильские ракетные системы Spike


Бергманис заявил, что это «исторический контракт для Национальных вооруженных сил (НВС) и одна из крупнейших закупок в оборонной отрасли, сопоставимая только с проектом механизации сухопутных сил». Министр также выразил надежду, что латвийские предприниматели смогут принять участие в выполнении договора.


Покупка техники сделает нас значительно сильнее, и с нашими силами придется считаться, особенно тем, кто захочет их проверить. Аналогичные противотанковые системы используют 28 стран, и это один из самых сильных видов оружия в мире,
сказал он журналистам после подписания контракта.

Комплексы должны быть поставлены в Латвию до 2023 года.

Системы Spike имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки.

Использованы фотографии: http://www.militaryparitet.com
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 40

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Вчера, 12:08
    Латвия-самая бедная страна Прибалтики.Откуда деньги,Зин?А зачем вам это?Кстати.это оружие посерьезнее "Дротика"
    210окв
    1. Чёрный Вчера, 12:11
      Цитата: 210окв
      Латвия-самая бедная страна Прибалтики.Откуда деньги,Зин?А зачем вам это?

      хозяин барин.... smile купили и купили..
      Комплексы должны быть поставлены в Латвию до 2023 года.

      ...если к этому времени с этих территорий все не разбегутся laughing
      Чёрный
      1. 210окв Вчера, 12:13
        Думаю что русские останутся...В России их никто не ждет(ау,правительство мать вашу..парижскую.Как там с программой по переселению)..А в Европе...Тоже не думаю
        Цитата: Чёрный
        Цитата: 210окв
        Латвия-самая бедная страна Прибалтики.Откуда деньги,Зин?А зачем вам это?

        хозяин барин.... smile купили и купили..
        Комплексы должны быть поставлены в Латвию до 2023 года.

        ...если к этому времени с этих территорий все не разбегутся laughing
        210окв
        1. Чёрный Вчера, 12:19
          Цитата: 210окв
          В России их никто не ждет(ау,правительство мать вашу..парижскую.Как там с программой по переселению)..А в Европе...Тоже не думаю

          Из тех, правда немногих, знакомых, что там живут, могу сказать, что они и не мечтают переселиться в Россию.....а вот в Европу, как раз таки, и едут...
          Чёрный
          1. 210окв Вчера, 12:22
            Давайте будем честными и признаемся.Не поедут.Ибо уровень жизни выше,свобода перемещения.Да и пропаганда делает свое дело.У меня знакомый,правда в Эстонии в порту работает Таллинском.Он всем доволен.
            Цитата: Чёрный
            Цитата: 210окв
            В России их никто не ждет(ау,правительство мать вашу..парижскую.Как там с программой по переселению)..А в Европе...Тоже не думаю

