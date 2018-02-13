00:11 14 февраля
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Израиль вошёл в список официальных поставщиков военной техники для НАТО

Израиль существенно углубляет сотрудничество с Североатлантическим военным блоком. По словам официального представителя Израиля при НАТО Аарона Лешано-Яара, подписан договор, касающийся вопроса логистики закупок. Со стороны НАТО договор подписывался гендиректором отдела закупок Питером Доэманом. С израильской стороны подготовкой занимались Мейрав Дар (представительница отдела экспорта в МО Израиля) и Арик Хен (военный атташе Израиля в странах Бенилюкса).

После подписания договора у Израиля появляется доступ ко включению в специальную базу данных поставщиков для натовских стран. Речь в первую очередь идёт о военной технике и вооружениях, а также о продукции двойного назначения. Регистрация в базе, как сообщают израильские СМИ, будет осуществляться через отдел оборонного экспорта в МО Израиля.

В главном военном ведомстве Израиля считают, что такие возможности принесут израильской промышленности дополнительные заказы на сумму около 4,5 млрд долларов ежегодно.


Израиль вошёл в список официальных поставщиков военной техники для НАТО


Между тем, на фоне ситуации с обострением на сирийско-израильской границе заявление сделал министр обороны Израиля Авигдор Либерман. В ходе визит в населённый пункт Кирьят-Шмона Либерман заявил буквально следующее (его цитирует портал News.co.il):
Перед нами нет никаких препятствий в том, что касается реакции на провокации. Мы отреагируем на любую провокацию, не связывая себя ничем и продолжим отстаивать оборонные интересы нашей страны. Перефразируя известную пословицу, сейчас время не лаять, а кусать. Мы можем кусать сильно, и очень надеемся, что нас не заставят это сделать.

Использованы фотографии: Фейсбук
9

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Комментарии 57

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  1. a.s.zzz888 Вчера, 12:55
    Перед нами нет никаких препятствий в том, что касается реакции на провокации. Мы отреагируем на любую провокацию, не связывая себя ничем и продолжим отстаивать оборонные интересы нашей страны.

    Может быть и нам также "реагировать", а не заниматься словоблудием?
    a.s.zzz888
    1. Комментарий был удален.
    2. НасРать Вчера, 13:04
      Новость высосана из пальца.
      Задолбали про евреев писать каждый день, к тому же не о чём...
      НасРать
    3. Маз Вчера, 14:59
      Ну если Израиль официально признан поставщиком оружия для НАТО, то пусть роет противоатомные убежища , на случай, если НАТО попытается куснуть границы России. Как поставщик оружия страна автоматически становится целью для уничтожения. А НАТО вовсю вопит и вооружает пограничные территории с РФ.И Шоб потом не сказали наши коллеги из страны обетованной , если смогут...: А нас-то, за шо?
      Маз
      1. Ясен Пинь Вчера, 17:56
        а немцы им клепают подлодки))) красота)))
        Ясен Пинь
        1. Громобой Вчера, 18:44
          Цитата: Маз
          Как поставщик оружия страна автоматически становится целью для уничтожения.

          То есть вам мало,что в ответ на удар по НАТО мы получим оттуда ядерную ответку?Вы желаете,чтобы и с Израиля прилетело?
          Громобой
    4. Альф Вчера, 20:55
      Цитата: a.s.zzz888
      Может быть и нам также "реагировать", а не заниматься словоблудием?

      Прежде население Кремля поменять надо.
      Альф
  2. IMH Вчера, 12:55
    Это является высокой оценкой ВПК Израиля.
    IMH
    1. Отец солдата Вчера, 13:01
      Это при том, что Израиль не имеет стратегических запасов природных ископаемых, "откуда дровишки" ?
      Отец солдата
      1. IMH Вчера, 14:34
        Наверно закупается. Наши стратегические запасы, это еврейские мозги.
        IMH
        1. Бер Вчера, 19:20
          Ага особенно в космосе....... астральных астронавтов покорителей Луны,
          ржачь стоит от такого стратегического запаса с утра до вечера.

