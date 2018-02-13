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Сводка от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 3-10 февраля
На этой неделе, на фронте ДНР, количество обстрелов увеличилось на 42 раза. Общее количество обстрелов составило 95 раз. На фронте ЛНР наоборот количество обстрелов уменьшилось до 14 раз.
Напоминаю, обстрел – это не только один выстрел. Обстрел может длиться несколько часов без перерыва, во время которого применяется все стрелковое, противотанковое, минометное вооружение. Поэтому один участок фронта может быть 10 раз обстрелян в течении суток, а соседний пять часов без перерыва и по нему было выпущено больше гранат, мин и снарядов, чем по соседнему.
Также на этой неделе продолжились полеты американских стратегических БПЛА.
Учитывая, что стоимость часа полета американского стратегического БПЛА RQ-4B составляет 48000 долларов, что сопоставимо по стоимости часа полета американского самолета А-130, становится понятно, что американцы подошли к вопросу серьезно и готовится разведобеспечение для операций ВСУ.
Военный бюджет США рассчитывается и утверждается заранее. В нем прописаны все расходы, в том числе и на полеты таких дорогих БПЛА, как RQ-4B. То есть, его нельзя, по настроению, какого ни будь офицера ВВС США, поднимать и гонять часами.
Таким образом, заранее был утвержден военный бюджет США и заранее расписано, в каком месяце, сколько поднимать БПЛА и где конкретно проводить разведку вдоль границы России, ДНР и ЛНР. Такие планы составлялись в Пентагоне задолго до начала перемирия и уж тем более, задолго до обострения, которое продолжается и сейчас.
С начала текущего года зафиксировано не менее 11-ти полетов американских разведывательных беспилотников в Донбассе и 8-ми у побережья Крыма и Краснодарского края, в том числе 7, 9, 15, 25, 26 января и 5, 7 и 11 февраля.
ДНР:
Вскрыты огневые позиции и районы скрытого размещения вооружения ВСУ, применяемого при ежедневных обстрелах территории Республики:
- н.п. Новопокровское (16 км от линии фронта) выявлены две 122-мм самоходных артиллерийских установки «Гвоздика»;
- н.п. Павлополь (4 км от линии фронта) размещен командно-наблюдательный пункт (КНП) гаубичной батареи, полностью подготовленный для ведения боевой работы и управления огнем артиллерии;
- н.п. Опытное (2 км от линии фронта) выявлены позиции минометной батареи, с которых украинские ВСУ осуществляют регулярные обстрелы;
– н.п. Тарамчук (2 км от линии фронта) отмечено прибытие ротной тактической группы 30-й омбр;
- н.п. Елизаветовка отмечено сосредоточение танкового батальона 30-й омбр с техникой обеспечения, запасами материальных средств и боеприпасов;
- н.п. Волноваха в зону ответственности 93-й омбр отмечено прибытие группы иностранных инструкторов во главе с представителем вооруженных сил Великобритании для обучения военнослужащих ВСУ диверсионно-подрывному делу.
Из-за несогласованности действий между подразделениями радиоэлектронной борьбы под командованием Синожинского и военнослужащими 25-й овдбр ВСУ, возглавляемыми Зенченко, потеряли два беспилотных летательных аппарата, которые были выведены из строя «специалистами» РЭБ.
Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности:
- 122-мм САУ «Гвоздика» - 5 единиц;
- 100-мм противотанковых пушек «Рапира» - 15 единиц;
- танк Т-64 – 18 единиц.
ЛНР:
ВСУ и здесь продолжают размещать вооружение и военную технику, запрещенную Минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения:
- н.п. Валуйское противник разместил две 122-мм САУ «Гвоздика» и один танк;
- н.п. Попасная выявлены две 152-мм САУ «Акация»;
- н.п. Орехово отмечена огневая позиция одной 122-мм САУ «Гвоздика»;
- н.п. Троицкое обнаружены оборудованные артиллерийские позиции, на которых размещены две 122-мм гаубицы Д-30;
- н.п. Луганское силами личного состава 54-й бригады ВСУ проводятся инженерные работы по оборудованию новых позиций;
- н.п. Новоалександровка и Катериновка отмечено усиление передовых позиций ВСУ личным составом и военной техникой в районе.
