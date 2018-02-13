Правительство США запросило деньги на строительство новых радаров ПРО

Мы запросили финансирование двух радаров на территории США, которые позволят устойчиво отслеживать и производить необходимые оценки для защиты страны от ракет дальнего действия,

В рамках проекта бюджета на 2019 финансовый год мы запросили 1,8 миллиарда долларов на системы "Иджис" BMD. Агентство по ПРО будет обеспечивать 37 систем "Иджис" SM-3 на объектах в Румынии и Польше, а также на кораблях вдоль соответствующих побережий,