          Лесть это признак глупости, а лесть самим себе, уже устойчивая деградация.
          Поскромнее немного...
          Бер
    2. ul_vitalii Вчера, 13:03
      Просто кое-кто подвинулся и приоткрыл для вас дверь, смотрите как бы голову не прищемили, партнёр уж больно у вас демократично-порядочный.
      ul_vitalii
    3. askort154 Вчера, 13:16
      Со стороны НАТО договор подписывался гендиректором отдела закупок Питером Доэманом. С израильской стороны подготовкой занимались Мейрав Дар (представительница отдела экспорта в МО Израиля) и Арик Хен (военный атташе Израиля в странах Бенилюкса).
      Евреи обозники забрались в карман НАТО. Жалко НАТУ. crying
      askort154
  3. svp67 Вчера, 13:03
    Еще не много и Израиль точно займет второе место по поставкам оружия...Уж больно широко шагают.
    svp67
    1. Ясен Пинь Вчера, 17:57
      тут правильно сказали, откуда в израиле материальные средства??? широко не шагнут или кого нагнут..
      Ясен Пинь
  4. rotmistr60 Вчера, 13:03
    ...сейчас время не лаять, а кусать. Мы можем кусать сильно...
    Что-то (кого-то) мне это заявление напоминает. Еще добавить к этому "Израиль превыше всего" и полный абзац.
    rotmistr60
  5. КВУ-НСвД Вчера, 13:04
    Повод для "отметить" у израильского ВПК железный...Ещё один канал дофинансирования от США для израильской экономики .
    КВУ-НСвД
  6. Kurare Вчера, 13:14
    Похоже, что израильский ВПК наткнулся на золотую жилу. С учётом того, что США в НАТО всех поставили ра..ом и все должны довести оборонный бюджет до 2% ВВП, 4,5 мрд. зелёных - это действительно возможно. Это такое "спасибо" от американцев... дааааа...
    Kurare
    1. yehat Вчера, 13:35
      Израиль входит в 5-ку стран с самым полным боевым опытом
      так что включение его в поставщики было предсказуемо.
      yehat
      1. Kurare Вчера, 13:48
        Это если думать практично и логично. Но продажа оружия - это всегда политично. А у Израиля не очень хороший, если можно так сказать, имидж.
        А так, всё верно. Оружие у Израиля именно боевое и опробованное.
        Kurare
        1. voyaka uh Вчера, 14:41
          Израиль разрабатывает новую технику не лучше всех, а быстрее всех.
          А у Европы это - главная слабина. Они могут придумать крутую вещь
          (Тайфун Еврофайтер, например), но пока волынкаются, пока отлаживают -
          он уже устаревает. Израиль будет им в темпе марша разрабатывать "бутылочные горлышки" проектов
          - всякие приборы и блоки электроники и ПО, где европейцы застревают.
          voyaka uh
          1. Oleg7700 Вчера, 19:03
            Хороший сегодняшний пример у англичан, впервые всё вместе в новой Sky Sabre. Система управления и контроля BMC4I, от израильского RAFAEL. (с 16 сек. на стене надпись)
            Oleg7700
      2. Маз Вчера, 15:08
        Цитата: yehat
        Израиль входит в 5-ку стран с самым полным боевым опытом
        так что включение его в поставщики было предсказуемо.

        Ха.То есть вы хотите сравнить боевой опыт израиля с его пустынными полями и холмами, мелкими масштабами и ерундовой по численности армией с вермахтом или армией России по полному боевому опыту. Ваши навороченные инструктора уже дважды проваливались, первый раз в Грузии, второй раз на украине, было ещё в Иране, ну это так по мелочи. Лучше не суетиться и не называть себя в этом вопросе гениальными по боевому опыту. Не надо путать божий дар с яичницей. Есть две армии мира с боевым опытом это вермахт и советская- русская армия. Остальные карлики вполне все вместе помещаются в тени этих гигантов.Насмешили..
        Маз
        1. Kurare Вчера, 15:22
          Цитата: Маз
          Есть две армии мира с боевым опытом это вермахт и советская- русская армия. Остальные только тень этих гигантов.Насмешили..