            Из тех, правда немногих, знакомых, что там живут, могу сказать, что они и не мечтают переселиться в Россию.....а вот в Европу, как раз таки, и едут...
            210окв
            1. просто экспл Вчера, 12:39
              ну раз хотите все по честному , то расскажите пожалуйста , какой у них будет уровень жизни после 2020 , когда не только Евросоюз перестанет им на шару давать милиарды евро каждый год (дотации) , но и придется расплачиваться за старые кредиты , и выплаты по которым тоже по пару лярдов евро в год ?
              то есть и дотации пропадут и кредиты надо будет начинать выплачивать .
              и что у них тогда будет с уровнем жизни (который и так не ахти , именно поэтому весь молодняк сваливает в Германию , Ирландию, Англию) .
              просто экспл
              1. 210окв Вчера, 12:42
                А по честному скажу.Вот наши и подгонят.Инвестиции из России там на вторм месте,если не на первом.Проще открыть там "дело" чем дома тебя будут нагибать и нагибать.
                Цитата: просто экспл
                ну раз хотите все по честному , то расскажите пожалуйста , какой у них будет уровень жизни после 2020 , когда не только Евросоюз перестанет им на шару давать милиарды евро каждый год (дотации) , но и придется расплачиваться за старые кредиты , и выплаты по которым тоже по пару лярдов евро в год ?
                то есть и дотации пропадут и кредиты надо будет начинать выплачивать .
                и что у них тогда будет с уровнем жизни (который и так не ахти , именно поэтому весь молодняк сваливает в Германию , Ирландию, Англию) .
                210окв
                1. просто экспл Вчера, 12:47
                  а вот и неправда , в сети есть статьи о том как граждане РФ там пытались открыть бизнес .
                  хотя то что инвестиции из РФ там есть , это факт . но инвестиции и дотации это не одно и тоже . инвестируют что бы получить прибыль , то есть что бы на тех территориях заработать , а не кормить население .
                  просто экспл
                  1. 210окв Вчера, 12:52
                    А что в сети.У соседа сын открыл дело в Риге.Он программист.Не буду говорить что и как там у него все оформлялось,но через десять лет он стал состоятельным человеком.
                    Цитата: просто экспл
                    а вот и неправда , в сети есть статьи о том как граждане РФ там пытались открыть бизнес .
                    хотя то что инвестиции из РФ там есть , это факт . но инвестиции и дотации это не одно и тоже . инвестируют что бы получить прибыль , то есть что бы на тех территориях заработать , а не кормить население .
                    210окв
              2. a.sirin Вчера, 16:00
                Если рассматривать Евросоюз как "одну большую страну" - а при открытых границах это вполне логично - то вот Вам простая аналогия: в России из Урюпинсков тоже молодежь уезжает.
                a.sirin
          2. Кент0001 Вчера, 13:03
            Ну и флаг в руки. Значит не соотечественники, а практически цеевропейцы на прибалтийский лад. Со Средней азии ехали за моё -моё, там выбора не было. А эти зажрались, для них уже Россия не страна. Вот и все.
            Кент0001
    2. влад66 Вчера, 12:20
      И опять повторение вчерашнего laughing Видно новостей больше нет.может это и к лучшему. what
      влад66
    3. просто экспл Вчера, 12:40
      да похрен откуда купили , главное что бы наши люди в Латвийской армии (а они там есть) допустили нашу разведку до этих ракет , что бы те ГСН своими руками пощупать могли .
      просто экспл
  2. Комментарий был удален.
  3. Vard Вчера, 12:12
    Как же помню... Помню... Конфуз в Перу...а так хорошая штука...
    Vard
  4. rotmistr60 Вчера, 12:16
    и с нашими силами придется считаться, особенно тем, кто захочет их проверить
    Как я понимаю начинать бояться стоит нам и немедленно. Вот только в таких случаях всегда мучает единственный вопрос - а кому вы нужны (кроме Сша для напряжения на границе) и что у вас есть такого ценного?
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Вчера, 12:19
      Цитата: rotmistr60
      что у вас есть такого ценного?

      Гена , ответ очевиден : их национальное достояние - шпроты ! wassat Хотя как по мне , так калининградские лучше .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Вчера, 12:26
        Только вчера у Р.Бабаяна один "либерал" доказывал, что торговля с Прибалтикой выгодна в первую очередь нам. Они нам оказывается кроме шпрот поставляют машины? (правда не сказал какие) и грузы мы трелюем через их морские терминалы, но при этом умолчал, что Россия уже сократила использование этих терминалов и скоро вообще от них откажется.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Вчера, 12:31
          Цитата: rotmistr60
          Только вчера у Р.Бабаяна один "либерал" доказывал, что торговля с Прибалтикой выгодна в первую очередь нам.

          За что либерасту заплатили - то он и поёт . И пофигу что в ноты и текст не попадает .
          bouncyhunter
  5. КВУ-НСвД Вчера, 12:17
    Серьёзная техника . Осталось найти всю сумму...
    Министр также выразил надежду, что латвийские предприниматели смогут принять участие в выполнении договора.
    , а так всё нормально... laughing
    КВУ-НСвД
    1. роман66 Вчера, 12:24
      ох. завязнут наши танковые клинья на просторах латвии crying хоть не нападай теперь...
      роман66
      1. BerBer Вчера, 12:30
        Как история про неуловимого Джо, только тут непобедимые латвийцы. laughing
        BerBer
      2. КВУ-НСвД Вчера, 12:33
        ох. завязнут наши танковые клинья на просторах латвии
        Каких-каких просторах? laughing Думаю ограничатся артподготовкой laughing а может и просто пристрелкой.. winked Тем не менее спайк - аппарат сурьёзный
        КВУ-НСвД
        1. роман66 Вчера, 12:35
          при их-то медлительности? laughing дай бог к концу войны расчехлить успеют
          роман66
          1. КВУ-НСвД Вчера, 12:50
            дай бог к концу войны расчехлить успеют
            Жить захотят , то не станут и пытатся... А если серьёзно , насчёт медлительности , вспомнился рассказ одного знакомого (уже нет с нами...земля пухом ) про своих бойцов . В ППД они филонили и лопаткой махали с полной отстранённостью , но в первую Чечню пришлось ему с частью своих филонщиков попасть под 82-е . Так вот окапывались всем чем попало от блях до штыков неподнимая головы со скоростью кротов . Так что жить захотят , проявят расторопность..
            КВУ-НСвД
  6. FalconD Вчера, 12:19
    Ну после такого желающих проверить на силу Латвию не стало...
    FalconD
  7. HAM Вчера, 12:21
    Эти ужасные латыши вооружаются...как бы чего не вышло!

