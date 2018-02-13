Израиль вошёл в список официальных поставщиков военной техники для НАТО

Перед нами нет никаких препятствий в том, что касается реакции на провокации. Мы отреагируем на любую провокацию, не связывая себя ничем и продолжим отстаивать оборонные интересы нашей страны. Перефразируя известную пословицу, сейчас время не лаять, а кусать. Мы можем кусать сильно, и очень надеемся, что нас не заставят это сделать.

Израиль существенно углубляет сотрудничество с Североатлантическим военным блоком. По словам официального представителя Израиля при НАТО Аарона Лешано-Яара, подписан договор, касающийся вопроса логистики закупок. Со стороны НАТО договор подписывался гендиректором отдела закупок Питером Доэманом. С израильской стороны подготовкой занимались Мейрав Дар (представительница отдела экспорта в МО Израиля) и Арик Хен (военный атташе Израиля в странах Бенилюкса).После подписания договора у Израиля появляется доступ ко включению в специальную базу данных поставщиков для натовских стран. Речь в первую очередь идёт о военной технике и вооружениях, а также о продукции двойного назначения. Регистрация в базе, как сообщают израильские СМИ, будет осуществляться через отдел оборонного экспорта в МО Израиля.В главном военном ведомстве Израиля считают, что такие возможности принесут израильской промышленности дополнительные заказы на сумму около 4,5 млрд долларов ежегодно.Между тем, на фоне ситуации с обострением на сирийско-израильской границе заявление сделал министр обороны Израиля Авигдор Либерман. В ходе визит в населённый пункт Кирьят-Шмона Либерман заявил буквально следующее (его цитирует портал News.co.il ):