На этой неделе зафиксировано отсутствие в обозначенных местах хранения следующего вооружения ВСУ:
- 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» – восемь единиц;
- 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» – двадцать одна единица;
- 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» – пять единиц;
- 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» – шестнадцать единиц;
- танков Т-64 и Т-72 – тридцать единиц;
- 82-мм минометов – восемь единиц.
03.02.18, суббота
17:00 на Светлодарской дуге бои с применением минометов калибром 82-мм и120-мм и БМП-1.17:40 в районе Нижнее Лозовое обстрел наших позиций из минометов калибром 82-мм и 120-мм и БМП-1.
21:00 на южном фронте в районе Ленинское и Дзержинское обстрелы наших позиций из к/к пулеметов, СПГ-9 (сапог) и минометов.
21:10 западнее Докучаевска позиционные бои с применением к/к пулеметов, гранатометов и БМП-2.
22:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП наши позиции под минометным обстрелом. Работают 120-ммминометы.
22:50 на Светлодарской дуге продолжаются бои с применением минометов.
В субботу ВСУ обстреляли ДНР 18 раз.
На Донецком направлении противник применил: минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам населенных пунктов Ясиноватая, Докучаевск, Старомихайловка, Аэропорту и Петровскому району Донецка выпущено 50 мин калибром 82-мм и 43 мины калибром 120-мм.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ленинское и Дзержинское, противник применил различные виды гранатометов и стрелкового оружия.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз, в районе населенного пункта Нижнее Лозовое.
При обстреле позиций наших подразделений, ВСУ применили запрещенные Минскими соглашениями 82-мм и 120-мм минометы, а также вооружение БМП-1. Всего по территории республики было выпущено 25 мин и гранат.
00:50 в районе Докучаевск обстрел наших позиций из БМП.01:00 на линии фронта Старомихайловка – Аэропорт бои с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов калибром 120-мм.
06:00 в районе ЯБП снайперские дуэли и позиционные перестрелки.
08:00 на Светлодарской дуге стрелково-минометный бой.
08:50 в районе ЯБП (ясиноватский блок пост) продолжается бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС и периодически минометы. Ребята сообщили, что убит снайпер противника.
12:10 Петровский район Донецка и Александровка под обстрелом минометов и БМП-1.
12:20 Докучаевск под обстрелом БМП-1.
12:40 Петровский район Донецка бой усилился, добавились к/к пулеметы.
18:45 в районе Докучаевска бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов и БМП-1.
19:00 на южном фронте в районе Новоласпа и Дзержинское позиционные бои.
19:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, минометов и артиллерии.
21:15 в районах Докучаевск и Аэропорт продолжаются бои и обстрелы применяется стрелковое, минометы калибром 82-мм и120-мм и техника.
За воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 17 раз.
На Донецком направлении противник применил: минометы, танки, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам населенных пунктов Спартак, Жабичево, Докучаевск, Александровка, Аэропорту и Петровскому району Донецка выпущено 36 мин калибром 82-мм и 42 мины калибром 120-мм и произведено 7 выстрелов из танка.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Новоласпа и Дзержинское, противник применил различные виды гранатометов и стрелкового оружия.
В этот день ВСУ не обстреливали ЛНР. Режим прекращения огня соблюдался.
05.02.18, понедельник
14:45 в районе Докучаевска бой с применением к/к пулеметов, минометов и БМП-1.17:50 в районе Калиново (ЛНР) обстрел минометами калибром 82-мм.
17:55 в районе Логвиново бой с применением ЗУ, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и БМП-1.
19:00 на южном фронте в районе Коминтерново и Дзержинское бои с применением минометов.
20:00 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, минометов калибром 120-мм, артиллерии калибром 122-мм и БМП-1.
21:00 на южном фронте продолжается бой и минометные обстрелы.
21:25 юго-западнее Горловки бой с применением минометов.
21:40 Петровский район Донецка и Александровка стрелково-минометный бой.
21:50 в районе Аэропорта стрелково-минометный бой.
22:20 Петровский район Донецка обстрел усилился.
В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 9 раз.
На Донецком направлении противник применил минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам населенных пунктов Докучаевск, Александровка и Аэропорту противник применил 29 мин калибром 82-мм. В результате обстрелов поврежден один дом в Докучаевске.
