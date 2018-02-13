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Sberbank Private Banking отмечает существенный приток финансов в Россию
РБК со ссылкой на сотрудницу Sberbank Private Banking Евгению Тюрикову сообщает о первых плодах американских угроз в отношении ряда граждан России, обличённых властью и имеющих несколько больше финансов, нежели у остальной части общественности. По словам представительницы SPB, в Россию резко вырос приток финансовых средств. Специалист связывает это с опасениями, которые так или иначе касаются возможных новых антироссийских санкций.
По словам Евгении Тюриной, высказанных на пресс-конференции, приток средств из-за рубежа в РФ вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (речь о данных за январь).
Из заявления:
Отмечается, что средства в Россию переводятся из Британии, Швейцарии, Австрии и других стран. Точных данных Сбербанк не раскрывает, при этом представительница банка отмечает, что суммы возвращаются весьма крупные.
Евгения Тюрикова:
Напомним, что ранее в США опубликовали так называемый «кремлёвский список», содержащий более 200 фамилий российских чиновников и бизнесменов, среди которых есть и те, кто имеет счета за пределами России. В Конгрессе США заявили, что публикация такого списка без введения санкций – «подарок от Трампа Путину, так как раскрыты секреты того, в отношении каких персон могут быть введены персональные санкционные меры».
По словам Евгении Тюриной, высказанных на пресс-конференции, приток средств из-за рубежа в РФ вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (речь о данных за январь).
Из заявления:
Во-первых, это связано с ожиданием санкций, то есть конец декабря — последняя неделя — и январь, мне кажется, все прожили под тем, что сейчас будет 29 января и 2 февраля и будут санкции, давайте куда-нибудь переведём.
Отмечается, что средства в Россию переводятся из Британии, Швейцарии, Австрии и других стран. Точных данных Сбербанк не раскрывает, при этом представительница банка отмечает, что суммы возвращаются весьма крупные.
Евгения Тюрикова:
Речь идёт о тикетах в сотни миллионов долларов.
Напомним, что ранее в США опубликовали так называемый «кремлёвский список», содержащий более 200 фамилий российских чиновников и бизнесменов, среди которых есть и те, кто имеет счета за пределами России. В Конгрессе США заявили, что публикация такого списка без введения санкций – «подарок от Трампа Путину, так как раскрыты секреты того, в отношении каких персон могут быть введены персональные санкционные меры».
Использованы фотографии: http://1line.info
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