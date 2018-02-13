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В Пентагоне рассказали, когда испытают боевой лазер на большой высоте
Американские военные готовы провести испытания на большой высоте боевого лазера, установленного на беспилотном летательном аппарате, после того, как его мощность будет повышена, передает ТАСС сообщение директора по операциям Агентства по ПРО Гэри Пеннетта.
Данный комплекс предназначен для уничтожения вражеских ракет.
При этом он подчеркнул, что высотный беспилотник специально для этих целей создаваться не будет.
Напомним, в 2017 году Пентагон выделил компаниям Lockheed Martin и General Atomics 18,3 млн. долларов для разработки демонстрационного летательного аппарата, оснащенного лазером низкой мощности, который должен сбивать вражеские баллистические ракеты. Перспективный беспилотник должен быть способен выполнять полеты на высоте около 20 километров, где воздух содержит минимальное количество примесей, которые могут снизить мощность лазера.
Данный комплекс предназначен для уничтожения вражеских ракет.
Когда нам удастся повысить мощность нашего лазера, мы можем рассмотреть применение платформы на большой высоте для проведения испытаний,сказал Пеннетт на брифинге.
При этом он подчеркнул, что высотный беспилотник специально для этих целей создаваться не будет.
Напомним, в 2017 году Пентагон выделил компаниям Lockheed Martin и General Atomics 18,3 млн. долларов для разработки демонстрационного летательного аппарата, оснащенного лазером низкой мощности, который должен сбивать вражеские баллистические ракеты. Перспективный беспилотник должен быть способен выполнять полеты на высоте около 20 километров, где воздух содержит минимальное количество примесей, которые могут снизить мощность лазера.
Использованы фотографии: https://www.popmech.ru
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