На Горловском направлении обстрелам из минометов калибром 82-мм и различных видов гранатометов подвергся район н.п. Верхнеторецкое.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Коминтерново и Дзержинское, противник применил минометы калибром 82-мм и 120-мм, выпустив 10 мин. Также украинскими силовиками использовались различные виды гранатометов и стрелкового оружия.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Логвиново и Калиново. При обстреле ВСУ применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские орудия калибром122-мм, минометы калибром 82-мм и 120-мм, вооружение БМП-1, гранатометы различных типов, зенитные установки и крупнокалиберные пулеметы. Всего по территории Республики было выпущено 85 снарядов, мин и гранат.
06.02.18, вторник
00:00 в районе ЯБП сильный минометный и арт обстрел.17:55 в районе Логвиново бой с применением минометов калибром 82-мм.
20:00 на южном фронте в районе Саханка и Коминтерново минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм.
20:00 в районе ЯБП возобновились бои с применением минометов.
20:10 трасса Донецк-Горловка в районе Красного Партизана работают к/к пулемет и минометы, была обстреляна гражданская машина, которая следовала по дороге.
20:20 юго-западнее и западнее Горловки весь вечер идут стрелково-минометные бои. 20:50 в районе Калиново (ЛНР) обстрел из минометов калибром 82-мм и 120-мм и техники.
21:25 в районе Калиново (ЛНР) начался арт обстрел калибром 122-мм.
21:35 в районе Озеряновка бой с применением к/к пулеметов, АГС и миномета «Василек».
21:45 в районе Калиновка обстрел из АГС и миномета калибром 82-мм.
23:30 в районе ЯБП продолжаются сильные минометные обстрелы.
23:50 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, СПГ-9, минометов и техники. В основном применяется БМП-1 и БМП-2.
Во вторник ВСУ обстреляли ДНР 10 раз. Ранения получил один военнослужащий ВС ДНР.
На Донецком направлении по районам населенных пунктов Докучаевск, Старомихайловка, Ясиноватая и Спартак противник применил 16 мин калибром 82-мм и 9 мин калибром 120-мм. Кроме того применялись различные типы гранатометов и стрелковое оружие.
На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкая Балка, противник выпустил 6 мин калибром 82-мм и 10 мин калибром 120-мм.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Коминтерново и Дзержинское, противник выпустил 10 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия.
Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Калиново и Калиновка.
При обстреле ВСУ применили запрещенные Минскими соглашениями 122-мм артиллерийские орудия, 82-мм и 120-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 40 снарядов, мин и гранат.
07.02.18, среда
07:40 в районе Зайцево, началось утро с обстрела из миномета и ЗУ.09:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои с применением минометов.
11:35 в районе Калиново (ЛНР) сильный минометный обстрел калибром 120-мм.
12:35 в районе Калиново (ЛНР) возобновился минометный обстрел калибром 82-мм.
13:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП с утра продолжаются бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9 и минометов.
14:25 в районе Калиново (ЛНР) очередной минометный обстрел калибром 120-мм.
14:30 в районе Нижнее Лозовое обстрел из БМП-1.
16:30 в районе Красный Лиман (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм.
16:40 в районе ЯБП продолжает "прыгать" от прилетов мин и снарядов. Весь день ВСУ активно используют минометы и артиллерию для обстрела Новороссии.
19:00 в районе Первомайск (ЛНР) бой с применением АГС и минометов калибром 120-мм.
19:20 севернее Горловки в районе Зайцево обстрел из минометов и БМП-1.
19:40 в районе Вергулевка (ЛНР) обстрел артиллерией калибром 152-мм. Всего ВСУ выпустило 12 снарядов.
21:05 в районе Калиново (ЛНР) возобновился минометный и арт обстрел.
21:55 в районе Логвиново под минометным обстрелом калибром 82-мм и 120-мм.
22:15 в районе Калиново (ЛНР) снова сильный минометный обстрел.
23:15 в районе Славяносербска (ЛНР) бои с применением к\к пулеметов, АГС и минометов.
С позиций 54-й омбр ВСУ в районе Светодарской дуги произведен обстрел позиций ополчения северо-восточнее н.п. Логвиново из РСЗО «Град», при этом было выпущено 180 реактивных снарядов.
В отчете Миссии ОБСЕ за 8 февраля данный факт подтверждается, однако, только в его англоязычной версии. В русскоязычном же варианте отчета, размещенного на официальном сайте ОБСЕ, 60 исходящих пусков реактивных снарядов с позиций в районе 5-7 км северо-восточнее н.п. Светодарск, где размещены подразделения ВСУ, читаются как 60 взрывов, оцененных выстрелами из РСЗО «Град».