          Вермахт и Красная Армия воевали войну прошлого. Изменения в современной войне настолько разительные по сравнению со Второй Мировой, что их практически невозможно сравнивать.
          После Второй Мировой было не так уж и много войн, где противоборствующие стороны имели сравнительный военный потенциал. Как раз такие войны были у Израиля.
          А вот у России по настоящему равноценного противника, слава Б-гу, не было. Сирийская кампания даёт огромный опыт, но от неё напрямую не зависит существование страны, как это было у Израиля.
          Kurare
        2. yehat Вчера, 17:22
          ты совсем не знаешь того, о чем пишешь. Американцы сильны тем, что имеют колоссальный опыт в логистике обеспечения операций и средства для этого. СССР и США - фактически единственные, кто вынес опыт из WW2.
          Вермахт умер и немцы мало что оставили из его опыта.
          а что касается Израиля - он прошел не так давно через 2 конфликта, которые могли его уничтожить с тотальной мобилизацией. Там много людей, которые в войне что-то понимают.
          Не меньше, чем в СССР после Афгана, Сирии и Вьетнама осталось.
          yehat
          1. Ясен Пинь Вчера, 18:01
            Вояка же сказал, не лучше всех, а быстрее всех, че кому нужно, и по выгодной кошерной цене))) только откуда они металл берут, редкоземельные ископаемые и прочие ништяки чтоб по миру торговать, кто этот добрый дядя который это им дает?))
            Ясен Пинь
            1. Kurare Вчера, 18:26
              Цитата: Ясен Пинь
              только откуда они металл берут, редкоземельные ископаемые и прочие ништяки чтоб по миру торговать, кто этот добрый дядя который это им дает?))

              Одного из "дядь", которые дают это все Израилю, зовут Benjamin Franklin (100 долларовая купюра) wink А откуда Бени берутся? Так это их медицина, ПО, даже сельское хозяйство.
              Kurare
      3. Dartys Вчера, 21:03
        Опишите, что такое страна с неполным боевым опытом.... laughing
        Dartys
  7. Дормидонт Вчера, 13:50
    Так им и надо
    Дормидонт
  8. А. Привалов Вчера, 14:13
    Новость хорошая, только вот не понятно при чём тут это "Между тем" и каким боком здесь "Меркава"?
    А. Привалов
    1. 32363 Вчера, 15:03
      Цитата: А. Привалов
      Новость хорошая, только вот не понятно при чём тут это "Между тем" и каким боком здесь "Меркава"?

      действительно, в вашей меркаве только экипаж и электроника еврейская, остальное всё немецкие поделки.
      32363
      1. А. Привалов Вчера, 15:21
        Цитата: 32363
        Цитата: А. Привалов
        Новость хорошая, только вот не понятно при чём тут это "Между тем" и каким боком здесь "Меркава"?

        действительно, в вашей меркаве только экипаж и электроника еврейская, остальное всё немецкие поделки.

        Мозги и электроника -- это наше всё, а чугунные оливки и в России есть по 10 центов за тонну.
        А. Привалов
        1. 32363 Вчера, 15:25
          Цитата: А. Привалов
          Цитата: 32363
          Цитата: А. Привалов
          Новость хорошая, только вот не понятно при чём тут это "Между тем" и каким боком здесь "Меркава"?

          действительно, в вашей меркаве только экипаж и электроника еврейская, остальное всё немецкие поделки.

          Мозги и электроника -- это наше всё, а чугунные оливки и в России есть по 10 центов за тонну.

          ну да ну да..россиянам это можно рассказать, но не нам. bully
          32363
          1. А. Привалов Вчера, 15:36
            Цитата: 32363
            Цитата: А. Привалов
            Цитата: 32363
            Цитата: А. Привалов
            Новость хорошая, только вот не понятно при чём тут это "Между тем" и каким боком здесь "Меркава"?

            действительно, в вашей меркаве только экипаж и электроника еврейская, остальное всё немецкие поделки.

            Мозги и электроника -- это наше всё, а чугунные оливки и в России есть по 10 центов за тонну.

            ну да ну да..россиянам это можно рассказать, но не нам. bully

            Что, всё так плохо? Уже и чугуна нет? Ну, вы держИтесь! hi
            А. Привалов
            1. 32363 Вчера, 15:45
              Цитата: А. Привалов

              Что, всё так плохо? Уже и чугуна нет? Ну, вы держИтесь! hi

              да есть малёхо, держимся.
              32363
      2. Kurare Вчера, 15:25
        Цитата: 32363
        действительно, в вашей меркаве только экипаж и электроника еврейская, остальное всё немецкие поделки.

