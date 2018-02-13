00:21 14 февраля
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Правительство США запросило деньги на строительство новых радаров ПРО

Американская администрация запросила у конгресса около $ 100 млн. в 2019 году на строительство в США двух новых радаров ПРО, передает РИА Новости сообщение директора по операциям Агентства по ПРО Гэри Пеннетта.



Мы запросили финансирование двух радаров на территории США, которые позволят устойчиво отслеживать и производить необходимые оценки для защиты страны от ракет дальнего действия,
сказал Пеннетт журналистам.


По его словам, один из радаров будет возведен на Гавайях, другой – на тихоокеанском побережье США.

Кроме того, в рамках бюджетного запроса правительство попросило выделить средства на строительство 37 систем ПРО «Иджис» в Румынии и Польше.

В рамках проекта бюджета на 2019 финансовый год мы запросили 1,8 миллиарда долларов на системы "Иджис" BMD. Агентство по ПРО будет обеспечивать 37 систем "Иджис" SM-3 на объектах в Румынии и Польше, а также на кораблях вдоль соответствующих побережий,
сообщил Пеннетт.

Напомним, в понедельник администрация США представила на рассмотрение конгресса проект бюджета на 2019 финансовый год, который начинается 1 октября 2018 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. 210окв Вчера, 12:29
    Да я и не сомневаюсь.Напечатают..Тем более размещать будут у себя дома.Так что дипломатам не придется напрягаться..
    210окв
    1. bouncyhunter Вчера, 12:34
      Привет , Дима ! hi Матрасные аппетиты всё растут - не лопнули бы ... wink
      bouncyhunter
      1. роман66 Вчера, 12:37
        а смысл? один хрен не попадают lol
        роман66
        1. cniza Вчера, 12:51
          У них деньги уже из ушей лезут , а все мало.
          cniza
      2. 210окв Вчера, 12:37
        Паш hi Когда есть в хозяйстве своя типография с" лицензией" на печать ассигнаций..То переживать за что то не стоит.
        Цитата: bouncyhunter
        Привет , Дима ! hi Матрасные аппетиты всё растут - не лопнули бы ... wink
        210окв
        1. bouncyhunter Вчера, 13:05
          Цитата: 210окв
          Когда есть в хозяйстве своя типография с" лицензией" на печать ассигнаций..То переживать за что то не стоит.

          Переживать надо за то , что их фантики зелёные никому , кроме самих матрасов нужны не будут .
          bouncyhunter
    2. влад66 Вчера, 12:46
      Цитата: 210окв
      Тем более размещать будут у себя дома.

      Это то да,но и наше тихоокенское побережье охватят.
      В рамках проекта бюджета на 2019 финансовый год мы запросили 1,8 миллиарда долларов на системы "Иджис" BMD. Агентство по ПРО будет обеспечивать 37 систем "Иджис" SM-3 на объектах в Румынии и Польше, а также на кораблях вдоль соответствующих побережий,

      Вот тут нас напрямую касается,в Крыму нет вроде "Искандера".Генштабу потереть бы репу.Правда в Крыму есть несколько комплексов "Бастион",но это противокорабельный комплекс.хотя в Сирии из него и по бункерам ракеты запускали. hi
      влад66
  2. Охотовед 2 Вчера, 12:29
    Ну ладно у Себя - стройте. Но ведь обязательно нужно и цыган с пшеками подставить! angry Ну а Румынии и Польше, интересно комфортно, под прицелом наших ракет? Или думают, что их не тронут? Очень зря! am Вот так правители - решают судьбы стран вместе с их населением! fool
    Охотовед 2
  3. Heterosigma Вчера, 12:35
    один умный книжка сейчас читаю.и вот какое редкое фото там обнаружил (лица правда не видно но автор утверждает)

    Heterosigma
    1. роман66 Вчера, 12:38
      черный негр в темной шахте... хрен чего разглядишь laughing
      роман66
      1. Heterosigma Вчера, 12:47
        автор говорит что Обама приезжал в составе комиссии НАТО когда пилили наши ракеты.
        Heterosigma
        1. svp67 Вчера, 12:59
          Цитата: Heterosigma
          один умный книжка сейчас читаю.и вот какое редкое фото там обнаружил

          Цитата: Heterosigma
          автор говорит что Обама приезжал в составе комиссии НАТО когда пилили наши ракеты.

          Не только...
          Вот он в Донецке...В 2005 году всего через семь месяцев, после того, как он стал сенатором, Обама вместе с сенатором-республиканцем от Индианы Диком Лугаром отправился на Украину, чтобы проверить складские запасы оружия на излишки.


          Вот он в Перми...

          В Москве...
          Цитата: роман66
          черный негр в темной шахте... хрен чего разглядиш

          А так....


          svp67
          1. роман66 Вчера, 16:07
            идиллия, завидую.....
            роман66
  4. a.s.zzz888 Вчера, 12:35
    По его словам, один из радаров будет возведен на Гавайях,

    Боятся, мерикатосы, что Ын запустит своим ракетки. bully
    a.s.zzz888
  5. КВУ-НСвД Вчера, 12:39
    При всех несуразностях системы ПРО , линию свою американцы гнут...
    КВУ-НСвД
  6. rotmistr60 Вчера, 12:46
    На карте Мира наверное уже не осталось места (кроме России, КНР и КНДР) где не стояла бы база Сша, американские ПРО, какой-нибудь радар или просто американское оружие. И все равно "маловато будет"... Ну, ну.
    rotmistr60
    1. Heterosigma Вчера, 12:53
      ещё в латинской америке не везде флажки воткнули.
      Heterosigma
  7. Bronevick Вчера, 14:54
    Опять против сомалийских пиратов
    Bronevick
  8. Лексус Вчера, 15:57
    У них тоже есть бреши в СПРН. Учитывая растущие возможности Китая, ход вполне ожидаем.
    Лексус
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