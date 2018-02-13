Латвия закупила израильские ракетные системы Spike

Покупка техники сделает нас значительно сильнее, и с нашими силами придется считаться, особенно тем, кто захочет их проверить. Аналогичные противотанковые системы используют 28 стран, и это один из самых сильных видов оружия в мире,

В понедельник глава оборонного ведомства Латвии Раймонд Бергманис подписал с представителями EuroSpike договор о приобретении противотанковых ракетных систем Spike производства Израиля за 108 миллионов евро, передает РИА Новости Бергманис заявил, что это «исторический контракт для Национальных вооруженных сил (НВС) и одна из крупнейших закупок в оборонной отрасли, сопоставимая только с проектом механизации сухопутных сил». Министр также выразил надежду, что латвийские предприниматели смогут принять участие в выполнении договора.сказал он журналистам после подписания контракта.Комплексы должны быть поставлены в Латвию до 2023 года.Системы Spike имеют электрооптические элементы четвертого и пятого поколений, что обеспечивает высокую точность наведения и способность уничтожать разного рода бронетехнику, в том числе боевые танки.