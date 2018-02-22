Красотки каменного века: «Палеолитические Венеры»

С чего начиналась культура Человека? Когда и в какой форме он перестал быть животным и стал разумным существом? Очевидно это случилось, когда он стал отражать окружающий его мир в духовных образах. А также пытаться воспроизводить их. Ведь ни одному животному такого пока что не удалось! Но с чего он начал? С изображений на стенах пещер или к ним добавлялось еще что-то? И, да, действительно – ему захотелось отразить увиденное и прочувствованное и он это сделал. Вот только почему-то в скульптурах тучных «Венер палеолита» — названия, ставшего обобщающим для множества найденных доисторических статуэток женщин, имеющих между собой много общих признаков и датируемых эпохой верхнего палеолита. Статуэтки эти главным образом находят в Европе, но встречаются они и далеко на востоке, например, на стоянке Мальта в Иркутской области, так что можно без преувеличения сказать, что их территория – это вся Евразия: от побережья Атлантики и до района сибирской тайги.Доисторическая эпоха Богемии, Моравии и Словакии (Национальный музей, Прага)Как известно, культура верхнего палеолита включала в себя несколько сменявших друг друга культур: Ориньякскую (существовавшую во Франции и Испании 30—25 тыс. лет до н. э.), Граветтскую (35—19 тыс. лет до н. э.), Солютрейскую - 19—16 тыс. лет до н. э. и Мадленскую культуру. Были свои культуры, разумеется, находившиеся на других территориях, просто большинство находок принадлежит к граветтской культуре, хотя были обнаружены ранние статуэтки, что принадлежат Ориньякской культуре. Это и знаменитая «Венера из Холе-Фельс» (изготовленная примерно 35 тыс. лет назад); и те фигурки, что специалисты относят к мадленской культуре.«Венера из Петраковицы» и «Венера из Вестоницы» - национальные сокровища Чехии. Подлинники хранятся в сейфе и перевозятся в бронированном автомобиле под охраной. (Национальный музей, Прага)Материал, из которого они вырезаны – это кости, (например, бивни мамонтов) и мягкие породы камня (мергель, известняк и им подобные). Есть статуэтки, слепленные из глины и обожженные на огне, то есть керамические, древнейшие в своем роде, поскольку керамика появилась только в эпоху неолита, и даже не в самом его начале. Ну, а всего к нашему XXI веку таких «венер» нашли более ста, причем все они невелики по размерам и имеют высоту от 4 и до 25 см.Фигурки из музея в Брно. Тоже копии…Первую «венеру» эпохи верхнего палеолита обнаружил маркиз Де Вибре в местечке Ложери-Бас в департаменте Дордонь на юго-западе Франции еще в 1864 г. Название своей находке он дал несколько неприличное - «Венера распутная», таким образом противопоставив ее известной к этому времени знаменитой «Венере Медицейской». Со временем выяснилось, что она принадлежит к мадленской культуре, то есть творение это исключительно древнее. У фигурки не было ни головы, ни рук, ни ног, однако имелся четко сделанный надрез, указывающий на ее гендерную принадлежность. Следующим признанным образцом «венер» довелось стать «Венере Брассемпуйской», которую Эдуард Пьетт нашел в 1894 году на территории городка Брассемпуй во Франции. Сначала термин «Венера» к ней, как и к другим таким же фигуркам, не применяли, но затем спустя четыре года Саломон Райнах описал целую группу статуэток этого типа из пещер в Бальци Росси, сделанных из стеатита, и стало очевидно, что их необходимо как-то типологизировать. Ну, а потом специалисты начала XX века, изучавшие первобытное общество, посчитали, что в этих фигурках, вполне возможно, воплощены доисторические идеалы женской красоты и назвали их «венерами» по имени римской богини любви и красоты, добавив только слово «палеолитические» в целях точного указания на время их создания.«Венера из Галденберга». (Австрийский музей естественной истории, Вена)Сентябрь 2008 г. принес научному сообществу новое открытие: археологами из Тюбингенского университета была найдена статуэтка женщины из бивня мамонта высотой шесть сантиметров, получившая название «Венеры из Холе-Фельс». Возраст ее определили в 35 тыс. до н. э. В настоящий момент — это самый древний образец скульптуры вообще. Правда, существует еще статуэтка «Венеры из Тан-Тана», и ее оценивают в 300—500 тыс. лет, однако ее датировка является спорной и точного вердикта по ней не вынесено. Фигурка из пещеры Холе-Фельс в Германии это самая типичная «Венера» с подчеркнутым большим животом, массивным бюстом и широкими бедрами.«Венера Брассемпуйская». (Национальный музей археологии, Сен-Жермен эн Лэ, Франция)И вот все эти особенности как раз и являются общими типологизирующими признаками «палеолитических Венер». Наиболее распространенными являются фигурки ромбовидных очертаний, сужающиеся вверху и к низу (соответственно голова и ноги), и максимально широкие в своей средней части (живот и бедра). Живот, ягодицы, груди и половые органы воспроизведены очень тщательно, тогда как лица, например, часто вообще нет (видимо по принципу «с лица воду не пить» или «по ночам все равно темно»), но кроме него также отсутствуют руки и ноги, хотя и не всегда. Головы у «Венер» есть, но они относительно невелики по размеру и лишены каких-то бросающихся в глаза деталей. Хотя иногда на голове изображена прическа или головной убор типа купальной шапочки.