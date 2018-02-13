00:20 14 февраля
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Sberbank Private Banking отмечает существенный приток финансов в Россию

РБК со ссылкой на сотрудницу Sberbank Private Banking Евгению Тюрикову сообщает о первых плодах американских угроз в отношении ряда граждан России, обличённых властью и имеющих несколько больше финансов, нежели у остальной части общественности. По словам представительницы SPB, в Россию резко вырос приток финансовых средств. Специалист связывает это с опасениями, которые так или иначе касаются возможных новых антироссийских санкций.



По словам Евгении Тюриной, высказанных на пресс-конференции, приток средств из-за рубежа в РФ вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (речь о данных за январь).


Из заявления:
Во-первых, это связано с ожиданием санкций, то есть конец декабря — последняя неделя — и январь, мне кажется, все прожили под тем, что сейчас будет 29 января и 2 февраля и будут санкции, давайте куда-нибудь переведём.


Отмечается, что средства в Россию переводятся из Британии, Швейцарии, Австрии и других стран. Точных данных Сбербанк не раскрывает, при этом представительница банка отмечает, что суммы возвращаются весьма крупные.

Евгения Тюрикова:
Речь идёт о тикетах в сотни миллионов долларов.


Напомним, что ранее в США опубликовали так называемый «кремлёвский список», содержащий более 200 фамилий российских чиновников и бизнесменов, среди которых есть и те, кто имеет счета за пределами России. В Конгрессе США заявили, что публикация такого списка без введения санкций – «подарок от Трампа Путину, так как раскрыты секреты того, в отношении каких персон могут быть введены персональные санкционные меры».

Использованы фотографии: http://1line.info
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Комментарии 56

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  1. Сержант71 Вчера, 12:32
    Часть средств из европейских банков после последних скандалов возвращается.
    Сержант71
    1. Тралл Вчера, 12:33
      Цитата: Сержант71
      после последних скандалов

      что за скандалы?
      Тралл
      1. 210окв Вчера, 12:35
        Наверное наши ворюги сидячие забастовки там устроили... wassat
        Цитата: Тралл
        Цитата: Сержант71
        после последних скандалов

        что за скандалы?
        210окв
        1. ul_vitalii Вчера, 12:51
          Грефу на маслице и на икорку погнали, слабое звено видно из всех наших банков, легче всего выдернуть или пристроить непосильно нажитое. smile
          ul_vitalii
      2. влад66 Вчера, 12:50
        Ну чего. laughing Спасиба Трампе за санкции? laughing laughing laughing
        влад66
      3. ASG7 Вчера, 14:05
        Боюсь ошибиться, но по моему г-н Титов коллективное письмо Путину привозил из Лондона от русских "бизнесменов", с просьбой об амнистии своих капиталов. Так вот и последствия, кое у кого получилось.
        ASG7
        1. Лелёк Вчера, 16:46
          Цитата: ASG7
          Боюсь ошибиться

          hi
          Не ошибаетесь. Такой факт действительно имел место быть. Ответ был такой, что амнистия продлена до 2019 года, но только для НЕКРИМИНАЛЬНЫХ капиталов. Криминалитет по-прежнему находится под государевым оком - прокуратурой. А законные денежки тонким ручейком потекли в Россию.

          Сейчас главное для правительства РФ найти и обеспечить области приложения этих капиталов, чтобы не лежали в банках мёртвым грузом.
          Лелёк
    2. Отец солдата Вчера, 12:45
      Кто в теме подскажите, почему "родной "Сбербанк в Западной Европе под 6% кредиты населению раздает, а в России не стесняется в процентах ?
      Отец солдата
      1. Logall Вчера, 12:47
        Процент инфляции в Европе очень низок, а законы строже! Там они работают, а здесь грабят...
        Поляки берут кредиты в Евросоюзе и скупают бизнес в Подмосковье! Кредиты под 2-3%... Поэтому наш бизнес и бежит за кредитами к западу! Поэтому и плачут от санкций...
        Logall
        1. mkop Вчера, 12:51
          При чем здесь инфляция и законы? Ключевая ставка - вот причина. У нас она по сравнению с Европой - гигантская.
          mkop
          1. Logall Вчера, 12:56
            Ключевая ставка на чём основывается? На курсе и скачках национальной валюты, а также годовой инфляции! Вы хоть чуточку почитайте... Хотя бы статейки.
            Logall
            1. mkop Вчера, 13:01
              Вы сами то почитайте. Хотя бы википедию.
              "Она играет ключевую роль при установлении процентных ставок по банковским кредитам и оказывает влияние на уровень инфляции и стоимость фондирования банков." Из статьи про ключевую ставку. Ключевая ставка оказывает влияние на инфляцию, а не наоборот. На ключевую ставку влияют инфляционные риски, а не уровень инфляции. И динамика инфляции, а не сам ее показатель.
              И да еще одно замечание, ключевая ставка у нас - один из инструментов таргетирования инфляции.
              mkop
              1. Logall Вчера, 13:10
                Зачем ЦБ повышать ставку?
                Повышая ставку, центробанки всего мира хотят сдержать инфляцию. Устроено это так: при высокой ключевой ставке растут ставки по кредитам бизнесу. Он на таких условиях брать кредиты не хочет, из-за чего в экономику поступает меньше денег. Малое количество денег в обороте ведет к их удорожанию, а не обесцениванию.
                Logall
                1. mkop Вчера, 13:19
                  Все правильно. Изменение ключевой ставки, приводит к изменениям в динамике инфляции.
                  mkop
                  1. Logall Вчера, 13:42
                    Цитата: mkop
                    Изменение ключевой ставки, приводит к изменениям в динамике инфляции.