Возникшие сложности перевода укры поспешили обратить в свою пользу и преподнесли в СМИ как фиксацию Миссией ОБСЕ обстрела армией ДНР по позициям ВСУ, в очередной раз полностью извратив смысл.
В среду ВСУ обстреляли ДНР 15 раз.
На Донецком направлении по районам населенных пунктов Докучаевск, Жабичево, Ясиноватая, Стыла, Петровское и Спартак противник выпустил 32 мины калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того применялось вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. В результате обстрела украинскими военными преступниками Докучаевск осколками посечен жилой дом по адресу ул. Ленина,82.
На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Красный Партизан, Гольмовский и Железная Балка, противник выпустил 5 мин калибром 120-мм. Также украинские войска при обстреле активно использовали различные типы гранатометов и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Коминтерново, Куликово и Ленинское, противник выпустил 28 мин калибром 82-мм, а также вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз.
Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Калиново, Нижнее Лозовое, Красный Лиман и Вергулевка. При обстреле ВСУ применили запрещенные Минскими соглашениями 152-мм артиллерийские орудия, 82-мм и 120-мм минометы, вооружение БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено около 60 снарядов, мин и гранат.
08.02.18, четверг
16:20 юго-западнее Горловки начались вечерние бои с применением к/к пулеметов.18:00 на западе и северо-западе Горловки бои усилились с применением снайперских винтовок и к/к пулеметов.
18:05 в районе Кировск (ЛНР) зафиксирован взрыв снаряда калибром 152-мм.
22:40 южнее Докучаевска наши позиции под арт обстрелом.
В четверг ВСУ обстреляли ДНР 11 раз.
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы калибром 82-мм и 120-мм, вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Всего за сутки по территории Республики противник выпустил 39 мин калибром 82-мм и 120-мм.
В этот день в ЛНР режим прекращения огня соблюдался, обстрелов не было.
09.02.18, пятница
08:00 юго-западнее Горловки утренние перестрелки из снайперских винтовок и к/к пулеметов.09:30 западнее Горловки одиночный прилёт мины калибром 120-мм.
10:50 в районе Аэропорта одиночные минометные обстрелы калибром 82-мм.
10:45 западнее Горловки прилетело две мины калибром 120-мм.
10:45 в районе Аэропорта стрелково-минометные бои.
19:00 на южном фронте в районе Коминтерново, Октябрь и Ленинское минометные обстрелы калибром 82-мм.
20:20 в районе Калиновка минометный обстрел калибром 82-мм.
В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 8 раз.
На Донецком направлении по району населенного пункта Жабичево, а также Кировскому и Петровскому районам Донецка противник применил 41 мину калибром 82-мм и 120-мм. Также применялось вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие.
На Горловском направлении по району населенного пункта Зайцево противник выпустил 12 мин калибром 82-мм. При обстреле ВСУ также использовали различные типы гранатометов и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Коминтерново, Октябрь и Ленинское, противник выпустил 8 мин калибром 82-мм.
ЛНР в пятницу обстреляно 1 раз.
Противник из минометов калибром 82-мм произвел обстрел позиций наших подразделений в районе населенного пункта КАЛИНОВКА. Всего по территории республики было выпущено 16 мин.
Всего за неделю:
- ВСУ обстреляли ДНР 95 раз и выпустил по территории Республики 423 мины калибром 82-мм и 120-мм, 629 снарядов из БМП и 7 танковых снарядов. Обстрелам со стороны ВСУ подвергались районы двенадцати населённых пунктов Республики, в результате чего повреждения получили два домостроения в н.п. Докучаевск.
- ВСУ обстреляли ЛНР 14 раз.
Огонь велся из всех видов вооружения. В том числе, применялось, запрещенное Минскими договоренностями вооружение: артиллерия 122-мм и 152-мм, 82-мм и 120-мм минометы, БМП, АГС, СПГ, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было отработано около 248 снарядов, мин и гранат.
По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ уменьшилось на три раза.
В районах, прилегающих к линии боевого соприкосновения, несмотря на достигнутое перемирие, было не спокойно. В результате обстрелов населенных пунктов Вергулевка и Комиссаровка повреждения получили пять домостроений и хозяйственных построек. Кроме того, повреждена линия электропередач, в результате без электроснабжения осталось 40 абонентов.
Всем терпения и здоровья!
