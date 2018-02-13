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Белый дом запросил у конгресса $500 млн для развития израильской системы ПРО
Администрация Дональда Трампа запросила у Конгресса США $500 млн долларов на содействие Израилю в усовершенствовании системы противоракетной обороны, передает ТАСС.
Напомним, США уже более 30 лет оказывают помощь израильским властям – как деньгами, так и участием в разработке и испытаниях – в создании эшелонированной системы защиты от обстрелов территории страны, которые ведут в основном неуправляемыми ракетами боевики группировки «Хезболлах» и палестинского движения ХАМАС.
Активная разработка Ираном высокоточных ракет потребовала внести коррективы в данный проект. Израильское руководство рассчитывает, что усовершенствованные с помощью США противоракеты Arrow (на иврите "Хец") смогут нейтрализовать эту угрозу.
В рамках выполнения Соединенными Штатами своих обязательств перед Израилем мы предлагаем выделить $500 млн для дальнейших закупок и разработок таких систем ПРО, как Iron Dome ("Железный купол"), Arrow ("Стрела"), David's Sling ("Праща Давида") и Upper Tier ("Верхний эшелон"),сказал журналистам директор по операциям пентагоновского Агентства по ПРО Гэри Пеннетт.
Напомним, США уже более 30 лет оказывают помощь израильским властям – как деньгами, так и участием в разработке и испытаниях – в создании эшелонированной системы защиты от обстрелов территории страны, которые ведут в основном неуправляемыми ракетами боевики группировки «Хезболлах» и палестинского движения ХАМАС.
Активная разработка Ираном высокоточных ракет потребовала внести коррективы в данный проект. Израильское руководство рассчитывает, что усовершенствованные с помощью США противоракеты Arrow (на иврите "Хец") смогут нейтрализовать эту угрозу.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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