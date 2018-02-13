00:21 14 февраля
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Саакашвили призвал Меркель и ЕС вместе бороться с Порошенко

Лидер партии «Движение новых сил», бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, высланный из Украины в Польшу, призвал канцлера Германии Ангелу Меркель и Евросоюз помочь ему в противостоянии с киевскими властями

Саакашвили призвал Меркель и ЕС вместе бороться с Порошенко


Если Европейский союз и, прежде всего, канцлер Ангела Меркель ничего не предпримут, Украина развалится
- заявил он в опубликованном во вторник интервью таблоиду Bild
Порошенко разрушает эту страну, он хочет меня убрать подальше, поскольку я борюсь с коррупцией



Саакашвили рассказал, что "подвергся в Киеве нападению людей в масках, которые схватили его, угрожали и перевезли на частном самолете в Польшу".

За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Порошенко
- утверждал он. Одновременно Саакашвили отметил, что хочет вернуться назад на Украину.

Запланированы крупные демонстрации, и я вернусь на Украину законным путем
- сказал он.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. По прибытии в Варшаву экс-президент Грузии заявил, что в Польше ему выделена государственная охрана.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. 210окв Вчера, 13:08
    Ну помогите наконец!Дайте ему,бомжу где пожить..
    210окв
    1. Отец солдата Вчера, 13:10
      Так может ему в Польше начать мутить, а то у них с "демократией" не все ладно даже кураторы с океана не довольны.
      Отец солдата
      1. 210окв Вчера, 13:11
        В Польше мутить?Избави бог!Там ему быстро смирительную рубашку оденут.
        Цитата: Отец солдата
        Так может ему в Польше начать мутить, а то у них с "демократией" не все ладно даже кураторы с океана не довольны.
        210окв
        1. bouncyhunter Вчера, 13:23
          Мишико в своём репертуаре . Видать , позабыл каковы галстуки на вкус ... what
          bouncyhunter
          1. влад66 Вчера, 13:40
            Цитата: bouncyhunter
            Мишико в своём репертуаре . Видать , позабыл каковы галстуки на вкус ... what

            Ему профессию надо свою вспоминать,а он все в политику играется. laughing
            влад66
            1. Лексус Вчера, 16:09
              Ему профессию надо свою вспоминать

              Так он как раз вспомнил, "древнейшую", и решил "с бабушкой замутить". lol
              Лексус
              1. влад66 Вчера, 16:11
                Цитата: Лексус

                Так он как раз вспомнил, "древнейшую", и решил "с бабушкой замутить

                Коллега до Макрона галстукоеду вообще то далеко. laughing hi
                влад66
                1. Лексус Вчера, 16:31
                  Он на Лагард и фарион в технике tongue тренировался. winked hi
                  Лексус
                  1. влад66 Вчера, 16:32
                    Цитата: Лексус
                    Он на Лагард в tongue тренировался. winked hi

                    То то МВФ кредитов больше Петрухе не выдает. laughing hi
                    влад66
                    1. Лексус Вчера, 16:45
                      Бабушкам романтику (розы) и кавказский темперамент подавай! А напиться они и без "настоящего полковника" (собутыльника-халявщика в рваных носках, ещё и прихрюкивающего) запросто могут. laughing
                      Лексус
        2. Чёрный Вчера, 13:33
          Дешёвые понты в исполнении беглого афериста. Поэтому полякам целесообразно как можно быстрее избавиться от этого баламута, пока он не стал для властей Польши таким же геморроем, как для Украины.И всё таки надо его в Грузию вернуть. Замкнуть так сказать круговорот дерьма в природе. laughing
          Чёрный
          1. Лелёк Вчера, 16:37
            Цитата: Чёрный
            Дешёвые понты в исполнении беглого афериста.


            Привет, Вячеслав. Ну, не скажите. Порошенко допустил большую стратегическую ошибку, выпустив Саака из своей вотчины. Теперь тот на территории ЕС, может передвигаться по всей территории этой "коммуналки" и поливать Вальцмана во всех её уголках. А вода, как известно, каплями камень точит. Тем более, что этот зас****ц действует не по своей инициативе (слишком труслив и слишком трепетно относится к себе любимому), а по планам "кукловода", которому киевский гетьман похоже надоел со своим пьянством, христорадничеством и нерешительностью в отношении ЛНР и ДНР. Ну, да будем посмотреть, во что выльется весь этот гопак. yes
            Лелёк
    2. ul_vitalii Вчера, 13:11
      И как это они самолет с ним неподорвали. Теперь будут выслушивать нравоучения.
      ul_vitalii
    3. Венд Вчера, 13:16
      Цитата: 210окв
      Ну помогите наконец!Дайте ему,бомжу где пожить..

      Его ждут не дождутся в Грузии. особенно в прокуратуре, для него уже и местечко припасли.
      Венд
    4. alex83 Вчера, 16:05
      ему нельзя ПМЖ, он гастролер)
      alex83
  2. seregatara1969 Вчера, 13:11
    призвал или призывал ? призвал - значит вынудил совершить что-то ? или как ?
    seregatara1969
  3. Чичиков Вчера, 13:21
    Если Европейский союз и, прежде всего, канцлер Ангела Меркель ничего не предпримут, Украина развалится
    Тупой и еще тупее...Меркаль и Запад, как раз и сделала, все, чтобы уСраина рухнула!
    Чичиков
  4. Геркулесыч Вчера, 13:39
    Сейчас, поляки из яблочной кожуры ему галстуков понаделают! Чтобы и носил, и жевал сразу!
    Геркулесыч
  5. Комментарий был удален.
  6. Bronevick Вчера, 14:59
    Санкции на Украины. Сменить режим срочно
    Bronevick
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