        Всё намного хуже: немецкие разработки были "улучшены" американцами! laughing
        Kurare
        1. 32363 Вчера, 15:28
          Цитата: Kurare

          Всё намного хуже: немецкие разработки были "улучшены" американцами! laughing

          продолжай дальше верить в их исключительность smile
          32363
          1. Kurare Вчера, 16:01
            Цитата: 32363
            продолжай дальше верить в их исключительность smile

            Несколько раз перечитал свой пост, ни о какой исключительности вроде не писал, да и между строк ничего не нашёл. Интересно вы читаете... request
            Kurare
  9. XXXIII Вчера, 14:23
    Израиль вошёл в список официальных поставщиков военной техники для НАТО
    И ничего особо не выгорит, страны нато за свои 2% ввп сами покупают у себя то что делают, так что они не хуже еврейского впк деньги Нато осваивают..... laughing
    XXXIII
  10. ASG7 Вчера, 14:47
    Никто еще так изящно не скрывал вливание внешнего капитала в свою экономику.
    ASG7
    1. А. Привалов Вчера, 15:45
      Цитата: ASG7
      Никто еще так изящно не скрывал вливание внешнего капитала в свою экономику.

      Зачем скрывать? Этим гордиться нужно, да на каждом углу кричать.
      А. Привалов
      1. ASG7 Вчера, 16:13
        Ну так ни я кричу что Израиль самодостаточная страна и все зарабатывает сама. И главное никакой зависимости от США.
        ASG7
        1. А. Привалов Вчера, 16:36
          Цитата: ASG7
          Ну так ни я кричу что Израиль самодостаточная страна и все зарабатывает сама. И главное никакой зависимости от США.

          Сам произвёл, да сам всё и потребил? Странно вы понимаете самодостаточность. У Израиля нет полезных ископаемых -- руд, угля, нефти, леса. территория с половину Московской области, её 2/3 -- безводная каменистая пустыня. Чтобы выжить экономике, следует торговать высокотехнологичной продукцией, а вооружения такими и являются. Кроме чугунных ядер, конечно. hi
          А. Привалов
          1. ASG7 Вчера, 17:00
            Абсолютно согласен Россия живет в том числе и за счет своих недр, но это позволяет вести самостоятельную, независимую политику(это про чугунные ядра). Вот только я не совсем понял Ваш взгляд, вы действительно считаете что все проедаемые вами деньги вы зарабатываете исключительно сами живя на 1/3 половине московской области? Для примера хотелось бы привести скрытых вливаний(вынужденных) в экономику - это закупка Саудовской Аравией неимоверного числа американской военной техники. Неправда ли, хвала американскому оружию, которое стало дороже воды в пустыне для саудитов, зато им не грозит демократизация.

            https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%
            D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B7%
            D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F
            ASG7
            1. А. Привалов Вчера, 17:04
              Цитата: ASG7
              https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%
              D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B7%
              D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F

              Так что вас там смущает, и каким боком к нам саудиты и что они нам вливают?
              А. Привалов
              1. ASG7 Вчера, 17:13
                Меня там ничего не смущает, обратите внимание на слово "самодостаточность" по отношению к экономике Израиля.(оно там стоит с отрицательной приставкой "НЕ"). Опять у Вас все как не у людей?
                А Саудиты - это ПРИМЕР!!!! того как американцы их доят(отбивают свои бабки через ВПК). А У Вас ситуация наоборот - в Вас вливают бабки, что бы вы плясали под их дудку(ну все спустились на уровень первого класса). Ну и извините если обидел.
                ASG7
                1. А. Привалов Вчера, 17:24
                  Цитата: ASG7
                  Меня там ничего не смущает, обратите внимание на слово "самодостаточность" по отношению к экономике Израиля.(оно там стоит с отрицательной приставкой "НЕ"). Опять у Вас все как не у людей?
                  А Саудиты - это ПРИМЕР!!!! того как американцы их доят(отбивают свои бабки через ВПК). А У Вас ситуация наоборот - в Вас вливают бабки, что бы вы плясали под их дудку(ну все спустились на уровень первого класса). Ну и извините если обидел.

