Sberbank Private Banking отмечает существенный приток финансов в Россию

Во-первых, это связано с ожиданием санкций, то есть конец декабря — последняя неделя — и январь, мне кажется, все прожили под тем, что сейчас будет 29 января и 2 февраля и будут санкции, давайте куда-нибудь переведём.

Речь идёт о тикетах в сотни миллионов долларов.