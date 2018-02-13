00:19 14 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Белый дом запросил у конгресса $500 млн для развития израильской системы ПРО

Администрация Дональда Трампа запросила у Конгресса США $500 млн долларов на содействие Израилю в усовершенствовании системы противоракетной обороны, передает ТАСС.

Белый дом запросил у конгресса $500 млн для развития израильской системы ПРО


В рамках выполнения Соединенными Штатами своих обязательств перед Израилем мы предлагаем выделить $500 млн для дальнейших закупок и разработок таких систем ПРО, как Iron Dome ("Железный купол"), Arrow ("Стрела"), David's Sling ("Праща Давида") и Upper Tier ("Верхний эшелон"),
сказал журналистам директор по операциям пентагоновского Агентства по ПРО Гэри Пеннетт.


Напомним, США уже более 30 лет оказывают помощь израильским властям – как деньгами, так и участием в разработке и испытаниях – в создании эшелонированной системы защиты от обстрелов территории страны, которые ведут в основном неуправляемыми ракетами боевики группировки «Хезболлах» и палестинского движения ХАМАС.

Активная разработка Ираном высокоточных ракет потребовала внести коррективы в данный проект. Израильское руководство рассчитывает, что усовершенствованные с помощью США противоракеты Arrow (на иврите "Хец") смогут нейтрализовать эту угрозу.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 39

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Охотовед 2 Вчера, 13:13
    Интересный поворот! А у богоизбранных - шекели закончились? Вот что значит Лобби - на уровне Зятя! drinks
    Охотовед 2
    1. Чичиков Вчера, 13:18
      Да нет. Просто, в США правят "богоисбранные", а Израиль, ее 37 штат.
      Чичиков
      1. Сергей39 Вчера, 13:33
        Почему 37-й? а не первый?
        Сергей39
      2. Аскет Вчера, 17:03
        Цитата: Чичиков
        в США правят "богоисбранные"

        США со времен отцов-основателей является по сути англо-сионисткой империей.
        Аскет
        1. Арон Заави Вчера, 17:11
          Цитата: Аскет

          США со времен отцов-основателей является по сути англо-сионисткой империей.

          Не завидуйте не хорошо. wink
          Арон Заави
          1. garnik Вчера, 17:46
            Не завидуйте не хорошо. wink

            Вот это и называется стратегическое союзное государство на деле ,а не на словах.
            garnik
    2. Монос Вчера, 13:26
      В рамках выполнения Соединенными Штатами своих обязательств перед Израилем ...

      Ай, молодцы евреи! С немцев лупят деньги за холокост, арабы им земли должны, а американцы теперь просто по жизни должны... smile
      Монос
      1. Гигант мысли Вчера, 13:29
        Матрасники не за красивые глазки такую уйму денег дают Израилю, а с дальним прицелом, если у израильтян что-то путное выйдет, то США с удовольствием прикупит такое ПРО, у них то самих ничего хорошего, как мы видим, не получается.
        Гигант мысли
        1. Vita VKO Вчера, 13:56
          Цитата: Гигант мысли
          у них то самих ничего хорошего, как мы видим, не получается.

          Главное, что США удалось сделать Израиль и полигоном и исследовательским центром одновременно. Причем научно-технический персонал там кровно заинтересован в получении результата. Сильнее стимула чем семья, которая может в любой момент подвергнутся ракетному обстрелу придумать невозможно. Жаль, что желание наживы ни как не дает евреям трезво взглянуть на истинные причинах по которым этот конфликт продолжается уже пол века.
          Vita VKO
        2. voyaka uh Вчера, 13:56
          Совершенно верно. Деньги на разработки даются с условиями, что и
          результаты разработок (все патенты и тех.решения) становятся
          собственностью США. Условия выгодны для обеих стран.
          Компоненты Железного Купола и Пращи Давида уже используются
          и в американских ПВО/ПРО.
          А если изделие целиком закупает Пентагон и производство идет в крупную серию,
          то и закупочная цена для ЦАХАЛа падает. Двойная выгода.
          voyaka uh
          1. XXXIII Вчера, 14:04
            Цитата: voyaka uh
            Совершенно верно. Деньги на разработки даются с условиями, что и
            результаты разработок (все патенты и тех.решения) становятся
            собственностью США. Условия выгодны для обеих стран.
            Компоненты Железного Купола и Пращи Давида уже используются
            и в американских ПВО/ПРО.
            А если изделие целиком закупает Пентагон и производство идет в крупную серию,
            то и закупочная цена для ЦАХАЛа падает. Двойная выгода.