                    В том-то и дело, что эта формула обратнопропорциональна... Инфляция заставляет поднимать ставку, а понижение инфляции приводит к понижению ставки! Если не касаться бирж и валют... А то можно в дебрях заблудиться yes
                    Logall
                    1. Стропорез Вчера, 13:46
                      Цитата: Logall
                      В том-то и дело, что эта формула обратнопропорциональна... Инфляция заставляет поднимать ставку, а понижение инфляции приводит к понижению ставки!

                      Однако мы наблюдаем отрицательные ставки в евросоюзе, или там нет инфляции?
                      Стропорез
                      1. Logall Вчера, 13:50
                        Она конечно же присутствует, но очень низкая... А также там присутствует гос.программы по поддержке бизнеса обеспечивающие низкий процент по кредитам, а иногда и отсутствие процентов... Гос-ва Евросоюза берут за счёт налогов, за счёт ВВП!
                        Logall
                    2. mkop Вчера, 15:12
                      Какая обратная пропорциональность? Вы о чем? Если одна величина подымается и вторая тоже, это прямая пропорциональность. Все, я на этом заканчиваю, беседа бесполезна, увы.
                      mkop
        2. Лексус Вчера, 20:13
          Памятуя регулярные скандалы с российскими банками (закрытия, санации, отказ в снятии со счёта наличных), держать серьёзные деньги в них просто опасно, если ты "не в системе", и что-либо доказать в случае краха весьма проблематично.
          Лексус
      2. 210окв Вчера, 12:48
        Почему?!Это целая наука....Почему не работает в Крыму,почему проценты такие.Да экономика другая,вот отсюда и проценты...
        Цитата: Отец солдата
        Кто в теме подскажите, почему "родной "Сбербанк в Западной Европе под 6% кредиты населению раздает, а в России не стесняется в процентах ?
        210окв
      3. Стропорез Вчера, 13:54
        Цитата: Отец солдата
        Кто в теме подскажите, почему "родной "Сбербанк в Западной Европе под 6% кредиты населению раздает, а в России не стесняется в процентах ?

        А кто сказал, что сбербанк родной? Родною была сберкасса! А сбербанк это такой же "родной" фейк , как и гаспром, типа национальное достояние.
        "Гендиректор госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс не вошел в новый состав международного совета американского банка J.P. Morgan Chase. При этом россиянин в составе обновленного совета все равно присутствует: новым членом этого консультативного органа избран глава Сбербанка Герман Греф. Об изменениях стало известно из документов финансовой корпорации, имеющихся в распоряжении «Известий».

        В новый состав международного совета J.P. Morgan Chase Герман Греф вошел наряду с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром, президентом Китайской инвестиционной корпорации (CIC) Гао Сицином, профессором Гарвардского университета Мартином Фельдстейном, который многие годы был президентом Национального бюро экономических исследований.

