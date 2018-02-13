Саакашвили призвал Меркель и ЕС вместе бороться с Порошенко

Если Европейский союз и, прежде всего, канцлер Ангела Меркель ничего не предпримут, Украина развалится

Порошенко разрушает эту страну, он хочет меня убрать подальше, поскольку я борюсь с коррупцией

За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Порошенко

Запланированы крупные демонстрации, и я вернусь на Украину законным путем

Лидер партии «Движение новых сил», бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, высланный из Украины в Польшу, призвал канцлера Германии Ангелу Меркель и Евросоюз помочь ему в противостоянии с киевскими властями- заявил он в опубликованном во вторник интервью таблоиду BildСаакашвили рассказал, что "подвергся в Киеве нападению людей в масках, которые схватили его, угрожали и перевезли на частном самолете в Польшу".- утверждал он. Одновременно Саакашвили отметил, что хочет вернуться назад на Украину.- сказал он.Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. По прибытии в Варшаву экс-президент Грузии заявил, что в Польше ему выделена государственная охрана.