            Аналогов в мире нет..... yes
            XXXIII
            1. voyaka uh Вчера, 14:32
              Есть, конечно. Ничего супер-пупер в системах нет: радар-СУО-ракеты.
              Но наши системы более проверены в боевых условиях.
              voyaka uh
              1. Vita VKO Вчера, 16:02
                Цитата: voyaka uh
                Но наши системы более проверены в боевых условиях

                Проблема в том, что ключевым элементом системы является, технология изготовления тепловой головки наведения противоракеты, которая изготавливается в США.
                Vita VKO
      2. voyaka uh Вчера, 14:33
        "Ай, молодцы евреи!"///

        Спасибо, хоть кто-то похвалил! good
        И Вам не болеть! drinks
        voyaka uh
        1. Монос Вчера, 17:48
          Цитата: voyaka uh
          Спасибо, хоть кто-то похвалил!

          smile Сказал как есть. Умение взять своё и поделить чужое оттачивается многими поколениями. laughing drinks
          Монос
    3. askort154 Вчера, 13:30
      Администрация Дональда Трампа запросила у Конгресса США $500 млн долларов на содействие Израилю в усовершенствовании системы противоракетной обороны...


      Читаем между строк - "Железный купол" заржавел, срочно просим 500 млн. на его очистку. belay
      askort154
      1. XXXIII Вчера, 14:02
        Цитата: askort154
        Администрация Дональда Трампа запросила у Конгресса США $500 млн долларов на содействие Израилю в усовершенствовании системы противоракетной обороны...


        Читаем между строк - "Железный купол" заржавел, срочно просим 500 млн. на его очистку. belay

        Вот вот, так быстро устарел.... laughing
        XXXIII
    4. Арон Заави Вчера, 17:13
      Цитата: Охотовед 2
      Интересный поворот! А у богоизбранных - шекели закончились? Вот что значит Лобби - на уровне Зятя! drinks

      Вам как представителю богоносцев не стоит обращать внимание на такие мелочи. drinks
      Арон Заави
  2. КВУ-НСвД Вчера, 13:19
    А если б два 16-х сбили - тогда сколько бы выделили ? А если три ?...
    КВУ-НСвД
    1. BerBer Вчера, 13:24
      Я тоже думаю,что это реакция, запахло жареным. Да и случай удобный, для очередного попила.
      BerBer
    2. bouncyhunter Вчера, 13:26
      Цитата: КВУ-НСвД
      А если б два 16-х сбили - тогда сколько бы выделили ? А если три ?...

      Вполне можно предположить , что сумма возросла бы кратно количеству сбитых . Но не факт - поди пойми что за тараканы у них в головах ...
      bouncyhunter
      1. КВУ-НСвД Вчера, 13:29
        Вполне можно предположить , что сумма возросла бы кратно количеству сбитых . Но не факт
        Я б на месте израильтян ещё парочку подуронил без жертв . Главное подсчитать дебет с кредитом правильно на выходе laughing
        КВУ-НСвД
        1. bouncyhunter Вчера, 13:32
          Цитата: КВУ-НСвД
          Главное подсчитать дебет с кредитом правильно на выходе

          Почему-то не сомневаюсь что всё будет подсчитано правильно (в израильском понимании этого слова) . lol
          bouncyhunter
  3. ul_vitalii Вчера, 13:19
    Пошло причесывание всех под одну гребенку. Европа, Корея , Израиль...
    ul_vitalii
  4. Геркулесыч Вчера, 13:37
    Израиль потратит эти деньги на создание государства Палестина, ибо с утра сайтовые евреи кричат, что без их денег палестинцы давно стали бы каннибалами! wassat
    Геркулесыч
    1. XXXIII Вчера, 14:10
      Цитата: Геркулесыч
      Израиль потратит эти деньги на создание государства Палестина, ибо с утра сайтовые евреи кричат, что без их денег палестинцы давно стали бы каннибалами! wassat

