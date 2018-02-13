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Правительство США запросило деньги на строительство новых радаров ПРО
Американская администрация запросила у конгресса около $ 100 млн. в 2019 году на строительство в США двух новых радаров ПРО, передает РИА Новости сообщение директора по операциям Агентства по ПРО Гэри Пеннетта.
По его словам, один из радаров будет возведен на Гавайях, другой – на тихоокеанском побережье США.
Кроме того, в рамках бюджетного запроса правительство попросило выделить средства на строительство 37 систем ПРО «Иджис» в Румынии и Польше.
Напомним, в понедельник администрация США представила на рассмотрение конгресса проект бюджета на 2019 финансовый год, который начинается 1 октября 2018 года.
Мы запросили финансирование двух радаров на территории США, которые позволят устойчиво отслеживать и производить необходимые оценки для защиты страны от ракет дальнего действия,сказал Пеннетт журналистам.
По его словам, один из радаров будет возведен на Гавайях, другой – на тихоокеанском побережье США.
Кроме того, в рамках бюджетного запроса правительство попросило выделить средства на строительство 37 систем ПРО «Иджис» в Румынии и Польше.
В рамках проекта бюджета на 2019 финансовый год мы запросили 1,8 миллиарда долларов на системы "Иджис" BMD. Агентство по ПРО будет обеспечивать 37 систем "Иджис" SM-3 на объектах в Румынии и Польше, а также на кораблях вдоль соответствующих побережий,сообщил Пеннетт.
Напомним, в понедельник администрация США представила на рассмотрение конгресса проект бюджета на 2019 финансовый год, который начинается 1 октября 2018 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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