Напоминаю, обстрел – это не только один выстрел. Обстрел может длиться несколько часов без перерыва, во время которого применяется все стрелковое, противотанковое, минометное вооружение. Поэтому один участок фронта может быть 10 раз обстрелян в течении суток, а соседний пять часов без перерыва и по нему было выпущено больше гранат, мин и снарядов, чем по соседнему.
Также на этой неделе продолжились полеты американских стратегических БПЛА.
Учитывая, что стоимость часа полета американского стратегического БПЛА RQ-4B составляет 48000 долларов, что сопоставимо по стоимости часа полета американского самолета А-130, становится понятно, что американцы подошли к вопросу серьезно и готовится разведобеспечение для операций ВСУ.
Военный бюджет США рассчитывается и утверждается заранее. В нем прописаны все расходы, в том числе и на полеты таких дорогих БПЛА, как RQ-4B. То есть, его нельзя, по настроению, какого ни будь офицера ВВС США, поднимать и гонять часами.
Таким образом, заранее был утвержден военный бюджет США и заранее расписано, в каком месяце, сколько поднимать БПЛА и где конкретно проводить разведку вдоль границы России, ДНР и ЛНР. Такие планы составлялись в Пентагоне задолго до начала перемирия и уж тем более, задолго до обострения, которое продолжается и сейчас.
С начала текущего года зафиксировано не менее 11-ти полетов американских разведывательных беспилотников в Донбассе и 8-ми у побережья Крыма и Краснодарского края, в том числе 7, 9, 15, 25, 26 января и 5, 7 и 11 февраля.
ДНР:
Вскрыты огневые позиции и районы скрытого размещения вооружения ВСУ, применяемого при ежедневных обстрелах территории Республики:
- н.п. Новопокровское (16 км от линии фронта) выявлены две 122-мм самоходных артиллерийских установки «Гвоздика»;
- н.п. Павлополь (4 км от линии фронта) размещен командно-наблюдательный пункт (КНП) гаубичной батареи, полностью подготовленный для ведения боевой работы и управления огнем артиллерии;
- н.п. Опытное (2 км от линии фронта) выявлены позиции минометной батареи, с которых украинские ВСУ осуществляют регулярные обстрелы;
– н.п. Тарамчук (2 км от линии фронта) отмечено прибытие ротной тактической группы 30-й омбр;
- н.п. Елизаветовка отмечено сосредоточение танкового батальона 30-й омбр с техникой обеспечения, запасами материальных средств и боеприпасов;
- н.п. Волноваха в зону ответственности 93-й омбр отмечено прибытие группы иностранных инструкторов во главе с представителем вооруженных сил Великобритании для обучения военнослужащих ВСУ диверсионно-подрывному делу.
Из-за несогласованности действий между подразделениями радиоэлектронной борьбы под командованием Синожинского и военнослужащими 25-й овдбр ВСУ, возглавляемыми Зенченко, потеряли два беспилотных летательных аппарата, которые были выведены из строя «специалистами» РЭБ.
Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности:
- 122-мм САУ «Гвоздика» - 5 единиц;
- 100-мм противотанковых пушек «Рапира» - 15 единиц;
- танк Т-64 – 18 единиц.
ЛНР:
ВСУ и здесь продолжают размещать вооружение и военную технику, запрещенную Минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения:
- н.п. Валуйское противник разместил две 122-мм САУ «Гвоздика» и один танк;
- н.п. Попасная выявлены две 152-мм САУ «Акация»;
- н.п. Орехово отмечена огневая позиция одной 122-мм САУ «Гвоздика»;
- н.п. Троицкое обнаружены оборудованные артиллерийские позиции, на которых размещены две 122-мм гаубицы Д-30;
- н.п. Луганское силами личного состава 54-й бригады ВСУ проводятся инженерные работы по оборудованию новых позиций;
- н.п. Новоалександровка и Катериновка отмечено усиление передовых позиций ВСУ личным составом и военной техникой в районе.
На этой неделе зафиксировано отсутствие в обозначенных местах хранения следующего вооружения ВСУ:
- 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» – восемь единиц;
- 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» – двадцать одна единица;
- 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» – пять единиц;
- 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» – шестнадцать единиц;
- танков Т-64 и Т-72 – тридцать единиц;
- 82-мм минометов – восемь единиц.