      Они кстати просили штаты возобновить гум.помощь Палестине в $ , штаты отказали, по их мнению причина в том что бедные палестинцы побегут к ним и будут их объедать..... yes
      XXXIII
    2. А. Привалов Вчера, 14:28
      Цитата: Геркулесыч
      Израиль потратит эти деньги на создание государства Палестина, ибо с утра сайтовые евреи кричат, что без их денег палестинцы давно стали бы каннибалами! wassat

      Отдал Аббасу деньги -- считай, что на по ветру пустил. Готовьтесь, кормить "палестинских братьев".
      А. Привалов
    3. KonoGon Вчера, 17:21
      Цитата: Геркулесыч
      что без их денег палестинцы давно стали бы каннибалами!
      Без американских денег, а скоро русских.
      KonoGon
  5. Дормидонт Вчера, 13:48
    Стопудово - против палестинских РВСН
    Дормидонт
  6. Geisenberg Вчера, 14:22
    Ой всё ... Ну теперь Израиль заживёт припеваючи ....
    Geisenberg
  7. Bronevick Вчера, 15:01
    Так а что Израиль сам не может у себя железный купол купить?
    Bronevick
  8. alta Вчера, 15:06
    Удивляться нечему, Израиль высокоразвитая страна, куда вкладывают средства не только США для создания филиалов “Микрософт”, “Интел” ( работают в Израиле 6000 человек) , IBM .... , но и Китай, Япония ....
    Израиль является мировым лидером по числу научных публикаций , по количеству зарегистрированных патентов (на душу населения).
    Именно в Израиле самое большое в мире количество ученых: на 10000 человек - 145 ученых, тогда как в США - 85, Японии-70, Германии-60.
    Сотовый телефон, флешки, микропроцессоры ..., которым пользуются в России , были разработаны в Израиле, операционные системы Windows - в израильском отделении компании Microsoft.
    В стране возникла своя “Силиконовая долина” ... бесплатная еда бывает только в мышеловке.
    Пентагон (США) вкладывает средства ( нанимает инженеров в Израиле) и после разработки получает оружие (ракету), которые совместно испытывают , изготавливают и вводят в состав ПРО ...
    Сегодня, например, ,,Железный купол,, не только уничтожает ракеты террористов на земле, но и устанавливаются на боевые корабли ...
    alta
  9. omit Вчера, 15:13
    Господа расеяне, считайте деньги в своих карманах. laughing
    omit
    1. vadsonen Вчера, 17:22
      Никто ваши деньги не считает, но интересен сам факт того, что США так расстилается перед Израилем. И не просто на уровне взаимной выгоды, а аж неких "обязательств".
      vadsonen
  10. Лексус Вчера, 16:22
    Во всех израильских разработках ПВО/ПРО партнёром выступает "Рейтеон". Белый дом вряд ли просто так "раскошелится".
    Лексус
  11. dojjdik Вчера, 17:52
    так ведь лозунг "я победю израиль" уже стал устаревать потому как этот самый клок земли ни кому не нужен; другое дело если "Сирийцы" превратят его в действующий полигон ведь все зти еврейские прибамбасы типа "стеклянный друшляк" всякие "давиды" надо постоянно и главное неожиданно проверять на прочность-тем более у "Сирийцев" развязанны руки то биш они в состоянии войны с израилем; кроме этого "некоторые" КБ уже заждались когда их изделия хе-хе будут проверенны и не на каких то там "попуасах" типа игил а на самом хитром и вероломном противнике
    dojjdik
  12. Oleg7700 Вчера, 18:29
    "Upper Tier", самое интересное и это вроде не Arrow-3? В прошлом году МО Израиля выдало американцам некий запрос/предложение по следующему поколению ПРО...
    Oleg7700
    1. voyaka uh Вчера, 23:14
      Меня тоже заинтриговало, что это за зверь?
      voyaka uh
  13. Dartys Вчера, 21:21
    Цитата: omit
    Господа расеяне, считайте деньги в своих карманах

    Ниче,ваши соседи всегда рады в любое время сделать кровопускание вашему кошельку....да и не только tongue
    Dartys
Картина дня