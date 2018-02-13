00:20 14 февраля
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В Пентагоне рассказали, когда испытают боевой лазер на большой высоте

Американские военные готовы провести испытания на большой высоте боевого лазера, установленного на беспилотном летательном аппарате, после того, как его мощность будет повышена, передает ТАСС сообщение директора по операциям Агентства по ПРО Гэри Пеннетта.

В Пентагоне рассказали, когда испытают боевой лазер на большой высоте


Данный комплекс предназначен для уничтожения вражеских ракет.


Когда нам удастся повысить мощность нашего лазера, мы можем рассмотреть применение платформы на большой высоте для проведения испытаний,
сказал Пеннетт на брифинге.

При этом он подчеркнул, что высотный беспилотник специально для этих целей создаваться не будет.

Напомним, в 2017 году Пентагон выделил компаниям Lockheed Martin и General Atomics 18,3 млн. долларов для разработки демонстрационного летательного аппарата, оснащенного лазером низкой мощности, который должен сбивать вражеские баллистические ракеты. Перспективный беспилотник должен быть способен выполнять полеты на высоте около 20 километров, где воздух содержит минимальное количество примесей, которые могут снизить мощность лазера.

Использованы фотографии: https://www.popmech.ru
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Комментарии 18

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  1. Отец солдата Вчера, 12:58
    Опоздали, такой лазер уже испытал инженер Гарин лет 70 назад.
    Отец солдата
    1. 210окв Вчера, 13:02
      Я думаю погоды ждут...
      210окв
    2. 210окв Вчера, 13:10
      Да поболе уже...
      Цитата: Отец солдата
      Опоздали, такой лазер уже испытал инженер Гарин лет 70 назад.
      210окв
  2. КВУ-НСвД Вчера, 13:00
    Когда нам удастся повысить мощность нашего лазера, мы можем рассмотреть применение платформы на большой высоте для проведения испытаний,
    Вот сначала повысьте...и энергоустановку соответствующую грузоподъёмности беспилотника... а прикрутить лазерную указку к аппарату даже я смогу
    КВУ-НСвД
    1. BerBer Вчера, 13:10
      Они тянут нас в очередную гонку, а мы не ведёмся. Главное, ничего же не меняется, даже "вундервафли" те же.
      BerBer
  3. Egorovich Вчера, 13:01
    Если бы у бабушки был ..., она была бы дедушкой! Что то наподобие у матрасни и с лазером для уничтожения ракет. yes Лопочут об этом ежечасно, а воз и ныне там.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Вчера, 13:13
      Вот когда испытают - тогда и обсудим . А то всё делят шкуру не убитого медведя , трепачи полосатые . lol
      bouncyhunter
      1. cniza Вчера, 13:31
        Кто то же верит в сказки , правда они у них не добрые.
        cniza
        1. bouncyhunter Вчера, 13:35
          Цитата: cniza
          Кто то же верит в сказки

          Налогоплательщики за лужей хавают за милую душу .
          bouncyhunter
          1. cniza Вчера, 15:22
            Для них и пишут эти сказки.
            cniza
  4. Сергей39 Вчера, 13:03
    Осталось присобачить на беспилотник ядерный реактор и вывести на орбиту
    Сергей39
  5. rodus Вчера, 13:04


    когда, когда,..когда траву докурят и в туалете досидят wassat
    rodus
  6. Hariton Laptev Вчера, 13:16
    Понятно что все это из области фантастики и для чего всё это делается если бы не одно но, а вернее таких но много, 1 даже если все эти работы и они будут неудачными то все равно это движение науки и промышленности в перед, создание новых технологий на основе которых будет создаваться еще более передовая техника, 2 Есть поговорка что если долго мучатся то что нибудь получится и не факт что это будет куча г...на, 3 Даже если это и фейковый вброс это все равно заставит наших отвлекаться от действительно важных и насущных дел.
    Hariton Laptev
    1. Piramidon Вчера, 13:53
      Помню, еще во времена раскручивания СОИ, янки тоже что то мутили на счет лазеров на орбите. Еще тогда наши ученые предлагали покрывать ракеты отражающим составом и придавать им, на опасных участках траектории, вращение вокруг продольной оси, чтобы мешать лучу лазера сфокусироваться в одной точке.
      Piramidon
  7. seregatara1969 Вчера, 13:19
    минимальное количество примесей, которые могут снизить мощность лазера

    которые могут снизить мощность лазера или уже снижают ? или снижают эффективность при прохождении луча через воздух ?
    seregatara1969
  8. Bronevick Вчера, 14:58
    Это лазерная указка, будут показывать лазером куда бомбить самолётам?
    Bronevick
    1. Громобой Вчера, 18:40
      Нет,она будет валить ракеты
      сообщение директора по операциям Агентства по ПРО Гэри Пеннетта:
      Данный комплекс предназначен для уничтожения вражеских ракет.
      Громобой
  9. KonoGon Вчера, 17:26
    А как же грязь, пыль, дым. зеркала и самое главное - серебрянная фольга?
    Что случилось с законами физики, которые только в России и знают?
    И никто про распил ни слова почемуто.
    KonoGon
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