                  Да без обид. Значит, саудиты к нам отношения не имеют. Уже хорошо. Так это вы об американской помощи? Мол, на неё мы и живём?
                  А. Привалов
                  1. ASG7 Вчера, 17:35
                    Ну не перегибайте, я так радикально не высказывался. У Вас прекрасная высокотехнологичная продукция и много еще чего интересного. Но этого увы недостаточно, чтобы вести независимую политику от США. А Ваше вооружение - неужто вы думаете оно нужно американцам (у них свои производственные мощности и им их хватает), отсюда вопрос: зачем оно им? Отвечать не буду а то опять задену Вашу гордость.
                    ASG7
                    1. А. Привалов Вчера, 17:54
                      Цитата: ASG7
                      Ну не перегибайте, я так радикально не высказывался. У Вас прекрасная высокотехнологичная продукция и много еще чего интересного. Но этого увы недостаточно, чтобы вести независимую политику от США. А Ваше вооружение - неужто вы думаете оно нужно американцам (у них свои производственные мощности и им их хватает), отсюда вопрос: зачем оно им? Отвечать не буду а то опять задену Вашу гордость.

                      Вы человек грамотный и обязаны понимать, что:
                      1.Маленькая страна всегда идёт в фарватере большой. Зачем и почему, это понятно? Есть исключения. К примеру, КНДР. Это их выбор.
                      2.Объём экспорта Израиля уже достиг отметки 100 млрд. долларов. Оружие в нём ещё и до 10% не дотянуло.Что там так усердно ещё покупает у нас правительство США? (Для сравнения, у РФ экспорт лишь втрое больше -- 300 млрд. долларов. Я вас не обидел?)
                      3.Ежегодная помощь от США - приблизительно 3 млрд в год. Это чуть более 1% от нашего ВВП или чуть больше 2% от госбюджета.
                      4.Да, импорт велик. Он и будет большим. Это маленькая страна с маленьким населением и без лесов на вырубку и без шахт на вывоз полезных ископаемых. Нам для производства нужно сырьё. Тут нет ничего удивительного. Но производство у нас с низким потреблением сырья, да и внешний долг не шибко давит. Но мы его всё равно уменьшаем.
                      А. Привалов
                      1. ASG7 Вчера, 17:59
                        По моему мы достигли цели в понимании этой статьи, но вот только с разных сторон. Спасибо.
                        ASG7
        2. KonoGon Вчера, 17:47
          Цитата: ASG7
          И главное никакой зависимости
          В нынешней экономике все взаимно зависимы и в то же время есть альтернативы. Кроме Росcии, где предпочитают "Больше санкций всяких и разных". Или уже нет? Давно не читал как оно Росcии на пользу.
          KonoGon
          1. ASG7 Вчера, 17:54
            Своим вторым предложением вы опровергаете первое. Будьте внимательны.
            Санкции это не молоток ими нельзя забить досмерти. Санкции это как ядовитый газ в закрытом помещении - выживет сильнейший. Вот Россия и старается быть сильной..
            ASG7
            1. KonoGon Вчера, 20:58
              Цитата: ASG7
              Своим вторым предложением вы опровергаете первое.
              ??? Каким образом? Звисим это не рабство и не "католическая свадьба". Можно поменять. Чуть дороже или неудобней но можно. Хромает у вас логика то. Так как насчёт санкций разных?
              KonoGon
          2. ASG7 Вчера, 18:13
            И да специально для Вас
            https://sdelanounas.ru/blogs/new/
            почитайте, Вам полезно будет
            ASG7
  11. Bronevick Вчера, 14:57
    Ну так путь расчищен американцами.
    Bronevick
  12. Zina389 Вчера, 16:38
    Самодостаточная страна не нуждается ни в экспорте, ни в импорте. Это я-сен-пень Северная Корея. Все остальные страны, к счастью для них, не являются самодостаточными. Но могут ими стать, если очень постараются. А если по теме, возможно американцы хотят, так сказать, перенаправить израильский экспорт вооружений. Больше в НАТО, меньше в страны третьего мира. Хорошие вещи самим нужны.
    Zina389
  13. А. Привалов Вчера, 18:11
    ASG7,
    И вам, спасибо. hi
    А. Привалов
  14. Dartys Вчера, 21:06
    Цитата: Kurare
    Так это их медицина, ПО, даже сельское хозяйство.

    Это вы сейчас серьезно...? crying
    Dartys
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