03.02.18, суббота
17:00 на Светлодарской дуге бои с применением минометов калибром 82-мм и120-мм и БМП-1.17:40 в районе Нижнее Лозовое обстрел наших позиций из минометов калибром 82-мм и 120-мм и БМП-1.
21:00 на южном фронте в районе Ленинское и Дзержинское обстрелы наших позиций из к/к пулеметов, СПГ-9 (сапог) и минометов.
21:10 западнее Докучаевска позиционные бои с применением к/к пулеметов, гранатометов и БМП-2.
22:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП наши позиции под минометным обстрелом. Работают 120-ммминометы.
22:50 на Светлодарской дуге продолжаются бои с применением минометов.
В субботу ВСУ обстреляли ДНР 18 раз.
На Донецком направлении противник применил: минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам населенных пунктов Ясиноватая, Докучаевск, Старомихайловка, Аэропорту и Петровскому району Донецка выпущено 50 мин калибром 82-мм и 43 мины калибром 120-мм.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ленинское и Дзержинское, противник применил различные виды гранатометов и стрелкового оружия.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз, в районе населенного пункта Нижнее Лозовое.
При обстреле позиций наших подразделений, ВСУ применили запрещенные Минскими соглашениями 82-мм и 120-мм минометы, а также вооружение БМП-1. Всего по территории республики было выпущено 25 мин и гранат.
04.02.18, воскресенье
00:50 в районе Докучаевск обстрел наших позиций из БМП.01:00 на линии фронта Старомихайловка – Аэропорт бои с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов калибром 120-мм.
06:00 в районе ЯБП снайперские дуэли и позиционные перестрелки.
08:00 на Светлодарской дуге стрелково-минометный бой.
08:50 в районе ЯБП (ясиноватский блок пост) продолжается бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС и периодически минометы. Ребята сообщили, что убит снайпер противника.
12:10 Петровский район Донецка и Александровка под обстрелом минометов и БМП-1.
12:20 Докучаевск под обстрелом БМП-1.
12:40 Петровский район Донецка бой усилился, добавились к/к пулеметы.
18:45 в районе Докучаевска бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов и БМП-1.
19:00 на южном фронте в районе Новоласпа и Дзержинское позиционные бои.
19:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, минометов и артиллерии.
21:15 в районах Докучаевск и Аэропорт продолжаются бои и обстрелы применяется стрелковое, минометы калибром 82-мм и120-мм и техника.
За воскресенье ВСУ обстреляли ДНР 17 раз.
На Донецком направлении противник применил: минометы, танки, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам населенных пунктов Спартак, Жабичево, Докучаевск, Александровка, Аэропорту и Петровскому району Донецка выпущено 36 мин калибром 82-мм и 42 мины калибром 120-мм и произведено 7 выстрелов из танка.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Новоласпа и Дзержинское, противник применил различные виды гранатометов и стрелкового оружия.
В этот день ВСУ не обстреливали ЛНР. Режим прекращения огня соблюдался.
05.02.18, понедельник
14:45 в районе Докучаевска бой с применением к/к пулеметов, минометов и БМП-1.17:50 в районе Калиново (ЛНР) обстрел минометами калибром 82-мм.
17:55 в районе Логвиново бой с применением ЗУ, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и БМП-1.
19:00 на южном фронте в районе Коминтерново и Дзержинское бои с применением минометов.
20:00 в районе Логвиново бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, минометов калибром 120-мм, артиллерии калибром 122-мм и БМП-1.
21:00 на южном фронте продолжается бой и минометные обстрелы.
21:25 юго-западнее Горловки бой с применением минометов.
21:40 Петровский район Донецка и Александровка стрелково-минометный бой.
21:50 в районе Аэропорта стрелково-минометный бой.
22:20 Петровский район Донецка обстрел усилился.
В понедельник ВСУ обстреляли ДНР 9 раз.
На Донецком направлении противник применил минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам населенных пунктов Докучаевск, Александровка и Аэропорту противник применил 29 мин калибром 82-мм. В результате обстрелов поврежден один дом в Докучаевске.
На Горловском направлении обстрелам из минометов калибром 82-мм и различных видов гранатометов подвергся район н.п. Верхнеторецкое.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Коминтерново и Дзержинское, противник применил минометы калибром 82-мм и 120-мм, выпустив 10 мин. Также украинскими силовиками использовались различные виды гранатометов и стрелкового оружия.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Логвиново и Калиново. При обстреле ВСУ применили запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские орудия калибром122-мм, минометы калибром 82-мм и 120-мм, вооружение БМП-1, гранатометы различных типов, зенитные установки и крупнокалиберные пулеметы. Всего по территории Республики было выпущено 85 снарядов, мин и гранат.