        Анатолий Чубайс, бывший предправления РАО «ЕЭС России» и нынешний гендиректор госкорпорации «Роснано», вошел в состав международного совета J.P. Morgan Chase в 2008 году. Он стал первым представителем российских бизнес-кругов, который стал участником этого консультативного органа. Чубайса в совет J.P.Morgan Chase пригласил гендиректор Джеймc Даймон."
        Стропорез
      4. Bosch Вчера, 15:07
        Сбербанк - самый гнилой банк в России. Сколько раз своих вкладчиков грабил, и все ни по чем.
        Bosch
        1. Вадим237 Вчера, 21:16
          За 10 лет, что у меня там бабки лежат - ни разу не грабили.
          Вадим237
  2. 210окв Вчера, 12:33
    Да дай то Бог что бы это все на пользу России..Мечты.Кстати,банкомат "Сбера" ближайший последние два года работает через пень колоду..Куда ни обращались-не помогает.Даже в районном офисе от него открещиваются.
    210окв
    1. midivan Вчера, 12:44
      Цитата: 210окв
      Кстати,банкомат "Сбера" ближайший последние два года работает через пень колоду..Куда ни обращались-не помогает.Даже в районном офисе от него открещиваются.

      Элементарно, берете лом fellow вскрываете и ждете, через пол часика хозяин и объявится, если нет, то выгружаете бабло и домой, ну а чего, если бесхозный request
      midivan
      1. 210окв Вчера, 12:50
        А вот в этом случае "хозяин" всегда находится... yes
        Цитата: midivan
        Цитата: 210окв
        Кстати,банкомат "Сбера" ближайший последние два года работает через пень колоду..Куда ни обращались-не помогает.Даже в районном офисе от него открещиваются.

        Элементарно, берете лом fellow вскрываете и ждете, через пол часика хозяин и объявится, если нет, то выгружаете бабло и домой, ну а чего, если бесхозный request
        210окв
    2. Николай Фёдоров Вчера, 13:43
      Цитата: 210окв
      Да дай то Бог что бы это все на пользу России..

      Каким образом переводы из одного иностранного банка в другой иностранный банк (и даже вражий) могут обернуться пользой для России?! Банк Sberbank Private Banking работает исключительно против России на хрестоматийных принципах (против России, с помощью России, за счёт России). Они, вражины, теперь ещё и наличку перестали принимать-выдавать.
      Николай Фёдоров
  3. a.s.zzz888 Вчера, 12:33
    А не для того, чтобы когда поутихнет, снова вывести бабло? request
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter Вчера, 12:36
      А это уже от фискальных органов и их внимательности не в последнюю очередь будет зависеть . wink
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Вчера, 12:47
        Паша, полагаю ближе к 18 марта будет более-менее ясная картина....
        a.s.zzz888
        1. Serg65 Вчера, 12:50
          Цитата: a.s.zzz888
          полагаю ближе к 18 марта будет более-менее ясная картина....

          laughing Или 19-го.
          Serg65
          1. bouncyhunter Вчера, 13:03
            Цитата: a.s.zzz888
            полагаю ближе к 18 марта будет более-менее ясная картина....

            Цитата: Serg65
            Или 19-го.

            Иными словами : весна покажет кто где какал . lol Серёга , привет ! hi
            bouncyhunter
            1. Serg65 Вчера, 13:14
              Приветствуем Паш hi
              Где пропал? Или по заданию партии в Вашингтоне нелегальствовал? laughing
              Serg65
              1. bouncyhunter Вчера, 13:18
                Цитата: Serg65
                по заданию партии в Вашингтоне нелегальствовал?

                Да не , я там так - пошумел немножко и смылся . feel
                А если серьёзно - непредвиденные обстоятельства .
                bouncyhunter
      2. midivan Вчера, 13:03
        Цитата: bouncyhunter
        А это уже от фискальных органов и их внимательности не в последнюю очередь будет зависеть . wink

        drinks Приветствую Паша! Слышал краем уха, у вас сугубо внимательные органы, мож дадите нам десяток на развод, так сказать кровь омолодить. laughing
        midivan
        1. bouncyhunter Вчера, 13:09
          Ваня , салют ! hi drinks
          Цитата: midivan
          Слышал краем уха, у вас сугубо внимательные органы

          Всё потому что сам бацька на контроле всё держит . wink
          Цитата: midivan
          мож дадите нам десяток на развод, так сказать кровь омолодить.

          Так не от меня зависит , а то я бы поделился . yes
          bouncyhunter
          1. midivan Вчера, 13:56
            Цитата: bouncyhunter
            Всё потому что сам бацька на контроле всё держит .

            belay А наш то и не знает, шо так можно lol
            Цитата: bouncyhunter
            Так не от меня зависит , а то я бы поделился .

            drinks И не сомневаюсь smile
            midivan
        2. Serg65 Вчера, 13:16
          hi Приветствуем Иван!
          Цитата: midivan
          мож дадите нам десяток на развод, так сказать кровь омолодить