А вот это часть тела, найденная там же, где нашли и «брассемпуйскую Венеру. Кость мамонта. (Национальный музей археологии, Сен-Жермен эн Лэ, Франция)Нужно отметить, однако, что далеко не все из «палеолитических Венер» такие уж и тучные и имеют явно подчеркнутые фемининные черты. Также и не все из фигурок не имеют лица. Но поскольку имеется большинство статуэток, очень похожих друг на друга как по стилю, так и по их основным пропорциям, можно доказательно утверждать, что в далеком прошлом уже выработалось общее для огромных территорий понятие единого художественного стиля или канона, в соответствии с которым грудь и бедра вписываются в круг, тогда как сама фигурка – в ромб.А это их совместное фото. Может быть они когда-то были как-то связаны друг с другом? Кто знает? (Национальный музей археологии, Сен-Жермен эн Лэ, Франция)Некоторые из статуэток, например, «Венера Виллендорфская» и «Венера Лоссельская» были покрашены красной охрой. Зачем это было сделано объяснить сегодня невозможно в принципе, но идущее из древности понятие о красном цвете, как являющегося символом жизни, как «цвет крови», может указывать явно на какой-то обряд. То есть красными их сделали не просто так, а с определенной и, скорее всего, магической целью.Ну, а это все аналогичные находки на станции Брассемпуй.Интересно, что основная масса находок «палеолитических Венер» датируются верхним палеолитом (в основном они принадлежат к таким его культурам, как граветтская и солютрейская). В то время преобладающими были фигурки тучных форм. В более позднее время мадленской культуры их формы более грациозны, и к тому же их отличает значительно более тщательная проработка деталей. Различают же их обычно чисто географически, в соответствии с классификациями Генри Дельпорта, просто назвавшего все те регионы, где нашли ту или иную «Венеру». И получилось, что есть «венеры» пиринейско-аквитанские (франко-испанские), есть «венера» с острова Мальта, есть рейнско-дунайского региона, среднерусского (погребения Костенки, Зарайск и Гагарино) и «венеры» сибирские. То есть ареал их распространения был исключительно широк, но это же и означает, что и люди того времени имели между собой определенные культурные связи.Впрочем, изображали тогда не только женщин, но и вот таких лошадей… (Национальный музей археологии, Сен-Жермен эн Лэ, Франция)Для чего точно они были нужны нашим предкам этого мы никогда не узнаем. Но можно предположить, что они могли быть талисманами, символами плодородия, или служили изображениями Богини-Матери. Очевидно и то, что никакого практического применения они иметь не могли и, следовательно, могли относиться только лишь к объектам духовной культуры. Находят их, однако не столько в погребениях, сколько в пещерах и остатках жилищ, так что с культом умерших, скорее всего, они связаны не были.Так, у села Гагарино в Липецкой области, в овальной полуземлянке диаметром около 5 метров нашли сразу семь таких фигурок, которые вполне могли выполнять роль оберегов. На стоянке у села Мальта в Прибайкалье их также нашли внутри жилища. И, видимо, в «домах» того времени их не только не прятали, а напротив, они находились у всех на виду. Так что, когда в жилище попадал человек из чужого племени, он их видел, а увидев – уносил ее образ с собой. Очевидно только так и можно объяснить столь широкое географическое распространение этих фигурок.Регион Альб-Донау, возраст 35000 – 40000 лет. (Национальный археологический музей Бад-Вюрстенберга, Германия)Что касается тучности фигурок, то в условиях полуголодного существования именно тучность символизировала достаток, плодородие и представлялась красивой. Недаром даже в ХХ веке в русских деревнях (и мордовских, соседских!) красота женщины определялась так: «Кака красива девка, полна!» Однако такого рода сравнения и сопоставления есть не более, чем результат умозрительных заключений, но никак не научно доказанный факт.Женская фигурка из Акролити, 2800 – 2700 до н.э. (Доисторический музей Тиры, остров Санторин)Недавно было найдено еще два очень древних каменных артефакта (датировка 500000 — 200000 лет назад), которые, как считают некоторые специалисты, являются также изображениями женщин. Это «Венера из Берехат-Рама», найденная на Голанских высотах, и «Венера из Тан-Тана», которую нашли в Марокко. Но вот вопрос: обработал ли их человек, или же свою форму они приняли благодаря воздействию природных факторов? Пока что на 100% не доказаны оба эти предположения.Фигурка из Берехат-Рама. Теперь понятно, почему о ее происхождении ведутся столь горячие споры?Ряд ученых, изучавших «палеолитических Венер», считают, что между ними и изображениями женщин более поздней эпохи неолита, и затем меднокаменного и бронзового века, есть прямая связь. Однако, эта точка зрения на сегодня не согласуются с тем удивительным фактом, что такие изображения почему-то отсутствуют в эпоху мезолита. Что такого тогда случилось, что эти фигурки перестали делать, и случилось ли вообще? Может быть просто сменили материал, перешли, скажем, на дерево и поэтому все они не сохранились? Кто знает… истина всегда где-то там…