06.02.18, вторник
00:00 в районе ЯБП сильный минометный и арт обстрел.17:55 в районе Логвиново бой с применением минометов калибром 82-мм.
20:00 на южном фронте в районе Саханка и Коминтерново минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм.
20:00 в районе ЯБП возобновились бои с применением минометов.
20:10 трасса Донецк-Горловка в районе Красного Партизана работают к/к пулемет и минометы, была обстреляна гражданская машина, которая следовала по дороге.
20:20 юго-западнее и западнее Горловки весь вечер идут стрелково-минометные бои. 20:50 в районе Калиново (ЛНР) обстрел из минометов калибром 82-мм и 120-мм и техники.
21:25 в районе Калиново (ЛНР) начался арт обстрел калибром 122-мм.
21:35 в районе Озеряновка бой с применением к/к пулеметов, АГС и миномета «Василек».
21:45 в районе Калиновка обстрел из АГС и миномета калибром 82-мм.
23:30 в районе ЯБП продолжаются сильные минометные обстрелы.
23:50 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, СПГ-9, минометов и техники. В основном применяется БМП-1 и БМП-2.
Во вторник ВСУ обстреляли ДНР 10 раз. Ранения получил один военнослужащий ВС ДНР.
На Донецком направлении по районам населенных пунктов Докучаевск, Старомихайловка, Ясиноватая и Спартак противник применил 16 мин калибром 82-мм и 9 мин калибром 120-мм. Кроме того применялись различные типы гранатометов и стрелковое оружие.
На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкая Балка, противник выпустил 6 мин калибром 82-мм и 10 мин калибром 120-мм.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Коминтерново и Дзержинское, противник выпустил 10 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также различные виды гранатометов и стрелкового оружия.
Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Калиново и Калиновка.
При обстреле ВСУ применили запрещенные Минскими соглашениями 122-мм артиллерийские орудия, 82-мм и 120-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 40 снарядов, мин и гранат.
07.02.18, среда
07:40 в районе Зайцево, началось утро с обстрела из миномета и ЗУ.09:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные бои с применением минометов.
11:35 в районе Калиново (ЛНР) сильный минометный обстрел калибром 120-мм.
12:35 в районе Калиново (ЛНР) возобновился минометный обстрел калибром 82-мм.
13:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП с утра продолжаются бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9 и минометов.
14:25 в районе Калиново (ЛНР) очередной минометный обстрел калибром 120-мм.
14:30 в районе Нижнее Лозовое обстрел из БМП-1.
16:30 в районе Красный Лиман (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм.
16:40 в районе ЯБП продолжает "прыгать" от прилетов мин и снарядов. Весь день ВСУ активно используют минометы и артиллерию для обстрела Новороссии.
19:00 в районе Первомайск (ЛНР) бой с применением АГС и минометов калибром 120-мм.
19:20 севернее Горловки в районе Зайцево обстрел из минометов и БМП-1.
19:40 в районе Вергулевка (ЛНР) обстрел артиллерией калибром 152-мм. Всего ВСУ выпустило 12 снарядов.
21:05 в районе Калиново (ЛНР) возобновился минометный и арт обстрел.
21:55 в районе Логвиново под минометным обстрелом калибром 82-мм и 120-мм.
22:15 в районе Калиново (ЛНР) снова сильный минометный обстрел.
23:15 в районе Славяносербска (ЛНР) бои с применением к\к пулеметов, АГС и минометов.
С позиций 54-й омбр ВСУ в районе Светодарской дуги произведен обстрел позиций ополчения северо-восточнее н.п. Логвиново из РСЗО «Град», при этом было выпущено 180 реактивных снарядов.
В отчете Миссии ОБСЕ за 8 февраля данный факт подтверждается, однако, только в его англоязычной версии. В русскоязычном же варианте отчета, размещенного на официальном сайте ОБСЕ, 60 исходящих пусков реактивных снарядов с позиций в районе 5-7 км северо-восточнее н.п. Светодарск, где размещены подразделения ВСУ, читаются как 60 взрывов, оцененных выстрелами из РСЗО «Град».