    ",,,,,латвийские предприниматели смогут принять участие в выполнении договора.,,,,"-а вы говорите:"откуда деньги?"-поднажать и кто куда денется...
    HAM
    1. роман66 Вчера, 12:26
      перенимают опыт laughing laughing
      роман66
  8. a.s.zzz888 Вчера, 12:22
    Покупка техники сделает нас значительно сильнее, и с нашими силами придется считаться, особенно тем, кто захочет их проверить.

    А "тем" - это нам? "Уж больно ты грозен, как я погляжу!" Н.А.Некрасов
    a.s.zzz888
  9. san4es Вчера, 12:24
    Латвия закупила израильские ракетные системы Spike

    san4es
    1. loki565 Вчера, 12:44
      Так он проводной? какая дальность?
      loki565
      1. А. Привалов Вчера, 14:05
        Цитата: loki565
        Так он проводной? какая дальность?

        Это не привод, а предохранительный шнур. Если что-то пойдёт не так, и эта фенечка упадёт близко,то не взорвётся. Эта модификация километра на 4 с хвостиком летит.
        А. Привалов
      2. профессор Вчера, 14:20
        Цитата: loki565
        Так он проводной? какая дальность?

        Отпиковолоконный... Но можно и без него.
        профессор
        1. loki565 Вчера, 15:16
          Наводить на цель с помощью телевизионного канала довольно интересная идея, по моему такой принцип применялся в некоторых ракетах воздух поверхность. Обычные ПТРК с большого расстояния наводится на контур танка, в какую то конкретную часть попасть сложно. А по телевизионному каналу можно скорректировать удар или попасть с верху в менее защищены участки...
          loki565
  10. askort154 Вчера, 12:25
    Оружейный бизнес всегда был на лидирующих позициях. Политика - маркетинг бизнеса.
    askort154
  11. Чичиков Вчера, 12:26
    Покупка техники сделает нас значительно сильнее
    Хорошо поет! Сколько же ему отстегнули, за эту сделку?
    Чичиков
  12. Dartys Вчера, 12:31
    Это исторический момент! Дикарям продали партию палок, стреляющими молниями! К чему скатились,тьфу......
    Dartys
  13. mariusdeayeraleone Вчера, 12:44
    Какие же вы слепые. Засорили всю тему про спайки, на эмиграцию к вам или европейцам,да по большинству прочитанных комментарий мною клиника скучает.Латвия - независимое государство,и она сама решает что и где купить.
    А по поводу спайков,помню как армяне на них смотрели...да да просто смотрели как летит и попадает на цель)))) а летело 15-20 ракет всего))) была бы там 1000 - 2500 ракет...а они как раз таки есть.
    mariusdeayeraleone
  14. Сергей39 Вчера, 12:59
    Латышские стрелки вооружаются.Это к революции
    Сергей39
  15. askort154 Вчера, 12:59
    Помнится, в 80-х годах был большой скандал в Японии, с отставкой члена правительства за получение огромной взятки от американской компании Lockheed , которая поставляла свои самолёты в Японию. Индия также не раз замечена в даче взяток за поставку ей оружия. Жизнь показала, ВПК любого государства - рассадник международной коррупции.
    askort154
  16. Dartys Вчера, 14:58
    Цитата: mariusdeayeraleone
    Латвия - независимое государство

    Ну тогда не мы ,а вы слепой)).Вы уже все этим сказали.Спорить не собираюсь.
    Dartys
Картина дня