          Киргизские органы для омоложения подойдут? Тем более один наш "орган" неплохо в Минске адаптировался laughing
          Serg65
          1. midivan Вчера, 13:50
            hi drinks Приветствую Сергей! Да нам хоть какой из ШОС, главное шоб работал исправно laughing
            midivan
    2. midivan Вчера, 13:10
      Цитата: a.s.zzz888
      А не для того, чтобы когда поутихнет, снова вывести бабло? request

      Что то мне подсказывает, вытащить теперь будет очень не просто, это еще не вспоминал ни кто вякания из за бугра, а так то ну должна же быть хоть какая то Гордость у ВВП, если вывезут опять то грош цена ему и он это должен понимать, при все при том, что друзья то его здесь, а там за бугром так сказать с натяжкой нельзя lol Эххх и веселые все таки времена, плакать некогда laughing
      midivan
  4. rotmistr60 Вчера, 12:39
    приток средств из-за рубежа в РФ вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом 2017 года
    Так выходит, что Трамп все же наш человек. Если бы не американские санкции, то ни Англия, ни Австрия, ни Швейцария и др. не стали бы суетиться с проверкой денег на "чистоту".
    rotmistr60
    1. Scoun Вчера, 13:02
      Цитата: rotmistr60
      приток средств из-за рубежа в РФ вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом 2017 года
      Так выходит, что Трамп все же наш человек. Если бы не американские санкции, то ни Англия, ни Австрия, ни Швейцария и др. не стали бы суетиться с проверкой денег на "чистоту".

      Плюс наша Г Дума снова амнистию капиталам вроде как одобрила. (Обсуждают точно).
      Scoun
    2. woron333444 Вчера, 13:50
      Только один из кандидатов в президенты всё никак не может перепрятать деньги. Из одного западного банка в другой прячет.
      woron333444
  5. ded100 Вчера, 12:42
    Санкции и здесь на пользу пошли! Ну за санкции! drinks
    ded100
    1. Svarog Вчера, 12:48
      Цитата: ded100
      Санкции и здесь на пользу пошли! Ну за санкции! drinks

      Вы уже ощутили пользу? Статистика говорит о обратном.
      Svarog
    2. частное лицо Вчера, 12:51
      Кому на пользу пошли санкции? Статья ни о чём, это деньги частных лиц и государству и его населению от них ни какой пользы. Сегодня пришли а завтра снова ушли в никуда.
      частное лицо
  6. Ныробский Вчера, 12:52
    Это мелочи. Скоро налом попрёт валом))) Сейчас только облигаций напечатаем, что бы у "кошельков" были гос. гарантии и надо будет в банках новые кубовые ячейки сварить из нержавейки. Хватило бы места, куда бабосы на хранение складывать bully
    Ныробский
  7. win9090 Вчера, 13:24
    а толку то, если это бабки 1 % неприкосаемых....
    а простым людям будет хуже, доллар то укрепляется, значит и все остальное подорожает.
    win9090
  8. Николай Фёдоров Вчера, 13:27
    Из одного иностранного банка перевели в другой иностранный банк... Делов-то...
    Николай Фёдоров
  9. Vard Вчера, 14:10
    За рубежом можно взять кредит род три процента... У нас в банках где то сейчас семь... Вот на эти четыре процента они и нацелились...
    Vard
  10. Bronevick Вчера, 14:56
    А я наоборот все деньги снял ещё года 3 назад и все потратил уже
    Bronevick
  11. gukoyan Вчера, 15:31
    Ну вот хоть сра,ть в нужном направлении начали.!))
    gukoyan
  12. Лексус Вчера, 16:02
    Как бы не вышло так, что Сбербанк используют для "отмывания и отбеливания" капиталов. Без данных об оттоке за тот же период всем заявлениям его представителей грош цена. hi
    Лексус
  13. Рысь33 Вчера, 18:24
    Теперь сбербанк сможет угробить ещё несколько миллиардов долларов средств своих вкладчиков на невозвратные инвестиции в украину, турцию и другие места, где забрать инвестированные средства не получится в принцыпе. Зато своим кредиты дают под бешеные проценты.
    Рысь33
  14. andrej-shironov Вчера, 19:22
    Греф не самый честный человек! Верить ему-себя не уважать! Факты!
    andrej-shironov
  15. Ментат Вчера, 19:28
    Цитата: Стропорез
    А кто сказал, что сбербанк родной? Родною была сберкасса! А сбербанк это такой же "родной" фейк , как и гаспром, типа национальное достояние.

    Котлеты с мухами не мешайте. Греф и Чубайс — это неприкасаемая оппозиция, по некоторым сложным причинам. Но изолированная.
    Ментат
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