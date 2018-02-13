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Саакашвили призвал Меркель и ЕС вместе бороться с Порошенко
Лидер партии «Движение новых сил», бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, высланный из Украины в Польшу, призвал канцлера Германии Ангелу Меркель и Евросоюз помочь ему в противостоянии с киевскими властями
Саакашвили рассказал, что "подвергся в Киеве нападению людей в масках, которые схватили его, угрожали и перевезли на частном самолете в Польшу".
Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. По прибытии в Варшаву экс-президент Грузии заявил, что в Польше ему выделена государственная охрана.
Если Европейский союз и, прежде всего, канцлер Ангела Меркель ничего не предпримут, Украина развалится- заявил он в опубликованном во вторник интервью таблоиду Bild
Порошенко разрушает эту страну, он хочет меня убрать подальше, поскольку я борюсь с коррупцией
Саакашвили рассказал, что "подвергся в Киеве нападению людей в масках, которые схватили его, угрожали и перевезли на частном самолете в Польшу".
За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Порошенко- утверждал он. Одновременно Саакашвили отметил, что хочет вернуться назад на Украину.
Запланированы крупные демонстрации, и я вернусь на Украину законным путем- сказал он.
Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. По прибытии в Варшаву экс-президент Грузии заявил, что в Польше ему выделена государственная охрана.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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