Возникшие сложности перевода укры поспешили обратить в свою пользу и преподнесли в СМИ как фиксацию Миссией ОБСЕ обстрела армией ДНР по позициям ВСУ, в очередной раз полностью извратив смысл.
В среду ВСУ обстреляли ДНР 15 раз.
На Донецком направлении по районам населенных пунктов Докучаевск, Жабичево, Ясиноватая, Стыла, Петровское и Спартак противник выпустил 32 мины калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того применялось вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. В результате обстрела украинскими военными преступниками Докучаевск осколками посечен жилой дом по адресу ул. Ленина,82.
На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов Красный Партизан, Гольмовский и Железная Балка, противник выпустил 5 мин калибром 120-мм. Также украинские войска при обстреле активно использовали различные типы гранатометов и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Коминтерново, Куликово и Ленинское, противник выпустил 28 мин калибром 82-мм, а также вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз.
Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Калиново, Нижнее Лозовое, Красный Лиман и Вергулевка. При обстреле ВСУ применили запрещенные Минскими соглашениями 152-мм артиллерийские орудия, 82-мм и 120-мм минометы, вооружение БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено около 60 снарядов, мин и гранат.
08.02.18, четверг
16:20 юго-западнее Горловки начались вечерние бои с применением к/к пулеметов.18:00 на западе и северо-западе Горловки бои усилились с применением снайперских винтовок и к/к пулеметов.
18:05 в районе Кировск (ЛНР) зафиксирован взрыв снаряда калибром 152-мм.
22:40 южнее Докучаевска наши позиции под арт обстрелом.
В четверг ВСУ обстреляли ДНР 11 раз.
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы восьми населенных пунктов Республики, по которым применялись минометы калибром 82-мм и 120-мм, вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Всего за сутки по территории Республики противник выпустил 39 мин калибром 82-мм и 120-мм.
В этот день в ЛНР режим прекращения огня соблюдался, обстрелов не было.
09.02.18, пятница
08:00 юго-западнее Горловки утренние перестрелки из снайперских винтовок и к/к пулеметов.09:30 западнее Горловки одиночный прилёт мины калибром 120-мм.
10:50 в районе Аэропорта одиночные минометные обстрелы калибром 82-мм.
10:45 западнее Горловки прилетело две мины калибром 120-мм.
10:45 в районе Аэропорта стрелково-минометные бои.
19:00 на южном фронте в районе Коминтерново, Октябрь и Ленинское минометные обстрелы калибром 82-мм.
20:20 в районе Калиновка минометный обстрел калибром 82-мм.
В пятницу ВСУ обстреляли ДНР 8 раз.
На Донецком направлении по району населенного пункта Жабичево, а также Кировскому и Петровскому районам Донецка противник применил 41 мину калибром 82-мм и 120-мм. Также применялось вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие.
На Горловском направлении по району населенного пункта Зайцево противник выпустил 12 мин калибром 82-мм. При обстреле ВСУ также использовали различные типы гранатометов и стрелковое оружие.
На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Коминтерново, Октябрь и Ленинское, противник выпустил 8 мин калибром 82-мм.
ЛНР в пятницу обстреляно 1 раз.
Противник из минометов калибром 82-мм произвел обстрел позиций наших подразделений в районе населенного пункта КАЛИНОВКА. Всего по территории республики было выпущено 16 мин.
Всего за неделю:
- ВСУ обстреляли ДНР 95 раз и выпустил по территории Республики 423 мины калибром 82-мм и 120-мм, 629 снарядов из БМП и 7 танковых снарядов. Обстрелам со стороны ВСУ подвергались районы двенадцати населённых пунктов Республики, в результате чего повреждения получили два домостроения в н.п. Докучаевск.
- ВСУ обстреляли ЛНР 14 раз.
Огонь велся из всех видов вооружения. В том числе, применялось, запрещенное Минскими договоренностями вооружение: артиллерия 122-мм и 152-мм, 82-мм и 120-мм минометы, БМП, АГС, СПГ, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было отработано около 248 снарядов, мин и гранат.
По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ уменьшилось на три раза.
В районах, прилегающих к линии боевого соприкосновения, несмотря на достигнутое перемирие, было не спокойно. В результате обстрелов населенных пунктов Вергулевка и Комиссаровка повреждения получили пять домостроений и хозяйственных построек. Кроме того, повреждена линия электропередач, в результате без электроснабжения осталось 40 абонентов.
Всем терпения и здоровья!
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